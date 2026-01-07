Presentazione del libro "L'omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna (1979-1980)" di Miguel Gotor (Einaudi, 2025)

07 GEN 2026
L'autore ne discute con il magistrato Giovanni Salvi.

Presidente del Comitato scientifico Fondazione Vittorio Occorsio e già Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione e con Francesca Rispoli, Presidente di Libera.

Benvenuti evidentemente liberata la sede nazionale di libera questo è un bene confiscato pubblico per chi non non lo sapesse era un cinema progettato dall'architetto Morandi ridiventato
Sala a Bingo video lottery accettare rientra una grande operazione di contro il riciclaggio che quindi ha consentito questa sedi di essere un bene prima sequestrato e confiscato
Libera gestisce questo bene data qualche anno la proprietà del bene e della Regione Lazio e lo abbiamo trasformato il percorso di memoria ed impegno che di indichiamo a visitare nostre spalle potete miei siamo tutti i giorni
Aperti e pronti ad accoglierli questa sala è una sarà invece che propone frequentemente si presta a presentazioni incontri dibattiti anche spettacoli questa sera l'occasione e particolarmente l'importante perché come tutti sappiamo viene è stato anniversario dell'omicidio pressanti Mattarella quarantasei e in occasione anche su questa e ricorrenze abbiamo pensato di organizzare la presentazione di questi straordinari perché ripete acquistare nel all'ingresso di Craxi peraltro navale di dépliant anche qui nella questi territorio che è venuta a appunto portare i libri questo libro dicevo è stato scritto dal professor culto che sta grazie saluto
Per essere qui con noi dico molto penso libero molto generoso perché tantissimo al suolo ai suoi lettori e mi ci sono immersa consiglio di fare lo stesso forse sono anche più libero
Almeno due però ecco in questo senso il generoso così come generoso l'autore che
Da quando è uscito il libro in questo mese mese e mezzo ha fatto già diverse presentazione quindi ha consentito questo tipo di di viaggiare con noi Giovanni Santi ringrazio
Sentitamente insomma procuratore se noi conosciamo intestato con noi anche in questa strana già diverse occasioni presente relatore oggi anche alla Fondazione
Occorsio è protagonista in qualche modo anche delle pagine di questo libro perché certamente il suo lavoro da magistrato ha intrecciato ed è stato parte di questa stagione che il libro ride ricostruisce
E io ho ho chiesto smartphone i relatori siamo intesi di fare un paio di giri poi vediamo se c'è qualche qualche domanda perché gli argomenti sono molti volendo potenzialmente moltissimi proprio perché è un libro stratificato che racconta non solo la vicenda dell'UDC Piersanti Mattarella ma la colloca in un contesto molto più ampio per cercare di dare al lettore degli strumenti per comprendere il perché sia avvenuto quella quell'omicidio
E fin dall'inizio il l'autore del CIPE ci conduce su sentiero centocinque dicendoci che il lavoro che ha fatto nelle pagine è lavoro di ricostruzione con un approccio ovviamente storico
Anni Periodo di distanza dai fatti
Abbastanza voluminose essendo trascorsi quarantasei anni quarantasei anni certamente in questo senso è un libro coraggioso tu perché non ci parla solo di quello che è avvenuto ma in questa contestualizzazione cita moltissimi elementi di analisi
Alcuni anche non non semplicissimi da comprendere stasera cercheremo di illuminarmi
Di nominarne alcuni fin dall'inizio c'è un tema che è legato al processo noi sappiamo che in questo momento è ancora
Perché un processo circa
Gli esecutori materiali dell'omicidio Mattarella sono stati invece è stata condannata la cupola di Cosa Nostra rispetto a quella che viene definita del modifichi i mandanti
Dell'eccidio ma lo storico va oltre nel senso che a prescindere da quello che è il processo aperti e quindi a quella di quella quelli che sono le prove quindi la sentenza che attendiamo cerca di aprire un quadro interpretativo che più che chiudere
Apre ad ulteriori domande quindi ci conduce in questo spazio di di riflessione e anche di ulteriori interrogativi e per chiedere prima di tutto questi insomma qual è questo questo crinale in qualche modo in cui ci si avventura da storici non sono un processo così importante sull'omicidio così importante avendo studiato per molti anni forse ancora adesso tutta la vicenda legata ad Aldo Moro che molto collegata anche ovviamente Arthur Santi Mattarella che è stato definito il
Il modo siciliano e quindi con mezzi tiene insieme noi rispetto certamente per le sentenze delle carte Haiti anziani eccetera e tutto il parleremo tra poco con con con il nostro altro relatore ma non appunto ci allontaniamo rispetto alle carte cerchiamo altre carte giudiziarie per cercare di mettere insieme altre fonti e proiettando nell'oggi e quelli che sono appunto di quadri interpretativo di di questa di questa vicenda grazie
Grazie grazie
Auguri per essere qui grazie a voi questo invito grazie a libera sono trascorsi ventiquattro ore dalla
Dal bersaglio
Della della della morte
Personaggi Mattarella quarantasei anni fa e quando Gianpiero soffre di mi ha proposto di
I presentare questo libro siamo caduti su questa data perché presentarlo con liberale e grazie a liberare in questa sede
Significa semplicemente cercare di fare le cose
Secondo l'azione figlio diciamo secondo un principio d'ordine
E una logica
E proprio risponda alla domanda
E o o no questo libro è frutto di una frustrazione
Come tante cose sola frustrazione un sentimento
Può vincere la sua vitalità
E in che senso gli avevo scritto un libro sugli anni Settanta
Ogni generazione settanta
Generazione nata e mi ero sentito obbligato tante circostanze
è un libro affresco quindi bisogna scegliere
Di cosa parlare cosa tacere
Tante circostanze da Dante un'azienda ad indicare
Una ventina di righe
A dormire mangiare
Che significava so
Non farlo non farlo per altri e il situazione nel fatto che era assolutamente insoddisfatto di quello che avevo scritto
Ero sicuro di non ha
Non ha tolto il senso di un omicidio
Che gli ha urlato immediatamente gli era sembrato così come sembrò i protagonisti di allora sta abbastanza bene impressionante
Protagonisti diversissimi cardinale Pappalardo durante l'omelia
Leonardo Sciascia sulle pagine del Corriere della Sera
Proponi roaming in Parlamento
Persone diversissimi l'uno dall'altro sembra siamo parlate
Non è solo mafia
E questo sì sussurrato
Nell'orecchio
Io mi sono reso conto che l'unico
In quelli quelli Giovanni
Sostenne che si trattava di un omicidio e passa
Fu il procuratore violata in una piccolissima francobollo giornalistico
Ma per il resto davvero una voce
Nel deserto
Era tutto un po'anche più maturo in un'intervista a Repubblica
Allora aveva questa percezione di descrivere queste venti righe e poi in un'altra che un po'si è modificata però c'è l'arrivo che le categorie che aveva utilizzato per raccontare gli anni settanta
Non erano completamente inutili per comprendere
Quell'omicidio
L'omicidio era davvero come uno spartiacque
Che per un ultimo caso logico creativa il sei gennaio dell'ottanta quindi alla fine degli anni Settanta
Ma era uno spartiacque di un profondo che anni fa una nuova fase
La seconda ragione che mi ha portato a questo libro era che certamente io sto svolgendo mai ridendo e scherzando ok dove tanti venticinque sono solo sto invecchiando
Una come dire un avvicinamento la strategia dei giudici avvicinamento rispetto alla vicenda nodo
E la sto cercando di prendere tutte le parti
Prima dopo durante le liti interne il memoriale
E avendo capito e avendo saputo che davvero Mattarella era considerato che i giornali raccontarono all'indomani per il delfino di mormorò siciliano ero mosso dalla curiosità
Tanto l'inglese era vero
E perché
E che cosa significava nel mille novecentottanta essere oppure resta il ritorno
Ora
Mi sfuggiva la notizia ricerca
Che Moro aveva sostanzialmente di Meredith
Sul terreno politico era Mattarella sul terreno istituzionale Vittorio Bachelet che era il vicepresidente
Del Consiglio superiore della magistratura
Ora aumentando niente benissimo
Però forse non è chiaro neanche a quindici alle ore diretto a quanto è accaduto
Che
Mattarella è stato decapitato il sei gennaio dell'ottanta
Attendo quindici febbraio dell'ottanta
L'uno nel modo
Meritino il raggiungimento come sappiamo e l'altro delle Brigate Rosse
Insomma è stata una lotta di potere Burdo voluto due l'Italia riconsiderate le quattro giorni dopo la morte di macerie iniziale congresso da Democrazia Cristiana
Un congresso col senno del poi si sarebbe rivelato fondamentale nella storia repubblicana perché avrebbe definito degli equilibri politici anche di potere
Che sarebbero durati fino al mille novecento novantaquattro
Non tutti i progressi sono uguali
La Vinci deve fare politica solo e soltanto con i diessini
Il PC e il rapporto tra Dc e Pci è una storia passata che finita nel modo cruento stiamo portato e quindi c'era questo tema che mi interessava finisco la terza ragione quella della domanda
Davvero delle regioni provocatorie ma per una curiosità intellettuale
O se volete anche un gesto civile
Mi vien mangiando uno
Vivere un libro di storia
Quando lui in giudiziarie sono ancora aperti
Ho dato io avevo diverse ipotesi di lavoro potevo scrivere sul Carmine Pecorelli potevo scrivere su Ambrosoli
Sostanzialmente queste due
E comandare affascinato da questa condizione
Dal due mila diciotto abbiano la magistratura italiana la Procura di Palermo che giustamente stiamo parlando di diritti che non possono
Costituzionalmente passare prescrizione sta giustamente ancora cercando e attendiamo con fiducia gli esecutori materiali questo delitto
La Lombardia però era abbastanza evidente
La butto lì è un'arma che anche lui anche nel diritto Rostagno
E convinto che sto parlando e giocando in casa
Sì sono stati condanna dal punto di vista giudiziario davanti ma si fa fatica a trovare i genitori e pure
Eppure si tutto fosse in ordine ma dovrebbe essere semplice dopo trenta quaranta anche cinquanta di processi di pentiti di lotta alla mafia è stata una cosa seria dura forte dove abbiamo sacrificato le più nobili energie del nostro Paese
Nella magistratura tra i carabinieri nella pulizia è un cimitero dei morti è un cimitero di morti eppure se fosse semplice
La figlia Emanuela di uccidere
Sarebbe dovuta emergere
Con una certa
Facilita
Beh perché volevo e perché vorremmo scrivere un libro di storia unicamente
Gara due diritti
Che come tanti altri sono costituzionalmente garantiti
Il diritto alla libertà di ricerca
E il diritto alla libertà di pensiero due mila e gli amanti esagerato
No io dico da storico dell'età contemporanea giudice problemino nel nostro Paese
E illuminino qui all'interno della denuncia civile
è il fatto che
Per tanti modi
Diritto all'oblio delitto alla paralisi
Ovviamente l'azione giudiziaria di fronte a efferati delitti che non possono poi iscriversi
Vi assicuro che i principali fatti relativi alla storia degli anni settanta
Trascorsi ormai cinquant'anni
Da quando sono avvenuti vengono ancora oggi delle inchieste giudiziarie che sono in corso
E che in qualche misura come è normale che sia vincolano condizionato
Turbano
La delibera del sedici libero esercizio di un'attività dinamica dell'umanistica che quella di chi fa questo mestiere il mestiere di storico
Io non ho la pretesa di dire la mia Sud delitto Mattarella dieci ancora infatti
No avanzo questa pretesa e lo faccio
Trascorsi quarantasei anni allora o stabiliamo che la storia contemporanea non esiste
E che abbiamo soltanto il giornalismo di inchiesta
Un ex magistrati che scrivono delle loro inchieste
Una volta andati in pensione
Lo dico con il massimo rispetto mastodonti scrivendo dei processi
Che sono evidenti in tutte le librerie d'Italia
Possiamo destinati ad a vere soltanto
Giornalismo di inchiesta di qualità per l'amor di Dio ed ex magistrati che scrivono i libri sulla propria esperienza professionale davvero nero su bianco
C'è un'eccezione no no no ma c'è un'eccezione e non è un caso che essa sia nel fianco secondo me ad eccezione
è un'eccezione è un'eccezione secondo me significativa meritevoli di essere sottolineata
E quindi volevo riuscire rivale scelto l'animale non esistono
Sappiamo sappiamo oggi
Ci riferiamo ok o stabiliamo questo
Ebbene sbagliato secondo me oppure trascorsi cinquant'anni infatti modestamente
Chi si passa alle schiere qualcosina utilizzate a dire
Altrimenti quando cominceranno
Cioè dovete essere tutti morti
Cioè tutti privati di un diritto
Di conoscenza
Allora questa cosa qui a me non non girava
E allora iniziati lo stoccaggio che poi davvero e finisco sono proprio quei libri nonché
Come dicevi come dicevi questo posti dei problemi diciamo riscrittura narrativi che ebbero qui sono affascinanti per me
Don risolti bene male lo diranno i lettori
Che quando mi vogliono fare un complimento
All'italiana cioè
Rovesciando inermi dicono molto denso
Ha detto il genero ci
Siamo
Siamo tutti sono c'è un popolo che mi verranno diciamo è denso generoso quota ho avuto un problema
Non è soltanto un libro sull'omicidio del Santo Padre le pare evidente
Ce ne sono due
In uno e però anche questo secondo me è un certo momento mi è sembrato che fosse giusto mi sono detto se non ora quando
