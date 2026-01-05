Fai Notizia - Violenza di genere, la prevenzione. La puntata settimanale

Nella puntata di oggi affrontiamo un tema urgente: la violenza maschile contro le donne e il modo in cui essa è radicata nelle disuguaglianze quotidiane, nelle norme sociali, nei ruoli di genere che persistono nella nostra società.



Lo facciamo partendo da un’importante ricerca pubblicata da ActionAid Italia: “Perché non accada.



La prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale”.



La ricerca indaga come la violenza contro le donne non sia fatta solo di eventi isolati — aggressioni, femminicidi — ma sia l’esito di rapporti di potere, di norme e modelli culturali che …

spesso non vengono neanche considerati come tali.



L'intervista a Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid Italia dal 2018 - co-autrice del report "Perché non accada - La prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale".



A cura di Daniela Sala.

