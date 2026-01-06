06 GEN 2026
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
Puntata di "Fuor di pagina - la rassegna stampa di Certi Diritti" di martedì 6 gennaio 2026 con gli interventi di Chiara Squarcione (componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aids, Associazioni, Certi Diritti, Comuicazione, Democrazia, Diffamazione, Digitale, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Discriminazione, Donna, Esteri, Francia, Geopolitica, Giustizia, Informazione, Internet, Lgbt, Macron, Maduro, Mass Media, Omofobia, Omosessualita', Politica, Rassegna Stampa, Salute, Societa', Totalitarismo, Trump, Turkmenistan, Uganda, Venezuela.

Radio radicale questa è fuor di pagina la rassegna stampa settimanale dell'associazione radicale certi diritti
Per questa prima puntata nel due mila ventisei ai microfoni Chiara Squarcione
Abbiamo pensato di ragionare insieme anche in questo primo giorno del due mila ventisei in questo nostro spazio come abbiamo fatto d'altra parte si amplia che
Nella scorsa nella scorsa stagione
Cercando appunto di ragionare insieme su quelli che sono le notizie che ci arrivano un po'non solo dall'Italia ma da tutto il mondo in una
Logica transnazionale
Che effettivamente tiene insieme tutto il quadro dei diritti individuali di diritti umani delle libertà personali da Parigi a Caracas da Kampala Baicu da Mestre ha d'altra parte in questo in questa puntata d'apertura al due mila ventisei andremo un po'a legge regionale le prime luci e ombre che sembrano sembrano addensarsi mostrarsi che parlano utilmente di equilibri politici e giuridici che vanno a ridisegnare gli spazi di espressione personali in Francia la sentenza sul cioè sul cyberbullismo scusate transfobia Coco contro la première tam deficit Mazzola
Non è soltanto una questione personale è chiaro che dieci condanne per diffusione di Fikri Mosè narrazioni d'odio segnano uno di pronunciamenti più rilevanti in Europa sul rapporto
Tra libertà di espressione responsabilità penale e discorso pubblico discorso pubblico sui soci alla corte di Parigi
è indicato delle azioni neanche potrebbero sembrare aprite mente minori come condividere per esempio contenuti diffamatori quindi non esserne
Direttamente i produttori ma appunto condividerli
Tutto questo per la corte parigina contribuisce un meccanismo sistemi Coco di delegittimazione in un contesto in cui la trasparenza la verificabilità delle informazioni e quindi lo Stato di diritto incontrano ampiamente nuove sfide e che sono proprie anche dell'era digitale dall'altra parte dell'Atlantico il Venezuela è stata in questi giorni sicuramente
La notizia che più ha tenuto banco e ci interessa perché perché oltre oltre ovviamente ad essere un laboratorio aggio politico di controllo autoritario e di compressione delle libertà civili passando per la repressione delle opposizioni per la gestione delle crisi sanitari umanitaria crimini la criminalizzazione degli spazi
Sociali e culturali e ottimamente
La condanna che ci sembra necessaria sarebbe comprensibile d'altra parte non farla esplicitamente dell'azione tram piana in Venezuela ben lungi però ovviamente dal giustificare
In regime di maturo
è chiaro che ci sono politiche interventi che non hanno soltanto avuto negli anni di Chávez ma anche di Maduro conseguenze politiche immediate in mano effetti duraturi su tutte le comunità più fragili e anche in questo caso specifico
Per quanto si cerchi di creare una dicotomia tra antimperialismo e diritti in realtà la questa dicotomia falsa
Dobbiamo ragionare necessariamente insieme anche su una certa sinistra soprattutto italiana che assolve i cosiddetti regimi amici e quindi porci una domanda che Giuliano Federico Ciccone molto bene poi andiamo a vedere su due punto it che rivoluzione quella che sacrifica le le le minoranze i diritti non sono e non possono essere un lusso occidentale un testo di realtà del potere ICI diritti e sono universali un non sono né a proposito di questo sul fronte Santo della depressione andremo a vedere come un grande Azerbaijan
Più traccia un asse di ostilità
Molto chiaro continuano a cacciarlo fortifica nove nei confronti delle comunità LGBT a Kampala legge anti LGBT del due mila ventitré
