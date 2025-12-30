30 DIC 2025
intervista

La manovra economica è legge: intervista a Mauro D'Attis

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:30 Durata: 5 min 15 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Player
"La manovra economica è legge: intervista a Mauro D'Attis" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Mauro D'Attis (deputato, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)).

L'intervista è stata registrata martedì 30 dicembre 2025 alle ore 13:30.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Economia, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Legge Di Bilancio, Parlamento, Pensioni, Politica, Previdenza, Sanita', Tasse.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate