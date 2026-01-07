Puntata di "Notiziario del mattino" di mercoledì 7 gennaio 2026 condotta da Roberta Jannuzzi .
Sono le nove e quattro minuti al sette gennaio due mila ventisei mercoledì ancora buongiorno agli ascoltatori di radio radicale
Abbiamo appena finito di seguire stampa e regime a cura di Carlo Romeo questa settimana apriamo il notiziario del mattino con Piero Scaldaferri in regia Roberta Iannuzzi in studio partiremo dalla Natale in carcere del partito radicale dalla campagna referendaria
Sulla separazione delle carriere dei magistrati poi passeremo alla politica internazionale il vertice di Parigi della coalizione dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina
E poi dopo l'operazione militare in Venezuela lenire nella Casa Bianca sulla Groenlandia
Ancora le proteste popolari mirano alla sanguinosa repressione del regime degli Ayatollah è la questione ancora tornando alla politica interna dell'educazione sessuale fettine va nelle scuole
Il dare in carcere del partito radicale ieri a Milano la delegazione formata da Simona Giannetti avvocata consigliera generale del partito radicale e Stefano Bilotti iscritto al partito
Si è recata in visita al carcere di San Vittore ascoltiamo proprio Simona Giannetti è intervistata da Cristiana Pugliese nel corso del notiziario di ieri sera
Sì tramanda che oggi che dopo essere stati il ventinove dicembre abbiamo già parlato nel carcere di tanti Amanda per farle saluti chiusura delle festività natalizie San Vittore camuffati ancorché Ovidio Stefano dei lotti scritto al partito radicale
Siamo andati riadattando Ettore casa circondariale storica milanese ammazzati a colpi d'ala comandante c'è la Morello i anche poi abbiamo sentito telefonicamente ampiamente dopo l'avidità anche la direttrice che alcun traccia raggiunto per telefono per una come dire una discussione anche finale per quanto riguardava sul punto di vista la la la la direttrice Capitalia Allocazione anche insediata da poco quello che abbiamo trovato sicuramente è una situazione un po'peggiorata anche rispetto alla vittima di perché avevamo fatto perché a Milano monitoriamo come partito radicale San Vittore sostanzialmente in tutte le campagne del partito radicale tratterà costo acqua Natale e quindi c'è anche una possibilità di sempre un po'il punto della situazione precedente l'ultima volta eravamo andati accetterebbe la novità sta proprio nel fatto che sicuramente sovraffollamento resta il dato più eclatante mi pare di aver capito visto che abbiamo trovato Petranca parliamo anche nelle altre carceri dettate vedere ha comunque dato più evidente Latella che San Vittore sappiamo anche dalle notizie entrano a pedate recentemente a dicembre è stato colpito da una incendio
Che appunto ci hanno spiegato essere partito dal sistema elettrico io vorrei anche dire perché insomma abbiamo parlato proprio anche con gli operanti abbiamo doc conosciuto
La gente che la la individua giovane ha individuato una causa sostanzialmente un incendio che il partito dalle nell'impianto elettrico addirittura dentro le mura quindi difficilissimo anche da da riscontrare quindi greche
Apprezza comandante come ci ha detto uno che sono attacchi tutti molto mio molto attivi molto pronipoti questo ha evitato anche problematiche anche per i detenuti che comunica hanno dimostrato una notevole fiducia questo dettato anche contatto da parte loro nei confronti della della della dell'attenzione e della azione che è stata fatta arrivati poi ritiene poco e quant'altro il problema
Che poi Pieri ieri dettato ovviamente sulla necessità di votare l'intero terzo raggio quinta traghettato
Gran parte trasferito a parte qualche detenuto che anima San Vittore ma gran parte sono stati portatile abbiamo visto infatti anche molti sono andati per esempio a Pavia che già era ingrati condizioni di sovraffollamento ovviamente
Unica patria alcuni fra andati a Bollate per esempio la no al trattato Dacca prevalentemente a Bollate cioè la sezione quella dedicata ai detenuti tossicodipendenti che hanno avviato un percorso perfetto uscita quindi verso la comunità sono sono stati mandati a Bollate
Così è Simona Giannetti avvocata consigliera generale del partito radicale intervistata da Cristiana Pugliese in tutte le stazioni
Ferro viarie sono comparsi manifesti del comitato per il no alla separazione delle carriere promosso dall'Associazione nazionale magistrati in cui si sostiene che la riforma Nordio
Porterà la subordinazione dei giudici proprio dei giudici così è scritto alla politica una tesi che ha fatto infuriare i comitati per il sì per i quali si tratta di un'affermazione falsa
Sentiamo il professor Giorgio Spangher emerito di procedura penale all'Università di Roma la Sapienza presidente del Comitato Pannella Sciascia Tortora per il sì lo ha intervistato Lorena D'Urso
Il problema è e e legittimo che ognuno potrà fare dei manifesti ed è va bene naturalmente le pupe e fu va bene pubblica e quelle che sono le proprie opinioni quello che lascia perplessi
E che naturalmente voti perdendo l'avvocato Della Valle ha sottolineato è Lupi vedo che Cardi elementi che sono falsi
E questo potrebbe addirittura secondo l'opinione in un articolo di al posto dell'avvocato Della Valle addirittura configurare un reato
Regolamento unico come dire condizione dell'opinione pubblica con notizie false e tendenziose questo non è un dato un aiuto è un brutto inizio di ripresa della campagna elettorale perbacco
Un momento di calo di Firenze è uno legato all'effettività si evitare definita siamo usciti col ma ripeto tema ripeto di fronte non è niente di grave
Però tu rompi in strutture dove al e niente di grave episodio leggeremo però sotto altri profili che sono evidenziati ma dello sceneggiato di utilizzare un elemento che vuole ha gettato diciamo dalla magistratura che noi abbiamo sempre confutano perché non trova nessun riscontro nei dati normativi questo ci sembra un un elemento come dire che inquina la campagna elettorale che metterli sul adesso come elemento intanto spurio noto Terim quasi tu ingordo Della Valle parte partecipò gestibile di reato poi se l'avessimo fatto noi qualcuno che avrebbe incriminato verruche la magistratura a un certo tipo di poter arrivare ricca ma c'è un altro aspetto i costi perché vedete chi è vero che tutti quel le campagne elettorali costano ma la magistratura è sempre stata molto attenta
A dove arrivano i soldi dove nascono i soldi dove arrivavano parlo delle forze politiche intaccando anche noi potremmo e dobbiamo domandarci tirante a questa campagna elettorale capiamo che ne chiedi chi deve meme
Che è stato detto che ci sarà una raccolta di contributi da parte degli associati
Perché il discorso è necessaria la trasparenza perché già come dire cerchiamo di fare un ulteriore giovamento l'Associazione nazionale magistrati ex perché ha in questo momento relazionandosi con alcuni come dire e con alcune entità collaterali che Cacioppo come la sua iniziativa si tratta sostanzialmente della CGIL cifrata di libera scelta dell'Anpi citata delle attese
Ce ne vorremmo capire perché la trasparenza dei rapporti il collateralismo non è secondario in una campagna elettorale
Credo che io per esempio noi facciamo parte di un comitato ma noi non siamo rilanciati da nessuno noi guardiamo con collateralismi ideologici e politici lei perché per cui io sono presidente è assolutamente piantato da una forza politica cioè io sono in grado di spiegarlo IPB non è non vuole impegnarsi nella campagna elettorale perché teme di perdere per perderla o comunque non vuole il vescovo ha deciso di fare per la e allora usa dirsi l'entità collaterali
Per duramente alimentare la campagna del no e con i tuoi occhi ulteriore elemento perché sposta il termine del dibattito che non si voleva collocare in ambito politico sul piano politico perché è vero tutto sommato che il partito non c'è ma ci sono le forze che sono con la Ferrari astrattista mi quelli sono piuttosto evidenti
Così Giorgio Spangher adesso cambiamo argomento ieri a Parigi riunione della coalizione dei volenterosi per il sostegno all'Ucraina con la partecipazione anche degli emissari Statunitensi week colf e cucina
Inoltre l'Europa ha risposto alla Casa Bianca con una dichiarazione congiunta sulla Groenlandia sottoscritta anche dal governo italiano che ribadisce il principio dell'integrità territoriale di Danimarca
E appunto della Groenlandia sentiamo in diretta da Brussel dare i Carretta Buongiorno tardi
Sì buongiorno a voi leader della coalizione dei volenterosi ieri a a Parigi hanno ribadito la volontà di fu il mare dispiegare una forza multinazionale in Ucraina dopo un cessate il fuoco
Il presidente francese Manuel macro al termine di questo vertice ha detto che migliaia di soldati francesi potrebbero essere dispiegati in questa forza multinazionale che tuttavia sarà lontana dalla linea del fronte e soprattutto diversi dettagli importanti non sono ancora stati concordati in particolare il ruolo degli Stati Uniti che ieri a Parigi erano rappresentati dall'inviato speciale di Trump Steve Hewitt colf dal genero del presidente americano Giare d'Kushner gli europei
