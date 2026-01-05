05 GEN 2026

La nota antiproibizionista

EDITORIALE | di Roberto Spagnoli - Radio - 09:36 Durata: 5 min 41 sec
A cura di Valentina Pietrosanti e Francesca Rosini
Il proibizionismo sulle droghe è uno dei più grandi fallimenti della politica contemporanea.

Una "guerra" che produce solo sconfitti, tranne uno: il mercato criminale.

Ammettere il fallimento significherebbe riconoscere decenni di propaganda, di leggi controproducenti, di inutili scorciatoie punitive.

Significherebbe spostare la questione dal terreno della paura a quello della razionalità.

Spostare l’attenzione dalle sostanze alle persone.

Continuare facendosi guidare dall’ideologia produce danni ampiamente documentati, prevedibili, che potrebbero essere evitati.

Perseverare nella "guerra alla droga", contro ogni evidenza, non è fermezza.

E’ irresponsabilità politica.

Buongiorno che all'ascolto di radio radicale ben trovate bentrovati all'appuntamento con la nota antiproibizionista
Oggi è il cinque gennaio dunque siamo all'inizio del nuovo anno in questi primi giorni del due mila venti sei vale la pena fermarsi un momento a riflettere su uno dei più grandi fallimenti della politica contemporanea
La gestione delle droghe un fallimento che non è astratto ma quotidiano concreto fatto di persone lasciate sole di risorse sprecate di ipocrisia reiterate di leggi inutili e controproducenti di una guerra che da decenni produce solo sconfitti tranne uno
Il mercato criminale
Voglio pensare agli operatori dei servizi pubblici per le dipendenze e delle organizzazioni del privato sociale a medici psicologi educatori assistenti sociali operatori di strada
Che ogni giorno affrontano le conseguenze dell'uso problematico di sostanze overdose malattie infettive marginalità povertà sofferenza psichica
Lo fanno in un contesto di cronica carenza di risorse con organici sufficienti strutture sotto finanziate lo fanno nel disinteresse di gran parte della politica quella stessa politica che continua a evocare l'emergenza droga solo in chiave securitaria moralista
Salvo poi dimenticarsene quando si tratta di investire seriamente in prevenzione riduzione del danno cura
è una rimozione colpevole si pretende che servizi ripari né i danni di leggi sbagliate senza che quelle leggi vengano mai messa in discussione anzi vengono rivendicate
Penso allo spreco sistematico di tempo e di energie e di risorse pubbliche per combattere una guerra impossibile donne e uomini delle forze dell'ordine che inseguono consumatori piccoli spacciatori spesso giovanissimi o marginali ogni ora passata perquisirono studente per qualche grammo magari di fumo o a smantellare una piazza di spaccio che peraltro riaprirà il giorno dopo è un'ora sottratto al contrasto delle organizzazioni criminali che controllano le filiere internazionale del narcotraffico che recitano miliardi poi tribunali intasati le carceri sovraffollate piene di detenuti malati mentre i grandi trafficanti prosperano e si rafforzano proprio grazie al mercato nero delle droghe che non è un incidente è il prodotto diretto delle leggi proibizionista
Penso anche alle persone che usano droghe
Persone appunto che vengono invece ridotta categorie morali devianti responsabili malati da nascondere criminali da punire lo stigma e la discriminazione ostacolano l'accesso ai servizi alle cure per chi ne ha bisogno
Che ha un consumo problematico spesso arriva tardi quando il danno è già grave
Chi invece usare sostanze in modo controllato vive comunque sotto la minaccia di sanzioni segnalazioni procedimenti penali che possono rovinare percorsi di studio percorsi di lavoro segnare la vita una politica che dice di voler proteggere i giovani li colpisce magari anche a colpi di manganello perché partecipano ad un rene li marchia per una scelta che piaccia o no attraversa tutte le classi sociali e tutte le poca ma le vittime di questa ostinazione proibizionista non sono solo gli altri siamo tutte tutti noi anche se non consumiamo sostanze e paghiamo due volte in termini di sicurezza e in termini di spesa pubblica
Paghiamo perché il mercato illegale alimenta la violenza la corruzione e la criminalità grande e piccola paghiamo perché miliardi di euro vengono sprecati ogni anno in una repressione inefficace invece che politiche basate sulle evidenze
L'informazione corretta prevenzione mirata servizi di prossimità controllo di qualità delle sostanze regolazione legale dei mercati
Paghiamo perché si insiste con una guerra alla droga che non riduce i consumi non riduce i danni ma serve solo a rassicurare un'opinione pubblica spaventate impaurita tenuto all'oscuro dei dati reali
Eppure le alternative esistono e sono sotto gli occhi di chiunque voglia vedere dove si investe riduzione del danno malattia morti per overdose diminuiscono
Dove sia depenalizzato non si è verificata nessuna esplosione dei consumi delle dipendenze al contrario sono migliorati indicatori sanitari e sociali dove si è regolato legalmente il mercato di alcune sostanze si è sottratto terreno alle mafie e si sono generate risorse fiscali da reinvestire nel welfare non è ideologia sono evidenza
Il vero problema dunque non sono le droghe nella politica la questione riguarda il rapporto tra politica e realtà ammettere il fallimento del proibizionismo significherebbe riconoscere decenni di propaganda di legge simboliche inutili di scorciatoie punitive
Significherebbe spostare il tema delle droghe dal terreno della paura quello della razionalità spostare l'attenzione dalle sostanze alle persone continuare facendosi guidare dall'ideologia invece che dalla razionalità è una scelta che produce danni sono da anni ormai ampiamente documentati dunque sono prevedibili e quindi potrebbero e dovrebbero essere evitati
La guerra la droga non protegge la società la indebolisce perseverare in questa guerra contro ogni evidenza non è fermezza è una irresponsabilità politica
Permettetemi un po'ha scritto ma prima di chiudere come avete sentito non ho parlato di Venezuela e dell'operazione militare ordinato dal presidente Trap contro ma duro
Accusato di essere un arco terrorista non ne ho parlato perché la guerra alla droga in questo caso c'entra poco o nulla
Il Venezuela non è uno dei maggiori produttori di cocaina molto più importanti sono Colombia Perù e Bolivia il Venezuela è un paese di transito e la cocaina che transito dall'elezione diretta più che altro in Europa
Negli Stati Uniti più che la cocaina il problema il trenta anni che ha origini cinesi e passa dal Messico l'operazione militare americana a ben altri scopi il l'influenza in America Latina il cosiddetto giardino di casa e il controllo delle fonti energetiche nel Venezuela possiede infatti le maggiori riserve accertate di petrolio al mondo questa è la posta in gioco
Ci sentiamo in onda alle tredici con notiziati previste visto un saluto da Roberto Spagnoli Buonanno e buona fortuna a tutti e tutti noi

