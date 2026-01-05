Fai Notizia - Violenza di genere, la prevenzione. La puntata settimanale

05 GEN 2026
Nella puntata di oggi affrontiamo un tema urgente: la violenza maschile contro le donne e il modo in cui essa è radicata nelle disuguaglianze quotidiane, nelle norme sociali, nei ruoli di genere che persistono nella nostra società.

Lo facciamo partendo da un’importante ricerca pubblicata da ActionAid Italia: “Perché non accada.

La prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale”.

La ricerca indaga come la violenza contro le donne non sia fatta solo di eventi isolati — aggressioni, femminicidi — ma sia l’esito di rapporti di potere, di norme e modelli culturali che spesso non vengono neanche considerati come tali.

L'intervista a Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid Italia dal 2018 - co-autrice del report "Perché non accada - La prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale".

A cura di Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con franchezza punto it formati inchieste di radio radicale non da lunedì alle ventitré e trenta e poi in replica sempre lunedì ma alle sei del mattino
Oggi affrontiamo un tema urgente quello della tendenza maschile contro le donne e il modo in cui è assai radicata nelle disuguaglianze economiche nelle norme sociali nei ruoli
Di genere che persistono nella nostra società e lo facciamo partendo da un'importante ricerca pubblicata da ActionAid Italia
Perché non accada la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale la ricerca indaga come David senza contro le donne non sia affatto assoluti evidenti isolate aggressioni
Femminicidi Massiah piuttosto illesi tutti i rapporti di potere di norme modelli culturali che spesso non vengono neanche considerati come tali il rapporto ci consegna numeriche dovrebbero farci fermare a riflettere ad esempio l'uomo su Trenitalia ritiene giustificabile la violenza economica nei confronti di una pattinare quasi due uomini su dieci cercano uno su cinque giustificano la violenza fisica numeri che dimostrano non solo che la decenza
E sistema che in parte normalizzata pensare che la violenza economica il controllo delle finanze impedire che una donna
Lavori monitorare le sue spese sia legittimo comprensibile significa che le radici del problema sono ben più profonde di un singolo episodio sono culturali
Sociali e sistemiche
La ricerca spiega che la prevenzione e qui sta la parola-chiave prevenzione primaria deve andare oltre in intervento dopo che la violenze avvenuta deve intervenire sui contesti sulla scuola
Sui miti e sul lavoro sulla cultura quindi che circonda la famiglia e il caffè e alcuni altri dati nella sfera domestica settantaquattro per cento delle donne si occupa da sola dei lavori di casa mentre fra gli omini la percentuale di circa il quaranta per cento
Inoltre il quarantuno per cento delle madri gestisce da sola i figli contro solo il dieci per cento dei padri ecco questi squilibri non sono o semplici numeri sono indicatori di potere d'invisibilità
Ti carico non equamente distribuito e dove c'è disuguaglianza può nascere anche il controllo Vaquer citazione la violenza
E ancora percezioni i atteggiamenti rapporto ci dice che non basta informare sensibilizzare serve
Un cambiamento del contesto della norma delle relazioni quotidiane eppure purtroppo la ricerca rileva che le politiche pubbliche in Italia non sono ancora assumendo in pieno la dimensione della prevenzione strutturale
In altre parole siamo ancora nella logica del reagire alla tendenza dopo che questa e avvenuta quindi centri antiviolenza numeri perché interventi emergenziali ma non ancora nella logica di evitare che la violenza primo luogo sì verifichi il cambiamento che serve quindi appunto culturali e comportamentali i sistemi qualcuno
Di quest'altro parliamo oggi con la complice del report Isabella orfano esperta di diritti delle donne tracce medita l'età primi diciotto
Cambiare significa rompere schemi assumere nuove responsabilità intervenire prima che la violenza accada perché con mitici proprio il titolo del rapporto perché non accada non è sono un auspicio è una sfida concreta buon ascolto e ne torniamo in studio solo per i saluti tra i venti minuti
Sono Isabella fanno sono da lui nazionale il sax Perth ovvero l'esperta per i diritti delle donne di ActionAid Italia
Ecco ed è anche autrice coautrice di questo riporta pubblicato di recente intitolato perché non accada
