CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Si chiude il 2025. Il bilancio di Paolo Mieli" realizzata da Andrea De Angelis con Paolo Mieli (giornalista, storico e saggista).
L'intervista è stata registrata mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 16:19.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Berlusconi, Cartabia, Conte, Draghi, Economia, Elezioni, Esteri, Geopolitica, Giorgetti, Giustizia, Governo, Istituzioni, Legge Elettorale, Magistratura, Meloni, Movimento 5 Stelle, Partiti, Partito Democratico, Politica, Primarie, Radio Radicale, Schlein, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Vassalli.
La … registrazione audio ha una durata di 16 minuti.
L'intervista è stata registrata mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 16:19.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Berlusconi, Cartabia, Conte, Draghi, Economia, Elezioni, Esteri, Geopolitica, Giorgetti, Giustizia, Governo, Istituzioni, Legge Elettorale, Magistratura, Meloni, Movimento 5 Stelle, Partiti, Partito Democratico, Politica, Primarie, Radio Radicale, Schlein, Separazione Delle Carriere, Sinistra, Vassalli.
La … registrazione audio ha una durata di 16 minuti.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci