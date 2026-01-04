04 GEN 2026
RUBRICA | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 07:00
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Puntata di "Rassegna stampa vaticana" di domenica 4 gennaio 2026 condotta da Giuseppe Di Leo .

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Anno Santo, Antieuropeismo, Antisemitismo, Ateismo, Benedetto Xvi, Capitalismo, Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Diritti Umani, Discriminazione, Ebraismo, Ebrei, Esteri, Europa, Geopolitica, Immigrazione, Integralismo, Isis, Islam, Israele, Leone Xiv, Mercato, Nigeria, Pace, Politica, Rassegna Stampa, Religione, Russia, Secolarizzazione, Sinodo Dei Vescovi, Suicidio, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Ucraina, Unione Europea, Usa, Vaticano.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.

Assente
Ben ritrovati domenica quattro gennaio due mila ventisei primo appuntamento
Con rassegna stampa vaticana il nuovo anno avvenimenti mercoledì trentuno dicembre con una Nicolò analisi di Agnese Panucci
Indica numero di operatori pastorali uccisi questo hanno appena passato in definitiva il volto dell'amore più disarmato
Il dossier parla di preti seminaristi e suore laici è un report dell'agenzia Fides appunto per il due mila venticinque sono i volti e le storie che hanno testimoniato il Vangelo
Perfino appunto alla dono della vita l'Africa piange dieci vittime quattro con l'America
Due Grassia e una l'Europa e poi in Nigeria
Ancora avvenire in Nigeria segnali di un accanimento crescente sui cristiani intervista dell'agenzia sempre Fides all'arcivescovo
Che il segretario anche del dicastero per le l'evangelizzazione è una bella scritta arcivescovo che non vi dico come si pronuncia perché è praticamente impossibile
Parla del suo o diciamo parla del suo paese d'origine poi dice anche sui raid statunitensi anti Isis sono stato un intervento esterno non del tutto fuori luogo se aiuta a rimuovere le cause della violenza
Fa Corbusier Firenze
Cioè la benedizione
Di un barellato importante nigeriano sull'intervento voluto da Taranto ancora avvenire
Riporta in sintesi lo fa il rene fondi il discorso di Papa Francesco l'invio di papà
Ad oggi papà rione decimo quarto nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio era nella cinquantanove stima giornata mondiale della pace
Il battaglione ha invitato a guardare addio disarmato e disarmante questa luna dei referenti di questi di queste giornate tra Natale e l'Epifania afferma il Papa fra l'altro insieme possiamo costruire un mondo privo di violenza
Da schiavi a liberi da uomini che vivono nella paura figli di un padre che insegna sperare da prigionieri dell'induismo ad artigiani di un riconciliazione
E poi nel te Deum il monito sempre di papà prevosto oggi del pianeta volto basta PG armate inoltre quotidiano
Nella Conferenza Episcopale Italiana riporta in sintesi anche l'intervento di monsignor Callaghan Richard Borg ricerca allagare arcivescovo segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali sostanzialmente il ministro degli Esteri
Vaticano serve ha affermato monsignor Galliarum in cambio di rotta per la pace
E poi Pressure traccia un bilancio severo viviamo in un contesto di frammentazione e instabilità come guerre dimenticate
Fammi migrazioni forzate in disarmo incompiuto la deterrenza nucleare nata nella guerra fredda perso credibilità
Mentre si è abbassata l'attenzione verso la pace e diritti umani ancora monsignor Callaghan e indica la via una sicurezza afferma che non può ridursi a equilibrio militare
Ma deve fondarsi su fiducia e relazioni pacifiche per questo la Santa Sede non si propone come un attore giù politico tra gli altri ma come una coscienza critica del sistema internazionale
E la sentinella nella notte che vede già all'alba che il richiamo alla responsabilità del diritto alla centralità della persona
Fondamentali secondo ancora monsignor Cala viale è anche il linguaggio parole strumentali afferma alimenta nei conflitti serve un linguaggio della verità e della complessità capaci di riaprire spazi diplomatici rischio
Per il due mila ventisei avverte
è Chelli crisi umanitarie diventano invisibili
Dai conflitti subsahariani alle emergenze climatiche educare alla pace sono ancora parole di monsignor cala del significa contrastare la cultura della chiusura e promuovere coesione
Aggiunge ancora l'arcivescovo
Quando chiede gesti concreti il riaprire i dialoghi rispettare col di ridurre discessus uguaglianze la pace conclude non nasce da grandi dichiarazioni manda decisione concrete
Ancora su Avvenire di mercoledì trentuno dicembre la sintesi dell'anno offerto da anni S. pal Mucci
Pace speranza per il mondo ferito i doni di papa Francesco di Baglioni nel due mila venticinque
L'Anno Santo sostanzialmente dopodomani si chiuderanno ultima porta quella della basilica di San Pietro sta sanno Santo della speranza la via dolorosa e la morte di papa Bergoglio poi l'elezione di papa prevosto
Il primo pontefice originario degli Stati Uniti
Intanto in Vaticano sui
Dal numero di tre milioni di fedeli alle messe alle udienze nel periodo nel periodo natalizio
Il Giubileo credo di speranze di pace nelle terre ferite dalla guerra e dall'odio una panoramica offerta ad Avvenire
Di domenica ventotto dicembre Giacomo Gambassi il vescovo di Dolores Reina
L'Anno Santo dell'Ucraina lungo la linea del fronte fra attacchi paura il riscatto non so se potrò mai chiudere la porta giubilare più volte il vescovo Maxim
E io Bouchra aveva avuto il timore che l'Anno Santo della speranza sarebbe rimasto come congelato calma Torres
Fermato nell'Ucraina orientale dei carri armati russi e dalle truppe di Mosca che da mesi puntano a conquistare l'ultima grande città nella regione di donne disco su cui sventola la bandiera con l'Ucraina le nostre preghiere sono state ascoltate
Caravà Torsten resta una città e in tutto e per tutto vostra e anche qui purtroppo concludere il Giubileo racconta il presule salesiano quarantacinquenne
Poi Pirenei funghi invece
L'intervista il parroco di tiro il Libano fra le macerie del Libano quella porta santa invocazione al dialogo e la giustizia
Dalla sua finestra Pato retto uffici du meilleur riguarda il mare il ritiro mentre risponde al telefono due famiglie si riposano sulla banchina
Nei bambini giocano sopra di loro librone sorvola la zona non credo sia normale indice conduce profonda al suolo convento e nel quartiere musulmano della città
Da parrucconi come il frate minore della custodia di Terra Santa si prende cura dei cristiani del Sud dell'inverno dove dalla guerra civile del mille novecentosettantacinque ancora non ho visto afferma
Pace e dignità e giustizia ci meritiamo molto più di questo ripete
Naturalmente
C'erano due Paesi è in maniera riversa in contesti diversi che hanno attraversato un periodo difficile
Ma insomma tutto l'Ucraina
Intanto internista Nunzio in Ucraina Guo monsignor lungo col Bokassa a cura di Luca genomico inviato a Kiev su Avvenire del ventotto giugno dicembre a Kiev non si crede alla tregua si torni invece a rispettare il diritto monsignor convocasse lei ha vissuto il quarto Natale di guerra in ucraino
In Ucraina si era sperato in una pausa nei combattimenti e martedì il Papa si è detto rattristato perché apparentemente la Russia ha rifiutato la richiesta di una tregua di Natale
Quali sono state le difficoltà poste da Mosca per una pace risposta Nunzio non sconosco assolutamente nei dettagli non come è stata affrontata la questione del piano di pace tutta l'Emilia gli inviti
Al cessato il fuoco sono una costante adesso una parte di del boom di Papa leone come prima da parte del suo predecessore un modo per rafforzare le condizioni per le trattative