Hanno chiesto all'amministrazione Trump fondamentalmente l'impegno di intervenire nel caso in cui questa forza multinazionale dovesse essere attaccata dalla Russia tutto ciò che hanno ottenuto è un impegno per il momento solo un politico a valutare
Un ruolo di monitoraggio del cessate il fuoco attraverso la fornitura di informazioni di Intelligence il presidente ucraino a Parigi ha comunque salutato la a l'elaborazione di documenti sostanziali ha parlato di un passo avanti Volodymyr Zaleski anche se ha ribadito che siamo al novanta per cento di ciò che è necessario per arrivare a un vero e proprio accordo senza dimenticare che occorre poi fare i conti con Bladimir Putin Vladimir Putin che non solo rifiuta la presenza in Ucraina di soldati appartenenti a paesi membri della nato ma rifiuta anche soprattutto l'idea di un cessate il fuoco di un accordo di pace a meno che questo non significhi la capitolazione dell'Ucraina con la cessione dei territori Thomas ma non solo che la Russia non ha ancora conquistato sul piano militare presente a Parigi anche Giorgia Meloni che ha ricordato il suo rifiuto di inviare truppe italiane in Ucraina per contro il cancelliere tedesco Fritz Merckx ha evocato questa possibilità ma solo dopo un'autorizzazione del Bundestag il parlamento tedesco e in ogni caso solo dopo che sarà raggiunto un cessate il fuoco proprio Memphis ha in qualche modo ridimensionato le aspettative sui risultati di di questa riunione quando ha detto che dovranno essere sicuramente fatti dei compromessi dolorosi per arrivare a un accordo di pace il vertice di Parigi è stato anche l'occasione per discutere di Groenlandia dopo che si è riaperta e approfondita la frattura tra gli Stati Uniti e l Europa a causa delle rivendicazioni di Donald Trump e della sua amministrazione
Nella serata di lunedì Steven Miller che l'ICE capogabinetto di Trump
A fondamentalmente
Detto che Lu la Danimarca il Paese che ha la sovranità sul su sulla Groenlandia territorio autonomo
La Danimarca non al diritto di rivendicare la sua sovranità su questo territorio
Miller ha spiegato secondo lui gli Stati Uniti non incontrerebbero alcuna resistenza militare se dovessero attaccare la Groenlandia per annettersi alla tutto ciò ovviamente ha provocato allarme e ha spinto i leader europei dei grandi Paesi europei a pubblicare una dichiarazione congiunta insieme ammette Fredrik che nella premier danese
La la dichiarazione è stata firmata da Emanuel macrofagi Rizzi verso Giorgia Meloni dono al Tuscolo Pedro Sanchez che restarne nel poi altri capi di stato di governo si sono associati con messaggi sui soci hanno dichiarazioni pubbliche che cosa dice questa dichiarazione innanzitutto la Groenlandia appartiene al suo popolo tocca alla Danimarca e alla Groenlandia e solo a loro decidere su su questioni che riguardano la Da Rin
Perché la Groenlandia i sette leader ribadiscono anche di voler difendere i principi universali che sono la sovranità e l'integrità territoriale l'inviolabilità delle frontiere
Tuttavia non c'è un un un avvertimento una linea rossa a Donald Trump al contrario
Fondamentalmente questa dichiarazione
Autorità una
Cooperazione cooperazione in particolare all'interno della NATO il testo ribadisce che la Danimarca compresa la Groenlandia e parte della nato
La sicurezza dell'articolo scrivono i sette libera è un atto Rio Rita con le ti va all'interno dell'alleanza atlantica gli europei stanno rafforzando il loro impegno anche sul piano militare e gli Stati Uniti rimangono un partner essenziale dunque
In qualche modo si cerca ancora una volta di trovare un un compromesso con con donna Oltralpe la Casa Bianca come ha risposto ha risposto attraverso un portavoce che nuovamente non ha escluso l'uso della forza militare per annettersi la Groenlandia vedremo quali quali saranno le evoluzioni di questa crisi che cova da tempo l'Unione europea non vuole andare allo scontro con l'amministrazione Trump il rischio però di ritrovarsi con un fatto compiuto per ora è tutto ti restituisco la linea
Grazie a David Carretta sono le nove e ventuno minuti
Dunque Trump è tornato a parlare di annessione della Groenlandia per la sicurezza militare degli Stati Uniti
La questione che l'isola ricca delle materie crine prime critiche necessarie