Ecco adesso allora concentrazioni e avevo la possibilità naturalmente su questo altro libro vince dentro e tutto di circa dieci quindici anni di ricerche Schede di cose
Io capisco che lo posso dire ma che c'azzecca parlare della presenza pubblica in Italia con l'omicidio di Piersanti Mattarella e non c'azzecca
Ma la vita è fatta anche di cose che non c'azzecca come diceva come diceva Di Pietro
E che poi invece magari magari
Di ricerca ricerca di errore in errore di tentativo in tentativo questa è la vera libertà dello storico era
La differenza fondamentale che centra uno storico un giudice è che il giudice
è costretto
Anche nei limiti del tempo che è una garanzia per l'imputato
A scorgere il proprio discorso e assicurare il proprio giudizio che è un giudizio che anche le conseguenze
Potentissime nella vita delle persone
è evidente che il volume storico una grande ammirazione mi
E si ammirazione Miliband fa quell'altro spiega che il mestiere di giudicare
Ma la vera differenza è stata spiata intatta spiriti grandi Calogero lasciato uccisi Burg cioè un demone quella del rapporto e delle differenze tra
Tra giudice giudica storico io dico andrebbe fatto anche un confronto per il giudice tra lo storico il medico
Ci sono anche gli osservatori
Tra come lavoro storico operatore il medico quando cioè
Una malattia ricordo che non è un corpo sociale corpo fisico
Ma lasciamo perdere è un demone del rapporto tra giudice storico e la differenza più grande che
è chiaro che lo storico evidentemente il giudice deve mettere delle sentenze
In un tempo limitato che ha
Controlli che si formano dentro il processo
E solo mille hanno valore
Dal punto di vista giudiziario
E quindi la massima prudenza si esprime con la massima coscienza del limite
Questo il mondo affascinante
Solo che in quel processo e in un tempo limitato
Poi certo può chiedere di fare altre zitta devono dare la proroga
Ma che invece lo storico ticket unicamente si fosse rivenduto
E può avere di fronte a sé un tempo illimitato e delle pagine bianche da riempire
Ma lui non formula sentenze cerca di comprendere
E non dalla libertà e non priva della libertà
Un altro essere umano
è uno sforzo di conoscenza
Imponente
Questa è la differenza il fascino perché uno di questi libri
Come questo ce ne saranno altre ce ne sono già almeno una quarantina ce ne saranno nei decenni che verranno
Centinaia e ciascuno di noi la sua
Allora questo confronto secondo me va bene fosse
Fosse all'oggetto della opinione pubblica di oggi in Italia
Elemento che vorrei fare l'avvocato Vanessa già introdotto questo denaro questo limitare da un lato quello dello storico che emettere sentenze ad altro giudice magistrato che a sentenza si deve stare facile arrivare ci deve arrivare al secondo il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio prima questo arresto
è un elemento molto importante soprattutto il processo come quello di cui stiamo di cui stiamo parlando in cui abbiamo una sentenza definitiva sui mandanti ma restano aperti enormi interrogativi non so se gli esecutori materiali abbiamo detto c'è su questo processo aperto ma interrogativi riguardano nel contesto propone ne parleremo
è e le convergenze di di interesse
E quindi su questo chiederei al curatore eccome diede magistrato da personale legata veramente intanto tutta la date dati della magistratura assegni divenne questa distanza braccio che si intuisce e ciò che si può dimostrare no nel nel libro
Potessero contorno mente di una serie di elementi no alcuni sono anche stati importanti come proveniente attivi rimproverarmi senza rispediti perché non considerati però invisibili
E quindi come si può in qualche modo evitare che l'asta giudiziaria venga retta come la verità totale la invece necessariamente abilità data quello che oggi consente definitivamente reato poco
Dunque
Ma credo che acquista parte della domanda abbia già risposto sia
Portò vecchi le due
Precisazione su un elemento fondamentale oltre ogni ragionevole dubbio recentemente o da qualche anno prodotto ma che comunque un principio ovvio di valutazione un criterio di valutazione che vincola magistrati non solo una fase giudicante ma anche della fase inquirente quando cioè circa il le prove possano portarlo verso la verità la verità
Non si postula come esistente comunque approssimabile con gli strumenti del processo penale
Quindi intanto semmai e proprio va ribaltato
E questa è una cosa che forse solo chi ha vissuto inesperienza dei processi piccoli magistrato nostro paese che ha vissuto l'esperienza di questi pensieri sic
Può capire fino in fondo va ribaltato nel senso che in realtà gli esiti e il magistrato che ha bisogno dello storico
E questo gli produceva una serie di problemi notificati sulla valutazione dell'interpretazione dell'altro
Noi ci siamo trovati degli anni sessanta settanta i primi anni ottanta
Di fronte a una situazione di cui sia stata sia unica però certamente è una situazione che occhiali su cui vi sono state minacce contemporanee
Che noi tendiamo a dimenticare
Hanno qualità che particolarmente significativa sì un illecito anche semplicemente alla mia vita professionale le cose che mi sono capitate di trattare
Mi rendo conto della straordinarietà periodo che abbiamo vissuto non perché in altri Paesi come la Francia per esempio non vi siano stati
Casi altrettanto significativi come alcuni omicidi politici anche nel territorio
Francesi delle azioni e dei servizi segreti francesi all'estero creando anche indeterminatezza dei morti
Ma perché i meccanismi di autonomia e indipendenza della magistratura italiana con gli aspetti positivi e con quelli negativi larghezza Gagini eccetera hanno comportato che su questi infatti se sia investigato fino in fondo è anche occorrono oltre l'individuazione di qualche cosa che gli avrebbe potuto soddisfatto quindi sono case pensate in questo breve periodo che summit
Mi diede corpo diciamo dal settantanove all'ottantadue vi sono e lui li esamina
Vi sono Pecorelli
Venti massimo ricollocare mille novecentosettanta no
E poi c'è
Da incolume ci sono tutti i vari attentati dell'estrema destra e dell'estrema sinistra
Nel Paese ha poi ci sono appunto omicidi mafiosi
Il segretario provinciale
Della Democrazia Cristiana
In
Poi ce Santi Mattarella ci sono la Torre prima ancora c'è Terranova
Si arriva a
Dalla Chiesa mai mentre Ceccardi c'è il sito ma caldissimo dove
Sono in condizione storico dai Sindone con Riccardi hanno in sé talmente tanti riflessi talmente tanti spunti che costituiscono uno spaccato di un mondo che non in questo momento non riusciamo nemmeno a capire il processo Pecorelli nella mia il cliente mi sono occupato delle indagini fino all'autorizzazione a procedere al senatore Andreotti guardata Perugia