E se non si raggiunge il cessate il fuoco duraturo
Si chiede almeno una tregua per le festività come Natale e Pasqua domanda sulle trattative tra chi è per mostrarmi inviate dagli Stati Uniti in Ucraina
Sembra aver rinunciato all'ingresso nella NATO
Resta il nodo dello status del territoriali dei dei territori occupati
è quello delle garanzie all'Ucraina lei ha avuto riscontri su questi due punti del negoziato che spostare il Nunzio ho recentemente partecipato una riunione a cui era presente un delicato ucraino per le trattative di pace
Essendoci il segreto di Stato Obama potuto darci alcun dettaglio comunque ho percepito
E c'è ancora tanto da fare per raggiungere un risultato il negoziatore sottolineava che in gioco non vi è tanto lo status dei territori ma l'esigenza stessa dello Stato ucraino
L'ucraino vuole esistere la gente vuole ridere imbocca vittoria ma questa parola non è percepite in modo corretto in Occidente
La vittoria e la sopravvivenza vincere la guerra per gli ucraini significa poter sopravvivere
L'essenza della trattativa anche al mio barese non è lo status dei territorio altre questioni contingenti ma raggiungere una pace vera e non fa sulla domanda
Se positivo trattare la quotidianità in Ucraina non è cambiata d'inverno Starling l'inverno sta ricominciando con gli attacchi alle infrastrutture e gli oggetti che la popolazione non sembra credere una tregua
Risponde il prelato non conosco un solo ucraino che abbia risposto sto
Abbiamo riposto speranze in queste trattative percepite come molto difficili molti ripetono abbiamo avuto il memorandum di Budapest gli accordi Nimis
Accordi sulla carta ma poi cosa significano
C'è disillusione sfiducia verso queste trattative
Domanda qual è il ruolo della Chiesa in questa situazione in risposta in una situazione cui stiamo riportando molto ritardo il ruolo della Chiesa importante molto importante anzi fondamentale
Quando c'è una grande sfiducia nelle relazioni internazionali che può infondere la fiducia
La chiesa non soltanto la Chiesa cattolica ma tutti credenti e questo è stato sottolineato collante un santo della speranza e anche da papa leone nel messaggio per la giornata mondiale della pace
Come si recupera la speranza si parte dalla preghiera in secondo luogo con la testimonianza della carità e della vicinanza
Domanda come sta procedendo la mediazione del cardinale Matteo Zuppi per il rilascio di prigionieri di minori
Risposta il cardinale Insubria visitato sia decreto dinanzi alla Russia
Ha intessuto i contatti un lavoro concreto con nomi esiste un lavoro faticoso sono questioni complicate che non si risolvono in un giorno né un lavoro coordinato fra cardinali zuppiera Segreteria di Stato spero che prosegua
Che prima o poi porti più risultati perché finora i risultati ci sono stati ma tutto sommato ancora insufficienti
Il dolore spedito dal Papa vostra
Pezzo di vaticanista del foglio Matteo soluzioni su un foglio di venerdì
Due gennaio non è una prospettiva irrealistica quella di Lione quattordicesimo quando parla di pace non volare alto su principi di buon senso fondamenti teologici riferimenti patristici
Anche molto di concreto che solo una lettura superficiale può sembrare insipida inconcludente deludente perché si attende un ruolo decisivo della chiesa
Nel risolvere le controversie internazionali un ruolo che non è mai esistito se non andando indietro nei secoli quando il papà faceva da mediatore
Tra le potenze ed a queste per interposta persona veniva infatti eletto il ruolo della Chiesa un altro come ha detto il rappresentante vaticano per i rapporti con gli Stati monsignor Carragher lo abbiamo
Ricordato poc'anzi in ogni caso già nell'omelia della messa del giorno di Natale il Papa Leone aveva citato le tende di garza
E detto che il fragile la carne delle popolazioni inerme
