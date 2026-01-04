Rassegna delle riviste di politica e storia

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Periodici, Politica, Rassegna Stampa, Storia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 33 minuti.
Rubrica
09:30
10:09 - SENATO
15:00 - Roma
11:00 - Roma
18:00 - Roma
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
E Buongiorno io ascoltatori acuisce anche per oggi all'appuntamento della programmazione di RAI Radio radicale in cui vi parliamo di storie oggi per le nostre segnalazioni ci serviremo di due riviste come sempre cercheremo di creare un Linke un filo da tirare tra gli argomenti contenuti negli articoli che vi leggiamo
Partiamo da confronti il primo numero di quest'anno di gennaio due mila ventisei ricco ricchissimo come sempre confronti di contenuti su cui magari torneremo
Nelle prossime settimane oggi partiamo però da un articolo da un'intervista di leggiamo il titolo così capiamo subito di che cosa stiamo parlando
I colonnelli della Repubblica l'esercito italiano tra fedeltà repubblicana e tentazioni autoritarie torniamo
Su un periodo particolare periodo Complesso della prima fase della storia repubblicana attraversato appunto da queste tensioni l'importanza di questo
Approfondimento vi diremo il titolo tra un istante di questo libro qui si intervista all'autore
è proprio quello di guardare all'Italia
Della cosiddetta strategia delle tensione attraverso la lente specifica di quello che avveniva nelle forze armate è un tema importante che qui viene affrontato
Con gli strumenti adeguati dei gli storici e quindi al di là diciamo
Delle valutazioni
Delle strumentalizzazioni anche politiche e anche del dalle suggestioni a volte e in parte complottisti che che ci sono state su queste questioni
Nel suo libro infatti si spiega Jacopo Lorenzini l'autore uno storico ricercatore all'Università di Bologna
Viene intervistato su confronti da Fulvio Ferrari o che è professore di Teologia sistematica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma in questo libro
Lorenzini libro che si chiama i colonnelli della Repubblica stampato da Laterza due mila ventiquattro lo storico Lorenzini ricostruisce l'evoluzione dell'esercito italiano tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Settanta
Quando una Repubblica ancora giovane si è confrontata con l'ombra del golpe le tensioni della guerra fredda questo il sottotitolo molto chiaro molto sintetico di cui abbiamo già anticipato qualcosa
Scrivendo intervistatore né i colonnelli della Repubblica Laterza due mila ventiquattro Lorenzini esplora questo periodo cruciale
Della storia italiana la difficile trasformazione dell'esercito dopo il crollo del fascismo e la nascita della Repubblica attraverso documenti inediti
Il libro racconta come il corpo ufficiali sia passato da una struttura monarchica e nazionalista a un'istituzione repubblicana senza però risolvere del tutto le tensioni interne dice
L'intervistatore tra lealtà costituzionale pulsioni eversive Jacopo Lorenzini ricercatore
Alle citati Bologna si occupa di storia delle istituzioni militari in un'ottica globale tra le sue pubblicazioni
Ricordiamo uomini e generali le élite militare nell'Italia liberale mille ottocentottantadue mille novecentoquindici stampato
Da Franco Angeli del due mila diciassette è l'elmo di Scipio storie del Risorgimento in uniforme
Stampato a da Salerno Editrice pubblicato nel due mila e ventidue mila ventuno domanda di
Di Ferrario nel suo libro lei distingue all'interno del corpo ufficiali tra gli anni Cinquanta i primi settanta due tendenze entrambe conservatrici e anticomuniste
Ma una legata all'esperienza della Resistenza e fedele
Alle giovani istituzioni l'altra più incline a tentazioni autoritari in che modo queste due anime hanno convissuto si sono contrapposte risposta dello storico Lorenzini si tratta
