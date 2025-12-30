CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"La manovra economica è legge: intervista a Mauro D'Attis" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Mauro D'Attis (deputato, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE (gruppo parlamentare Camera)).
L'intervista è stata registrata martedì 30 dicembre 2025 alle ore 13:30.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Economia, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Impresa, Legge Di Bilancio, Parlamento, Pensioni, Politica, Previdenza, Sanita', Tasse.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione … audio.