è stata seguita la stessa strada in parte differenti che io sono convinto che discutere batteria fosse forse il gruppo di Fioravanti loro hanno puntato su altri esecutori materiali e quindi
Di un percorso diverso rispetto a quello individuato umana basse è la stessa cioè
Da vicino le carcasse gli assegni presidente ma non ce ne siamo dimenticati secco
è un Paese a scarsa nel momento in positivo sul negativo
Cioè nel senso che sì adesso che non abbiano la possibilità anche esistano scandalo in tasca perché non può esistere scaturito cazzotti per per quello che è successo del Paese in quegli anni del copiare cinque
Ma loro scandalizzarsi casse è uno scandalo di migliaia e migliaia di miliardi scusate di miliardi e miliardi di lire chi infettanti Eurosistema politico
Il la
Un qualcosa che
Faceva parte faceva parte della vita
Politico-istituzionale del Paese
Quando Pecorelli scrive degli assegni del presidente
Che per tanti anni non sono stati individuati
O meglio sono serve subito trovarlo errore gli assegni che ce l'aveva il tris
Però coloro che li avevano presi si trattava di
Viene quattrocento milioni di lire del mille novecentosettantasei quindi
Quasi sette otto milioni di euro e adesso e non tutti per intestati a a persone inesistenti da dieci milioni venti milioni cinque milioni mare gli chi erano intestati a persone inesistenti assegni circolari con assegni di girata di varie persone tutte asserivano di averle ricevute da un operatore del SIR
Chilometri solo quando nel mille novecentonovantatré
Noi finalmente rinunciare dunque l'investigazione ricorda di dal dia dei Carabinieri della Guardia di Finanza dalla Polizia di Stato tutti insieme si riesce a rompere questa
Per questo omertà stabile proprio l'omertà tiene fuori questi assegni almeno per quattrocento milioni che aveva negoziati però Presidente del Consiglio nominato ventuno marzo del mille novecento settanta però cioè il giorno dopo l'omicidio di Pecorelli di questo non c'è memoria paesi
Non c'è memoria alti
Sì sia stato Pecorelli ucciso sbandato minori
Quindi via otto ma il fatto confessato signor raccolto io elezione quindi è indubbio che così almeno quattrocento milioni di quel miliardo e quattrocento dalla stampa grazie al
Sono stati fatti molti passi avanti ma noi dobbiamo anche capire che considera ulteriori e comprende per i magistrati è stato molto utile
Perché si è trattato di un mosaico di cose diverse e tante volte i magistrati hanno dovuto ricorrere
Addirittura la perizia storica che secondo me è un assurdo io non l'ho mai risposta perché mi ritengo che non possa essere Bellincampi prova la storia evanescenza
è una valutazione che si deve passare le regole deontologiche molto precise ma non è una scienza come invece senza avvertirli Istica
Perché la stilistica è una vera e propria scienza scienza che può essere falsificata cioè tu puoi attraverso la serie documentale serie civilistica ricostruire delle del
Dei dati di fatto che sono
Controvertibili mentre l'interpretazione storica e per sua stessa natura non controvertibile nel senso
Che sono interpretazioni però è un fatto che voi checché si sia dovuto ricorrere all'interpretazione alla alla perizia storica e acquisti ribaltamento che vi dicevo
E io dice della difficoltà si è incontrata in quel periodo per esempio a ricostruire la tragedie Bologna o i fatti di Ustica
E su questo ritiene il col loro
Lavoro molto magari ci torniamo dopo sono conseguenza libero Ulivo chiudere disposto subiscono
Quindi il mestiere del del del giudice del Pubblico ministero che necessariamente diverso dal mestiere dello storico anche se si avvicina molto si distingue per le cose che sono state dette ma volte interna con prevenzione che Pavolini nel singolo caso specifico prendiamo proprio Piersanti Mattarella io non do affatto per scontato che voi sappiate
Dice cosa stiamo parlando Piersanti Mattarella fu ucciso
Mentre si trovava in macchina il sei gennaio il si può ottanta nel in insieme mensola in macchina un la moglie e con altri parenti vicini tra cui una domestica
Mattarella la moglie di Mattarella venire ucciso prima di viene sparato un rogo Mombelli piena estate Olivieri vengono sparati dei colpi
Con una rivoltella arrestati molte sinceri hanno sparato più e quindi l'attentatore
Si allontana prende un'altra pistola Ettore quindi tiene visto molto bene dalla moglie che all'interno verrà della macchina
E su questo nasce
La
Ipotesi successiva della responsabilità di Valerio Fioravanti non irrilevanti è una persona estremamente caratterizzate artisticamente
è vero che le assomiglia a Babilonia giovane che attualmente è stato indicato come uno degli esecutori ma se uno vede Fioravanti non lo non capisce dove subito molto caratterizzato cere bike rossiccia questi occhi molli termine
Che è una persona che difficile e infatti è stata spesso riconosciuta edifici non non non individuati
Ma
Tutto questo riguarda il processo e io non entro nel processo per obiettivo che non comprendere cose cento a quel attrezzato
Comportare ad una visione
C'è molto centrata su quelle che erano le accuse che sono le acquisizioni dei processi paternità
Della quello che dicono a voi Buscetta e
Chi era un polo forse mi pare comunque che nel nel corso del processo cioè non è possibile in contrasto con le regole di Cosa Nostra che possa essere stato fatto tentato di questo genere
Da persone che non siano uomini d'onore e non è impossibile che venga deciso al di fuori di determinati meccanismi usciti ma sì sì in questo è un è un elemento molto forte ci ha detto
Primati ma non l'ha detto anche Valerio Fioravanti se non ricordo male
Che
Addirittura Falcone si sarebbe voluti scocciato per dovere procedere nei suoi confronti ma che era custodito dalla
Dalla situazione russa offensivo nei confronti di di Falcone Falcone arrivate quello che io ho potuto detiene direttamente a grande velocità rispetto a questa situazione si poneva il problema
Del fatto che la individuazione di un percorso diverso
Da quello che sarebbe stato ovvio poteva porre dei problemi
Sì alle ricostruzioni dei processi
Su sull'organizzazione Cosa Nostra perché metteva in discussione e veri
Presumo come posso dire dei criteri proprio di valutazione
Della prova quei quei procedimenti
Però si convinse convinse non solo per la grande abilità funzionalità ed Eurostat grosso vado sulla straordinaria
è un uomo di di diritto per tutti noi è stato un maestro Loris D'Ambrosio sardo maestro di correttezza se ad un maestro di
Professionalità nel nel fare le indagini in cui si devono tanti risultati non ultima larga parte delle cose che su cui si basano le sentenze di Bologna sulla sulla strage del due agosto e chi per esempio depistaggio terrore sui treni deriva dal lavoro fatto Loris D'Ambrosio sul super SISMI che porta alla un danno voi del dei diritti dicevo ricordo ma bensì di Gelli ma certamente di bus Mishima
Qui Belmonte bisogna senza per come date già anche Simoncelli per per l'operazione terrore sui terreni esce per l'operazione di depistaggio che apparse anche della individuazione del vigente cioè un uomo straordinario stendardo rosso che scrive quella relazione con la tante dell'Alto Commissariato che mette insieme che cosa mette insieme un percorso che è un percorso fondamentale per la comprensione delle vicende
E cioè il legame strettissimo tra le organizzazioni criminali anche Cosa Nostra
E da da destra non solo la bellezza di fratelli ricordo era avanti di cartellini eccetera ma una messa a punto larga che è quella
Vecchie organizzazioni criminali nuovo e avanguardia nazionale e quella delle radici di del dell'est della eversione
Di destra all'interno della destra radicale a partire dal movimenti sociali italiano
Perché le posizioni di girati epocale
Il quindi Vienna con la possibile Diego
Una prova invita che non può essere persa dal dalle vicende del del colpo di stato borghese alle vicende i motivi poi nuova alle nei rapporti alle al ruolo di Concutelli
Il sequestro di persona a scopo di estorsione liberale stava lavorando
Vittorio Occorsio quando è stato assassinati che portavano riciclaggio del denaro proveniente da questi sequestri nell'ambito di quella che poi saranno come la loggia P due stiamo parlando del mille novecentosettantasei ecco
Quindi perdonatemi perché io parlerei per ore queste di queste cose vedo contropiede
Col rischio anche con tutti questi collegamenti da rete l'orientamento ma il senso molto chiaro e
Issato in quegli anni
Non una
Non un grande vecchio né una grande unica organizzazione
Vi è stata vi sono state delle delle delle dei collegamenti vi sono state delle lo posso dire convergenze di interessi che hanno portato
Per esempio i vecchi arnesi neo fascismo come venivano chiamati dalla dagli stessi nuovi esponenti della destra radicale più più vicina crescente ad rimanga alta
Un percorso umana e politico
Estremamente vicino ad avanguardia nazionale non solo persecuzione ma anche alcuni esponenti dei destinati firmati rivoluzionari anche costruiamo l'azione Biella
La che discende da da ordine Nuovo Banti a sua volta rapporti con con Fioravanti responsabile esternati con fanno ad esempio l'attentato che porta a domicilio
Ileana arancio pensato scambiato per un'altra persona quindi somma senza questa comprensione
Deve il di legnami che nascono da lontano e incisivo perché non riusciamo a fare emergere potrà colta
Volta per volta
Ma chi è difficile comprendere nel nella loro verbalizza più generale è possibile poi capire come sia perché Fioravanti potrebbe in ipotesi dato a fare l'attentato alla a
A Piersanti Mattarella come cambio barriere mettendo delusa la mia valutazione da dalle sentenze della corte di Assise di Roma chiedo scusa di Perugia e di Palermo anche il giardino
Percorre grazie
Questo testo originale Tokyo nasconde tornano a seconda armata Antonio degenti di nuovo immagina istante sul pianeta gli alla fine dello spettacolo tutti gli attori devono salire sul palco il saluto al pubblico
Non ci sarebbero stati sarebbe patologica avrebbe in questo libro minatori sono tantissimi no adesso
Procuratore felicità alcuni vignetta vediamo dai servizi segreti attivare Roccella due amaranto di trecento non ci sono cavalieri templari
E lì ma ci sono davvero tantissimi gruppi che in qualche modo emergono nella loro relazione ciò che stava adesso tratteggiato il il procuratore ovviamente c'è la banda della Magliana cioè Cosa Nostra
Quindi ci sono tanti tanti culti diversi nominare in relazione molti molti gruppi che evidentemente ancora in autorevolmente stanze gli elementi che si possono dedurre libero delle degli interessi no in questo senso voglio richiamare su questo lascia dopo la parola ha anche aggiunto questa categoria definizione che è stata portando Giovanni Falcone ovvero quella dei iberico inconfondibili
Drogato terribili condizioni intendono centri di potere extra istituzionali Contardi Visentini degli atti dello Stato come questi libri di fondi sono protagonisti della vicenda di parte americana solo e qui arriviamo al sottotitolo del libro perché il sottoscritto
Pare che mastica colombiano penso alla Libia nei dati
D'accordo internazionale questo mentale direi che ci sono delle vicende sono risalenti come in questa denuncia aiutano anche a leggere che sta avvenendo
Libere Morgillo Mentana regolazioni nazionale Presolana
Posso essere indisciplinato però perché perché l'intervento di Giovanni Salvi è stato stimolante che mi che mi induce a
Alcune riflessioni
Siamo d'accordo su un punto fondamentale
La storia
Che mio mestiere
Non è una scienza
E
Aggiungo e mi permetto di farlo perché in segno sono
Funzionario pubblico
Ho insegnato metodologia della ricerca storica
Che
Gli storici non ritengo di essere licenziati
Da almeno cento sessant'anni cioè dal
Dal mille ottocentosessanta al mille ottocentosettanta
C'è stato un momento
Perché poi anche nei nei secoli precedenti non hanno mai pensato di essere licenziati c'è stato un momento che stiamo Positivismo
Che è il vero che degli spiriti Magni
Particolare la Germania con delle ricadute anche in Italia
Hanno teorizzato
La storia come scienza
E invece no ha ragione Giovanni Salvi
Non è così è una disciplina
Poi ciascuno dalla sua definizione che cambierà da è evidente che le motivazioni che mi hanno portato a fare lo storico a venticinque anni non sono le stesse adesso che non cinquanta
Quattro
Beh valori cinquantacinque e
E chissà
Con il cumulo di esperienze in futuro
Oggi per me la storia è una disciplina del contesto ed i rapporti di forza
Naturalmente tutto questo mentre lo dico ci sono notte libri biblioteche
Cioè che cos'è per uno storico rapporto di forza
Che cos'è che uno storico un contesto
Quello diamolo per sulla fiducia
La storia la disciplina del contesto dei rapporti di forza al metodo che si insegna
Si va a scuola
Sì quando torni circa
Si è bocciati si è promossi
Si fanno faticose carriere universitarie uno solo perché naturalmente per essere storici non è affatto necessario
Aveva il livello universitario accademico
C'è stata una grande stagione sono chiamati gli storici della domenica alcuni straordinari con in Francia
La Francia è stata davvero il grande l'ambulatorio novecentesco
Di questa nuova storia
Come disciplina
E non conoscenza
E la Francia il sedici giugno di quest'anno
Porteranno il Pantheon
Dello stato della nazione francese Marc Bloch
Il più grande storico
Che il
Novecento conosciuto
Nel Pantheon
Accanto ai grandi di Francia
Questa è la Francia
E noi storici ricordiamolo a livello locale principale
