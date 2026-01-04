04 GEN 2026
intervista

Venezuela: ultimo avvertimento per Putin. Intervista al prof. Francesco Maria Petricone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:30 Durata: 22 min 19 sec
A cura di Fabio Arena e Silvio Farina
"Venezuela: ultimo avvertimento per Putin. Intervista al prof. Francesco Maria Petricone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Francesco Nicola Maria Petricone (professore di Sociologia dei fenomeni politici e giuridici all'Università LUMSA di Roma).

L'intervista è stata registrata domenica 4 gennaio 2026 alle ore 11:30.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: America Del Sud, Chavez, Cina, Comuicazione, Comunismo, Democrazia, Diritto Internazionale, Droga, Economia, Esteri, Geopolitica, Iran, Maduro, Mass Media, Narcotraffico, Petrolio, Politica, Putin, Russia, Totalitarismo, Trump, Ucraina, Usa, Venezuela.

La registrazione video ha una durata di 22 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Francesco Nicola Maria Petricone

    professore di Sociologia dei fenomeni politici e giuridici all'Università LUMSA di Roma

    11:30 Durata: 22 min 19 sec
Radio radicale siamo in collegamento col professor Francesco Maria mentre docente di dei DVD storia dei fenomeni politici e giuridici di Sociologia scusate dei fenomeni politici con giuridici alla alla Luiss di Roma per parlare di questo
Di questa iniziativa chiamiamola così di Trump nei confronti del Venezuela dell'arresto di di Maduro noi abbiamo visto tante
Diciamo operazioni di di questo genere non so se definirla uno l'operazione di polizia di polizia internazionale o che altro l'operazione ricorda anche un po'quello che accade con con Gheddafi più noi
Noriega anche Noriega negli anni negli anni o ultimamente se non ricordo male
Insomma io le volevo chiedere se insomma ritiene che questa o operazione
In realtà Point
Sancisca definitivamente la crisi delle grandi organizzazioni internazionali
Medici a noi che siamo di fronte a una situazione storica veramente una rivoluzione
Diciamo che in questo momento questo evento e quello più deflagrante dopo il ventiquattro febbraio due mila ventidue
Credo che sia significativo il tra virgolette silenzio assenso del Paese deve solo dell'Ucraina
E della Cina che ci sono sempre diciamo dimostrati come paladini tutori della tirannia di Maduro io proprio pochi minuti fa ho sentito delle persone
In Venezuela che stanno sommessamente festeggiando
E aspirano ad una situazione finalmente democratica dopo ormai oltre trent'anni di dittatura io sono stato lì la prima volta nel novanta cinque
E obiettivamente allora c'era ancora Ramon Calderon quindi alla vigilia della successione con Chavez Piero obiettivamente è una generazione quindi sicuramente una situazione storica da da valutare anche in una prospettiva geopolitica dobbiamo considerare la decisione di Trump di intervenire anche
In funzione di quello che sta succedendo purtroppo in Ucraina
E ma e quello che e chissà obiettivamente se succederà atta Ewan cioè dobbiamo proiettarci nostro malgrado in una dimensione ormai imperialista negli anni due mila trenta in cui ci sono alcuni diciamo Paesi che si autodefiniscono grandi potenze
Che hanno deciso la spartizione di interessi leggevo politici John locali in maniera autonoma
Quindi anche questa reazione che possiamo definire tiepida del Paese aggressore l'ucraino in questa invasione
è significativa non sarebbe mai potuto succedere con la presidenza by bianco che gli Stati Uniti d'America invade essere uno Stato sovrano indipendente come
Giustamente ha dichiarato il presidente Mauro senza una reazione decisa non formale del suo tuttora
Cioè il Paese aggressore l'ucraino
Possiamo presentarla come un'operazione difensiva da parte degli Stati Uniti perché insomma questo anche in quello che si è detto in queste in queste ore
Gli Stati Uniti temi mono il traffico di dipinti stupefacenti
Diciamo a a un terminale importante
Attraverso attraverso i canali del del del Venezuela io
Le volevo chiedere se condivide questa tesi di cui si è parlato tanto in queste ore no io obiettivamente credo che sia una decisione
Come si direbbe negli Stati Uniti da cui sono perdonato supera ancora sì cioè Hulk ultra aggressiva