Di una differenza fondamentale che fin qui non era stata abbastanza approfondita e credo che abbia a che fare innanzitutto con la partecipazione e se con la percezione chiedo scusa con la percezione esatta di quanto la sconfitta militare del mille novecentoquaranta quarantatré sia stata un punto di non ritorno un evento radicalmente squalificante del regime fascista che aveva voluto l'entrata in guerra e che poi aveva facilitato la subalternità all'alleato tedesco ma anche della monarchia che non aveva fatto nulla per opporvisi ecco questa percezione ce l'hanno
Specialmente in quegli ufficiali che dopo l'otto settembre del mille novecentoquarantatré hanno combattuto a vario titolo nel quadro della resistenza che malgrado le ridotti le direttive riduzioni insiste
Del maresciallo Giovanni Messe secondo le quali andavano combattuti soltanto gli occupanti tedeschi hanno toccato comma non la barbarie
Fascista della Repubblica sociale italiana e hanno partecipato attivamente alla guerra civile
Discorso del tutto diverso per chi invece abbiamo sempre dei militari per chi invece al momento dell'armistizio si trovava al sud o nei campi di prigionia alleati per costoro l'esperienza della guerra
è molto più convenzionale soprattutto l'immagine dei partiti politici antifascisti rimane grosso modo quella esclusivamente negativa che era stata dipinta dalla propaganda del regime
Questo non significa dice lo storico assolutamente che gli ufficiali partigiani
Fossero automaticamente signor patetici con gli obiettivi
Politici dei partiti antifascisti tuttavia a differenza dei colleghi rimasti estranei alla resistenza tradiscono la radicale novità politica rappresentata dall'esperienza dei comitati di liberazione nazionale e l'efficienza anche militare dimostrata da alcune formazioni partigiane specialmente quelle comuniste dice
L'autore di questa sua valutazione se ufficiali partigiani ufficiali privi di quell'esperienza di Sultano spesso e volentieri comunque egualmente i conservatori insomma i primi sembrano maturare politicamente però più dei secondi soprattutto non rimangono estranei ai rapporti di reciproca
Stima che si foro giorno in seno ai comitati di liberazione nazionale
Nel corso della lotta partigiana detto ciò questo non è che una delle tante linee di faglia che attraversano le istituzioni militari italiane
Del secondo dopoguerra sarebbe semplicistico rappresentare il corpo ufficiali degli anni cinquanta e sessanta
Come diviso tra ex ufficiali partigiani le ali alle istituzioni repubblicane ed ex soldati del Duce intenti a progettare né la caduta questa sarebbe una prova una semplificazione
Però siamo partiti dal quadro disegnato precedentemente le aree però precisa lo storico ideologiche gruppi di pressione che si confrontano all'interno del corpo ufficiali sono ben più fluidi
Rispondono in maniera dinamica alle sollecitazioni che provengono dall'esterno dell'istituzione militare dallo scenario politico nazionale ma anche da quello internazionale per questo credo che indagare l'esercito del primo ventennio repubblicano attraverso la lente dell'evoluzione
Dell'evoluzione bidelli Theorie delle pratiche della guerra non ortodossa questo anche un punto molto interessante un campo praticato indistintamente dagli appartenenti a tutte le scuole di pensiero
Si sia rivelato un approccio particolarmente proficuo dice lo studioso e nella prassi concrete
E nelle prassi compete o nella loro immaginazione che spesso si rivelano con più chiarezza le visioni del mondo e lei inclinazioni ideologiche domanda ma l'Italia tra gli anni sessanta e i primi anni Settanta ha realmente rischiato il colpo di Stato militare
Risposta dello storico quando ho iniziato a scrivere questo libro avevo deciso programmaticamente di arrestarmi un attimo prima della bomba di Piazza Fontana e per un motivo ben preciso
Perché più che addentrarmi nel mistero italiano tra virgolette della strategia della tensione che ormai è tale solo per chi non conosce
