Diario di iniziativa radicale

Buongiorno buongiorno a chi ci ascolta ma la questione al momento è come archiviata ma è tutt'altro che risolta
Anzi
Giorno dopo giorno si aggrava incancrenisce mi riferisco alla situazione delle carceri
Un problema sempre più drammatico e urgente e pervicacemente ignorato dal governo e in generale dalla politica
Maggioranza ed opposizione in questo caso uniti nel due mila venticinque ogni quattro giorni e mezzo in media un detenuto si è tolto la vita l'ultimo suicidio ufficiale l'ottantesimo proprio mentre si festeggiava il nuovo anno
La punta di un drammatico gigantesco iceberg costituito da un intollerabile e illegale sovraffollamento
Da mancanza di cure adeguate nei confronti di chi soffre di patologie psichiche la cronica mancanza nell'organico degli agenti del personale del carcere
Ecco questa è la situazione attuale sono dati ufficiali del ministero della giustizia aggiornati a fine novembre
Sessantatré mila ottocentosessantotto detenuti cioè due mila in più
Rispetto al due mila ventiquattro una capiente autorizzato è di cinquantuno mila duecentosettantacinque posti ma è una stima teorica
Perché come ammette lo stesso ministero
La capienza effettiva a fine novembre è di quarantasei mila centoventiquattro posti cioè settecento in meno di quelli che invieranno all'inizio dell'anno
Il quarantatré per cento delle carceri italiane non garantisce
I tre metri quadrati di spazio vitale detenuto che pure sono prescritti per legge nel due mila ventiquattro era il trentadue per cento delle carceri
Più di un carcere su due accende senza doccia nel quarantacinque per cento dei casi le condizioni igieniche sono inadeguati
Sull'eccidio ufficiali a parte si registra una media di diciassette atti di autolesionismo ogni cento tutte punti due virgola sei tentati suicidi ogni cento reclusi
La sofferenza psichica è una delle grandi emergenze
Della dell'istituzione carcere italiano l'otto virgola nove per cento delle persone detenute
Presente diagnosi psichiatriche gravi il venti per cento assume regolarmente stabilizzanti dell'umore antipsicotici o antidepressivi il quarantaquattro virgola quattro per cento
Fa uso di sedativi io ipnotici i psicofarmaci rappresentano uno degli strumenti principali di gestione dell'ordine interno del disagio sociale spesso in assenza di reali necessità
E di percorsi terapeutici e di supporto
è una situazione invivibile incivile fuorilegge esclusiva il sistema penitenziario italiano è sempre più in crisi crescente che gravi pericolose le tensioni alimentate
Silenzio Toso e indifferenza da parte delle istituzioni che si traduce in un sostanziale pervicace dolorosa connivenza
I risultati che sono figli evidentemente di precise scelte politiche
Un primo dato a conferma della violazione sistematica dei diritti fondamentali nelle carceri
Nel due mila ventiquattro il tribunale di sorveglianza hanno raccolto ben sei mila ricorsi di detenuti che denunciavano di essere stati sottoposti a trattamenti degradanti riconosciuto loro
Un indennizzo economico questa è la situazione del questi fatti buona giornata
