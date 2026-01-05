05 GEN 2026
Speciale Spazio Transnazionale - Trump e il Venezuela

RUBRICA | di Francesco De Leo - Radio - 07:10 Durata: 19 min 47 sec
A cura di Guido Mesiti e Francesca Rosini
Con Giampiero Gramaglia (Docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma).

Ospite: Guido Olimpio (Analista del Corriere della Sera).

Conduce Francesco De Leo (Giornalista, Responsabile della Comunicazione dell’Istituto Affari Internazionali, Direttore di AffarInternazionali).

Puntata di "Speciale Spazio Transnazionale - Trump e il Venezuela" di lunedì 5 gennaio 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Guido Olimpio (analista ed editorialista del Corriere della Sera).

Tra gli argomenti discussi: America Latina, Arabia Saudita, Colombia, Cuba, Droga, Emirati Arabi Uniti, Esteri, Geopolitica, Groenlandia, Guerra, Iran, Maduro, Messico, Narcotraffico, Petrolio, Rodriguez, Servizi Segreti, Trump, Usa, Venezuela.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.

Buongiorno potevate Roberta china ascolto bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia ai fatti del giorno
Attraverso i media internazionali uno speciale come dicevi quello di oggi di spazio transazionale lunedì non andiamo in onda di solito lo dedichiamo al Venezuela corre come sempre Giampiero Gramaglia vogliono Giampiero
Buongiorno Francesco buongiorno chi ci segue
Ma dure atteso oggi davanti a un giudice federale a New York per le accuse formali statunitense a suo carico Rodriguez nominata presidente ad interim già avvertita da Trump siamo noi ad avere il controllo del Venezuela ci sarà un secondo attacco se Caracas non si comporterà come richiesto dice il Tai col il presidente USA ha ribadito le mire sulla Groenlandia minacciato anche Colombia Cuba e Messico
Per l'Iran ci sarà un colpo durissimo se Teheran ucciderà i manifestanti Trump sentirà oggi Erdogan nostro ospite di questa mattina Guido Olimpio analista del Corriere della Sera bentornato a Radio Radicale guide Buonanno
Buona il buongiorno a voi
Allora prima di parlare di Trump e di quello che ha detto facciamo un passo indietro come ricostruisce attraverso letture fonti cosa accaduto nella notte tra sabato e domenica il Venezuela
Alcuni retroscena sono da film hollywoodiano Trump ha parlato di qualcosa di mai visto dalla seconda guerra mondiale cos'è accaduto in quella notte
Allora eventualmente talmente un'operazione molto rapida condotta dalla Delta Force preceduta da una serie di e Fly che di RAI tre che l'aviazione azioni ci per etiche per paralizzare le comunicazioni le inchieste guidata e quindi poi si tratta
Richiamo l'infiltrazione di questo gruppo detto dunque dopo che si è calato dagli elicotteri e a eliminato la scorta e di di maturo tra l'altro notiziari poco fa sono stati uccisi ieri trentadue cubani che facevano parte dell'acqua che ha radici nata di maturo
Era dato atto e noto anti-Stato confermata Caravà quindi eliminata la scorta hanno preso maturo l'hanno portato prima sull'ANAS e poi plantare avete difettosi
E delle operazioni che è stata molto semplice pensata preceduta
Da una lunga attività
Sporta dalla CIA su il i vecchi rimetti il primo hanno inserito loro TV sul terreno il secondo accusato insieme all'aviazione e teorico criticati i satelliti spia per tracciare
Retoricamente immaturo maturo cambiava posto sei sette volte
Diciamo attraverso una feriti di cui piena scolpiti infine la cosa credo che sia molto importante la decisiva mano capivo peggio poi più avanti anche ottenuto la collaborazione di qualcuno all'interno del re CIPE
E che a chi parla di tradimento lo stesso Peter Riva dura e Thomas storie Iraqi accredito insomma comunque l'insieme di questi crea sospetti a favorito pubblica ovviamente tram per ha usato toni enfatici
Però è chiaro che retorico possibile credo da questo lavorìo ora questo lavorio ai fianchi nei confronti di Maduro aggiungo l'ultima coda possesso maturo da una parte si preoccupava farò l'altro riteneva che le minacce americane fossero pre
Sono possibili azioni di questo tipo in altri contesti da altri teatri Guido
Entro molto complicati è chiaro che tutti quanti in questi giorni pensano ossia a Cuba
Ma soprattutto all'Iran che è stato indicato il nuovo fra come un obiettivo come cieco se non si comportano pene di colpirono
Abbiamo visto durante la guerra stati tra Israele e e da chi la leadership iraniane era abbastanza esposta epatica uccisi gambe eliminati e arrivare a catturare i qualcuno a Teheran credo che sia abbastanza complicato o comunque ma è completamente diverso e da quello che è accaduto a Caracas fa io credo che ogni storia diciamo ha un suo percorso alle sue caratteristiche
Fetta di Caracas è stata rapida veloce
E congruo numero di vittime che non sappiamo su quanto siano alte si parla di ottanta cento morti forse di più ma comunque che aveva diciamo così delle e spetti a favore e qui che queste voci queste storie queste ricostruzioni su di Clark chimiche Grete con la parte delle prime molto più complicato ripeto agire gran ricordo che all'epoca di Costantino qualcuno
Tempio e lei la cattura di ostaggi dell'ambasciata americana aprirà Capitani tentarono ma commissioni pure arrivare a Teheran perché però problema nel deserto
Questo per dire che insomma la la la situazione iraniana e differente
E presenta alti rischi
Allora vediamo la prima pagina del fare cioè il Times stampa mette in guardia i governanti venezuelani mentre Washington si prepara a dettare la propria politica il presidente risarciti afferma che il leader post maturo della nazione latinoamericana dovrà garantire a Washington
Accesso totale
Altro approfondimento in evidenza sul quotidiano britannico alla donna scelta da Trump per guidare il Venezuela Washington ha costruito i suoi piani di transizione attorno la vicepresidente nel siero triglie sull'abile operatrice vicino all'industria petrolifera
L'edizione al board del financial Times che come sapete firma editoriali in casi davvero eccezionali scrive
L'intervento sconsiderato di Trump in Venezuela pochi piangeranno la destituzione di Maduro ma il modo in cui è avvenuta costituisce un precedente pericoloso
Giampiero cosa ha detto Trump e poi lo commentiamo con Guido Olimpio
Sì l'attenzione di molti migliaia statunitensi in questa questa in queste ore e sulle dichiarazioni fatte da Trump di ritorno Washington fino a politico mette in evidenza tre aspetti dice che tra prevede copre dice la fine di Cuba mette in guardia la Colombia minaccia la guardia
Commenta in un'analisi del del sito
Tanto d'attacco di tra al venerdì sera potrebbe cambiare il mondo potrebbe avere conseguenze quindi su tutto la la l'assetto politico internazionale
Della Cnn a titolo analogo ma più generico un Trump rinforzato ringalluzzito
Fa forti minacce o o lancia forti avvertimenti agli altri Paesi di altri giornali
Sono invece più gli altri giornali di altri media sono invece gli sembra più volti a quello che la situazione tra Stati Uniti e Venezuela in questo momento a sì ho sentito la Trump dice che gli Stati Uniti sono incarcerati Venezuela mentre la la leader di intervenne chiedevo propone o offre collaborazione come riferimento alle dichiarazioni fatte
Vicepresidente dalla vicepresidente nominato presidente ad interim Rodriguez se sulla stessa linea forse il la presidente ad interim del Venezuela
Fa dichiarazioni
Del con il cui ritorno è pace e dialogo mentre le tensioni tra Washington Caracas restano ante New York Times Washington post wall street journal vostri in genere quello che ha l'articolazione più complessa dei pezzi sul Venezuela continuano a lavorare oltre sulle dichiarazioni di tratte di Rovigo eccetera sui retroscena e sulle modalità dell'operazione condotta nella notte tra venerdì e sabato in carcasse
Allora Guido dividiamo in due tutte o quanto il racconto di Giampiero Gramaglia quindi parliamo prima di Venezuela coi delle minacce ad altri paesi sempre sul Financial Times si legge che in una serie di interviste televisive domenica
Il segretario di Stato americano Rubbia ha suggerito che Washington non intendeva occupare o amministrare in Venezuela ma avrebbe tentato la politica a Caracas
Ha aggiunto che la gente si era fissata sul commento di Trump di sabato secondo cui gli Stati Uniti avrebbero gestito il Paese non si tratta di gestire ma di attribuire dire scusate di attuare una politica la politica
Relativa a questo ha detto Rubio ma la domanda su cosa volesse vedere da Rodriguez a cui la Corte Suprema del Venezuela
Ha concesso i poteri presidenziali ad interim Trump ha risposto ai giornalisti
Abbiamo bisogno di accesso totale abbiamo bisogno di accesso al petrolio ad altre risorse del loro Paese
Che ci consentano di ricostruirlo
Trump ha anche ribadito la sua formazione secondo cui gli Stati Uniti avrebbero gestito il Venezuela dicendo che Washington era ora al comando del Paese lo governeremmo lo sistemeremo ha detto qual è la tua opinione
Ma punto ma il riferimento alla rubrica mi sembra evidente e ci sembra evidente
Tentare di aprire interlocutori nuovo e ed è questo a maggior ragione se poi chiediamo conto di quello che è uscito prima della cattura di Maduro
Quindi da me a ottobre dicembre sono uscite indiscrezioni su contatti diretti tra il Washington e la Rodriquez addirittura che ha parlato di una mediazione del Qatar che prevedeva l'uscita di scena TG maturo è una nuova gestione del potere a Caracas Scott l'onere che gli americani avrebbero accettato comunque per fornire risposte diciamo a intavolare una nuova relazione
Quindi questo credo perché al populus e diciamo ieri tra ha minacciato da tetraedri Ghezzi però prima altre cultivar duro sottolineato la capacità più spesso le ricordato quindi io credo che questo sia il punto essenziale e gestire il Venezuela di governare il Veneto erano fatti americani sarebbe impossibile per infilarci
Infine Pryor loro cercano ottenuta alternativa Abbado uno e comunque diciamo così anche tutto l'aspetto elettorale
E travolta apporto attaccato un trofeo ossia ma maturo più provette e le diciamo ai suoi cittadini il nelle acque la possibile diciamo all'arrivo e i maggiori risorse coloro che rimettere petrolio quindi dal tuo punto di vista e è stato un grande successo
Poi ci sono le minacce nodi Trump il Guardian titola Trump minaccia la Colombia con un intervento militare ribadisce che gli Stati Uniti hanno il controllo in Venezuela
Il Presidente afferma che l'operazione in Colombia sembra buona
Che le elezioni in Venezuela si terranno al momento giusto i repubblicani di spicco fanno marcia indietro rispetto alla formazione di Trump secondo in cui gli Stati Uniti governeranno il Venezuela così appunto il Gargano e poi ci sono le dichiarazioni di Trump che già faceva che già di qui già rendeva conto Giampiero Gramaglia abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza USA a Cuba è pronta a cadere
Dobbiamo fare qualcosa in Messico e questa minaccia la Colombia possibile missione come il Venezuela cosa ti aspetti
No allora diciamo che ripeto Messico e Colombia sono quei teatri differenti ma è evidente Checchi mille Trump usa quanto accaduto a Caracas come ulteriore pressione su questi due governi e ricordiamo che aveva minacciato qualche mese fa di intervenire indirettamente compendi soldatini tecnico contro i capetti e poi ci sono stati dei contatti con lasciano il padre che è stata molto brava molto abile del rapporto contrattuale sai che ha detto collaboriamo ma non accettiamo nessuna intromissione nessuna violazione nostra sovranità ieri oltre al pericolo è tornato su questo tema io credo che politica ottenere qua qualcosa da questi governi mentre il medico costretto a fare di più può arrestare più leader e dei dei Castelli e dare diciamo più completo forse per e Perrella Colombia o che altro e diciamo anche qui molto molto molto intricato qui in questione diciamo che i tram tappa vinta toccato o ogni crisi io ogni fonte però voglio dire anche e che quaranta alla sua getta ma poi ci sono tedesco il prete chi arrivano diciamo da Ida in quadranti geografici e non è tema della nostra chiacchierata ma lo segnalo le contrasto violento sfociato quasi in guerra tra Arabia Saudita ed Emirati una cosa non prevista ossia sì solo i lotta tuniche principali perni e clampare nel bassetto del Medioriente
Perché dico questo che Trump alla sua agenda anche per campi agisce in maniera molto rapida senza Manfredini
E però dall'altra parte poi ci sono delle realtà che riservano sorprese tecniche chiose che possono Paternò PD e sappiamo che tra pre interessi stupa presto che da critico porta dei risultati
Giampiero Gramaglia Guidolin Potì ascolta
Ci rivolgiamo un Guido
Tu hai detto che l'operazione in Venezuela è stato dal punto di vista di Trump
Un un buon successo dal punto di vista di Trump normalmente tutto quello che lui fa e un successo dello raccontati in termini piuttosto enfatici però l'impressione magari non non corretta e che in realtà in Venezuela sia cambiato poco perché
Portato via ma duro non c'è stato segno di sfaldamento del regime
Rodriguez divenuta Presidente ad interim
A fa un discorso oggi fermezza nei confronti degli Stati Uniti il l'apparato militare l'apparato burocratico del regime sembra mantenere le sue posizioni e Trump non fa dichiarazioni o appoggi a figure della del dell'opposizione
Così un cambiare tutto perché non cambi niente tranne che il rapporto sul petrolio con gli Stati Uniti per quanto riguarda la democrazia interna del Venezuela
Credo che tu contenti perché attratto non importa assolutamente nulla
Certamente io credo che sia modo di accontentarci ma anche Puddu obiettivo che era stato picchiato cantata dividere gli articoli usciti sempre in questi neri si parlava costantemente nuovi giocatori di regime sì forse un cambio di regime ma ci potremmo accontentare di alto ed è quello che è successo
Al secondo secondo alcuni tra l'altro e tra pre
Come dicevo prima che era un po'e non posso oscurato dalla mancanza di diciamo di sviluppi e quindi poi la fine e trova da una parte ha cercato di trattare con maturo offrendo attigui anche il rating in Turchia e poi deciso produzione militare
E quindi diciamo che si accomoda con questo che l'azione importante che però porti a casa troppo diciamo sotto il punto di vista di Lippi intanto qualcosa e quindi questi accordi sul petrolio l'accesso al petrolio i cui contratti e quindi è chiaro che diciamo cercando la componente ormai elettorale dalle cose ti tra quindi a apprezzo a quello che poteva prendere operazione chi ripeto e costante delle vite ma all'apparenza non tante vite non avuto perdite e le le piaccia dedicano e qui dal suo punto di vista può andare in televisione ispaniche rare e quello quello che ha fatto
Mentre c'è una dedica un editoriale in prima l'invasione statunitense un atto di aggressione imperialista X si afferma che i principali Paesi dovrebbero dare l'esempio per rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite puri fatti
Una domanda sull'apertura di le monde Guido
Il destino di Maduro nelle mani della giustizia americana quello del Venezuela nelle mani di Trump commenta il presidente di istituito e sua moglie accusati di traffico di droga dovranno comparire oggi davanti a un tribunale federale di New York
L'Amministrazione Trump dichiara la sua intenzione di assicurarsi il controllo delle immense risorse petrolifere del loro Paese la questione droga Guido quanto e centrale e quanto no come dice qualche analista
Allora qui cento fino a un certo punto che il Venezuela gli ha la piattaforma cui partono e passano carichi di Locatelli assodato ben prima di Maduro qui c'è una storia no così come partono a Como già così come la droga parte da altri infatti nel Sud America
Ma è chiaro che salutato come pretesto anche la definizione del Castello del Sol
Dicendo che maturo comparti un cartello questa è una cosa che non so come riusciranno a dimostrare e pare che ci sia un pentito
Un un altro collaboratore che è stato catturato a suo tempo gli americani quindi fornita dell'informazione ma è chiaro che è un pretesto per l'attenzione questo elemento della droga
Estendiamo lo estendiamo lo all'intera zona del Sudamerica e totalmente Chico attorno alla coppia
Proprio ieri gli ottanta insistito sulla strada della droga elvetico questo diventa un grimaldello per per per erede colta sicuramente allettante roditori interessano le risorse energetiche ma io l'ho fatto perché sono Ossirinco solo ruolo contro il cattivo
Il nuovo parla conto al sugo elettorato cerca di spiegare questo con un'azione di polizia
No anche quindi quindi io non lo sottovaluterei ormai abbiamo capito che conta poco la verità oggi nelle operazioni militari e non solo per quanto riguarda i riflettori Ichino perché amo l'Ucraina
Contano diciamo conta la percezione e contano diciamo delle implicazioni degli slogan che vengono poi applicati alle critiche quindi ripeto perché il tecnico la la droga sì un elemento che fa parte della diciamo del dossier Venezuela ma ovviamente non è solo questo
Davvero grazie Guido Olimpio consigliamo leggersi sul Corriere della Sera il cui sei analista grazie davvero volano ancora buona giornata grazie a voi auguri
Grazie a Giampiero Gramaglia che ritroveremo domattina sette dieci grazie Giampiero come sempre
Grazie a te Francesco una buona giornata ci ha seguito
Il titolo del Times ovvi Israele dalla Repubblica islamica in modalità sopravvivenza tra le proteste secondo quanto riferito da funzionari iraniani secondo le organizzazioni per i diritti umani almeno sedici persone uccise in una settimana di Panis manifestazioni mentre Khamenei ha dichiarato di voler fuggire in Russia se le forze di sicurezza
Non riusciranno a sedare i disordini indignazione mondiale per il rapimento da parte dello Stato titola invece Teheran Times i rapimenti legale del presidente eletto del Venezuela da parte degli USA ha scatenato proteste
E feroci condanne in tutti i continenti sappiamo i legami tra le repubblica islamica
E l'amministrazione ma duro abbiamo terminato grazie a Piero Scaldaferri regia Aleria torna in studio Roberta Iannuzzi

