04 GEN 2026
Puntini sull'AI - IA e Scuola. Quando gli algoritmi salgono in cattedra

RUBRICA | - RADIO - 18:00 Durata: 32 min 10 sec
A cura di Fabio Arena e Silvio Farina
L’intelligenza artificiale è già entrata a scuola: nei compiti fatti "con l’AI", nelle verifiche, nei registri elettronici, nelle linee guida del MIM e nella nuova legge italiana sull'AI, spesso senza che docenti e famiglie abbiano davvero il tempo di capire cosa stia cambiando.

In questa puntata di Puntini sull’AI, Luca Scalzullo - Docente di Tecnologia e autore di corsi di didattica innovativa presso Istituto Comprensivo Monterisi - Don Milani di Salerno - discute l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'educazione, evidenziando come questi strumenti stiano cambiando la didattica e il ruolo degli insegnanti.

Risorse suggerite: Paper "On the Future of Education in a Digital Society" (Luciano Floridi).

Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

  • Marco Cerrone

    assistente ricercatore presso Federica Web Learning UNINA

    Luca Scalzullo

    docente di Tecnologia presso l'Istituto Comprensivo Monterisi - Don Milani di Salerno

Intelligenza artificiale non è più solo uno strumento che potrà cambiare la scuola e già dentro le classi nelle mani degli studenti e dei docenti nei computer della segreteria e della scorsa estate anche nelle linee guida ministeriali in questa puntata proviamo a capire cosa succede davvero quando l'intelligenza artificiale in tra scuola
Ciao che sono Marco Cerrone queste puntini sulla X la rubrica di radio radicale che vi guida la scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta
Quindi
Oggi parliamo di Ya e scuola partendo da chi in classe ci sta tutti i giorni o il piacere infatti di avere come il professor Luca scalzi Zullo docente di Tecnologia presso l'Istituto comprensivo Monterisi don Milani
Di Salerno Luca scalda sullo e formatore e autore di percorsi di didattica innovativa
Da anni si occupa di tecnologie educative e progetta corsi e materiali per docenti e studenti con l'obiettivo di rendere Coding robotica e ora l'intelligenza artificiale
Davvero utilizzabili nelle classi italiane
è stato inoltre insignito del premio speciale Tullio De Mauro un riconoscimento con ora l'impegno civile nel campo dell'educazione valorizza il ruolo di docenti
I dirigenti innovatori innanzitutto Luca grazie per essere qui con noi a puntini sulle i però ciò tutti grazie a Marco Tel probabilmente a Pato
Sono il posto
Non ti preoccupare è una chiacchierata cerchiamo di affrontare una serie di questi una serie di puntini però partirei da un inquadramento diciamo di di scenario io vorrei chiederti quindi ripartire da quello che vedi tu ogni giorno cioè che cosa è cambiato in concreto
Nelle classi di scuola da quando sono arrivati questi strumenti di intelligenza artificiale soprattutto quella generativa
Sia dal lato degli studenti che dal lato dei docenti film Balla domanda fa scorgere
Ne va la cosa la cosa regionale che cambiata che ci ci siamo accorti nella scuola resiste l'intelligenza artificiale cioè è una cosa che che in realtà esiste dal mille novecentocinquanta dal primo articolo di Tubinga e così via
Cosa è cambiato è cambiato che e mi viene a mente il passaggio dalla da da chi usava la MS Dos à quando baci du indosso che ha consentito a tutti di utilizzare il computer adesso la differenza
Che l'intelligenza artificiale prima una cosa visionaria magari delegata per la massa e firma del Senato che usiamo tutti non ce ne siamo accorti ma anche per fare il caffè chiediamo accetto dipinti come si fa
E e questa è una cosa che ci ha preso in contropiede in particolare nella scuola perché ci siamo trovati tutti a saper fare tutto
Questa è una cosa o o quanto meno ad avere l'illusione di saper fare tutto insomma inutile inutile nei Amodei io boh ci faccio le relazioni faccio la burocrazia mi ha mi aiuta nel lavoro
Mi mi rilancia una quantità di idee perché non sembra quando torni a casa la sera e la prontezza la freschezza di immaginare percorsi nuovi
E quindi ci siamo trovati di fronte a uno strumento che rappresenta una accelerazione spaventosa dei processi accelerazione in che senso che Titti restituisce quello che facevi in toto tempo
Tenuti consente di farlo in un tempo brevissimo
E quindi nasce io ti sto parlando innanzitutto dal lato lato docente non nasce una cosa del del tempo e il risparmio che ne faccio
L'istinto quale è quello di continuare a fare e questo rischiamo nove Flori stiamo stiamo recesso detto tu esce esce un'applicazione al giorno e due di quelle cosa mi muore muoiono e quindi niente perché è faticosissimo starci dietro
E allora probabilmente questo questo fosse una riflessione da fare noi dovremmo concentrarci sul processo abbiamo il tempo io trovo straordinario il fatto che che questa accelerazione improvvisa mi ha consentito di rallentare
Mi ha consentito in classe di di di pensare gli studenti dedicarmi alla didattica di personalizzare percorsi sono io riesco a fare tante cose quindi poi di ricavi con maggior tempo agli altri
E questa questo contrasto tra fra l'accelerazione dello strumento e e la lentezza Coghetti regalare e enorme poi c'è un'altra cosa
Che trovo interessantissima il fatto che che ha regalato a studenti e docenti dei superpoteri
Cioè l'anteprima tui studiare per arrivare a un certo livello di conoscenza adesso riesce a produrre relazioni presentazione dolore sia immagini video musiche
Senza essere un aspetto in quel campo dice questa cosa vale di meno no questo lo so che non è un grandissimo valore aggiunto che andrebbero avvocato
Parlare di moda e questo questo è è ora PdL si fa spesso l'intelligenza artificiale sei ci si va be'ma tanto è una nuova come è stato il codino nella scuola come stava la robotica educativa prima probabilmente ci sarà stato altro
Proprio non credo sia così per un motivo semplice ti cito un libro che non faccia intelligenza artificiale ma è un libro che ha attraversato fosse quel periodo che a lui piaceva cioè quello del comodo sessantaquattro che degli MD Baricco no ha raccontato questa straordinario viaggio dal punto di vista dell'umanista della Silicon Valley del mondo digitale
E lui dice non pensa dell'Illuminismo alla rivoluzione industriale due rivoluzioneranno la mia denuncia Lions industriale ha cambiato il processo avrà cambiato il modo di produrre la quantità di produzione e quindi a Roma fatto tecnologico meccanico
L'illuminismo ha cambiato il modo di pensare la rivoluzione digitale e io mi permetto di parafrasare Baricco dividere l'intelligenza artificiale quale delle due che siamo davanti alla più grande innovazione tecnologica nella storia dell'umanità però probabilmente l'impatto maggiore lavoro sul pensiero
E questo è quello che invece manca lato studente perché lato studente c'è una differenza tra adulti
Ci sono i tecno forbice i tecno entusiasti no come li chiama Stefano Moriggi il professore Morigi e in realtà fra gli studenti non c'è questo per gli studenti è uno strumento in questo momento teso
Farsi carico almeno come va ci sta anche quello
Però attenzione che nel momento in cui influenza del pensiero nel momento in cui io riesco ad avere uno strumento che mi fa mi fa le cose me ne fa fare bene probabilmente io posso dedicarmi a un aspetto straordinario che la direzione secondo me le prendo nella scuola e quello della valutazione cioè come se io avessi ha fatto un avanzamento di carriera prima facevo l'operaio poi faccio il direttore del dipartimento a questo vecchi ricordi l'ingegner e come direttore divertendo non so più sulla catena di montaggio però controllo guardo verifico da una direzione dove le direttive e forse la posizione nostra non è più quella di utente passivo ma deve essere quella di
Utah il più attivo di quello che chiedeva lo strumento di libri risolvere determinate cose sostanzialmente tra ordinaria amministrazione come dicevi tu burocrazia carenza di tempo molti insegnanti
Vivono se vogliamo l'innovazione digitale più con un ulteriore peso piuttosto che un aiuto eppure come dicevi di intelligenza artificiale potrebbe supportare in diverse parti a del lavoro per un docente di scuola
Dove secondo stelle I può davvero alleggerire il lavoro quotidiano e dove invece rischia di diventare solo un altro strumento da gestire il tipo di formazione poi servirebbe per far sì che li ha sia un alleato
Uniti in questo tipo di processi crea
Trentadue ore di discussione su questa nato parto da un presupposto ma questo non è colpa del dell'intelligenza artificiale quando studiavo io gli altari chi deteneva l'unicità della conoscenza età tenendo cioè quindi quando vuole un problema l'unica Paco possibilità tradire presso non ho capito ma lo spiegate di nuovo adesso non funziona così noi non solo abbiamo perso il monopolio della conoscenza ma siamo l'ultima risorsa disperata
Che parliamoci chiaro noi abbiamo una comunicazione Lenutta esasperante
Per per spiegare una cosa ci mettiamo due tre e quattro ore di lezione ovviamente a buon diritto perché la strutturi la motivi Walhalla Ray la Palin un contesto magazzino questa cosa non sta bene perché in tre minuti di you tube alla risposta che vuole
E siccome loro o sono una generazione iper accelerata io suono lento come un pachiderma non solo fisicamente anche anche mentalmente
E quindi questo qua diventa diventa complicato quindi questo è il presupposto o mi permetto di mistiche ma questa è una visione mia non esistono strumento da gestire io ti lascio una cassetta con un Mustang gira liti non li devo gestire no quando mi seppur Foa fra sette riuso
E questo è e l'approccio che probabilmente si deve avere non bisognasse sparendo
Perché uno strumento si impara in particolare questo
Probabilmente c'è stato un una una cordata particolare sull'intelligenza artificiale cioè ci cerca latino un aspetto Complesso di l'algoritmo la testamento come imparato tutto sommato nero c'è anche il non non in non deve interessare meno che non non sono del ramo certo deve avere un'infarinatura di questa cosa Ivo De Rosa illuso e è semplicissimo perché anche l'aspetto di allocativo non so all'inizio si parlava di ingegneria del Pronto sai come si fanno Egola rigorosa è cambiato all'improvviso e hanno capito non serve
Adesso è e e assolutamente conversazionale c'è anticiparmi consumo Sanza persona e questo aspetto interessantissimo io lo chiamo l'effetto specchio
Nel senso che quando mi risponde che è che realmente sta rispondendo a quella cosa la sensazione e che la risposta è e nella domanda
E quindi questo significa che in realtà non è uno strumento che può spiegare non è uno strumento per cui poi formare cui formare al processo e allora sì io posso dirti guarda ci vuol fare questo questo questo questo e questo ma in realtà io lo strumento posavo Musume spesso perché in realtà sono io che puoi arricchisco quello strumento che chi lo ha creato mi andato e lo arricchì sbocco di di quello che sarebbe armi
Cioè il fatto che mi risponda chiamandomi per nome mi diciate un sequestro tolte Covaciu
è una risposta inconsapevole ma che curiosamente riflette quello che faccio io
E quindi sono Bepi viene in mente fu il primo libro colletto sull'intelligenza artificiale rami di Massimo Kia
Ti in intelligenza artificiale Mico più sta cosa straordinaria lui coglie uno studio fatto Kahneman ci vinse il premio Nobel Giacomuzzi colore disse pensieri venti pranzi veloci no origliava sistema un sistema o con l'istintivo
E quello riflessivo
E che gli altri cornuto insistano zero neanche le danze artificiale uno hanno un'intelligenza che non fa quello che ti dice non sa quello che pubblichi e dei propri risponde qualcosa che esplode il tuo pensiero e quindi è come se fosse un assistente questo qua o l'idea di assistente
Mi colpì particolarmente allora immagina il margine in una scuola
Un docente che si trova ad affrontare la personalizzazione dell'insegnamento ti dicono tutti dice Tuna mai una qua sui trenta studenti del trenta classi di uno studente questo è un ognuno al suo ritorno mi sorprende che non è sua
In questo momento abbiamo lo strumento che ci consente proprio quello il giro devo spiegare scienze occulte pirotecnica non lo so le però dice Marco lo capisce in questa maniera Luca quest'altro distico tam Maria quest'altro difficoltà per favore mi dai dieci idee per venire incontro quello e tu in tempi rapidissimi hai una massa critica di di di materiale che ti consente di fare didattica con quel tempo che discutevamo prima che tu hai risparmiato per qui da questo punto di vista siamo siamo davanti
A uno strumento che secondo me imprescindibile in questo momento per un per una riflessione ulteriore qual è il ruolo del docente cioè io devo insegnare tecnologia ad insegnare il legno Laratta le prove dalle materiale disegno tecnico sì deve insegnare anche quello ma quelli sono altri strumenti cioè secondo me il mio ruolo è quello di portare i ragazzi ad affrontare un futuro che non sappiamo qual è tu pensa già due anni fa che non centralizzato artificiale pensa di adesso spaventoso che due anni fa non avevamo idea che saremmo arrivati a questa cosa qui
E così come non sappiamo fra cinque anni dove saranno i nostri studenti è però io li devo mettere in condizione Gaspare Russo con cura e allora probabilmente lavorare non sullo strumento ma non su quella cosa lì il know how bellissima ma ma lavorare su su un aspetto manovale sul processo
è questo qua probabilmente ci aiuta a sviluppare un pensiero critico e ed diventa una cosa enorme vent'e a proposito di pensiero critico
I dati più recenti di un primo studio nazionale sull'impatto dell'intelligenza artificiale generativa nella scuola italiana realizzato da tortura collaborazione coglie l'ottetto lo scorso settembre
Ci dicono che otto studenti su dieci usano strumenti di ai e spesso senza dichiararlo mentre una quota significativa di docenti sottostima o ignora questo uso al tempo stesso ci dicono questi dati aumenta la preoccupazione per appunto compiti scritti dagli algoritmi traduzioni automatiche ricerche preconfezionati eccetera eccetera eccetera
No come affronti praticamente in classe il tema dell'utilizzo delle ai durante le i compiti presente a casa ai cambiato qualcosa del tuo modo di assegnare i compiti di fare le verifiche di valutare come affronti questo tema
Penso che voglio dire mio utili in giro un'altra domanda se tu avessi avuto intelligenza artificiale quando studiava viva preziosa per fare i compiti
Io avrei Fusari Servedio penali cioè va
Il quindi voglio dire copiavano dapprima alla ma la copia encicliche esiste ed è connaturato alla natura dello studente del far finta di non accorgersene connaturata colatura l'insegnante quindi con portò questo su questo presupposto è che insomma ricerche preconfezionata cosa tutto uguale da che c'è internet nemmeno il settanta però strozzando isole solo fatto la ricerca devo anche studiarla
E io non capivo questa cosa perché noi quando facciamo ricerca prima del ciclo Pelia Minardi a mano come un vecchio mano Enzo tutto quello della copiare io rullo bravo che mio padre mi suggeriva due frasi in più di di di quelle che che c'erano sono enciclopedia però fa tanto longevi Lapo Piave ascrivibile alle imparata per loro fare la ricerca andare su Wikipedia prestassimo stampa copia incolla nel migliore dei casi con tutti i collegamenti per testuale e quindi ti chiedono le faccio lo studio ecco l'intelligenza artificiale ancor più
Semplice perché devo diciamo primati tira la dei super poteri clamorosi che devi devi saperlo fare
E quindi fosse vedi che che torniamo al discorso di prima come ha cambiato il ruolo dell'insegnante l'insegnante non ha bisogno di formazione
Perché va in classe ci va lui la formazione che divise il tipo di replica quindi Carniti spiega come funziona lo strumento ma in classe ci sei tu
E non ti può dare
La pappa contano adiacenti questa era è la panacea di tutti i mali questo deus ex machina ti risolve il problema no no non rinuncia a fare e allora forse l'insegnante deve imparare innanzitutto cito da una zona di conforto questa cosa la faccio così da quindici anni continuano a farla così non non serve più se la puntina fare i denti
E poi i poi li fosse e in un momento in cui c'è l'intelligenza artificiale occorre non insegnare come funziona intelligenza artificiale è una contraddizione in termini perché lo diciamo prima con l'effetto specchio in realtà non non funziona sempre alla stessa maniera la risposta non è la stessa
Però converrebbe insegnare a pensare con intelligenza artificiale cioè nel momento in cui il mio è un prodotto e un coprodotto nel senso che ho fatto io dirigente il lavoro ma questo strumento potentissimo meritato scriverlo bene e necessariamente sbagliato sullo scrivere intelligenza artificiale no
Fammi fare Figo di turno che cita fuori riuscì tanto decantato l'argomento floridi
Hanno forgiato un'intervista notte tempo fa
Se non sbaglio proprio al nostro concittadino Raffaele Gai torno a Trento in vista di una bellezza credibilità ha fatto un esempio divertentissimo
Dice tutti parlano del colonnato del Bernini Eddie corale del Bernini ha immaginato la la progettato scelto i colori materiali però nessuno parla dell'operaio che quel materiale se le tirate addosso e lo ha fatto in questo caso l'intelligenza artificiale quell'operario
E necessariamente cattiva intelligenza artificiale ci aiuta a fare questo eh no e allora probabilmente dobbiamo riflettere su un cambio di paradigma necessario
E e sono ancora più provocatorio negli est-ovest faccio io ho smesso di assegnare i compiti a casa si si parla tanto in classe si discute in classe si lavora in classe e si spiega non esistono determinate cose
E poi ci si riflette sopra hai fatto questo compito benissimo tra l'ha fatto l'intelligenza artificiale benissimo sa che cosa c'è scritto dentro lo vogliamo leggere vogliamo capire
Poi Pires ha scritto una cosa giusta
In questo testo io sono alle medie non questo testo descrittivo sì in Croazia che significa idiosincrasia nord è un esempio reale di cosa succede sì ma sospeso non lo so ma era troppo bello però capisce che tu coi in generi un altro tipo di ragionamento Maio
Quella che che noi riteniamo l'unica valutazione esistente che quella numerica che la valutazione alle conoscenze ma la conoscenza del punto di parte
Noi dobbiamo mirare allo sviluppo della personalità dello spirito critico tanto è vero io dire da poco uscito il dico compro tre punto zero clienti specifico è stato aggiunto della sezione dell'intelligenza artificiale ma quello che rivolto agli studenti e docenti no e di uno rivolto al cittadino
Cioè questo momento ci dice quello pentito Rino dovrebbe saper fare
Cioè fare una ricerca a trovare le parole chiave mormorò cinte un minimo di programmazione come facevamo quando usavamo le messe Dosso di programma vogliamo senza sapere restauro e allora probabilmente questo significa che occorre fare una attentissima riflessione su come cambiare la modalità di fare lezione come quando nel covo in cui si parlava di lezione sincrona e asincrona
Sì sintetica io faccio la lezione del sincro ma poi tu fai i compiti nella sincrono esattamente il contrario
Io ti assegna un compito nella sincrono un problema tuo come quando dove con che strumento lo fai poi sincrone parliamo
E allora vedi che comunque ampio del genere tu in genere di riflessione perché il problema è quello prima parlavamo il sistema uno sistema zero sistema cui si saperlo fare cosa aperte
E funziona fino a che non hai un punto critico nel punto quindi dopo gli ragione tu
E allora bisogna concentrare l'attenzione sapersi su quello sul pensiero molto di più di prima
Il codino serviva a sviluppare pensiero critico il il la robotica due attiva serviva sviluppare pensiero critico non informatici e ingegneri meccanici questo è la stessa cosa però Colo Colo col peggiorativo in questo caso credo anche lo strumento che spavento un sorriso unto di vista
E quindi bisogna bisogna lavorare in questa direzione prima citavi il DG contro quindi se vogliamo anche delle delle linee guida vorrei parlare degli aspetti regolatori di recente a novembre due mila venticinque è stata presentata la riforma educativa nel Regno Unito tra i vari punti c'è anche l'introduzione dell'intelligenza artificiale i dell'educazione finanziaria minuti programmi
Scolastici mentre qui da noi in Italia le nuove linee guida per l'introduzione degli anni le istituzioni scolastiche scolastiche pubblicati dal Ministero dell'Istruzione del merito erano quelle dell'estate due mila venticinque
E ti insisteva sul tre insistono su tre parole chiave centralità della persona trasparenza e tutela dei dati sulla carta tracciano un quadro abbastanza chiaro ma poi bisogna vedere come sempre cosa succede quando entrano nelle scuole dal tuo punto di vista di docente formatore come sono percepite in recinti in che all'interno delle classi
Se la domanda più scomodo di Giunta
Ma in realtà siamo andati avanti dopo le linee guida videoproiettore legge il problema per duplice allora innanzitutto non ne abbiamo parlato ma occorre entrare a piedi uniti su questa cosa esiste il problema della privacy
Sono strumenti parte cominciano a uscire ma ma sono si contano sulla punta delle dita sono strumenti che non sono pensati per le scuole va per esempio io non posso dire ai miei studenti delle medie usiamo da tre GP tiriamo Eugenio siamo Bu conto quello ci va
Non glielo posso dire teoricamente non potrebbero usare nemmeno risorsa dallo o tutto quello invece su cui passo la maggior parte delle loro giornali ne abbia un problema di privacy
Il che sia si somma ha un problema splendidamente scritto nel ne hai acta del della Comunità europea dove si dice attenzione non esiste do la privacy ma uno strumento che restituisce per esempio un feedback formativo
E se a dispetto della persona siete sicuri
Che non influisca voi sulla decidemmo diva del ragazzo perché turista dicendo ah beh non hai capito niente tutto quello che è generato non serve inutile che segue Lupoi insomma
E al ritorno negativo cioè c'è un aspetto empatico che evidentemente l'intelligenza artificiale donna ed è quindi ritorniamo suo fatto siamo stati superati se noi trasmettiamo sullo conoscenze si pace partito altro lavoro dietro il lavoro degli insegnanti quindi questa come premessa evidentemente usato il te lo preannuncio nelle scuole percepito come l'ennesima deprimente no indice c'era stato il curriculum digitale delle scuola ed è stato un bel monologo una che le scuole hanno fatto ma che Chiellini
Nell'Elenco delle carte della scuola Muti non usano a pur essendo uno strumento gigantesco c'era l'idea del curricolo verticale in cui ci si si cercava di andare al di là per esempio l'istituto comprensivo dell'ordine quindi si si provava a fare un piano di crescita del ragazzo come se fosse un'unica scuola
Prima soprattutto primaria secondaria di primo grado inizi aggiunge queste queste cose
Va bene che se ne parli quindi tutto sommato quando sono uscite le linee-guida poi la legge io ne ero contento e soddisfatto perché vuol dire che che ci veniva restituito per la prima volta un campo di gioco e quindi bene
Meno bene il fatto che come zitto zitto dice indù c'è una parte straordinaria di introduzione di missione fantastica però e lo lo dice l'ingegnere che vuole la parte concreta la parte applicativa non c'è ed è demandata alla scuola e questo diventa complicato perché demandata alla scuola significa che io quel che la studio magari posso suggerire una strada ma la strada di mucca
