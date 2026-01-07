L'autore ne discute con il magistrato Giovanni Salvi.



Presidente del Comitato scientifico Fondazione Vittorio Occorsio e già Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione e con Francesca Rispoli, Presidente di Libera.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "L'omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna (1979-1980)" di Miguel Gotor (Einaudi, 2025)", registrato a Roma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:13.



Sono intervenuti: Francesca Rispoli (presidente dell'Assiciazione Libera), Miguel Gotor (storico, politico e …

saggista), Giovanni Salvi (presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Vittorio Occorsio).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cavallini, Cosa Nostra, Cultura, Falcone, Fioravanti, Giustizia, Libro, Mafia, Mattarella, Palermo, Storia, Terrorismo.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

