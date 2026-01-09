Saluti istituzionali di Gaia Romani (Assessora al decentramento), lettura del messaggio della senatrice Liliana Segre (Presidente onoraria del Comitato Centenario Anna Kuliscioff).



Interventi di Pia Locatelli (Presidente Comitato Centenario Anna Kuliscioff), Elena Buscemi (Presidente del Consiglio comunale, componente del Comitato Centenario Anna Kuliscioff), Walter Galbusera (Presidente Fondazione Anna Kuliscioff).



A seguire il recital 'Io sono Anna', con Giuliana Nuvoli (testi e narrazione) e Virginia Sutera (violino e musiche) e la deposizione di fiori sulla tomba di Anna Kuliscioff. …





Convegno "Celebrazione di chiusura del centenario di Anna Kuliscioff.", registrato a Milano venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 10:40.



Sono intervenuti: Walter Galbusera (presidente della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano), Gaia Romani (Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali), Pia Locatelli (presidente del Comitato per il Centenario Anna Kuliscioff), Elena Buscemi (presidente del Consiglio Comunale di Milano, Componente Comitato Centenario Anna Kuliscioff), Giuliana Nuvoli (già professore di Letteratura Italiana presso l'Università degli Studi di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica, Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 35 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

