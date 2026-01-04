Rassegna stampa vaticana

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Anno Santo, Antieuropeismo, Antisemitismo, Ateismo, Benedetto Xvi, Capitalismo, Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Diritti Umani, Discriminazione, Ebraismo, Ebrei, Esteri, Europa, Geopolitica, Immigrazione, Integralismo, Isis, Islam, Israele, Leone Xiv, Mercato, Nigeria, Pace, Politica, Rassegna Stampa, Religione, Russia, Secolarizzazione, Sinodo Dei Vescovi, Suicidio, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Ucraina, Unione Europea, Usa, Vaticano.
La … registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
leggi tutto
riduci