Provate da tante guerre in corso concluse lasciando macerie ferite aperte fragili sono le menti e le vite di giovani costretti alle armi che proprio al fronte avverto l'insensatezza di ciò che è loro richiesto
è la menzogna di cui sono intrisi roboanti discorsi di chi li manda a morire
Mercoledì sera poi al te Deum nella basilica vaticana aggiunto qualche particolare più in questo nostro tempo affermato papa leone sentiamo il bisogno di un disegno sapiente benevolo misericordioso che sia un progetto Bieber liberando il Pacifico fedele
Altri disegni però oggi come ieri avvolgono il mondo sono piuttosto strategie che mirano a conquistare i mercati territorio in zone d'influenza
Strategia armate ammantate di discorsi ipocriti di proclami ideologici e di falsi motivi religiosi
Quanti hanno subito ha scritto il Pontefice ha la schiena quindi degli euroscettici interpretando le sue parole contro il riarmo con Lucia chiusa la burocrazia di Bruxelles
Non faticherà a non farsi venire qualche dubbio leggendo differimenti socchiusa anche falsi motivi religiosi
Per perorare la propria strategia chi mira a conquistare sono parole del Papa mercati territorio zone d'influenza
Il tutto si chiede un'assunzione condito da discorsi ipocriti e proclami ideologici così li ha definiti proprio prevosto
Col papà non lo dice perché prudente conosce i rischi che possono derivare dall'uso strumentale di parole papali ma il suo discorso pare un'efficace sintesi della dottrina del mondo russo quella di tre
Manta al Cremlino e benedetta dal patriarcato
Moscovita il realismo politico conclude l'assunzione dottrina nobile applicata più volte perché essa stessa basti pensare all'Ostpolitik non vale però ancora S.r.l. ligandi Bampa Leone
Il piano avanti sarà ancora sul sul foglio questa volontà su fogli tu
Del ventiquattro dicembre un'intervista al cardinale Da Silva tipo resta da Timor Est una lezione su come resistere all'eclissi del sacro un terzo dell'intera popolazione
E di un piccolo paese accorso per vedere il Papa che si apprestava a celebrare la messa un popolo fedele per ore in attesa sotto il sole sulla spianata ditta CIA blu dove possono arrivare contro villi la scena che si vide un anno e mezzo fatti molesto cuore pulsante del cattolicesimo asiatico devastato da anni di guerra civile col per i sonnolenti osservatori occidentali
Si domandò ai preti e religiosi del luogo cosa stesse accadendo come fosse possibile un evento del genere la risposta fu sintetica cede il Papa cioè rappresentante di Gesù sulla terra niente di più
Inconcepibile alle nostre latitudini la gente si sa non vive più neanche come se Dio esistesse semplicemente non ci pensa la questione nemmeno si pone come si vede allora la nostra situazione dalla periferia di Timor Est
Direi i
Afferma monsignor Vigilio do Carmo Da Silva salesiano arcivescovo della capitale piccolo paese
Ma da capitali si chiama di direi
Che la Chiesa resta viva anche all'interno di un mondo secolarizzato sebbene prosegue le ombre del postmodernismo
C'è un tipo di oscurare la presenza della fede ed era che se in Occidente possiamo ancora vedere la luce della speranza che brilla
Il pontificato di papa Francesco ha risvegliato la fede in molti in Europa
E credo che i suoi successori continueranno su questa strada nello spirito della signora Rita
Rendendo la Chiesa ancora più vitale dal mio punto di vista la secolarizzazione l'eclissi del sacro in Occidente possono essere analizzate attraverso la lente della secolarizzazione radicare ed è la cornice immanente della vita moderna
Quello mentale del benessere materiale l'orizzonte trascendentali tende spesso a ritirarsi
Non si tratta necessariamente di un rifiuto attivo di Dio
Piuttosto di un profondo alpinismo funzionale nato da una tecnocrazia autosufficiente attimo resta e la vicinanza alla sofferenza e la dipendenza dall'ordine naturale impediscono questa biografia spirituale