Partiamo proprio dal titolo perché questo titolo e diciamo qual è il tema al tema centrale che che affrontate in questo reportage
Sì il titolo per noi particolarmente importante insieme a sottotitolo che esplicita esattamente il ragionamento da cui siamo partite per redigere questa ricerca il sottotitolo è la prevenzione primaria come politica di cambiamento strutturale perché il tema della prevenzione primaria è fondamentale per rispondere a quella richiesta di cambiamento culturale
Che viene sempre citata ogni volta che ci si ritrova di fronte a casi di violenza o anche a casi di femminicidio tutti a parlare tutte a parlare di cambiamento culturale tra il momento in cui si va a chiedere allora come si fa a questo cambiamento culturale al di là dell'importantissima richiesta di introdurre nelle scuole
Educazione sessuale affettiva spesso non si riesce a andare oltre e quindi noi abbiamo cercato proprio di capire come poter effettivamente realizzare questo cambiamento culturale
Ecco una scelta interessante è che il reporter questo questa ricerca segue un po'in qualche modo come se fossero le fasi GT una giornata quotidiana di di una donna ecco perché questa questa scelta anche diciamo di di racconta in qualche modo e si possiamo iniziare insomma entrare un po'nel merito ci può raccontare insomma attraverso questa questa visione questa narrazione attraverso appunto e gli episodi proprio quotidiani che cosa emerge
Esatto perché non ci siamo immaginati a una ragazza hai una donna che dal momento in cui si sveglia una mattina sino alla sera attraversano mari ambiti notare la dall'ambito privato familiare a gli spazi pubblici che si possono tradurre in strade in piazze ma anche all'università nei luoghi di lavoro negli impianti sportivi nei musei appunto oppure si crollando come si suol dire sul proprio cellulare le varie approvare i vari social per vedere esattamente qual è il contesto dentro al quale ci si muove e sono quei contesti che poi producono e riproducono tutte quelle disuguaglianze
Sia in termini di genere ma anche di potere che sono quelle che portano a tanti casi di violenza violenza che ovviamente femminicidio è l'espressione massima però la violenza si manifesta in tanti modi da quella psicologica quella diciamo economica a quella digitale e così via e quindi volevamo propendere interrogare la popolazione italiana su questi vari aspetti quindi non solo ragazze e donne ma anche di uomini e quello che emerge è una situazione particolarmente rilevante diciamo dal punto di vista delle istituzioni dal secondo noi perché di fronte a questi dati è chiaro che è necessario un cambio di paradigma delle politiche pubbliche
Perché è molto importante avere un piano nazionale antiviolenza
Estremamente importante avere un piano per l'uguaglianza di genere però quello che fa la differenza che ci viene anche chiesto a livello di internazionale è che tutte le politiche adottino un approccio di genere apre purtroppo pure quel cambiamento necessario affinché la violenza non abbia luogo e da per quello che noi chiediamo prevenzione primaria per torte cambiare la cultura di un Paese che la prevenzione primaria forse è importante sottolineare che considera la prevenzione primaria quell'insieme di strategie di interventi che fanno in modo che la potenza non abbia luogo invece purtroppo quello che dobbiamo rilevare è che anche nel dibattito pubblico soprattutto nel dibattito politico quando si parla di te menzione si fa riferimento a quella che non è tecnica e tecnici calmiamo terziaria ovvero quel tipo di interventi o anche di norme che fanno in modo che la violenza non ci sia la recidiva e quindi a Firenze già vinta
Quindi anche il nuovo reato che ci sarà probabilmente a breve di femminicidio è sicuramente diciamo un riconoscimento di un reato importante di una fattispecie importante e quindi di un fenomeno rilevante però non basta postare diniani rispetto alla diciamo ha il numero di violenze di femminicidi del nostro Paese e noi questo per esempio abbiamo anche rilevato nel corso degli anni con tutte le altre nostre ricerche la correlazione tra i fondi che vengono spesi per il piani anti violenza e numero dei femminicidi cosa abbiamo visto che nel corso del tempo sono progressivamente aumentati e questo è un dato di fatto ed è importante che è un'altra cosa rispetto poi al fatto che siano fondi adeguati dal pool se di vista diciamo della loro quantità perché non sono mai adeguati però sono aumentati il problema che i femminicidi nell'ultimo decennio sono rimasti sostanzialmente gli stessi in termini numerici quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va e secondo me e quello che non va è proprio questa incapacità di vedere la prevenzione primaria con una politica determinante per cambiare le cose e prevenzione primaria per noi significa lavorare in maniera tale che l'uguaglianza di genere sia davvero trasversale
