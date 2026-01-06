06 GEN 2026
intervista

Il punto sulla campagna referendaria sulla giustizia. Intervista a Giorgio Spangher

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 17:44 Durata: 28 min 25 sec
A cura di Delfina Steri
Il Professor Giorgio Spangher è il Presidente del Comitato Pannella-Sciacia-Tortora per il sì alla separazione delle carriere.

"Il punto sulla campagna referendaria sulla giustizia. Intervista a Giorgio Spangher" realizzata da Lorena D'Urso con Giorgio Spangher (presidente del Comitato per il SÌ "PANNELLA - SCIASCIA - TORTORA").

L'intervista è stata registrata martedì 6 gennaio 2026 alle 17:44.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Avvocatura, Costituzione, Csm, Diritto, Firma Digitale, Giustizia, Governo, Magistratura, Nordio, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere.

La registrazione audio ha una durata di 28 minuti.

In tutte le stazioni italiane sono comparsi negli ultimi giorni cartelloni promossi dal comitato del No dell'associazione nazionale magistrati in cui si afferma che la riforma Nordio
No porterà alla subordinazione delle toghe alla politica una tesi che ha fatto infuriare i comitati per il sì per i quali si tratta di un'affermazione
Falsa
Per parlare di questa vicenda ma più in generale per fare il punto sulla campagna a referendaria
Noi abbiamo ai nostri microfoni il professor Giorgio Spangher merito di procedura penale alla Sapienza di Roma
E presidente del comitato Pannella Sciascia Tortora per il sì alla separazione delle carriere buon pomeriggio professore
E dunque partiamo da questa vicenda di dei poster che lo ricordiamo sono i tradizionali poster sei per tre quelli su cui puntavano le campagne politiche
Prima dell'esplosione dei social che appunto sono sono apparsi dicevamo in tutte le le stazioni italiane di fatto hanno hanno sollevato subito o una polemica hanno scaldato la campagna per il referendum allora la sua impressione su questo quale
Guarda il problema è e legittimo che ognuno potrà fare del dei manifesti ed è va bene naturalmente le pupe e fu rendere pubbliche quelle che sono le proprie opinioni quello che lascia perplessi
E che naturalmente oggi per esempio l'avvocato Della Valle ha sottolineato è Lupi vedo che Cardi elementi che sono falsi
E questo potrebbe addirittura secondo l'opinione in un articolo di al posto dell'avvocato Della Valle addirittura configurare un reato
Lo dicono tutto unico come dire condizione dell'opinione pubblica corrotti effettuate tendenziosa questo non è un argomento già l'Avvocatura non c'era una dittatura è pienamente legittimato a mettere i suoi manifesti per il no
Su questo nessuno può discutere emessa nell'equazione limite sugli autobus di metà dove di fatto quello che tutto sommato l'iniziativa ha lasciato e suscita perplessità
E sulla partita del messaggio che si vuole trasmettere e cunicoli pericolo configura una notizia falsa e tendenziosa
Che poi il terrore lì la campagna elettorale è uno specchio di ripresa della campagna elettorale perbacco un momento di calo di Firenze euro legato all'effettività si per evitare quindi tanti appositi col ma ripeto e ma ripeto ripetere non è niente di grave
Però trovo qui in durevole al e niente di grave risolve leggeremo però sotto altri profili che sono evidenziati
E ne parliamo ma dello sceneggiato di utilizzare un elemento che vuole ha gettato dei chiamo dalla magistratura che noi abbiamo sempre confutano perché non trova nessun riscontro nei dati normativi questo ti sembra un un elemento come dire che inquina la campagna elettorale che mette lo richiede argentea come elemento un altro spurio noto Terim quasi tu ingordo Della Valle parte partecipi nelle di reato poi ce l'avessimo fatto noi qualcuno che avrebbe incriminato mediocre la magistratura a un certo tipo di poter arrivare i ma c'è un altro aspetto i costi
Perché vedete chi è vero che tutti quel le campagne elettorali costano ma la magistratura è sempre stata molto attenta a dove arrivano i soldi dove nascono i soldi dove arrivavano parlo delle forze politiche
Intanto caldo anche noi potremmo e dobbiamo domandarci tirata questa campagna elettorale capiamo che ne chiedi chi deve meme che è stato detto che ci sarà una raccolta di contributi da parte degli associati
Sì arrivato sì
Ma diciamo che già l'Anm ha stanziato no cinquecento mila euro
E giusto ma sembrerebbe adesso vedremo al Consiglio di chi diciassettesimo da io drappo usciva qualche novità in più perché il discorso è necessaria la trasparenza perché da come dire cerchiamo di fare un ulteriore giovamento l'Associazione nazionale magistrati perché ha in questo momento relazionandosi con alcuni come dire con alcune entità collaterali che che supportano la sua iniziativa si tratta sostanzialmente della CGIL cifrata di liberati tratta dell'Anpi citata delle atti
Adesso sono questi sono tempi che stava alimentando quella piattaforma che deve raggiungere i cinquecento mila firme ce ne vorremmo capire perché la trasparenza dei rapporti il collateralismo nuovamente contare in una campagna elettorale
Credo che io per esempio noi facciamo parte di un comitato ma noi non siamo Priyanka virale sono noi guardiamo con collateralismi ideologici e politici simbolica variamo certamente della della ma noi da lei perché per cui io sono presidente è assolutamente sganciato da una forza politica due e naturalmente noi vogliamo che la e tocca Piras
Cioè io sono in grado di spiegarlo
Il PD non è lo vuole impegnarsi nella campagna elettorale perché teme di perdere dalla o comunque non vuole il test correte il rischio di fare per la e allora avuto all'ISPI l'entità collaterali critica meno ampi che finché almeno CGIL critiche a meno Coverdale atletica meno quello che è libera
Per duramente alimentare la campagna del no
E questo induce ulteriore elemento perché sposta il termine del dibattito che non si voleva collocare in ambito politico sul piano politico perché è vero tutto sommato che il partito non c'è ma ci sono le forze che sono collaterali al partito quelli sono piuttosto evidenti
Consideri che in quel comitato che dovesse raggiungerle raggiungerà le cinquecento mila firme sarà un soggetto della campagna elettorale un soggetto che perde la campagna referendaria che entrava nel dibattito
Allora una sua legittimazione al TAR nel dibattimento Silvana tenterà di comitati Renzi perché ci sono dei problemi e mi pare che sotto questo profilo scudo
E li compone e canta le penali erano dormendo non voglio polemizzare perché cucchiai siamo amiche che hanno tutti nella stessa barca remiamo tutti nella stessa direzione ma proprio perché vogliamo raggiungere un risultato comune
è anche giusto valutare criticamente carte inerzia e che naturalmente possono danneggiare il risultato sarebbe attenzione questo fatto però di spostare di accentuare in termini politici la campagna elettorale
Che nella campagna referendaria checché alcol ma campagna elettorale dove le auto e riordinamento secondo me nell'Anm chiesta con lo spostamento di posizioni di equilibri io vedo che parodie o defilato
Parodia il bene della gente dell'altra udienza ai magistrati dei totalmente in Baviera stuprata
Va be'abbiamo come luoghi che il segretario che rappresenta la parte di area Area democratica del reale parliamo delle toghe progressiste mentre parole di Magistratura Indipendente dipendente
Ora è chiaro che tutto sommato questo gioco come Tarak Ben Chaplin chiamo vinciamo tutti parliamo Bartolo
Però di iniziative di questi gruppi cioè di dare scacco e di e di fare e di come dire avanti
Io ero piccolo Tito il territorio col no l'acaro invece lo ricordiamo il chi ci ascolta giovani Zaccaro e il
è segretario della corrente di Area democratica per la giustizia ed ero molto acuta un luogo io dopodomani pompato Minerva eccetto ma a livelli non Balocco
