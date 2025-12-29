29 DIC 2025
Rassegna di Geopolitica - L'economia degli Usa continua a viaggiare, sostenuta dai consumatori americani

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 12 min 46 sec
A cura di Delfina Steri
"US GDP growth was the highest in the last two years" - Trading Economics.Com - 23 dic 2025 --- "Resilient US consumers drive strongest economic expansion in 2 years" - AP - 23 dic 2025 --- "US Unemployment Numbers Buoy Stocks on Christmas Eve" - Bloomberg - 24 dic 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - L'economia degli Usa continua a viaggiare, sostenuta dai consumatori americani" di lunedì 29 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Consumatori, Consumi, Digitale, Economia, Energia, Esportazione, Esteri, Geopolitica, Importazione, Industria, Intelligenza Artificiale, Lavoro, Mercato, Pil, Rassegna Stampa, Sicurezza, Spesa Pubblica, Sviluppo, Tecnologia, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

