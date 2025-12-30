30 DIC 2025
intervista

Manovra economica: l'Odg Conte sulle armi. Intervista a Benedetto Della Vedova

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:00 Durata: 8 min 28 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
"Manovra economica: l'Odg Conte sulle armi. Intervista a Benedetto Della Vedova" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Benedetto Della Vedova (deputato, +Europa).

L'intervista è stata registrata martedì 30 dicembre 2025 alle ore 12:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Armi, Conte, Difesa, Economia, Esteri, Finanza Pubblica, Governo, Investimenti, Legge Di Bilancio, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sicurezza, Unione Europea, Usa.

La registrazione video ha una durata di 8 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

