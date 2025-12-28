28 DIC 2025
L'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas: intervista ad Arturo Scotto

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 13:16 Durata: 10 min 41 sec
"L'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas: intervista ad Arturo Scotto" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Arturo Scotto (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata domenica 28 dicembre 2025 alle ore 13:16.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Destra, Gaza, Giustizia, Hamas, Hannoun, Italia, Magistratura, Melillo, Palestinesi, Polemiche, Politica, Sinistra, Terrorismo Internazionale, Usa.

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

