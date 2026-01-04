04 GEN 2026
Conversazione settimanale con Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 17:01 Durata: 58 min 31 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
Puntata di "Conversazione settimanale con Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale" di domenica 4 gennaio 2026 , condotta da Roberto Spagnoli che in questa puntata ha ospitato Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Afghanistan, Archivio, Carcere, Censura, Cina, Codice Rocco, Colombia, Cuba, Democrazia, Difesa, Diritti Civili, Diritto, Diritto Internazionale, Droga, Errore Giudiziario, Esteri, Fame Nel Mondo, Federalismo, Forza Italia, Giustizia, Guerra, Informazione, Iniziativa Popolare, Iran, Machado, Maduro, Magistratura, Mattarella, Narcotraffico, Nazionalismo, Onu, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Partitocrazia, Petrolio, Politica, Presidenza Della Repubblica, Proposta Di Legge, Putin, Radio Radicale, Rai, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Rodriguez, Russia, Sardegna, Separazione Delle Carriere, Servizi Pubblici, Storia, Taiwan, Televisione, Testa, Totalitarismo, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Venezuela, Zuncheddu.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 58 minuti.

Un saluto da Roberto Spagnoli bentrovati ritrovate gli ascoltatori di radio radicale a chi ci segue date le ambienta eccoci all'appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del partito radicale Maurizio Turco ben trovato Maurizio
Anche a voi Buonanno anche agli ascoltatori è buona ma certo questa è la è la prima conversazione per questo due mila ai ventisei
E direi di cominciare da una buona notizia con cui abbiamo chiuso il due mila venticinque cioè la il partito radicale insomma è riuscito a raccogliere oltre cinquanta mila firme necessarie per presentare in Parlamento
La proposta di legge d'iniziativa popolare Azubuike dove intitolato appunto Beniamino Zuncheddu
Quella la la la proposta che vuole dare un di un sostegno immediato alle vittime di errori di errori giudiziari insomma l'obiettivo è stato centrato non è stato facile ma è stato centrato
Sì diciamo che e l'ultima iniziativa del due mila venticinque ma è anche la prima del due mila ventisei diciamo apriamo così
L'anno per il decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella con questa iniziativa di continuità con la lunga storia quindi nelle lotte sulla giustizia del del Partito del partito radicale beh diciamo anche che più che un'iniziativa di partito è stata un'iniziativa di cittadini volontari non di partito è stata davvero una mobilitazione come si direbbe sarebbe del tutto è un po'popolare naturalmente senza avere né in testa
Tesoriere del partito radicale e garante dei detenuti della Sardegna che ha coordinato tutto ma diciamo alla fine sostanzialmente dalla Sardegna che è arrivata questa questa risposta e penso che sia una cosa importante della quale della quale tenere tenere conto adesso vedremo come andranno avanti avanti le cose abbiam dovuto soprattutto le nelle nelle ultime settantadue ore c'è stata una corsa contro il tempo perché ad un certo punto
Il sistema nazionale dal quale attraverso il quale si recuperano i certificati elettorali è andato in tilt
Sindaci hanno restituito diciamo le firme quindi influenza fronte in fretta e furia abbiamo
Mandato lettere tutti i comuni c'è stato un attività specialmente nelle ultime ore particolarmente particolarmente gravosa naturalmente non è che finisce qui creatura che ci fermiamo al preposito deposito delle firme l'obiettivo è quello di far approvare approvare la legge quindici saranno giorni settimane speriamo non tanti mesi
La riuscita ad ottenere ha detto ad ottenere un un risultato che diciamo è il punto di caduta della malagiustizia italiana di uno Stato che non è in grado di somministrare di somministrare aggiunge Cinzia è chiaro delle fallì enormi in termini proprio nel momento processuale ma anche poi nel momento penitenziario quindi il tutto si tiene il sì tutto si tiene insieme e poi c'è questa come dire
Questa cosa incredibile di una persona come Beniamino John che gli è stato trentatré anni in galera da da da innocente
E poi abbandonato lì in mezzo alla strada nessuno che gli abbia chiesto scusa o di aver cercato di capire per il momento le ragioni per le quali è stato scelto
Gli almeno per essere il colpevole di quella di quella di quella di quella strage però tante adesso siamo qui c'è anche il referendum sulla giustizia abbiamo detto tante volte c'è il comitato Pannella Sciascia Tortora pensi al al referendum
Noi siamo del parere che adesso non fra x anni adesso a prescindere dal voto referendario
Necessario inserire la registrazione Dalian la responsabilità civile dei magistrati perché se la riforma della giustizia diventa unicamente
Quello che si sta facendo con con i referendum e cioè con questa riforma costituzionale per la separazione delle carriere e CSM separati l'Alta Corte che valuterà ricavi magistrati
Diciamo è proprio siamo alla bici all'inizio di una di una di quella che dovrebbe essere la riforma della della giustizia e quindi è un è il calendario delle iniziative del partito radicale fa già capire che questo sarà un anno molto denso di di attività ed impegno
