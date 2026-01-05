Agenda settimanale della politica e delle Istituzioni

Tra gli argomenti discussi: Economia, Esteri, Interni, Istituzioni, Parlamento, Politica.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 8 minuti.
Rubrica
09:30
10:09 - SENATO
15:00 - Roma
11:00 - Roma
18:00 - Roma
Radio radicale un buon giorno una buona settimana gli ascoltatori da Federico Punzi bentornati all'appuntamento con l'agenda settimanale ogni lunedì a quest'ora vi segnaliamo i principali eventi della politica e delle istituzioni dell'agenda europea internazionali principali dati
Gli appuntamenti economici a cui prestare attenzione Camera Senato e istituzioni europee e riprendono i lavori questa settimana dopo la pausa per le festività natalizie ma il tema della settimana a sarà ovviamente la situazione in Venezuela dopo
Il blitz degli Stati Uniti che ha portato alla cattura del presidente venezuelano maturo e le ricadute sul fronte internazionali dell'operazione
Decisa dall'amministrazione Trump la settimana si apre però anche con la riunione dei capi di stato maggiore dei Paesi sostenitori dell'Ucraina e con un nuovo vertice dei volenterosi domani a Parigi
A cui parteciperà anche la Presidente Consiglio Giorgia Meloni
Non molti gli appuntamenti economici soprattutto dati dati attesi sull'inflazione nero zone in Italia sulla produzione industriale in Germania
Venerdì infine la conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni
Partiamo però dai lavori parlamentari dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio martedì trenta dicembre l'aula della Camera convocata o oggi alle ore quindici per le comunicazioni del presidente relative all'annuncio della presentazione la relativa assegnazione
Alle commissioni di disegni di legge di conversione di decreti l'aula del Senato torna a riunirsi a partire da mercoledì sette alle sedici e trenta per all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti ex Silva e transizione cinque punto zero e per l'esame di alcuni disegni di legge di ratifica di accordi internazionali giovedì alle quindici le interrogazioni a risposta immediata e Question Time tra i ministri che risponderanno alle questioni poste dai senatori il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
All'esame della Commissione affari costituzionali del Senato arriva il disegno di legge del rio per il contrasto all'antisemitismo primo di una serie di testi sull'argomento presentato da maggioranza e opposizioni e in Commissione Giustizia del sempre del Senato il disegno di legge sulla violenza sessuale libero consenso un unico appuntamento al momento per la presi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella martedì alle nove e trenta
Parteciperà a alla Santa Messa per la chiusura dell'anno giubilare in al Vaticano
E gli appuntamenti del governo della Presidente del Consiglio e Giorgia Meloni che abbiamo già ricordato in apertura domani e martedì alle ore quattordici sarà a Parigi per partecipare alla riunione della coalizione dei volenterosi
Per per l'Ucraina mentre venerdì
Alle undici presso l'auletta dei gruppi parlamentari della Camera atterra alla sua conferenza stampa di fine hanno e questo per quanto riguarda appunto la presidente del consiglio Giorgia Meloni
E vediamo ora l'agenda economica martedì erano state diffonde i dati PMI dei servizi a dicembre
A Parigi Piero Cipollone del comitato esecutivo della Banca centrale europea interviene ad una conferenza sui pagamenti internazionali manca di Francia
E della Ministero dell'economia a francese diffusi inoltre anche il dato dell'inflazione armonizzata a dicembre in Germania e in Francia il dato PM i servizi a dicembre dalla Spagna
Mercoledì vistate diffonde la stima provvisoria dell'inflazione a dicembre il conto trimestrale delle pubbliche amministrazioni reddito risparmio delle famiglie profitti delle società nel terzo trimestre due mila venticinque era stata diffonde il dato dell'inflazione dell'inflazione corta nell'eurozona e nell'Unione Europea a dicembre mentre va a banche centroeuropea gli indicatori armonizzati della competitività giovedì L'Istat diffonde la sua stima provvisoria di occupati disoccupati a novembre due mila venticinque Eurostat i prezzi alla produzione il tasso di disoccupazione a novembre nelle zone nell'Unione Europea
Mentre
Dalla BCE un'indagine sulle aspettative dei consumatori a novembre a Madrid il vicepresidente della BCE Luis de Guindos partecipa ad un colloquio organizzato da voce tutto
E sempre giovedì dagli Stati Uniti i dati sulla bilancia commerciale a ottobre sui i sussidi di disoccupazione settimanali
Venerdì L'Istat diffonde i dati sul commercio al dettaglio a novembre a Copenaghen nel capo economista della BCE Philippe lei ne interviene ad una conferenza sull'economia danese
E dalla Germania arrivano i dati sulla produzione industriale a novembre dagli Stati Uniti i dati sul tasso di disoccupazione dicembre l'indice di fiducia dell'Università del Michigan a gennaio e concludiamo questa breve dizione della nostra agenda a dopo le festività a natalizie con l'agenda internazionale che naturalmente sarà a monopolizzata dagli e sviluppi della la situazione in Venezuela e della transizione che verrà avviata a guidata dall'amministrazione Trump
Per quanto riguarda gli altri eventi oggi come ricordavamo l'apertura alla riunione dei capi di stato maggiore dei Paesi sostenitori dell'Ucraina per discutere le garanzie di sicurezza per chi avverte
E sempre oggi in Turchia ad Ankara a programmata latte una telefonata tra la presidente americano Donald Trump il presidente turco Erdogan
In Portogallo a Lisbona il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres interviene all'apertura del seminario diplomatico portoghese
Mentre
Abba annui capitale della Repubblica Centrafricana
Si dovrebbero avete sarebbe vede la pubblicazione dei risultati provvisori delle elezioni presidenziali
Acchito in Ecuador il Consiglio elettorale delle cosa dovrebbe annunciare i risultati del referendum sulle basi militari straniere sulla nuova
Costituzione martedì come ricordavamo in apertura a Parigi all'Eliseo l'incontro della a collezioni dei volenterosi a livello di leader
Che sostengono appunto o l'Ucraina parteciperà anche la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni
In Russia Vladimir Putin partecipa sempre martedì alla messa a Di Natale orto Daudet il Natale ortodosso mercoledì in Francia Hassan troppe si terranno
I funerali di Brigitte Bardot presso la chiesa di Notre Dame ma appunto a San troppe
Venerdì infine in Svizzera alla cerimonia in omaggio delle vittime dell'incendio a a Crans Montana
Ricordiamo punto quaranta
Vittime e naturalmente in settimana arriveranno anche sviluppi per quanto riguarda l'identità
Delle vittime e e le indagini indagati appunto i proprietari del locale in cui è avvenuta la tragedia
Per questo per questa settimana è tutto un saluto da Federico Punzi appuntamento alla a lunedì prossimo con la nostra agenda settimanale
