Ove un minuto Buongiorno ancora da Radio Radicale oggi lunedì cinque gennaio due mila ventisei
Dunque apriamo il notiziario del mattino dopo la rassegna stampa stampa e regime che questa settimana affidata a Carlo Romeo parleremo a lungo del Venezuela del raid del rapimento di Maduro del processo che inizierà negli Stati Uniti ma prima prima di questo vi diamo ancora volta la notizia della raggiungimento di un obiettivo importante per il partito radicale è riuscito a raccogliere oltre cinquanta mila firme necessarie per presentare in Parlamento
Una proposta di legge di iniziativa popolare è la proposta di legge Zuncheddu
Per dare un sostegno immediato alle vittime di errori giudiziari colmare dunque un vuoto normativo la consegna delle firme in Parlamento è solo l'inizio necessario che la proposta venga discussa e approvata ed è solo un passo per la riforma complessiva della giustizia sentiamo su questo subito il segretario del partito radicale Maurizio Turco intervistato da Roberto Spagnoli nella conversazione settimanale andata in onda ieri
Diciamo che è l'ultima iniziativa del due mila venticinque ma è anche la prima del due mila ventisei diciamo apriamo così
L'anno per il decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella con questa iniziativa di continuità con la lunga storia quindi nelle lotte sulla giustizia del del Partito del partito radicale beh diciamo anche te e più che un'iniziativa di partito è stata un'iniziativa di cittadini volontari non di partito è stata davvero una mobilitazione come si direbbe sarebbe del tutto è un po'popolare naturalmente senza avere né in testa
Tesoriere del partito radicale e garante dei detenuti dalla Sardegna che ha coordinato il tutto ma diciamo alla fine sostanzialmente dalla Sardegna che è arrivata questa questa risposta e penso che sia una cosa importante della quale della quale tenere tenere conto adesso vedremo come andranno avanti avanti le cose abbiam dovuto soprattutto le nelle nelle ultime settantadue ore c'è stata una corsa contro il tempo perché ad un certo punto
Il sistema nazionale dal quale attraverso il quale si recuperano i certificati elettorali è andato in tilt
Sindaci hanno restituito diciamo le firme quindi influenza fronte in fretta e furia abbiamo
Mandato lettere tutti i comuni c'è stato un attività specialmente nelle ultime ore particolarmente particolarmente gravosa naturalmente non è che finisce qui non è che ci fermiamo al preposito deposito delle firme l'obiettivo è quello di far approvare approvare la legge quindici saranno giorni settimane
Speriamo non tanti mesi
La riuscita ad ottenere addetti ad ottenere un un risultato che diciamo è il punto di caduta della malagiustizia italiana di uno Stato che non è in grado di somministrare di somministrare aggiunge Cinzia è chiaro delle fallì enormi in termini proprio nel momento processuale ma anche poi nel momento penitenziario quindi il tutto si tiene il ci tutto si tiene insieme e poi c'è questa come dire
Questa cosa incredibile
Di una persona come Beniamino Zuncheddu è stato trentatré anni in galera da da da innocente
E poi abbandonato lì in mezzo alla strada nessuno che gli abbia chiesto scusa o di aver cercato di capire per il momento le ragioni per le quali è stato scelto
Beniamino per essere il colpevole di quella strage però tante adesso siamo qui c'è anche il referendum sulla giustizia abbiamo detto tante volte c'è il comitato Pannella Sciascia Tortora pensi al al referendum
Noi siamo del parere
è adesso non fra x anni adesso a prescindere dal voto referendario
Necessario inserire la registrazione Dalian la responsabilità civile dei magistrati perché se la riforma della giustizia diventa unicamente quello che si sta facendo con con il referendum e cioè con questa riforma costituzionale per la separazione delle carriere e CSM separati l'Alta Corte
Che valuterà chiave i magistrati diciamo è proprio siamo alla bici
All'inizio di una di una di quella che dovrebbe essere la riforma della della giustizia quindi è un e il calendario delle iniziative del partito radicale faccia capire che questo sarà un anno molto denso di di attività ed impegno
Ecco questo è un passaggio dell'intervista al segretario del partito radicale Maurizio Turco accurati Roberto Spagnoli adesso veniamo alle notizie della giornata che avete sentito anche in prima pagina sui ai giornali di oggi nella rassegna stampa curata da Carlo Romeo gli Stati Uniti rivendicano di essere alla comando del Venezuela dopo il blitz militare che all'alba di sabato ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro a Caracas
A ribadirlo è stato Donal Trump parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One siamo noi a comandare ha detto senza entrare nei dettagli ma facendo chiaramente riferimento al controllo politico ed economico del Paese
Il presidente venezuelano arrestato dalle forze speciali americane è ora detenuto in un carcere federale a Brooklyn
Dove oggi dovrebbe comparire davanti a un giudice di New York è accusato di traffico di droga e detenzione di armi automatiche in relazione alla presunta cospirazione narco terrorista a Caracas alla guida del paese è stata assunta ad interim da Percy Rodrigues già vicepresidente sotto ma duro in un messaggio più conciliante rispetto ai toni militari dei vertici dell'esercito Rodrigues
Ha invocato pace e il dialogo non guerra dichiarandosi disponibile a cooperare con Washington nel rispetto della sovranità nazionale allo stesso tempo ha istituito una commissione per ottenere la liberazione di Maduro e di sua moglie il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha cercato di ridimensionare le parole di Trump spiegando che gli Stati Uniti non intendono governare direttamente il Venezuela
Ma esercitare una forte pressione politica ed economica in particolare resterà in vigore una sorta di blocco navale sul petrolio le esportazioni saranno consentite
Solo se il nuovo Governo aprirà il settore petrolifero agli investimenti stranieri soprattutto americani
Ed è proprio il petrolio al centro della strategia statunitense il Venezuela possiede le maggiori riserve di greggio al mondo ma produce oggi circa un milione di barili al giorno molto meno rispetto al passato
Trump e Rubio parlano apertamente della necessità di sfruttare queste risorse intanto i mercati hanno reagito con cautela i prezzi del petrolio sono scesi di circa l'un per cento nelle prime ore di contrattazioni asiatiche questo scrive il New York Times stamattina
Sul terreno il bilancio è pesante secondo fonti venezuelani almeno ottanta persone tra militari e civili sono morti durante l'operazione
Cuban
Ha confermato la morte di trentadue suoi militari presenti nel Paese ha proclamato due giorni di lutto nazionale nessun soldato americano sarebbe rimasto ucciso l'operazione ha suscitato forti critiche internazionali in Asia
Si sono svolte manifestazioni contro quella che viene definita un'ingerenza americana negli Stati Uniti l'opposizione democratica parla di un ritorno alla diplomazia delle cannoniere avverte del rischio di destabilizzare l'intera regione favorendo anche l'ingresso di potenze come Cina e Russia una crisi che dal Venezuela rischia ora di estendersi a tutto
Il continente ci sono anche le reazioni che arrivano intanto dalla Cina che ha assicurato che i suoi interessi in Venezuela saranno protetti dalla legge in merito a robusto export di petrolio dal Paese caraibico verso il dragone dopo il blitz
Militare
Del Weekend
E al briefing quotidiano ha parlato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Gianna e che ha ribadito la contrarietà di Pechino all'uso della forza nelle relazioni internazionali da parte degli Stati Uniti che allo stato
Rischia di minare la pace in America Latina l'Iran ne chiede la liberazione di Maduro rapito illegalmente
Il presidente di un Paese e sua moglie sono stati rapiti non c'è motivo di essere orgogliosi è un atto illegali il ministro degli Esteri italiano ogni ribadisce oggi in un'intervista radiofonica di essere impegnato per la liberazione di Alberto trentini e gli altri che sono di tenue altri italiani che sono detenuti in Venezuela
Speriamo dice il ministro che corrode richieste il dialogo sia più facile
Visto che l'Italia è una delle più grandi comunità di connazionali all'estero dobbiamo lavorare affinché sia garantita la sicurezza dei nostri connazionali
L'ex presidente del Consiglio invece Renzi critica aspramente il governo intervista
Oggi triste dirlo ma siamo già assuefatti tecnicamente maturo non era riconosciuto come presidente per i suoi brogli elettorali
Dunque Luther prima era fuori legge ma la verità e che ormai quella del diritto internazionale una pia illusione
Su questi teme insolitamente Meloni non si muove male prudente e misurata ascolta sempre gli Stati Uniti
Ma la verità è che non tocca palla fossi stato a Palazzo Chigi avrei lavorato di più con i numeri rom numerosissimi italiani in Venezuela
E cruciale per tanti motivi e abbiamo una storica presenza che purtroppo rischiamo di non recuperare
Alberto trentini
A si aspetta che la situazione possa risolversi il Governo ha dormito finora è francese hanno portato a casa loro connazionale nome no
Questi sono alcuni aggiornamenti dell'UE delle ultime ore adesso andiamo ad ascoltare le interviste
E cominciamo con quella questa mattina in spaccia transnazionali speciale Venezuela fatta da Francesco De Leo al giornalista a Guido agli o Guido Olimpio
A proposito della replica abilità in altre i Paesi in altre occasioni del Belize di questo modello di blitz portato avanti dalla Casa Bianca
In a Caracas in Venezuela finché
Entro molto complicati è chiaro che tutti quanti in questi giorni pensano ossia a Cuba
Va soprattutto all'Iran che è stato indicato il nuovo dal fra come un obiettivo come cieco se non si comportano pene di colpirlo abbiamo visto durante la guerra carta che tra Israele e e da chi la leadership l'iraniana era abbastanza esposta epatica uccisi gambe eliminati e arrivare a catturare qualcuno attireranno credo che sia abbastanza complicato o comunque ma è completamente diverso e da quello che è accaduto a Caracas fa io credo che ogni storia diciamo ha un suo percorso alle sue caratteristiche
Fetta di Caracas è stata rapida veloce
E con numero di vittime che non sappiamo su quanto siano alte si parla di ottanta cento morti forse di più ma comunque che aveva diciamo così per le degli aspetti a favore queste queste voci queste storie queste ricostruzioni su di trattative segrete con la parte delle prime molto più complicato ripeto agire gran ricordo che all'epoca di Costantino qualcuno
L'assedio e lei la cattura di ostaggi dell'ambasciata americana aprirà Capitani tentarono qua conclusioni pure arrivare
A Teheran perché però ottobre nel deserto questo per dire che insomma la la la situazione iraniana ET coerente
E presenta alti rischi
Così il giornalista del Corriere della Sera con Francesco Dalia o questa mattina
Si è detto insomma che la l'attacco americano al Venezuela era stato più volte diciamo minacciato da da Trump ciò detto le circostanze in cui è avvenuto
Sono quanto meno sorprendente sorprendente quanto era prevedibile Andrea De Angelis lo ha chiesto ad Andrea Merlo giornalista e analista di politica internazionale
Io mi aspettavo di tutto da un po'dimisi ne parlavate con con amici con i canali che ho in Venezuela soprattutto canali emesso da anni fuori dal Paese mi moltissimi dissidenti moltissimi deputati ancora legittimamente membri dell'Assemblea nazionale che fanno un grande lavoro da d'anni fuori dal Paese
In che senso ci si aspettava di tutto nel senso che era evidente che da per pochi mesi almeno dall'estate in poi il clima si era surriscaldato nei Caraibi quindi linea e la la postura verso il marco regime venezuelano da parte della Casa Bianca era evidentemente molto molto selettivo d'altronde veniamo anche qui in questo va ricordato da un primo mandato di Taranto che era già stato abbastanza selettivo non si era mai arrivati se non a parole
Minacce di uso della forza di di qualsiasi tipo di uso della forza diceva tempo la l'amministrazione prima amministrazione entrante diceva sempre tutte le opzioni sono sul tavolo
Non si era mai andati oltre mi l'amministrazione entrando al tempo aveva cercato come tradizionalmente anti casi precedenti in Venezuela e non solo
Di diciamo propiziare con la la caduta un'intrusione del del regime con movimenti interni primi mesi del secondo Trump sembravano stranamente molto calmi verso verso maturo e e la banda che governa il Venezuela un certo punto il clima appunto sia espressione tornato surriscaldarsi più o meno dalle sta e i tutti quanti sappiamo che il il mar dei Caraibi e le coste davanti in Israele mi a poche decine di chilometri l'ora in cui saranno cominciato riempirsi negli ultimi Tanisi circa di assente marittimi militari statunitense
C'erano tutte le minacce
Tradizionali minaccia di uso della forza e poi vengono scattate le minacce più direttamente sono riferite d'invasione ad un'invasione proprio abuso underground si direbbe
Cosa che credo sia veramente poco probabile continuo a pensare che sia poco probabile ma scartando
Questa opzione che al vocazione diciamo totale e l'opzione non facciamo nulla tutto il resto tutte le altre gradazioni possibili di diciamo intervento da parte degli Stati Uniti
Erano realmente sul tavolo quindi da questo punto di vista chi dice oggi che si sorprende o si straccia le vesti di fronte quello che è successo
Sono capisce molto di politica diciamo americana in particolare repubblicana in particolare tra un piano diverso non solo il Venezuela verso quello che è emette chiamato taluni ovvio ma una una buona parte anche direi di élite militare e diplomatica americana il triangolo del male
è una specie di chiamati capitolo caraibico dell'asse del male quindi Cuba Venezuela Nicaragua oppure fa un altro tipo di lavoro
La cosa ovviamente che sorprende ma questo sorprende è intrinsecamente sorprendente che la cosa arrivi senza che uno se se l'aspettava ma è o si fa così o non funzionano Altromercato credo se l'aspettasse qui anche neanche maturo e la moglie
Così il giornalista Andrea Merlo con Andrea De Angelis sull'operazione militare ordinata da Trump il possibile cambiamento politico in Venezuela il destino della popolazione
Ascoltiamo Lia Quartapelle deputata del Partito democratico vice presidente della commissione esteri alla Camera
Dopo l'azione civile venezuelana soffre da dieci anni forse addirittura mi
Di regime che contro i civili estate ha impiegato tutti gli strumenti della tali da divieto di vendita di alcuni medicinali a ad uso ancora una volta dei degli aiuti alimentari come arma repressione alla repressione violenta ricordo che in questo momento sono ancora nelle carceri venezuelane dei cittadini Italo venezuelani oppositori politici un cittadino italiano Alberto trentino a riprova della purezza della violenza della fruibilità di quel regime e quindi credo di una buona notizia se
Le persone civili possono respirare un'aria diversa
Il problema è come si è arrivati a questo con quali ragioni e con quale preparazione non è la prima volta che il presidente Trump fa delle iniziative
Violente i rischi maggiori sono due ambiti diversi il primo a rischio di una superficialità o di un'impreparazione questa operazione l'arresto di Maduro deve aprire la possibilità a un Caf io radicale della situazione suona non si può sostituire maturo con un'altra persona della stessa dello stesso ambito sia un generale sulla subito sulle qualche tram passano fra tutte quante volte molto Colosio superficiale nel modo in cui si approccia alle forze internazionali gli basta il titolo ma per le persone non basta intorno serve un cambiamento reale la seconda cosa che questa operazione apre la strada è è un precedente è un altro ennesimo precedente lunedì ma a livello globale di
Interventi e poi l'uso della forza sofferto no
No il situazione nei paesi
Speriamo che questo intervento posso produrre un effettivo per la popolazione
Ma è un precedente per il rischio di care pagliuzze situazioni di questo tipo
In queste ore ma siamo vicini all'opposizione se ne va bene c'erano non sono stati in tutti questi anni vicino alla popolazione civile ma non possiamo non guardare con preoccupazione quello che succederà in quel Paese e al messaggio col suo intervento Ida a si Jinping appunti a chiunque altro voglia imporsi con la forza su un'affermazione
Nove ventuno minuti cinque gennaio due mila ventisei queste notiziario del mattino di radio radicale abbiamo appena ascoltato la voce di Lia Quartapelle
Naturalmente sono tante le considerazioni e valutazioni le implicazioni di di questo fatto che portata all'attacco al Venezuela
Perché è potuto avvenire quali potrebbero essere le conseguenze queste le domande che Lanfranco Palazzolo apposto al professor Francesco Maria Petricone professore di Sociologia dei fenomeni politici e giuridici all'università LUMSA di Roma
Beh diciamo che siamo di fronte a un situazione storica veramente una rivoluzione diciamo che in questo momento questo evento e quello più deflagrante dopo il ventiquattro febbraio due mila ventidue