Situazione attuale dell'Occidente potrebbe essere il risultato di una crisi pedagogica quando la persona umana il ridotta consumatore la capacità di meraviglia
E quindi la capacità di diossina indebolisce risveglia la richiede un ritorno alla centralità del PD
Allora intanto limitando fosse il vescovo mitili sferza
Poi l'Occidente papà ha ha spezzato nel tradizionale discorso e ci torno alla Curia romana come scrive Giorgio la cura curia romana appunto il collegio dall'inizio Giorgio Gandola sulla verità
Ventitré dicembre
Più che la stella cometa un fulmine a ciel sereno è stato l'intervento del Papa necessario secondo Robert proprio Francis prevosto papa Leone
Per ridare centralità Cristo piuttosto che abbandonarsi e personalismi alla smania sopra il parole batta la smania di primeggiare alla ricerca della vetrina di vescovi e cardinali
Quelli che nel pontificato di Francesco il più mediatico che la storia fra interviste dichiarazioni varie erano ritenuti pareggi on ci sono considerati i difetti il papà l'aveva annunciato nel giorno della fumata bianca
C'è un impegno irrinunciabile per chiunque nella chiesa eserciti un ministero di autorità
Salire perché dinamica Crisso farsi piccolo
Perché lui sia glorificato il richiamo del Papa è uno sprone a ritrovare discrezione equilibrio il bello affermato quando facciamo cadere
Maschere sotterfugi quanto le persone non vengono usate scavalcate quando ci si aiuta a vicenda quando si riconosce ciascuno il proprio valore alla propria competenza
Evitando un ingenerare insoddisfazioni e rancori e l'eterno conflitto piumino vellutato fra pontefici curia romana scrive il giornalista dell'avidità
Fra la guida e la cinghia di trasmissione della dottrina ed è ancora una volta un esempio avvenimento questo passo Lissone trasparenza
Andiamo avanti solitarie Marcia per la Pace adesso la politica cambi strada venire sta dedicando una serie di con di reportage sul
Paese cioè un'azione che contrariare guerre Costanza Oliva inviata per esempio a Catania su Avvenire del due gennaio
L'arcivescovo Ricchiuti di Pax Christi afferma occorre tornare alla radice di un'educazione alla non violenza e avere il coraggio della denuncia migliaia di giovani ma non solo hanno partecipato a Catania
Primo gennaio alla tradizionale marcia per la pace dell'ultimo giorno dell'attacco prima l'ultimo giorno la adesso hanno chiesto la politica cambi strada anche il cardinale Insubria Bologna affermato la il
Il discorso di fine anno non possiamo ormai abituarci mai arrivarci alla guerra intanto e intanto Dario in Europa come scrive opportunamente vicino almeno che continua all'assemblea degli ebrei e se continua così gran parte di rilascerà l'Europa su
Sulla foglio in edicola oggi quattro gennaio sempre più per i francesi scrive
Miopi stanno facendo Tall agli atti l'immigrazione in Israele dieci al giorno lasciano le salgono per lo Stato ebraico il numero di immigrati ebrei francesi arrivati in Israele il due mila venticinque
è aumentato di oltre il quarantacinque per cento rispetto al due mila ventiquattro
Annunciato il ministero israeliano che l'immigrazione e l'integrazione e l'aumento è dovuto all'antisemitismo
Dei ventuno mila novecento nuovi immigrati arrivati in Israele questa non va oltre i dieci Paesi nel Russia in testa con otto mila trecento persone
Però cadeau del cinquantasette per cento rispetto all'anno precedente seguita dagli Stati Uniti con tre mila e cinquecento un momento il cinque per cento e dalla Francia terza con tre mila trecento arrivi
E quindi un momento del quarantacinque per cento in più un aumento dell'immigrazione di giovani provenienti da Paesi occidentali in particolare Francia il Regno Unito è già dove è forte l'immigrazione islamica tra l'altro tu in Francia nel due mila venticinque sono stati registrati mille centosessantatré atti antisemiti praticamente tre al giorno in totale più di centotrenta mila persone sono immigrati in Israele dalla Francia dalla fondazione dello Stato nel mio centoquarantotto secondo i dati ufficiali la Germania ha registrato un momento il diciannove per cento
