"Intervista a Roberto Sommella sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella" realizzata da Sonia Martina con Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza).
L'intervista è stata registrata venerdì 2 gennaio 2026 alle 11:57.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Amministrazione, Cittadinanza, Comunismo, Costituente, Costituzione, Cultura, Democrazia, Digitale, Economia, Esteri, Finanza, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Integrazione, Istituzioni, Mattarella, Mediterraneo, Mercato, Nazionalismo, Pil, Pnrr, Politica, Presidenza Della … Repubblica, Repubblica, Storia, Tecnologia.
La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.