Ecco e sulla prevenzione e sulle politiche di prevenzione se non tema centrale e torniamo a brevissimo volevo soffermarmi però un attimo su sui dati che sono emersi da questa da questa vostra ricerca
Che cosa diciamo se c'è qualche dato che gli ha colpito in modo particolare o comunque insomma quali sono a vostra visitati più più rilevanti in qualche modo anche più più preoccupanti
Beh diciamo i dati sono un po'tutti preoccupante dal nostro punto di vista perché se guardiamo quelli sulla violenza sulla legittimazione della violenza ancora il lavoro da fare tantissimo perché se pensiamo che un uomo su tre considera la violenza economica CET abile siamo diciamo molto preoccupate così come un uomo su quattro motiva in qualche modo la violenza verbale psicologico due uomini su dieci giustificano la violenza fisica ma quello che ci ha colpito che in realtà ragazzi giovani maschi sia detergere azione Z sia ai giovani uomini e Millennials tendono comunque a continuare a giustificare queste forme di Dio lenza ovviamente si confermano dati che conosciamo molto bene rispetto all'ambito privato e domestico dove le donne si occupano soprattutto da sole non dei lavori domestici settantaquattro per cento lo fa da solo
Rispetto al quaranta per cento degli uomini il quarantuno per cento delle donne si occupa da sola di figli o di figlie rispetto al dieci per cento degli uomini in paese guardiamo per esempio agli spazi pubblici ai trasporti pubblici questo una un altro dato che ci dice tantissimo dal nostro Paese
Perché come abbiamo definito no voi diciamo i questa questa situazione siamo di fronte a una specie di geografia della paura che attraversa sia i luoghi sia i mezzi di trasporto pubblici perché cinquantadue per cento di donne per esempio ha dichiarato di aver provato paura almeno una volta nell'attraversare gli spazi pubblici contro il trentacinque per cento degli uomini e ovviamente questo dato si analizza con l'abbassamento dell'età e anche avendo in considerazione altre intersezioni per esempio l'orientamento sessuale o la presenza di disabilità quello che c'ha anche colpito per esempio sui trasporti pubblici e magari info affiancata esperienza personale sappiamo che fosse sono darà adito a preoccupazioni soprattutto quando sia giovani
E in questo caso soprattutto sapendo che la lista presente l'anno scorso ha fatto una ricerca che ha messo il rilievo che una donna su tre ha subito proprio molestie
De all'interno di una mezzo pubblico e allora perché è una politica pubblica non debba assumere questo dato fondamentale per poi andare a ridisegnare le proprie politiche su questo allora
Per sostanziare anche tutti questi dati quello che abbiamo fatto a scegliere uno due o tre politica ed analizzare per vedere la kore la sarà tra questi dati eccome le politiche vengono disegnati implementate dalle istituzioni sui trasporti pubblici per esempio abbiamo i piani urbani della mobilità sostenibile e sono una strategia che c'ha richiesto l'Unione Europea di applicare anche a livello nazionale e locale e abbiamo scoperto un bellissimo documento che è un vademecum per la realizzazione di questi piani dove la partecipazione di tanti attori diciamo richiesta ed è prevista però non c'è nessun approccio di genere rispetto a questo allora lì c'è questo grande data tra la realtà quotidiana di tutti i giorni delle persone soprattutto di ragazze e donne e che invece disegno le politiche questo diciamo è un esempio tra si può continuare sono abbiamo raccolto tantissimi dati preoccupandoci anche forse che erano troppi a un certo momento però insomma restituiscono una fotografia del nostro Paese si perché se guardiamo anche gli spazi culturali o ricreativi o allo stesso digitale ci rendiamo conto di come contribuiscono a produrre un immaginario che continua a essere ancora fortemente sbilanciato e quindi un immaginario che ha disegnato sostanziali inter per ragazzi e per un po'a mille donne e le ragazze non si riconoscono in quell'immaginario e lo percepiscono a porte come molto sessista alle ragazze per esempio più giovani
