28 DIC 2025
intervista

Legge di Bilancio: l'esame degli emendamenti alla Camera. Intervista a Davide Aiello

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 13:15 Durata: 4 min 20 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Valentina Pietrosanti
"Legge di Bilancio: l'esame degli emendamenti alla Camera. Intervista a Davide Aiello" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Davide Aiello (deputato, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

L'intervista è stata registrata domenica 28 dicembre 2025 alle ore 13:15.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Armi, Camera, Difesa, Finanza Pubblica, Governo, Legge Di Bilancio, Parlamento, Pensioni, Politica, Previdenza, Sicurezza, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