Le sentenze lavori storiografici creano ampiamente circostanziato alle resto in Sabina importante questa osservazione perché anche
Appunto lo storico di cui di stiamo parlando diciamo parlando oggi gli Jacopo Lorenzini manifesta questo pensiero che è ormai abbastanza chiaro
Nell'ambito degli studi storici parlare di misteri ci porta lontano da quello che poi invece con il lavoro e naturalmente anche i comunisti con il con i limiti della storiografia però oggi è abbastanza quadro chiaro come quadro generale
Proseguiamo
Mi volevo fermare in questo punto ha appena appena appena detto volevo però capire come le bombe fossero state dette indossabili
Quale fosse stato l'humus su culturale sul quale una parte dei ceti dirigenti politici e militari italiani avessero potuto innestare le proprie tendenze
Eversive ma poi mi sono reso conto che era opportuno non arrestarsi su questa soglia nel periodo più problematico della storia repubblicano ha detto questo anche sulla scorta di chi più di me approfondito le questioni del golpismo dice lo storico faccio riferimento per esempio Allo storico del terrorismo Francesco Maria Biscione
Un partito del golpe che si viene alla risposta alla domanda di cui abbiamo detto
Un partito del golpe trasversale alla politica e alle forze armate è esistito certamente fino ai primi anni Settanta
Ma come scriveva il giornalista pone molto muove Riccardo Beltrametti un esercito che tenta un golpe e fallisce è un esercito finito
E come chiosava il generale Giovanni De Lorenzo
Aperti virgolette ma con chi e per chi fare il colpo o di Stato non esiste diceva un tentativo di pronunciamento autoritario senza forse senza sostegno od obiettivi politici chiusa la citazione in altre parole
Se in Italia non c'è stato un golpe militare è perché il partito del golpe
è sempre stato minoritario che soprattutto privo di una massa critica che rendesse verosimile o auspicabile il suo successo sia in ambito politico che militare questo il quadro
Altra questione poi l'uso strumentale del fantasma del golpe
è stato fatto sì all'epoca che successivamente di volta in volta per moderare le ali progressive
Dei partiti di governo per mantenere la marginalizzazione del Partito Comunista Italiano per forzare determinati passaggi della storia nazionale ma questa è una storia che riguarda il personale politico egli Eric dirigenti dell'Italia repubblicana molto più che il mondo militare
Chiede l'intervistatore leggendo la pubblicistica la galassia di siti del settore si ricava l'impressione che il militare i militari gli esperti di cose militari siano strutturalmente di destra è così
Risposta
Risposta qui stiamo parlando sempre della prospettiva storica
Da un lato penso che nel caso italiano sia stato inevitabile tra l'eredità del passato monarchico e autoritario la precoce collocazione atlantica che trasforma in blocco i partiti socialisti in altrettanti nemici interni
E i contenuti valoriali del mestiere il militare come si è sviluppato in età moderna e contemporanea sono molti i fattori che hanno determinato una caratterizzazione conservatrice Codice un termine forse più appropriato
Del corpo ufficiali repubblicano ma conservatore non significa a un tormento automaticamente fascista in nemmeno neo fascista ci sono state fasi nelle quali alcuni ufficiali hanno guardato con interesse al Partito comunista italiano specie quando quest'ultimo sedi mozze era dimostrato più affidabile dal punto di vista istituzionali rispetto certi settori dell'area di governo certamente l'abolizione della leva cui mantenimento
Dopo il mille novecentoquarantacinque Palmiro Togliatti
Era strenuamente favorevole Carrizo il mondo militare
Più autoreferenziale che in passato nell'autoreferenzialità favorisce sempre un certo grado di radicalizzazione dei valori di riferimento qui naturalmente si parla in termini generale detto questo dice lo storico molti ufficiali guardano con fastidio quello che colleghi
E lusingati dalla destra scendono in politica solo per dimostrarsi quanto meno inadeguati e se ci fossero altri interlocutori seri sono abbastanza convinto che farebbero volentieri a meno anche di quei sedicenti esperti di geopolitica ai quali da qualche anno a questa parte non pare vero di poter giocare ai generali su YouTube qui si viene nella stretta attualità riferimento non nemmeno tanto velato ha fatti che conosciamo bene
Però questo questo libro sarà interessante vi abbiamo letto solo questa intervista di presentazione sarà interessante da leggere per capire davvero queste faglie che sono numerose sono articolate in questa
Vicenda della del partito del golpe che attraverso gli studi più attuali più recenti si sta chiarendo nella sua natura
Vera e propria da confronti il numero di gennaio due mila ventisei su cui poi torneremo anche nelle prossime settimane passiamo alla seconda segnalazione abbiamo parlato appunto di questo periodo
Della gioventù della prima parte della gioventù appunto della nostra Repubblica e prendiamo proposta radicale un numero speciale che ancora non vi abbiamo segnalato
Che è anche
Magari adeguato segnalare oggi perché
è un numero che
Ha un bilancio di un anno di un anno specifico di cui abbiamo ricordato cinquant'anni nell'anno appena lasciato alle spalle mille novecentosettantacinque l'anno della conquista dei grandi
Diritti civili questo il sottotitolo di questo numero speciale proposta radicale che potete richiedere direttamente a Walter Vecellio attraverso i suoi contatti va appunto Vecelio chiocciola gmail appunto comma formidabile quella mille novecento settantacinque dice Valter Vecellio nella sua presentazione questo numero che vi leggiamo
In qualche passaggio mezzo secolo fa scrive
Vecelio
Cronaca che ormai è storia il mille novecentosettantacinque meta di quegli anni settanta che una minore ottusa memorialistica liquida come anni di piombo non che non lo siano stati ecco questo è il punto abbiamo toccato anche prima quel decennio
Ma anche un po'prima e dopo registra violenze di estrema destra e sinistra
Alimentate nutrite protette da apparati dello Stato traditori e fellonia è la sintesi di quanto abbiamo detto prima hanno tramato
Coprendosi dietro abominevoli ragioni di Stato tra virgolette obbedienti a quella legge ben individuato individuata da Leonardo Sciascia
Nella fulminante riflessione contenuta nel cavaliere e la morte della sicurezza scriveva Sciascia del potere
Si fonda sull'insicurezza dei cittadini
Ecco
Dunque funzione scopo obiettivo di stragi di attentati delitti quel terrore di varie tinte colorato che converge loro tutori
Ne siano consapevoli o ignari strumenti poco muta
E verso l'obiettivo del potere stabilizzare consolidare lasciare intatti equilibri e profitti
Dei detentori di un potere reale invisibile tecnicamente irresponsabili in quanto non sottoposto ad alcun controllo
Ne patisce gli affetti Mitsubishi io volessi
Molto efficace la sintesi di Valter Vecellio il settantacinque anno cruciale
I giorni in cui i radicali socialisti democratici autenticamente liberali libertari sanno fare muro barriera essere proposta una resistenza anche alle ingenue spesso criminali lusinghe rivoluzionarie
Con un paziente incisivo operare conquistano casematte di libertà e liberazione per tutti anche per chi si oppone
Inquadriamo lo quello questo formidabile mille novecentosettantacinque scrive
Vercelli alla rinfusa nasce il Fondo per l'ambiente italiano finisce ingloriosamente per gli americani la guerra in Vietnam Ivie Cong entrano trionfalmente assai gonna ribattezzata Ho ci Min
Siti nella Nishiyama si proietta il primo dei tre amici miei a Ostia viene ucciso Pier Paolo Pasolini si firma il trattato di Osimo la parola fine all'annosa questione di Trieste che oppone Italia agli jugoslavi a a New York
Muore Hannah Arendt
Le due di cercatori dell'università di Cambridge