Credo che sia significativo il tra virgolette silenzio assenso del Paese aggressore dell'Ucraina
E della Cina che ci sono sempre diciamo dimostrati come paladini tutori della tirannia di ma duro dobbiamo considerare la decisione di Trump ad intervenire anche in funzione di quello che sta succedendo purtroppo in Ucraina
E ma e quello che e chissà obiettivamente se succederà atta e quando c'è dobbiamo proiettarci nostro malgrado in una dimensione ormai imperialista degli anni due mila trenta in cui ci sono alcuni diciamo Paesi che si autodefiniscono grandi potenze
Che hanno deciso la spartizione di interessi leggevo politici John locali in maniera autonoma
Quindi anche questa reazione che possiamo definire tiepida del Paese aggressore l'ucraino in questa invasione
è significativa non sarebbe mai potuto succedere con la presidenza a Bari nel che gli Stati Uniti d'America
Invade essere uno Stato sovrano indipendente come giustamente ha dichiarato il presidente ma pronto senza una reazione decisa non formale del suo tuttora
Cioè il Paese aggressore lucani io obiettivamente credo che sia una decisione come si direbbe negli Stati Uniti da cui sono perdonato supera ancora sì cioè Hulk ultra aggressiva da parte degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela si sono in questo momento rotti tutti gli equilibri geopolitici e che esistevano fino adesso
Io mi aspetto devo dire questo anche grazie al al segretario di Stato Rubio Longhi è stato sempre un paladino della democrazia nell'aria del Caribe del Sud America doppiamente ricordiamo lui
Ha origini cubane e io mi aspetto che il prossimo paese
Nel quale gli Stati Uniti intenderanno intervenire sono proprio diciamo Cuba e non credo in questo momento Nicaragua che non rappresentano obiettivo d'interesse ma sicuramente il Paese dove da sessanta anni cioè il regime comunista
Perché questo perché la debolezza del Paese verso dell'Ucraina
Nei confronti di quel conflitto ha determinato la possibilità per gli Stati Uniti rileggere tutto questo l'invasione degli Stati Uniti perché di questo si tratta del Venezuela
Dimostra ancora una volta la debolezza del Paese aggressore l'Ucraina e del suo dittatore Putin
Putin dimostra di essere debole vulnerabile quello che ci possiamo aspettare nel due mila ventisei e che questa deriva insieme a quello che è successo in Siria per siamo quello che è successo in Afghanistan
Pensiamo anche a quello che sta succedendo in Cecenia che fine ha fatto il presidente della Cecenia ecco pensiamo che nel due mila ventisei forse è arrivato il momento di un epilogo anche per il Paese aggressore dell'Ucraina
Così il professor Francesco Maria Petricone che dava appunto una risposta una delle domande che si pongono in particolare gli europei
Maturo sarebbe stato arrestato perché non avrebbe accettato l'esilio in Turchia quale è stata dunque la reazione di Ankara all'attacco statunitense
E come ha reagito l'Iran dove le proteste contro il regime degli Ayatollah entrano nella nono giorno
E ce lo spiega indiretta Mariano Giustino Mariano Buongiorno
Buongiorno non vieta meravigliarsi se maturo non avesse accettato l'esilio in Turchia dal momento che esiste un accordo di estradizione tra Washington ed Ankara
E soprattutto in questa fase la Turchia non può irritare gli USA maturo
Tra l'altro fu uno dei pochi leader mondiali aderire espresso solidarietà alla Turchia la notte del tentato golpe del quindici luglio due mila sedici e questo ha cementato una forte amicizia
Con erto Anna Eluana lo ricompensò facendogli sentire il suo sostegno quando nel due mila diciannove Washington riconobbe come presidente ad interim Edward vuoi più capo dell'Assemblea Nazionale controllata dall'opposizione fratello maturo alzati la Turchia sta contenti disse nel corso di una telefonata ma quella tra Erdogan e maturo non è semplicemente quella che di lui stesso il presidente turco chiama card esce di lì c'è una unione di due fratelli ma è una relazione di interessi in cui giocano
Un ruolo centrale le ricche riserve auree venezuelane e il complesso industriale del distretto turco dicevo Rumma specializzato nella raffinazione del prezioso
Metadone nel caso che le riserve aurifere della banca centrale turca siano andate aumentando a partire dal gennaio del due mila diciotto i due Paesi hanno firmato al oltretutto sette a ben sette accordi di cooperazione economico commerciale
Raccordi sul petrolio sul gas sul turismo s'sullo sport a squadre
Arie la Turchia era lanciata anche nella crisi economica a finanziare come sappiamo come che l'attraversa come un camion Goffredo rotto perché per arginarla
Per arginare il crollo dell'economia turca anche era si è mosso lungo l'asse Cina Iran e Russia e Venezuela
Per quanto riguarda l'Iran Larry lane e come sappiamo è entrato nel due mila ventisei affrontando la più devastante convergenza di pressioni esterne e interne dalla fine della guerra Iran Iraq e del mille novecento
Ottantotto
Esternamente la Repubblica e islamiche sotto pressione da ogni lato e la cattura di ma duro e un durissimo colpo al cuore per la Repubblica islamica la Repubblica islamica dell'Iran
Ha perso il suo alleato più importante in America latina in miliardi di dollari investiti
Dalle guardie rivoluzionarie in Venezuela sono andati in fumo con l'operazione di Trump di cattura del
Del leader venezuelano c'è un'annosa convergenza tra la visione della Repubblica bolivariana del Venezuela è quella della Repubblica islamica dell'Iran
Che le vede accomunata accomunate in una realtà terzomondista antiamericana antisemita anticapitalista antioccidentale
La rimozione di mature infatti indebolisce fortemente la posizione dell'Iran in Venezuela interrompe la radicazione dello sciismo nella Repubblica bolivariana e la radicazione di Hezbollah in Sudamerica e pone fine alla cooperazione
Per Ankara casse in materia di armi droga terrorismo provocando un vetusto che sono oltre la Regione fino al Medioriente appunto
IMI tiranni il Venezuela dunque chiaro che ha perso ormai da tempo lo status di Paese sovrano ricordiamo che la Repubblica islamica iraniana
A
E la Repubblica iraniana ha da dire invaso da circa vent'anni Venezuela non è un caso se l'operazione della cattura
D. ma duro per esempio sia avvenuta il tre gennaio è bene sottolineare questa data tre gennaio esattamente nel giochi nel sesto anniversario dell'uccisione di Kassem sulle immani
L'arresto di Maduro e dunque anche un chiaro mirato messaggio rivolto a Khamenei e alla Repubblica islamica
Che un altro Stato canaglia il Venezuela è finito col diventare il Paese che ha più stretti legami con l'Iran è che ha fornito rifugio sicuro ai Pasdaran rifugio sicuro ai ad Hezbollah spazio Franco per criminali una riassorbita che fornisce copertura il sostegno arredi terroristiche mafiose e finanziaria globale
E si comprende bene anche per questo perché gli USA vedono il regime di Maduro come una minaccia da estirpare Hezbollah Venezuela la santa alleanza tra jihadismo eccelle ISMU
Contro USA e Israele un rapporto ormai ventennale
Tra la visione della Repubblica bolivariana del Venezuela e della Repubblica islamica dell'Iran che resiste resisteva ancora oggi con il regime appunto di Maduro e con calma nei e ritrova
In una convergenza ibrida tra terrorismo narcotraffico e strategia politica ricordiamo che fu proprio sotto la guida di Chávez
Che le relazioni tra Venezuela Iran si sono si intensificarono soprattutto con la presidenza di Mahmoud mai Ahmadinejad nel due mila cinque
In Venezuela e finito col diventare il Paese dunque che ha più stretti legami con con la racconteranno e che impegnata in un massiccio che era impegnato in un massiccio investimento a Caracas
Che oscilla coordinato tra gli oltre sette miliardi di dollari Lasseter Ankara casse si è cementato
Come dicevamo con la retorica anti americane con ruolo della diaspora scita in America Latina che ha assunto un peso economico notevolissimo le strette relazioni tra Caracas Teran
E non sono affatto una novità sappiamo che da circa quindici anni i Pasdaran
Stanno comprando intere aree di terreno le Venezuela e queste aree sono gestite appunto da Hezbollah e dai Guardiani della Rivoluzione
E si bolla utilizza una vasta rete di facilitatori globali in particolare nella regione sudamericane in generale anche
Oltre il Venezuela per rendere possibile le sue attività in tutto il mondo la presenza di Hezbollah in America Latina
Ha radici lontane risale già a dagli anni ottanta quando l'organizzazione inizio a spedire agenti nella regione sudamericana
Per usarla per la la raccolta di fondi di riciclaggio di reclutamento e addestramento per altre attività collegate al terrorismo quale traffico di droga e chiavi
Tra i due Paesi amici ci sono anche similitudini istituzionali biologiche sociali con alla base la retorica antiamericana e formalmente l'organizzazione iniziò la sua vera e propria attività già finito dal mille novecento
Novantanove come progetto della comunità poi comunque devota all'amico agricoltura in una zona
A nord-ovest di Maracaibo in Venezuela la tribù Bayou
Subito infatti un forte processo di conversione all'Islam sciita e divenne parte di Hezbollah Venezuela e per questi gruppi la lotta di Lizzano rappresentava una lotta rivoluzionaria per l'uguaglianza e la liberazione degli oppressi dicevano proprio da questo pensiero nacque il Gruppo islamista in Venezuela che combinava insieme i diritti delle popolazioni indigene alla liberazione nazionale con il leader nascente di Hezbollah Venezuela che interno su questo si potrebbe aprire un nuovo capitolo negli ultimi venticinque anni la turistica isola di Margarita per esempio nel Mar dei Caraibi divenne famosa
Per essere il principale paradiso fiscale oltre che centro di formazione e di addestramento di Hezbollah nel territorio il Venezuela insomma per concludere e diventato uno spazio Franco per criminali un'aria sovrana che fornisce copertura e sostegno a reti terroristiche mafiose finanziarie globali
E si comprende
Dunque perché anche per questo
Perché siamo arrivati a tutto acquisto mentre è il nono giorno di proteste in Iran continua l'estensione geografica delle rivolte mentre aumenta numero di morti degli arresti
La portata delle rivolte sta interessando duecentoventidue località in settantotto Città di ventisei province mentre il numero degli arresti aumentato a circa mille e numero di manifestanti uccisi è salito ad almeno diciannove ma si sostiene che siano molti di più un altro elemento infine che sta caratterizzando queste manifestazioni e il fatto che non sembrano più a mani nude come quelle viste fin qui dal Movimento per la vita libertà
Vi sono scontri vi sarebbero sconti duri scontri tra manifestanti e forze repressive il diverse i diversi punti del Paese
Presenti nel quartiere di Nadia vada a Teheran di sono stati appunto duri scontri sei e secondo alcune fonti all'in calo medio
Progetti Ribe di fuggire a Mosca se disordini grande dovessero in termini intensificarsi del quotidiano britannico The Times
Che ha riferito che sulla base di una valutazione dell'Intelligence salita ma lei ha preso in considerazione un piano di emergenza per lasciare in Iran e trasferirsi in Russia nel caso in cui disordine dovessero intensificarsi le forze di sicurezza
Non fossero in grado di contenere le proteste per il momento non è sono in grado di contenere le proteste perché vi è una frattura la spaccatura all'interno della Repubblica islamica il corpo di guardia Michele ambizione altre forze di sicurezza
