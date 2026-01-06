Presentazione del libro di Chiara Pagano: La politica berbera nella Libia coloniale. Identità, reti e conflitti (1835-1924) (Carocci editore)

L'intervista è stata registrata martedì 6 gennaio 2026 alle 10:00.
Buongiorno a e gli ascoltatori e l'ascoltatrice di radio radicale
In o di presentiamo il libro la politica berbera nella Libia coloniale identità decreti e conflitti mille ottocento trentacinque mille novecentoventiquattro
Libro pubblicato da Carocci editore
Quest'anno e lo discutiamo con l'autrice Chiara Pagano con poi che ringrazio di discutere appunto per discutere con il
Grazie grazie Alexia e grazie di radicale per l'ospitalità
E ringrazio anche l'ascoltatrice riscontri che staranno con noi oggi sto diciamo di fare insomma un percorso qualcosa di utile per il pubblico Vieri radicale
Grazie allora non lei innanzitutto far vedere approfittando di essere in video il libro che presentiamo oggi questo e risentirei brevemente l'autrice e poi partiamo magari con la discussione il più in in dettaglio Chiara Pagano ricercatrice attualmente ricercatrice al contratto in storia dell'Africa all'Università di Pavia
è stata ricercatrice in numerosi contesti internazionali appena tornata da Graz dall'Università di Graz in Austria dove ha lavorato ad un progetto
Chi ricerca su uno le dinamiche politiche identitarie del confine tra la Libia e la Tunisia ma ha lavorato anche all'università di Basilea Pavia e a riceva conseguito il dottorato di ricerca all'Università degli Studi di di Roma Tre metri mille diciotto con una ricerca che ha ispirato anche la monografia che discutiamo GM questo questo libro infatti il volume analizza le dinamiche politiche identitarie che hanno caratterizzato la Regione della Tripolitania in particolare la regione libica della Tripolitania terrà e il mille ottocentotrentacinque come i liberisti trote libro indica quindi diciamo durante ancora il dominio ottomano nell'ultima fase del dominio ottomano e fino al mille novecentoventiquattro anno in cui il regime fascista italiano porta a compimento la conquista militare della Tripolitania
Oltre appunto ad essere ad offrire un contributo storico
Sulla regione slittino amici della regione offre anche un contributo storico sulle politiche coloniali italiane e sulle strategie di conquista e anche di legittimazione del potere coloniale
Nella regione libica della Tripolitania
Inoltre direi che questo ce le dinamiche analizzati è nel libro sporgono anche le basi per la comprensione
Dell'attuale scenario politico della Libia forchetta di cui poi parleremo io vorrei iniziare chiedendo dichiara
Commesse eventuali interessati a questo aspetto della della storia italiana della storia collega italiano e nel libro tu parli di un vuoto nella ricerca su questo periodo
In particolare nella storia appunto
Colonia italiana quindi qual è un vuoto della di nella ricerca ai colmato attraverso il libero
Sì intanto grazie per la perché l'introduzione molto generosa che la prima domanda perché in effetti quando Comiso predico spirito mi piace sempre un po'ripercorrere tutta la storia sulla genealogia del libro stesso quindi a come sono arrivata ad occuparmi e della questa è la politica Barbera presidente avviata politica barbari l'Italia Polonia ne promuove in Tripolitania
Già dal mille novecentoundici quando occupa militarmente Tripoli è poi successive c'è perché subito dopo Bengasi la storia di questo libro di fatto diviso sempre lì è una stella seria di un incontro nel senso che io ho cominciato ad interessarmi di storia già all'università io scrivo su diversità di pari anche a un corso di studi e l'Africa e dell'Asia
Dove io ho fatto già fatto dei corsi disse Lacey chiusi dell'Africa
Con un importante attenzione su richiedo coloniale e i villaggi e le geografie colonie italiane la nel corso del dell'OSCE universitario io ho anche studiato arabo ho partecipato a un'iniziativa una summer school
Con l'Università di Tripoli dove nel derby mila dodici subito dopo la rivolta contro Gheddafi è il rovesciamento del regime che io ho avuto l'occasione di conoscere studenti libici e libiche quindi a ricordo questi tandem linguistici in cui tra le mani tra i vari gradi tematiche di cui parlavo per esercitare la lingua loro ci raccontavano in maniera
Prevalente la rivoluzione e quindi era stato per loro la rivoluzione
è una delle uno degli aspetti che mi interessano di più a quell'epoca fu questa trattativa di sorpresa da parte dei ragazzi e delle ragazze con cui io parlo a voi che mi dicevano questa rivoluzione l'abbiamo fatta insieme
E io non capivo cosa insieme chi a chi si riferisce cioè io stavo molto bene che la rivoluzione libica si era fin da subito
Trasformata in una guerra civile tra gruppi che erano fedeli al regime di Gheddafi gruppi che invece volevano restituirlo rovesciarlo e ma quello che mi ha contavano queste persone era uno scenario in cui c'erano delle delle differenze
Ho percepito e tali anche all'interno dei gruppi che si a sono mobilitati contro il regime di Gheddafi però ovviamente articolano così discorso dicendo questa regola ce l'hanno fatta insieme
Arabi e berberi e allora quindi è nata per me la domanda Dini cosa fosse
Questa questa unione attraverso gruppi che si percepivano come differenziati lungo la linea dell'etnicità poi la questione della lingua e ente del impattante però che la mia tesi di laurea triennale la mia tesi di laurea magistrale sono stati sulla rivolta contro il regime di Gheddafi
