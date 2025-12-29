29 DIC 2025
intervista

Intervista a Simona Giannetti in visita al Carcere di Pavia

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 15:58 Durata: 13 min 10 sec
A cura di Delfina Steri
Player
L'avvocata Simona Giannetti è Consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito.

"Intervista a Simona Giannetti in visita al Carcere di Pavia" realizzata da Cristiana Pugliese con Simona Giannetti (avvocato, consigliera generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 15:58.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Carcere, Costituzione, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Emergenza, Ergastolo, Giustizia, Infrastrutture, Lombardia, Milano, Ministeri, Opera, Partito Radicale Nonviolento, Pavia, Politica, Psichiatria, Regioni, Salute, Vigevano.

La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate