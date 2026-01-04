Puntini sull'AI - IA e Scuola. Quando gli algoritmi salgono in cattedra

L’intelligenza artificiale è già entrata a scuola: nei compiti fatti "con l’AI", nelle verifiche, nei registri elettronici, nelle linee guida del MIM e nella nuova legge italiana sull'AI, spesso senza che docenti e famiglie abbiano davvero il tempo di capire cosa stia cambiando.



In questa puntata di Puntini sull’AI, Luca Scalzullo - Docente di Tecnologia e autore di corsi di didattica innovativa presso Istituto Comprensivo Monterisi - Don Milani di Salerno - discute l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'educazione, evidenziando come questi strumenti stiano cambiando la didattica …

e il ruolo degli insegnanti.



Risorse suggerite: Paper "On the Future of Education in a Digital Society" (Luciano Floridi).



Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

