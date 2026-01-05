Registrazione video del dibattito dal titolo "Risorgimento e Storia Nazionale - Presentazione del libro di Anna Poerio Riverso "I fratelli Alessandro e Carlo Poerio" (A.De Nigris Editore)", registrato lunedì 5 gennaio 2026 alle 12:17.
Sono intervenuti: Anna Poerio Riverso (saggista), Luigi Mascilli Migliorini (accademia Nazionale dei Lincei).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Libro, Poerio, Risorgimento, Storia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 33 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella … sola versione audio.
