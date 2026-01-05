05 GEN 2026
dibattiti

Papato contemporaneo e storia nazionale - Dibattito sulla ristampa del libro di Giovanni Spadolini "Il papato socialista" (Nino Aragno Editore)

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 16:00 Durata: 55 min 56 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Delfina Steri
Partecipano Antonio Carioti e Agostino Giovagnoli.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Papato contemporaneo e storia nazionale - Dibattito sulla ristampa del libro di Giovanni Spadolini "Il papato socialista" (Nino Aragno Editore)", registrato lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 16:00.

Sono intervenuti: Antonio Carioti (giornalista del quotidiano Corriere della Sera), Agostino Giovagnoli (vice presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Capitalismo, Cattolicesimo, Chiesa, Cristianesimo, Diritto, Editoria, Filosofia, Gesuiti, Giornalismo, Giornalisti, Intellettuali, Istituzioni, Liberalismo, Libro, Politica, Religione, Risorgimento, Socialismo, Spadolini, Stato, Storia, Vaticano.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 55 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Antonio Carioti

    giornalista del quotidiano Corriere della Sera

    Agostino Giovagnoli

    vice presidente dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma

    16:00 Durata: 55 min 56 sec
Radio radicale è un saluto da Giuseppe di Leo Giovanni Spadolini è stato uno dei più grandi storici contemporaneisti della seconda metà della ventesimo secolo Almiento ad una prolifica attività
Di studioso non
Sì so ricco anche una brillante carriera giornalistica e poiché naturalmente una altrettanto brillante carriera
La politica che lo ha portato quasi ai vertici dello Stato essendo stato dal Presidente del del serrato che i livelli di Spadolini però sono di difficile reperimento cosa è stata opera più che opportuna quella di una delle case editrici più raffinati che ci siano oggi in Italia
Fondata da Nino Aragno
A ranghi editore il quale si è preso la briga opportuno di per ristampare il uno dei il primo libro del giovanissimo venticinquenne non ancora venticinquenne
Giovanni Spadolini il papato socialista nostro favoriti telecamera Giovanni
Spadolini il papato socialista
Pubblicato appunto Tarantino per discutere di questo volume ho chiamato migliora uno storico che scrive sui giornali una giornalista che si occupa di storia e scrive libri di storia
Saluto Antonio Carioti benvenuto Antonio
Un saluto una rissa vecchia firmano vecchia antica non dai chiave anch'anche antica firma del Corriere della Sera e in brillante anche
Diciamo così mento vorrei riferire la forse la più importante la più interessante il più interessante inserto culturale della stampa italiana che è la lettura legata la Domenica del Corriere della sera che ormai ha compiuto credo più di vent'anni Antonio
No venti non ci siamo ancora perché siamo nati nel due mila undici però arriviamo quindici quest'anno la venga siamo siamo prossimi
E poi ci densa tra l'altro con centocinquantesimo del Corriere della Sera che invece cade a marzo lo celebreremo Marzio molto bene molto bene irriverente come successi dicesse no
Successo trent'anni fa cinquant'anni moltiplicati per tre l'argomento che Repubblica si appresta a festeggiare il suo primo mezzo secolo
Noi abbiamo una storia più lunga nella quale rientra tra l'altro anche Spadolini in quanto fu direttore del Corriere della Sera tra il sessantotto e il settantadue
E infatti infatti ha fatto bene a ricordarlo e poi corso Agostino Giovagnoli che saluto venuto professore o lo storico
Storico di area cattolica
Che ha scritto alcuni dei volumi più importanti sulla formazione della classe dirigente della democrazia sia perché poi dietro un partito soprattutto se parliamo di partiti della con sospetta erroneamente trenta almeno dal punto di vista costituzionalisti copriva Repubblica
Lei partiti avevano dietro appunto delle formazioni specifiche molto interessanti i libri di Rossi non giovani voli
Da questo punto di vista servono moltissimo all'uopo per capire la Democrazia Cristiana
Adesso che invenzione
Quando non lavora per Radio radicale non collabora per radio radicale con le mie trasmissioni li affliggono sentore le letture presidente l'importante
Istituto dedicato ad un Luigi Sturzo si trova al centro al centro di Roma e che diciamo è uno dei centri più uniti ancora più attivi a Roma più interessanti per quanto riguarda il vincolo pronti politici anche gli scontri mi ricordo il
Dunque nel dicembre mille novecentonovantaquattro nella sala principale
Primo piano della dell'istituto uno scontro memorabile tra Ciriaco De Mita e Marco Pannella con molti molti testimoni fra i quali un sornione
Giulio Andreotti che diciamo così dall'espressione sembrava fanno fare il tifo per Marco Pannella ma con il secolo mai nel possente dunque più che possibile professor Balduzzi probabile dice allora
Giovanni Spadolini il papato socialista
Questo libro si divide in due parti una prima parte di quasi una Filosofia della storia pur per storia dell'idea Antonio da parte di Spadolini è una seconda invece che ripercorrendo il classico saggio
Di Arturo Carlo Jemolo ancora oggi punto di riferimento e sui rapporti tra Stato e Chiesa negli ultimi cento anni piuttosto ha un profilo più
Storico
Allora vogliamo un po'da illustrare questo questo spesso questo libro mio centocinquanta che scrisse quasi di getto nel mille centoquarantanove Giovanni Spadolini
Nella prima parte pericolosa affronta nella prima parte del quale attesi di Giovanni Spadolini nella prima parte di questo libro