Sembrano artisti possano essere accollassero alcuni disobbedì scorrono e che non siano in grado di seguire gli ordini ma di tutto questo vi terremo informati per il momento è tutto la mia Roma
Grazie a Mariano Giustino
Sono le nove trentasei minuti c'è un'altra notizia dalle agenzie che riguarda che arriva da Caracas a le dichiarazioni del figlio di Maduro il deputato Nicolas Maduro guerra
Trentacinque anni ha pubblicato un messaggio in cui parla di tradimenti all'interno della cerchia ristretta del potere ha invitato i sostenitori del chavismo a proseguire le mobilitazioni nelle strade del Venezuela la storia dirà chi sono stati i traditori la storia l'anno rivelerà
è una una figura che tra l'altro è anche segnalata dagli Stati Uniti in casi legati al traffico di droga il figlio di Maduro noto anche con lo soprannome Nicola sito
Così il il figlio di mio Maduro né in questa lancio della agenzia ammessa ci sono poi le altre dichiarazioni del ministro degli esseri Tajani
Che parla anche della questione della Groenlandia che come avete visto era nei titoli dei giornali italiani una dichiarazione tra le tante che diventata insomma oggetto della preoccupazione
Soprattutto da parte della stampa italiana il ministro degli esteri intervistato da una radio RTL
Risponde anche su questo sulla Groenlandia vediamo quali saranno le intenzioni reali di tram prova l'Unione deve prendere la propria posizione garantire l'indipendenza di un territorio che fa parte della corona
Danese in generale rispetto alla necessità né i mutati scenari internazionali di procedere con la difesa comune europea Tajani se se detto convinto della necessità di rafforzarla era il sogno di De Gasperi di Berlusconi ora stanno compiendo dei passi in avanti per un maggior coordinamento ma io penso che servono a difesa europea qualcosa di più di un coordinamento
CUP questo ha detto Blair ribadito quella che è la posizione del Governo rispetto a questo Reid dicendo appunto che la violenza non è uno strumento di risoluzione di questi conflitti però l'uso in questo caso era legittimo queste le dichiarazioni del ministro degli esteri adesso come detto visto che abbiamo avuto un piccolo cambiamento del nostro palinsesto questa mattina
Uno speciale spazio traslazionale sul Venezuela riproponiamo adesso sia l'agenda della settimana con gli appuntamenti politici e istituzionali
Di questa di questa settimana che comincia oggi cinque gennaio sia la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli cominciamo con l'agenda a cura di Federico Ponzio
Radio radicale un buon giorno una buona settimana gli ascoltatori da Federico Punzi bentornati all'appuntamento con l'agenda settimanale ogni lunedì a quest'ora vi segnaliamo i principali eventi della politica e delle istituzioni dell'agenda europea internazionali principali dati
Gli appuntamenti economici a cui prestare attenzione
Camera Senato e istituzioni europee e riprendono i lavori questa settimana dopo la pausa per le festività natalizie ma il tema della settimana a sarà ovviamente la situazione in Venezuela dopo il blitz degli Stati Uniti che ha portato alla cattura del presidente venezuelano maturo e le ricadute sul fronte internazionali dell'operazione
Decisa dall'amministrazione Trump la settimana si apre però anche con la riunione dei capi di stato maggiore dei Paesi sostenitori dell'Ucraina
E con un nuovo vertice dei volenterosi domani a Parigi a cui parteciperà anche la Presidente Consiglio Giorgia Meloni
Non molti gli appuntamenti economici soprattutto dati dati attesi sull'inflazione nero zone in Italia sulla produzione industriale in Germania
Venerdì infine la conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni
Partiamo però dai lavori parlamentari dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio martedì trenta dicembre l'aula della Camera convocata o oggi alle ore quindici per le comunicazioni del presidente relative all'annuncio della presentazione la relativa assegnazione
Alle commissioni di disegni di legge di conversione di decreti l'aula del Senato torna a riunirsi a partire da mercoledì sette alle sedici e trenta per all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti ex Silva e transizione cinque punto zero e per l'esame di alcuni disegni di legge di ratifica di accordi internazionali giovedì alle quindici le interrogazioni a risposta immediata e Question Time tra i ministri che risponderanno alle questioni poste dai senatori il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
All'esame della Commissione affari costituzionali del Senato arriva il disegno di legge del rio per il contrasto all'antisemitismo primo di una serie di testi sull'argomento presentato da maggioranza e opposizioni e in Commissione Giustizia del sempre del Senato il disegno di legge sulla violenza sessuale libero consenso un unico appuntamento al momento per la presi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella martedì alle nove e trenta
Parteciperà a alla Santa Messa per la chiusura dell'anno giubilare in al Vaticano
E gli appuntamenti del governo della Presidente del Consiglio e Giorgia Meloni che abbiamo già ricordato in apertura domani e martedì alle ore quattordici sarà a Parigi per partecipare alla riunione della coalizione dei volenterosi
Per l'Ucraina mentre venerdì
Alle undici presso l'auletta dei gruppi parlamentari della Camera atterra alla sua conferenza stampa di fine hanno e questo per quanto riguarda appunto la presidente del consiglio Giorgia Meloni
E vediamo ora l'agenda economica martedì erano state diffonde i dati PMI dei servizi a dicembre
A Parigi Piero Cipollone del comitato esecutivo della Banca centrale europea interviene ad una conferenza sui pagamenti internazionali manca di Francia
E della Ministero dell'economia a francese diffusi inoltre anche il dato dell'inflazione armonizzata a dicembre in Germania e in Francia il dato PM i servizi a dicembre dalla Spagna
Mercoledì vistate diffonde la stima provvisoria dell'inflazione a dicembre il conto trimestrale delle pubbliche amministrazioni reddito risparmio delle famiglie profitti delle società nel terzo trimestre due mila venticinque Eurostat diffonde il dato dell'inflazione dell'inflazione corta nell'eurozona e nell'Unione Europea a dicembre mentre va a banche centroeuropea gli indicatori armonizzati della competitività giovedì L'Istat diffonde la sua stima provvisoria di occupati disoccupati a novembre due mila venticinque Eurostat i prezzi alla produzione
Il tasso di disoccupazione a novembre nelle zone nell'Unione Europea
Mentre
Dalla BCE un'indagine sulle aspettative dei consumatori a novembre a Madrid il vicepresidente della BCE Luis de Guindos partecipa ad un colloquio organizzato da voce tutto
E sempre giovedì dagli Stati Uniti i dati sulla bilancia commerciale a ottobre sui i sussidi di disoccupazione settimanali
Venerdì L'Istat diffonde i dati sul commercio al dettaglio a novembre a Copenaghen nel capo economista della BCE Philippe lei ne interviene ad una conferenza sull'economia danese
E dalla Germania arrivano i dati sulla produzione industriale a novembre dagli Stati Uniti i dati sul tasso di disoccupazione dicembre l'indice di fiducia dell'Università del Michigan a gennaio
Concludiamo questa breve dizione della nostra agenda a dopo le festività a natalizie con l'agenda internazionale che naturalmente sarà a monopolizzata dagli e sviluppi della la situazione in Venezuela e
Della transizione che verrà avviata a guidata dall'amministrazione Trump
Per quanto riguarda gli altri eventi oggi come ricordavamo l'apertura alla riunione dei capi di stato maggiore dei Paesi sostenitori dell'Ucraina per discutere le garanzie di sicurezza per chi avverte
Sempre oggi in Turchia ad Ankara programmata latte una telefonata tra la presidente americano Donald Trump il presidente turco Erdogan
In Portogallo a Lisbona il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres interviene all'apertura del seminario diplomatico portoghese
Mentre a Bangor Hui capitale della Repubblica Centrafricana una si dovrebbero avete sarebbe vede la pubblicazione dei risultati provvisori delle lezioni presi
Anziani
Acchito in Ecuador il Consiglio elettorale delle cosa dovrebbe annunciare i risultati del referendum sulle basi militari straniere sulla nuova
E Costituzione e martedì come ricordavamo in apertura a Parigi all'Eliseo l'incontro della coalizione dei volenterosi a livello di leader
Che sostengono appunto o l'Ucraina parteciperà anche la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni
In Russia Vladimir Putin partecipa sempre martedì alla messa a Di Natale orto Daudet il Natale ortodosso mercoledì in Francia Santoro pesi terranno
I funerali di Brigitte Bardot presso la chiesa di Notre Dame ma appunto a Santa open
Venerdì infine in Svizzera alla cerimonia in omaggio delle vittime dell'incendio a Crans Montana ricordiamo appunto quaranta
Vittime e naturalmente in settimana arriveranno anche sviluppi per quanto riguarda l'identità delle vittime
E e le indagini indagati appunto i proprietari del locale in cui è avvenuta la tragedia per questo per questa settimana è tutto un saluto da Federico Punzi appuntamento alla a lunedì prossimo con la nostra agenda settimanale
Questi argomenti di questa settimana nell'agenda di Federico Punzi mercoledì sette gennaio in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio
Avvenuto a creando Montana il ministro all'Istruzione
E del merito Valditara ha detto in questo momento di profondo loro dolore il pensiero della comunità scolastica rivolta ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione dunque con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie alle quali va il mio pensiero commosso il più sentito cordoglio e ricordiamo anche
I feriti tra i quali appunto ce ne sono alcuni gravi che in questo momento sono ancora ricoverati negli ospedali europei
Adesso andiamo ad ascoltare la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli
Buongiorno che all'ascolto di radio radicale ben trovate bentrovati all'appuntamento con la nota antiproibizionista
Oggi è il cinque gennaio dunque siamo all'inizio del nuovo anno in questi primi giorni del due mila e ventisei vale la pena fermarsi un momento a riflettere su uno dei più grandi fallimenti della politica contemporanea
La gestione delle droghe un fallimento che non è astratto ma quotidiano concreto fatto di persone lasciate sole di risorse sprecate di ipocrisia reiterate di leggi inutili e controproducenti di una guerra che da decenni produce solo sconfitti tranne uno
Il mercato criminale
Voglio pensare agli operatori dei servizi pubblici per le dipendenze e delle organizzazioni del privato sociale a medici psicologi educatori assistenti sociali operatori di strada
Che ogni giorno affrontano le conseguenze dell'uso problematico di sostanze overdose malattie infettive marginalità povertà sofferenza psichica
Lo fanno in un contesto di cronica carenza di risorse con organici sufficienti strutture sotto finanziate
Lo fanno nel disinteresse di gran parte della politica quella stessa politica che continua a evocare l'emergenza droga solo in chiave securitaria moralista salvo poi dimenticarsene quando si tratta di investire seriamente
Il prevenzione riduzione del danno cura
è una rimozione colpevole si pretende che servizi riparano i danni di leggi sbagliate senza che quelle leggi vengano mai messa in discussione anzi vengono rivendicate