Che interrompeva i trattamenti sanitari e i percorsi terapeutici
Si è ulteriormente irrigidita rendendo del di fatto di politiche sanitarie uno strumento di esclusione sociale e di violenza
Nel contrasto ottimamente di cure contrasto sanitario a Baku
Come avrete letto c'è stata una retata natalizia alla per il club go
No con la capitale dell'Azerbaijan e questo vedremo come ci mostra che le garanzie istituzionali impunità sistemica
Possano rendere normale vadano a normalizzare la discriminazione quindi riescano ad intimorire un'intera comunità anche quando formalmente non esistono leggi contro l'omosessualità o un impianto legislativo che stigmatizza penalizza
E riduce gli spazi
Di espressione della comunità LGBT
Faremo poi diciamo un insieme torneremo in Europa in Italia
In particolare con il caso di colore bianco bianco
Che
Quindi ci ricorda che la formalizzazione dei diritti come riconoscimento anche postumo dell'identità di genere non basta soprattutto nel caso specifico quando il sistema
Giudiziario non affronta le discriminazioni sul piano sostanziale
Abbiamo
La storia di Aslan il Turkmenistan
Che denuncia il cioè il pieno esercizio disse che denuncia il fatto che non può esprimere il piano di che anno esercizio dei suoi diritti fondamentali
Che viene negato il principio dell'indirizzo dell'inviolabilità del corpo che viene violata la sua libertà di espressione
E questo è un esempio la testimonianza di un ragazzo che Cis sottolinea come resta impossibile sotto il regime autoritaria autoritari che combinano la depressione fisica l'isolamento sociale il controllo totale della cittadinanza
Essere cittadini liberi poter chiaramente esprimere se stessi e quindi ovviamente difendere i diritti umani nel loro insieme queste vicende
Continua a raccontare un panorama globale in cui libertà civili tutela di diritti Stato di diritto non sono ovviamente concetti astratti come sempre nuovi
Sappiamo portiamo avanti sosteniamo sono veri e propri parametri concreti della capacità degli stati di garantire dignità sicurezza possibilità di partecipazione alla vita pubblica piena in piena libertà appunto
Di essere se stessi
Emerge come Samp un filo comune che un po'quello che tutte quante le nostre puntate settimanali vogliamo cercare di sottolineare di svolge renziane attraverso i nostri ragionamenti laddove il controllo politico si intreccia
Con la stanza di strumenti legali effettivi di protezione i cittadini più vulnerabili
Subiscono doppie triple esclusioni mentre le istituzioni liberali laiche aperti al pura al pluralismo rimangono non presidente disprezzabile per la vita civile e per la libertà
Di pensiero quindi con tassi molto Diversi modalità molto diverso il punto il filo nello stesso comunque l'istanza
Delle minoranze dello libertà
Quindi viene anche misurata dalla capacità degli stati di garantire o di negare diritti e protezioni ed è un fatto di politica di diritto e di strumenti anche della civiltà giuridica quindi dello stato di diritto
In questa prospettiva punto entriamo
Nel
C'è il terrore della nostra rassegna stampa dicevamo Venezuela crisi politica diritti umani ma anche diritti LGBT
Ci sono una serie di articoli che vi segnalo il primo da direi dati ai punto it ovviamente molto interessante come vi dicevo un'analisi di Giuliano Federico che titola Venezuela e diritti LGBT cui Plas schiacciati dal fallimento di Chávez maturo e l'aggressione USA né con Washington né con Caracas quando le rivoluzioni ignorano le minoranze i diritti divertano sacrifica vini
Di largo solo un paio di estratti di questo articolo che vi invito poi a recuperare tutto l'aggressione USA e da condannare senza sconti e le modalità imperialisti utilizzate verso Caracas lasciano presagire un futuro poco inquietante
E un presente che scivola rapidamente verso la terza guerra mondiale questo però non significa assolvere il regime di Maduro
è proprio qui che una certa sinistra innamorata della mitologia bolivariana inciampa
Che cosa resta di rivoluzionario se nel concreto libertà civili diritti delle minoranze vengono lasciati emargina trattati come un lusso occidentali da qui
Giuliano critico svolgeva
Un lungo ragionamento fondato anche su dati molto concreti chiude
L'appunto la sua riflessione
Ribadendo che non Sistani con gli USA nel comma duro che
Chiaramente l'intervento militare in un USA è da condannare illegittimo il regime di matura incompatibile con un sistema di diritti pienamente democratico democratico
Feci lascia con una domanda che di fondo condividiamo se una parte della sinistra vuole ancora chiamarla
Rivoluzione allora la domanda di realtà Cuesta che rivoluzione sì l'uguaglianza si ferma alla porta di casa delle persone LGBT peraltro si fa ampio riferimento al già da Basilio Ward
Proprio riguardante il Venezuela con una Timeline molto precisa di ciocche
Accaduto il tempo nel Paese
è chiaro che c'è un modo come dire
Generalista di leggere quello che accade in Venezuela e quindi punto ridurre tutto un po'tra uno scontro tra imperialismo da un lato il resistenza dall'altro
Per certi versi vuole anche essere una lettura rassicurante perché tutto sommato fondata su un sistema su un apparato culturale che CIA noto che ormai
Solido sia sia portato avanti nel campo e che però è semplicistico
Perché divide il mondo fra aggressori e aggrediti e consente un po'anche di sospendere giudizi più Complessi divide anzitutto fra giusto sbagliato fra buoni e cattivi ma
è una lettura che effettivamente insomma un po'non reagì se guardiamo la politica non semplicemente con una narrazione fra bianco e nero ma appunto come una serie di effettive e reali sulle vite delle persone l'operazione americana contro ma duro
Non è solo un fatto militare diplomatico politico è il sintomo nelle pieghe invitarla di un disordine molto più ampio in cui la forza sostituisce
Il linguaggio del diritto il linguaggio della mediazione il linguaggio dei diritti è questo va denunciato senza attenuanti
Fermarsi a questo però
In qualche modo significa anche accettare un ricatto implicito quello per cui la critica all'interventismo USA obbliga tacere su ciò che avviene dentro il Paese aggredito
Ed è un ricatto che la parte della sinistra accetta dodici anni e che oggi appunto proprio a seguito di questi di questo intervento USA in Venezuela turno
Anche in forma di automatismo in certi esponenti di sinistra il punto non è
Ma duro ovviamente come individuo o come Symbol punto il modello di potere il Venezuela incarna danni che ha un potere che si definisce rivoluzionario
Ma che considera i diritti civili in realtà come un capitolo secondario rinviabile subordinato ad altri più Dida ed è qui che l'interrogativo posto
Da Giuliano Federico diventa centrale perché non riguarda solo il Venezuela
Che cosa resta di una rivoluzione si l'uguaglianza si arresta prima di diventare universale lo dicevamo in apertura una seduzione i diritti o se sono per tutti e per tutti per ognuno per ciascuna
O sono universali o non sono sì diritti valgono in astratto ma non arrivano mai essere praticabili perché di per chi vive ai margini che diritti sono
Sono privilegi
Le persone LGBT sono in questo senso come Samp tre ancora una volta lo ribadiamo un indicatore politico molto preciso non perché rappresenti in una cosiddetta minoranza identitaria ma perché sono il punto in cui ogni progetto di potere mostra il proprio divide e quando un governo decide che quei diritti possono aspettare possono venire subordinati ad altri e per gli oritano
Sta dicendo qualcosa di molto chiaro sul tipo di società che intende costruire
In Venezuela non siamo di fronte a un arretramento improvviso
Dicevamo facevamo riferimento al data base Virga World ma è una continuità prima invisibilità riconoscimenti parziali i riconoscimenti
Frammentari mai strutturali
Diritti e vocati Marra lamenti tradotti in cittadinanza piena quindi una promessa puntuale che non diventa mai sistema e sotto ma durò questa ambiguità sia irrigidita
La crisi economica la repressione politica l'erosione degli spazi di dissenso hanno reso ancora più fragile la condizione di chi non rientra nei modelli dominanti e come spesso accade la vulnerabilità
Come dire ne non è un effetto collaterale ma è appunto integrante a parte integrante del funzionamento del potere per questo la formula me cuoce il pane con Caracas
