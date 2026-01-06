06 GEN 2026
"Le proteste in Iran e i legami del regime con il Venezuela. Collegamento con Fiamma Nirenstein" realizzata da Roberta Jannuzzi con Fiamma Nirenstein (giornalista).

L'intervista è stata registrata martedì 6 gennaio 2026 alle ore 08:27.

Siamo in collegamento con Gerusalemme con sia in maniera sentiamo buongiorno
Buongiorno allora vediamo il motivo alle questioni mediorientali però prima voglio dire che a Milano
Una folla di propagare l'allargo portuale cercato di impedire a del aderì israeliani che montavano sul loro coro perché la bimba non erano probabilmente a che accanto
Che
Che credo fosse quello per il Marocco ora tutto questo va verificato quindi io ve lo do per come lo so
Però abbiamo direi che l'altro giorno io ero anche perché partivo perché ravviva accanto c'era ero a Roma però non ha minato no accanto c'era un de terrà per il Marocco e mi sono proprio domandata speriamo mi sono detta speriamo
Che queste vicinanze diciamo così
I inducano soprattutto in questo momento così difficile pensieri di pace va bene il mondo in fondo è un tutt'uno si viaggia per ogni dove
Cecchini incrociare un danno venendo in questa immensità e che vada tutto bene vicino a Milano questi questi molti erano italiani ebrei italiani che andava avanti da viva
E ho sentito che alle grida di quelli che venivano firmati perché filmini li fanno sempre tutti al tardo il loro telefonino
Alcuni che gridava ammassati ci andare noi vogliamo soltanto tornare a casa
Ma no Lescar terroristi gli ebrei vogliono soltanto tornare a casa Israele e la loro calda s'è sempre stata due mila nella loro casa
Questo è successo io ieri secondo inviti e non c'è ricetto sui giornali italiani così come non c'è probabilmente anche il fatto che in Spagna è stata fatta una lista questo non in tutta la Spagna
In una parte rincari in Catalogna spietata fatta o una lista dei irruente Pera ebraiche di Kipar che appartengono ebrei spagnoli in modo che la gente ricorda con ricotta capisci che siamo ormai ha dei punti che disegnano una Shoah di tipo diverso ma di Schwarzy e ma inoltre segue questo diciamo invece o con mondiale età e dall'altra parte alla al mercato mass market rischiava di dissi mi c'è stata una grandissima folla che intorno a questo campo di cricket degli
Bamba salutava lagni perché il il giorno in cui si ricorda appunto riuscivi a Bondi e una bambina di quattordici anni quando il fratello è attraversata fra gli applausi della gente
Tutto il campo appoggiandosi su stampelle perché è stata ferita alle gambe nel mentre quel difendeva col suo corpo due bambini piccini piccini
Questa è una situazione degli ebrei nel mondo
Va bene in una vita ostruito il mio stato soltanto tre cavi naturalmente questo più importante è quello che sta succedendo al New Yorker
E dove ma vent'anni come prima cosa disconosciuto il riconoscimento da parte da cittadino io che Dellai cade ai Aira
Indi HR a cioè
E quella
Quella definizione dell'antisemitismo riconosciuta ormai quasi in tutto il mondo
Come ora una discriminazione sostanziale del popolo della etnica della religione ebraica che comprende anche il pregiudizio nei confronti dello Stato di Israele e lui l'ha cancellato era parte degli statuti e c'erano anche altre leggi che difendono gli ebrei sul territorio junior caban mandane come suo primo chiesto al fatto anche questo
Quindi siamo veramente a una situazione
Generale di un attacco complessivo in cui non c'è neanche più il rifugio
Degli in cui scappavano gli ebrei tedeschi e italiani in in America ma anche l'America ormai invasa da questa situazione meno male che ieri dello Stato di Israele esiste possono gente
Prendere un aereo se non vengono bloccati destro palla l'aeroporto Denis e chiedere