Ma neanche forse cittadino
Poi passiamo il tempo per secoli a ricercare sul gentile sottovoce su
Sulle ma non siamo capaci
E ci sarà il presidente pubblica francese naturalmente ac veline ma blocca morto nel quarantaquattro mentre a più di cinquant'anni aveva deciso di combattere per l'onore della Francia della democrazia contro il fascismo e contro il razzismo
Allora è una disciplina
Dei rapporti di forza ed il contesto
Che al momento che tende a non essere subalterna
Questo
E ha un suo punto di vista
Storicamente determinato
Ad esempio
Rifugi dall'idea
Che è un'attività umana Cusin decisiva e fondamentale come l'esercizio della giustizia
Che è un dramma
è un dramma
Ciccio della giustizia
Perché è chiaro se l'errore naturalmente
E che finisce forti non soltanto libertà prima datato
Ecco
Non agisce
Che possa pensare che questa attività così fondamentale dell'agire umano
Possano venire a vivere in un terreno extra storico
Cioè privo di comprensione Leo il problema del tunnel Renzo in Cosimo problema equamente in un
Certi il problema va bene ecco come posso dire dove conosce mentre il valore del contributo grazie colpito proprio da questo
Dobbiam qual è lo strumento con il quale il giudice prima ancora il Pubblico ministero possono acquisire questa conoscenza non ebbe inizio arretrati iniziò a Treviso
Presuppone che vi sia una accertamenti di carattere Sontag riconosce il gelato queste punto quindi è un problema che che la giurisdizione si è trovato di fama insomma colpisce al momento in cui tu non hai ti occupi di fenomeni e naturalmente invece del giudizio del giudizio non su fenomeni ma singole persone per fatti previsti dalla legge come reato ac una un problema che non dobbiamo capire che esiste e cioè il bisogno di comprendere un contesto per potere capire che cosa sta succedendo ma nello stesso tempo quesito contese sia acquisito attraverso il meccanismo della perizia storica
Unanime mi Liman sono bastano scusi siamo assolutamente d'accordo accordo lo scavo
Appunto sono proprio
Terreni resi sto dicendo che un'attività così fondamentale per l'agire umano è evidente l'amministrazione della giustizia
è importante come costruire dei punti che non devono cadere naturalmente
Non dovrebbe coltivare la pretesa euro aggiuntivo quello che sto dicendo
Di svolge la sua attività ripeto in un terreno extra storico soprattutto quando sono trascorsi quaranta cinquanta sessanta anni settanta anni da delle sentenze
Che sono state formulate scritte motivate che sono anche se calate
In un determinato contesto storico che lo storico deve ricostruire
Dentro terminati i rapporti di forza
Dai quali non c'è l'essere umano che sfugge
Allora c'è una tendenza lo posso dire per esperienza personale
Da parte
Diversi magistrati italiani
A scrivere delle sentenze di
Migliaia Tea pagine
Oggettivamente di una prolissità egli una velocità
Fuori dal comune e tipicamente italiana sarebbe da studiare come viene da terribile l'architettura barocca che riproduce questa tendenza
Ci sono degli elementi l'idealismo crociano la tendenza filosofica
Che abbiano migliaia di pagine dove
Ci si rende in maniera abbastanza evidenzia perché ha la pazienza di per suo dovere se ne deve scippare
Studiare deve venire
Che
Sì USA e sia abusasse spesso
In modo a volte strumentale di due discipline che non sono scienza
Quali la Sociologia e la storia
E perché dico che si usa che siamo sa
Si usa e si abusa perché poi è del tutto evidente che quel magistrato
Che certamente serrato di studi che ha fatto tra gli esami che ha dovuto superare deve svolgere quel ruolo non possa conoscere lo scibile umano
Conosce bene il diritto
Poi magari eletto dei liberali
E vi assicuro che dal punto di vista sociologico e anche storico punto spesso si tengono
Delle cose che
Non si dovrebbero trovare una sentenza
E soprattutto quando queste sentenze
Ma questo non è è inevitabile ma come nuovo lo sto lo il magistrato che impegnato a scrivere a motivare a rafforzare
E anche seguire dibattiti
Quindi molto spesso siciliano libri gli ex colleghi magistrati
E in questo modo si avanza sul terreno della verità giudiziaria
Detto questo io volevo leggervi così capiamo le difficoltà dove siamo oggi
La storia non è una scienza la storia è una disciplina
Con un minimo
Falsificabilità venti metri da poco poi
E in questo momento l'attuale governo Santer venendo con un'apposita convenzione
Per ridefinire i criteri didattici e pedagogici attraverso il quale verrà insegnata la storia
Il ai nostri figli e alle prossime generazioni
Serie
E dico la storia non è una scienza siamo d'accordo ma ci saranno un giusto mezzo
Rispetto a quello che adesso vi leggo
Dice lo scrivente
Che è un pedagogo non è uno storico
Perché storie vennero uccisi averli rivista Gagarin universitario sono assemblate
Anziché mirare all'obiettivo
Del tutto irrealistico
Di formare ragazzi
Ho perfino bambini
Capace di leggere e interpretare le fonti
Questo che ha definito un obiettivo del tutto irrealistico
Per noi valutarle
Cresce lentamente
Magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche
Quindi invece di fare questo
Qui stiamo parlando proprio di Lorenzo Valla
Della storia economica delle fonti
Dell'umanesimo occidentale lasciatemelo dire nazionale e patriottico
Bene invece tutto questo consigliabile percorrere una figlia diversa
E cioè sentimento apprendimento della storia che aumenta al centro la sua dimensione nata bah
Il guanto appunto
Delle vicende umane nel tempo
La dimensione narrativa della storia evidenzia affascinante Rodrigo è una favola
Deve restare nell'insegnamento svincolato da qualsiasi nozionismo raccomando e neanche una nazione
C'era una volta un lungo c'era una volta Cappuccetto Rosso va bene sono stati indisciplinato e ibridi connubio una grande è una bella categoriali diciamo bella
Allora lo storico dedicata all'Islam
Faccio
Tanto per mettere in chiaro diciamo il debito lo ha riconosciuto Loris D'Ambrosio io non l'ho riconosciuto la sensazione che ho avuto ed era un magistero ma è stato sintetico ho scritto con centocinquanta pagine
Più un luogo fuso
E ma io c'ho lavorato tanto con lui morto non ancora ho lavorato con lui
E mi dà la sensazione ma lo vedevo
Segno di quelli che quando sente il rumore del cervello che spacca i criteri dici
Questa roba
Cioè vedere
Ma io non so come l'ha fatto può darsi che la storia diciamo quattro marzo una una persona duecentocinquanta pagine tipico un boh dal magistrato
Dove chi fa capire quello che vuole dire quello che non vuol dire
Dove può spingersi fingersi può spingere come si può spingere comune tutto
Tema che utilizza allora tanto come dire ho apprezzato dispongono conosciuto atletico parentesi due