Mi distende e Kohler ammettono appunto la tecnica per la produzione degli anticorpi monoclonali i Khmer rossi scatenano in Cambogia la più polenta offensiva e dal settantadue Margaret Thatcher la nuova il leader dei conservatori e inglesi R. fai sale al sovrano della rabbia sopita avviene assassinato da un nipote
Villa gay se Polo Allen affondano la Microsoft Corporation Federico Fellini con amarcord vince il suo quarto Oscar un attentato a Beirut la causa scatenante dello scoppio della guerra civile in Libia non durerà fino al mille novecento novanta usando centinaia di migliaia di morti l'aereo supersonico concorde
Decolla da Parigi il suo primo volo con i passeggeri a bordo ma ancora dal mille novecentosettantacinque tre giovani neofascisti Angelo Izzo
Giovanni guida e Andrea Ghira rapiscono sevizie no Donatella Colasanti e Maria Rosaria l'ho perso diciassette diciannove anni quest'ultima verrà uccisa il cosiddetto massacro del Circeo l'astronomo statunitense
Christian Sings Simpson terzo scopre una nuova galassia a cinquantacinque mila anni luce dalla via lattea a Rambouillet in Francia si riesce il primo Gießen incontro fra le sei nazioni
Maggiormente industrializzate Stati Uniti Giappone Germania Francia Regno Unito e Italia ho anca rosse primo diventa re di Spagna abbia il processo che porta il Paese alla democrazia il Consiglio europeo decise la data
Delle prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo
Che avverrà nel mese di giugno mille novecentosettantanove in Inghilterra viene abolita la distinzione giuridica tra un uomo è donna e poi ancora un comando
Terrorista guidato da Carlos sul lo sciacallo rapisce i delegati alla conferenza dell'OPEC a Vienna
Un anno prima mille novecentosettantaquattro in Italia un avvenimento storico
Destinato a segnare i tempi futuri chiamati a referendum gli italiani confermano la legge che istituisce il divorzio i sostenitori dell'abrogazione sono sconfitti con uno scarto di milioni di voti il Paese quel giorno
Il dodici maggio mille novecentosettantaquattro non vota solo per il mantenimento di una legge manifesta
La sua voglia di libertà di liberazione di rinnovamento
Intolleranza alle gabbie in cui i due maggiori partiti quelli quelli di don Camillo e di Peppone l'anno fino a quel momento ingabbiato un Giorgio Forattini in grande forma professionale fissa mirabilmente quel giorno disegna una bottiglia di champagne
Con il tappo che salta alla fisionomia con il tatto di Amintore
Fanfani la legge sul divorzio porta i nomi direi di due proponenti Loris Fortuna Antonio Baslini il primo è un valoroso parlamentare figuro friulano doppia tessera socialista e radicale e l'altro è un deputato del Partito liberale in realtà quella legge dice Vecellio altri due padri e una madre dovrebbe chiamarsi fortuna
Baslini
Pannella Mellini Marchei se la legge viene approvata da un Parlamento riottoso poi confermata dal referendum promosso dal Vaticano Democrazia cristiana cui si accoda
Il movimento sociale lo si deve a Pannella e a Mauro Mellini Pannella e il cuore il cervello l'anima del Partito Radicale
Anni prima fondato da Mauri OPA da Mario Pannunzio Ernesto Rossi e altri Mellini avvocato anche l'unità di Kale è il motore della lega per l'istituzione del divorzio la linea l'organismo di massa tra virgolette che coinvolge migliaia di cittadini che si mobilitano nelle strade nelle piazze per quella legge di civiltà per quanto ad Argentina Marchei
Compare in molte fotografie con una fiaccola in mano accanto a Pannella è una popolana trasteverina quando Trastevere
Era quartiere davvero di popolo comunista da sempre il marito emigrati in Sudamerica si forma un'altra famiglia anche lei trovo un amore ha dei figli
Il massimo dei suoi desideri e dare loro un nome legale
E per quanto per questo si batte anima e corpo per il divorzio sempre presente sempre attiva peccato che pochi pochi nella ricordino quella legge e anche la sua legge e all'inizio i partitini laici
Partito Liberale
