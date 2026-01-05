La nota antiproibizionista

Una "guerra" che produce solo sconfitti, tranne uno: il mercato criminale.
Ammettere il fallimento significherebbe riconoscere decenni di propaganda, di leggi controproducenti, di inutili scorciatoie punitive.
Significherebbe spostare la questione dal terreno della paura a quello della razionalità.
Spostare l’attenzione dalle sostanze alle persone.
Continuare facendosi guidare dall’ideologia produce danni ampiamente documentati, prevedibili, che potrebbero essere evitati.
Perseverare nella "guerra … alla droga", contro ogni evidenza, non è fermezza.
E’ irresponsabilità politica.
