30 DIC 2025
intervista

L'approvazione della manovra economica: le dichiarazioni del Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:00 Durata: 6 min 22 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Registrazione video di "L'approvazione della manovra economica: le dichiarazioni del Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti", registrato a Roma martedì 30 dicembre 2025 alle 13:00.

Sono intervenuti: Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).

Tra gli argomenti discussi: Centro, Destra, Difesa, Dipendenti, Economia, Finanza Pubblica, Giorgetti, Governo, Lavoro, Lega Per Salvini Premier, Legge Di Bilancio, Parlamento, Pensioni, Previdenza, Reddito, Salario, Salvini, Sicurezza, Sinistra, Stipendi.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

