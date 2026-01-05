Nella sua rubrica settimanale il professor Paolo Guerrieri, economista e docente a Science Po a Parigi, si concentra sulle ragioni economiche del blitz, sul Il ruolo centrale del petrolio venezuelano e sulle conseguenze geopolitiche del controllo dei relativi giacimenti.
Puntata di "Il Mondo a pezzi. Intervista a Paolo Guerrieri" di lunedì 5 gennaio 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi con gli interventi di Paolo Guerrieri Paleotti (economista).
Tra gli … argomenti discussi: America Del Sud, America Latina, Cina, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Investimenti, Maduro, Petrolio, Trump, Usa, Venezuela.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 20 minuti.