Alla fabbricazione di microchip e alla transizione energetica la Groenlandia inoltre strategica per l'apertura delle rotte marittime attraverso l'oceano artico in occasione in conseguenza del cambiamento
Primati con il problema è che la Groenlandia in territorio autonomo come avete sentito della Danimarca e quindi fa parte della NATO alle mire di Trump hanno provocato la ferma reazione
Della Premier danese Frederiksen del primo ministro la Groenlandia missione dell'unione europea sentiamo su questo l'analisi dell'ambasciatore Francesco Talò intervistato da Lanfranco Palazzolo
Il rischio maggiore quello che riguarda l'unità dell'Occidente ovvero la tenuta della NATO
Che per noi i veramente cruciale perché ci sono degli interessi dei valori condivisi i leader si i soprattutto in un periodo come questo nel quale Sidewinder ritorna a parlare il linguaggio della della forza e davvero pericoloso non è nell'interesse di nessuno né dell'Europa né degli Stati Uniti la Groenlandia e chiaro che ha assunto un rilievo molto maggiore del passato questo
In particolare perché col cambiamenti climatici
Può io diventare il passaggio di una rotta cruciale cioè una passaggio tra i due più grandi spazi oceanici del mondo l'indo Pacifico da un lato e dall'altro l'oceano Atlantico cioè si può passare dai tra i due oceani non solo attraverso Panama e non a caso è un altro punto di interesse nevralgico per il presidente tra ma anche nell'Oceano Artico dove si colloca la Groenlandia e poi ci sono le ricchezze naturali è anche questo si collega al cambiamento climatico perché con lo scioglimento dei ghiacci diventa più facile
Raggiungere i fondali marini non c'è più il il ghiaccio che ostacola
è la stessa cosa e larga diventa un territorio più facile da sfruttare lì ci sono grandi risorse di minerali critici di Energia quindi la Groenlandia molto importante ma di fatto Laura larga e già pienamente integrata in un sistema occidentale di sicurezza occidentale gli Stati Uniti hanno basi militari quindi non dovrebbero preoccuparsi per questo se il tema e la sicurezza sono le risorse
Belli c'è la legge del mercato naturalmente e importante difendersi dagli interessi diciamo così predatori Esterni al nostro campo la reazione l'abbiamo vista del primo ministro danese Sande De Ponti poche ore fa è stata molto ferma vorrei segnalare anche una reazione né importante da parte del primo ministro di questa grande territorio Macchia appena ottanta mila abitanti il primo ministro pro irlandese anche Luís è stato fermo cioè l'idea è questa lavorare insieme agli Stati Uniti dialogare
Siamo nello stesso campo ma rispettare lei la sovranità danese l'autodeterminazione del popolo della Groenlandia che gode già di una grande autonomia ricordiamoci che la Groenlandia a far parte del continente americano questo è un dato da fare di fatto geografico di cui tener conto ricordiamoci che esistono dei precedenti la storia non è nuova a queste cose ma certamente devono esserci degli acconti giustificati dal consenso di tutte le parti non sembra che questo sia il caso
L'ambasciatore Francesco Talò intervistato da Lanfranco
Palazzolo in Venezuela intanto il presidente ad interim del sito trigger San nominato un ex Presidente alla banca centrale venezuelana
Vice presidente responsabile dell'economia una posizione che rappresenta una priorità per la sua amministrazione
è il primo cambiamento annunciato da Rodrigues Da quando è salita al potere dopo la cattura del presidente ma duro oltre alla carica di vicepresidente che le ha assegnato al primo posto nell'ordine di successione
Del sì Rodriguez è stata anche la grande responsabile dell'economia nonché ministro degli idrocarburi
Calisto Ortega Sanchez è stato presidente la banca centrale del Venezuela tra il due mila diciotto al due mila venticinque in precedenza ha lavorato nell'industria
Petrolifera
Per la chiusura del due mila ventisei speriamo di consolidare i dati del due mila venticinque abbiamo fatto ulteriori progressi ha dichiarato Rodrigues alla tv pubblica
Citando la stima di crescita del sei virgola cinque per cento della Commissione economica per l'America latina
Per il due mila venticinque la situazione venezuelane complessa con una svalutazione della valuta locale di quasi il cinquecento per cento che alimenta timori dite iperinflazione gli esperti hanno dichiarato di essere più ottimisti per il due mila ventisei con economista pragmatico
Con al capo della
Governo queste le notizie che ci dà la laggiù citando France presse questa mattina durante spazio transnazionale Francesco De Leo ha intervistato una giornalista venezuelana
Che attiva in Italia Marini nel Marinelli essa trema Munno che c'ha parlato della situazione della paese e anche quella della leader dell'opposizione Maria Corina Machado sentiamo
Sei chiarire che non hanno scaricata Maria codino mappato dobbiamo ascoltare anche le dichiarazioni di Marco Orrù il segretario di Stato americano
Che lui la testa dei Costa strategia per la tradizione democratica in Venezuela
E che che auguriamo tutti che abbia Successo ovviamente qui è una strategia di controllo del rischio
Come ho spiegato all'inizio e il regime è ancora in piedi loro hanno il controllo del tutto il sistema repressivo più lento
Che hanno costruito in questi ventisei anni che non entrò al controllo delle forze armate che fanno anche corrotte e coinvolte di traffico di droga
Stiamo parlando anche del tutto il sistema anche includere perfino gruppi collettivi che collettivo aspettano questi gruppi armati civili
Che girano liberamente nel Paese che l'abbiamo visto proprio ieri l'altro ieri virando liberamente a Caracas affermando
La popolazione e altre anche tutta la struttura dei gruppi guerriglieri colombiani che hanno controllato i tetti di territorio venezuelano
Quindi e montare tutto quanto il tema non è una cosa semplice farebbe una pazzia in questo momento pensare che Maria Corina Vaccaro che il leader del movimento pacifico Edmondo col calcio dovuti anche al presidente eletto
Legittimamente eletto nelle elezioni del ventotto luglio due mila ventiquattro pompano entrare
In queste condizioni quindi io credo che Elettra tediare me lo hanno diciamo vita spiega allora abbia spiegato Marco Rubio e sicuramente portare il Paese a una transizione stanno mettendo le peretta
Ai tacchi che rimangono di questo grande cartello Café comprata al Venezuela
E al al cammino appalto qualche ora fa rampa all'il totale è ovvio che l'altro capo
Importante di quindi di quanto il tema criminale e che non collabora lui sarà il prossimo obiettivo de dei diciamo di qualità di tutta questa pressione militare
Che sta portando avanti l'amministrazione tra un po'
Ecco questo è un passaggio dell'intervista di Francesco De Leo con la giornalista e scrittrice Marinelli Issa trema Munno nove trenta minuti c'è un aggiornamento da fare su quanto avvenuto
E ieri sera in Israele che potrebbe destabilizzare ancora di più la maggioranza di governo nel Paese perché un ragazzino ragazzo di quattordici anni è stato ucciso ieri altri tre sono rimasti feriti
A Gerusalemme ieri sera dopo che un autobus ha investito dei manifestanti aree di quindi ultraortodossi mentre decine di migliaia partecipavano a una manifestazione contro la coscrizione cioè la leva obbligatoria dalla quale gli arredi sono esclusi e sulla alla quale invece è intervenuta più volte la Corte suprema
Chiedendo appunto di attuare la legge una legge uguale per tutti i giovani israeliani la vittima travolta da un autobus o in un incrocio nel quartiere ultraortodosso di problema è un ragazzo di quattordici anni secondo quanto riferito dai medici altri tre giovani tutti adolescenti sono rimasti leggermente feriti
è stato identificato come Josefa esentato dal residente nella in un quartiere di Gerusalemme la polizia ha dichiarato che una prima indagine ha rivelato che l'autista dell'autobus è stato aggredito dai manifestanti che stavano bloccando la strada prima dell'incidente mortale
La manifestazione organizzata da un gruppo di rabbini ultraortodossi di spicco iniziata con discorsi infuocati ed è degenerata stiamo leggendo
Il quotidiano on line israeliano Tamiso risale degenerata nel caos con il passare delle ore i manifestanti hanno applicato appiccato diversi incendi
E hanno bloccato un incrocio poco dopo le ventuno un autobus ha investito i manifestanti travolgendo tre pedoni secondo il servizio ambulanze l'autobus ha poi proseguito due investito un altro o pedone
E le due delle vittime avevano quattordici e diciassette anni un video ho girato sul luogo ha mostrato l'autobus che attraversava l'incrocio dove i manifestanti avevano acceso un fuoco sulla strada con un vittima che veniva trascinata sotto il mezzo
Mentre gli spettatori
Gridavano
C'è stata una reazione netta da parte di quei partiti che rappresentano proprio gli ultraortodossi all'interno della composita a maggioranza di governo in Israele
Il partito Shas in particolare ha espresso una posizione molto dura il primo ministro Netanyahu ha assicurato che ci sarà un'indagine
A profondità per capire cosa cosa sia sul cosa sia successo
è impossibile ignorare il fatto che più di una volta durante le manifestazioni del pubblico ultraortodosso c'è un'atmosfera che è lecito cioè c'è un'idea che sia sia lecito danneggiare i manifestanti ha dichiarato un deputato
Dire in partito appunto o l'ultraortodosso e poi ci sono sono riportate sul Tamigi a visitarla altre dichiarazioni la polizia mi ha aggiornato che tutti gli angoli tutti gli aspetti investigativi riguarda l'incidente sono in fase di esame che stanno trattando l'indagine con la massima severità così il ministro e la sicurezza nazionale Itamar Ben birre in una nota il presidente di Israele Herzog ha dichiarato che la serata dolorosa dev'essere un campanello d'allarme per tutti noi è ora il momento di assumersi la responsabilità abbassare i toni e fare il tutto il possibile per prevenire la prossima tragedia prima che sia troppo tardi
Ci spostiamo in Iran el qui è salito ad almeno trentacinque morti questa era il dato di ieri
Il bilancio delle violenze legate alle proteste in corso da due settimane contro l'aumento del costo della vita così almeno viene definì vengono definite ragioni di queste proteste da parte del regime iraniano oltre mille duecento le persone arrestate con manifestazioni inoltre duecentocinquanta località del Paese nelle ultime ore numerosi video in Rete mossi
Alle forze di sicurezza fare irruzione
In un ospedale l'ospedale di lama cinquecento chilometri da Teheran aprendo il fuoco uccidendo manifestanti feriti
La presidenza iraniana ha parlato di un incidente il presidente presa esche Anna ha incaricato il ministero degli interni di avviare un'indagine noi abbiamo già collegato indiretta Mariano Giustino Bongiorno Mariano
Battezzano le strade di Teheran con via del Presidente Ciampi stanno cambiando i nomi delle strade intitolate a Donald Trump in segno di gratitudine per il sostegno del presidente
Alle proteste in corso in Italia e per i suoi ammonimenti
Minacciosi minacciando che con il quale ha minacciato un intervento militare se in regime dovesse continuare ad uccidere i manifestanti
Quando le persone la popolazione che vive sotto una dittatura
Intitolare una strada un leader straniero non si tratta di adulazione è un atto politico questo e su questo bisogna farsi più di una domanda
La Repubblica islamica sta uccidendo iraniani innocenti e per questo la popolazione chiede il sostegno della comunità internazionale nella loro lotta di liberazione dallo Risiko origine almeno trenta sei morti in duecentottantacinque manifestazioni novantadue Città di ventisette province
Si registrano in Iran almeno due mila settantasei cittadini sono stati arrestati centinaia di sparizioni forzate e impiccagioni quotidiane
Questo è il terribile bollettino all'alba dell'undicesimo giorno di proteste pure la popolazione non ha rinunciato alla lotta di liberazione questa è una nazione che si rifiuta di arrendersi
E anche per questo è doveroso per il mondo libero per i leader occidentali le organizzazioni per i diritti umani intervenire per sostenere la loro rotta cosa ci chiedono le popolazioni italiane
Durante queste manifestazioni ci chiedono di non restare in silenzio e di non collaborare con il regime di non sostenerlo la violenza da parte delle forze paramilitari Basiji e delle milizie jihadiste assoldate dal regime sia estesa anche agli ospedali e in corso la caccia all'oppositore
Manifestanti disarmati sono accorsi all'ospedale Sina di terra in fuga dalle forze di sicurezza ma anche gli ospedali non sono più ormai più un luogo sicuro le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell'ospedale
Hanno lanciato gas lacrimogeni
All'interno e hanno arrestato i manifestanti feriti a Maresca anni nella provincia di lama
Le forze il regime hanno aperto il fuoco si civili poi hanno attaccato l'ospedale e rapito i manifestanti
Ieri inferno nella metropolitana di Teheran e gas lacrimogeni nelle stazioni della metro i Basiji hanno sparato decine di lacrimogeni all'interno delle stazioni
Le unità mono motociclisti chiede bassi gel controllano rigorosamente tutti gli ingressi e le uscite dei gruppi di manifestanti
Attaccano gli agenti di regime contatti con la tattica mordi e fuggi il piano della Repubblica islamica di sedare le proteste sin dal loro insorgere al momento sembra fallito anche perché vi sarebbero delle defezioni all'interno dell'apparato paramilitare e dei guardiani della rivoluzione le forze della repressione non sembrano molto determinate come prima reprimere le manifestazioni che in alcuni casi assumono
Caratteristiche violente l'estensione geografica delle rivolte in Iran si sta ormai sempre più espandendo sembrano le ultime fasi di un regime spietato che sta cercando di sopravvivere e questo grazie all'indifferenza
E alla passività della comunità internazionale che intende compiere
Un regime che intende compiere i suoi vigili e orribili crimini a porte chiuse nel silenzio generale erette barricate Hutter ANPAS
Un veicolo delle forze di sicurezza è stata incendiata con i manifestanti sono sotto il fuoco diretto di fucili da caccia allora restarne arconi di luce
Hannay rise le forze repressivi dello Stato hanno aperto il fuoco e lanciato gas lacrimogeni sulla folla
Di manifestanti disarmati precisiamo che ci troviamo di fronte a manifestazioni alquanto diverse da quelle del movimento da una vita libertà scoppiate dopo la barbara uccisione di massaggi cammini
Queste rivolte dei Bazzari di mercanti dei bazar sono caratterizzate dal fatto di non essere proprio tutte a mani nude si registrano duri scontri tra manifestanti e forze repressive del regime come quelle del quartiere natia badate Randazzo un manifestante
Nella città di Chirac ha aperto il fuoco con un lanciafiamme improvvisato contro alcuni paramilitari Basiji e rischi dicendo lì in fiamme gruppi di manifestanti attaccano gli agenti del regime con la tattica mordi e fuggi come dicevamo e questa volta a manifestare
Sono di più le componenti dell'azione a ritmo persiano sappiamo che il l'Iran non è assimilabile solo alla componente persiana vi sono decine di gruppi etnici e religiosi al momento non tutti stanno partecipando
Alle manifestazioni ma appunto questo potrebbe accadere in questi nelle prossime ore i quartieri di Teheran dinnanzi a Waddell Armagnac Teran Pars tanti die
Casciani Street caccia se feed e altri distretti della megalopoli Caniana sono stati i teatri di manifestazioni e dice duri sconti Allasia Bud al grido di morte a Khamenei
I manifestanti hanno incendiato motociclette edicole appartenenti alle forze della repressione hanno preso il controllo delle strade erigendo barricate appiccando incendi per bloccare
Le vie di comunicazione scontrandosi così con i mercenari ingaggiati dal regime
Che la hanno lanciato gas lacrimogeni altro sparato anche proiettili veri questo è l'anno del sangue segna da lì Khamenei sarà rovesciato gridano i manifestanti non abbiamo sacrificato martiri solo per scendere a compromessi lodare un leader assassino sottolineano una parte consistente di coloro che sono scesi in strada se un ex sostenitori del regime
Sofferenti per il disastro economico in cui la Repubblica islamica ha fatto precipitare irritante un'altra componente di rivoltosi maggioritaria è costituita dai Balzarini e dai monarchici e a questi si sono uniti alcuni studenti dei campus universitari ma questa volta
I giovani studenti non violenti non sembrano alla guida delle manifestazioni a guidare la ribellione anti regime ora se uno i gruppi dei bazar ricchi di monarchici affiancati da componenti finite vicino alla monarchia saudita
Che sostiene il ritorno del principe in esilio Paladini
A fare maggiormente le spese della brutale repressione del regime sono comunque i studenti il questi siti sono totalmente a mani nude ad affrontare i paramilitari Basiji il consiglio di coordinamento di sindacati degli insegnanti
Ha definito la repressione degli studenti nelle proteste nazionali un crimine contro la società il futuro del Paese ha denunciato che il fatto di più di quattrocentocinquantuno adolescenti sono stati arrestati
E in varie eccitati paese perfino nella tempi è uscita di comma secondo alcune fonti Ali Khamenei
Potrebbe fuggire a Mosca se i disordini finiranno dovessero intensificarsi Khamenei lascerebbe terranno con la cerchia ristretta di venti familiari stretti i suoi collaboratori tra cui il suo
Secondogenito Moggi da Bach Donald Trump ha ammonito la Repubblica islamica come sappiamo due volte dall'inizio delle proteste in Iran dicendo che gli Stati Uniti avrebbero inflitto loro un duro colpo se avesse continuato ad uccidere i manifestanti
E inoltre la rimozione di Maduro ha indebolito fortemente la posizione di Khamenei delle ed epigrammi interesse quella perché in interrompe la radicazione dello sciismo nella Repubblica islamica bolivariana
E la replicazione anche di Hezbollah Venezuela in Sudamerica e pone fine alla cooperazione terra Ankara Cassina in materia di armi
Droga
E terrorismo la probabile destinazione di Khamenei sarebbe mostrate la sua vicinanza politica Vladimir Putin e per la mancanza a di altre opzioni sicure il piano di fuga sarebbe pronto sul modello di quello adottato dall'ex dittatore siriano Bashar al-Assad fuggito in Abruzzo sia prima della caduta di Damasco nel due mila ventiquattro per il momento è tutto la mia Roma
Grazie a Mariano Giustino Solone nove
E quarantatré minuti noi andiamo avanti con il nostro notiziario torniamo a parlare dell'introduzione dei corsi di educazione sessuale affettiva nelle scuole
Con il consenso in formato da parte delle famiglie a questo punto in particolare
Ha provocato polemiche tra le forze politiche
L'associazione altra Psicologia alla diciotto invece una petizione attraverso la piattaforma Cenci punto org sullo scopo di questa iniziativa Lanfranco Palazzolo
Ha interpretato la psicologa Marta Giuliani segretaria nazionale di altra Psicologia
Come associazione di politica professionale non esistiamo prima anche di questa petizione mossi sul piano istituzionale stando al Governo di nove ordini professionali regionali con delle azioni specifiche questa petizione
Richiede in particolare al governo mai ministeri della salute e dell'istruzione
Di valutare la scientificità che alla base dell'educazione sessuale affettiva
Perché purtroppo nel dibattito politico poco si è fatto riferimento a quelle che la realtà dei fatti e di cosa accade all'interno dei contesti scolastici
Quando come professionisti della salute andiamo a promuovere questi programmi si parla appunto di professionisti formati che vanno a lavorare sulla promozione di una salute sessuale e riproduttiva in termini preventivi gli obiettivi sono appunto quelli di sostenere delle relazioni è quello di contrastare ogni forma di discriminazione ma principalmente di dare ragazze le ragazze
Fin dalle prime fasi del loro sviluppo quelli che sono degli strumenti chiavi
Chiave per poter comprendere non solo le variazioni del proprio corpo ma anche quelli che sono gli elementi chiavi di ogni relazione umana che si amicale o che sia poi nel tempo il fabbricato l'essenziale di tipo affettivo
Tanto si è parlato ma purtroppo ci sono tanti tabù tanti pregiudizi
Che ancora ruotano intorno a questa tematica molto spesso più di natura ideologica che scientifica quindi il nostro obiettivo è quello di far sì che i sanitari entrino nel dibattito pubblico e politico
E che gli venga richiesto
Di specificare se dobbiamo lor mare l'educazione Sasso a fitti ma lo si faccia con competenza ma lo si faccia soprattutto con professionalità con sir realmente nelle scuole entra ogni giorno a dar voce ai ragazzi ma anche ai genitori
Perché quello che ne vediamo quando entriamo nelle scuole e che tanto i genitori quanto gli insegnanti quanti ragazzi quando ci mettiamo
A dialogare con loro e a parlare con loro e a presentare quelli che sono i tre oggetti sono ben contenti tutti e tre i nostri interlocutori
Quindi purtroppo in questo dibattito un altro aspetto che abbiamo notato è che si è creata quasi una contrapposizione no tra l'istituto genitoriale l'istituto scolastico i professionisti da un'altra parte come se gli adulti di riferimento dei ragazzi
Fossero in contrapposizione tra di loro questo non deve accadere perché chi ci va di mezzo sono propri ragazzi perché poi in questo vuoto
Nel vuoto educativo che è un vuoto di un diritto all'educazione a quello che accade è che le domande dei ragazzi non si spengono semplicemente non avranno il degli spazi
Dove fare queste domande in modo tutelato e andranno a cercare le risposte da qualche altra parte
Sono le nove e quarantasei minuti
Chiudiamo qui il nostro notiziario del mattino ci risentiamo coi subito dopo la replica di stampa in regime che questa settimana curata
Da Carlo Romeo vi ricordo che la Camera quest'oggi questa anzi questa settimana non si riunisce si riunirà invece il senato la Camera è convocata per martedì tredici gennaio dopo le comunicazioni
Di ieri invece il Senato tornerà a riunirsi oggi alle sedici e trenta per le ratifiche di accordi internazionali e la conversione dei decreti legge
Centosettantacinque e centottanta nell'anno scorso dal due mila venticinque con il piano
Di transizione cinque punto zero produzione di energia da fonti rinnovabili e la continuità operativa degli stabilimenti Exile da conferenza dei capigruppo convocata per domani alle dodici
Adesso andiamo a riascoltare Carlo Romeo la sua rassegna stampa
