Non è ancora stata fissata la data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma è già partita la campagna referendaria.



Tra coloro che si sono espressi a favore della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, ma anche dell'introduzione del sorteggio per i membri dei due nuovi Csm chiamati a giudicarli, il professor Claudio Martinelli, ordinario di Diritto pubblico comparato e Diritto parlamentare all'Università Bicocca di Milano.



"Il referendum sulla separazione delle carriere. Intervista al professor Claudio Martinelli" realizzata da Roberta …

Jannuzzi con Claudio Martinelli (professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università degli Studi di Milano - Bicocca).



L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 10:35.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Costituzione, Csm, Democrazia, Giustizia, Magistratura, Penale, Politica, Procedura, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio.



La registrazione audio ha una durata di 15 minuti.