Mentre il Regno Unito un aumento del sedici per cento
Secondo un ricercatore del di un ventenne grazie di Gerusalemme almeno cento mila i per i francesi vivono in una situazione di disagio in Europa con popolazioni musulmane ostili
Subiscono una routine estenuante di molestie ma sanno che se fanno i roll agli atti vivranno in povertà assunta e poi la fine degli ebrei in Francia il titolo di un libro inchiesta di due scrittori appena uscito
E dunque
Che afferma allorché centocinquanta mila ebrei su quattrocentoquaranta mila sono in pericolo immediato in Francia a causa dell'amento dell'antisemitismo e si stanno preparando a lasciare il Paese
Secondo la loro indagine se sul si interviene non ci saranno più libere in Francia il Tour due mila cinquanta e un titolo brutale perché i fatti sono brutali la situazione davvero catastrofica
Poi dalla Russia alimenti emigrazione in calo perché nel momento stesso in cui fare domanda di migrazione governo non viene a sapere come avvenne in Unione Sovietica negli anni ottanta afferma il ricercatore
Dall'Europa occidentale invece sta aumentando gli ebrei stanno sentendo di esseri diventati dei paria
Sentono di non avere un futuro se lo Stato non li protegge dalla violenza ci sono cento mila ebrei francesi in pericolo oggi che vivono in varie città in ambienti con grandi comunità islamiche dove la pulizia a mala pena ammette
Piede
Vergognoso a questa situazione e dovrebbe anche far riflettere
Politiche immigratorie caratterizzano i codici sono passati negli ultimi negli ultimi decenni soprattutto in Francia e l'Inghilterra ma non solo è improprio l'allarme inascoltato
Che lancio papa Benedetto sedicesimo ancor prima il cardinale Ratzinger sull'Islam ne scrive Nikos Toni sui giornali di mercoledì ventuno dicembre
Nelle ricordando che tre anni fa Benedetto sedicesimo comunque del suo pellegrinaggio terremo precisamente il trentuno dicembre mattina il trentuno dicembre del due mila ventidue bene un Papa entrato nella storia per un gesto quello della rinuncia nel due mila
Tredici ma anche per diversi discorsi memorabili tra di essi c'è senz'altro la lectio magistralis di Ratisbona nel due mila sei un testo teologico dedicato i mali dell'Europa
Che in un solo ma significativo passaggio inchiodava l'Islam a un dato di fatto il suo problema con la violenza
Ratzinger lo attribuiva la separazione tra fede e ragione che nel cristianesimo invece non c'è la famosa citazione dell'imperatore bizantino Manuele secondo Paleologo secondo cui Maometto aveva portato di nuovo soltanto delle cose cattive e disumane come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava
Fece il giro del mondo infiammò le piazze islamiche
Contro il Papa a Mogadiscio venne persino ucciso una religiosa suor Leo nella suburbana che ce la ricordiamo
Mentre quel discorso veniva pronunciato nell'Università di Ratisbona il cardinale Müller sedeva accanto Benedetto in quanto vescovo locale
La reazione dei professori presenti in aula fu positiva ricorda il porporato ma nei giorni successivi venne rilanciata quella sulla citazione
Presentando Benedetto sedicesimo comune nemico della libertà religiosa i manifestanti islamici che non avevano letto il discorso finirono per diventare strumento di questa propaganda anti ratzingeriane
Il cardinale Müller non può che constatare che esso sul valore quelle reazioni paradossalmente confermano quanto un Ratzinger avesse ragione
Lui che lo frequentò fino all'ultimo afferma che Benedetto sedicesimo non si è mai pentito della lectio di Ratisbona perché ciò che aveva detto era la verità
