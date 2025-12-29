29 DIC 2025
La Legge di Bilancio verso la fiducia: intervista a Maurizio Lupi

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:30 Durata: 4 min 9 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
"La Legge di Bilancio verso la fiducia: intervista a Maurizio Lupi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Lupi (deputato, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare).

L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 13:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Debito Pubblico, Dipendenti, Economia, Fiducia, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Lavoro, Legge Di Bilancio, Meloni, Tasse, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