Hanno dichiarato che non solo si sentono svalutate nella proprio nei contenuti culturali a cui hanno accesso ma anche nel postare alcuna informazione sui loro sono Shoah si sentono diciamo preoccupate perché hanno paura di reazioni sessiste Holland di mia figlia Co
Questa è la fotografia molto brevemente e poi di un rapporto molto più lungo che evidenza molti più dati e una fotografia che non ci fa stare particolarmente tranquilla però indica delle strade nelle strade che le istituzioni dovrebbero assolutamente prendere in considerazione
Ecco prima di tornare insomma le acque alla questione delle delle politiche Brentan c'era un aspetto che lei citava brevemente per puro ora cioè uno dei capitoli appunto di questa di questa ricerca
Si focalizza proprio sulla sul mondo digitale in qualche modo
Punto di vista quali meccanismi emergono come quel particolarmente e problematici come viceversa in qualche modo però digitale può anche essere e diventare uno spazio di di cambiamento quindi da un lato che cosa emerge di preoccupante dal dal lato della ricerche che cosa invece diciamo si può fare quali tipo anche liquidity politica anche educative si possono implementare per far sì che invece sia uno spazio anche sanno di partecipazione ad esempio
Sì come dicevo sul digitale c'è da un lato da parte del campione che non abbiamo analizzato una consapevolezza rispetto do a come il digitale viene disegnato e rappresentato nel senso che c'è un riconoscimento del fatto della grande come dire personalizzazione dei contenuti se sei un ragazzo una ragazza un uomo una donna quindici a questo riconoscimento quindi una
Livello di consapevolezza piuttosto elevato su questo però allo stesso tempo e soprattutto nelle fasce più giovani c'è anche la consapevolezza che continua a essere un mondo particolarmente discriminante
Ma l'ambivalenza che da un lato soprattutto in certe bolla c'è la possibilità di discutere di queste discriminazioni di queste disuguaglianze di potere di queste dislivelli soprattutto di potere tra uomini e donne e quindi c'è la possibilità di parlarne dall'altro però come dicevo Chalmers grande preoccupazione delle reazioni sessista insomma l'abbiamo visto
In molti casi anche in quelle più recenti come può essere ambivalente l'utilizzo dei sociale e a questo proposito ci viene in aiuto
Anche già la legge italiana perché dobbiamo ricordare che alcuni Codice Rosso sono state introdotte delle fattispecie di reato che vanno a penalizzare una serie di comportamenti però questo diciamo il Codice Rosso può essere ulteriormente rafforzato grazie all'introduzione
Piena della direttiva europea
Tredici ottantacinque del due mila ventiquattro che ricordo essere la clima direttiva europea tratto sulla violenza maschile contro le donne da una direttiva importantissima perché non non esistente non esisteva diciamo così ma questo fino a un anno e mezzo fa e questo significa che tutti gli stati europei dovranno adeguare il proprio sistema
Normativo e delle politiche su quanto prevede la la direttiva e a tutta una serie di Artic con il proprio specifici sulla violenza digitale e viene richiesto proprio agli stati di riconosce una con una specifica forma di violenza
Ora che cosa importante secondo noi nel nostro Paese rispetta questo al di là del recepimento di questa direttiva importante che anche le altre norme che riguardano per esempio il digitale che riguardano e l'intelligenza artificiale per esempio di recente è stata adottata una legge sulla sull'intelligenza artificiale
Contendono al proprio interno e adottino una prospettiva di genere noi abbiamo analizzato presenta anche questa recente norma e non c'è una prospettiva di genere e indicata in un articolo è nominata però nel momento in cui poi si va a vedere come sono stati elaborate
Il in costume state elaborati contenuti via una totale assenza così come nella strategia per le competenze digitali allora a siamo di fronte a una grande occasione che ci viene data perché dobbiamo anche ammettere che per esempio i tutti i documenti che hanno a che fare con questo specifico ambito sono documenti che sono disegnati molto bene che prevedono monitoraggio molto articolato e molto serio rispetto ad fu litica per esempio e quindi aggiungendo questa specificare questo approccio di genere potremmo di fronte a essere di fronte anche S.p.A. un cambiamento
Di paradigma che non è per niente indifferente ovviamente poi va riconosciuta anche l'importanza di chiedere alle piattaforme digitali di garantire la trasparenza sugli algoritmi
E
