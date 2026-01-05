05 GEN 2026
Il blitz degli Stati Uniti in Venezuela. Intervista al professor Patrizio Bianchi

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:57 Durata: 12 min 18 sec
A Patrizio Bianchi, economista, già ministro dell'Istruzione del Governo Draghi, abbiamo chiesto una valutazione di quanto avvenuto all'alba di sabato scorso con l'arresto di Nicolas Maduro e sua moglie da parte degli Stati Uniti.

"Il blitz degli Stati Uniti in Venezuela. Intervista al professor Patrizio Bianchi" realizzata da Roberta Jannuzzi con Patrizio Bianchi (professore emerito all'Università di Ferrara, già ministro dell'Istruzione, titolare Cattedra UNESCO).

L'intervista è stata registrata lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 11:57.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: America Del Sud, America Latina, Cina, Diritto Internazionale, Economia, Francia, Governo, Italia, Maduro, Meloni, Mercato, Mercosur, Onu, Petrolio, Politica, Trump, Unione Europea, Usa, Venezuela.

La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.

  • Patrizio Bianchi

    professore emerito all'Università di Ferrara, già ministro dell'Istruzione, titolare Cattedra UNESCO

    11:57 Durata: 12 min 18 sec