In innanzitutto sulla mobilitazione dei giovani e delle giovani e poi sulla mobilitazione Masiero quindi delle popolazioni vendeva phone
Della della Libia soprattutto della Tripolitania quindi la Regione occidentale contro il regime di Gheddafi post perché nei fatti
Di gruppi visuale del Jebel Nefusa che questa Regione spunto a Sarkozy con la Tunisia sono stati hanno avuto un ruolo strategico nella liberazione di Tripoli insieme alle forze di Misurata quindi smisurata liberato Tripoli
Da Oriente la parte orientale le forze del Jebel Nefusa
E hanno contribuito alla liberazione di Tripoli dalla parte occidentale portando tratto molti enti internazionali in Tripolitania che hanno consentito di per fronteggiare la repressione di regime
Soprattutto dopo l'intervento internazionale noto allora una dei uno degli elementi che ha messo molto da queste ricerche è stato
Questo questa enfasi importantissima da una parte sulla lingua quindi risulta cioè il fatto che questa mobilitazione contro il regime di Gheddafi per alcuni gruppi è stato invece è stata immediatamente una mobilitazione per un pluralismo linguistico
E quindi per la replica il recupero
Della della specificità delle delle proprie delle aree a maggioranza berberofoni avanzi orfana
Della Tripolitania che erano state represse sotto il regime di Gheddafi il regime di Gheddafi aveva impedito di parlare la lingua Tamasi arpa
In contesti pubblici di dare nomi ha ottava zia rapita Masi affidiamo anzi era ai bambini e le bambine che nasceranno
E di rivendicare un'identità che fosse qualcosa di diverso dall'identità araba che era dominante nella narrativa Panama di regime
Durante delle motivazioni per cui il regime giustificava la detersione della dell'appartenenza ma si era era il la questione
Che il il queste identità Masiero fosse in realtà un prodotto del colonialismo passerà la retorica del regime gheddafiano tanto è vero che è una delle frasi più citate
Di Gheddafi anche gli Amasya non non esistesse altana fossero a
Della dei dei cittadini delle città i livelli vi erano stati
Nutriti con latte del colonizzatore quassù era il quale sarà la retorica gheddafiana allora infiltra assestato andare alle fonti dell'epoca coloniale per capire se questa cosa
E avesse un fondamento
Che poteva essere documentato quindi se effettivamente c'era stata una creazione della questione verbena Masiero esse c'era stata tutti i termini c'era stata cioè che in che modo si era estrinsecata quindi da qui interesse per per il passato perché dico nel libro che è mancato il suo voto storiografico rispetto a questo tema
Perché se il tema della dell'etnicità della questione chimica
All'interno della società coloniale è stato posto studiato per l'esperienza per esempio francese in Africa settentrionale
Per l'esperienza britannica India quindi tutta la questione sull'arianesimo eccetera eccetera per quanto riguarda l'Impero britannico se questa
Questione è stata indagata persino per il colonialismo italiano ma soprattutto per le regioni del Corno d'Africa
Quindi l'utilizzo degli esplicita a fini di dominio coloniale questo tipo di studio per il costo della Libia della della Tripolitania e della Cirenaica non era mai stato fatto prima cioè non ci sono degli studi
Tendano la politica coloniale italiana e l'utilizzo elettricità in questo contesto ci sono degli studi che ci dicono
Che
Esiste una
Una resistenza che viene definita berbera in Tripolitania nel all'epoca del colorismo italiano ma non c'è nessun sarà fino ad ora nessuno studio su sistematico che indaga asse come questa questione emerge come sirene tematizzato da dalle autorità italiane
Quindi intanto è stato olio di tornare alle fonti per cercare di rintracciare ovviamente sulla scorta di questi studi che sono stati fatti su altri contesti colonialisti italiani che
Per europei in Africa in Asia la specifica del contrasto libico in particolare Tripoli danno comici dicevamo
Grazie ora sì sì d'accordo quindi andiamo un po'a ad esplorare più nel dettaglio
Queste appunto questa tua ricerca all'interno del degli archivi coloniali italiani
E tra le strategie impiegati dagli italiani per la conquista della Libia in particolare in Tripolitania
Ti soffermi con appena accennato sulla cosiddetta politica del particolarismo berbero quindi l'uso da parte dell'Italia di tecniche di amministrazione di territori e popolazioni colonizzate
Sulla base proprio di categorie è Nico razziali quindi ne risulta una divisione
Terrà arabi e berberi nomadi sedentari musulmani di diverso di di diverse scuole di diversi limiti
Prepararci meglio del di concetti quindi alla base di questa politica su base etnica
E nell'interpretazione che dai nel libro ossia della sua formulazione di come questa politica è stata formulata nel corso del tempo e della sua coi applicazione pratica nel contesto gli dico dell'epoca
Sia assolutamente diciamo che una parte importante della ricerca e poi che della restituzione all'interno del volume ha riguardato appunto la la costruzione di questa politica che per la verità a una serie di declinazioni alcune che sono più strettamente legate alla all'occupazione coloniale italiana puntella la Tripolitania e la Cirenaica altri che sono legate più in generale se vogliamo
All'affermazione dell'Italia nel consesso internazionale che all'epoca ricordiamoci è un consesso di spartizione coloniale della del continente africano il continente asiatico
All'interno della quale l'Italia vuole inserirsi affermarsi come nazione altari
Delle aste che con che appunto competono nella nel contesto internazionale dell'epoca
Sappiamo che l'Italia una nazione giovane rispetto ad altre nazioni che si affaccio dalla competizione coloniale e e che quindi utilizzano il colonialismo come strumento di o promozione internazionale quindi rivendica la possibilità di avere Polonia e Santa alla pari di altre potenze europea dell'epoca
E allo stesso tempo produce comincia a produrre tutta una serie di Sabelli
Che hanno lo scopo di inserire intellettualità italiana che si rivendica come tale e all'interno di un contesto intellettuale europeo più ampio quindi in quarzo tipo di scenario l'Italia da una parte rivendica la possibilità di
La la possibilità e il diritto di occupare
La Tripolitania e la Cirenaica poi Giulia vengono unificate nella colonia libica per trentaquattro in poi come
E rivendicazioni di uno spazio mediterraneo
Dell'Italia quindi ragazza delle colline del Mar Rosso ma rivendica soprattutto dopo il cosiddetto schiaffo di Tunisi quindi lo stabilimento del protettorato francese sulla Tunisia dove la più grande comunità europea
E in realtà italiana
All'epoca della dello stabilimento il porto tratto quindi in Italia di vendita la possibilità di
Occupare l'ultimo territorio rimasto non ancora soggetto colonialismo europeo in Africa settentrionale che appunto sono le province di
Tripodi l'Occidente e di barca quindi la Cirenaica che all'epoca erano sotto controllo diretto dell'Impero ottomano
Scusatemi
Questo tipo di la interessa coloniale chiaramente
è stato spesso narrato dalla storiografia come il colonialismo quasi di ripiego non molto preparato improvvisato
E in questo è stata con la retorica all'istante l'occupazione quelle italiane da Tripoli rari in realtà se noi andiamo alle forche
Vediamo che
L'Italia ha fatto
Una politici governi italiani eh tutta una serie di quelli e vengono considerati circoli colonialisti italiani di ogni società disperazione suicida geografiche
E e studiosi sui disorientati Stefano tutta una serie di studi sulla Tripolitania che preparano la l'occupazione coloniale
è che tenterò di accumulare conoscenze contabili a quelle che hanno hanno gli altri le altre potenze pure in Europa e in Africa settentrionale
Ora questo significa che anche la
Sì alle autorità italiane quindi le utilità governative sia però tutta una serie di altri assente della del progetto colori italiano quindi
Incagli gente sforzi intelligenza forze militari forse consolari
Guardano alla Tripolitania cercando di acquisire un dominio cognitivo quindi conoscenze sulla Regione che serva a giustificare scientificamente il dominio coloniale
E questo lo fanno a guardando alla composizione sociali linguistica religiosa delle delle province ottomani di Tripoli
E delle finalità che ha diciamo acquisisce l'eredità tutta una serie di conoscenze che sono prodotte sul Nordafrica
Dall'Accademia europea internazionale quindi da
Studiosi studiose ma anche da esploratori ogni da persone che si improvvisano dopo
Se c'è il sì atti di Scienze Bolognani diciamo nelle
Anche in contesti francofoni a in Inghilterra sono aperti anche in Germania e realtà
Che in Svizzera eccetera eccetera cosa significa che quando l'Italia arriva in Tripolitania nel mille novecentoundici e realtà alle spalle tutta una serie di studi che annuncia otto soprattutto dal mille ottocentotrenta quindi dall'occupazione coloniale francese l'Algeria hanno già fatto un lavoro di catalogazione
Delle popolazioni che vivono e dei territori che qui vengono occupati colori tentare dalle forze coloniali europee
Un progetto di catalogazione che essenzialmente Gide i gruppi sociali che abitano nelle zone colonizzate secondo criteri per riguardano molto i nazionalismi assenti in Europa ci si cerca una corrispondenza tra lingue religioni territori e questo passi che vengano creati dei gruppi e vicino la tipica catalogazioni che riguarda il Nord Africa è una interrogazione che sostanzialmente identifica
Grazie all'ente quindi con tutta una serie di categorie anche fenotipiche legate al colore della pelle il colore dei capelli di legate a tutti una diciamo un uno strumentario linguistico piste dicono oggi vuole quello dell'antropologia fisica dell'epoca
Dei gruppi a cosiddetti autoctoni o indigeni del Nordafrica che vengono identificati come più prossimi
All'Europa perché inizialmente sottoposti già e ad un bivio in epoca romana
E quindi già interessati dalla romanità che così giustificare anzi civilizzatrice nel Mare Nostrum dell'Europa questo piacere per la Francia sia per l'Italia
Quindi da una parte questi gruppi autoctoni che vengono descritti corrette essenzialmente Biondi Cobianchi quindi c'è un discorso anche di costruzione della bianche Azzam come autoctona dell'Africa settentrionale
Questi gruppi vengono contrapporsi ai gruppi arabi
Che vengono presentati con me conquistatori e quindi da soli a partire dalla diffusione dell'Islam in Africa settentrionale con il
Nella già nel settimo secolo
Dopo Cristo è questo tipo di distinzione riguarda chiaramente dei caratteri scientifico trasferiti poi strutturano la società coloniale cioè le e questi due gruppi prendono ulteriormente diversificati da i gruppi invece neri quindi dinari dell'Africa settentrionale che vengono considerati essenzialmente come
Eredità storica negli anni della tratta Adige chiavi
Questo ovviamente serve a costruire il Nordafrica come più vicino all'Europa essenzialmente qualcosa di diverso dal resto dell'Africa
E sicuramente qualcosa di diverso dalla dall'Asia sud-occidentale o quella che veniva identificata all'epoca come Medioriente questo tipo di
Partizione della Società coloniale serve chiaramente a controllare la società coloniale e quindi la il potere con l'italiano arriva il potere coloniale il sapere coloniale italiano arriva in Libia con già queste semiologia ereditate dal da le Scienze Coloniali degli avvocati erano delle scienze transnazionali dove studiosi italiani discuteranno con studiosi francesi è a partire da questi conoscenze cerca di impostare una politica coloniale questa politica coloniale cerca di prendere a modello l'esempio francese soprattutto l'esempio francese in Algeria ovviamente a quell'epoca trovano e cerca di promuovere una politica che deve proprio espressamente definita una politica berbera
Quindi una politica che cerca di favorire ho l'elemento berbero a discapito dell'elemento arabo o comunque di cooptare i berberi in quanto tali quindi in quanto gruppo
Autonomo sono dal dalla componente araba della della società e contattò sta adesso ecco una cura degli elementi e che io cerco di ricostruire nel corso di tutto il libro come il Satin coloniale italiano catalogando le appartenenze
Di fatto documenti delle differenze che esistono perché ovviamente si stavano e le differenze di tipo linguistico e anche religioso perché alcune delle operazioni Berberova phone
Dai in Africa settentrionali in particolare della Tripolitania ma per la verità questo può essere letto anche
Della regione dell'esatto per esempio Lina in Algeria è del di alcune zone della Tunisia sudoccidentale è una distinzione che non è soltanto il mistica ma è anche religiosa perché si tratta di gruppi che aderiscono a particolari forme scuola dell'Islam che non è l'Islam sunnita maggioritario non è neppure l'Islam sciita ma è una terza scuola dell'Islam riuscirà carreggiata
Nel settimo secolo cioè al momento della fibra che l'Islam felicità invaghita quindi una fortuna una terza via sostanzialmente questo tipo di a distinzione viene considerata come essenziale ai gruppi che vengono stampati cioè come qualcosa che riguarda chi non viene costruita nel tempo e a seconda delle contingenze storiche ma che proprio riguarda l'essenza stessa di questi gruppi così tipico
Sono del discorso razzista reazioni tante di epoca coloniale ma in realtà è un po'è un lascito che ci portiamo fino ai giorni nostri
Al rispetto al modo in cui vengono intesi gruppi etnici questo
Tecnici periti giovarsi questo tipo di discorso serve alle autorità italiane appunto per dividere le popolazioni Tripolitania e che in realtà il Barça si oppongono alla penetrazione voler italiana nel mille novecentoundici quindi a contrastare questa opposizione maggioritaria alla penetrazione in prima italiana
Dividendo il fronte della resistenza anticoloniale e quindi contrapponendo gruppi Rambo fondi
E i banditi a gruppi e gruppi arabo fornisse uniti scuderia gruppi berberofoni è i banditi
Ora quello che succede che in questa grande semplificazione e polarizzazione delle appartenenze quello che si perde è il fatto che in realtà ci siano importanti differenze che attraversano questi gruppi quindi per esempio che esistano dei gruppi
A berberofoni che non sono i banditi che esistano dei gruppi arabo foniche pur riconoscendo origini intralciando le proprie genealogie
In a gruppi perderò fondi di fatto hanno acquisito l'arabo Islam come i propri orizzonti diciamo identitari di riferimento e e che si posiziono rispetto alle autorità coloniali
In maniera molto diverse autonome rispetto a queste appartenenze quindi noi se guardiamo i documenti si può vedere che abbiano Sant'Ilario cerchi di fare queste distinzioni informatica noi troviamo dei gruppi berberofoni battiti
Che che si mobilitano per la resistenza al colonialismo italiano
E dei gruppi perverse di Previti che invece intervengano con il potere golenale cercano di favorirlo
E lo stesso vale per il caso opposta perché per il caso della dei gruppi anglofoni e sunniti cioè alcuni Inter farlo delle strategie intermediazione potere coloniale
E a Torgiano l'avvento del con il suo italiano altri gruppi invece si resistono e e questo tipo di scelte di posizionamento politico chiaramente influenzano
Anche le relazioni reciproche tra questi gruppi ed eventuali attenzioni o conflitti conflitti che vengono descritti come Mishima che se noi qui vediamo
Dal dal dato documentale che emerge dagli archivi sono in realtà conflitti che attraversano la partizione antica che riguardano scelte politiche molto contingenti di questi gruppi
Quindi il concetto ricorre il concetto alla base della partizione Tica essenzialmente costellazione proposto nella prassi noi vediamo
Che le popolazioni di locali possono appropriarsi o invece contestare questo tipo di politica nelle proprie strategie intermediazioni con il potere coloniale italiano
E in questa uno dei contributive dei tanti contributi offerti da libero cioè Mietto noti limiti a ricostruire le politiche coloniali quindi a restituire il punto di vista e del colonizzatore ma ricostruisce anche il protagonista il protagonismo politico delle autorità libiche appunto locali di fronte alla presenza coloniali che si espande e quindi escono emergono tutte queste differenze tutte queste differenze appunto in nella reazione delle autorità che su a strumentalizzano la stessa