Da parte degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela si sono in questo momento rotti tutti gli equilibri geopolitici e che esistevano fino adesso
Io mi aspetto devo dire questo anche grazie al al segretario di Stato Rubio Longhi è stato sempre un paladino della democrazia
Nell'area del Caribe del Sud America doppiamente ricordiamo lui ha origini cubane e io mi aspetto che il prossimo paese
Nel quale gli Stati Uniti intenderanno intervenire sono proprio diciamo Cuba e non credo in questo momento
Nicaragua che non rappresentano obiettivo d'interesse ma sicuramente il paese dove da sessanta anni cioè il regime comunista
Perché questo perché la debolezza del Paese verso dell'Ucraina
Nei confronti di quel conflitto
Ha determinato la possibilità per gli Stati Uniti rileggere tutto questo l'invasione degli Stati Uniti perché di questo si tratta del Venezuela
Dimostra ancora una volta la debolezza del Paese aggressore l'Ucraina e del suo dittatore Putin non sarebbe mai stato possibile immaginare una vulnerabilità di Maduro della Cina
Di quel Paese gestito dal dal tiranno Putin in una situazione in cui non ci fosse stata un'invasione
Putin dimostra di essere debole vulnerabile mostra il fianco perché obiettivamente si è tra l'altro come nell'ultima vicenda relativa alla parlasse Chignolo dell'aggressione sulla residenza di Putin con dolori si attacca a delle situazioni come dire assolutamente inverosimili false mendaci
Per giustificare un'aggressione che continua a portare a quel paese
In maniera come dire non supportata quello che ci possiamo aspettare nel due mila ventisei e che questa deriva insieme a quello che è successo in Siria Persia ma quello che è successo in Afghanistan
Pensiamo anche a quello che sta succedendo in Cecenia che fine ha fatto il presidente della Cecenia di cui non si hanno notizie da settimane
Ecco pensiamo che nel due mila ventisei forse è arrivato il momento di un epilogo anche per il Paese aggressore dell'Ucraina
I ritiene che ci sarà
Un'iniziativa anche nei confronti dell'Iran perché cioè la la minaccia è stata concretamente diciamo formalizzata da da Trump
Allora l'Iran rappresenta una realtà diversa rispetto a questi Stati totalitari e questi tirannie occidentali perché uno Stato confessionale
Una delle quattro Repubbliche islamiche istituzionali cioè che pone a fondamento nella propria Costituzione il Corano insieme all'Iraq Mauritania e in Pakistan
Per un Paese sciita ha un legame molto forte e condivisa
Forte dal punto di vista come dire
Emotivo popolare non solo religioso
Sicuramente i fenomeni che stanno accadendo in Iran sono significativi in questo momento personalmente conoscendo la realtà dell'Iraq sono stato più volte
Non mi aspetto una deflagrazione dell'IVA non mi aspetto un cambiamento di forma di Stato
Da confessionale Allai Cocer passando dallo Stato islamico formale ad uno Stato repubblicano o monarchico democratico con la l'arrivo dello Scià
Però sicuramente mi aspetto un indebolimento di tutto l'asse di quelle di quelle di quel Paese
Che poi sostanzialmente quello
Chi appoggia la costruzione diciamo di questa di organizzazione internazionale alternativo formato da Cina Paese aggressore l'Ucraina Brasile e India
Al momento però il passaggio a Caracas e assolutamente significativo
Anche l'incognita di dove sia la vicepresidente del del Paese aggressore del diciamo del Venezuela nel Paese aggressore l'Ucraina
è importante
Significativo è questo
L'immagine di Trump più volte rappresentata come appiattita su punti
Sta dimostrando che in realtà a Putin prende molte più permettetemi questo termine virgolettato sberle dato rampa di quanto egli non investiranno
Tanta sta esattamente facendo quello che whole in un'area di fondamentale importanza per punti è uno smacco per Putin che tanto si è arrivato in Venezuela e che Trump
Minaccia Breve probabilmente arriverà anche all'Avana
Dunque col comma come ha trovato lì il il fatto che Prato voglia a armati ha manifestato l'intenzione di mettere un'amministrazione
Il di forze di occupazione in in Venezuela non vuole il premio Nobel per la pace Machado che abbia rubato gli ha rubato il riconoscimento nell'ultimo nell'ultima assegnazione del del in questo di questo importante riconoscimento allora che cosa e cosa faranno gli Stati Uniti perché dovranno mettersi un una figura va alla politica un una specie di non so con cui Quisling diciamo democratico
Allora io credo che nella Realpolitik e nel possiamo dire consentire questo familismo Real diplomatiche
Alla fine il
Presidente eletto o giù nella che One attualmente esiliato in Spagna diventerà altresì quanto informare Baggio è anche per un ruolo chiave sei in periodo di transizione
Questo perché perché io mi ricordo che un anno in un anno e mezzo fa ho seguito le lezioni in Belgio Olanda Cuba
Obiettivamente il supporto che Hurun sia a in Venezuela insieme possiamo dire che sia un supporto diretto umiliato attraverso diciamo il premio Nobel della Pace c'è la sua vice presidente
Però comunque c'è anche la soluzione di profondi che a mente più semplice perché in questo momento trovare una figura alternativa che non sia giustificata gratificata legittimata dal consenso popolare
Per esporre negli Stati Uniti d'America anche a a mostrare il fianco a tutte quelle critiche che per esempio sono arrivate da uno dei passi Paesi fondatori dell'Unione europea perché ma con ha apertamente criticato possiamo dire inaspettatamente comunque in maniera diretta questa operazione che ricorda come dire l'Operazione Condor degli anni settanta nel sud americano in cui si cercano di delegittimare di destabilizzare i Paesi tirannici
Gruppo comunque socialisti di quell'area per mettere e creare aree di influenza nordamericano statunitense
Quindi in questo momento io credo che al di là delle dichiarazioni come dire di facciata
E questo sia un un successo straordinario per l'amministrazione tanto però vorrei sottolineare una cosa se possibile a livello internazionale perché le belle nazionali sono rientrato proprio stamattina
Di tutto questo poco interessa agli americani
Gli americani hanno appena finito di trascorrere le vacanze le festività natalizie e di Capodanno
Guardando all'approdo in Borsa di quello che succede a livello internazionale alloro poco interessa interessa forse gli immigrati bene Giovanni cubani quei diciamo gruppi di quelle comunità che sono state per anni al di fuori di quei Paesi che hanno criticato quei regimi
Però sicuramente un successo internazionale per Trump all'inizio del due mila ventisei che mette anche un punto fermo cioè dice guardate lo dice al dittatore russo e lo dice disimpegni io ci sono
E mi faccio come dire i miei interessi
Chi mai avrebbe immaginato che gli Stati Uniti potessero arrivare a Caracas tra l'altro così semplicemente ora non abbiamo ancora le immagini di Maduro
Immaginiamo un po'come quella cioè un assoldò c'è una foto che circola
Condoni bendato con delle cuffie se un elicottero sì però non c'è un video quindi un a allora mi rimane epoca gli artificieri l'intelligenza artificiale
E difficile in quello che ci aspettiamo di vedere una sorta di di processo come fu Ceausescu o alla nell'ottantanove come come è stato per Saddam Mohssen come è stato per anni sessanta l'immagine del cadavere di Che Guevara come è stato nel nel due mila dieci due mila undici con Gheddafi ecco in quel momento
Quelle in quel video quelle dichiarazioni saranno le la definitiva condanna secondo me del dittatore Russo della sua politica imperialista
Le aspettava che maturo venisse sorpreso in camera dall'evento che tutto un fosse così semplice come per esempio l'entrata delle truppe napoleoniche a Venezia l'occupazione della Danimarca da parte dei nazisti cito due esempi di di conquista
Nella notte dei lunghi coltelli non Masia notturna ma quella è un'altra una cosa una una congiura interna però una cosa così Celli furono presi di sorpresa
Però insomma ma duro poteva essere un po'più cioè non lo aveva avuto qualche avvisaglia quindi poteva essere arrestati in maniera forse più dignitosa
No io io non me l'aspettavo però citavo la notte dei lunghi coltelli perché
Io credo che la chiave di volta di questa la soluzione ottimale sia stata proprio la destabilizzazione dell'Inner Circle di Maduro
I dittatori Cardano quando il loro Vassalli né da soli vengono
Comprati ad un'altra causa
Ed è quello che ci aspettiamo che succederà anche in Russia
Quando la dittatura la tirannia diventa
Come dire così esasperata il pressioni dall'esterno diventa così forte
La consapevolezza di chi costituisce la base di questi tiranni
Comincia ad essere
Destabilizzato
Ma due caduto perché il suo gruppo di supporto lo ha tradito io personalmente credo
Che sia questo quello che è successo non sarebbe stato possibile fino adesso perché non durò fino al due mila ventiquattro fino alle elezioni del due mila ventiquattro controllava la Corte federale il procuratore generale
Tutti i ministri in tutte le province tutte i meccanismi elettorali
Aveva delle alleanze strategiche internazionali a cominciare dalla Russia la Russia in Venezuela la Cina in Venezuela come ha citato anche la stessa visione superano della pace
Rappresentano i padroni di quel Paese con forze più o meno
Formali ufficiali
Diciamo un clandestine invisibili
Quindi il supporto di quel gruppo di quel triangolo come dire
Nella piramide Nicaragua Cuba Venezuela si leggeva proprio su questa serie di connivenze
Politiche economiche del malaffare allora aver cominciato a sgretolare
Questa alleanza molto semplicemente con il bombardamento di imbarcazioni i narcotrafficanti
Chi è anche l'amministrazione Bai Ling sapeva
Agivano in quei territori tutti lo sapevano tutti ne sono informati
è un po'come dire il re è nudo uno ecco
Se vogliamo dare un merito tanto che probabilmente in questo periodo ha bisogno di riconoscimenti perché non ne ha molti
è stato quello di essere il bambino che è andato davanti a del diritto il re El Mundo in questo momento la nudità e sarà quella di Maduro quello ha dimostrato perché ha dimostrato di non avere più interesse
Un equilibrio geopolitico in cui la Russia si impara villa cioè ammesso al all'angolo alle spalle la Russia che continua a prenderli in giro entrando nel consapevole
Dando un un sonoro schiaffo Ottone a quel paese come minacciandolo indirettamente
Le principali quindi lei vede questa cosa anche come una minaccia a Mosca
Questo è assolutamente un'offesa a Mosca questo è assolutamente una come dire uno schiaffo alla diplomazia di Mosca perché Mosca Pechino
Controllano hanno controllato fino adesso
L'Avana Farcas Nicaragua cioè tutte quelle realtà dittatoriale del del Caribe del sembrare l'ultima questione che volevo proporle questa
Il petrolio allora quanto cambia questa questa operazione nella nella gestione di questa di questa ricchezza delle delle del Venezuela lei adesso che cosa si aspetta
Lunedì quando riapriranno i mercati il il prezzo del del del del del greggio del petrolio che come sapete a un a un effetto come lei sa meglio di me ha un effetto destabilizzante nell'economia
Allora innanzitutto lei ha sottolineato un aspetto che non ho visto evidenziato in nessuno dei notiziari
Di questi di questi minuti cioè la tempistica
Il fatto che questo intervento sia avvenuto a mercati chiusi di sabato con un giorno di decantazione
Non è una casualità
Non è una tattica è una strategia cioè è un segnale per dire ai mercati guarda che io ho agito in maniera consapevole cosciente
Tra virgolette costruttiva
Il lunedì state pronti non avere dei diciamo
Limiti o delle difficoltà ma vede delle crescite
Io mi aspetto che questa operazione favorisca ancora di più il mercato americano
Che obiettivamente acquisisce un paese dal punto di vista diplomatico economico commerciale che non aveva
Venezuela
Come abbiamo visto era oggetto ed è oggetto di sanzioni produzioni di petrolio di altissima qualità è uno dei maggiori produttori di petrolio il fatto che sia a due ore da Miami Caracas
E a un'ora L'Avana da Miami i indica quale sia attualmente l'attenzione del due mila ventisei degli Stati Uniti
Va bene allora ci risentiamo tra qualche giorno quanto come il quando commenteremo un nuovo sbarco alla Baia dei Porci
Parole va salterà no alla Baia dei POR la Benetton c'è troppo lontana possiamo pensare diciamo Varadero perché il punto più vicino da Miami Varadero vennero vedremo se Varadero potrà succedere
Va bene
Abbiamo scherzato però c'è poco da scherzare in quello che abbiamo avanza invece delle opzioni in in queste in queste ore ringrazio
Il professor Francesco Maria Petricone docente di Sociologia dei fenomeni politico e giuridici alla LUISS di Roma col quale abbiamo parlato
Di questa di questo nuovo sviluppo della della per il panorama geopolitico internazionale in Venezuela usiamo questo termine grande tra grazie grazie a voi