E sul retro e procedure anche efficaci contro le molestie perché allo stato attuale si può fare ancora molto poco di fronte a questo e quindi
E piattaforme devono essere rese responsabili spesso rispetto a questi casi insomma da questa ricerca
In maniera anche abbastanza insomma ha trasversale in vari diciamo capitoli
Emergono delle differenze interessanti rispetto al al confronto generazionale da questo punto di vista quali sono i cambiamenti
Più significativi tra lei e tra le generazioni rispetto insomma ruoli di cura la mobilità al digitale soprattutto cosa suggeriscono in qualche modo per il futuro
Allora i dati e sono un po'ambivalenti nel senso che sicuramente nelle giovani generazioni e soprattutto tra le ragazze c'era una consapevolezza molto più elevata
Sugli stereotipi di genere sulle differenze di genere sui dislivelli di potere e quindi sulla mancata possibilità di accedere in maniera equa ha le stesse risorse e quindi e questo è anche il risultato di una maggiore acciaio se invece alle informazioni magari anche attraverso i social ma quindi questo è positivo però quello che ci ha colpito che rimane un invece sono molto più resistenti ragazzi e era e i ragazzi scegli un buon vini giovani a mettere in discussione i propri privilegi perché comunque sono anche loro detentori di privilegi in quanto uomini se pure di fasce di età più giovane quindi sono da un lato più a conoscenza dei meccanismi dall'altro però fanno molta più fatica
Anche non volutamente però fanno molta più fatica a rinunciare a tutta una serie di appunto come dicevo di privilegi perché vanno chiamati con il loro nome d'altro canto abbiamo e le donne che con l'avanzare dell'età si sono in qualche modo costruite delle strategie e di sopravvivenza che Annamaria così terre riuscire a libere e a trovare il modo di di grandi interno di un contesto che non facilita l'uguaglianza di genere di fronte a coetanee quindi al uomini soprattutto quando si va verso la generazione X e soprattutto la generazione dei boomers che non mettono proprio in discussione il sistema non riescono a conoscere le disuguaglianze perché il mondo costruito a loro misura e quindi non non dicono in discussione questa diciamo in estrema sintesi più il quadro che hai perso
Che consolida un una fotografia che purtroppo è presente già da molto tempo
Nel nostro Paese quello che poi è altrettanto emersa dell'adottato anche un approccio intersezionale è che proprio l'intersezione di altre variabili per esempio se mi rispetto all'orientamento sessuale o rispetto
Alla presenza di disabilità alcune tematiche diventano più rilevanti faccio un esempio gli uomini che hanno delle disabilità
Hanno riscontrato dei livelli di discriminazione nei loro confronti più elevati per esempio anche ha sulla rispetta gli spazi ricreativi e culturali si riconoscono di meno perché su di loro
Si sente maggiormente la pressione Nitti mondiale gli etero normativi performanti anche dal punto di vista per esempio fisico per cui si sentono ulteriormente dis scrigni nati per quello importante l'adozione non solo della prospettiva di genere ma anche di una patchanka sezionale nel momento in cui si vanno a rizzare ma soprattutto a disegnare e a monitorare di politica
Ecco e venendo proprio alle alle politiche pubbliche report appunto analizza anche i piani nazionale anti violenza la strategia per la parità di genere due mila ventuno
E Duemila i ventisei quindi dall'atto insomma in conclusione le chiederei quali critiche
Emergono se l'ASP nel rapporto rispetto a questi politiche dove sono i principali quotidiani pervenuto e poi tornando un po'quello che è
Il il concetto chiave di questa ricerca c'è quello della prevenzione primaria quali sono invece i requisiti perché le politiche di prevenzione primaria funzionino davvero
Ok allora rispetto ai piani antiviolenza hanno e li abbiamo analizzati sempre nel corso del tempo e ricordiamo che il nuovo piano antiviolenza due mila venticinque due mila ventisette è stato approvato molto di recente a metà del mese di settembre
Sicuramente abbiamo notato che c'era una lieve aumento rispetto al numero di interventi di prevenzione primaria rispetto anche al piano precedente problema però che non siamo mai di fronte a a a una politica su tale rispetto alla prevenzione primaria si tratta sempre di iniziative piuttosto frammentate piuttosto inadeguate e che non riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana e riguardano certamente tutte le fasce d'età elementi che se quando noi sono fondamentali nel momento in cui si parla di prevenzione primaria quindi l'attenzione del piano antiviolenza continua ad essere soprattutto su gli ambiti di protezione e lì risposta diciamo alla violenza quindi nei due momenti chiave in cui la violenza già avvenuta quello che noi chiediamo in questo senso