Poi un'altra scuola ci sarà la sala di Marco suggerita si facciamo un gruppo di lavoro ma è una strada personale di quello allora probabilmente la scuola che con l'altro giorno un po'la si sono messi a ridere quando l'ho definita un pronto Sauro con l'osteoporosi cioè
è un meccanismo e non parlo degli insegnanti è farlo proprio della struttura un meccanismo che è difficile da far muovere forse ha bisogno di un'azione sistemica dall'assetto anche perché una vasta Marco o mio ti scrivo questa cosa tu sei un insegnante soltanto come me però con la rosa non ci crede si sia secondo me non serve che faccio come come ti spingono diventa un'opinione personale non proprio le persone
E invece una in un'azione sistemica in cui c'è c'è qualcuno
Di superiore in questo caso il Ministero critica noi puntiamo in questa direzione
Andiamo in questa direzione a me sarebbe un aiuto gigantesco
Che va a vantaggio degli studenti realtà no non c'è ovvio via tutt'al più un gioco noi siamo vecchietti e quindi io davanti all'intelligenza artificiale mi sento un bambino Lante reale dell'albero di Natale proprio felice il gioco facile se gli esperimento Bobbio addio la leader diventava noiosa OP cinquanta si diverte un po'però però capisci che probabilmente può aiutare i ragazzi nella loro crescita allora l'ora sa sarebbe un vero peccato perdere perdere una possibilità del genere voglio fare
Il campanilista cioè l'erogazione in Italia sempre stata straordinaria perché era basato su su pensiero
Io sono la sua negli Stati Uniti e mi accorgevo che tecnicamente erano tutti più bravi di me
Però io avevo visione ero capace di coordinare perché mi erano chiari determinati concetti e io non ero consulente dell'imbarcazione ci sarà treno e e allora questo il valore aggiunto delle nostre scuole è questo valore aggiunto accidenti deve essere deve essere spinto diversi in particolare adesso davanti a uno strumento di questo
Ti volevo chiedere anche un commento rispetto invece a un altro attore e che popola la scuola se quello dei genitori cioè il ruolo dovrebbero avvenire secondo i genitori mille scelte sull'uso delle Hawaii
A a scuola e a casa e quali sarebbero secondo ti due tre consiglia anche di buon senso che ogni scuola dovrebbe darsi definire insieme l'innovazione la trasparenza e la tutela degli
Studenti degli strumentisti comicità neanche tu prima rispettando la natura io non so quando
C'è stata una frattura tra scuola famiglia un NN so perché nel senso che io ricordo che se un docente diceva che io ero maleducato non c'era possibilità di confronto con mio padre cioè prima mio padre mi asportava poi forse mi chiedeva spiegazioni
E e che non deve tornare a questo chiaramente però c'era un tacito rispetto reciproco perché io da docente devo avere rispetto delle famiglie perché in realtà mi affidano i loro figli ovviamente io però un ruolo e quindi davanti a cose di questo genere quest'idea di fare muro contro muro ed è fallimentare e allora lo studente il docente e la famiglia deve lavorare in un'unica direzione che significa questo
Un vero che all'inizio dell'anno scimmia firmiamo i patti di corresponsabilità dove sono chiare i ruoli di ciascuno è un'altra carta che si firma in realtà è l'azione più più impegnativa non attivi come ad esempio è un'azione di buon senso potrebbe essere o organizzare incontri come famiglia scuola cosa insomma io ma abbiamo suggerito a scuola probabilmente inizia a farlo proprio su questi argomenti
Nel momento in cui io non lo so ONU
Rispose con con la piattaforma scolastica concede in uso degli studenti dopo
Giusto e ovvio valutazione del rischio secondo si erge DPR che lei ha di uno strumento è è chiaro che poi quello strumento la legge mi dice che deve essere usato sotto la supervisione del Dorset benissimo che faccio dormire o gli studenti
