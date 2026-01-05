05 GEN 2026
Risorgimento e Storia Nazionale - Presentazione del libro di Anna Poerio Riverso "I fratelli Alessandro e Carlo Poerio" (A.De Nigris Editore)

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - Radio - 12:17 Durata: 33 min 11 sec
A cura di Valentina Pietrosanti e Francesca Rosini
Partecipano Anna Poerio Riverso e Luigi Mascilli Migliorini.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Risorgimento e Storia Nazionale - Presentazione del libro di Anna Poerio Riverso "I fratelli Alessandro e Carlo Poerio" (A.De Nigris Editore)", registrato lunedì 5 gennaio 2026 alle 12:17.

Sono intervenuti: Anna Poerio Riverso (saggista), Luigi Mascilli Migliorini (accademia Nazionale dei Lincei).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Libro, Poerio, Risorgimento, Storia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 33 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale è un saluto da Giuseppe Di Leo il Risorgimento mi impone di tempo fa si studiava già nelle scuole dell'obbligo
E poi c'erano cattedre universitario con grandi anche docenti nascita di Napoli ancor prima che io ci arrivassi c'era un docente Ernesto punti neri che era stato
Uno storico del Risorgimento aveva dato anche saggi importanti ma non non l'unico per esempio Giovanni Spadolini diciamo presidente relazionato il presidente del Consiglio è un altro
So ecco contemporanei lista modernista che essi occupava molto di Risorgimento e persino la classe politica aveva un'attenzione particolare sul Risorgimento magari connotata quella
Da centri le dodici però l'interesse su Linux
Sul Risorgimento era vivo
Questo interesse è scaduto negli ultimi anni è andato sempre più scemando
E quindi che opera buona e giusta piccolo editore abbiano dato alle stampe un libro
Di cui il nostro ora la copertina perché lo dico io ascoltatori di radio radicale cioè una versione audio video in questa nostra trasmissione
Si intitola i fratelli Alessandro e Carlo Poerio con un sottotitolo libertà parte poi sia ha pubblicato lo dico da Armando dei Ming rissa Armando De Nigris editore e l'autrice è Anna pure universo che saluto benvenuta
Buongiorno
Laurent Pelly universo leggo nella terza di copertina nel due mila uno ha fondato l'associazione culturale Alessandro Poerio
E nell'udire che forse in Italia principale la più grande esperta pure lui ce lo faremo dire al secondo ospite sulla figura di Alessandro Poerio di cui ha pubblicato fra l'altro nel due mila sei vent'anni fa quindi il un carteggio inedito a cura dell'Istituto Italiano per gli Studi filosofici
Per discutere di questo libro uno degli storici più autorevoli che annoverano oggi l'Accademia italiana tanto è vero che anche accademico dei Lincei dei Lincei
Sebbene credo che i suoi testi siano studiati anche nei licei allora il professor Luigi Masci di Migliorini acuito il bentornato a Radio Radicale
Grazie con tutte le sue forme
Allora hanno quelli universo che ci sono stati Alessandro e Carlo Poerio cosa possiamo dire in pochi minuti su questi due protagonisti risorgimentali
Sono spazi come tu giustamente dici due grandi protagonisti del Risorgimento italiano sono stati diciamo anche studiati da Benedetto Croce nel famoso libro una famiglia di patrioti e e loro era lo figli del barone Giuseppe Poerio
E che fu uno dei più grandi oratori del dell'Ottocento e fuga uno dei protagonisti della rivoluzione napoletana del mille settecentonovantanove e del padre appunto il barone Giuseppe Poerio ebbe un ruolo importante
Nel decennio francese poi fu anche deputato
Al primo Parlamento napoletano del mille ottocentoventi ventuno i figli quindi Alessandro Carlo eseguirono il padre a in esilio perché ricordiamo che la famiglia può Elio pende il rischio ideali liberali fu spesso costretta all'esilio
Possono scusa se ti interrompo mostro lo stemma dei Poerio e e
Sì è una famiglia antica di origine calabrese una famiglia che ha le proprie radici a Carrera durante provincia di Catanzaro e e anche a Belcastro ricordavo che loro erano parlerei di Belcastro
Quindi la famiglia che ha passi mille anni di storia ebbene allora Alessandro e Carlo quindi seguito dal partito di Silvio diciamo il periodo diciamo dell'esilio fiorentino ci sono preferiti del dissidio fiorentino opere del mille ottocentoquindici diciotto happy day Migliaccio ottocento venticinque ventotto trenta
Dunque il signor Fiorentino fu importante perché i giovani Alessandra Carlo ebbero modo di frequentare i maggiori letterati
E uomini politici dell'epoca ma non solo questo anche in un altro importante in esilio fiorentino perché e il miglia a Firenze il padre Giuseppe Poerio pubblico avveniva
Contatti continui con tutta la l'intellighenzia della che proveniva da varie parti d'Italia noti si riunivano proprio nel salotto dei da direbbero che Giuseppe Poerio tutti liberali
E quindi poi a Firenze Alessandro ebbe modo di conoscere una Giorgia convoglio Pardi perché Alessandro o frequentò il Gabinetto letterario del dissenso e Vanessa ride quindi nel modo anche di frequentare altri letterati come per esempio il Malliani
Ora il giusti due uno palissandro
Ma non sono un poeta ma era anche un patriota come ben ricordiamo e delle sue per cui si è erano apprezzati dai suoi più cari amici Quintero successorio Pardini
Dal Mamiani dal Tommaseo
Però purtroppo non avrebbe avuto una buona fortuna editoriale diciamo così perché durante la sua vita Intini non non volle ingombro potenti anche pubblicare le sue opere
Proprio perché lo volle poteva pubblicare i propri pari per motivi politici perché la famiglia poeti appunto era perseguitata
Politicamente non le luci non si poteva esporrebbero le sue poesie
Sono state all'epoca erano apprezzati dallo stesso Depardieu da Tommaseo
E veri hanno dirige la sua produzione poetica è stata molto apprezzata dal proprio da conoscenti il quale afferma e che nel periodo della prima metà dell'Ottocento nel panorama letterario italiano
Dal dopo io partii e il Manzoni Alessandro Poerio accanto a Tommaseo ingiusti è una delle figure e più interessanti della nostra letteratura
I tagliandi rilettura infatti letto Croce un libro deputato in Italia da Adelphi una famiglia di patrioti scrive i Poerio
Una famiglia insidie fra quelli italiani del Risorgimento
Per costanza di pensieri per incessante figure di opere di sacrifici nei suoi tre generazioni
Ma soprattutto per la profonda interiorità morale del suo ambito divinità
Per Braschi l'ostilità del suo alto sentire sotto questa prosa così riconosce insomma nasci Migliorini veramente di un'eleganza anche nel mezzo della punteggiatura che non si si trova più eh
Così così ma devo dire che però c'è una riscoperta in questo periodo di conosce da molti punti di vista
E centosessanta desiderio ha pubblicato beni articolo l'altro giorno su Croce Gentile anche c'è una riscoperta occhi quindi
E se ne sta riconsiderando anche questo aspetto formale che non è del tutto formale non ci sospensione della prosa e della sua capacità e tradurre in parole elegantissime come lei diceva
Il pensiero ma per esempio il saggio Ariosto Shakespeare Cornelli ora un Lina c'era proprio lui duecento pagine di cicatrici da antico una chiarezza altri hanno bisogno di fare duecento Tumi per spiegare Shakespeare c'era invece settanta pagine ciascuno Ariosto Shakespeare Corneille ti spiega un po'lo spirito anche della della lettera lettura francese italiana e inglese
Sì è proprio così lui aveva una chiarezza
L'inventario diciamo così un po'banalmente che si traduceva pro in questa limpidezza del racconto aveva anche nella non necessita di
Quindi ma non trova questo saggio di questa giovane
Studiosa Anna poveri universo
Promemoria rimbalzo Medardus questo volumetto denso è
Penso che utilissimo prezioso ma lo so bene Anna ci conosciamo da tempo perché
Questa è la famiglia in particolare naturalmente ha cercato di Alessandria Horeca diciamo consente un buon volume della voce professor userà sentiamo medicina
Dicevo aspetti non solo per il volume
Se è vero che lei adesso si corsa
Ecco già la sentiamo un po'meno
Allora dicevo che questa
Questo libro è un libro Bellomo
L'importante è pieno di di cose ma ci fa capire Grandi problemi del Mezzogiorno e del suo rapporto col col Risorgimento
Di Alessandro figura assolutamente riscoperta andranno in questo suo merito principale e parole di Croce erano ormai un po'dimenticate le riportato
Piena luce
Un uomo che appunto si può considerare tra i tappa importante della letteratura italiana dell'Ottocento
Naturalmente di Carlo si sapeva di più per la sua azione politica per le sue vicende del coinvolgimento soprattutto nel quarantotto ma nel suo insieme
Questo è il punto croce c'erano una famiglia di patrioti meritava di essere riconsiderata con attenzione e direi anche con quel sentimento di affetto che che Anna mette nel nel libro che è molto importante perché diciamo noi meridionali non ci vogliamo molto bene spesso noi e noi stessi e uno del mondo non la so che essi
Siamo masochisti o non so chi si certamente non non abbiamo affetto per quello che abbiamo fatto
Ma abbiamo molta rabbia per quello che non abbiamo fatto che ci hanno atto non abbiano affetto per quello che abbiamo fatto io l'ho anche molta delusione per quello che non riusciamo a fare
Ho anche questo sono tutti i sentimenti però che non hanno nulla di caldo come invece sono le pagine di questo libro nulla che poi gli aiuti veramente
La società meridionale a fare quei passi avanti che pure sarebbe giusto che faccia perché insomma bisogna volersi bene per procedere sia nella propria vita privata ma anche nella storia io dubito che nonostante tanta retorica su se stessi i meridionali si vogliano veramente
Beh su questo ci torneremo professor Luigi Masci Migliorini però voglio dire a Anna Anna fu Elio che insomma non sapevo sapevo in particolare Carlo Poerio questi rapporti internazionali che lui aveva insomma quando vede le traversie si mossero addirittura
Personaggi come Victor Hugo di intensa
E dica inserire anche e Clarkson perché la sua vicenda
Tragica vicenda lo perché fu purtroppo o perseguitato dalla polizia borbonica apertura i suoi ideali costituzionali in fondo lui chiedeva aree Ferdinando secondo soltanto una di formano e aspirava ad una forma di monarchia costituzionale rappresentativa
Seguendo il modello della monarchia inglese ecco quindi anche se inizialmente Ferdinando secondo di Borbone come ben sappiamo che quarantotto concesse la Costituzione però lui purtroppo pedinando subì Borbone tradita costituzione non fu mai realmente diciamo rispettata ricordiamo ma a questo proposito che anche il per il predecessore il nonno tutti Ferdinando secondo di Borbone Ferdinando primo riproponendo ottocentoventi concesse la Costituzione poi e la bloccò è un po'una tradizione dei di sono della famiglia reale borbonica ecco allora il Elia Carlo Paris fu perseguitato proprio per questi suoi ideali fu imprigionato fu sottoposto a un processo
Veramente che suscitò scandalo perché perché una un testimonio passo testimone Luigi Jervolino che fu pagato dalla polizia borbonica non so Carlo Poerio di appartenere alla setta l'unità italiana ma tutti sapevano che Carlo Poerio non apparteneva alla setta lega italiana non vero che con un salario non era un settario
Era semplicemente un moderato ecco quindi suscitò scalpore la sua vicenda e e addirittura a Londra Klages torna che ebbe modo di parlare dei dei primi due della situazione politica del Regno delle due Sicilie con ecco qua questo è il ritratto di Alessandro
Si è eccolo qui l'ho mosso è tautologico mole di diciamo enormi gassoso vedere adesso ha vinto ad un monsignore anche quello verbali parlano di cercare lo di Carlo Poerio eccolo qui in modo che
E allora mi sono in copertina è tutte insieme si riceva diceria
E allora Woodland Stone ebbe modo di avere colloqui a Londra con Anthony Panizzi che era anche uno patriota che era scatterà rifugiato a Londra e Weber quindi modo di avere notizie sulla situazione della dei prigionieri politici Napolitano e soprattutto sulla fu interessarsi interessò molto la figura di Carlo Poerio perché è la sua la scienza era diciamo tutti erano sapevano chiederle era innocente allora dolente storia si recò valeva ignobile due Sicilie
Quindi per motivi di famiglia perché la figlia aveva bisogno di cure per problemi di alla DC starci per
No lui ebbe e siccome conosceva anche bene l'italiano ebbe modo di proprio mi ascolta di ascoltare diciamo di essere presente no unanime il dei tribunali a processo di Carlo Poerio degli altri
Prigionieri politici ma non sono Clarkson ebbe modo anche di far visita clandestinamente a Carlo Poerio nel carcere di Nisida ed ciò che vide lo lo sconvolse perché perché vide questi o Carlo Poerio
Incatenato insieme a Michele Pironti la cosa scandalosa
Oltre a tutto quello che abbiamo detto prima pur fatto dato che questi prigionieri politici erano costretti a a camminare ad alzare ad averne essere incatenati a Coop pie e infatti i due prigionieri si Alessandro sia Carlo che Michele Biondi indossavano delle cinture di cuoio e queste cifre ed erano collegati tra di loro dalle da bere Dan
Pesanti catini ce la pesante cartina che collegava i due prigionieri anzi adesso lei la cintura e poi c'era ha un'altra cartina che era collegata dalla dalla cintura alla carlinga e notte e giorno e i prigionieri erano costretti quindi a a destra sarei così legati questo suscitò scandalo
Allora all'età di agosto quando torno a Londra pensò di rivolgersi all'orda Verdini che all'epoca era primo ministro l'inglese e voleva denunciare al Parlamento ciò che li aveva visto perché voleva che e i liberi i prigionieri politici venissero liberati oca
O compie oppure dissero ridotte le loro pene
Però ovviamente il grande Lord Aberdeen temeva che Paul diciamo si potesse avere delle ripercussioni no a livello politico non volevo portare la monarchia borbonica e quindi chiese anche viaggia stordenti fargli pervenire onde sì un dossier dettagliato di tutto ciò che lui aveva visto alle il Regno delle due Sicilie quindi in questo dossier fu inviato inizialmente al a a Giustino Fortunato che era il primo mini che era il Primo Ministro e mi hanno era il ministro degli esteri del Regno delle due Sicilie quindi a Napoli no
E però quando Giustino Fortunato ricevette questa questo dossier velocemente Annapurna lamponi a Napoli tutti questi documenti io Ulloa Chioggia voglio consultati perché questo primo due gialli e gli ho visionato dinamitardi Napoli dei fatti o anche pubblicato proprio uno studio su la corrispondenza e Giustino Fortunato e di queste relazioni tra Carlo Poerio guidabile persone umili proprio pubblicato proprio contro Rubbettino qualche anno fa
Ecco allora un livello scopo quindi di Lord Aberdeen era quello di avvisare il governo borbonico e di chiedere clemenza verso questi prigionieri politici però Giustino Fortunato fece preparare una risposta alla da inviare a Londra ma torni in questa risposta mancata inviata all'ombra lo compariva visto una diciamo invenzione intenzione da parte del governo borbonico di ridurre le pene dei prigionieri politici ecco e allora alla fine quando Lord Aberdeen e e mezzo riuscirono ad ottenere alcuna risposta a Chambery degli ultimi in base a quello che erano le loro rimostranze alla fine adesso Jackson decise di pubblicare
Questo dossier che divenne famoso Nord sorride famose lettere Milonga de di silente salve
Allora Bardem vinsi processi politici del governo Napolitano perché veniamo a circuito arrivò il Seregno non vuol resoconto stenografico scottature diranno va be'tanto che serve
Per comprare libero Rangers sono invece dobbiamo un po'educare Anna
E allora e dettagli ovviamente dimostrano la Krithia nella ricerca con cui la metodologia con cui ha esercitato questa ricerca non Poerio riverso professore
Passo di Migliorini colleghi voglio non dico volare alto perché in realtà con Anna abbiamo o volato sui dettagli di che anche e questa è la ricerca storica i documenti
Lei stile inglese incisivo cedermi nell'ottica cioè io vorrei chiedere a lei che il maestro di dottrina storiografica
Il Risorgimento è stato al centro delle attenzioni dei massimi cervelli diciamo dell'Italia contemporanea da Gramsci a conosciute Gentile
Per arrivare a autori come Jean Boro o Morandini Spadolini Rosario Romeo Luigi Masci gli Migliorini Giuseppe Galasso e ho citato pulite sono usati anche più veloce anche hanno avuto una spirito meridionalisti corto
Qual è la situazione in città rossa oggi
Cos'è oggi il Risorgimento nella coscienza della nazione italiana e anche della coscienza direi diciamo questo
Della ceto accademico e del ceto politico qual è la sua impressione
Oggi
Beh intanto Risorgimento e il Risorgimento venne definito dei contemporanei nella più il più grande evento della storia dell'Ottocento europeo che tende ancora di più ma ieri in lo abbiamo vissuto con questa coscienza l'Italia e gli italiani si sono formati intorno ad una idea alta e importante del loro Risorgimento
In che cosa fosse condita lo trascuriamo per andare un po'veloci
Poi c'è stato una sorta di di omicidio per così dire del Risorgimento perpetrato AN
Dal maggiore dal principale degli attori o almeno degli attori retorici ideali di quella vicenda che la dinastia salvo il l'otto settembre non può non essere come dire non intervenire nella nostra riflessione sull'oggi come al momento di difficile ripresa poi degli ideali risorgimentali e se quella nazione che si era tutta vista incarnate retoricamente storicamente nell'azione politica e storica dell'ormone chiave Savoia vedeva poi esso sopra fuggire da Roma come sappiamo perché minare lo sfacelo per la seconda parte della seconda guerra mondiale qualcuno ha scritto anche la morte della patria ha detto questo per dire che in fondo per la chiusura della Loggia sentenza entro la quale il Risorgimento ci finiva tutto quanto dentro
Che poi dopo la sua biografia italiana quindi nella seconda metà del Novecento si sia preoccupato più di cogliere limiti imperfezioni di spiegare anche a se stessa e alla società italiana ove mai quel Risorgimento che se pur potuto produrre una dittatura e poi il disastro della guerra mondiale
Mi dà qualche punto da Torchio può anche capire anzi si deve capire sodio graficamente storicamente
Chiesa ha generato in tutto questo
Beh in qualche modo si potrebbe anche dire visiva anche se le ragioni di questo processo al Risorgimento la storia le aveva offerte tutt'gran ce n'è un primo esempio ma anche tu anche la migliore storiografia
Italiana della secondo Novecento e tra virgolette revisionista
Anche poiché parlare un po'di politica nel senso più stretto perché le due grandi forze politiche del secondo Novecento italiano dell'Italia democratica repubblica
Il Partito comunista da una parte la democrazia cristiana dei mia tradizioni reali e come dire da visioni del processo storico assai diverse
Papato aveva come dire combattuto formazione dell'unità italiana
Quando gli era stato possibile per il mondo del socialismo del comunismo nel Risorgimento era un affare della borghesia che andava capito ma anche superato insomma come vede
E su questi temi si è soffermato storico come Giovanni Spadolini nel Giappone Cina amministratori mio cercando di far capire io cioè lo Stato
