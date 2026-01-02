02 GEN 2026
intervista

Intervista a Roberto Sommella sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

INTERVISTA | di Sonia Martina - RADIO - 11:57 Durata: 13 min 44 sec
"Intervista a Roberto Sommella sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella" realizzata da Sonia Martina con Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza).

L'intervista è stata registrata venerdì 2 gennaio 2026 alle 11:57.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Cittadinanza, Comunismo, Costituente, Costituzione, Cultura, Democrazia, Digitale, Economia, Esteri, Finanza, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Integrazione, Istituzioni, Mattarella, Mediterraneo, Mercato, Nazionalismo, Pil, Pnrr, Politica, Presidenza Della Repubblica, Repubblica, Storia, Tecnologia.

La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.