Sì perché Tullo Lollo lo accennava di adesso c'è stata la raccolta delle delle firme che ovviamente è stata laboriosa ha richiesto molta molta energia tempo impegno insomma Kia che ha fatto qualche cosa del genere Swaziland anche solo ha visto che cosa significhi raccoglie firme si rende conto della del lavoro della fatica che c'è dietro
E però tu dicevi è stato è stata un'iniziativa popolare né Takara ha raccolto il sostegno dei cittadini
Adesso forse arriva il lo scoglio più più difficile che è quello appunto di lo dice sull'accennare bisogna portare questa proposta di legge in parlamento e c'è tutto l'iter parlamentare per cui una proposta di legge che in questo caso viene da dei cittadini non magari da un singolo parlamentare deve andare sarà segnato Narcan Commissione calendarizzata
Poi deve essere
Del sì tutto il i lavori in Commissione perse nominato relatore vale Laura Alice di nuovo animato una volta approvato da un ramo del Parlamento va all'altro ramo
La procedure la stesa sempre che non ci siano modifichi né politica altrimenti ritorna insomma
Adesso inizia veramente il difficile e probabilmente lo scoglio è trovare nelle forze politiche poi in maniera il più possibile trasversale un appoggia questa proposta di legge
Ciao questa proposta di legge
è frutto anche di un'interlocuzione con Forza Italia quindi continueremo a cercare di incardinare il Parlamento al di là delle firme per le firme raccolte questa proposta di legge perché trovi una sua una una sua una sua soluzioni io credo che questo momento nel momento referendario di questo dibattito
Che diciamo
A ancora ancora non si vede ma che e indispensabile per far capire per far capire ai cittadini di cosa di cosa stiamo stiamo parlando ma
La campagna è stato difficile per un momento Monti motivo molto semplice
Lo si è da cioè non c'è stato informazione
Sull'inizio della Campania non cessata informazione durante la campagna non c'è stata informazione sul deposito delle firme su questa su questa iniziativa diciamo che continua continua come sempre
Queste questa politica di censura nei confronti del iniziative del partito radicale e io penso che l'oggetto non sia tanto l'iniziativa in sé l'oggetto del proprio il Partito Radicale
Partito radicale
Le cui note devono essere cancellate dalla storia e dalla memoria di questo di questo Paese
Nel decimo anniversario dalla scomparsa di Marco Pannella recupereremo parte di quella memoria la renderemo pubblica ci saranno e iniziative iniziative pubbliche per non dimenticare
Perché non ci si dimentichi di quello che è accaduto in questo Paese non nei confronti del partito radicale nei confronti dei cittadini non ci si dimentichi di quello che è accaduto perché non accada nuovamente
Il motivo della memoria e quello di evitare di fare errori che si conoscono che sono stati studiati approfonditi e via dicendo
Purtroppo rispetto certe cose accadute in questo Paese
Devo dire dal quarantotto in poi potremmo dire già dal quarantasette dal quarantasei subito dopo la cosiddetta caduta del regime fascista da allora sono accadute tante di quelle cose che si vogliono dimenticare per il bene del Paese no per il bene del regime italiano
è l'interesse primario del regime italiano oggi di questo regime così come si è venuto trasformando da da allora
Ma puntare una parte della storia di questo Paese e diciamo
Il riflesso si trova nelle iniziative radicali
Non è che la storia del paese l'ha fatta il partito radicale ma attraverso le iniziative del partito radicale le denunce le proposte li possiamo vedere la vera storia di questo Paese
Tra l'altro approvato di storia di questo Paese quest'anno punto due mila ventisei ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa di Marco Pannella rincorrerlo dice Amato una parentesi ma ricorre anche siamo al cinquantesimo anniversario della nascita di radio radicale ma insomma questo e così non lo diciamo ma insomma la la quella quella cosa che tutti dico questo anche perché la giustizia visto che tu citavi Pannella registi è sempre stato uno dei pilastri della sua azione politica e tu non a caso prima
Uniti il tutto ulivi la proposta di legge Zuncheddu alla situazione per il che significa carcere ma questo Marika sulla giustizia si lega la separazione delle carriere tu spesso ripeti anzi lo ripete in continuazione
Che la separazione carriere è solo un primo passo assenso solamente se inserita in una più ampia riforma della giustizia in questo Paese che schermi presuppone anche una una soluzione di questo annoso conflitto che c'è fra politica e giustizia
è assolutamente
Purtroppo ha proposto di diamo puntare pezzi gestori hanno la storia di Mani pulite andrebbe le villette storicizzata
Riletta con gli occhiali dello storico no e non del populismo penale che esisteva prima di Mani pulite e continua ad esistere ad esistere anche oggi vorrei dire due parole
Sul discorso di fine anno del Presidente della Repubblica fatichi volevo volevo chiedere qualcosa su questo
Vai citarli tutti volevo dire went to fatto notare intervenendo proprio nella trasmissione che è stata fatta qui a radio radicale Notali come Mattarella non abbia parlano ha fatto accenno alla malagiustizia italiana
Sì non solo la mala giustizia cioè alla mala giustizia innanzitutto cioè non c'è stata una parola diciamo chiara strage e sui detenuti soprattutto e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare Fabio Falbo e Gianni Alemanno che dalle loro celle continuano a fotografare una realtà della quale non si vuole prendere atto e continuano a farlo con determinazione poi sapendo le regole del carcere è tutta questa attività non è gratis a un prezzo che stanno pagando che stanno pagando