Presidente La Repubblica di un qualche rilievo nella storia del nostro Paese vale a dire Ciampi e Napolitano
Lo hanno scelto
Complice collaboratore
E consulente giuridico
Tattili lungo in questi due
Capi di Stato anche loro devono aver individuato in quest'uomo
Questa fiducia sobrie questa purezza
Questa purezza intellettuale applicata al diritto
E quindi ed i lavoratori
Questa sua relazione duecentocinquanta pagine non tre mila pagine
E è rimasta segreta trent'anni
Giusti giusti
La scrive nel mille novecentottantanove la consegna a settembre
Ed è stata resa liberata dalla commissione antimafia nella due mila diciannove
Le riflessioni Falcone
Estremamente appunti anch'esse tra le quali questo concetto ibrido connubio che lei ha già spiegato quindi non mi non piccolo lungo
E tutti dice Falcone guardati che ci costringerà a tornare indietro nella ricostruzione è chiaro che lui intende dire dal magistrato giudiziaria della storia d'Italia
Però
Non è soltanto una storia giudiziaria e la ricostruzione storica della Repubblica
A partire da
Portella della Ginestra in poi
Non è questo lo dice nell'ottantotto
Poi per essere filologico è corretto in realtà il concetto di Inverigo nubi lo dice Continassa pensano
Ma insomma queste riflessioni di Falcone
E
Applicando parentesi la cosa più impressionante di queste morti
Io non credo che sono mai casuali mai casuali
è
Ubi scegliere il patrimonio
In Mrs informazioni conoscenze
Che negli uomini speciali Falcone
Erano stati in grado di accumulare nella loro vita
E che magari non ritrovandosi immense ogni loro atti giudiziari
Ma consentivano di stabilire dei nessi
Di cause difetto di ambiente e di relazione che sono fondamentali qualunque ricerca sia che sia la ricerca di giustizia se vi sia una ricerca storica
E quando un magistrato salta in aria salta in aria tutto questo per diverse generazioni
Poi per fortuna ed è stato molto importante che la logica dei tu Ulla
Ha consentito una volta per mano e mi ha raccontato di quanto è stato importante lasciatelo dire anche il suo ruolo nella informatizzazione ma in tempi brevissimi cioè anni ottanta
Per stabilire delle relazioni tra le procure
Ora in questo libro io per caso trovo una cosa dove ce l'hai Giovanni Tamburino e nel settantatré settantaquattro
Alla vista di ricerca
Legata è inutile difesa dello Stato e la rosa dei venti e a Palermo nello stesso anno
Intercettano dei Nuclei di difesa dello stato della rosa viventi
Ma nel settantatré settantaquattro non c'è comunicazione i due magistrati non si conoscono
E per capire questa pressione c'è stato soltanto un devo dire il caso grazie a rendere visivo membri presente attivista il caso che mi fa prendere il faldone ingiusto
E e in in un set di stabilire questa relazione a distanza dal settantaquattro di cinquantadue anni dei fatti
Ne parlavo qualche giorno fa con Giovanni Tamburino che che Chiara quasi emozionato nel vedere che contemporaneamente a lui negli stessi mesi e Tamburino rischiava la vita
Tra il settantatré e il settantaquattro quando dei ma
Agli arresti il capo dei servizi segreti di allora Vito Miceli
E si chiama la vita
Quasi emozionato cinquantadue anni dopo sole Palermo ad un processo parallelo per humus pura rapina finta rapina sotto falsa bandiera firmata Brigate Rosse in realtà fatta da neofascista palermitano è uno dei protagonisti di questa storia
Si parlava esattamente di rosa dei venti si parlava esattamente dei Nuclei di difesa dello Stato
Chiudo la parentesi mi dice questo problema che che per trovando loro un magistrato muore
Questo sapere questa conoscenza ora anche le riflessioni di Falcone e su questo credo sono rimaste silenziare secretate per trent'anni
Sono nato ottantotto e vengono messi a disposizione dei dell'opinione pubblica italiana non sono degli schifosi storia dei giornalisti dei magistrati delle vittime c'è anche un tema enorme che riguarda le vittime trent'anni dopo
Questo libro è anche il frutto di questa attenzione
Voi pensate che io l'avrei voluto intitolare ma la casa editrice e lo ha impedito io non ho avuto ragione loro naturalmente non deve fare il suo mestiere
Altra
Cosa importante secondo me
Lo voleva intitolare ibridi dubbi
E come sottotitolo
Stato riacquistato nella crisi della Repubblica
Quindi non c'era neanche Mattarella nel titolo pensate voi quanto in realtà Mattarella era diventato per me
Accessorio rispetto al tipo di vicenda che stavo facendo
Sono stato selvaggiamente drogato Darina venivano sono quattro astrazioni che nessuno capirebbe il titolo ci vuole versanti Mattarella punto o io uscivo fuori questo titolo però ecco
Sono contento che quando viene fatto proprio perché dietro questo concetto cioè il concetto di ibridi con gruppi per forza ma cioè ibridi comuni soli di spiegare
Non mi difesi dicendo a Roma i libri di Laglio ibrida la macchina italiano capisce italiano ma no topografici affidati
Questo concetto di ibridi connubi tra
Criminalità organizzata in funzione servente
Smettiamo con il mito di una criminalità organizzata
Che non serve
Il bene dei ragazzi e delle circostanze
Massoneria occulta che non era una sorta di ufficiale quella riconosciuta garantita costituzionalmente
è un diverso grado di segretezza
Con una disponibilità anche nessuno antiche liminale
Ma non è colpa mia se la Loggia dei trecento a Palermo
Esiste ma insiste perché ho visto che lei sì
E sono stati sequestrati nell'ottantasei
Che la loggia P trecento a Palermo
Dove partecipava
La borghesia palermitana
Non sono storie popolari e
Anche qua va bene dividano contadini le campane ok
Il copione se
è una storia che riguarda questo libro è un viaggio dentro la borghesia
Italiana
Primari ingegneri attivi iscritti professori universitari magistrati diplomatici grandi commercianti non è colpa mia se in si spazia Palermo la loggia P trecento il capo era Stefano Bontate
Vale a dire anni che
Il capo di Cosa Nostra
è evidente che questo pone una problematicità maggiore nel nel contenere nel modo un documento di potersi organizzare una città come Palermo quindi in Sicilia
Allora c'è questo tema della massoneria occulta che a Falcone era chiarissimo
Parlando storico visionando sono questi magistrati che siciliani e lavoro in Sicilia
E chi
Da ragazzi si sono incontrati in grasso giocava a pallone con Dell'Utri Falconera qui cioè
Un enorme contiguità ambientale
Dove poi voglio dire c'è chi sceglie la strada
Del dovere che il servizio di scegliere la strada criminale
Quindi ma Falcone nel bellissimo resistenza da oltre trecento è
Il fratello di montare un ginecologo di Palermo
Bimba di chiara fama
Allora l'alloggio di questa massoneria occulta
Il neo fascismo
Nelle sue varianti e qui c'è uno scudo della variante nazista
Del neofascismo italiano Enrico approfondita