La tesi fondamentale del libro di Spadolini che esiste un contrasto di fondo tra la Chiesa cattolica e il liberalismo moderno il liberalismo moderno che si fonda sull'autonomia della coscienza individuale sulla fecondità del conflitto
Suo la prevalenza di una Hristo Croazia dell'impegno del lavoro della cultura e poi con il sistema capitalistico che diciamo del liberalismo moderno nell'espressione economica
Quindi con il primato della produzione tutte modi di vedere le cose che sono in contrasto radicale secondo Spadolini con la dottrina della Chiesa cioè lui dice la Chiesa
Con la sua attenzione agli ultimi con la sua idea della giustizia è più vicina in realtà un ideale di tipo socialista rispetto al liberalismo moderno il Risorgimento ha visto da questo punto di vista uno scontro di natura filosofica ideologica
Tra l'idea della supremazia del diritto civile su quello che le si Astico l'idea per esempio che sia lo Stato a riconoscere i diritti libertà della Chiesa che è una cosa totalmente assurda vista dal punto di vista per la dottrina tradizionale cattolica
Quindi si è creato un conflitto che non era dovuto esclusivamente alla questione romana del fatto che lo Stato italiano aveva soppresso il potere temporale dei papi il venti settembre del mille ottocentosettantotto quando Roma il conflitto non è soltanto politico ma delle profonde
Radici filosofiche quindi Spadolini che devo dire dimostra per la sua giovane età una straordinaria conoscenza sia dei testi delle in cicli brevi papali ma anche soprattutto direi della elaborazione in campo politico-culturale dei gesuiti
Cita continuamente la Civiltà Cattolica autori come padre Paparelli D'Azeglio padre Bruncu neri
Interessante tra l'altro quello che dice suo padre Curci
Che era un gesuita che era stato tra i fondatori della Civiltà Cattolica
Che voi cambio posizione entro anche in contrasto con la Chiesa ma nell'ultima parte della sua vita invece fece una sorta di autocritica ritrattò le posizioni in contrasto col magistero
Romano che aveva assunto e scrisse una saggio intitolato del socialismo cristiano
E Spadolini dice qui ci sono molte intuizioni di quella che sarebbe stata poi l'azione della chiesa
Attraverso l'astensionismo quindi la presa di distanza dallo Stato liberale nella seconda parte dell'Ottocento e poi di quella che sarà invece la impostazione politica del Partito popolare di don Sturzo all'indomani della prima guerra mondiale
Quindi diciamo tutta la prima parte è una ricerca culturale filosofica di Spadolini per delineare quali sono tipi le caratteristiche sul piano dei principi
Che rendono in qualche maniera incompatibile la visione della Chiesa con la visione liberale su cui c'era fondato lo Stato risorgimentale
E mettono invece la chiesa in qualche modo in concorrenza con il movimento socialista per raccogliere i consensi delle masse popolari e in qualche modo delegittimare quella che era stata l'opera del Risorgimento lui dice
Il movimento cattolico il Partito popolare sono in concorrenza con i socialisti per la conquista delle masse popolari ma decisamente in antitesi rispetto invece allora Stato liberale monarchico
E quindi si può parlare in qualche modo di Papato socialista che potrebbe sembrare
Un ossimoro ma in realtà nella visione di Spadolini a è un concetto che anch'ma profonda radice filosofica e culturale
Tu hai fatto bene a ricordare innanzitutto il fatto che questa prima parte costellata di citazioni di encicliche di parti non solo sui ai contemporaneo immediati vanno dalle ricerche di Benedetto decimo quarto passando per quella di Pio Nono
Poi Benedetto quindicesimo Leone tredicesimo molto citato fino arrivare io dodicesimo marcando questo fa da contraltare da citazioni di filosofi
Che si pongono come contro altare al pensiero della dottrina ideologica e sociale della chiesa
La impressione Antonio è che la conoscenza in Spadolini dei principi che dei papista sia frutto di una lettura diretta dei testi mentre a parte qualche
Qualche filosofo o per esempio russo la letture citazioni penso per esempio a Hegel siano frutto più di una lettura più che capillare
Antologica diciamo così e che il re che però lui sa rendere molto bene perché ha una capacità intuitiva il antenna venticinque anni Spadolini che ha pochi eguali
Ma quindi non si sa Pitti riferisco una battuta di Spadolini e lui dice io la filone la fenomenologia dello spirito di Hegel lo lette sono riuscito a capirlo certe posizioni del Partito comunista non riesco a capire le le era semplicemente una battuta non so
C'è già lui aveva ventiquattro anni a venticinque perché il libro esce
Agli inizi del mille novecentocinque Terraglio mille novecentocinque esatto e lui nato era nato il ventuno giugno del mille novecentoventicinque
Se e la fenomenologia dello spirito l'avesse già letta quando scrisse il papato socialista però diciamo che sosteneva di averla letta è vero quello che dici tu sicuramente
Che riscontriamo diverse citazioni testuali dei documenti pontifici mentre i riferimenti alla filosofia laica
Anche a Bertrando Spaventa che in qualche modo è l'hegeliano per eccellenza non nel nel mondo filosofico ottocentesco raramente direi adesso non ricordo benissimo però raramente sono citazioni testuali cioè quello che importa soprattutto a Spadolini
E definire quali sono i punti sui quali nel magistero della Chiesa si trova in contrasto con i principi del mondo moderno dello Stato laico
Secondo me è un punto di riferimento degli nella sintesi di Spadolini del pensieri dei filosofi
Esso il l'opera di Guido De Ruggiero sulla storia del del pensiero filosofico perché ritento volta consonanza quella lettura testo