Di Giuliano Federico non ci pare una cosa equidistante ma una presa di posizione politica precisa che ci sentiamo di condividere perché significa rifiutare l'idea che l'alternativa sia tra l'imperialismo Esterno e e l'autoritarismo interno
Appunto non non ci sembra non ci sembra minimamente condivisibile ma del tutto di citabile perché significa anche affermare che una politica che chiede di sospendere i diritti oggi promette
Quando poi di restituirli domani sappiamo che in realtà poi
Non li restituisce mai e quindi se una parte della sinistra continua a chiamare tutto questo rivoluzione allora il problema è chiaro che non è solo il Venezuela ma il modo in cui ancora oggi si pranza il rapporto tra emancipazione e libertà individuale perché quando l'uguaglianza si ferma sulla soglia di ricavasse
Dei diritti delle persone LGBT allora non siamo davanti a una rivoluzione sentirete incompiuta ma davanti a una scelta politica questa sì
Precisa e compiuta
Vivi e invito in ogni caso a approfondire la notizia tutte le testate nazionali e internazionali
Ne parlano di però vi in punto vi invito a ragionare leggere con attenzione l'articolo di Giuliano critico su del punto it dopodiché passiamo in Francia cosa è successo il tribunale penale di Parigi ha condannato dieci persone riconosciute colpevoli cyberbullismo on line nei confronti da premier da un francese di precisi Macron
Per aver diffuso e rilanciato sui social una campagna di
Menzogna in particolare le falsità secondo cui sarebbe nata uomo sarebbe coinvolte in reati di pedopornografia
Ovviamente un profluvio di contenuti offensivi transfobia uscì quello che succede qui fonti principali oltre ovviamente a che punto it
Per l'Italia anche alzava abbiamo è tignose Euronews e poi ovviamente vi invito a leggere Reuters il Time e ovviamente le mondo
Dicevo i giudici hanno inflitto pene fino a otto mesi di reclusione obbligo di corsi di sensibilizzazione controllo di verrete sospensione degli account
E tutto questo ci sembra partiva disposta anche più ampie della coppia Macron che insomma si è come dire mostrata forte nel processo è emerso infatti forte anche l'impatto personale la figlia biblici ma che non ha testimoniato delle conseguenze sulla sua salute e sulla vita familiare determinante dalla lunga circolazione di queste sì mio USA è chiaro che questa notizia non è interessante per quello che racconta di Brighi Mazzoni in sé ovviamente come persona alla quale va comunque il nostro
Sostegno ci mancherebbe ma per quello che dice dello spazio pubblico e soprattutto per quello che dice che il modo in cui le democrazie liberali stanno cercando di governare un fenomeno che per molto tempo hanno
Preferito considerare neutro che è quello appunto della espressione della della presa di parola dell'opinione on line dieci persone sono state condannate per aver costi costruito e diffuso una campagna diffamatoria di odio transfobia o nei confronti di una persona
Quindi non un reato d'opinione no ad un un reato diciamo
Affini bile alla non condivisione di una critica politica ma per aver deliberatamente prodotto e rilasciato una narrazione falsa degradante di migrante con l'obiettivo chiaro di delegittimare pubblicamente una figura istituzionale
Questa sentenza non ha niente del gesto moralizzatori che già mila e certa certa destra anche nel nostro nel nostro Paese ha già cominciato insomma un po'a suggerire fra le righe
Non è un tentativo di proteggerne una persona potente da di critica ma è qualcosa di molto più interessante perché è un pronunciamento sul confine tra libertà di espressione e produzione sistematica di falsità come strumento di potere potere di delegittimare potere di denigrare potere di far sentire in pericolo insicura una persona anche quando questa
Una persona delle istituzioni e quindi in qualche modo rappresenta un po'il potere
Perché è questo il punto che la vicenda mette a nudo l'effettivo se non sono semplicemente informazioni sbagliate sono costruzioni narrative che producono affetti
Reali orientano percezioni legittimano ostilità rendono alcune persone o gruppi sociali permanentemente sospetti altri quindi nemici e in questo caso la transfobia non è stata un accidenti linguistico
Ma il dispositivo centrale della delegittimazione quindi attribuite a dieci Macrone un'identità trans
