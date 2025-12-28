CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"L'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas: intervista ad Arturo Scotto" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Arturo Scotto (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).
L'intervista è stata registrata domenica 28 dicembre 2025 alle ore 13:16.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Arresto, Destra, Gaza, Giustizia, Hamas, Hannoun, Italia, Magistratura, Melillo, Palestinesi, Polemiche, Politica, Sinistra, Terrorismo Internazionale, Usa.