Il testo pubblicato da Laterza nella terza crociana che ha influenzato le generazioni Linate
Diciamo così prima degli anni Cinquanta della ventesimo secolo i soldi mai presidente poi quel testo di dirigere un rimasto con un classico ma si sono a addizionati se non moltiplicati altri testi di storia della filosofia
Però però ecco voglio dire questa conoscenza del pensiero vi Pati
A avvalora evitando allora avvalora ancora di più lo spessore storiografico di Spadolini riguardo alle opere successive a cominciare dall'opposizione cattolica
Cioè c'era una conoscenza diretta delle fonti da parte di Spadolini
Che in un certo senso lo avvicinano a alla grande storiografia dei rapporti tra Stato e Chiesa cominciare da Arturo Carlo Jemolo e a proposito di questo la seconda parte invece se la prima è di carattere più speculativo teoretico ma non astratto conferimenti gradualmente al il alla dimensione storica del pensiero filosofico
La seconda parte invece più
Canoni canonicamente is storiografica professor Agostino Giovagnoli
Qui era già uscita l'opera di Arturo Carlo Jemolo sicuramente è stato un'opera che
Da parte del pubblico disciplinando invita tutti udire la fenomenologia dello spirito hegeliano qual è la tesi che esprime nella seconda parte come si lega alla
Ma direi che certamente e la seconda parte che
Come nella prima del resto molto brillante
Perché né feriti questo libero libero gara debolissimo scritto di getto no come lui stesso ha ricordato e dalla sua compattezza e dimostrando appunto abbiamo già detto in questo venticinquenne nelle virtù e delle capacità assolutamente straordinarie
E direi che bisogna capire professore scusi eh ma Spadolini Spadolini scriveva benissimo e aveva una parola fa condanna
Non c'è dubbio non c'è dubbio e ho avuto anche qualche rara occasione di ascoltarlo è che ed era sempre estremamente piacevole punto ascoltarlo
Ricordo faccio una piccola parentesi una bella presentazione del primo libro di di Andrea Riccardi Roma città sacra è un libro che pone le ci la la parola eccita sacre tra virgolette e poi si conclude con un punto interrogativo dunque a Roma città sacra continuamente io e ricorda con quale capacità di uscì a parlare
Per un certo periodo di tempo significativo spiegando queste Petter spiegando il punto interrogativo ti cogliendo per questa poi ovviamente la cosa più importante in profondità
La capacità del libro di Andrea Riccardi di mettere in contrasto come dire le forme ecclesiastiche
La esperienza religiosa più autentica cosa che tra l'altro mi fece molto riflettere allora ero molto giovane mi colpì molto perché quest'uomo che è stato certamente un campione della laicità avete capacità di dispetto ma direi di più di penetrazione anche nell'esperienza religiosa ecco qui c'è qualche cosa che certamente lo rende dire superiore a tanti altri perché leggendo superficialmente il papato socialista si potrebbe avete la sensazione di un libro molto brillante molto è riuscito ma essenzialmente politico con le forzature ovviamente
Che comporta sempre la polemica ma io credo che in realtà non ecco cioè in realtà cioè invece ed anche qui sia pure un ragioniere una capacità di cogliere la complessità ecco ma fatta questa come questa parentesi voglio tornare alla domanda certamente e
Quindi siamo nel mille novecentoquarantanove nordica cinquanta è il momento più buio per la laicità non c'è dubbio c'è stato il trionfo democristiano del diciotto aprile
Ci c'è stato un trionfo cristiano ha completato dalla presenza di un'opposizione che avrà che è un'opposizione di sinistra del Partito Socialista in realtà già era dominante la la la la il ruolo del Partito comunista
E quindi i liberali e gli eredi del Risorgimento sono i grandi sconfitti in questo momento lo sono
I non c'è prospettiva non c'è speranza per loro in un certo senso del momento la vedo più buio per per quelle liti il partito liberale calo sbando nella nostra indovini insomma
Professore professore Giovagnoli Spadolini e parla di laicismo e ridefinisce le cisti

Qui diciamo che la ire qui c'è un problema della storia della parola
Perché noi distinguiamo tra laicità e laicismo ma questa è una distinzione che si è affermata in alta partire dagli anni Settanta
La tradizione classica sostanzialmente usava la polo firmo
Senza punto distinguere una come dire un laicismo non non anticlericale non come potrebbe essere perduto di comando schematico la recita
E lui era era schierato ad oralmente con questo lei cinismo
E che era per lui l'eredità più preziosa del del Risorgimento cioè il il quarantanove cinquanta e la sconfitta di Risorgimento la sconfitta dello Stato liberale la sconfitta della borghesia lui ecco c'è il MiG di questo suo scritto la appunto dalla una presa di posizione ecco che giustamente è stato ricordato io ma lo perché qui c'è una grande vicinanza ai modo non c'è dubbio Jemolo
Nelle ultime pagine di di Chiesa e Stato Jemolo che parla degli del trionfo né un guelfo a dello Stato guelfo cento anni dal tramonto del sogno Guelfo di Gioberti che parla di un regime clericale
Fotografando una situazione che certamente era quella di quegli anni non c'è dubbio e Pynchon questa capacità appunto di cogliere questa realtà Jemolo rappresentava in fondo
Appunto quella come posso dire l'alternativa show perché qui intenzione una spaccatura del mondo laico ecco Chabod
E nel nel suo libro del cinquanta giustappunto le elezioni calcola correzione della Sorbona parla in realtà positivamente
Dell'avvento dei cattolici dell'inserimento dei cattolici non Rosato vede quel passaggio come un fatto positivo non c'è dubbio che ieri in modo e in fondo anche Spadolini lo vedono invece un passaggio negativo ai e la fine del Risorgimento mentre salvo forse ha visto più lontano bisogna dire