E chiedere di ricognitori diretti a questo piccolissimo paese che combatte per la sua sopravvivenza questa è la prima parte seconda parte Iran
Allora tutti aspettano a vedere di vedere che e qua sì l'Iran
è
La prossima mossa i crampi intendo dire con questo che centinaia ormai di città e cittadine e iraniane sono percorsi da manifestazioni di massa che non sono più come un tempo o solo di studenti o solo di donne oppure soltanto
Chi commercianti del dello choc del avuti
Il ma del sonno di tutti sono tutti in piazza gli iraniani e non gridano non gridano abbiamo fame c'è miseria non c'è acqua che quella è la situazione o c'è l'inflazione c'è questa inflazione spaventosa per per cui Eurialo accostarmi biologiche milioni di real valgono un dollaro o un euro va be'no non lo gridano morte Accame Nai
E cammina ivi risponde con Morte con molte con paura paura di Campa perché Trump
Prima durante e dopo l'operazione ve Cerana ha anche dichiarato ore due per due volte consecutive che sia il regime di nuovo
Ucciderà come ha fatto nel due mila e nove nel due mila ventidue
E la gente per le strade citerà un intervento da parte americane che cosa dovrebbe consistere questo intervento c'è molto dibattito su questo naturalmente
Il mio pensiero e che non può essere uguale a quello che ha portato via maturo perché prima di tutto Camera e gli diciamo così dispone di uno scudo molto più rilevante che quello del PRGC
Che che sono d'espellere guardie diciamo così un po'molto numerose e molto ben attrezzate molto consapevole del fatto
Che che il regime cade cade chiaro cade il loro senso la loro identica la loro il il loro il loro modo di ieri pene che è sempre stato quello della quindi della definizione dell'Iran come della testa di Pontecchio nel club ma particolarmente aggressivo e terrorista che ha cercato tramite soprattutto sulle maniche e poi è stato eliminato da dagli americani i conquistare prima il Medio Oriente e poi il mondo quel pescata terze la teoria che ha dal tempo appunto nel mille novecentosettantanove della preda dell'Iran da parte di Khomeini aveva a quel tempo dei suoi con una grande rivoluzione
Che ha conquistato un territorio controverso perché l'Iran come già vi spiegavo volta ascolta
Le è musulmano e e non è molto ma non solo soltanto perché è stato convertito come l'Iran ha una storia perché Anna alle sue spalle una storia trovare applicati versa è una popolazione che si sente molto per piana e per niente Annaba che anzi ha con gli arabi un rapporto conflittuale e quindi è non è la solita vicenda dell'Islam ma di di Mosca Bet
Che conquista il mondo tutto allora l'Iran eh conquistato
Sul suo cavallo in tempi alla testa del suo grande esercito va bene qui si tratta qui si tratta invece di un Paese conquistato riconquista quindi in cui c'è un contrasto rispetto a questo in cui le guardie la rivoluzione insieme al potere di Khamenei sono una parte soltanto di questo Paese che infatti la di tempo in tempo storiche di nuovo combatte per riconquistare una sua identità perché perché anni che danno un'antica identità molto forte definita Trump occorra intervenire la domanda è complessa che chitone molti che hanno detto che tanto agli addetti ai campi tra cui quella realtà per dirne una che crede molto bene qui da ebbene è stata la minaccia a Massa che non vi muovete se non date le armi che non la comunque se non consegnate questo palle campo parte non consegnate subito
Allora tutti gli ostaggi verrete distrutti immediatamente in questione è una cosa che Trump ha detto parecchie volte e che poi non ha avuto non ha realizzato però invece ecco Maduro Lalli interpretato evidente soprattutto per quel che riguarda il rene
Tutti si ricordano molto bene come e di fronte alla mancata
Conferma da parte dell'Iran
Di una risposta positiva di fronte alla scadenza del della richiesta americana di rinunciare all'arma atomica e che l'altra insieme a Israele