Invece avere un vero e proprio piano strategico operativo solo di prevenzione primaria test di lungo periodo che sia fondato su delle risorse certe cambia degli obiettivi verificabili e che abbia delle responsabilità condivise come avviene i in altri Paesi e soprattutto chiediamo che i fondi che devono essere destinati al piano siano sicuramente è molto è più elevati esprimiamo anche l'attuale piano chiediamo che almeno il quaranta per cento dei fondi che adesso sono previsti vengono proprio destinati alla prevenzione primaria perché fare prevenzione primaria a costo zero non si produce un grandissimo cambiamento rispetto a invece al piano diciamo cioè quegli anziani di genere anzi in italiano chiamato strategia nazionale per la parità dei già nel due mila ventuno due mila ventisei dobbiamo rilevare che ci sono moltissime criticità sicuramente è un piano che va a raccogliere soprattutto delle dei dati più numerici chiede insistere su di cambiamenti più strutturali e questo diciamo comporta coi una mancanza efficacia faccio un esempio si parla molto della
Certificazione della parità di genere esterna guardando i numeri si può dire che sia stato di grande successo perché il dipartimento che
Del pari opportunità dove ha stabilito di arrivare a tre mila certificazioni allo stato attuale siamo quasi a otto mila ottocento
Certificazioni e quindi potrebbe essere un grande risultato va be'però se consideriamo il numero per esempio delle piccole e medie imprese in Italia il numero corrisponde a circa quattro milioni quindi parlare di otto mila quasi novemila certificazioni a poca cosa soprattutto perché si tratta di uno strumento su base volontaria quindi i cambiamenti che si devono mettere in campo sono molto molto diversi da quelli che allo stato attuale vediamo riflessi nell'implementazione di questa strategia e quindi noi chiediamo innanzitutto di spazzare politica che finalmente venga applicata in maniera sistematica il principio del gender mainstreaming ovvero dell'analisi
Da prospettiva di genere anche intersezionale come abbiamo detto diciamo fino adesso se non si applica questo principio difficile produrre
Dei cambiamenti e trasformazioni ivi perché anche questo è un altro concetto fondamentale in quanto essere sensibili alle tematiche di genere lo si può fare organizzando convegni campagne che però sono molto di tate fai rispetto alla trasformazione di una cultura invece noi chiediamo che appunto ci sia proprio un cambiamento rispetto al alle divisioni diciamo dei poteri e soprattutto alle discriminazioni questa è la direzione che riteniamo importante che il nostro Paese atto e
Assolutamente io la ringrazio il tempo insomma nostra disposizione oggi purtroppo è terminato il reporter comunque sono accessibili liberamente liberamente on line
I dati di questore forte i dati di perché non accada sono dati che sono stati utilizzati con me base per l'ideazione di un museo che si chiama al museo
Del patriarcato che sarà aperto a Roma dal venti al venticinque di novembre vi invitiamo a venire a visitare il museo
Che nasce dall'idea dice un po'utopistica di ritrovarci improvvisamente una volta entrati nel museo nel due mila centoquarantotto che l'anno secondo
Gli indici internazionale in cui finalmente raggiungeremo l'uguaglianza di genere guarderemo tutta una serie di opere di suppellettili che ci faranno ricordare com'era nel due mila venticinque e la situazione e
Patriarca atto a quel punto sarà finito e quindi magari con un sorriso andremo a vedere determinate opere o rifletteremo su altre diciamo vista la
Simoni per esempio sul femminicidio che a quel punto non esisterà più quindi vi invitiamo potete trovare il programma del muta perché si camuffa sul sito di ActionAid
Rieccoci studio solo per i saluti questa era l'intervista Isabella orfano esperta i diritti delle donne tra cascine d'Italia dal due mila e diciotto e coautrice del reporter perché non Hakata la prevenzione primaria come politica
Di cambiamento strutturale per oggi è tutto vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter basta cercare fai notizia ritorniamo lunedì prossimo alle ventitré e trenta
E l'epica di successiva alle sei del mattino un saluto è una buona settimana Tatani Fasano