Perché sai che loro utilizzano in qualsiasi maniera ovunque lo SMAU quindi anche quando stanno in palestra quando non dove escono anche la pizza e allora a quel punto vedi che subentra Ulla necessita di un lavoro costa presso spiegano i
Ai genitori che forse a dieci anni la frontista ramo non è necessario no non per questo o così come è necessario Vozza poi non è necessario una serie di altre cose si cresce bene anche senza
E qua con l'intelligenza artificiale la stessa cosa quindi far capire questo questo potrebbe essere un azione norma cioè lavorare insieme con un obiettivo chiaro che però deve essere chiaro
E quindi che vanno a scuola e il ruolo di in chiaro e condiviso e il ruolo il ruolo non di formare le famiglie per carità no sarebbe presuntuosi signori nostalgia ma di condividere la propria visione che poi è quella del genitore sceglie guardati affidati a sfide ufficiali
Davanti a questo davanti a questo significa creare un presupposto gigantesco per lo sviluppo del pensiero critico per quello che domina tutto cioè riflettiamo insieme su quello che succede c'è un patto educativo che serve a questo studente per dire a uno strumento potentissimo quindi questo prioritario ovviamente va di pari passo al la necessità di spiegargli che cos'è la privacy dispiegare a spiare degli strumenti non si vietano a questo è una polemica ciò che lasciano passare velocissima
Lo strumento si insegna la tecnologia si insegna non non si vieta anche perché non è non è che otteniamo questi risultati
Particolari s'
Prima di salutarci siamo in conclusione vorrei chiederti di suggerire ai nostri ascoltatori e non si ascolta Trichet una risorsa utile per continuare l'approfondimento sui temi che abbiamo trattato
Mi oggi teso che mi ero preparato un un elenco infinito sedici e di cose ne ne ne cito un
Una ne cito una un articolo
Schumpeter di Luciano Ford e di qualche tempo fa in realtà la tecnologia una cosa particolarissimo nel senso che ne siamo vissuti con una dicotomia generazionale tra umanisti
E scienziati e tecnici no quindi io che facevo ingegneria poi c'erano quelli che facevano filosofia lettere non mondi separati resta davanti all'intelligenza artificiale per la prima volta e questa è una bellissima proprio culturalmente bellissima
C'è un un arrivo una rivoluzione tecnologica quindi che dovrebbe essere ha comprato appannaggio di ingegneri informatici e cosa i maggiori esperti sono filosofi proprio perché questa questa rivoluzione ha cambiato il modo di pensare
E queste novanta stiamo si stanno con le neuroscienze si si stanno aggiungendo anche i medici che dicono sì a me del pensiero ma che significa a livello cerebrale questo non lo so fantastica
Cioè si discute tutti dello stesso argomento ognuno ha un punto di vista diverso sarebbe bello che succedesse anche a scuola
E per la prima volta per la prima volta è stato come l'articolo che si chiama Hondo ci droga decresce in a digital society a favore di quella prima volta
Si pone il problema della scuola ma non della scuola dell'università della scuola proprio di di di di quello che succede prima le ragazze sita e quindi secondo me è un articolo da leggere perché si parla per la prima volta di processo e non di conoscenza di come funziona la singola Ossona quindi milioni mi mi permetto di suggerire questo gli altri ma prossimo degni io ringrazio Luca Scalise lontani suo contributo grazie ad un canale grazie a voi è stato piacevolissimo sono meno spaventato Vicovaro dell'INPS
Se volete riascoltare l'episodio o condividerlo potete trovarlo sul sito di Radio Radicale www punto radio radicale punto it e sulle principali piattaforme di podcast
E come sempre Dido appuntamento alla prossima puntata di puntini sulla Ina rubrica di radio radicale che di guida alla scoperta dell'intelligenza artificiale un punto alla volta
