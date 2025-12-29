CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"US GDP growth was the highest in the last two years" - Trading Economics.Com - 23 dic 2025 --- "Resilient US consumers drive strongest economic expansion in 2 years" - AP - 23 dic 2025 --- "US Unemployment Numbers Buoy Stocks on Christmas Eve" - Bloomberg - 24 dic 2025.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - L'economia degli Usa continua a viaggiare, sostenuta dai consumatori americani" di lunedì 29 dicembre 2025 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Consumatori, Consumi, Digitale, Economia, Energia, Esportazione, Esteri, Geopolitica, Importazione, … Industria, Intelligenza Artificiale, Lavoro, Mercato, Pil, Rassegna Stampa, Sicurezza, Spesa Pubblica, Sviluppo, Tecnologia, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.
