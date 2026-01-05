05 GEN 2026
Il Mondo a pezzi. Intervista a Paolo Guerrieri

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 10:41 Durata: 20 min 31 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
Il 2026 si è aperto con il raid degli Stati Uniti in Venezuela, con l'arresto del dittatore Nicolas Maduro e l'uccisione della sua scorta.

Nella sua rubrica settimanale il professor Paolo Guerrieri, economista e docente a Science Po a Parigi, si concentra sulle ragioni economiche del blitz, sul Il ruolo centrale del petrolio venezuelano e sulle conseguenze geopolitiche del controllo dei relativi giacimenti.

Il mondo a pezzi la rubrica del professor Paolo Guerrieri economista insegna siamo SPÖ a Parigi autore
D Europa sovrana con Piercarlo Padoan buongiorno Buonanno ben trovato professore buongiorno grazie buona vagliatura Sicurpol
Allora professore un anno che si è aperto con il raid degli Stati Uniti in Venezuela con l'arresto del dittatore Nicolas Maduro l'uccisione e la sua scorta un fatto
Per la verità annunciato dalla Casa Bianca
Ma comunque è sorprendente per diverse ragioni con lei ci concentriamo soprattutto sulle questioni economiche in particolare
Sulla sulle risorse petrolifere venezuelane l'importanza ragion politica del controllo statunitense sul Paese ci il petrolio diciamo fattore Cotroneo
Certamente non è l'unica motivazione
Nelle della validità dei tram tema sicuramente appare come possiamo dire fra le motivazioni quella più importante
Come sappiamo sono stati usati e poi soprattutto giustificazioni ufficiali il fatto che il Venezuela sia in qualche modo paese diciamo al centro del narcotraffico e quindi che il maturo sia poi un un leader su questo fondava
Il suo potere la sua ricchezza io credo che in realtà naturalmente tutto questo poi ha fondamenti di verità però che la droga centri in poi poco o nulla con questo che è successo con il Venezuela
Perché in realtà come sappiamo insomma maturi minori diciamo nel nel continente latinoamericano se si guarda poi al narcotraffico che fattore importantissimo dal punto di vista economico ma molto ma paesi sono molto più importanti altri Paesi c'è la Colombia c'è il Perù cioè il Messico
Nel suo era è un intermediario di chiamiamola diciamo soprattutto alla vero della cocaina
E paradossalmente esporta molto più in Europa questo questo questa droga che non è vista etniche semmai la droga
è è stato diciamo un fattore importante per quanto riguarda
Sì bypassare l'autorizzazione del del congresso prima di intraprendere questa azione militare perché in qualche modo diciamo di fronte a un attacco improvviso di un narcotrafficante che mette in discussione la la la la la sicurezza nazionale c'è la possibilità dei giustificare legalmente quindi
Una volta attribuito questo poi il ruolo ovvero alla droga io credo che invece l'importanza del petrolio
Venezuelano sia alla base di questo di questo RAI paradossalmente è stato lo stesso Presidente americano Carol blu lo ha ripetuto proprio più volte sia prima
Mi effettuare poi questa questa azione militare perché lo ha detto molte volte e come dire
Pensava addirittura legittimo di andarsi a riprendere dei diritti petroliferi cioè gli asset petroliferi
Che nella relazione tra un piano erano stati rubati e distorti quindi alla alla alle compagnie petrolifere americana ma questa è una storia molto complicata ma in realtà razionalizzazione del del cagionevole suonano avvenuto circa cinquant'anni fa
E l'hanno fatto il Venezuela come hanno fatto gli altri paesi prima di tutto ad esempio l'Arabia Saudita poi ci sono state finalmente delle ulteriori azioni di di di vivi sottrazione soprattutto avvenuto sotto i livelli su un clochard Aversa
Ma hanno riguardato poi una serie di di contese che sono stati in parte risolto in parte sono ancora al centro di contese giuridiche
Quindi questa questa cosa di un rito indicare un un una un furto perpetrato ai danni e chiaramente diciamo un modo di rinvenni
Legittimare qualche cosa che in realtà legittimo non era ma poi dopo quello che ha molto sorpreso almeno credo che ha sorpreso nei comitati Arcari è stato che proprio nella conferenza stampa dove
Di solito si dato importanza
Di fronte a un'azione di questo genere
Alle motivazioni politiche alle motivazioni dichiarata diciamo più generale delle la assenza diciamo di democrazia ben tre volte ha invece parlato espressamente nel fatto che poi la priorità diciamo di tutta questa azione era quella di consentire di ristabilire questo controllo sulle risorse energetiche
Del Venezuela quindi in qualche maniera di consentire alle grandi gruppi petroliferi americani via rientrare ha usato questo termine in Venezuela e quindi di investire
Nella nella produzione ora a livello economico questo a pienamente senso nel
Perché in Venezuela è stato messo Linus proprio
Più volte sia prima sia adesso dopo dopo l'azione militare effettivamente ha delle riserve petrolifere immensa e nel senso che almeno sul piano del veri di quelli che sono anche dire delle delle rilevazioni fatte a livello ufficiale paese più ricco di riserve
E petrolifere come dire
Nel Tirreno
Qualcosa come oltre trecento miliardi di barili di petrolio sono in qualche modo nella disponibilità come dire
Nello stato venezuelano tanto per fare un raffronto il più ricco Paese petrolifero di riservi del mondo che l'Arabia Saudita
Non arriva duecentoquaranta miliardi quindi e addirittura la distante dalle dalla disponibilità Venezuela
Naturalmente sono riserve sottolinea il terreno che per ora rimangono Mutu sotto questo terreno perché anche questa una storia nota
Il Venezuela ha conosciuto in questi anni un vero e proprio diciamo for fallimento dal punto di vista economico produttivo l'apparato di estrazione vinto in produzione e di distribuzione per il petrolio Sorano e che usi indica Enza diciamo da da da anni dato che e rispetto a una produzione
E che negli anni quando le cose funzionavano quindi parliamo soprattutto negli anni novanta portava il Venezuela poteva in qualche modo produrre qualcosa come il tre milioni o tre milioni e mezzo di barili al giorno quindi un importante Paese petrolifero la produzione attuale di durata scesa sotto il milione di barili cioè si parla di ottocento novecento per il e questo appunto in terra decadenza
Delle isolotto Investimenti le sanzioni che sono state poi prese anche dalla dalla dagli Stati Uniti negli in questi ultimi anni quindi da questo punto di vista come dire è un Paese ricchissimo potenzialmente di petrolio ma in una situazione di deterioramento diciamo ormai accertato Egger durante i tutto quello che abbiamo infrastrutturale fondamentale per per l'estrazione e la produzione poi la la la distribuzione ecco quindi si potrebbe pensare venne allora
Una motivazione come questa di fronte a una situazione così diciamo sembra fragile in realtà edile proprio se si pensa che questa queste potenzialità si si pensa che diciamo teoricamente granché fuori adesso ne parleremo e tutto da da da verificare
E adesso comincerà la ricostruzione di questa industria petrolifera venezuelana nel senso che già si parla di piani in qualche modo di investimenti
Ecco chi in qualche modo controllerà questa ricostruzione
E quindi il controllo significa anche le alleanze significa le traiettorie per quanto riguarda anche lo sviluppo di di di di Canale vini distribuzione beh avrà in qualche maniera possibilità di investire di Bindi e primitivi di decidere anche a chi vendere che con quali regole e sarà Fini fondamentale essere presenti in questo ruolo di rilancio
E noi qui credo che si possa allora
Come dire provare una conferma di questa importanza del fattore petrolio non solo le potenzialità enormi
Che ha la il Venezuela dal punto di vista delle sue riserve per trovate diciamo più insolite ma anche nel fatto che c'è una industria
Petrolifera praticamente diciamo o decaduta ma che in realtà attraverso investimenti
E chiederanno naturalmente i tempi necessari non si parla di mesi si tratterà di armi è possibile immaginare che ci sia diciamo ci si attarda diciamo questo spazio per quanto riguarda e i grandi gruppi petroliferi Statunitensi
Come sappiamo c'è già un gruppo americano che è l'unico che poi sia rimasto dopo diciamo la la la
Dalla feroce lotta che è stata condotta prima lasciarsi poiché ma durò poco contro gli interessi americani che la Chevron
E lasciarono è presente ed è in qualche maniera quella che più oggi candidata come dire a guidare questa questa fase di rilancio e quindi anche i romani e avere un suo ruolo importante nell'alleanza lasciarono già oggi è praticamente estrae unicamente un terzo delle delle dei novecento dai rilievi al giorno del Venezuela ed è la compagnia americana che ancora esporta diciamo verso gli Stati Uniti
Ecco quindi il quadro dal punto di vista della potenzialità sia dal punto di vista la produzione ma sia dal punto di vista della nel di interesse che poi esiste oggi nelle guidare questa fase di rilancio e quindi controllare questa fase importantissimo naturalmente c'è anche il fattore come dire geopolitico perché come sappiamo queste difficoltà che ho avuto il regime venezuelano prima consacrazione poi con un maturo attraverso e sanzioni infrastrutture obsolete export che si è via via ridotto ha spinto il regime suonano sempre di più a cercare sponde
Al di fuori degli Stati Uniti al di fuori poi dei Paesi occidentali soprattutto verso la Cina verso la Russia
Ci sono state
Diciamo soprattutto in questi anni questo modo di poi cercare di esportare almeno quelli in quel quel che rimaneva del petrolio venezuelano attraverso anche come dire triangolazioni molto cupa che perché naturalmente era c'erano di mezzo le sanzioni
Anche con sconti sul prezzo del petrolio venezuelano pesanti per cui anche questo poi ha inciso sul disastro economico del del del del Venezuela io credo che soprattutto la Cina qui sia un fattore importante
Perché la Cina non solo era appena entrata
Nel diciamo in Venezuela e aveva stabilito legami importanti in quanto acquirente ma proprio l'altra no c'era stata questa mossa
E che come dire guardava più in là perché pro tenendo conto di questo disastrosa condizione delle infrastrutture
Un nome e grande diciamo gruppo cinese arrivato a voi firmato un contratto
Di venti anni quindi un contratto a lungo termine con il governo venezuelano per investimenti pari a circa
Dice si stima un miliardo di dollari negli USA contratto importante per rilanciare sviluppare le capacità estrattive
Quindi questo in qualche modo rafforza
Il il la motivazione come dire geopolitica di fatto come sappiamo era stato denunciato
Nelle nelle in quel famoso documento che poi ha avuto molta eco da noi il il verrà nascerà si chiude ti strategiche nocumento delle priorità di politica estera americane
Era stato pubblicato punto qualche settimana fa
In cui si diciamo senza mezzi termini
Si era detto che il controllo delle risorse energetiche nell'emisfero occidentale quindi nord e Sud America doveva in qualche modo essere o ritornare nella nelle nelle mani vivi di Washington chiaramente questa non solo già attuata penetrazione della Cina che era diventato l'acquirente quasi l'ottanta per cento del petrolio venezuelano
Oggi cioè ieri fino a ieri era esportato in Cina tra l'altro apprezzi molto scontati ma non solo come acquirente
Quello che si stava profilando è che la Cina stava attuando una strategia questo punto di insediamento cioè ne una presenza attraverso un investimento importante che impone naturalmente sarebbe stato seguito anche da altri di diventare il il nella diciamolo alleato socio della governo venezuelano a questo punto nel rilancio delle infrastrutture e quindi nel rilancio della della Stradella della produzione questo
Ancora di più quindi rafforza il motivo geopolitico cioè il fatto a questo punto gli strumenti ed è la Cina la Russia poi come sappiamo di mezzo c'è anche un baccello