Repubblicano socialdemocratico non sono convinti che valga la pena di impegnarsi per quella legge lo stesso Partito socialista non si scalda più di tanto il segretario Francesco De Martino ad altro pensa il piccino da parte eccezioni
Terracini Fausto Gullo
L'emarginato Vittorio Vidali considera il divorzio cosa borghese tra virgolette inoltre il gruppo dirigente comunista insegue un'intesa con la DC
Come tante volte abbiamo raccontato non vuole creare tensioni con il Vaticano al mondo cattolico il referendum lo vede come fumo negli occhi ai gruppi extra parlamentari di allora
Interessa fare la rivoluzione non impegnarsi in questioni sopra strutturali sempre tra virgolette
E di fatto invece che i corpi intermedi di allora corse
Insistenti e ramificati non comprendono che l'Italia si è si è evoluta trasformata praticano e dici
Penso nuova vincerà a mani basse il PC teme la sconfitta del suo elettorato alla fine lo tradisca eppure qualche segno lo si può cogliere qui davvero a memoria di Vercelli o molto utile originale da una parte c'è l'Italia delle etto caldo tra virgolette ricordate
Fausto Coppi si innamora corrisposto dalla famosa della famosa Dama Bianca il marito di lei
Non la prende bene denuncia la consorte per abbandono
Del tetto più legale irruzione notturna della polizia nella casa del campione si tasta il letto matrimoniale risulta caldo da entrambe le parti è la prova dell'adulterio racconta la storia il dama bianca degli c'è molta memoria questo un passaggio successivo sul letto caldo credo che sia ricordato meno spesso e fa bene Vecelio a ricordarlo in questo suo articolo di presentazione di questo numero speciale di proposta radicale che vi stiamo reggendo
Naturalmente tra virgolette solo la donna viene arrestata e quella
E l'Italia ufficiale l'Italia di un Oscar Luigi Scalfaro che mollò un ceffone a una donna in un ristorante colpevole tra virgolette
Di esibire uno generoso décolleté Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello sono cacciati dalla RAI per un'innocua battuta sul presidente Giovanni Gronchi stessa sorte
Tocca a Dario Fo ma poi c'è l'Italia che racconta Luigi Comencini in Pane amore e fantasia
E poi ancora
Altri film che qui saltiamo il vigile di giuridici zampa tutti i film che raccontano invece un'altra Italia spiega
Spiega
Vecellio in cui invece ci sono le cosiddette
Famiglie aperti come lente di finiremmo oggi come quella di Argentina Marchei o le nuove famiglie
Quel che conta di più e che neppure il pubblico di questi film che hanno grande successo niente da dire su quelle realtà i questi film incassano moltissimo per esempio il vigile un miliardo di lire per quei tempi c'è voluto parliamo ancora di cinema c'è voluto c'è ancora domani il bel film di Paola Cortellesi per Memorario cicche solo nel mille novecento quarantasei le donne italiane hanno potuto votare ma si è dovuto attendere il mille novecentosessantatré la legge sessantasei perché cade il divieto alle donne per poter essere magistrato solo il cinque aprile mille novecentosessantacinque entrano in servizio le prime otto
Ed è Celio
Lei ricorda letizia Di Martino ad Aleppo crea Maria Gabriella Luccioli Graziana Calcagno Pini Raffaella d'Antonio Annunziata Izzo Giulia De Marco Emilia Cappelli
Alla costituente un senatore democristiano Antonio Romano aveva solennemente pontificato su questo aperte virgolette con tutto il rispetto per la capacità bene capacità intellettive della donna
Ho l'impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare
Fu questa richiede grande equilibrio alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche
Fine della tragica situazione aggiungo io la rivoluzione comincia e il mille novecento settanta scrive Vercelli il primo dicembre la Camera approva la legge sul divorzio l'anno
Dopo si legalizza la contraccezione che era vietata la Corte costituzionale a abrogare l'articolo cinque cinque tre del Codice penale che puniva con un anno di carcere chiunque pubblicamente
In Citi apparati che contro la procreazione olbiese fatto propaganda a favore di esse ricordava qualcosa o qualcuno di oggi questa questione della propaganda su questi stili di vita
Fanfani prosegue prosegue Vercelli è sicuro ed arrogante non coglie lo spirito del nuovo tempo di quel tempo del mille novecentosettantacinque giunge ad ammonire
In un comizio n che se la legge sul divorzio non sia droga le mogli fu girano con le loro donne di servizio commenta Sciascia una propaganda talmente stupida da risultare controproducente anche in Sicilia poi
Inox ha l'abrogazione sono una valanga più avanti
La Shell io prosegue queste conquiste alcune di quelle di queste conquiste altri fatti abbiamo saltato per motivi di tempo
Sono figlie di quei mezzi e di quell'anno in particolare il mille novecentosettantacinque e qui ricorda ancora un altro fatto il nove gennaio carabinieri irrompono
Nella clinica del centro informazioni sterilizzazione e aborto a Firenze su ordine del magistrato Piercarlo Casini che diventerà poi deputato democristiano e leader del movimento per la vita tra virgolette
Investigazione del settimanale Candido diretto dal Senatore
Missino Giorgio Pisano insomma il concetto di queste due cose
Il dottor concerne viene arrestato denunciate una quarantina di donne il tredici gennaio all'alba nella sua abitazione viene arrestato il segretario del partito radicale Gianfranco Spadaccia
Colpito da mandato di Cantù di cattura anche Adele faccio Pannella riceva una riceve una comunicazione giudiziaria
Il ventisei gennaio è stata anche faccio nel corso di una manifestazione a Roma al Teatro Adriano il quattro febbraio il settimanale L'Espresso
E la lega tredici maggio fondato da Pannella lanciano una raccolta firme per il referendum sull'aborto il quindici giugno Emma Bonino latitante da quattro mesi
Nel giorno delle elezioni amministrative si consegni alla giustizia a Barak la sua città è una lunga stagione di iniziative e campagne di disobbedienza se civili il due luglio mille novecentosettantacinque
Pannella si fa arrestare dopo aver fumato deliberatamente
Marijuana in pubblico e aver debitamente aprì avvertito polizia carabinieri del machismo magistratura in carcere di frutta
Di chiedere la libertà provvisoria fino a che non riceve dai presidenti della Camera e del Senato l'impegno e la garanzia a discutere e mettere in votazione entro quattro mesi
La legge di riforma sulle droghe cosa che effettivamente viene portando alla prima riforma che vende non più condannabile al carcere il semplice consumatore di droghe leggere nel Talmud
C'è una frase conclude Vecelio
Quando insegni a tuo figlio insegna figlio di tuo figlio ecco occorre impedire che il vento disperde alla memoria come fosse cenere operare perché il figlio del figlio sappia e con queste parole poi l'articolo
Di Vercelli o prosegue
Sulla figura di Marco Pannella e in questa pubblicazione speciale questa edizione speciale di proposta radicale
Trovate contenuti famosi perché conosce la vicenda radicale ma nuovi probabilmente per le persone a cui pensa Walter Vecellio intervista Clegg voi rilasciata da Marco Pannella una lettera aperta al procuratore generale di Firenze dopo l'arresto di Spadaccia altri contenuti
Articoli interventi di Marco Pannella scritti non moltissimi appunto ma questa edizione
Speciale ci racconta qualcosa di importante qualcosa di decisivo un anno di svolta tutto abbiamo aperto sul
Su quella idea dei cosiddetti misteri d'Italia che oggi non è più forse utile chiamare così perché gli storici hanno capito quello che succedeva quali erano le fratture nelle
Diciamo dei difficoltà di una società che andava trasformandosi dopo la tragica esperienza della dittatura fascista comunque autobiografia di una nazione e poi
L'altro la l'altra realtà di quegli anni così
Venne raccontata da Valter Vecellio questa introduzione che vi abbiamo letto per ampi passaggi è finito il tempo anche per oggi e vediamo appuntamento alla settimana prossima
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0