Un cattolicesimo liberale un liberalismo cattolico
Franco Della Peruta dall'altra parte l'altro grande storico del secondo Novecento ha studiato Mazzini repubblicani ha fatto vedere che la soluzione monarchica non era l'unica e ce n'era una democratica
E perse allora ma che forse aveva per così dire ha avuto la sua rivincita nella Resistenza e non a caso si era voluta chiamare un secondo Risorgimento
La democrazia repubblicana che era nata nel quarantasei quarantotto poteva considerarsi la vittoria di un Risorgimento mancato insomma
Storici che hanno cercato di non fare solo un processo ma di entrare un po'dentro le vene di quella complessa vicenda e di trarne un succo che potesse servire agli italiani del secondo Novecento ci sono state naturalmente però in qualche modo non è stato più quello l'asse portante della nostra identità nazionale
Oggi oggi sicuramente siamo in condizione il potere provare a rifare del Risorgimento
Non si
Portante della nostra
L'identità nazionale magari in chiave anche europea
Ritorna anche in chiave europea anche per le ragioni che emergono dal bel libro sui poveri Oriana perché perché siamo stati europei perché chiunque di questi patrioti voleva l'Italia perché la voleva allineata io dico sempre sono un vecchio tifoso di calcio
Insomma noi volevamo giocare il campionato di C seria
E oggi ancora chiamo nobili per questo perché non ci arrendiamo la nostra partecipazione all'Europa del del mille novecentocinquantasette alla nascita della comunità europea
Rivela sempre questo nostro desiderio di non accontentarci di una posizione marginale anche lì come nazione unitaria nel quadro dell'Europa non allunga e e nemmeno oggi noi vogliamo abbiamo voluto il Risorgimento per questo non ci accontentavamo delle soluzioni alla borbonica cioè rimaniamo tranquille nel nostro staterello e in fondo non è né tanto piccolo né tanto ignobile non ci basta
Noi volevamo giocare il campionato di serie a Nicolosi giocava a Parigi o a Londra
Si giocava con dei nomi con delle parole chiave che erano la Costituzione per esempio pelati come dicevo non è stata date negata due volte
Un progresso utenti con ho fatto solo di linee ferroviarie lunga diciannove chilometri un sistema ferroviario adeguato come lo realizzò nel Piemonte adeguato a che cosa agli standard ormai europee l'Europa per è un pezzo fondamentale
Nella cultura del Risorgimento nella cultura dell'Italia del Novecento è ancora col questo è importante
Perché il nazionalismo e la nazionalità mi scusi signor lungo un poco ma lei è sempre molto cortese
E lo sta affrontando una lira annualizzati sostituendosi all'approccio la Nazione il tema della nazione ma una nazione risorgimentale la nazione romantica in Italia com'è accaduto
Grazioli Mazzini per farla bene
E una nazione che proprio perché sorride consapevoli di esistere
A con gli con piacere che la sinistra solidità la stessa libertà stesse istituzioni siano costruite vissute in altri frammenti di quella grande realtà comune dell'Europa
Mancini vuole la giovane in teoria e vuole laddove all'Europa qualsiasi rivalutazione oggi Risorgimento lo dico con molta chiarezza posso in chiave nazionale nazionalista
Non sono farebbe del male come dire oggi sarebbe Controtempo ma non vedrebbe che cosa è stato il Risorgimento evidentemente è profondamente internazionale proprio nel senso in cui lo diceva Mazzini tra lei nazioni e un incontro una nazione libera con altre libere
Ebbene se pensiamo che conducono il protagonista di lavoro
è stato sì uno che non è sceso al di sotto di di Roma
Pero aveva una visione diciamo così europea e Cavour Sato sicuramente un protagonista da questo punto di vista sono sempre impressionato dal carteggio di Mazzini sorcini migliori
Devo morale quantità di volumi anche di rapporti che Mazzini stiamo parlando del due secoli fa e ha saputo intessere con Lima ma con l'Europa e non solo con con l'Europa
Professore
Mancano pochissimi minuti poi l'ultima parola tocca alla distruttrice a Isfahan come stiamo valorizzando il tuo bel monumento e stiamo mettendo dentro due esami di scrivere due biografie invece qui stomaci Nicolini ci richiama all'ordine i ciliegi
Tre volumi di storici che oggi sono imprescindibili per capire anche criticamente seguiamo nei limiti il Risorgimento lei cosa suggerirebbe
Non c'è alcun rilancio questo regalo dell'Epifania facciamo facciamo
Facciamo come dire una cosa politica ricorre
Se ci prendiamo un grande liberale come Adolfo Omodeo e l'oscurità del Risorgimento
Prendiamo un Franco Della Peruta con il suo Mazzini
I democratici italiani del Risorgimento che abbiamo fatto
E proverei anche di in una chiave diciannove
Più portata comprendere
Il visto che lo abbiamo ricordato ed è stato un grande ministro anche
Il libro di di di Giovanni spot Spadolini su sul Tevere più largo il credere più stretto scusi che racconta appunto la vicenda di questo cattolicesimo italiano
Tutt'altro che riluttante una parte almeno all'idea della nazional liberale
Probabilmente insieme con l'opposizione cattolica il mio libero di procedura Durini considerando il papato socialista come un'opera
Giovanile che ha fatto scoprire nell'assise diciamo che vogliamo però riuscì niente io mi correggerà procura l'opposizione grato per l'opposizione cattolica ecco appunto allora Anna Borioni verso una un minuto una considerazione finale
Sì allora intanto cosa magari non ci dice cosa sta preparando
Io vorrei preparare un convegno a livello nazionale proprio sui prigionieri politici napoletani
Quindi la figura di Carlo pari ma anche i casi Poggi prigionieri politici del Regno delle due Sicilie perché secondo me non è stata fatta molta luce su queste figure soprattutto adesso con questa rilettura di revisionista no della nostra Storia del Risorgimento e in cui vengono esaltati i briganti come eroi e poi invece vengono offuscate le figure di questi grandi patrioti meridionali che hanno tanto contributo notevole a anch'essi hanno sacrificato tutto per questi ideali di libertà
Per difendere la Costituzione quindi io io vorrei proporre proprio all'Istituto nazionale per la il sito dove l'asse del Risorgimento italiano perché sono anche direttrice del comitato di Caserta dell'Istituto per la Storia Risorgimento
Mi vorrei proprio poter proporre al direttore campi di organizzare un convegno
Proprio su mi prigionieri politici del Regno delle due Sicilie
Volevo riserva dell'intermediazione di radio radicale è satura nella galleria con questo il servizio pubblico anzi è anche questo è un mossa assunta
E nel mille professione Massaini violini ed erano le donne sono sempre trovano sorte escluso giusto lei cinque in questo caso è per per non dico metterci con le spalle al muro perché da essa
è operazione difficile però insomma tentativo c'è ringrazio per questo suggerimento allora i fratelli Alessandro e Carlo Poerio ne abbiamo parlato con l'autrice
Anna Poerio riverso che anche discendenze diciamo così dei coevi umano siamo lì a spiegarle che porti vorrà
Cercherà nel profilo biografico della nostra provincia e grazie professor Luigi Masci di migliori diverse essersi prestato a questa conversazione su questo
Bel libro e per aver accettato anche di allargare il discorso credo sia Dissette attualità non solo che le vicende nazionali ma per le vicende più generali
Più in generale europea in questo servono libri sempre cultura se del giornalismo se c'è una consapevolezza che i problemi e Livia cultura servono per avere un approccio come diceva Marco Pannella
Teorico ma non ma sarà
Ciò ai problemi
Grazie di nuovo grazie a Francesca Lusini per l'assistenza TIR legge naturalmente un ringraziamento saluto o agli ascoltatori di radio radicale accudisco anche gli ovuli per il nuovo anno da parte di Giuseppe dire