Inventata associarla fantasie
Pedopornografiche pedofili che presentare il tutto come una inchiesta alternativa sulla vera identità di questa persona è tutt'altro che l'esercizio di libertà ma è un'operazione politica precisa
Viene usata una minoranza stigmatizzata come Elena simbolica per colpire qualcun altro in questo caso peraltro un simbolo istituzionale di potere come e innesca in effetti a tutti gli effetti la Première Dame
Quindi è un meccanismo in realtà antico che il social hanno accelerato
Il amplificato
La sentenza francese è rilevante perché dice una cosa che molti democrazie sia esitano ancora dire con chiarezza cioè che la libertà di espressione
Va tutelata ma non è un assoluto astratto
Situato vile in uno spazio pubblico condiviso e quando la parola diventa sistematicamente falsa strumento di offesa costruita ad arte per danneggiare non siamo semplicemente nel campo del dissenso ma in quello della responsabilità personale
E quindi penale
Ed è qui che pronunciamento per noi diventa ovviamente politicamente interessante perché peraltro non si limita a punire l'istigatore di principali ma riconosce la responsabilità anche chi ha condiviso rilanciato amplificato la diffamazione
Quindi non criminalizza il gesso indizi diciamo individuale
Ma afferma un principio nello spazio digitale la diffusione non è neutra la rivalità non è innocente ma c'è un principio di responsabilità e questo è un punto cruciale per una società che insomma lungo confuso la libertà con l'assenza di conseguenza
è chiaro che il caso di bici magro non riguarda solo la Francia non riguarda solo i social
Riguarda una donna molto più ampia fino a che punto una democrazia può tollerare che la menzogna organizzata diventi strumento ordinario del conflitto politico questo come dire credo che faccia suonare molti campanelli nella mente di tutti noi per quanto riguarda la situazione italiana quali strumenti è disposta a usare per difendere uno spazio pubblico che non sia fondato sulla delegittimazione permanente questa sentenza quindi non è solo un atto punitivo esemplare ma è un segnale che dice che le democrazie europee stanno iniziando a prendere sul serio il fatto che la libertà senza responsabilità
Diane come dire non è che viene limitata ma è viene corrosa che difendere lo spazio pubblico significa talvolta anche tracciare dei confini non per sentire il dissenso ma per impedire che la merla vergogna la menzogna scusati
Divelti diventi norma
Velocemente passando all'Uganda ricorderete già dal due mila diciassette la legge anti LGBT
Ha avuto un impatto sulla salute sui diritti fortissimo Diversi Report da Amnesty International ai Human Rights suo Accio
Vi segnalo anche questa notizia da che punto it anche qui non è una notizia che parla solo i diritti civili ma di potere di controllo sociale
Il modo in cui la repressione ideologica produce fatti materiali misurabili in questo caso che hanno a che fare con la salute pubblica perché il report di bomba Stich media Zin pubblicato sul cucita insieme che il gruppo mostra una dinamica che continua a essere politicamente rimossa cioè quando uno Stato trasforma un'identità in reato quella popolazione smette
Di essere raggiungibile dalle politiche pubbliche scompare dagli ospedali evita i testi in questo caso HIV interrompe le cure e quindi ovviamente la riflessione giuridica diventa un alleato involontario ma efficacissimo
Della diffusione
Del virus il taglio dei fondi USA ricorderete
Chiaramente qua non costituisce solo una questione economica ma crea un vuoto politico in quel vuoto entrano altri attori altre influenze altri modelli di potere ancora una volta i corpi più esposti sono quelli delle minoranze
Criminalità Zarate ci piacerebbe pensare che in Uganda circa possano essere presto una svolta l'Uganda non è un'eccezione purtroppo in questo senso di nuovo a un luogo che è un esempio di una tendenza più ampia che appunto usare la legge per produrre in visibilità e l'invisibilità per governare schiacciare
Le minoranze stessa cosa la stessa logica del controllo quella in Azerbaijan la retata di Baku
Le persone LGBT anche in questo caso di vanta un bersaglio facile funzionale non c'è una legge non c'è una questione istituzionale contro le persone LGBT ma la retata di Baku come dire
è un atto politico del governo le persone LGBT sono il mezzo attraverso il quale si raggiunge il fine di ricordare che ogni spazio sociale autonomo può essere chiuso umiliato reso invisibile
Ed è questa normalizzazione dell'arbitrio oltre che la violenza in sé il segnale politico più inquietante che ci arriva dall'Azerbaijan
Entriamo nella vicenda dico ai Belardi ancora distanza di tre anni dalla sua morte
è pienamente un caso politico non perché o non soltanto perché ci costringe a interrogarsi sci sulle scelte personali ma perché mette a nudo il modo in cui le istituzioni è vitamine la questione della discriminazione la decisione del Consiglio di Stato qui
Si colloca proprio in questa logica non prende posizione sulla discriminazione stabilisce che non ci sono gli strumenti giuridici per discutere il tema della discriminazione ed è una risposta che formalmente quindi chiude di caso
Di di colore bianco e come dire
Non ci non ci consente di farà altro che constatare un limite strutturale il sistema è in grado di archiviare Mannoni di riconoscere di nominare un'identità ma non di interrogare le condizioni che l'hanno resa vulnerabile
Richie allegro è bianco ma chiede né compassione nera riparazione simbolica
Chiede una riflessione politica sul funzionamento delle istituzioni quando si trovano di fronte a conflitti che non vogliono affrontare perché una giustizia che non entra nel merito è una giustizia che fa una scelta politica e
Tutto questo ovviamente
Come dire non riguarda solo il caso di colore bianco ma riguarda il livello di accessibilità della giustizia del chi non rientra nelle categorie come dire socialmente accettati protette riconosciute
Chiudiamo con Turkmenistan Aslam dello Stato che come dire persegue individualmente
Questa questa persona la storia che ci arriva dal Turkmenistan è una radiografia del funzionamento di uno Stato autoritario che quando decide che l'identità di una persona non è accettabile questa stessa identità diventa di per sé un reato
Il fatto che come dire non è un caso che il Turkmenistan sia uno dei Paesi più chiusi al mondo senza libertà di stampa senza pluralismo politico senza una società civile indipendente
La repressione delle minoranze anche ovviamente LGBT non è un'anomalia ma il tassello di tutto quanto un assetto di potere il fatto che era Slam riesca a fuggire grazie a un MG internazionale
In realtà non è una storia a lieto fine anche qua la trovate
Subì punto it e su altre testate anche francesi
Perché non è una buona notizia perché la dimostrazione che in certi contesti l'unica possibilità di sopravvivenza è l'esilio
E non c'è una riforma interna non c'è una tutela giuridica non c'erano spazi di negoziazione e raccontare questa storia oggi insieme a quella dell'Uganda dell'Azerbaijan della Francia dell'Italia
Serve a capire che la questione LGBT non è mai solo una questione di identità di un gruppo ma è una questione di stato di diritto di come il potere si si esercita di quali corpi vengono considerati sacrificata Bindi e di quali dite
Si ritiene siano degne di protezione quindi come dire in tutti questi casi ovviamente
Evidenti quale sia il filo rosso che ci ha portato fin qua difendere i diritti delle persone LGBT non significa aderire a un agente identitaria SMA significa difendere un principio liberale fondamentali che lo stato c'è come dire per garantire diritti non per condizionarli al consenso sociale o all'utilità politica la selettività dei diritti e Sampras segnali di allarme perché quando i diritti di Malta non negoziabili per qualcuno
Prima o poi di vantano negoziabili per tutti e semplicemente non sono più diritti
E allora la domanda non è se queste società sequestri Stati se questi sistemi di potere che abbiamo letto finora Italia inclusa siano tolleranti o progressisti la domanda è se siano ancora capaci di riconoscere di limite
Del potere che schiaccia le individualità e comprime gli spazi della libertà degli individui individuale ed è lì che si misura oggi ovviamente la forza e la qualità dello stato di diritto con questo chiudiamo
La prima puntata del due mila sei ventisei di fuor di pagina un saluto e alla settimana prossima sempre qui su Radio Radicale