Ha visto più lontano e a capire che in fondo e anche una vittoria dello Stato il fatto che i cattolici entrassimo dentro lo Stato de formando naturalmente rispetto al modello Liszt inventare storie mi aveva
E noi stiamo parlando facciamo delle digressioni perché poi noi facciamo un resoconto stenografico del libro poi chi vorrà agli ascoltatori dovranno leggero non sostituiamo però diamo richiamo diamo un po'riflessi come di fuochi d'artificio è ieri scomparso
Un giurista
L'asili Francesco Paolo Casavola che cattolico ha dato una sentenza fondamentale sulla definizione della laicità certi
E non c'è dubbio e nobili e qui però ecco che la rete quella ce ne facevo prima quella la non a caso da lei citando un illecito
E
Casavola in questo esprime quella cultura che ha avuto la sua maturazione dopo il Concilio Vaticano esatto esatto e gli annessi nella nel mondo laico
In realtà se noi andiamo per rendere i dizionari di teologia già prima del Concilio definivano un po'Lecce laicità e laicismo ma non nel mondo laico
Il primo fra lo Stato Norberto Bobbio Gianfranco Pasquino nella creare la dicotomia nel Dizionario di politica siamo negli anni settanta fine anni Settanta per un po'di vento bagaglio questa divisione tra lei cita il laicismo come trasse con la vita il secolarismo tradimento bagagli subito dopo il Concilio Vaticano secondo
Sì per distinguere come dire la cosa buona è la cosa cattiva cosa vile per quale storicamente è sempre troverà acerba complicate comunque
Ha avuto una sua importanza perché sappiamo che la famosa sentenza della Corte costituzionale
Quando era Presidente Casavola a inserito alla citate i principi supremi della vollero il presidente era rivelatore lui è diventato presidente nel mille novecentonovantuno Giusto però il relatore ciò che lo che la fa lei era relatore almeno non ha funzione più importante quindici
Che non c'è dubbio insomma
Ecco diciamo che invece lo Spadolini del cinquanta io credo che anche Spadolini abbia avuto un'evoluzione perché in fondo voglio dire dallo Spadolini che come dire condanna senza appello il quel finissimo cioè cattolica si impossessano dello Stato in quanto a cinquanta
Poi è diventato un grande interlocutore sul va dal giornalista dove metto a quale soprattutto da politico di quella democrazia cristiana
Pur interessante non abbandonando le sue idee perché per esempio il processo di revisione del concordato
Che era arrivato con i governi Andreotti praticamente ormai alla sua conclusione era era già fatto l'accordo ma quando Spadolini diventa presidente del Consiglio si blocca tutto
E ci vorrà Craxi per o il portare a compimento il processo di San quindi ed è rimasto fedele da questo punto di vista a Hull al suo al al a sua come dire visione totalmente negativa del concordato da conciliazione come e in qualche cosa che appunto aveva
Fortemente snaturato il processo guardandolo alcalina lo avvicinava volto alla visione di ieri non lo no
Molto molto vicino agli emozioni in questo senso io l'ho convinto a Borrelli a a Chabod perché attese però sono d'accordo con design cibarsene ricordo Antonio
Ma guarda sicuramente Spadolini ha rivisto le posizioni che aveva espresso nel Papato socialista anche perché obiettivamente il papato socialista
Non tiene conto dell'operazione compiuta da De Gasperi portando i laici al governo dopo che la Democrazia Cristiana nel mille novecentoquarantotto ottenuto la maggioranza assoluta non tiene conto per esempio del legame che si era instaurato tra De Gasperi ed Einaudi prima che Inaudi diventi presidente della Repubblica è comunque l'artefice della politica economica dei governi centristi
Quindi c'è un rapporto tra i laici e cattolici che certo vede la Democrazia Cristiana come partito largamente gente
Dette delle forze e tentazioni di natura clericale all'interno della Democrazia cristiana e soprattutto del mondo cattolico sappiamo del pontificato di Pio dodicesimo
Di una personalità come Luigi Cereda che ha avuto sicuramente un'influenza però ecco quella che poi non chiamerà la compresenza era il la formula che lui usava io
Spadolini l'ho ascoltato molto più spesso del professor Giovagnoli perché da giovane io ho militato nel Partito repubblicano per una ventina d'anni ed era il Periodo proprio in cui Spadolini era alla guida del partito era presidente del Consiglio
è stato insomma un protagonista della vita pubblica lui considerava fondamentale
L'opera che aveva compiuto De Gasperi nel stabilire una forma di collaborazione proprio con le forze
Laiche risorgimentali pensiamo per fare un altro esempio al ruolo che verrà Andolfo Pacciardi del partito repubblicano come il ministro della difesa dell'uomo
Che ha rimesso in piedi le Forze armate italiane dopo i disastri della seconda guerra mondiale e questo compito glielo aveva affidato De Gasperi pensiamo al ministro degli Esteri Carlo Sforza
Che il tempi cioè dell'adesione dell'Italia al Patto Atlantico
Al lasciamo l'organismo che accomunava
Perché cara connotava il De Gasperis molte su cui Spadolini
L'ho sposata toto corde no issati quindi da questo punto di vista ma è non è non è secondario secondo me che proprio per accreditare la sua tesi e devo dire
Non so chi Adele forse perfetti nella nella prefazione al libro arco ricordiamo anche una bella prefazione di Francesco Perfetti dice
Nel Papato socialista ci sono alcune asperità Gulbenkian e Oriani esche cioè c'è questo anche il gusto
Della affermazione molto netta tagliata con l'accetta per certi versi paradossale ecco non è un caso secondo me è che tra gli esponenti della Democrazia Cristiana cui di Spadolini non citi mai De Gasperi e cita invece Dossetti
Perché in Dossetti vede proprio l'espressione di una visione fortemente sociale ma al tempo stesso legata a questa idea di instaurare tutto in Cristo del portare diciamo
A a uno sbocco politico la visione messianica in qualche modo del del messaggio evangelico quindi
Verso l'esponente del governo De Gasperi Dossetti amo per eccellenza era Amintore Fanfani però come sa il professor Agostino Giovagnoli perché anch'Antonio Carioti e neofita sulle tematiche diciamo così del cortile cattolico
Lei Lorca per il taglio termine a un accordo l'ho detto che dilettante urliamo adesso nel momento andranno ad esempio
E allora però Dossetti vinse sul piano ecclesiale cristologico ma fu sconfitto sul piano politico Dante De Gasperi
Assolutamente sì
E in effetti non è molto significativa questa non citare De Gasperi diceva giustamente Antonio Carioti lavati Spadolini perché rappresenta una contraddizione rispetto sullo schema
Diciamo la verità un po'fazioso è come dice questo avvocato socialista e un libro bus direi gustosa mente fazioso ma il che afferma senza possibilità di smentita l'assoluta inconciliabilità del diciamo che il Vaticano insomma per dirla con una parola
Nel di uso corrente insomma e dell'istituzione ecclesiastica con la democrazia
Torte ancor prima soprattutto con il liberalismo con la laicità sorreggono figure con il Vaticano se fosse il Vaticano la tensione si sarebbe di carattere prettamente giuridico politico con la Chiesa
E quindi risvolto anche di carattere teologico proprio ideale
Sì infatti infatti perché lui vede come dire i gesuiti Isma'dappertutto no per cui anche povero stolto la confessione una vita che insomma è stata comunque un passo importante nella storia del movimento cattolico
Non c'è una discontinuità se vogliamo pur con tutti i suoi limiti no diventa semplicemente strumentale un modo per per ingannare i democratici e far credere che i cattolici possono essere moderni ma non è possibile perché i cattolici sono anti moderne
Per definizione laddove modernità vuol dire cose precise per il Torino che lo Stato di Risorgimento dire il laicismo laicità come la vogliamo chiamare e quindi è chiaro che il De Gasperi
Mi viene in mente l'interpreta
C'erano i De Gasperi che ne ha dato Piero Craveri no nel nel ecco pensavano che la figlia quindi liberale sostanzialmente
E anche lì forse lo vediamo se qualche forzatura ma c'è anche una grande Rita legge però dei collaudatori cadaveri a differenza di Spadolini che pubblica il libro mille centocinquanta
In realtà Savery considerando il conflitto che cessato tra Pio dodicesimo e De Gasperi da quel punto di vista molti liberali Pegaso di essere un baratto mi quasi come eretico per certi versi no
Un ottimo eclettico un movimento dei novecentocinquanta quanto esce libero Spadolini ancora non si è consumata la crisi del tra Pacelli olivastro Italo che qualcosa si intravedeva perché
Lo ricorda primo che anzitutto la scelta del mai da soli no la la scelta di De Gasperi
Un conto Dossetti tra l'altro di fare sempre il Governo con altri partiti anche nel momento in cui la DC aveva l'autosufficienza parlamentare quindi avrebbe nemmeno spostarsi a sinistra neanche con i socialisti di che parte la crisi
Con le rapporti con più dodicesimo fino a quando si trattava di piccoli partiti laici adesso Obama i socialisti
Visione d'insieme più che i socialisti le egli invece otto dell'alleanza con i monarchici e con i missini pedinando quello tiene duro o De Gasperi diciamo
Cioè non accetta quello che invece il mondo clericale ancora era assolutamente favorevole cioè il mondo che ricade il partito romana con la chiamata Andrea Riccardi
Era un po'voleva l'alleanza fra i cattolici e gli eredi del del fascismo su questo De Gasperi è stato ovviamente del tutto intransigente di cui appunto la rottura però ecco nelle tre sale queste pressioni mondo clericale c'erano già nel quarantanove Spadolini non ha non avvertita però il progetto dello Stato cattolico era fortissimo
Quando nel quarantanove il la Lalla santo uffizio ha scomunicato i comunisti
E alla fine di luglio il giorno dopo al Consiglio nazionale Lucrezia che stiamo del del primo agosto
Il Degasperi dice chiaramente questa è la Chiesa fa le sue scelte benissimo ma non sono le nostre scelte come dire noi non mettiamo il Partito Comunista fuorilegge che era quello che voleva invece bellissimo cattolico non non non non nella versione dossettiani ovviamente nella versione vi resta maggioritaria
E perché perché doveva prevalere
L'ha diritto di rappresentanza anche dei comunisti e quindi insomma la democrazia parlamentare ovviamente quindi un De Gasperi che qualche segnale aveva già dato però sono d'accordo che
Il cavedio avuto la stata facilitata scrivendo molti anni dopo perché visto per il come una e io ma io su questo vorrei chiedere Antonio Carioti che decisamente quello che ha frequentato di più
Giovanni Spadolini tra l'altro ricordo che durante un vertice mondiale il G7
Ronald Reagan disse coram populo una conferenza stampa considero Giovanni Spadolini più colto o uomo politico dell'Occidente
Ma volevo chiedere Antonio ridotti appunto se poi Spadolini ha modificato il suo rapporto il suo giudizio sull'età degasperiana
Il giudizio sull'età degasperiana di Spadolini era assolutamente positivo cioè Spadolini ha un'attenzione specifica al mondo cattolico
Che tra i laici non è un fatto comune quindi parlavamo prima della sua conoscenza anche appunto dei testi del magistero e così via
E e infatti a questo tema dedicherà ancora moltissimo spazio nella sua elaborazione dei suoi studi c'è appunto l'opposizione cattolica di cui tu hai parlato
Giolitti e cattolici un altro libro dedicato Tevere più largo nacque il Tevere più largo ecco questo è il Tevere più largo