Politica italiana punto e grazie anche per aver ricordato anche se in modo trasversale il ruolo della della colonizzazione quindi proprio della della
Della politica coloniali è la nel rafforzamento di un'identità nazionale italiana che era comunque in costruzione proprio perché ricordati l'Italia sta era da poco un Ida e e e quindi
Sperimentarsi in conquiste di nuovi territori e passare questa conquista su la gloria nazionale sicuramente un un elemento che è stato utilizzato e anche grazie per avere un po'
Messi in discussione appunto il mito della dell'occupazione e improvvisata a quanto in realtà c'era tutto un apparato molto strutturato e che si componeva di vari dall'esperienza
Di intervento tra lui come ricorda di quella accademica
In effetti mostri nel nel libro che è strutturato in cinque capitoli nel secondo capitolo
Monasteri come è sia avvenuta limpidi implicazione dell'Accademia italiana proprio nel impresa coloniale con lo sviluppo di in discipline scientifiche che poi sono andate
Devo
O il vento come ad esempio la geografia lire discipline non grafiche gli studi orientali anche per perfino all'archeologia
Che vorrei chiederti quindi poco meno giudizi all'evoluzione di questi discipline nel corso di del campo in Italia quindi anche magari una riflessione sulla l'adozione di una mentalità devono Aniane nel corso del tempo nell'ambito accademico italiano ma anche fuori un po'dall'ambito accademico come giudichi la memoria storica collettiva italiana rispetto a questo scorcio di storia coloniale italiano
Allora
Dire che sono idrocefalo questa la domanda che interesserà un po'diversi livelli di riflessione il primo è il ruolo che
L'istituzionalizzazione dei saperi sull'Africa a svolge nella promozione da una parte appunto del disegno colori italiano e dall'altra parte però anche
Della di un sapere nazionale italiano no quindi di un'accademia italiana che si come dicevo prima si rivendica alla pari di a controparti quella francese quella britannica quella tedesca
Però
Questo avviene chiaramente con la strutturazione del sapere all'interno delle università cioè da una parte ci sono questi circoli coloristiche sono legati alla società commerciali e le società geografiche e e che proliferano nella seconda vita Bertone sul finire dell'Ottocento e dei primi del Novecento
E però poi c'è anche tutto il sapere accademico allora uno degli elementi che ha è veramente rivelatore della del ruolo del sapere dell'accademia nella promozione della politica coloniale italiana
E ad esempio il fatto che è nel
Mille novecentododici con la sigla del cartoon riuscì che segna la fine delle ostilità otterrà l'Impero ottomano in Italia
E l'ammissione cioè e ratifica la missione di unilaterale italiana delle province ottomane guidati Guideri della Cirenaica
Una delle cose che succede che nonostante l'Italia avesse già delle colonie nel Corno d'Africa perché l'epoca di Guido Guidi pure il parliamo
L'Italia ha già dei protettorati in Somalia con il controllo di verità perché Piroso utilitaria abbia già queste colonie è la colonizzazione della Libia della Tripolitania e della Cirenaica che fa sì che il ministero
Che che il Governo italiano decide di istituire il ministro delle Colonie è una delle prime cose che il ministro delle Colonie fa una volta insediato sì
è acquisire il controllo diretto sull'Istituto Orientale di Napoli quindi all'Istituto Orientale di Napoli viene posto alle dirette dipendenze del Ministero delle Colonie
E questo perché idea è che è padano formati i funzionari Polonia gli italiani questi funzioni colonnelli vanno formati sia attraverso le scuole di lingue orientali che esistono già
In Italia e quindi in particolare soprattutto la sua lingua rientri di Roma
Sia però utilizzando del
Istituzioni del sapere che vengano legate a doppio filo al progetto coloniale queste cose l'istituto del dell'Orientale di Napoli
L'Orientale di Napoli è il primo
La prima sede e poi per la verità e in quanto tempo l'unica ancora oggi girai l'unica e all'interno della quale vengono o istituzionalizzati
I suoi libri stile italiana e questo è viene fatto e attraverso la figura i tanti Francesco Pechino Francesco perché Pechino che è si era formato alla scuola di lingue rientri di Roma per la verità con un importante studio le lingue semitiche
E quindi con un interesse sul Corno d'Africa inizialmente ma che poi viene inviato in Libia prima della conquista coloniale ce li fa parte di una missione archeologica ed ha inviato in Libia su suggerimento
Lei suoi maestri alla scuola di Roma
Per studiare i dialetti appunto le le lingue le i parlari così datti
Anzi era della Libia che erano sotto studiati e lui studia queste queste lingue per già prima quindi impreparazione degli invasi dei coloniale resta in colonia e c'era sempre resta in Tripolitania durante le operazioni militari
E poi
Diventa il primo titolare della cattedra di Barbero all'istituto rientri di Napoli e questa cattedra viene istituita con lo scopo
Dichiarato di fare una politica perde anche le colonie e quindi c'è un'importantissima diciamo implicazione dell'Accademia e in questo caso della Davis italiana
E ai suoi albori dentro il progetto coloniale
Ventinove Rank inviato a lavorare come interprete nelle attività di mediazione con le forze della resistenza Tripolitania che sono come dicevo prima sì arabo foniche berberofoni ma solo hanno condividere sui mandare unica ecco snodabile tenui davano già già senatore degli del del Senatur tornano
Dopo la la rivolta dei Giovani Turchi nel mille novecentootto
Che diventa leader della resistenza antitaliana è chiaro ribadita ed è berberofoni e quindi il tentativo chissà
La vita pubblica italiana è utilizzare il rischio di Barberi il sapere di Pechino è la politica ad Ardea per cercare di convincere esprimono i valori atto accettare la colonizzazione italiana e trattare con le autorità italiane quindi passa e la politica
Berbera che l'Italia fa soprattutto all'inizio
E quindi nei primi anni della sua affermarsi in Tripolitania adesso qual è la consapevolezza di questa storia dell'orientalista dica nel presente io direi che
E l'Italia ha una una questione
Abbastanza irrisolta proprio passato coloniale che è stata affrontata dalla dalla lettura
Sia di studi per esempio di italianistica sul passato coloniale ma poi chiaramente anche gli studi Istria con temporali Istria dell'Africa c'è un problema di rintracciare le le genealogie sui diciamo del delle discipline accademiche odierne ecco intendere eventualmente le distanze in maniera critica con tutta una serie di a
Posture eccessive logiche rispetto alle realtà studiate e Cicci provengono direttamente da quella storia ora mentre ad esempio questo sito molto per il caso francese da Ahmed Shafiq nella dell'accademia francese c'è stata quella che viene definita la la madre di iniziazione degli studi
Orientali quindi con moltissime con moltissimi studiosi studios dell'ex colonia e che entrano nell'accademia europea cominciano a ridiscutere o scardinare anche alcuni modi di intendere
Le appartenenze elettricità gli studi della lingua e il loro utilizzo strumentale perché la lingua privatizzazioni pratici di dominio quindi veniva studiata in quel senso
Questo tipo di evoluzione non è mai avvenuto in Italia c'è in Italia non c'è stata una
Irruzione del
Diciamo che degli eredi usciti quell'epoca di dominio coloniale anche nelle discipline accademiche quassù ha portato a una messa in discussione molto tardiva nella vita infieri forse
Abbastanza incompiuta di quella che è la storia delle discipline orientalisti che
Coloniali italiane quindi ad esempio io mi sono laureata acque addottorato estri istituzioni dell'Africa se le istituzioni dell'Africa come in Italia in generale
Quelle che vengono chiamate le sue istituzioni dei popoli extraeuropei sono delle discipline che nascono o come Scienze Coloniali e quindi di dominio coloniale andrebbe fatto una una una valutazioni sono retrospettiva critica di come si sono evoluti questi statali
E della direzione che vogliamo assuma l'Accademia rispetto a questo tipo di statali
Per quanto riguarda la questione della delle scuole di lingue orientali diciamo che rimane soprattutto nell'accademia italiana contenersi importante sull'aspetto linguistico filologico linguistico descrittivo
Che è molto legata a quella traduzione
E gli studi e che fa un po'e diciamo fatica o ancora non sempre è stata abbastanza di una rete ricostruzione note costruzioni in chiave critica il come con lo studio viene suturato perché
Quindi ad esempio ci sono degli studi molto interessanti di di con la macchina che sono stati pubblicati recentemente che mostrano in maniera molto chiara qualcosa su cui anch'io ho lavorato nel libro
E ebbe cioè il fatto che la lingua analisi aveva venga studiata e ci sia un investimento sulle su sulla va
Anche sui dialetti analizzi aveva libici perché le autorità coloniali han le interessa poter capire le comunicazioni tra le popolazioni colonizzate perché non vogliono
Restare all'oscuro di eventuali Fontana e di resistenza anticoloniale quindi il tipo di studio della lingua
Non è disinteressato ma è strettamente legato all'utilizzo operativo e della lingua si fa sia dal punto di vista della raccolta di Intelligence Surveillance di resistenza sia eventualmente per distinguere è contrapporre i gruppi locali come dicevamo prima della Resistenza
Tra di loro ora e è chiaro che staccato alla all'evoluzione attuale di queste discipline sarebbe importante avere presente questo tipo di storia creando una posizione rispetto a questo tipo di storia nella
Nello sforzo di sviluppo della disciplina e quindi eventualmente in una sua riconsiderazione in chiave critica anche forse è cominciata è infieri però è ancora
Continuità stabiliamo forse usare un termine nozionistico nella nel nell'accademia italiana
In ogni caso nel tuo libro suo effettui in maniera molto efficace una lettura critica dei delle piste Millo epistemologia coloniali considerando che la bassi delle fonti che utilizzi
Proviene dall'archivio coloniale insomma dello Stato italiano mi interessava ci sarebbero moltissimi aspetti del libro interessanti da discutere ma mi interessava tornare un po'alla contemporaneità e poiché sicuramente con il libero si focalizza su un periodo storico ben preciso e quindi da fine ultima fase dell'intero e del dominio ottomano fino agli anni Venti del Novecento
Ma tu apri e chiudi il volume con riferimenti al periodo postero
E aziende durante l'amministrazione di tentati in Libia l'identità berbero Amasya si è portato appunto come dicevi prima consegue sto stigmatizza l'intervento coloniale
Quindi è stata spesso associata alla all'intervento coloniale nella Libia poste mila e undici si assiste a rivendicazioni di riconoscimento del componente etnica Masiello
In quanto popolazioni indice no
E e quindi in che modo l'analisi del libro propone e gli strumenti di interpretazione storica che consiglia di adottare forniscono chiavi di lettura per comprendere la Libia di oggi
Sì allora come cioè poco e ci siamo detti in apertura il mio interesse rispetto al posto del partito dal presenti quindi Piero le molte delle tematiche
Che affronto nella monografie che nascano Bocconi Tizio il filo rosso della mia ricerca riguardano proprio il lavora il corposo
Nel passato nel presente cioè in che modo questa storia ci spieghi cosa ci dica qualcosa delle chiavi di richiamo
Che che si svolgono insomma sotto i nostri occhi nella stretta contemporaneità ora come dicevo
Tra i gruppi che si sono ammorbiditi contro il regime di Gheddafi c'erano
Quasi mai era un po'necessarie lunghe vasino perché erano stati tra quelli
Più repressivi durante l'epoca del regime di Gheddafi regime di Gheddafi che usa le labilissimo come vettore di antimperialismo quindi legandosi anche rigidità e l'area di della regione più in generale è chiaro che tutto questo questa enfasi sull'identità araba e islamica peraltro della della Libia
Avviene a capito di gruppi che non si identificano come area di qualche anno fa più comunque parte imporre cioè parte integrante che hanno svolto un ruolo centrale
Nella storia del Paese anche nella storia anticoloniale del Paese perché come dicevo all'inizio
Dei gruppi Amasya per berberofoni banditi hanno partecipato alla Resistenza così come hanno partecipato a cioè hanno intermediato con le autorità coloniali peraltro
In con malizia importanti in diversi momenti storici ora è chiaro che nasce il regime di Gheddafi hanno negato e
In maniera attiva per questo ruolo della componente a Masera nella storia del Paese
E e la relegata una specifica sta di Ponte del colonialismo italiano
In dello Stato attuale tutte le rivendicazioni di un'appartenenza che negoziando un'araba adesso in Libia sono nati anche dei partiti che rivendicano un'appartenenza plurale
Nella liberazione di un partito che si
E Malibu che cerca di mettere insieme tutti i gruppi Donadi non so al di là degli show di quelli a Masi aveva quindi anche dare indietro i gruppi tuareg Homburg Peter Brook
Nonché cittadini e cittadine
Che hanno un passato diciamo di migrazioni continentali e che adesso cioè attualmente residenti in Libia
Quindi questi gruppi cercano di dire la Libia non è soltanto araba e islamica mea anche altre cose quindi cercano l'idea
Rivendicare pluralismo identitario adesso davanti a questo tipo di
Rivendicazioni
La storia della dell'ideologia parava ditta chiamata e chiaramente fa sì che ci sia una Rizzini resistenza o sfiducia da parte di altre componenti della società libica di rispetto a queste rivendicazioni quindi una specie di atteggiamento
E di rifiuto o di ma sospetto sulle agende reali alla base di queste rivendicazioni là dove si cerca di dire che questo tipo di rivendicazioni riguardano o interessa sì stranieri quindi esseri ricordiamoci che proprio perché non stiamo insieme
Erano stati sottoposti arrendersi di regime molte persone erano in diaspora quando il regime di Gheddafi è stato rovesciato oppure erano appena rientrati dalla diaspora e quindi c'è anche un tema di
Accende espressione che entrano nella politica libica attraverso questo tipo di rivendicazioni forse uno dei danni
E l'altro tema
E la le diciamo la agitare lo spauracchio che questo tipo di rivendicazioni abbiano a che fare
Con una volontà di frammentarietà e se quindi con rivendicazioni di tipo federalista regionalista o eventualmente anche successo in lista quindi la la resistenza rispetto a queste rivendicazioni
Riguarda questo tipo di evoluzioni possibili delle rivendicazioni
Che sono in corso in Libia Perrella che il riconoscimento per esempio eutanasia non soltanto come lingua nazionale ma come lingua ufficiale e della Libia così Gheddafi è tutti tutta una serie di
Riconoscimenti
Anche in chiave di giustizia transizionale riparativa per i danni subiti quindi dallo scorso Reggina
Detto questo è anche vero che all'interno della Libia esistono dei gruppi che stanno cercando di far leva sul particolarismo verde Rotar rivendicare
Margini di autonomia se non di indipendenza quindi esistono queste logiche ma dire che siano maggioritario che siano prevalenti i pochi tutte le rivendicazioni
Di un pluralismo linguistico abbiano a che fare con quel tipo di di traiettoria politica
Ovviamente surrettizia altrettanto strumentale cioè è è un è una diciamo un argomento politicamente non entro
Quindi questo ci aiuta a capire sicuramente quali sono le origini di queste
Pensioni che si muovono dietro le rivendicazioni attività del del pluralismo è dell'identità paziente nella Liga prospettati questo il primo punto ma
Il tema della della fotografia e anche se il credito storicizzare queste rivendicazioni tra moltissimo notizia delle indicazioni alcuni assistiamo oggi cercano di tracciare un lì una linea di continuità tra le rivendicazioni dei gruppi a Venezia che adesso si vuole in Libia e l'indicazione dei gruppi Masiello che erano presenti in Libia Amasya con berberofoni che erano presenti in Libia ha
Potenzialmente dapprima all'epoca della conquista islamica ora questo ovviamente storicamente è un discorso molto scivoloso e ed è un po'una costruzione della tradizione cioè nella una si costruisce l'identità tutsi prezzi pretende come
Sostanzialmente esistente dalla notte dei tempi e non si degli non non si valuta la contingenza storica e la costruzione dell'identità e quindi il fatto che le rivendicazioni che oggi hanno un senso rispetto alla repressione del regime di Gheddafi
Non siano chiaramente le stanze che venivano articolate dalle popolazioni berbere omofone della diciannovesimo assai pure degli inizi del ventesimo secolo tanto è vero che anche
Ognuno è lì non guarda i documenti tutte le volte che alle autorità alcune vie italiane propongono
A di gruppi ammansire berberofoni
Che si mobilitano contro o anche che cercano di intermediare con l'autorità vedere italiana in Tripolitania di
Inserire un sistema d'istruzione in lingua persiana e non solo araba un sistema di amministrazione locale speciale per i gruppi da
Anzi berberofoni ribaditi la creazione di gruppi locali sempre di rifiuto di questo tipo di politiche di divisione e quindi è chiaro che proiettare le rivendicazioni di riconoscimento anche legate
A
I diritti dei popoli indigeni che provengono affermati con le dichiarazioni dell'UNESCO che sono molto successive a questa storia diciamo molto più lunga di appartenenza e modaioli e
è un discorso che andrebbe considerato il riconsiderato e ridiscusso è chiaro che
La il il potere coloniale fa un lavoro sull'elettricità che cerca di natura aizzare essenziali Zare l'appartenenza linguistica religiosa
Ed eventualmente addirittura c'era senza lapidi appunto legarla ha un aspetto
Diciamo
Innato o o ancestrale e
La stessa cosa per certi versi la fa il discorso fa Napoli dal piano c'è anche il discorso fra Napoli e dal piano
Utilizza queste identità come se fossero dei contenitori immutabili o come se ne avessero dei confini inetti che non si sono contrattare mentre la storia
Che io cerco di ricostruire mostra proprio come queste appartenenze cambino nel corso del tempo in cui quindi sia
è scivoloso rivendicare
Delle agende particolaristiche oggi pretendendo che siano una diretta prosecuzione di quaglia del diciannovesimo secolo per non parlare che di quelle del del Nordafrica prima islamico c'è chiaramente questo tipo di
Rivendicazioni hanno un carattere storico verso il su Dante avulso dal contesto cioè piste il contesto in cui mi sono mossa io nella mia ricerca passa da un'epoca
In cui esisteva ancora l'Impero ottomano all'interno del quale si poteva rivendicare l'otto malissimo comuni orizzonti identitario e che includeva la pluralità linguistica e religiosa
A un utilizzo anticipo internazionale è stato nazionale che chiaramente a rafforzato le identità etniche l'etnocentrismo delle derive ed edificio moderno
è viste biologico rispetto alle dinamiche di appartenenza quindi
Tutto tutte queste Bursi vanno tenute in considerazione
EBay tenute in considerazione l'utilizzo strumentale di queste appartenenze del passato come nel presente c'è anche oggi condrociti interfacciamo alla prossima Masi nelle rivendicazioni di appartenenza Masiello dobbiamo sempre cercare di fare una riflessione su ora
Il senso politico della mobilitazione dell'elettricità cioè che tipo di
Sul vento mi fornisce rivendicare l'appartenenza etnica all'interno della Libia odierna e in questo caso l'appartenenza etnica che non sia araba cioè che cosa qual è politicamente l'appeal che ha pigri discorso coprirsi a
Afferma la mia agenda rispetto anche il consenso internazionale regionali eccetera eccetera
E il libro cerca di fare essenzialmente quassù cioè di dire
Le differenze sono molte più G quelle le segnate dalla linea dell'elettricità sono molto più articolate elettricità uno uno strumento attraverso il quale queste differenze si possono
Diciamo contestare o si possono rivendicare si possono approfondire si possono trascendere e quindi sempre un
Un uso che va che va analizzato capito per comprendere anche il presente quindi
Direi che cercare di fare questa storia
Parlarsi altresì anche la Liga però se vogliamo anche un po'più in generale alla
Riemerge la recrudescenza di quasi altro nazionalismi che possono essere sono rivendicati e sia partire da istanze
Esilio elitarie da movimenti come quello pane arabo per esempio nel caso del Nordafrica e sia invece da istanze in agilità il punto è in che modo si intende la possibilità di trascendere o meno questi confini che vengono tracciati sulla base dell'etnicità ecco quindi secondo me intento di cilindro è la sua rilevanza dei presente potrebbe essere anche grata si certo è legata anche a questa sì
Sì sicuramente infatti il libro è così da una parte veramente offre una ricostruzione storica del di dinamiche politiche identitari dell'epoca
Allo stesso campo offre un approccio metodologico molto interessante proprio la comprensione di dell'uso politico delle unicità e quindi storicizzare
Appartenenti è nicchie rivendicate del presente è molto appunto utile per innanzitutto capire che alcuni costruzioni è leader no nazionaliste non sono appunto figli se amatissimo cioè si costruiscono nel tempo vengono strumentalizzate
E assume una conformazione molto legata agli a ai casi del momento anche quindi grazie mille veramente per aver discusso auto con noi e il il libro che lo mandarli che di cui ricordo il titolo la politica berbera nella Libia coloniali denti dai veti e conflitti mille ottocentotrentacinque mille novecentoventiquattro
Ha davvero grazie chiara padano per per questa discussione ringrazierei se vuole né niente alla pubblico venire di radicale
Nagisa vediamo grazie per l'ascolto
Grazie