Dentro l'esorcismo italiano c'è stata una variante nazista
Ma ferocemente antisemita
Sono repubblicani rispetto al fascismo
Cioè quello di Salò per il resto
Filo araba
Proprio perché antisionista e antisemita
E quindi troverete qui esce dal porto con Gheddafi
Il finanziava
E e poi e poi ci sono delle storie io non utilizzo il termine di degli atti
Potuto Ciancimino utilizzo mi mi mi ha colpito Cimino visse in un suo libro di memorie fisse Mattarella è stato fatto fuori
Dagli inviati
Ciancimino secondo alcuni era il più politico dei mafiosi mafioso di politici
Ci sono stati degli esponenti dello Stato e questa è una tragedia nella tragedia
Infedeli sleali
Che non hanno subito la prostituzione
E quindi c'è anche questo tema
Che è un tema ancora più tragico e ancora più doloroso
Cioè io vengo quattro paginette
Di cui sono soddisfatto
A Vyborg impone
E
E davvero ambigui non è colpa mia è anche nostra
Perché gli ingressi articolo venditore
Erano regolati
Da un carabiniere
E prendeva allestimenti lo stipendio dello stato e lo stipendio
Non so chi glielo dava forse Cosa Nostra
E
E che poi è stato condannato a dodici anni d'accordo che
Però veramente quando io finisco quel capitolo dico io mi rendo conto che tu che mi sta leggendo non ci credi
Che io mi rendo conto che sembra che ti sto raccontando una delle fiction televisive con le quali
Ci addormentiamo la sera
Ma purtroppo non era così
è e e questo non essere così dal mio punto di vista in questo caso non History come cittadino
è un gran nel dramma e mi chiedo in che misura e su questo punto la fatica ed uomini ora qui c'è Giovanni salvano ce ne sono tanti che hanno dedicato davvero vita lire questo stato
Il TG uno ogni fatica
Che ci devono aver messo
Volanti della questura di Palermo
La squadra mobile di Palermo
Ma ci sono quattro cinque notti
Gli eroi libera
Cassarà Antiochia
Giuliano e contemporaneamente dei loro colleghi
E sono stati condannati con sentenze passate in giudicato
Per collusioni mafiose
E condividevano lo stesso spazio di lavoro
Ora quando sono arrivato a questo punto
Nella mia ricerca nel mio viaggio
Di ricerca avvento che è stato un punto proprio più
Ma doloroso varie scolpire unicamente invitiamo fascista sono fascista che è un mafioso mafioso
Ci stava
Quando arrivò lui
E e ci arrivo grazie a delle inchieste che la magistratura ha fatto sei sempre naturalmente serrati statura che giudica non è che lo dice sono sentenze passate in giudicato uno se le leggi devi ammettere che sono incontrovertibili cioè decine e decine di testimonianze
Ci hanno portato una sentenza che ha superato il vaglio in giudizio
Eh io non sono riuscito chiare is lei da un lato dolore e dall'altro dirmi quanto sia duro quanto sia difficile
Non solo fare politica siciliana ma
E quindi poi lo evitare libro anche Libero Grassi
Ma deve avere un ragazzo ventidue anni quando è morto ventitré anni
E questa figura che miliardi extraterrestre
A ventidue ventitré anni
A distanza di di di di di quarant'anni trentanove dal novantadue dalla sua morte mi include ricordare perché io ero un giovane
Song settantuno quindi vado pure su alcune ventun'anni imporsi novantatré conta io questo libro Grassi me lo ricordo ricordo quello che dice quello che diceva e perché è morto
Perché non perché non poteva permettersi
E allora mi è sembrato giusto accanto al magistrato
Mettere anche il cittadino
Che magari ottenuto molto meno ricordato contro ricordato e concludere dicendo voglia vedere riunire l'ambizione la risoluzione
Di non ricordarli come eroi
Ma come cittadini che hanno fatto il loro dovere sino in fondo e che sono per noi e devono essere condivisi per noi per i nostri figli
Corriere
Allora vengono sospensione pressoché esaurito io volevo ricordare due elementi che chiamato da lavoro
Quotidiani Libero è stato già evocato Pio la Torre sua uccisione si inserisce in questa stessa stagione anni dobbiamo la legge che oggi consente la confisca dei beni mafiosi è il loro utilizzo anche sociale spazio testimoniano il denaro vendere ha lanciato una campagna per chiedere che il due per cento del fondo unico giustizia venga destinato a Izzo dei beni confiscati è una campagna che speriamo ci possa consentire portare avanti una pressione politica proprio per far sì che questi beni possano avere una battuta quindi chiediamo uscendo da questa sala di firmare questa petizione che eccetera ad avere un'interlocuzione più pesante con i decisori politici il l'incontro è registrato da radio radicale quanto si vuole poi riascoltare riprende alcuni passaggi proprio considerazione
Della dei dei tanti temi che sono stati trattati sardi poterla trovare lì gli interventi e quindi dico anche a coloro che ascolteranno radio questo intervento che da dedizione si può firmare anche lane quindi sul sito di dal punto it è possibile firmare una petizione per i due per cento in convenzione vorrei lasciare messaggio questa è stata una spia ma stagione distante c'è un filo rosso sangue come viene definito dall'autore che tiene insieme questi omicidi ci tengo a dire quel periodo storico è stato anche un periodo che
Ha consegnato una attivismo antimafia quindi libera nasce poi dopo le stragi del novantadue esce ma non siamo parlarti movimento antimafia a partire dall'inizio degli anni Ottanta certamente in questo un elemento importante è stata e la legge civilistica che la regione siciliana a varato nel mille novecentottanta
Proprio provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa e poi nell'ottantadue la nascita
Della prima associazione che porta la parola mafia ammenda nel suo nome e questa situazione non ricordare e l'Associazione donne siciliane
Contro la mafia prima associazione che ufficialmente mette questa parola nel proprio nome e l'associazione fondata
Dalle Moggi di Pio la Torre
Giuseppina Zacco e di Cesare Terranova Giovanna Sardegna qui lo voglio ricordare perché dobbiamo anche dirci quello che di buono nasce pressoché post evidente come agì vivono parliamo di persone che sono uccide Girardelli ricordiamo dobbiamo dirci anche quello che è avvenuto non è avvenuto in parte anche da disse è scattata una coscienza civica che non dello spigolo cerchiamo quotidianamente di di coltivare e alimentare quindi ci teniamo a dire questo proprio perché all'interno di quella stagione dopo quella stagione anzi tra l'eredità di quella
Stagione c'è anche la nascita del inventa antimafia mille duecentottantadue in qualche modo come spartiacque di quello che poi abbiamo vissuto con con le stragi degli anni novanta ma su questo magari avremmo in ulteriori iniziative di poterci confrontare questo io ringrazio Tremonti cuore Giovanni Sacchi che il dottor il libro ripetono potente comprare undici chiamate settanta dinamica