è una formula che lui adotta per la prima volta sul Resto del Carlino nel mille novecentocinquantotto e Maputo bisognasse fare ricorso se avesse fatto il diritto di intervento sarebbe diventato miliardario ebbene aveva anche grandi capacità giornalistica spade quindi sapeva inventare delle formule delle formule suggestive il papato socialista lo è anche se bisogna dire che si ispira un precedente libro la monarchia socialista
In Mario Missiroli ha ripreso diciamo questa questa
Espressione questo Lessico già usato in qualche modo d'ammissione il Tevere più largo invece è un'invenzione sua
E prima di essere un libro è un articolo che lui fece sul Resto del Carlino
All'indomani delle elezioni di Giovanni ventitreesimo al Soglio pontificio dopo un messaggio che papa Roncalli aveva mandato al segretario del Partito Liberale Malagodi nel quale esprimeva un giudizio tutto sommato positivo sulla sul Risorgimento cioè Spadolini
A delle antenne sensibilissima e da questo punto di vista
E quindi è diciamo sicuramente ritiene questo equilibrio che si è creato tra laici e cattolici appunto attraverso
Soprattutto l'opera di De Gasperi ma poi anche in seguito voglio dire lui è molto attento anche alla figura di Moro dedica anche a Moro diverse diversi suoi interventi cioè
C'è uno Spadolini giovane che a questa intransigenza un poco brechtiana che prende queste posizioni un po'tagliate con l'accetta tra l'altro e divertente che il Papato socialista si chiude
Con Spadolini che si rivolge repubblicani lui diventerà
Il segretario letargo repubblicano molto tempo dopo nel mille novecentosettantanove e per la prima volta
Parlamentare del PRC senatore nel mille novecentosettantadue dopo aver lasciato
Il Corriere della Sera quindi in questo momento è ancora molto lontano dall'aver fatto
Una scelta partitica in quel senso anche se si interessasse scriverà anche il libro dei repubblicani dopo l'Unità comunque non si rivolge al patto repubblicano e dice
Guardate che la Repubblica che è nata nel mille novecentoquarantasei assomiglia di più alla Repubblica cristiana di Tommaseo
Grande linguista autore del dizionario della lingua italiana dalmata cattolici sinonimi e dei contrari pensava una repubblica cristiana molto più che a quella che a quella di Mazzini ed è
Abbastanza divertente perché poi per poi Spadolini diventerà proprio il segretario del partito repubblicano
Erede della tradizione mazziniana no lui insisteva sempre su questa necessità della compresenza tra laici e cattolici alla guida dei governi della prima della Prima Repubblica e è vero che volle diciamo mettere le mani nella questione del concorde la revisione del Concordato però non è che la rifiutasse per principio anzi il professor Francesco Margiotta Broglio che illustre collaboratore del nostro quotidiano mi ha raccontato più volte che fu proprio Spadolini che lo chiamo
Per lavorare alla alla revisione del Concordato
Che non lo soddisfa cioè se la bozza preparata da Andreotti beh mi sembra a abbastanza bene a noi la Moro è chiaro che non poteva cosa ancora non è morale perché appunto tra
Esponente cattolico legato strettamente al Vaticano come Giulio Andreotti è un laico come Spadolini punti di vista sui rapporti tra Stato e Chiesa non potevano essere insomma in piena sintonia
E vero che Paul fu Craxi a concludere a firmare il concordato nel mille novecentottantaquattro
Però da quanto mi ha detto Margiotta Broglio la gran parte del lavoro era già stato cessato subalterne stiamo parlando di Margiotta Broglio che è uno dei più
Autorevole crescessi cisti e che lavorò
Componente della commissione che lavorava da da nato da parte del governo italiano insomma alla alla
Ian Leyniers Moro per fare un nome che abbiamo già citato faceva parte della commissione quindi proponendo chiamato anche lui da Spadolini
Certo certo ma ci sono quando si fa riferimento Antonio
Al Gobetti però voglio dire ostile Kobe indiano Gobetti Morgan giovanissimo insomma però mi sembra che quest'opera di Spadolini sì ma manifesti più una maturità e una consapevolezza scientifica rispetto agli scritti di Gobetti
Sì questo è sicuramente vero nel senso che punto Gobetti
Era un ragazzo che ha svolto un'attività tra l'altro tra poco ricorrerà il centenario della morte del quindici febbraio
Morì giovanissimo non aveva ancora compiuto venticinque anni era un editore che aveva già pubblicato un centinaio di libri tra i quali Ossi di seppia di Montale
Aveva dei ritmi di lavoro straordinari che Paul probabilmente contribuirono alla sua alla sua morte precoce
Però ecco molte delle sue affermazioni sono sull'onda Dini impressioni intuizioni
Spadolini era più un uomo di studi ecco aveva appunto come sua attività principale quella di studioso di ricercatore non
Come Gobetti quella di editore di organizzatore di cultura e quindi sicuramente dietro
La sua elaborazione c'era una maggiore maturità una maggiore elaborazione
Però è vero ecco che in alcuni giudizi ricordava giustamente Giovagnoli quello su don Sturzo ci sono delle prese di posizione molto netta e che possono lasciare perplessi cioè lui dice addirittura
Per lo Stato liberale monarchico
Il successo del partito popolare era un pericolo ancora maggiore di quello del partito socialista se teniamo conto che all'epoca il patto socialista aveva aderito alla Terza Internazionale di Leni
Si poneva su posizioni rivoluzionarie con i riformisti di Turati e Treves
Ridotti a un'infima minoranza rifiutava qualsiasi forma di collaborazione con le istituzioni dello Stato liberale
Mi sembra un giudizio insomma decisamente eccessivo insomma che
Che il secondo me lo stesso Spadolini avrebbe poi albanesi rissa ricoverato tra l'altro in questo cita anche concreti cioè proprio Gobetti aveva detto che c'era una vena messianica nelle posizioni del Partito popolare e Spadolini