Penso allo spreco sistematico di tempo e di energie e di risorse pubbliche per combattere una guerra impossibile donne e uomini delle forze dell'ordine che inseguono consumatori piccoli spacciatori spesso giovanissimi o marginali ogni ora passata perquisirono studente per qualche grammo magari di fumo a smantellare una piazza di spaccio che peraltro riaprirà il giorno dopo è un'ora sottratta al contrasto delle organizzazioni criminali che controllano le filiere internazionale del narcotraffico che recitano miliardi poi tribunali intasati le carceri sovraffollate piene di detenuti malati mentre i grandi trafficanti prosperano e si rafforzano proprio grazie al mercato nero delle droghe che non è un incidente è il prodotto diretto delle leggi proibizionista
Penso anche alle persone che usano droghe
Persone appunto che vengono invece ridotta categorie morali devianti responsabili malati da nascondere criminali da punire lo stigma e la discriminazione ostacolano l'accesso ai servizi alle cure per chi ne ha bisogno
Che ha un consumo problematico spesso arriva tardi quando il danno è già grave
Chi invece usare sostanze in modo controllato vive comunque sotto la minaccia di sanzioni segnalazioni procedimenti penali che possono rovinare percorsi di studio percorsi di lavoro segnare la vita una politica che dice di voler proteggere i giovani li colpisce magari anche a colpi di manganello perché partecipano ad un rene li marchia per una scelta che piaccia o no attraversa tutte le classi sociali e tutte le poca ma le vittime di questa ostinazione proibizionista non sono solo gli altri siamo tutte tutti noi anche se non consumiamo sostanze e paghiamo due volte in termini di sicurezza e in termini di spesa pubblica
Paghiamo perché il mercato illegale alimenta la violenza la corruzione e la criminalità grande e piccola paghiamo perché miliardi di euro vengono sprecati ogni anno in una repressione inefficace invece che in politiche basate sulle evidenze
Informazione corretta prevenzione mirata servizi di prossimità controllo di qualità delle sostanze regolazione legale dei mercati
Paghiamo perché si insiste con una guerra la droga che non riduce i consumi non riduce i danni ma serve solo a rassicurare un'opinione pubblica spaventate impaurita tenuto all'oscuro dei dati reali
Eppure le alternative esistono e sono sotto gli occhi di chiunque voglia vedere dove si investe riduzione del danno malattia morti per overdose diminuiscono
Dove sia depenalizzato non si è verificata nessuna esplosione dei consumi delle dipendenze al contrario sono migliorati indicatori sanitari e sociali dove si è regolato legalmente il mercato di alcune sostanze si è sottratto terreno alle mafie e si sono generate risorse fiscali da reinvestire nel welfare non è ideologia sono evidenza
Il vero problema dunque non sono le droghe nella politica la questione riguarda il rapporto tra politica e realtà ammettere il fallimento del proibizionismo significherebbe riconoscere decenni di propaganda di legge simboliche inutili i scorciatoie punitive
Significherebbe spostare il tema delle droghe dal terreno della paura quello della razionalità spostare l'attenzione dalle sostanze alle persone continuare facendosi guidare dall'ideologia invece che dalla razionalità è una scelta che produce danni sono da anni ormai ampiamente documentati dunque sono prevedibili e quindi potrebbero e dovrebbero essere evitati
La guerra la droga non protegge la società la indebolisce perseverare in questa guerra contro ogni evidenza non è fermezza è una irresponsabilità politica
Permettetemi un po'ha scritto ma prima di chiudere come avete sentito non ho parlato di Venezuela e dell'operazione militare ordinato dal presidente Trap contro ma duro
Accusato di essere un arco terrorista non ne ho parlato perché la guerra alla droga in questo caso c'entra poco o nulla
Il Venezuela non è uno dei maggiori produttori di cocaina molto più importanti sono Colombia Perù e Bolivia il Venezuela è un paese di transito e la cocaina che transito dall'elezione diretta più che altro in Europa
Negli Stati Uniti più che la cocaina il problema è spenta mitiche origini cinesi e passa dal Messico operazione militare americana a ben altri scopi il l'influenza in America Latina il cosiddetto giardino di casa e il controllo delle fonti energetiche nel Venezuela possiede infatti le maggiori riserve accertate di petrolio al mondo questa è la posta in gioco
Ci sentiamo in onda alle tredici con un teaser antiproibizionista un saluto da Roberto Spagnoli Buonanno e buona fortuna a tutti e tutti noi
Dunque questa nota antiproibizionista di solito l'ascoltiamo alle sette e trenta della lunedì di ricordò anche il notiziario antiproibizionista alle tre dice mentre come avete sentito all'agenda alla Camera è convocata per oggi alle quindici per le comunicazioni del presidente che riguarderanno l'annuncio
Della presentazione l'assegnazione dei disegni di legge di conversione di decreti legge
Il Senato invece si riunisce a partire da mercoledì pomeriggio ore sedici e trenta all'ordine del giorno la ratifica di accordo internazionale conversione dei decreti legge
Cento settantacinque del due mila venticinque con il Piano transizione cinque punto zero
E produzione di energia da fonti rinnovabili e il centottanta sempre del due mila venticinque che riguarda la continuità operativa degli stabilimenti ex Silva tre convocata anche la conferenza dei capigruppo per giovedì otto gennaio alle dodici per quanto riguarda palazzo Madama chiudiamo qui questa edizione del nostro notiziario del mattino
Adesso andiamo a riascoltare stampe regime condotta quest'oggi tutta la settimana Carlo Romeo poi ci risentiamo con gli approfondimenti di economia intorno alla alla fine insomma poco dopo le undici