Fai bene a dirlo però questo sposta un po'anche il tipo di messaggio che viene mandato da un messaggio più dialogante rispetto ai cittadini come poi per quello di Paroli aureo guardo più Ugo guerresco più più quel più più più puntuto che è quello di quel che forte del due forze politiche che età hanno intentato una campagna elettorale del dalle connotazione mi mi parrebbe molto forte e nel con un cospicuo collateralismo perché è inevitabile che tutto sommato questo con l'addio collateralismo spianate
Le ripeto non del Pd direttamente ma in piedi Repetto l'ha sottolineato perché all'inizio che aveva siano accusata non è l'oliva Terra curata Meloni iniziativa del governatore
Mi pare che invece in questo momento se stiamo accentuando le posizioni più radicali che fanno attualmente capo non necessariamente al partito ma quelli che ruotano intorno
E questo per la magistratura fendente ha vinto è benissimo o malissimo per noi se venissimo bello ma per perdersi nell'aver conseguente piuttosto significative
Per aver accertato certi collateralismi da parte della del gruppo del no che come dice come dire perdere al di là del valore negativo della sconfitta elettorale della magistratura e io capisco che alla magistratura vince l'Oscar del referendum Gandini lo dimostra da ricorrenti ricopre la logica del poker tutto quello che si vuole
è chiaramente un ulteriore elemento negativo tra decorrono dalla connota la magistratura di un colore politico seguo solo di saldi toglie la legittimazione ma Napoleone negativamente del colore politico Bebe segnato via senza sensi unici senese
Ed è un gioco per quanto pericoloso è io non so fino a che punto la parte moderata nella magistratura non non vado da questo tipo di rischio perché poi quando si affonda si affonda tutti e e quindi voglio dire è chiaro che una parte sarà impregiudicata perché quella che ha cercato di portare la lotta ha ha dei punti estremi
Però anche gli altri dovrebbero cominciare a valutare che come dire la magistratura si sta schierando si sta orientando Rita Poggiardo sita facendo condizionare normalmente da da da Kirk rubriche naturalmente so poi presenteranno il conto oppure troppo punto risulteranno sconfitti cioè mi pare che c'è un discorso da valutare è piuttosto interessanti
Seconda no
Diciamo che per far capire a chi ci ascolta lei ha introdotto appunto abbiamo stiamo analizzando diciamo questi tre aspetti diciamo così della campagna referendaria la questione del Daily post era in tutte le stazioni italiani poste italiane poster in cui lo ripetiamo
Si afferma sostanzialmente che la riforma costituzionale la giustizia la riforma a Nordio o porta alla subordinazione delle toghe alla politica e questo insomma è un'affermazione
Come dire convocata da Berlusconi a decorrere largo le quando chiedono le firme chiedono la riforma Nordio cioè non parlano neanche
Contenuto Teresio spiegarne non parla neanche dei suoi contenuti dicono no Nordio che come dire no il governo capisci cerca con lo spostamento quelli che fanno più male dicono sta mutando il nuovo a Nordio
Chiarito è un tentativo di spostare discorso referendario dai suoi contenuti
Che riguarda l'ordinamento giudiziario che riguarda la separazione delle carriere che riguarda le garanzie su un problema di natura politica ed è chiaro che in questo spirito i collaterali schiaffo appoggiavo chiaramente perché si tratta di aggredire su un ministro e di aggredire il governo per la riforma è una riprova di come questo è il punto ma sono elementi significativi di una strategia sulla fedeltà Rocco no prego appunto a secco
Questa versione di cui stava dicendo proprio adesso professor Spangher questa raccolta di firme per per il referendum sulla separazione delle carriere che francamente e anche poco comprensibile no
Se non con l'intento di di ritardare né i tempi del di ritardare i tempi del referendum costituzionale