Basta leggere il libro intervista Luce del mondo scritto compete osservato per capire che l'idea che idea si fosse fatto Ratzinger dopo le proteste islamiche al suo discorso
è risultato chiaro sostenga il Papa
Nel volume del due mila dieci che nel dibattito pubblico l'Islam beve
Chiarire due questioni quella del suo rapporto con la violenza e quella nel suo rapporto con la ragione
Non crociato news omofobo Benedetto sedicesimo ed una europea o che la sua Europa poneva il tema concreto della presenza islamica
In una società plasmata dalla tradizione greco-romana e con principi scaturiti dalla civiltà giudaico cristiana
è questo mentre il sindaco di New York
Giura sul Corano e tra l'altro secondo Ratzinger spiega Cardinali Müller l'Islam contempla concetti Dio di società e di stato molto diversi dai nostri e dunque poneva la questione della compatibilità con la nostra cultura
Specialmente sulle condizioni della donna
Come rileva don Roberto regoli professore di Storia richiesta star gregoriana
In relazione all'Islam Benedetto sedicesimo chiedeva con fermezza una reciprocità tra cattolici e musulmani
Preoccupandosi che alle minoranze cristiane presenti nei Paesi islamici fosse riconosciuta la stessa libertà religiosa di cui godono i musulmani in Occidente
Una reciprocità che Ratzinger però non vedeva dal momento che si lamentava di come persino gli interlocutori islamici più dialoganti non ammettesse fu il diritto a cambiare religione
Insomma a questo punto visto vada Button profetico
Sta per chiudersi questo Giubileo della speranza porta ed Egidio Alberto il però politica chiusa nelle carceri tra speranze crisi irrisolte avvenire del trentuno dicembre ospita
Un intervento del giudice presidente emerito Corte costituzionale Giovanni Maria Flick nonché ministro giustizia ai gesti di umanità scrive
Flick di misericordia prima di un Papa Francesco poi di Papa leone dedicati alle condizioni di vita degli istituti penitenziari ha fatto da contraltare l'inerzia
Che almeno fino non è intervenuto
E il suo avvenire una lettera del direttore dell'Istituto penale per i minorenni
Girolamo di Acireale Girolamo Monaco su Avvenire del tre gennaio a cosa è servito un Giubileo dei detenuti a parlare di cambiamento e di piena cura a chi serve il Giubileo dei detenuti me lo sono chiesto dopo aver visto in televisione le celebrazioni del quattordici dicembre scorso dedicato essi non ho potuto recarmi a Roma quel giorno non ero quindi a piazza San Pietro accompagnare qualche detenuto insieme al calcolo il cappellano corresponsabili degli ingenti punizioni giocatori un vissuto tuttavia l'esperienza del Giubileo
Di detenuti da cattolico e dopo rotture sociale e l'ho vissuta nel modo nel luogo dove era giusto viverla
All'interno della struttura carceraria che dirigo con i miei uomini mi utenti nello spirito della Porta Santa aperta da papa Francesco a Rebibbia
Che hanno reso
Ogni carcere una porta santa il carcere è uno dei tanti luoghi che questa nostra umanità vita come l'ospedale dei malati l'esercito dei soldati portino i migranti i mercati scambi tribunali delle condanne e allora mi ritorna questa domanda a chi è servito il ciclo di Udine divenuti
Pongo questa domanda come cittadino operatore penitenziario e in modo più personali a cosa mi serve questo Giubileo
Serve al cambiamento cambiare le logiche le condizioni cambiare le persone e le strutture
E mi chiedo quanti dei tanti cappellani che sono il segno della Chiesa dentro le carceri italiane e hanno partecipato alla bella messa con papa Leone hanno celebrato i funerali dei detenuti che si sono suicidati nelle nostre carceri
Questa è una bella domanda con la quale
Cinque ore supremo
Appuntamento il nuovo anno di rassegna stampa vaticana per ringraziare dell'assistenza in regia Luciano Bruno e naturalmente con tutti per l'ascolto vivo appuntamento a domenica prossima augurandovi un seri due mila ventisei
