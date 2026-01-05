05 GEN 2026
intervista

Dopo il Venezuela? Intervista al senatore Maurizio Gasparri

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 12:38 Durata: 10 min 30 sec
A cura di Valentina Pietrosanti e Francesca Rosini
Player
"Dopo il Venezuela? Intervista al senatore Maurizio Gasparri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Gasparri (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE).

L'intervista è stata registrata lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 12:38.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, America Del Sud, America Latina, Chavez, Cina, Cuba, Democrazia, Difesa, Diritto Internazionale, Esteri, Geopolitica, Gheddafi, Governo, Groenlandia, Libia, Maduro, Mercato, Mercosur, Movimento 5 Stelle, Nato, Russia, Trump, Unione Europea, Usa, Venezuela.

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Radio radicale siamo in collegamento con la Maurizio Gasparri per parlare della situazione internazionale dopo l'operazione in in Venezuela voluta da Donald Trump allora io le volevo chiedere
Senatore e lei è preoccupato e che considera come ha fatto Tajani e la Meloni l'operazione legittima
Per sono preoccupato come tutti perché Putin attacca l'Ucraina l'Iran minaccia tutto il Medioriente Dharma bolla utili Hamas nel Sudan c'è una guerra di cui nessuno parla
Somaliland è un'altra soluzione
Avverta
Il diminutivo sicuramente altri compiti radio che in America Latina certamente è un ulteriore
Fatelo pure perché i vigili che sono opaco come tutrice aperta polemica sulla Groenlandia che fan parte dalla Danimarca che fa parte della novembre Amado
A tramuta dicerie interessati a dire quello che succede all'articolo capisco cinesi russi si muovono con le zone che fermano le mode ma non ho nient'altro da dire ma in un mondo normale casomai dovrebbe parlare con gli alleati della NATO concordare un altro regia di diventa pareva Maradona
Alleanza degli atomi al mondo permesso risolvere i problemi Performing dopodiché non sono qui a piangere per il destino di Maduro narcotrafficante
Personaggio che ha ospitato appunto Hezbollah iraniani cinesi quindi diciamo non c'era piantato un paese con una forte melma l'alterazione di difficoltà economica con sofferenza della popolazione
Persone dissidenti incarcerare sicuramente nel corso dei decenni perché prima di Maduro cerca Chavez morti e repressione discriminazioni definitivo quindi io non capisco come si faccia a manifestare per Maduro poi si può discutere sul diritto internazionale su tutte le questioni
Che purtroppo mora Realpolitik spazza via perché tutti gli altri io ho citato prima
E non è che ho visto tutte queste regole diritto internazionale e quelli poiché le ONG dove entravano mentre Maduro alimentava narcotraffico probabilmente anche il terrorismo e negava i rientri al suo popolo adesso può essere per il diritto internazionale lunedì
E al tenersi dalla sua difesa il sabato quindi i principi andrebbero diversi sempre e comunque quando si fece la guerra gridava riferisce che sognava abbattere un dittatore mi dica lei sono portati quindi Jeannie
Quale strada all'evoluzione demografica della Libia merita in realtà delle azioni della Libia
E non a vendicare perché non ci sono strade la Cina di fronte alla quale i vini sono prostrati prostrati che cos'è una realtà democratica e quando sono andati da Chávez il limite inferiore della cioè quando una polemica perché o smentita una altri accusati erano stati erogati e i soldi anche a Cirani dalla dittatura i grillini primi soldi non erano previsti ma ci sono andati anche gratis metterci in ginocchio perfino peggio quindi osserviamo con attenzione tutto questo senza piangere
Perché maturano cioè un tubo vorremmo un mondo in cui le controvento in regola zero ecco con il diritto internazionale ma che ci fosse anche la democrazia libertà tutte le parti del mondo non ci rendiamo conto che la democrazia
è un privilegio di un ponte minoritaria dell'umanità
E e delle sue chiami cinesi i russi ad altre realtà di varie parti del mondo coloro che abitano in luoghi in un delegificati da una prassi democratica sono ahimè numerosissimi e quindi diciamo bisogna guardare le cose con realismo in questo senso quindi condivido Lerna derivante dal Antonio Tajani e il recupero duecento che in quegli anni
Espresse tempo fa dedicandosi con tacco di gabbiani di credito internazionale vale fino a un certo punto cosa voleva dire altri annoio cioè chiedendo internazionale in molti gli angeli
Mi pare di via Nomentana verande realtà democratica andiamo al cuore dell'Unione Europea o Mondadori siamo fautori per lo Stato di diritto e della democrazia mondiale e dopodiché nel mondo ci sono fiacco i dittatori vessatori
Paesi senza democrazia e il do Inferno quelli delle ONG quando che appunto è immaturo di tutto il mondo comandano Cuba come messia lo ha ricordato anche da rampe in queste ore compito
Il mondo purtroppo è molto molto complicato i principi diritto internazionale che sono sacrosanti
Vengono calpestati nel silenzio in tutti i continenti
Ogni giorno che Dio manda interna spesso non è una buona cosa per quanto riguarda le risorse petrolifere del Venezuela lei pensa che queste e Tramper riuscita a mettere le mani su queste risorse
Cambierebbero radicalmente gli equilibri geopolitici mondiali
Ma guardi anche da facciamo la scoperta dell'acqua calda o del petrolio volendo nel mondo interessi economici continuano i rapporti tra gli scali dedico questa cosa che una banalità
Il petrolio ancora in questa fase di carburanti di risorse energetiche fossili
Una risorsa fondamentale e quindi non c'è dubbio che li diciamo matura Rosato il petrolio come strumento di potere che un c'era un Paese che ha produzione petrolifera
E il Po hanno diciamo contestato gli interessi di alcune società americane che adesso Trump muore difendere indicando una volta di interessi perché la storia dell'umanità purtroppo
Chi dice tutta la realtà quindi vediamo come accadrà adesso questo periplo pare che venga venduto qui alla Cina primi anche la Cina sulla convenienza quindi purtroppo gli interessi economici fanno parte dell'agenda
Della Della Polidori Carmine non c'è dubbio Otranto guarda anche a questo ha spento e vedremo gli sviluppi dalla situazione che governo ripararsi vive nel c'era ne erano la demografia come noi speriamo come Governo italiano
Ma ancora una situazione da inquadrare nel bar in questione però ultime due due questioni allora lei lo firmerebbe a questo punto il Mercosur
Che insomma causerebbe anche credo
Nato che vada approfondito guardi vedo che anche le grandi associazioni agricole hanno alimentato un dibattito molto forte al riguardo credo che ci sia qualcosa da chiarire io sono favorevole alla politica
Dei commerci internazionali sono contro i ladri sono contro qualsiasi misura anche gran Palma diagonalmente le date
Però poi apertura dei mercati richiede del posso dire dei bilanciamenti no
Tanto che uno deve anche avere analoghe facoltà e possibilità spesso c'è un dumping la concorrenza sleale da anche alla Cina no
Cioè quindi anche nel coso che riguarda un'altra né del mondo l'America Latina io sono dell'avviso che sia un buon accordo Matrim necessiti come chiedono gli stessi operatori agricoli un accordo che
Perché l'insulto agricolo chiedono delle modifiche di alcuni dettagli espresso il diavolo è nei dettagli utili immensi abbiamo bene il testo l'ultima questione cosa dovrebbe fare l'Unione europea di fronte alla minaccia della Groenlandia alla Groenlandia
A tapparsi ed è che voglio dire mettiamola Nando planata un'alleanza difensiva che tran-tran è chiama molto tant'è che anche lui ha voluto che l'Europa comunicasse le proprie spese perché poi gli americani pagano
Dipende l'Europa questo è un vecchio problema quando poi d'un monte dividendi e quindi la difesa comune le spese della difesa sono un pezzo importante della sovranità della democrazia e della libertà
E quindi io credo che noi dobbiamo come Italia fare la nostra parte nell'ambito della Amato
E chiederei americani che discutono con la NATO coprono andiamo parte dalla rimarcano che vanta fa parte della NATO rimarcava batte anche europea siamo leali c'è una pressione teoretica di russi e cinesi nelle ultime archivi chiudiamo
Contrari a una pressione impropria una minaccia militare
E però parliamo il perché chiamate sarà c'è una approvato nell'anno sarebbe un caos enorme perché finirebbe l'articolo cinque della NATO che comporta il dovere di ripresa la Valchiria destinato di un proprio membro aggredito ma paradossalmente sono gli Stati Uniti che sono il pilastro della NATO quelli che hanno pagato
Buona parte delle arriverà nato per decenni a violare le regole Camilli
Mi auguro che tutto questo non accade che l'Europa prova deve essere coesa Umit armata diventa perché se no comma nonché indice analogo a quello che nel montata degli inglesi che escono dall'Unione Europea propone momenti di crisi
Chiedono i tavoli dei volenterosi odiose siamo destinati a
Non contare se confusione diamo cinquecento milioni come europei non un mondo in cui ci sono un milione e mezzo di linee di un miliardo e mezzo di indiani una in crescita demografica un presidente americano come dire esile con la sua linea
Emittente sbaglia I giganti della legge buone e sbaglia i dati popolo Théodore tutto sommato rivolte sbaglia di meno e però fa una politica su ma che non sempre coincide con il bensì della nata europea Walter l'Europa non si unisce ecco perché noi vogliamo lo riporti dalle del PPI è un'Europa politica
Unità con una forte determinazione nonché perdere tempo sulle misure dei vitelli ma che possa avere una sua politica coesa di prospettiva
La storia ci costringe a cui tutto che valuteremo divide dai danesi da Giulio hanno noi americani in una lettera che manda una media l'Europa è un'altra questione può avere una volta a tutelare oggi
La Danimarca e domani altre cose ma chi non lo capisce è un partito quindi noi dobbiamo far prevalere le giuste vedi ponte ideale del Partito popolare un'Europa in piedi sovrana
Coesa e non burocratizzata e non ottusa Walter tra l'Europa non scriva da nessuna
Bene io la ringrazio molto della sua disponibilità ringrazio l'allenatore Maurizio Gasparri di Forza Italia ma questa intervista Grazia

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate