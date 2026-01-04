Puntini sull'AI - IA e Scuola. Quando gli algoritmi salgono in cattedra

In questa puntata di Puntini sull’AI, Luca Scalzullo - Docente di Tecnologia e autore di corsi di didattica innovativa presso Istituto Comprensivo Monterisi - Don Milani di Salerno - discute l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'educazione, evidenziando come questi strumenti stiano cambiando la didattica … e il ruolo degli insegnanti.
Risorse suggerite: Paper "On the Future of Education in a Digital Society" (Luciano Floridi).
Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.
leggi tutto
riduci