Con la loro con la loro detenzione probabilmente continueranno a pagare perché come ben sappiamo
Diciamo la redenzione del detenuto parte per parte dal qualche modo riconoscimento no
Del orrore e poi come dire da una sana
Impostazione Nobel portare avanti la detenzione
Diciamo che
Molto opportunamente giustamente con coraggio Gianni Alemanno e Fabio Falbo penso a nome di tutti i detenuti è sicuramente a favore di tutti i detenuti continuano questa attività di d'informazione ma beh il discorso di Mattarella il presidente a Repubblica
Ha tentato di fare una delle diapositive delle fotografie delle caccia mandato delle cartoline degli ottant'anni della Repubblica
Messo anche fatti gravi
Come le stragi Falcone e Borsellino lo accerchia fanno parte
Ma noi abbiamo diciamo abbiamo raccontato una repubblica diversa in questi decenni
Il presidente Repubblica può anche non prenderne atto
Noi no
Noi non possiamo dimenticare non vogliamo dimenticare noi vogliamo ricordare continuare a ricordare corse è stata la storia della Repubblica
Perché o persone che continua andare avanti guardate quella stipato che io con capisco che dia fastidio
Ho difficoltà anch'io ogni volta ama ripetere
Quello che significa il portato negativo dell'importo della crisi informazione della censura in questo in questo Paese
Ma voglio dire se una persona come Ernesto Rossi le negli anni Sessanta con gli amici del mondo e quei resistenti liberali al fascino
Può fanno un convegno sul regime no dove loro dicono c'è questo volume dove si raccolgono gli atti verso il regime
Intervengono persone che sarebbero passate dei ministeri e via dicendo quindi protagoniste della Repubblica quindi partigiani
Durante il regime fascista
Questa riunione finisce con una sola ora una sola proposta
La riforma del sistema televisivo
Una informazione per una informazione al servizio del cittadino
Erano gli anni sessanta già la deformazione informativa era qualcosa di concreto che queste persone sentivano e sentivano l'urgenza di riformare nell'immediatezza
Purtroppo non è stato possibile
Cioè Loi
Abbiamo una storia dell'Italia che passa attraverso le sentenze le sentenze della Corte costituzionale
In positivo o in negativo sui referendum sappiamo no tacco diceva che facevano strage di legalità quindi la com'era la la la la cupola della mafiosità partitocratica aveva definito la Corte Costituzionale mai denunciato quadro forse perché denunciandolo semplificava il messaggio no e invece mai denunciato
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo dove dicono a metà degli anni ottanta che l'Italia mette in pericolo lo Stato di diritto proprio per la giustizia per i tempi della giustizia
Mette in pericolo lo Stato di diritto
Cioè la democrazia
Che non era mai nata
Se non informe apparenti bene non abbiamo avuto il codice di procedura penale della Repubblica italiana
Quarant'anni dopo la costituzione del mille novecentottantotto ancora adesso il codice penale ci son state riforme tutto quello che vogliamo però sul codice penale italiano c'è la firma del re enti Mussolini oggi nel due mila ventisei ci sono ancora quelle firme perché quel sistema donne è stato superato
Non è stato superato e nella corte addirittura nella Costituzione c'è scritto fin quando non ci sarà il nuovo si continua col vecchio cioè con quello fascista
Con quello la la la Repubblica italiana nasce su queste basi di continuità con quel sistema quelle russi servono monopartitico questo è un sistema pluri pluri partitico
E ogni volta noi no guarda non è un caso che tutte le opposizioni quando sono all'opposizione reclamano fuori i partiti dalla Rai
Compresi i cinque stelle che appena hanno avuto la possibilità i laici sono entrati
Con i modi e le forme che hanno usato tutti i partiti per entrare in RAI è insediarsi in RAI a che scopo
Perché i partiti vogliono entrare grazie per sistemare un giornalista hanno per condizionare i cittadini non lottano per informarli lottano per condizionarli
Eh io ritengo continuo a ritenere che queste cose che vengono trasmesse durante i telegiornali ormai non so se arrivano a dieci secondi
In cui il curdo cioè i io trovo assurdo
Che non ci sia una mediazione giornalistica di fronte a due dichiarazioni contraddittorie di leader politici non di passanti di leader politici dove uno dice le tasse sono diminuite quell'altro dice le tasse sono aumentate
Beh a un certo punto it fermatevi tutto per ladri tutti e facciamo un approfondimento dire tecnico-scientifico visto che politicamente l'approfondimento non è stato fatto cioè è un approfondimento ideologico e di convenienza è evidente quindi la questione dell'informazione che continua a tessere sfiorata hanno è molto ben presente siamo ancora adesso siamo andati Amanda siamo ricorrendo al TAR contro una decisione dell'organo di garanzia pelagico l'organo di garanzia
Per in questi anni attraverso le sue decisioni e possiamo farne un approfondimento l'organo è stato di garanzia del sistema
è stato di garanzia di questo sistema questo ne abbiamo una sentenza della corte europea degli dei diritti dell'uomo che dice che durante una campagna elettorale non in un tra un'elezione durante una campagna elettorale l'Italia
A censurato