Riprende questo questo giudizio di Gobetti tra l'altro non dimentichiamo che pur essendo due personalità estremamente diverse da tanti punti di vista però Spadolini era un grande ammiratore di Gobetti tra i tanti libri di Spadolini ce n'è anche uno che raccoglie
I suoi scritti proprio sull'editore torinese che se non sbaglio si intitola il mio debito con Gobetti
Se si intitola così ma allora dopo quello che dici tu Antonio allora puntuale
Fatto salvo che Nino Aragno ha fatto un'operazione nella ristampa molto interessante direi anche opportuna nel salvare questo libro però il figlio del suo tempo grosso Giovagnoli no
Quale e
Quale può essere Pedro uno storico o anche per chiunque volesse aprire un'idea dei rapporti tra nel mondo
Ho cattolico e il mondo non cattolico laico e laicista che sia quale può essere il valore di questo libro scritto settantacinque anni fa
Ma
Anzitutto ripeto il il valore di un'opera che letterariamente direi così di di grande valore di grande interesse questo e comunque certamente un motivo buono per leggere un libro niente in secondo luogo e naturalmente interessante leggerlo a quindi un po'la mia deformazione
Come testimonianza dell'epoca e dei di problemi che si riflettono in prospettiva storiografica ma che sono ovviamente i problemi del tempo diciamo che sono problemi molto forti
Qui dall'alto
Ci sono degli spunti che dal mio punto di vista sono molto interessanti perché per esempio c'è un giudizio molto critico sul Partito d'Azione perché il Partito d'Azione fine come dire il gioco degli avversari nel nel suo radicalismo diciamo evidentemente eccessivo quindi e una posizione molto polemica ovviamente verso la Chiesa come abbiamo detto e per per per ciò che la Chiesa rappresenta per la politica diciamo così per lo stato in senso negativo e così via però c'è anche sempre questo secondo me e e i la grandezza del del dell'uomo di una grande capacità di cogliere all'interno con le forzature che abbiamo detto ma per esempio c'è una lettura di cosa ha significato l'astensionismo cattolici
Che è molto intelligente e cioè con me questo astensionismo contro lo Stato abbia in qualche modo salvato i cattolici dalla come dire una commistione con la politica
Che è diventata la vera forza quando poi i cattolici sono tornati o lui dice Donati ma insomma diciamo sono entrati nella scena politica dello Stato unitario con il Partito popolare
Cioè è già una capacità come dire di di entrare dentro il mondo degli altri se così posso dire e come poi ed abbiamo anche già detto quando poi abbiamo accennato all'evoluzione del suo pensiero alla comprensione
E lo prendeva essere ma può essere un fattore di riflessione la nuova presenza dei cattolici nella società e in modo particolare nella politica questa lettura
Acuta intelligente di Di Giovanni Spadolini cioè nel momento in cui la chiesa reclama una nuova dirigenza nuova presenza dei cattolici una nuova proposta dei cattolici Cavandoli pensiamo anche alle al cardinale zuppi in modo particolare che su questo tema insiste
Può essere una lettura di questo testo uno spunto di più che di riflessione anche di azione
Ma io lo vede come l'avete rovesciato alla gode io e lei più niente
Che con quasi in qualche modo non so quanto il cardinale zuppi abbia letto di Spadolini ma in qualche modo ne ha assorbito la lezione secondo me nel senso oggi Kagan zuppi non propone un Papato socialista non propone una presenza così ingombrante come è stata quella del Partito popolare o della democrazia cristiana sì lui parla di una presenza dei cattolici sul sul piano politico
Ma ma è stato nominato presidente da un papà che era decisamente anticapitalista
Sì cento ma io come posso dire
Non non vedo così dove l'Europa del del caviale zuppi con un anticapitalismo ideologico ecco mettere in Spadolini c'è viene presa di mira appunto
Da anticapitalismo ideologico dei cattolici per cui come posso dire la nel la borghesia è un male con in qualche modo come artefice di un mondo nuovo la borghesia come altri invece dalla modernità è un male ora non non non direi affatto che un Caliandro Pinzi magari forse qualcosina in più si potrebbe dire per Francesco che probabilmente e è stato più estraneo nella sua formazione a questa quelli a questo lungo dialogo tra cattolici e laici che che è stata così fondamentale nella nella storia italiana nella storia culturale a storia politica d'Italia è così
La prima Repubblica da questo punto di vista avrà avuto tanti difetti però è stato un in campo appunto straordinario di confronto e anche in qualche modo anche di simbiosi ecco tale regione la le ragioni dei laici e dei cattolici
Diciamo ma un cattolico che che chiede che la laicità sia costa come principe si è riconosciuta come principio costituzionale supremo insomma dall'idea del del frutto di un dialogo
E in qualche modo Candia Zuppi
In che ovviamente usa un linguaggio pastorale non è un intellettuale
Poi cioè lo è anche potenzialmente ma London usa abitualmente ogni pagina è nata questa questione potenzialmente ma attacca
No professor ma allora adesso invece rivolgo una domanda speculare a al laico vorrei repubblicano per
Antonio Carioti
L'ambizione di questo libro dico io quanto loro diventa ve l'avevo letto un po'di tempo fa mi era un po'passata per ma lezione di storiografica risparmia elezioni diciamo così anche intellettuale
E quella oggi che ci sono rarissimi laici soprattutto fra quelli che criticano la chiesa cattolicesimo fenomeno religioso suscita anche la civil religion che lo fanno lo come ha fatto Spadolini informandosi formandosi leggendo approfonditamente i testi nel mondo cattolico in primis dell'enciclica cioè anche i grillini gli storici più o meno giovani di oggi di formazione diciamo laica