Anche l'attrezzo tutto ha intrapreso quell'attacco che nell'estate scorsa ha portato appunto alla distruzione ora per lo meno parziale insomma in gran parte delle strutture atomiche e delle strutture atomiche iraniane allora
Ha detto bifronte a che cosa siamo siamo di fronte a una promessa molto precisa di Trump
Che che tutti voi che abbiamo sentito dire e ripetere l'abbiamo vista scritta
Con alta di fronte a questo il potere irradiato Atene Agnano si trattiene mentre nelle precedenti rivoluzioni ha ucciso o a centinaia
Più di cinquecento senz'altro nel due mila ventidue
E precedentemente classi ogni volta che da tempo ed è intorno ai più di cento e a volte anche perché arriva al migliaio
Di di rivoluzionari chiamiamoli così insomma di dimostra che per le strade questa volta siamo ancora alle decine alle decine
Ignoro che
C'è preoccupazione c'è paura per quello che ha detto Trump che questa promessa di intervenire se i morti saranno tanti
Però nel frattempo sono stati trascinati
Nelle terribili prigioni iraniane dove si compie di tutto insomma di essere potente botte violente
Sui prigionieri qui siamo già oltre il migliaio cioè la forca viene valutata anche se si cerca di dare un segnale che viene usata ancora in maniera cercare
Di trovare una strada che innesca ecco e iraniani sono di fronte a parecchie opzioni per ampio una che prende in considerazione qui in Israele è che il il come mi Khamenei apposta a decidere chi attaccare Israele in maniera danzo levare ogni sentimento patriottico in tutta la popolazione
E a Olbia dalle piante i giovani e le persone che si ritengono profondamente iraniane a fronte di Israele
Però in questo caso Khamenei cita anche che Israele è già pronto ha una forte spostati in cui Netanyahu anche parlato ieri
Per la Knesset dicendo che quindi l'Iran dovette muoverci belle a a pronta
Ho una risposta indimenticabile ecco del resto L'Unità e l'ha detto questo anche perché reduce adesso dal mare lago dove ha incontrato per quattro giorni consecutivi quattro giorni proprio in cui si decideva
L'operazione Ortega e lasci decideva appunto rimandando al giorno dopo giorno per il cattivo tempo li chiude in utile sapere più avanti
E quindi Netanyahu era dentro proprio questo gruppo anche se non non tipo certi delle loro conversazioni
Ecco in questi giorni che cento parlato molto anche di di questo si è parlato di ritirare una perché l'Iran era il terminale una
Delle grandi operazioni di vendite
Di vendite gigantesca che che hanno sostenuto tutto il terrorismo internazionale lunghi di tutti narcotraffici di cui il Venezuela
Era protagonista mai in cui ci serviva
Di di del lungo braccio
Dell'Iran ovvero degli hezbollah
Il l'inghippo è gigantesco e sto a vedere i miei sopra terrorismo e uno per terrorismo e narcotraffico è un mezzo importantissimo indimenticabile che dovrebbe essere squadernato
Di fronte agli occhi peggiori dei nostri giovani
Giorno dopo giorno è che CIPE ad esportare
Di fare questo quindi adesso bisogna detenuti e
Prego Trump decide che questo nodo Deventer otto ha detto qui ti dice ancora ad Arcore con questa finisco che puntina avrebbe telefonato a Netanyahu
Se chiesi chi non attaccare l'Iran ora questo e pienamente la voce di un giornalista del canale di un però tuttavia dei canali più importanti della televisione
Il sei Diana e Beretta darebbe sono un segnale ai miei occhi
Di quanto perché è importante per la Russia e anche per la Cina che l'Iran ha respinto bella e inseguiti con le sue con i suoi disegni terroristici e criminali e anche con i troni che vengono forniti a Putin per combattere contano per per per aggredire l'Ucraina
E quindi Putin cerca di fermare questa citazione dopo aver già
Pierre rimato la vicenda veneziana
Grazie Fiamma Nirenstein risentirci errori