Partito radicale e Marco Pannella
è una sentenza dopodiché resta la memoria della sentenza oltretutto intervenuta quando Marco era già morto cioè queste cose sono significative di un sistema di un regime quesito quello italiano che non abbiamo mai smesso di denunciare cioè di denunciare i fatti non è una denuncia ideologica
Non è una denuncia ideologica
è una denuncia attraverso fa kippah di dicevo il codice di procedura penale dell'ottantotto i referendum del settantaquattro le Regioni nell'ottantatré
Dopo decenni dalla Costituzione e ancora oggi ancora oggi ci sono partitella ostili missione che non sono entrati nella legislazione cioè ci sono diritti
Che non sono stati acquisiti cioè nella lire quindici i cittadini non possono goderne però la Costituzione resta bellissima perché ogni volta poi no c'è questa esaltazione di questa Costituzione che alla fine lo trova concretezza nella vita quotidiana dei cittadini
Qui il ritorno in questa cosa qua rimanda punto to
Citare punto Marco Pannella somma rimanda questa è sempre stato uno dei chiodi fissi di Marco anche sul tema dell'informazione e quando quando diverse volte Marco ripeteva anche sulla radio ricordo che insisteva a dire che la radio era stata concepita non come come organo di partito non come norma ripeto radicale ma come i radicali avrebbero voluto fosse un servizio pubblico
Questo appunto in opposizione a quello che era la RAI insomma che era Specola leggere settantasei fu appunto il la la spartizione fu proprio stabilita per legge diciamola così insomma avanza anche forzando un po'la mano
No d'altronde poi voglio dire
Più radicale nasce con questo
Con questo intento dopodiché lo Stato Cia obbligato ad essere organo di partito
E noi da organo di partito abbiamo continuato a fare quello che facevamo prima no quando diciamo la rabbia del soggetto autonomo è un soggetto autonomo
Ma stiamo parlando
Prima ancora che cioè diciamo parliamo almeno di vent'anni fa da vent'anni con la convenzione e tutto il resto le cose sono cambiate non per nostra decisione siamo stanchi obbligati
Dalla legge che il loro hanno scritto a doverci comportare in un certo modo abbiamo pagato il prezzo di questo perché per vent'anni per esempio o o giù di lì
La Lista Pannella ha destinato la sua quota di finanziamento per le attività di informazione alla radio poteva farne altro
E invece car destinata alla radio proprio perché crediamo che questo modello il modello di radio radicale sia il modello del servizio pubblico
Laddove il servizio pubblica ancora non c'è arrivato non c'è arrivato dettati noi
Tranne che chiediamo
Gli essere Lori
A gestire il servizio pubblico noi chiediamo che sia il servizio pubblico a farsi carico di questo segmento dal punto io capisco poi chi è legato alla pubblicità chi è legato agli indici d'ascolto però diventa una impresa in perdita ma questo il costo della democrazia
La democrazia non può fare
I conti con gli indici d'ascolto o con la capacità di vendere di vendere pubblicità de i diritti Decibel diritto del cittadino a conoscere
Un costo ha un costo eh non è che per risparmiare risparmiamo sul diritto del cittadino a conoscere e quindi facciamo prima e lo condizioniamo
Perché poi cosa fare tutto questo percosse economicamente cose economicamente fare tutto questo certo il costo di radio radicale
Imparagonabile se lo stesso servizio lo facesse la RAI
Perché poi ci sono
L'autista di un segretari delle cose cioè ci sarebbe una superfetazione burocratica della struttura che ti fa esplodere i costi
E invece noi continuiamo arrendere quel servizio pubblico ha dei costi
I revisori irrisorio rispetto al servizio che si fornisce per non parlare di quello che è l'archivio di radio radicale che purtroppo dico
E l'archivio solo di radio radicale
Nessuno ha pensato naturalmente in questi settare ottant'anni di andare a
Cumulare sapere se non altro per gli storici per documentare quello che è stata la storia sinora della Repubblica italiana
Sempre per stare al non usare Marco Marco Pannella come un po'come filo conduttore visto che noto lo ricorda l'inizio quest'anno insomma sono dieci anni dominanti Serrano dieci anni a maggio la sua scomparsa a sommarie di i grandi temi su cui poi ha articolato la sua iniziativa politica le sue battaglie politiche la giustizia
L'informazione di regime italiano però c'era c'è anche la dimensione poi internazionale o meglio transnazionale
E insomma il partito radicale che ha mantenuto questa questa questa questo nome nella nella nella ragione sociale Partito Radicale transnazionale
E nacque proprio quest'idea Pannella per perché ho pensava che si fosse necessario importante
Uno strumento capaci di agire al di là delle delle delle frontiere e ha di di frontiere purtroppo le frontiere sono tornati i confini sono tornati un tema un tema centrale nella nella geopolitica la difesa dei confini l'affermazione dei confini i nazionalismi in queste ore c'è c'è la questione del Venezuela insomma questa azione militare decisa dal presidente Trump in Venezuela
Che adesso al di là di quello che si possa pensare del regime di Maduro e per esempio nostro Governo non ha non ha riconosciuto la sua rielezione però certo c'è chi ovviamente dice sì però va bene tutto ma questo comunque è un'azione che va contro il diritto internazionale tratto domani ci sarà è prevista la rivale così sicurezza dell'ONU
Gli Stati Uniti tornano un po'a una a muoversi nel nel in quel richiamato il giardino di casa però ci sono c'è anche una novità
Perché se negli anni Sessanta e Settanta c'era il sostegno alle dittature se nel negli anni ottanta è stata l'azione a Panama tra Panama sono andati hanno preso noia cassa sopra tiri ha poi Panama ha continuato a governarsi qui invece praticamente ieri
Trump ha detto no no stiano ingorgo venderemo la transizione crea fra Cremona condizioni perché ci sia un nuovo un nuovo un regime change quindi c'è anche una novità e questo comunque c'è anche un'affermazione da parte di Trump di una ruoli interni militari ieri ha parlato proprio una conferenza stampa di riaffermazione del dominio statunitense sull'emisfero occidentale
A lui è stato eletto per questo cioè e la questione che tra sta facendo quello che ha promesso agli americani e gli americani l'hanno votato per fare quello che sta facendo allora
Questa azione iniziata come lotta al narcotraffico
Diciamo che tendenzialmente sapevamo che
Erano Perù Bolivia e Colombia narcos blindare costati ai improvvisamente vengono messi da parte è ci troviamo questa grande guerra contro il narcotraffico che finisce appena iniziata
L'azione militare perché le dichiarazioni di Trump
Diciamo quelle finali narcotraffico non c'entra più niente
C'entra solo una cosa guarda io ho letto sul un appunto evidentemente è stato fatto nell'immediatezza però sintetico che dà il quadro della situazione e di Umberto Gambini che è stato un stato nel gruppo parlamentare del sette deputati europei nel periodo novantanove novantanove due mila quattro all'inizio diciamo per pochissimo come poi giustamente Marco che aveva Grande cui Infostrada l'ha voluto con sé è che adesso è partner di una società di consulenza francese
Ha fatto una piccola annotazione che penso possa essere utile per capire di cosa stiamo parlando
Il Venezuela attualmente possiede trecentotré miliardi di barili di riserva di petrolio greggio la più grande riserva del mondo ma pensiamo l'Arabia Saudita hanno no venezuelane
Il petrolio si sta vendendo più o meno
In quanto a sette dollari al Bari mille quindi queste riserve valgono diciassette virgola tre trilioni cioè in miliardi di miliardi di dollari
Le riserve petrolifere venezuelane valgono più dell'intero PIL di tutti i Paesi del mondo a parte USA e Cina cioè
Tolti USA e Cina tutti i Paesi del mondo a Lupi interiore a quelle che sono le riserve di petrolio le riserve di petrolio del del Venezuela
La conclusione è che i mercati del petrolio reagiranno a questa notizia per la prima volta domani alle lunedì alle ore alle ore alle ore dodici i prossimi giorni saranno critici cioè questo la conclusione il punto di vista di una persona che diciamo lavora lavora su questo su questo è questa la conclusione io ho sentito perché poi i paragoni avrà diciamo molto decontestualizzati no eh però abbiamo come partito radicale sostenuto il pompando frammento della Serbia no
Nel nel novantanove
A dunque diciamo quella storia
Passiamo ai
Pannella sollecitò un intervento militare dopo il fallimento degli interventi diplomatici dieci anni prima comunque
Nel marzo giugno novantotto loro approva due
Due risoluzioni che naturalmente come le risoluzioni dell'ONU non hanno al alcuna conseguenza però nel novantanove
All'inizio del novantanove si riesce a portare la Serbia a un tavolo alla conferenza internazionale di pace detta di Rambouillet che perché cittadina dove si è tenuta a questa conferenza
La Serbia nel febbraio firma la pace e poi si rifiuta di attuare le decisioni a marzo visto che la Serbia praticamente continuava nello sterminio soprattutto dei musulmani bosniaci
A marzo tra marzo
E il giudice l'operazione della NATO
Attenzione su una operazione che viene dopo due risoluzioni dell'ONU
E soprattutto dove ci sono tredici Paesi che fanno parte di questa operazione operazione militare
Dieci sono Regno Unito Germania Francia Italia Belgio Portogallo Danimarca Norvegia Paesi Bassi
E poi altri tre Paesi Stati Uniti Camarda eh Turchia
Che prendono parte a questa azione azione militare il cui scopo lo nera andrà a e a occupare la Serbia è a prendere le risorse
Dei serbi era impedire che i serbi continuassero a sterminare
Le altre
Popolazioni popolazioni dell'ex dell'ex Jugoslavia non c'è paragone non c'è paragone e devo dire al di là del diritto internazionale perché probabilmente anche quell'azione sconfinava diciamo rispetto al diritto internazionale
Ricordo che Pannella disse ma la legittimità
Della Serbia rispetto alle proprie legge trattative non c'è più nel momento in cui tu incominci a sterminare popolazioni te non puoi reclamare il diritto a gol essere fermato il nove dell'indipendenza della del Paese ed è cosa completamente diversa anche della vicenda
Ucraina dove non abbiamo un Paese che aggredisce una temo crea sia non perfetta e via dicendo ma una democrazia è la stessa cosa il sette ottobre in Israele
Un paese ancora lo Stato per fortuna terroristico di terroristi eletti diciamo democraticamente che poi a elezioni vinte hanno ammazzato sterminato il proprio costitutori politici palestinesi
è costretto agli altri ad andarsene
Che tanto no un'altra democrazia la risposta esagerata tutto quello che vogliamo ma l'inizio di tutto questo
A premesse completamente diverso quindi io credo che sostenere sostenere questa azione di tra che non ha voluto coinvolgente è un'azione come dire
Biecamente nazionalista sopranista c'è una crisi economica pazzesca in America come la risolvo Pardo a rubare i beni vicino
Ha detto no tant'è vero che a me la cosa che ha sconvolto io pensavo che avrebbe detto quello che diceva fino a poco fa che c'era il premio Nobel la premio Nobel che era la legittimano presidente perché eletta diciamo furor di popolo
Dove più lei l'interlocutore adesso
Ella dice di ma duro
Che la presidente delle alla società petrolifera petrolifera nazionale
Ha già detto quella non va più bene il premio Nobel perché non è una questione di democrazia non è una questione di restituire questa iniziativa non all'obiettivo della libertà dei venezuelani
Questa iniziativa a l'obiettivo della libertà di rapinare venezuelani dei loro beni
E allora se non entriamo in questa logica domani stanotte dopodomani
Se la Cina attacca tali guarda che facciamo
A a come dire siccome non è un Paese diciamo democratico
Non puoi fare quello che fa un Paese democratico ha un suo vicino oltre tutto poi Tai Wan diciamo c'è tutto uno statuto c'è tutto uno statuto particolare eccome paga contestare l'aggressione russa all'Ucraina
Perché dovremmo vedere le conseguenze mi sono preoccupato non tanto di quello che è successo di quello che succederà
Quando Umberto Gandini no partendo dal petrolio deceduto i prossimi giorni saranno critici
La scusate ma i prossimi giorni settimane e mesi a livello internazionale
Buttiglione
Come lo fermi no dico
In punta di diritto
In punta di dito allora non è che siccome non siamo riusciti a fare quello che avremmo dovuto fare e cioè un rafforzamento delle democrazie un'organizzazione dello democrazie gli Stati Uniti d'Europa non è che siccome non siamo riusciti a fare quello che avremmo dovuto fare
Quello che si deve fare non si fa più
E siccome non è stato ancora fatto allora diciamo facciamo fuori i dittatori in questo modo ognuno si occupa del dittatore vicino all'OPA può avessi preclude
è sempre del bene e del del Paese stiamo tornando ai tempi delle caverne
Altro che diritto internazionale stiamo tornando ai tempi ai tempi del delle caverne quindi io credo che noi
Il partito radicale che deve fare
Deve continuare a dire quello che ha sempre detto perché quello che ha sempre detto aveva il valore di prevenire
Quello che sta accadendo io continuo a ritenere continua anche ripetere
Che il partito radicale vede
Continuare a rilanciare in continuazione
La politica del settantanove contro lo sterminio per fame
Sette e guerre nel mondo perché gli Giannelli settantanove fu scritto tutto fu scritto tutto quello di cui si parla appresso
Con la preoccupazione per il ritorno del nazionalismi che sono stati a l'origine
All'origine delle dittature in Europa perché sempre di europee parliamo nelle dittature il verde in Europa dello sterminio degli ebrei in Europa permane europea e di europei
E noi ci ritroviamo oggi chiamo catapultati nel passato
Non c'è stata nessuna nessuno sforzo dal punto di vista istituzionale nessuno vuole rinunciare a quella briciola linea di potere che poi vale quel che vale
Perché finché il potente prepotente già di buon occhio
Poi sopravvivere ma da un momento all'altro può decidere che non riesce più utile va bene la simpatia ma poi ci sono gli interessi e di fronte agli interessi come stiamo vedendo
Da parte americana e a questo punto non solo da parte di tram
Dell'amministrazione mi pare che ci siano state all'interno dell'amministrazione no
Prese di posizione preciso deposizione su questa su questa su questa
Iniziativa e non solo
Quest'iniziativa lo ha detto è la premessa
è solo l'inizio non è che l'iniziativa questa iniziativa l'iniziativa nazionalistica suprema artista americana oggi si ferma al Venezuela hai già citato
La Colombia no ha detto deve stare attento al di dietro il presidente colombiano che ha visto cosa siamo capaci di fare al già citato Cuba
Cioè anche Rinaldo ha minacciato sola anche detto se prima ha ballato anche all'Iran ha detto se saranno uccisi dei dei manifestanti
Non violenza manuale non abbiamo abbiamo sentito alcuni mesi fa diretta mi sembra Netanyahu uno donna vita libertà stiamo arrivando i poveracci sono usciti per strada li stanno implicando cioè
Di queste illusioni di libertà
L'Afghanistan una tragedia
L'iniziativa occidentale soprattutto americani in Afghanistan una tragedia una tragedia nel senso popolo sterminato
Non solo in termini di morti sterminato civilmente con queste donne dello scafandro che non possono parlare che se non hanno un uomo in casa di Murano pure le finestre
L'Iran la Sicilia
Cioè sono tutte situazioni nelle quali non si è riusciti a intervenire e io non parlo di esportare niente
E anche la questione del Venezuela
L'obiettivo quale rimuovere il dittatore restituire la libertà ai cittadini perché non basta rimuovere il dittatore
è il discorso di Tampere
Dopo l'azione che dal punto di vista militare penso resterà nei libri lo
I cittadini sono completamente espulsi dal dal dal dal suo discorso
A cominciare dalla prima nove no la prima nuove non c'entra più niente adesso
L'interlocutore è illeggibile
Abbiamo tolto il capo del regime resta duttile corresse adesso facciamo quello che ci serve non quello che serve ai cittadini ma questo vale ovunque
L'Anas dovunque Trump sostanzialmente un uomo d'affari agisce nella con la stessa logica anche da presidente insomma
Sì però voglio dire la politica la il governo della vita delle persone
E dove affare economico incerta ciarpame affare economico ecco perché e tornò settantanove
Pannella denunciava che quelle morti per fare messe tutte e guerre nel mondo erano il prodotto di un'economia che non trovava in nessun modo alcuna forma di controllo no era una economia che stava prendendo il sopravvento sulla politica
Che dava alla politica a Trieste nella politica a organizzare noi siamo liberisti e tutto il resto black il liberismo
Un'organizzazione senza regole
E tutto questo tutto questo ormai come dire rischia di essere qualcosa a di completamente superato però tutto quello che si stava cercando di fare per migliorare migliorare quelle che sono pendente il deficit in un in un sistema in un sistema democratico oggi stanno riportando indietro si stanno riportando difatti la vien fuori il riarmo americano dei primi del Novecento hanno lager la teoria loro tutte queste cose che mettono al centro del mondo monumenti cittadini là che mettono al centro del mondo
Potere potere degli Stati Uniti d'America
In questa cosa qua queste cose che tu hai
Detto sapevo usando il pensiero di e l'azione politica di di Pannella mi fa venire in mente cioè quanto diventa allora in questa in questo momento Cuccia le la il la battaglia per gli Stati Uniti d'Europa perché l'Europa ha appunto si trova schiacciata tra tra Putin e Trump e anche esige impiglia
è un è una insomma un'isola di di democrazia di stato di diritto di di regole anche di riconoscimento dei dei diritti e in un mondo che invece vanno in direzione in una direzione
Diversa
A è facile a Praga criticare l'Europa fa ci attaccano è anche giusto diciamo mettere in luce quali sono
I limiti le gli eroi europei però forse oggi più che mai diventa cruciale allora invece una battaglia perché finalmente si vada verso un'Europa federale quelle o quella patria europea contro l'Europa delle patrie come diceva Marco
E va voglio dire non è che dipende
Che è una battaglia
Come dire che può fare almeno della volontà dei governi nazionali da lì passa tutto
Oggi la riforma istituzionalizzato esegue acquisita l'Unione europea il
Vignole federale europea se non la vogliamo chiamare Stati Uniti d'Europa
Non passa dal Parlamento europeo dal Parlamento passa dai governi nazionali
Che naturalmente non arriveranno mai a una riforma federale dell'Unione europea perché
C'è slovacchi ungheresi troppo si aggiungerà anche qualcun altro pongono il veto definita la soglia bisogna che alcuni Paesi alcuni grandi paesi per invogliare i piccoli
è mettano insieme alcune politiche nazionali facendo diventare federali eh in America ci sono gli stati cioè non è che
L'America è uno Stato è un insieme di Stati
L'Europa dovrebbe essere un insieme di Stati che
Hanno politica estera e politica di difesa innanzitutto poi subito le questioni economiche ma prima politica essere politica di difesa comuni c'è un ministro dell'estate degli esteri dell'Europa non quello che c'è adesso che lo chiamano il ministro degli Esteri
Ma ce lo chiamano l'Alto rappresentante sì però per per far capire alla gente dicono il ministro degli esteri europeo che non è il ministro degli Esteri Lamberto invece vogliamo il ministro degli esteri europei il campo di stato maggiore
Del dall'esercito europeo e non i ventisette capi di stato maggiore di di ciascuno esercito nazionale
Con le sue armi le sue regole le scelte nono non può funzionare non può funzionare e penso che
Quello che è accaduto è un brutto esempio un brutto esempio di cui dovremmo fare tesoro subito perché non è un brutto esempio per uno dei paesi tecnocratici è un brutto esempio per i Paesi autoritari
E i Paesi autoritari che trovano linfa direi teorica trovano linfa teorica in un in un pronunciamento no e il il presidente i sei mila metri cubi in qualsiasi Paese accusa il vicino di essere uno stato Marco terrorista
Rapisce mette in una galleria magari anche con un mandato della giurisdizione nazionale il presidente dello Stato vicino e poi dice adesso governiamo noi
Il Belli per il Paese perché poi a me quello che perché Trezeguet
Diciamo
Affatto
Capire bene la questione è proprio lasciò l'unità
Lontananza dai bisogni delle persone
Del Venezuela anni
Non è una lotta di liberazione
Del popolo venezuelano è una lotta di appropriazione dei beni che dovrebbero essere del popolo venezuelano ecco perché c'è bisogno di tenere in piedi quel regime e di far credere che
Quel regime vive unicamente Grazia Ammaturo adesso non c'è più maturo non è più un regime la gente che sta in piazza sicuramente ci sono otto milioni trentadue che sono emigrati no in questi due tre anni
Perché oppositori politici
Son dovuti appare scappare dalla dal dal dal dalla Venezuela
C'è tanta Gentile in Venezuela che crede in quel regime come c'erano tanti italiani tantissimi quasi tutti gli italiani che credevano nel fascismo poi come Ilary la coscienza implichi capo e cioè finito ed è finito il regime e la si sta riproducendo la stessa cosa
Addirittura questa volta dicendo dicendo che facciamo il cambio di regime tutto così perfettamente organizzato ci prendiamo il vice Presidente lo facciamo diventare presidente
Sa benissimo che se l'OPA quello che vogliamo
Fare alla fine del suo predecessore quindi oggetto non accetta se non accetta se ne deve andare mi viene un altro
Cioè il discorso di Trump devo dire è stato onesto perché nel suo discorso non c'è nulla da capire ha detto tutto quello che c'era da dire Rubio ha cercato un attimino di
Abbellire Abelli ma non c'è riuscito perché poi la predominanza
Di Trump
Allora la sua capacità di comunicare ormai comunica con quattro righe su Twitter o su non so quale altro Instagram o quale altro socia quattro righe no diventano Egitto e diritto non solo per l'Africa per alle all'America per tutto il mondo
Quindi dobbiamo dobbiamo vedere quale saranno le conseguenze
Quali saranno le conseguenze per le persone
Non per i governi di quindi per le persone per le persone che vivono in Paesi democratici e soprattutto per le persone che vivono in Paesi dittatoriali
Perché è un bruttissimo esempio questo di aver sollevato il capo del regime e di voler continuare con coloro che finora sono stati e continuano ad essere i continuatori di quel regime
è l'unica garanzia che hanno di poter controllare no il il futuro dell'economia venezuelana
Allora ci mancano praticamente cinque minuti poco poco vi cinque minuti proprio per tirare un po'filetto il tuo quello che cioè che hai detto che abbiamo detto intendiamo parlato
Riporta un po'tutto questo non non solo alla figura di Marco Pannella la sua la sua azione politica ma anche al partito radicale
Che magari in questo momento non sarà proprio al massimo della forma magari una molti scritti ma non è che ne abbia mai avuti moltissimi nella nella sua storia
Però proprio la sulla storia del petto radicale dimostra che questi nodi che oggi ci troviamo ad affrontare nella politica interna nella politica
A internazionale insomma il parto superstore ripetere calici ha lavorato per decenni insomma ecco proponendo anche delle soluzioni possibili
Sì e io io penso che se i cittadini
RAI cittadini se i cittadini conoscessero quali solo le nostre proposte e arancione storiche perché è importante
Non solo quello che dici ma anche quando logici perché se lo dici in tempo per prevenire una cosa se lo dice dopo che è accaduto tutto lo stalker niente no
Capire perché quelle proposte non hanno trovato terreno fertile eppure il manifesto appello dei primi nove fu fermato da oltre cento premi Nobel quasi tutti
Firmarlo quel manifesto bello Emanuela era la battaglia contro lo sterminio per lo sterminio per fame perché la perché
Gli uomini di Governo e di Stato si fermassero perché in quel Manifesto si diceva il futuro è assegnato se si continua così
Sì è continua non solo secondo ad andare avanti così
E siamo arrivati a un punto di caduta che noi praticamente siamo stati sbalzati indietro di un secolo
Quante volte Marco ripetute sì negli anni venti e gli anni Trenta continuarono siamo di nuovo negli anni Venti negli anni Trenta
Adesso siamo di nuovo ai nazionalismi e chiede e cioè e la cosa paradossale che se nella seconda guerra mondiale anche allora
Quando sono intervenuti gli Stati Uniti devo
D'America c'era una coalizione internazionali di alleati no che si battevano per la liberazione dell'Europa
La liberazione quando Chennedy nel sessantatré quando a Berlino
Cosa disse a quelli dall'altra parte ai comunisti
Visse voi avete messo in piedi un sistema per il quale avete bisogno di un muro per contenere i cittadini qui non ci sono muri
Questa è la libertà
Questa è la libertà la possibilità di vivere
Così come si è senza essere costretti a un modello di vita per adeguarti a quelle che sono killer regole del del sistema e da questo punto di vista io penso che qui dobbiamo insistere non possiamo fare altro noi dobbiamo insistere e continuare e rilanciare quello che il nostro messaggio quello che è stato ente il nostro il nostro messaggio naturalmente diciamo uno potrebbe anche ragioni di sopravvivenza prendere delle scorciatoie no
Trovi una campagna a un'iniziativa che è un po'più come dire popolare non troppo radicale cioè che non va ad affondare belle radici del regime quindi poi galleggiare quindici
Ti fai la tua storia chiamiamo la politica vecchia parlando di altro
Della continuità di un metodo siamo disposti come lo siamo stati come continuiamo ad essere a pagarne il prezzo a pagare il prezzo di una resistenza democratica e illiberale per un futuro diverso
Per un futuro diverso
Lo avevamo già ma oggi lo dobbiamo essere di più
Perché
Le circostanze
Nelle quali oggi siamo immensi sono molto peggiori di quelli degli anni ottanta che sono il prodotto
Di quello che maturava negli anni ottanta che Pannella aveva visto che aveva denunciato rispetto al quale aveva fatto delle proposte di sviluppo alternative
Si è voluti andare avanti e questo era il punto di caduta previsto sa cadendo esattamente quello che avevamo previsto che Pannella pipa previsto che il partito radicale aveva denunciato e cercato di tutti contrastare nel corso dei decenni
E in mezzo ma anche per per per fermare questa deriva ci sono insomma come dicevo prima parto radicale anche mostrato che ci sono delle delle soluzioni possibili
Abbiamo abbiamo terminato il il tempo siamo arrivati al termine anche per questa settimana dell'intervista con segretario del partito radicale Maurizio Turco grazie Maurizio alle sedici a presto consentitemi di ricordare
L'indirizzo del partito radicale indirizzo digitale però partito radicale punto it dov'è possibile iscriversi informarsi su quelle che sono le iniziative del partito
Grazie Maurizio grazie grazie Maurizio Turco grazie a Iva Radicev che ci ha mandato in onda Fabio Ambrosetti accurato le le riprese video grazie naturalmente chi ci ha seguito da radio radicale da Tele Ambiente un saluto da Roberto Spagnoli

