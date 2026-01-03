03 GEN 2026
Visto dall'America - Conversazione con Anna Guaita

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 23:22 Durata: 37 min 36 sec
A cura di Guido Mesiti
Il programma settimanale di Anna Guaita, corrispondente de "Il Messaggero " dagli Usa ed editorialista de "La Voce di New York, si occupa del blitz Usa in Venezuela.

A cura di Antonello De Fortuna,.

Puntata di "Visto dall'America - Conversazione con Anna Guaita" di sabato 3 gennaio 2026 condotta da Antonello De Fortuna che in questa puntata ha ospitato Anna Guaita (giornalista del Messaggero e editorialista de La Voce di New York).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: America Del Sud, America Latina, Chavez, Cuba, Democrazia, Diritto Internazionale, Droga, Economia, Energia, Esteri, Forze Armate, Giustizia, Gonzalez Urrutia, Guerra, Istituzioni, Machado, Maduro, Messico, Narcotraffico, New York, Onu, Oro, Panama, Petrolio, Rodriguez, Storia, Trump, Usa, Venezuela, Videogiochi.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 37 minuti.

Radio radicale visto dall'America con Anna Guaita corrispondente del Messaggero dagli Stati Uniti e del giornalista della voce di New York alla ben trovata
Grazie Antonello ben trovati gli ascoltatori anche allora
Abbiamo messo in programma ripiego menti ma dal dalla notte scorsa la cronaca ci impone insomma di di parlare Silla di Absolute risolto l'operazione con la quale Donal Trump la Casa Bianca a bombardato prima alcune zone di Caracas poi ha catturato Maduro Nicolas Maduro il presidente revisionare la moglie sia Flores per
Processare gli Stati Uniti è abbastanza
Sì scrisse quello che è successo io siccome soffro d'insonnia lo sveglia hanno sono arrivate le prime notizie nel mezzo della notte
E naturalmente sono poi rimaste incollate Assisi mille perché è stato subito chiaro che quelle sette prime is IMEI sette esclusioni
Alcuni politici
Mi sembrava di rivedere proprio l'inizio di altre guerre che ho seguito va dagli Stati Uniti ha avuto un copione che si ripete sempre perché cominciano in americani cominciano sempre con il bombardamento perché serve
Ad ammorbidire dicono proprio soffrendo ammorbidire le difese e quindi rendere più facile il passaggio poi degli aerei
E questo che significava chiaramente hanno Ravenna hanno bombardato
Base militare che era sulla sulla strada per perché gli elicotteri poi andassero alla fortezza dove in una casa fortezza dove viveva maturo quindi questo è successo nella notte
Esatto devo dire
Una cosa onor del vero
Gli americani non sanno fare la pace ma sanno fare la guerra perché la precisione
Millimetrica con cui è stata condotta quest'operazione
E veramente tanto di cappello a hanno fatto hanno in seguito in modo assolutamente impeccabile un'operazione molto difficile estremamente difficile
Sono arrivati o il chi elicotteri i Chinook che e quando ho visto che c'era e fino cocca riso su Occhiofino che alla stessa ora Isa di Osama Bin Laden ma a quanto sembra no essere e quelli di Osama Bin Laden o gli Apache sui
Ma ICI nucleo erano quelli che servivano don dovevano servire a traslocare a trasferirlo
Cioè gli Apache hanno fatto l'attacco scirocco dovevano trasferire
E il fatto che ci fossero i finocchi sui cieli di Caracas Ventura che significare una cosa alcol se il il Venezia Lennon arcinoto quindi Paul dire che stavano arrivando dalle dalle basi americane
Alle portaerei dalle navi militari allargo detenesse la ricordiamo parlato tante volte
Quindi questo è stato un segnale immediato sino alla la missione è stata una missione indubbiamente e che farà
Lezione
Nei nei collegi militari per la sua precisione e
E sì non hanno perso neanche un elicottero un elicottero è stato colpito ma in modo e poi ha potuto continuare a volare tutto durato poco più di tre ore
E quindi hanno compiuto questa operazione nel mezzo della notte
E senza nessun problema reale
Difatti poi il ministro della difesa o della guerra come lui ama di fare di definirsi P ex ha fatto un discorso tutti sull'eroismo lì naturalmente
Istituto l'asino perché tanta retorica patriottarda militarista eccetera era proprio o fuori luogo
Qui dal mentre quando ha parlato il generale da anche in che ha spiegato l'operazione va spiegata con l'asciuttezza tipica delle delle forze armate che quando raccontano un un loro successo militare fidarci dei politici sono sì non rende piena ex sette purtroppo ci mette sempre questa enfasi da attore di serie B non è un attore ma era un personaggio televisivo era un un presentatore televisivo a sempre con i capelli brillanti nati a parlare di eroismo insomma poco credibile era meglio
Poco credibile era meglio se stava zitto francamente così è nata la notte poi stamattina abbiamo
Sentito le spiegazioni tra virgolette perché
Sono spiegazioni e fanno acqua ti di un colabrodo presentate da Donald Trump tu dici la specie accuse che Spambond via diciamo messa una dietro l'altra ancora spiegazione
Diciamo di un'operazione nella quale la la Camera insomma è il Parlamento non era stato informato
Allora loro hanno cercato di trasformare tutto ciò in un'operazione di polizia contro un attacco terrorista
Senonché appartiene pone non c'era la polizia c'erano le forze armate e quindi se non Torino non può inno non può indicare che fosse un'operazione militare e per di più
Una massiccia operazione militare ricordate che un terzo delle forze navali americane e dislocato intorno al alla alla costa venezuelana
Pensate un po'quindi dire che questa sia stata un'operazione di polizia ben poco generale abbia parlato di più di cento velivoli giudice entro velivoli Urso Akira venti diversi
Punti di partenza quindi va sia dalla base di Portorico sia da tutte le navi appunto che sono lì c'è una portaerei ci sono c'è la io oggi ma anche una nave comando da cui siamo partiti Chinook
Dove sono tornati con poi con Maduro quindi è stato uno massicce operazioni militari
Volerla denigrare operazione poliziesca fa ridere i polli francamente
Ora il la spiegazione che conta è stata un'operazione Marco divulgare dovuti polizia di polizia contro un arco terrorista quindi sono fatti nostri
Fatti americani perché questo è un arco terrorista che portano la la quasi un costo al droga esatto
La droga negli Stati Uniti colpevole di tante morti i giovani americani attraverso la droga ora che tra anca avente Antonello tutto anche gli ascoltatori che ci seguono sanno prima cosa che dalla dalla Venezuela non arriva il fentanil che quello colpevole delle morti veramente qua negli Stati Uniti il tenterei viene dal Messico il la ma cocaina che passa attraversa la Venezuela non viene neanche tutta la Venezia
E destinata all'Europa
E non viene neanche negli Stati Uniti quindi non si può dire che Nicolas Maduro sia colpevole della morte dei americani che tossicodipendenti prima cosa seconda cosa riferì no la Camera non è stata informata quindi
Sostenere che siamo stato un'operazione di pulizia e sostenere che che quindi rientra
Nella legislazione risalente al due mila uno dopo gli attacchi alle torri gemelle la legislazione antiterrorismo capping metteva i questo tipo di operazioni
E fa sbagliato perché
Toc toc dovevano andare a chiedere il permesso al congresso non è un'operazione di polizia è un'operazione militare il War Paolella il il diritto di dichiarare guerra
Richiede percorsi per per dettato costituzionale corre alla Camera presidente doveva andare alla camera a dire ho bisogno di fare questo intervento militari e gliel'avrebbero data visto che c'è la camera maggioranza
Repubblicana i i repubblicani che l'avrebbero dato
Ha non ha neanche seguito per di più la legislazione antiterrorista che citavo prima quella forzata dopo il due mila uno la quale
Concede al presidente di fare operazioni di emergenza in caso
Militari di emergenza ma dovrebbe informare quella che si chiamava Gun Galbraith un gruppo di otto
Esponenti democratici e repubblicani quattro della Camera e quattro del Senato che
Mantengono il segreto cioè ma così informalmente come il Congresso informato questi Tiengo fat sono fidatissimo mi non hanno mai fatto trapelare niente e e e io e tutti i presidenti finora che hanno seguito le leggi antiterrore per la per la guerra al terrorismo per la guerra al terrorismo hanno rispettato questa richiesta di parlare con l'Aga impoveriti e Ciampi non l'ha fatto
E e quindi una forte neanche queste ha ha fatto una vera e propria guerra operazione militare un'operazione di guerra contro un Paese del Sudamerica al così perché perché l'ha deciso lui
Ora
La sua conferenza stampa ha presentato alcuni punti veramente veramente preoccupanti
Cerco di assumerci velocemente la prima il primo punto è che ha detto e
Lalla gli Stati Uniti resteranno nel Venezuela Siena che non avverrà una transizione nel di potere pacifica
Quindi
In questo in questo momento a governare il Venezuela dovrebbero esserci gli Stati Uniti se questa non è un atto di colonialismo imperiale di e mi volle con sé sì no non beh all'epoca dell'invasione di Panama
Nel mille novecentottantanove
Dicembre mille trecentottantanove gennaio mille novecentonovanta che io ho seguito perché sono andata Panama ero lì quindi la cattura poi di da Manuel Noriega gli Stati Uniti
Non hanno governato a Panama hanno preso Noriega e hanno lasciato che Panama si governa sedersi non è o il la diffida della decisione di dire che gli Stati Uniti governano sono responsabili
Del Venezuela fino a che non avviene la transizione è un passo molto molto molto grave tanto i giornalisti presenti alla conferenza stampa hanno chiesto accampa
Ma marxisti ci si ci sono ci sono gli americani che sono responsabili avessero Sena ha detto beh las la squadra che vedete alle mie spalle e cioè il ministro della difesa
Picnic sette il segretario di Stato cioè il ministro degli Esteri Marco Rubio pie sono in questo momento
A Washington non sono certo ben cioè la un governo per procura diciamo anche sul governo sì in più è stato la Machado
è il che la Rodrigues però è stata meno malleabile di quello forse che era previsto
L'altra cosa che ha fatto polizia i capelli in testa a tutti questi è stata proprio questa
Che ha est
E allora la transizione
Chi chi è il prossimo pelle dettato costituzionale venezuelano dovrebbe essere presidente del mezzo in questo momento dovrebbe esserlo la vicepresidente del sì Rodrigues e
Proprio durante una conferenza stampa ha detto che la Rodrigues questi sono le sue parole e disposta a fare ciò che riteniamo necessario per rendere di nuovo grande il Venezuela
Peccato che due ore dopo ha mandato un messaggio in cui ha chiesto ripristinati immediatamente la presidenza di Nicolas Maduro perché il presidente legittimo delle società e Nicolas Maduro quindi non mi sembra che si sia dimostrata tanto disposta a fare ciò che gli Stati Uniti vogliono prima cosa
A questo punto
è lecito chiedersi ma con chi sono in contatto gli Stati Uniti dopo che hanno fatto questa perfetta operazione militare hanno volato via maturo
Coro con chi stanno discutendo in Venezuela che il loro interlocutore visto che stampa ha detto che lui non crede che Maria Corina Machado e sai che è la leader dell'opposizione che tutti tutti credevamo ecco adesso
Lei potrà rientrare in patria perché sulle per
Perché rischiava la vita se fosse rimasta impressa potrà rientrare in patria e con lei potrà rientrare in patria anche Edmondo Consales
Che l'anno scorso nel due mila ventiquattro è stato a detta di tutte le indagini che sono state fatte esatto lealmente eletto presidente del Venezuela
Quando invece Maduro ha detto no non è vero Presidente sono io e ha fatto questo colpo di Stato e si è ripreso la Tris senza
Ma Edmondo Consales eh
Si era candidato alla presidenza in Venezuela perché Maria con i Corina Machado rischiava la vita se fosse rimasta in Venezuela si candidato lui
E stato eletto accomunandoci allucinante nel mondo e quindi non uscirà il loro essere dubbi diciamo così ecco però ecco che
In questo momento in cui ti parlo
L'aereo che stava trasportando Maduro a a New York è appena atterrato all'aeroporto di New York tanto per saperlo video in diretta televisiva giusto e allora scusa
Per volevo mettere un po'd'ordine in tutta questa la situazione creò perché la situazione è caotica
L'unica cosa che è andata benissimo file liquidata liscio e con precisione millimetrica come ha detto giustamente Trump e le operazioni militari dopo l'operazione militare abbiamo
Confusione in cui non si capisce niente le stesse vecchie da uno campo dell'operazione e lui ha detto adesso forse forse non è il caso però diciamo accettino di un secondo possibile
Tempo dell'operazione militare e giù
Sto e alla detto perché è ha detto che se Merlo qualche giornalista gli ha chiesto ma
E c'è finita lei è tranquillo che adesso c'è la pace in Venezuela e lo ha detto bene se necessario
Pareva una seconda unito una seconda ondata non solo ma anche detto che esposto ammettere i soldati i boots on the ground bus colpire
Stivali stivali sul terreno è un modo per dire modo ma che hanno l'esercito americano per dire dislocare le truppe
E mettere bussando grande lo ha detto non ho paura di mettere boots on the ground non ha non siamo spaventati dell'idea
Quindi ha detto siamo e tutta detto stiamo negoziando con del sito dei gas che è prontissimo a fare quello che vogliamo la del sito che se ha subito risposto no e io voglio che voi rimetti a tema duro e la cosa
Poi ha detto siamo pronti a una seconda ondata non abbiamo paura di mettere boots on the ground
E poi manderemo le nostre società petrolifere nostri società energetiche a a Sangirardi ad abitare anni per riadattare gestire i pozzi petroliferi
Venezuelani et anche questa mi sembra una un'operazione colonialista imperialis
Seguito concedete greche espressioni nella la ricchezza diciamo così del Paese quindi
Andrebbe sotto controllo della Luigi Sheba noire mettiamo a posto e poi il il introito dal del petrolio lo dovremo i venezuelani non so quanto ci crediate tenete presente che rampa continua a dire
E il petrolio è stato rubato che pur credo perché il petrolio venezuelano è stato rubato agli americani e sostiene che c'è stato un furto del petrolio
Perché Hugo Chavez il precedente precedente tra il due mila cinque il due mila sette portò a compimento le la nazionalizzazione del della del l'intrigo industria petrolifera
Per e le compagnie statunitensi avevano a amministrato avevano dominato a Lele immesso in altri erano loro che estraeva il petrolio e poi pagavano al Venezuela quello che era da pagare ma a era e era tutto un patrimonio che gli Stati Uniti
E si godevano a e che si è Hugo Chavez gli ha strappato quindi
Rampl pensa
Sostiene che il petrolio venezuelano che e le società petrolifere americane sfruttavano hanno sfruttato fino al due mila sette
è americano quindi venezuelano ragazzi Dessì certo quello quello che diciamo Chávez ha tolto nazionalizzare Ando Lelli ansima nazionalizzato il ma il petrolio venezuelano
La quale le le società petrolifere che gestivano il petrolio sono americane ma il petrolio venezuelano non può dire sta non poco rampa dire il petrolio americano petrolio viene dai fossi che stava in Venezuela prima cosa l'altra cosa qui mira se ne parla meno freddo nella stampa italiana e guardate che non è secondario è loro
A cui mira Trump per un motivo molto semplice
In questo mondo frammentato mentre la Russia e la Cina stanno accumulando o stanno tre accrescendo le loro riserve d'Aureli
E e nel frattempo mentre cresce anche la sfiducia lei ha sette assetto occidentali loro è diventato centrali
Il il Venezuela e uno dei padri come i paesi che hanno le le maggiori riserve UniCredit di tutto il continente americano e Maduro ha usato finora loro
Essendo lo stesso modo illegale addirittura modo paramilitare con bande militari armate eccetera
Per aggirare le sanzioni e per procurarsi valuta forte quindi
La non c'è un solo l'interesse di riprendersi il petrolio che Trump continua a dire che era americano
Ma anche di regolari in qualche modo regolamentare o in qualche modo anche in eventualmente impadronirsi di questi giacimenti che tra l'altro sono poco sfruttati e sono giganteschi
E e possono portare vena niente molto oro tu il mercato quindi queste sono le cose qui sono i i problemi di cui può disporre Trump senti non ti voglio no non ti portano lontano né Ingo nell'ampia
E nei carta iguane per i sepolti con la Cina restiamo nell'aria perché in Messico la Colombia il Brasile hanno criticato l'operazione tranne tranne mille insomma che ha fatto i complimenti fatto salti di gioia in Senato addirittura insomma il presidente colombiano se preso altri insulti se non sbaglio e e comunque a diciamo è stata nominata come si diceva in un gioco se insomma si dovrebbe preoccupare la mano a questo punto perché dice ha detto ora vogliamo aiutare situazione cubana
Ora io qua mi chiedo un po'perché
E in in sia in questo momento Trump a invade le Cuba che campi ahimè morendo di morte sua perché l'economia
Situazioni tragiche la popolazione e stremata
Per invitare un'invasione di Cuba in questo momento
Ma
Francamente non la vedo possibile manda un segnale questo sì tampona Rubio qui ricordare che il ministro degli Esteri Marco Rubio e rubano di origine cubana e c'ha proprio il dente avvelenato cui se potesse invadere Cuba stasera non domani ma stasera lo farebbe
E però è chiaro quando occorrono o fughe ha citato la la
Cuba che stava mandando un messaggio ai cubani però un messaggio che possiamo anche leggere in questo modo mandateci voi un messaggio se volete aiuto ecco ma che che si è esposto a scattare immediatamente un'altra ammissione dove contro Cuba
Quando Cuba clipeo enti in situazioni di tragiche di per sé se in questo momento non mi sembra possibile certo punto dobbiamo ricordare
Dimenticavo di citare
E tutto questo a cui stiamo assistendo
Era stato preannunciato
E ne abbiamo parlato Antonello difeso dal nastro Security Strategy il documento che Rampart reso noto a indicato complimenti e fa fisico bianca quindi ecco perché lui affermava la dottrina
Mormorò quella del presidente James Monroe del mille ottocentoventitré le avevamo spiegata che era una dottrina in cui con cui gli Stati Uniti
Si fermavano a ammonivano gli europei a non tentare tu avventure coloniali liste nel Sud America perché era roba del sud e diventava tutto l'emisfero occidentale diciamo così con la con la dottrina Monroe Dent diventava sfera di influenza statunitense Ettore Scola ribadito la la la affermato tanto che
Qualcuno non ci non ci non dice dottrina monocromatici e dottrina don Roda Donald rampa sa la realtà e quindi la la quest'attacco contro il Venezuela non è
Tacco contro tra
La d'epoca perché ribadisco ripeto per Washington esima volta che doveva droga che arriva qua negli Stati Uniti e che fra tante morti non arriva dal benessere
Arriva al Messico e qui se io fossi lasciava un sarei un blog nervosetta perché
Diritti rampa ma ha detto no ha detto questo mi ha mandato questo messaggio che che te che in Messico dominano le bande dei narcotrafficanti che che nel no non è veramente la non è veramente la Presidente della a governare il Messico insomma
E se vuole aiuto lascia in bambola tale stampe d'asta ospedaliero manager Enzo reazione se forse forse i Mondiali salveranno però al governo messicano questo questo dover collaborare per i mondiali di calcio
Se e si è scelto io penso hai ragione hai perfettamente ragione i mondiali di calcio potrebbero perlomeno posporre Gekko è per qualcuno al che qualsiasi operazione all'interno del Messico certo improprio tese pensi ai mondiali di calcio pensa al presidente colombiano verrà negli Stati Uniti
O no lo diserterà i mondiali di calcio il tutti che in questo momento Paesi del Sudamerica l'Ecuador per esempio e sono comune veramente paesi da cui passa la droga che poi arriva negli Stati Uniti
Mi chiedo che cosa stiano pensando di fare quando cominciai a vigevano due il il apporto ora
Cos'altro volevo dire che mi è sfuggito alimenti volevo un attimo tornare sulla questione della della governare il Venezuela perché questa è una cosa
Ti avevo al di cui avevamo parlato nel passato
Quando dicevo è meglio che rampa non invada il Venezuela perché perché il Venezuela Pilotto pensate che grande tre volte l'Italia si comincia col dire questo
Poi è vero che molti venezuelani sono scappati sei milioni messo mani sono scappati durante la dittatura di Madura immaturo ma ci sono ancora circa trenta milioni è in e quelli che sono rimasti non per carità amari
Novantanove per cento della popolazione esso era venezuelane assolutamente innocente
Vittima della dittatura di Maduro ma ed è anche vero un'altra cosa che invece importante ricordare e la Venezuela non è un paese pericoloso da essere invaso come sarebbe ove sono i paesi per esempio diranno l'Iraq dove ci sono of azioni
Sciiti e sunniti i Paesi stessi sono divisi e ci sono e che certo come abbiamo visto qua dopo l'invasione dell'Iraq e c'è c'è una difficoltà veramente di tenere il paese si è il solito questo non esistente nel suo al Paese un Paese cristiano maggior parte cattolico
E e c'è un'uniformità dei un'omogeneità ecco nella popolazione
Ma quello che ho detto nel passato lo ribadisco e mezzi sono varie frazioni armati a cominciare dai colleghi i boss Halleck in rosso che sono le milizie
Veri e propri gruppi paramilitari giudici quelli non sono controllabili politicamente così Cambronne Los Angeles ONU socialisti sono chiara sono fedelissimi Cha rischi è un
Da quando si è cominciato a parlare di un'ipotesi di invasione del Venezuela da parte degli Stati Uniti e varie
Dare i media americani sono andati nel Venezuela a studiare un po'la situazione
E hanno intervistato anche molti di questi milizie pro governativa cioè a almeno a parole poi non si sa
A essere messi davanti ai fatti saranno o o meno così ma almeno a parole e a hanno detto di essere pronti a morire per lo sci alpinismo il l'ideologia socialista
E nessuno sono più molto molto comuni nei quartieri popolari e allora se Prodi chi prospetta oltre
Un'ipotesi di come si tiene la la calma come sostiene la pace come si evita e il Venezuela scivoli nell'anarchia con la presenza di di questi collettivo somma non solo le
L'esercito e le forze di polizia tela del Venezuela sono circa trecento mila persone scoop trecento son tanti
Per un Paese che ha trenta milioni di abitanti eppure ci sono per di più dimenticavo anche questo è un altro elemento importante al confine con la Colombia
Ci sono tutto irrealistici ex i resti delle delle delle delle due dell'impoverimento guerriglieri del
Polo Ghiani ex della FARC del fax per esempio che hanno trovato un rifugio al confine tra la Colombia e Venezuela e sono armati e e sono
Molto poco disposti a alta ad accettare per esempio una presenza americana potrebbero essere
Un elemento una una prima pericolosa spina nel fianco all'altro sono di Fini al tutta la zona
Dei del del del lei serve delle miniere auree delle miniere del Morello perdere essere perdere affari diciamo così
Prima di tutto eh quindi volevo dire anche l'idea che dice Trump governiamo noi dal il Venezuela finché non avviene la transizione
A parte appunto ribadisco che larghissimo visse Primo Ministro la signora del sito di interesse non sembra disposto a collaborare
Ma di come lo governi ma paese aggiungo un'altra cosa stupefacente che
Ma Nicolas Maduro non era l'unico venezuelano incriminato per narcotraffico dagli americani
Ci sono un sacco di esponenti di spicco della società venezuelana politica che sono stati incriminati il quelli non li hanno arrestati sono ancora in Venezuela
Cosa fanno collaborano con questi qua sono ancora
Al governo leggo in Venezuela collo collaborano con questi che sono stati incriminati di narcotraffico mente hanno portato maturo a a New York per incriminarla New York mettere Farinone un processo mettono in prigione
Insomma non sussistono prendendo lire ad un anno Versilia nulla oltre alla scarsa o risotto capitolo meriterebbe quanto preoccupante e quanto preoccupante sia il futuro
Di questo Paese che un Paese importante nell'equilibrio del Sudamerica
Poi non parliamo dell'ipocrisia di sostenere che questa è un'operazione di narco control Darko terrorismo
Per salvare il e gli alberi e gli americani dalla dalla interroga perché non dimenticate che un mese fa il precedente Trump ha dato con la grazia al Signore Landers
Che ex presidente dell'Honduras che che dal tra il due mila quattordici del due mila ventidue quand'era presidente dell'Honduras
è stato uno dei più grandi narcotrafficanti
Del Sudamerica
Del scusate Arduino in Centro America ma insomma comunque diamole nelle Americhe era sulla rotta della droga quella diretta
Sì cantiere lui appare affatto portato in in negli Stati Uniti tonnellate di cocaina non grandi tonnellate
Ed era stato condannato con un processo nel due mila ventitré condannato all'ergastolo credo addirittura in campo gli ha dato gli ha dato il perdono quindi non capisco sono le stesse accuse
Le stesse accuse per cui Hernandez sesta è andato in prigione sono e da dal dalle quali Trump lo ha perdonato
Sono le stesse accuse che adesso vengono stimate contro Nicolas Maduro abbiamo ancora qualche minuto cosa dice il parco in repubblicano di questo di questa sul ma
Il Partito repubblicano e il Malaga sono contenti ma non tutti qualcuno ha espresso una questi o il no mi devo ricredere perché ci sono stati vari vari esponenti dei manga che essi hanno espresso ha chiesto una rabbia perché e questo è quello che ho e che tanto aveva giurato che non avrebbe fatto se vi ricordate aveva detto finirò tutte le guerre non farò mai più guerre
E e poi presentarla quanto vuoi come nuovo operazione di di polizia contro un arco terrorista ma avendo schierato centocinquanta aerei soldati un terzo della flotta ammirarlo americana aveva il Senato la vita di tanti soldati essersi detto pronto a mettere boots on the ground e e molto difficile dire che sei un presidente pacifista che non vuoi più guerre
Per esempio la la maggiori deroghe indico abbiamo parlato ex esponente di di punta del movimento magari ex fedelissimo alla Magliana battendo lo porta e andate c'è già andata via sbattendo la porta per via delle delle dello scandalo è pastine della mancata va presentazione di tutti i documenti sulla sull'INPS dell'inchiesta cent adesso ha rincarato la dose ha detto questo è proprio quello che ci avevi promesso che non avresti fatto
Quindi vediamo come reagiranno per adesso sai ci manco una cosa da dire negli americani
Ed è una cosa che Hondo poi capire perché questa operazione militare condotta come con questa coraggio prima di tutto da parte di questi giovani che hanno rischiato la vita prima di tutto secondo con questa precisione eccezionali poi con questo dispiego di queste operazioni il cui questi
Sono le due elicotteri aerei da dal combattimento parata o o su un apparato caldo non non non non a caso ex sette il ministro della difesa ha ribadito la la la potenza delle forze armate americane è vero quest'altra è stato dischi eco di di abitabilità militari eroismo coraggio
E anche di grande e ricchezza proprio Dini Prodi di macchine militari insomma davanti a questo tipo di dispiego gli americani sono sempre affascinati e anche settanta una certa dose di patriottismo e Chiocchetti orgoglio quindi e il primari azione davanti a queste operazioni e quasi sempre di stupore orgoglioso e poi però appunto tutto quello che ti ho detto prima verrà a galla
è davvero questo presidente vuole mandare i risultati a a in Venezuela davvero vuole governare il Venezuela e questa è la e la sulla seconda puntata la prima puntata è quella che poi siccome c'è anche un altro elemento che quasi culturale
E tutti i videogiochi i militari
Consentito qualcuno che diceva sembrava un videogioco
Più cento che sembrava videogioco tutt'i videogiochi che esistono al mondo oggi sono occhiata i dalla attualità militare americana
Minori che vengono prima i videogiochi e poi il livello mia laggiù in azioni sonora avevo l'esercito che diventano videogiochi sono prima venute queste idonee lei tanti Hennessy ascoltatori
Forse non ricordano la la la la guerra del Golfo durante la presidenza di George Bush senior quando Illy rack aveva invaso il Kuwait e gli Stati Uniti in il reagirono immediatamente fondi formarono cura quello no grande alleanza e liberarono in quei casi
Uno per un'operazione e chiesto di eccezionale efficacia
Coraggio e bravura militari
Piatti poi ispirato la nascita di tutti questi videogiochi per cui quando michette sembra un videogioco no scusa chimici apre il videogioco seguita da una purtroppo è così selettiva ma ci dobbiamo fermare qui
Lunedì mattina probabilmente Madura moglie staranno davanti a un giudice tra di loro
In questo momento in cui parliamo si vede che è stata aperta la porta dell'aereo militare da cui stanno no ma era un aereo
E stanno scendendo i primi agenti dell'FBI quest'operazione questo Absolute risolto
Alla quale si grazie
Ci risentiamo tra sette giorni
Speriamo che speriamo cristiana se ci sei giorni tranquilli grazie ad una qualità era visto dall'America
Vorrei dire a tutti gli ascoltatori Buonanno io spero che avremo modo di parlare anche di costi pacifiche serene allegre e non solo lo square figlio grazie ad Anna sociale auguri ciao

