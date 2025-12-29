CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"La Legge di Bilancio verso la fiducia: intervista a Maurizio Lupi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Lupi (deputato, Noi Moderati (Noi con l'Italia-Coraggio Italia-UDC-Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare).
L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 13:30.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Debito Pubblico, Dipendenti, Economia, Fiducia, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Lavoro, Legge Di Bilancio, Meloni, Tasse, Unione Europea.
La registrazione video ha una durata di 4 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella … sola versione audio.