Molto poca attenzione all'audizione Spadolini ma
Credo che andò ma questo può essere nel senso che e anche difficile murare un personaggio insomma come come Spadolini
Se penso ecco un libro che assomiglia un pochino al Papato socialista visto che si è parlato di papa Francesco
Il libro di Loris Zanatta sul Papa Francesco è un autore di di formazione liberale come era anche Spadolini e che è molto critico nei confronti del pontificato di Bergoglio
Nel quale inedito pubblicato versa uscito l'anno scorso esatto nel quale si riflettono devo dire alcune delle caratteristiche che Spadolini sottolineava della dottrina cattolica per esempio
Questa idea appunto che tu ai toccato dell'anticapitalismo nove l'idea che non vi può essere un primato della produzione perché viene in qualche modo a ferire la dignità dell'uomo
Questo è un tema che Spadolini sottolinea nella prima parte del Papato socialista e che è molto forte per esempio nel pontificato nel pontificato di Francesco anche questo sottolineatura dei danni prodotti dalle disuguaglianze sociali no il capitalismo produce disuguaglianze l'iniziativa privata il mercato in qualche modo incentivano anche la creazione per le disuguaglianze perché sul mercato alla fine ciascuno vale in funzione del reddito di cui dispone non del fatto di essere un individuo che appunto creato a immagine a immagine di Dio e che quindi ha una dignità particolare cioè sono tutti temi che sicuramente in Italia in qualche modo non si manifestano più con quella virulenta virulenza forse eccessivo diciamo quella asprezza che c'erano nel confronto tra i laici e cattolici anche perché diciamo la verità c'è stata dal mille novecentocinquanta in poi una profonda secolarizzazione
Della società italiana voglio dire anche un profondo annacquamento del ridicolo dell'ideologia dell'identità della dei laici ed in particolare della sinistra
Non c'è dubbio ma sostanzialmente sale del vecchio mondo laico quello che è sopravvissuto e soprattutto in realtà l'eredità di Marco Pannella diciamo preferita da questo punto di vista il partito radicale ha dimostrato una una vitalità nel nel produrre diciamo cultura nel produrre anche
Espressioni politiche è che con tutti i loro limiti comunque hanno mantenuto in vita una certa tradizione laica che invece io non vedo in altre formazioni politiche oggi cioè ben Partito Democratico si c'è qualche
Reduce del mondo laico ma ha un peso diciamo abbastanza limitato oggi come oggi sono io su questo punto i punti di ammontari vicepresidente dell'Istituto Sturzo
Pannella nelle riunioni pubbliche ne ha citava un giorno sì e l'altro pure Sturzo e anche dei gas e fasci faceva gara citava Sturzo o De Gasperi
Sul tema del federalismo con federalismo ma anche su sui rapporti tra Stato e Chiesa
Sul suo era un punto uno dei degli dei punti di riferimento di di Marco Pannella e d'accordo su quanto detto da da Antonio Carioti su questo punto che partito radicale
Pannelliani il partito radicale sono ultimo baluardo della laicità oggi imita

Sì e no come no abbastanza sì in un certo senso voglio dire nel se direi
Ecco mi viene in mente il lo Spadolini collaboratore del mondo no cioè quella un'esperienza
è stato l'esperienza del più star del più straordinarie io credo punture gli anni cupi di clericalismo un giornale guardando con quell'esperienza perché poi è costretto a lasciarlo insomma
Perché è costretto a lasciarla ma lui la preferisce lo ricorda perfetti nell'introduzione a Longanesi no che era un'altra laicità se vogliamo
Allora ecco io in qualche modo in Pannella vedo l'eredità di di Pannunzio del mondo e
Ovviamente unita a una capacità di di di come dire di dialoga perché il
Qual è la molla che citavo solo Sturzo e De Gasperi spesso e volentieri citava anche il Papa il Papa regnante spartani ma qualche volta qualche volta a modo suo sono dovuto intervenire io per retta interrogazione ma comunque va bene
Ecco quindi in questo senso diciamo opponga una Rapsodia minori e altri no
Io direi che per il decennale della scomparsa di Marco Pannella a maggio forse una giornata di un simposio
Del discutere di questi temi all'Istituto Sturzo forse la possiamo organizzare insieme con radio radicale Istituto Sturzo che lei dice
In questa mia idea bella sfida io solo favorevole si e allora ci rivedremo ci rivedremo Lidia Ravera sede magari ne discutiamo mettiamo nero su bianco facciamo passare in questo periodo natalizio
E ci prepariamo Condoleezza naturalmente con la presenza ovviamente sua che gli Antonio Carioti
Su questo che ha lanciato Pullano e Antonio sei stato bravo il detonatore ma io li grafologica solamente dai gol
Illustrato anche con devo dire il libro ha ragione Giovagnoli la qualità della scrittura di Spadolini si segnala devo dire lo storico che scrive scriveva
Scriveva benissimo
Sui temi proprio proprio semplici semplici russo
Giovanni Spadolini il papato socialista Nino Aragno editore ne abbiamo parlato omonima Antonio Carioti Grazia Antonio per
Guardi spendere della e alcuni sopra costino Giovagnoli vicepresidente dell'Istituto Sturzo ci risentiremo presto professore realizzazione di aspetto sempre da voi sulle citazioni di testi di librerie
Non non vi fate lavorare da solo perché poi magari se ci sono libri che sono fuori dai mercati e dalle classifiche
Diciamo così dei talk show
Noi hanno un'attenzione a radio radicale massima
Gravissimo
Auguri di buon anno è naturalmente un ringraziamento Anna tecnico Stefano Chiarelli guidasse è un saluto finali per Giuseppe Di leva gli ascoltatori di radio

più argomenti meno argomenti

