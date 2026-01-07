07 GEN 2026
intervista

Il referendum sulla separazione delle carriere. Intervista al professor Claudio Martinelli

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 10:35 Durata: 15 min 57 sec
A cura di Guido Mesiti
Player
Non è ancora stata fissata la data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma è già partita la campagna referendaria.

Tra coloro che si sono espressi a favore della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, ma anche dell'introduzione del sorteggio per i membri dei due nuovi Csm chiamati a giudicarli, il professor Claudio Martinelli, ordinario di Diritto pubblico comparato e Diritto parlamentare all'Università Bicocca di Milano.

"Il referendum sulla separazione delle carriere. Intervista al professor Claudio Martinelli" realizzata da Roberta Jannuzzi con Claudio Martinelli (professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università degli Studi di Milano - Bicocca).

L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 10:35.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Costituzione, Csm, Democrazia, Giustizia, Magistratura, Penale, Politica, Procedura, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio.

La registrazione audio ha una durata di 15 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Claudio Martinelli

    professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato all'Università degli Studi di Milano - Bicocca

    10:35 Durata: 15 min 57 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Siamo in collegamento con il professor Claudio Martinelli e il professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Milano Bicocca Buongiorno professore ben trovato Buonanno
Con i loro buono allora professore oggi con lei parliamo del referendum sulla riforma della giustizia che contiene la la separazione delle carriere dei magistrati
Parliamo dei contenuti della riforma inizia inizialmente diciamo in questa che in questi mesi diciamo del Duemila ventisei che precedono il referendum cercheremo di approfondire come quelli che sono i contenuti della riforma naturalmente di partecipare in qualche modo al dibattito
In vista del referendum in particolare ci concentriamo su alcuni punti a partire diciamo da quelli principali la separazione delle carriere l'introduzione del sorteggio
Dei nei due CSM per magistrati giudicanti e requirenti e poi parleremo anche della campagna
Referendaria questo principio insomma come sta iniziando partiamo dalla separazione delle carriere qual è la sua valutazione su questo
Devo dire che io sono sempre stato favorevole
Alla separazione delle carriere che appunto la constituency determinante no di questa di questa riforma costituzionale attorno a cui poi sono state costruite in tutti gli altri tutti gli altri principi e tutto il resto della norma
Sono sempre stato favorevole per ragioni diciamo attinenti diciamo alla alta costituzionalismo liberaldemocratico ma anche per ragioni riguardanti diciamo una chi tendenze in atto nel nostro ordinamento che fa perlomeno dall'introduzione
Del processo penale tipo accusatorio poi passa dalla approvazione del nuovo articolo centoundici sulla rispettate il giudice e quindi sembrava assolutamente complementare che
A questa a questa tendenza il le ciminiere anche tra le norme
Costituzionale sull'ordinamento del potere giudiziario
In un'armonia con questi principi che non mi pare abbia nulla
Richiedere estivo anzi vanno a sottolineare alcuni principi costituzionali che si trovano anche nella prima parte della Costituzione cioè l'idea in un nell'indice terzo e che è terzo anche perché rom e contiguo non fa parte dello stessa
Struttura dal punto di vista delle carriere in un altro protagonista del processo cioè il pubblico ministero ora questo mi sembra un tentativo più definizione più limiti e con reciproci
Chiaramente non mi sembra molto più razionale tutto il complesso di questa di questa normativa di questa struttura
Tor Bella
Potere giudiziario quindi
Sono molto favorevole mi impegno a dire ascolto un questi io per questi già da prima dell'approvazione alla riforma Naldi ancora argomentazione che lasciano molto perplesso intanto parla loro contraddittorietà perché
Non potevano accredita come spesso avviene fra che da una parte il Pubblico ministero con questa riforma
Finirebbe soggiogato dalla politica e dall'altra che questa riforma divenne un pubblico ministero onnipotente superpoliziotto ora è del tutto evidente che le due cose sono in patente contraddizione logica come spesso accade quando due
Che cosa si trovano in una contraddizione logica perché hanno una battuta illogica infondata se si legge la normativa non c'è nulla che nella riforma vada toccare
L'indipendenza del pubblico ministero nessuno status fortissima autonomia e indipendenza garantito dall'ordinamento italiano da sempre
Quindi
Non si capisce Bernard dunque e che comunque ci sarebbe una sottoposizione
Alla politica e dall'altra parte
L'argomento secondo cui diventerebbe una super poliziotto indipendente incontrollabile curiosa perché sembra che il fondale non ci stia dicendo che in questi decenni Pubblico ministero non è non era diventato così perché racconti vuol genetici
Che è un'affermazione
Molto strana nuovi per l'indipendenza e l'autonomia di un organo che ha il suo ruolo nel processo intendo Honda
Norme costituzionali ed ordinamentali che ci sono una contiguità rispetto ad altri ora
Per comuni
Perché Pubblico ministero dovrebbe sentirsi onnipotente
Un quanto sganciato perché quindi chiude c'è è un limite all'onnipotenza del Pubblico ministero e la pianura sei così benissimo ci sarà appunto una triangolazione no dentro il processo
In cui giudice esperto Pagliara le evidenze opposte portato il dibattimento dal pubblico spettante agli avvocati
Quindi poche sono quelle contraddizioni che sono reso possibile dal fatto che secondo me non si segue un percorso logico terra coperto
Questo è uno dei tasti su cui battono maggiormente gli oppositori della riforma però c'è un altro questione quella dell'introduzione dello strumento del sorteggio all'interno dei due nuovi CSM
Su questo qual è la sua idea
Allora io partirei gli da dato su cui mi pare più punti forse tutti concordano che la situazione che era venuta a determinare di politicizzazione correntizia della magistratura e con le sue invano i suoi riverberi cc essendo era insostenibile
Insostenibile in qualche modo bisognava mettervi mano tra me e le modalità per mettervi mano erano tante
Io mi sento lì aderire alla scelta compiuta che certamente quella più elastica cioè quella verso c'è ma l'orso uno era che essendo una situazione diventata molto grave bisognava prendere nasce da fare una scelta drastica no
Son sfavorevole pena un'altra questione di principio e cioè
Quello che intende fare il CSM non per come la Costituzione ha disegnato le attribuzioni per il CS
Non c'è nessuna ragione al mondo perché ci ci debba essere una indenni leone dei componenti particolare quindi adesso stiamo parlando dei componenti togati
Sento subito in premessa che poi la partito ovviamente non è finita perché dipenderà molto anche da come
Verrà disegnata dalla legge poi attuativa
Rispetto come questo sorteggio verrà fatto ma qui stiamo ragionando sul principio
E cioè Tobey in un certa scende ad un indirizzo un po'di tra indirizzi politici alternativi e per quello che deve fare il CSM non c'è nessun indennizzo alte politico alternativo da scegliere
Bene allora è impegni ma è puntualmente tecnico-giuridico
Che perché un magistrato che tale che sia dalla giudicante che sia della requirente
Quindi è un tecnico del diritto non dovrebbe avvenire delle competenze a decidere su assunzioni
Assegnazioni trasferimenti valutazioni di professionalità conferimenti di funzioni come appunto recita la costitutivo
Per quale ragione casomai è molto più Tenca atto e e drammatico
Ingresso libero
Sulla libertà personale del del
Che non sulle carriera dei colleghi
Perché opportunamente essendo diviso anche il CSM saranno proprio i colleghi in senso stretto quindi i giudici con i giudici che e che dei pubblici ministeri loco
A quel punto perché ci dovrebbe essere un confronto tra indirizzi politici
E certo ci tenesse ora ci stiamo dentro una logica che si è affermata nel corso di questi decenni
E cioè che l'impegno vengono diciamo la la lotta elettorale viene millimetrata liste di partito che dentro la MM si chiamano correnti
Ma
Appunto per i problemi alla magistratura dipendono in larga misura dal fatto che nel passato e quest'idea per cui la manifattura per essere indipendente deve essere il più possibile
Sì gli altri simile alla alla politica i meccanismi alcolica in questo modo il CSM è diventato una specie di carta cambierà su queste tematiche che con questa e il tutto muore vanno spirito originario della Costituzione
Che secondo me va del il sorteggio quinto comma sul piano del principio una va a richiamare l'idealista
Insomma non è un'estrema ratio è una rinuncia diciamo un altro tipo di di strumento ma è proprio lo strumento giusto secondo me
Ma secondo me e va be io poi lo estendere neanche a tante altre realtà come quelle speravano per esempio si parla spesso del dei problemi relativi all'Antonio che anche recentemente in Sud America
Ma anche agli autori clima in qualche modo cioè perché esistono
E quindi per fare in modo che determinate scelte di natura Nina diciamo amministrative in senso lato ma quindi dove ci sta dentro anche una valutazione punto di carattere giuridico distintivi prendere delle decisioni di carattere giurisdizionale paragiurisdizionale ecco sono tutte
Questo è un po'più che tecnico-giuridiche
Per cui prima forse più a logiche di individuare anni era il più ampio possibile personalità in grado di offrire delle garanzie tecnico-giuridiche
E quindi poi dall'Inter estrarre estrarre i nominativi
Perché l'idea di fondo era quella di togliere diarrea di queste decisioni
All'influenza della politica no ecco in una maniera migliore dissi solo decisioni tecniche tecnico giuridiche
Bene allora che gli hanno tecnico-giuridici anche i meccanismi gara colposi
Il più possibile
Chiaro professore allora questi argomenti insomma sono comparsi diciamo nel dibattito pubblico già prima diciamo che venisse proposte al referendum
Ma sulla riforma costituzionale già durante l'iter però la da poco effettivamente iniziata la vera e propria campagna voleva un suo parere su come iniziata insomma sulla conduzione della campagna referendaria
Ma purtroppo mi pare iniziato nel modo peggiore possibile ancora non abbiamo notato una persona in quindi compensare con come successo discosti cominciamo così figuriamoci come andiamo a finire da un esempio quel quel
Testo apparso questi giovani trafficoni così il dove
Addirittura secondo me c'è un salto di qualità no perché dice
Dice vuoi undici undici sottomessi alla politica allora quando se non lo puoi votano ecco qui c'è un salto ulteriore
E cioè qua di rinchiudersi dici gli scettici
Che è molto grave molto grande rispetto alla dalla necessità che le campagne elettorali servano per fare chiarezza rispetto al corpo elettorale
E quindi chi ha voluto quel manifesto è entrato esattamente in quel noi oggi siamo qui del topolino di cui abbiamo parlato in altre cose conversazione osservano ecco
Quando chiarisce cerchiamo perché internet comunismo in realtà non è una politica al metodo
Ecco quella manifesto corrisponde esattamente al metodo pubblica
Che utilizzare no che confidava sul fatto che una parte importante del corpo elettorale non ampia sufficienti cognizioni competenze tecniche mantenga impressionato dalla parola i ciclici
E no chiude il ciclo sono i magistrati il nostro non l'ha mai distratto dura e tra l'altro non c'entrano nulla con il problema dello sottoposizione alla politica il fatto che un giudice sia terzo minimamente toccato il tema è quello dei pm di cui abbiamo discusso prima l'acqua è un bene come utilizzato i pubblici ministeri
Ma ed utilizzata la parola giudici perché perché per lo salto quantico
Quantistico insomma come dire no
Cioè andiamo studenti il pioppo se utilizziamo gli strumenti tipici
Che utilizzano i partiti populisti cioè la tutti uniti il linguaggio cash ma affida molto sul fatto che l'interlocutore non sia in grado di fare queste distinzioni
Ecco perché top tra l'altro se è in grado è controproducente per chiunque può dire ma scusate voi che avete scritto quel manifesto perché parlate i giudici che non c'entrano niente in questa cosa
Però non succede
Perché loro pochi però su una cosa vera cioè nel fatto che una parte importante del corpo elettorale queste cosa morde maneggia con sufficiente
Precisione co.co.co. facilità
Ecco io spero assomma cercato di dare il mio piccolo contributo avviliti di conoscenza al corpo elettorale nei contenuti reali della riforma
Che noi propaganda è più o meno di storie per raggiungere un obiettivo no
E mi auguro che appunto la la inglese Magna referendaria servano osservano soprattutto
A sparare sulla riforma sui suoi contenuti reale perché ieri e non immaginare
Nella ringraziamo per questo professore naturalmente cercheremo di aiutarla a questo a questo scopo grazie al professor Claudio Martinelli ci risentiamo presto
Grazie a lei è presto

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate