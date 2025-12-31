31 DIC 2025
Rassegna di Geopolitica - Competizione tecnologica e disaccoppiamento tra Cina e Usa

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 12 min 48 sec
A cura di Delfina Steri
"AI in Americans' lives: Awareness, experiences and attitudes - Pew Research Center - 16 Set 2025 --- "China's generative AI users double to 515 mln: report - Xinhua - 18 ott 2025 --- "China leapfrogs US in global market for'open' AI models - blog di Mercury Technologies - nov 2025 --- "AI keeping China, US from greater decoupling - China Economic Review - 24 nov 2025.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Competizione tecnologica e disaccoppiamento tra Cina e Usa" di mercoledì 31 dicembre 2025 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Internet, Mercato, Rassegna Stampa, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Usa, Utenti.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