Nel senso che poiché un M l'acquirente per modo di dire perché in realtà il governo ne saranno forniva basi garantisse
Il il petrolio a Cuba il cambio di su uno scambio diciamo di servizi sanitari di vario genere
Quindi c'è questo elemento importante cioè fatto Condi cominciare ad attuare questa strategia di di degli Stati Uniti e in particolare del tram per l'America latina quello di
Indebolire il legame che si sono costruiti in questi anni con la Cina qui con me e con il il il resto dei Paesi autocratici quindi il narcotraffico il tutto questo
Io credo che c'entri appunto un poco poco o niente da questo punto di vista
Ecco naturalmente dietro tutto questo
E quindi come dire trovati elementi che gli hanno anche sostanza questa motivazione e il grande punto interrogativo è ma e è un piano che riuscirà ad essere attuato questo della del
Vuol dire riportare sotto l'influenza addirittura nei colori poi il controllo americano
Le lei risorse petrolifere a partire dal Venezuela
E qui il dubbio dirmi come sappiamo sono oggi molto forti innanzitutto perché parte diciamo l'abbiamo già anticipato servono non qualche diciamo un po'di risorse servono ingenti risorse per questo rilancio il che significa naturalmente convincere i grandi gruppi dove gli americani a scommettere nel Venezuela
Per decine e decine di miliardi di dollari
E un grande gruppo ma una qualunque multinazionale non va in un Paese e diciamo si impegna in maniera così così pesante finanziariamente senza delle garanzie dal punto di vista politico per quanto riguarda diciamo la
La la l'amministrazione di questo Paese
Tanto più in un Paese come il Venezuela dove i trascorsi come abbiamo detto sono quelle di di espropriazione poi via assente e di risorse che giace erano
Dal punto di vista americana quindi questo è un primo punto interrogativo perché da quello che si è capito da quello che si è detto dalla conferenza stampa sia ritratto Silvio Rubio
Certamente il raid militare è stato condotto
Come dire con con tecniche in maniera raffinatissima ma in realtà cosa fare il giorno dopo cioè come governare in Venezuela dopo maturo bene
è quello che si capisce i piani sono tutti ancora da scrivere se per ora si è presa questa soluzione diciamo temporanea di continuare a gestire
E a governare il Venezuela con quelli che poi erano diciamo la corte raduno nel senso che dalla vicepresidente in Porsche in questo è un primo punto interrogativo
Quale rassicurazioni il governo americano l'amministrazione Transat trattare diciamo a dimostrando quindi di non solo aver condotto un raid militare
In maniera esemplare dal punto di vista militare
Ma di di di di di poter gestire poi questo Paese e questo naturalmente impose la larga parte così etici anche perché
Diciamo non è la prima volta che gli Stati Uniti riescono in qualche maniera va rapidamente ad entrare ed è in qualche modo controllare da subito un paese
La storia della Libia dell'Iraq dove nell'Afghanistan poi si impantana no in una in una in una gestione che diventa diciamo incontrollabile questo quindi il vero punto interrogativo naturalmente non abbiamo parlato ma questo fa parte della politica se generale fatto che
Un'azione come questa senza alcuna legittimità internazionale senza alcuna altra anche autorità all'interno degli Stati Uniti condotta e
Un ulteriore come dire demolizione
Io ho un disordine internazionale che già disastrato ma questo naturalmente fa parte giudicato delle ripercussioni sul resto del mondo di quello che poi è stato il raid americano
Chiaro professore insomma come primo ragionamento possiamo insomma accontentarci però oggi sono diverse questioni che apre questo singolo atto cominciare appunto dal dal futuro del del Paese penso è la dalle ripercussioni internazionali risposte
Di quei Paesi che vengono danneggiati lei ha citato appunto i clienti maggiori del Venezuela oggi dalla Cina la la Russia e e dunque ne riparleremo sicuramente intanto io la la ringrazio ci risentiamo la prossima settimana cioè voi