Questo è sicuro cioè è chiaro che ripeto un governo che si riteneva non è detto che chi voleva tenerla rispettava quella che era la legge non son riusciti sono usciti hanno individuato uno strumento che tutto sommato è legittimo allo strumento che però naturalmente la raccolta delle cinquecento mila firme facilitato dal fatto che si può fare in via elettronica ci può fare online
Però come dire individua i soggetti noi vedremo chi sono i soggetti che hanno raccolto le sappiamo cosa vuol dire a raccogliere le firme credo che è una nessuno meglio di radicali Franco di verifica all'epoca dei radicali negli ultimi quaranta cinquant'anni insomma lana voi sapete cosa vuol dire raccoglierle firma no entrambi vanno servivano ai banchetti andare in giro è e comincia l'espansione mai naturalmente vanta un cric
Vanta quattro autopompe arrivi l'ordine da parte di qualcuno e quelli che sono iscritti quelli che sono simpatizzanti quelle insomma che gli atti vale cliccano è negativo era parente di ora un problema per i prossimi referendum perché è chiaro che ebbe quello che era prima cioè quella iniziativa costituzionale delle modalità del referendum
Vanno cambiando per effetto dell'uso degli strumenti informatici è chiaro che diventa molto più faticoso può fare come Fregoli ogni giorno verrà la voglia cinque non so se mi spiego tentativo popolare diventano molto facile e diventa uno strumento molto appetibile
Come dire dal punto di vista politico è anche privo di costi mentre invece costi umani non si riferisce al costi Materials andare a raccogliere le firme sui banchetti con locali o che viene che firma cioè voi sapete per qualche tempo belli
Come dire gestori dei dei referendum quelli che hanno capito come come funzionava e le difficoltà che si hanno partirà sulle firma
No non so se mi spiego senza risultava che avete fatto è quella di compiere uno sei mi pare che abbia tenuto in vita ha tenuto impegnati perché anche io sono impegnato in quella raccolta
E quindi cambiato e questo comitato fu l'ho già detto diventerà un soggetto l'ho letto nell'articolo di una insomma voglio fare il nome di chi l'ha scritto
Cioè il magistrato naturalmente di Del Tenno che diventa un soggetto nella campagna per cui avrà diritto di accesso agli strumenti di formazione in quanto soggetto proponente al referendum naturalmente Alice dove bisogna vedere
Con la corte di cassazione quale dei due corpi che ammetterà però comunque un soggetto che ha raccolto le firme che diventa tu proponente dure torrido avrà un suo spazio anche nel corso della campagna coetanei non c'è un ulteriore elemento se metadone sindacali camere penali dovrebbero anche incominciare
Al di là dei protestare è assumere delle iniziative cioè del cominciare che è vero che ci sono i pacchetti delle delle cause penali ci sono delle iniziative concrete programmate di cui io non sono a conoscenza noi stessi
Ma ho sentito prima torto Fabio di qua e mi ha detto che dobbiamo sentirci lunedì
Perché ad un medico manifesto noi organizzare auto iniziative poco cioè dell'avvocato proprio Federico immaginavo Novelli coordinatore del limitato
Pannella Sciascia Tortora
E dato mi ha proprio scritto messo dieci minuti ponendo tondo chi doveva vuole dare domanda medico diverse non sono perché dobbiamo esaurita la questione ad un credo da un prende l'iniziativa quindi lei ne prenderemo anche noi però
Noi cercheremo di fare un discorso come l'abbiamo sempre fatto in tutte le cose che abbiamo Pato con Muti con con Spigarelli contenute nei limiti d'epoca giovamento
Come dire di Del Debbio giovamento da un lato giuridico no naso che cova dalle dalla fattualità nella situazione
Della separazione delle carriere ai quindi nude quel parco Giampà un po'la sembra una una sorta di avvelenamento delle acque sonde Cozzetto sia di poste e poi appunto lei faceva questa
Questo riferimento al collateralismo perché appunto sta per nascere
Il secondo comitato per il no dopo quello costituito dall'Associazione nazionale magistrati si chiamerà Società civile per il no sarà presieduto dal professor Giovanni Bashere sostenuto da importanti associazioni come CGIL ACLI ampi Arci Libera articolo ventuno la Lega delle Autonomie
Locali libertà giustizia e in occasione della presentazione di questo secondo comitato per il no o ARO mai il dieci gennaio ci saranno anche i segretari dei quattro partiti per il no cioè egli Klein Giuseppe Conte Angelo Bonelli
E Nicola a Fratoianni quindi insomma questo effettivamente fa pensare a una scelta di di Camponovo dein banche dei dell'opposizione che non vuole apparire in prima persona ma che poi comunque partecipa a questa iniziativa del Comitato per il no del secondo comitato per il Perino
Poi il professor Spangher c'è anche la questione della della data no del referendum costituzionale perché prosegue appunto la battaglia sulla data del referendum sulla giustizia
Il governo lo abbiamo letto nei giorni scorsi al momento tira dritto sull'ipotesi delle urne aperte il ventidue ventitré marzo ma alle opposizioni protestano
E mentre appunto dicevamo prosegue questa raccolta di firme popolari il comitato dei quindici e si dice pronto a fare ricorso qualora l'esecutivo proceda fissare l'appuntamento prima del trenta gennaio insomma un muro o o contro muro capillare inevitabile
Pianta organica io credo che l'iniziativa dei dei cinquecento mila firme Adem con scappato cioè forse non se l'aspettava che non abbiamo tanto è vero che avevamo ipotizzato addirittura una celebrazione ai primi di parco
Dovrebbe andare a rispettare le norme costituzionali dall'orda ordinamentali quelle che sono e naturalmente stiamo sotto la lente di controllo del capo dello Stato io credo che il governo si muoverà in sintonia con le armi edificazioni Mazzarella
Ma il quale emotivamente garante
Di qui tutta la sistema a Pantani e diventa presidente del dopo i due CSM che quelli come dire molto il parente è incaricato ben interpretato non in prima persona ai carcerati in termini istituzionali
Ed è chiaro che è una iniziativa l'impugnazione davanti al TAR se avevo il terreno di problemi per cui io credo che convenga anche al governo rispettare quelle che sono le scansioni temporali
Sì nell'arresto perché altrimenti il rischio è rischi Gheddafi trova evidenziati con questa iniziativa che ha determinato un primo dedica rivenditori credo di determinarne un secondo allieta i corrotti incomincia a discutere con la magistratura e con il sistema delle impugnazioni il discorso diventa complesso certo c'è l'eventualità di tale esigenza di garanzie
La questione potrà decidere in pochi giorni ritardo se non è detto che debba rinviare le decisioni sine die
Alle vede le deciderà anche perché la materia non è complessa
Però credo crea sempre quella pensione di cui non si ha in questo momento bisogna perché può anche come dire lasciar perplessi all'opinione pubblica e capire che invece di essere un dato tecnico diventa un fatto politico in questo posto può distaccare alcuni o quanto meno rendere difficile la comprensione di che cosa si tratta
Io sia più sui parametri è insomma ovvero che lenta come dire soprattutto per i fini secondo me è comprensibile quello che si vuole
Una sortita diverso dal per pietà del giudice un pubblico ministero separato noi vogliamo questo non vogliamo niente di più non vogliamo il pm sottoposto all'esecutivo vogliamo una giustizia che funzioni
Io credo che il messaggio dice invece a a un cittadino tu l'hai provato che cos'è un processo pure provato un'eco della giustizia qualche cittadino cade approvato la giustizia
è questo il messaggio che è facile da mandare va benissimo se devo parecchio devo fare no morti ti entra in un circuito guarda chi entra in quel circuito è un circuito che ti distrugge dei tempi comunque sia civile che sia penale che amministrativo
è un circuito devasta penale curasse i giochetti distrugge la vita senza nessuna possibilità alternativa più leggo le cronache più leggo le sentenze i tempi
Nei progetti diversi che durava all'infinito si tratta dunque di persona distrutte che poi vengono assolte tempra risarcimenti cioè ecco la domanda etto economato protetto perché Sorokin controsenso capisce che cos'è la macchina giudiziaria
E naturalmente non è solo la macchina come dato normativo
Ma anche come meccanismo di di di quindici piovosità diciamo così dopo le per inciso il ministro Nordio a fine anno ha detto che dopo il
Referendum costituzionale per la riforma
Della separazione delle carriere
Ci sarà una riforma del del processo penale annunciato questa riforma lei professor Spangher e uno dei massimi processuali si italiani quindi poiché è no è così non non non lo neghi
Quindi voi ecco no le volevo dire poi parleremo anche di questo
Su ma ha ha successivamente diciamo dopo appunto
La conclusione dopo l'esito del referendum costituzionale ma tornando al presente
Io le le vorrei chiedere un commento su un'ultima cosa una una riflessione che ha fatto Enrico Costa deputato di Forza Italia lo ricordiamo vicepresidente
Della commissione Giustizia e qualche giorno fa su X
Ha scritto pensate davvero che il fronte del no voglia posticipare il referendum per inseguire un improbabile recupero io non lo penso visto che più tempo c'è per spiegare la riforma più è favorita la sua conferma alle urne
Secondo me le menti più sopraffine delle correnti hanno un altro obiettivo sotterraneo e non dichiarato che il prossimo CSM sia ancora eletto e non sorteggiato anche in caso di vittoria del sì è insomma c'è una certa malizia però
No
Seconda questione della stampa come dire sollevata e a e agitata
In effetti è vero che i tempi non sono lunghi però io penso che al ministero impongono al Comune di attuazione che devono essere fatte noi lo dobbiamo riscrivere tutto l'ordinamento giudiziario
Per dare attuazione alla riforma ci vogliono due normali cioè due due tre milioni una riguarda il numero dei componenti del nuovo CSM e le modalità non tanto del sorteggio ma del del del contemperamento del solfeggio mi spiego
è chiaro che bisognerà individuare quanti sono i Consiglieri Ferré Ferraro quelli che adesso cioè curvilinei fra pm e giudici è uno perché lui è indicata solo la proporzione laici togati no nel nella riforma non sono indicati solo venti ci sono trenta si sono quaranta quadri solo uno quanti sono la
Ma editore tanto che che il sorteggio ora con riferimento al sorteggio ricorsi al TAR timori pare un sorteggio sorteggio cieco
Però il sorteggio cioè in Coppa a dire che si può essere tutti i magistrati di Cassazione tutti napoletani tutti i siciliani tutti uomini tutte donne e questo non è ammissibile quindi ci sarà un correttivo
Correttivo che Francia sorteggio ma individua il le aree nelle quali si sospetta
Ci saranno due di cassazione quattro di avvocato di merito quattro d'appello non lo so qualcosa bisognerà pur fare perché altrimenti il suo peggior cieco come gli ho detto come mi son permesso di dire potrebbero ecco perché non c'è neanche una donna
E allora Lulu l'unica donna che è un vuoto scalza l'ultimo uomo che che è stato votato ma io voglio dire perché bisogna ancora assicurare il TAR ma pensate tutelato
Chiedono dei distretti dove i giudici sono più forti Friuli-Venezia Giulia ne ha pochi Napoli natanti Saccomani atossici pensata anche pubblici ministeri
Mi pare che a Napoli sono cento a Roma sono ottanta ed escono tutti romani napoletani dell'voglio dire non esce neanche uno della Liguria faccio per dire quindi è chiaro che bisognerà trovare un meccanismo
Magari accorpando i distretti qualche l'odio potere come più o meno si fanno le elezioni europee ma è una mia idea
E questo al ministero stanno già lavorando e ci stanno anche lavorando i magistrati
Perché il ministero è pieno di magistrati no non è che gli manca il magistrato ha vinto anche con Marco da individuare quanti sono i soggetti da del canestro da cui si devono estrarre i i politici
Cioè che i politici sono dieci venti e cinquanta da cui si vanno a estrarre Assisi e indica con quale maggioranza che carpito seduta comune non ho capito se due terzi frequenti quattro quinti cioè ci sono dei compiti di dettaglio da come dire strutturale
Però non mi sembrano così enormi che hanno e e Carparelli penso che Nordio stia lavorando isolata ha detto più volte quello che non può fare comunicarle
Ammetto anche se io son convinto che parlottando con l'associazione sottotraccia o comunque che i magistrati che stanno
Ma è una mia opinione e non l'ho mai no no ha risposto ragionevole idraulico azzanna immaginare ensamble intimo dalla ci sarà una botta due sponde tra il motto dell'ipotesi alternative quindi non servirebbe molto poco Riccardo perché costitutivo carina
Cioè di come dire se si fa Perego porta in marzo credo veramente di tutto lo sia che abbiano queste norme quello sul quale ho molte avversità alla riforma del protetto
Cioè oggi riforma come si paga come dire contraddittorio anticipato che partono quattro norme fate ridere cambiare costituito penale già pensare di andare in Commissione fa cambiare le norme del codice no allora c'è una delega
Allora diciamo non è una elegantissimi cioè voglio dire è chiaramente le presenterà giustamente un suo progetto del resto questo governo pensai confida di poter durare anche alla prossima consigliatura legislatura allora a questo punto riprendendo un concetto che naturalmente sarà quello che sarà che serve politicamente dire vogliamo cambiare dare garanzie eccetera eccetera
Però che si riesca per il due mila venti sette ad approvare la riforma del processo penale tra parentesi non è ancora uscita neanche la bocca quella per i colori fermata
C'è una relazione che non si vuole distribuire io non ce l'ho ormai sono pretendo che io debba per quello che c'era però noi non ce l'abbiamo tanto abbiamo che stasera ho detto che è riservata
Intanto voglio dire mai parliamo del per ora rimaniamo all'annuncio del ministro della Giustizia lo farà sembrava un punto Barbie io sono sicuro
Presenterà un suo progetto di questo sono certo presenterà che quello che ha elaborato uguali terzo e quindi si assume la responsabilità politica tale elemento sulla cui base si farà probabilmente la campagna elettorale
Per l'elezione di dominare il tenta
No siamo credo colorata è stata annunciata l'intenzione di una riforma il processo penale
Però insomma certo i tempi poi sono sono anche quelli molto molto lunghi
Allora professor Spangher noi intanto ci possiamo fermare qui per oggi abbiamo fatto un po'il punto appunto sulla campagna referendaria su o anche
Le le le polemiche che divampano
A proposito delle iniziative dell'Associazione nazionale magistrati c'è insomma un botta e risposta tra i vari comitati il comitato per il sì e il Comitato per il no
Le iniziative servono perché sono molti i nuovi continuamente inverificabili il dodici cercando di turbativa che vota per il e sì per cui l'acquirente del del il Bic calde Company
Follini quella linea con il professor Barbera se non ricordo male e valutare la Parrella ma realmente a cielo aperto Seedorf ampie nome di Fineco Overmars rispondendo alle malizie impone valgono solo quelli però no è un'iniziativa significativa
Secondo me la contabilità politico dal pentagramma ci mancherebbe
E poi ecco ci sono molti dibattiti che radio radicale
Sta seguendo le sta mandando inonda noi e quindi ci si ci sentiamo nei sicuramente nei prossimi giorni
Ricordando che appunto stando agli anni le ultime notizie si voterà per questo referendum costituzionale nella seconda metà di marzo quindi adesso si entra davvero
Nel nel clou della campagna
A referendaria e quindi professor Spangher grazie per questo suo contributo come sempre buon lavoro
è aria fritta dirla
Lo ricordiamo il professor Giorgio Spangher che il presidente del comitato referendario Pannella Sciascia Tortora per il sì alla separazione delle carriere grazie professore e apprensione

