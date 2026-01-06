06 GEN 2026
dibattiti

Orientarsi nel caos: dal Venezuela all'Iran - L'alba della guerra di attrito globale

DIBATTITO | - www.leuropeista.it - 11:30 Durata: 1 ora 4 min
A cura di Silvio Farina
Dal Venezuela all’Iran, il mondo entra in una nuova fase di caos globale.

Una guerra di attrito che non è più locale, ma sistemica.

Come orientarsi? Chi sono gli attori decisivi? Quali scenari ci attendono? Con: Piercamillo Falasca, Filippo Rigonat, Mariano Giustino, Marco Lombardo, Ashkan Rostami, Antonluca Cuoco, Marinellys Tremamunno.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Orientarsi nel caos: dal Venezuela all'Iran - L'alba della guerra di attrito globale", registrato a Www.leuropeista.it martedì 6 gennaio 2026 alle ore 11:30.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri, Geopolitica, Iran, Trump, Usa, Venezuela.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 4 minuti.

Buongiorno buongiorno a tutti bene ritrovati con lei la dell'europeista
Oggi giorno di Epifania ma non si ferma la politica interna male perché è di nuovo il momento per noi di orientarsi nel caos
Il due mila ventisei iniziato in maniera ancora più incandescente com'era finito il due mila venticinque la notizia che domina le perline internazionali in questi giorni e l'arresto del presidente del presunto presidente venezuelano presidente de facto Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi e allora nello stesso momento le proteste
In corso tutt'oggi in Iran contro il regime degli Ayatollah
Noi oggi vogliamo unire in qualche modo queste due crisi per prova a a leggere e ciò che sta succedendo nel panorama internazionale con le lenti della realtà
Allora saluto innanzitutto Piercamillo Falasca direttore dell'europeista e o ospite giornata Mariano Giustino giornalista e corrispondente in Turchia di radio radicale editorialista per diverse pagine anche italiana diversi portali
Nel corso della diretta questa sarà una diretta che avrà molti ospiti
Avremo modo di parlare con Marinelli staremo ammontano inizia ad annunciare che la giornalista Italo le ruspe lana ecco o end editorialista per diverse giornalistiche internazionali a scandalo stami membro del Consiglio di transizione dell'Iraq ma che si collegherà direttamente da Verona nella lotta alla manifestazione Iran per la libertà
Il senatore Marco Lombardo di azione e Anton Luca cuoco membro dell'assemblea nazionale del Partito liberaldemocratico bene Mariano innanzitutto ti salutiamo iniziamo iniziamo proprio da fare
Iniziamo partendo dalle parole di Maria Corina Machado premio Nobel due mila venticinque per la pace e durante il suo discorso Stocco ad Oslo
Ha ha detto insomma la domanda se se temesse una invasione del proprio Paese rispose ancora a dicembre non temo nessuno invasione perché l'invasione c'è già stata ed è in corso e dell'invasione da parte dell'Iran di Hezbollah e tutte le milizie dell'asse del male sulla verità privato prima che Machado propone non so se queste parole ad oggi come leggi
Questo stazionarie
Sì come avevo già scritto hanno ne hanno vendute già a novembre Simone
Come leggo questo scenario leggo in questo modo in chiave profitti più pulita la santa alleanza
Tra Lucia di nome c'era bisogno un truce Israele si sta sarà Specola visto e
V né lei ministro
Mi in coda interpretazione di il in operazioni di cattura ma ma dunque
Quella che non può io osservatori denunciano come una palese violazione del diritto internazionale
Sempre Rebecchi si stia configurando come una delle operazioni
Più devastante sagoma sferrato a favore della Repubblica alla Grasso la l'Iran ne entrato nel due mila ventisei
Affrontando certamente la una delle la più devastante possiamo dire convergenze variazioni esteri né e interni dalla fine della guerra i kamikaze nel mille novecentottantotto ex come sappiamo ecco ogni capacità deterrente sapendo
Israele strutture
Ramificazioni iraniana o quasi distrutto dictum pubblicazioni iraniane nel Medio Oriente come Hamas Hezbollah della CIA islamica di riferisco
A quanto è accaduto recentemente in Siria alla Guangdong in in Libano per esempio la Repubblica islamica e sotto pressione insomma da un lato
Con la cartina con la cattura poi di Maduro ha perso il suo alleato più prezioso in America Latina questo è bene sottolinearlo sui mandati in fumo
Mi miliardi di dollari i guardiani della rivoluzione hanno sottratto altre al al sistema finanziario del Paese per investirlo o non solo nelle mille organizzazioni terroristiche jihadiste in Medio Oriente ma anche per portare la rivoluzione e Comindustria anche in America latina sull'in Venezuela e questo è accaduto già negli ultimi vent'anni sappiamo che c'è una convergenza tra la visione della Repubblica islamica
Di Venezia la Repubblica bolivariana e chiedo scusa il Venezuela è quella della Repubblica islamica dell'Iran chi le vede accomunate in una dottrina terzomondista antiamericana clinica anticapitalistica antioccidentale
E la rimozione di ma duro indebolisce fortemente la posizione dei locali in Venezuela perché perché interrompe la radicazione dello sciismo nella Repubblica bolivariana e la radicazione di Hezbollah in Sudamerica di questo si parla pochissimo ma e non elemento fondamentale e uno di Terni della politica estera iraniana
La cattura di ma duro Polesine
Alla credo
Alla cooperazione comuniste in tema tratteranno Caracas in materia di armi
Di droga di terrorismo e questo provoca senz'altro un mondana di ritorno in Medioriente il Venezuela aveva
Spesso tecnicamente lo status
Il paese è sovrano e ritorniamo aula quanto facevi riferimento attuarla Machado su l'aveva perso lo status di pesce sovrano l'aveva perso già dal centrismo in poi perché è diventato poi un sempre più una costata con il quale ma duro Aviva usurpato la presidenza come ricco e dobbiamo ricordarlo questo e per questo motivo aveva perso
Ogni legittimazione popolare all'interno di paese e rabbia penso anche in parte della comunità internazionale in particolare in diversi Paesi
Occidentali
E questo per questo la Machado
Cioè ha detto giustamente chili alta ad occupare il Venezuela e e ed è stata la Repubblica islamica chi lo fa da circa vent'anni perché emigrata con Hezbollah Venezuela
E la un ma non è una definizione giornalistica è una definizione gli Hezbollah la cosa enti gli Hezbollah Hezbollah Venezuela
In modo ramificato
Entrato nell'economia nella finanza e nella società venezuelana ed arresto di Maduro dunque sembra essere anche per questo ritengo io sui chiaro mirata messaggio rivolto alla Guida suprema della Repubblica islamica c'è un altro Stato canaglia
A ma e lo mette in allerta sostanzialmente da qui le minacce di Trump ligure minacci di rampe che recentemente ha ricordato arterà iberici guerra e finito col diventare il Paese che ha più stretti legami con l'Iran
E che ha fornito di rifugio sicuro apparsi daranno ed Hezbollah è stato uno spazio Franco per criminalità e Ilaria sovrana questo sì sovrana che forniva copertura e sostegno al primo terroristiche
Atleti mafiose finanziarie globali e chiunque si comprende bene perché i iconici quella rappresenta una minaccia
Una minaccia mondiale per proprio per questa fine lei tanti stili con con l'Iran
Potrei andare a ripercorrerà non lo faccio per non rubarvi Corpo spazio
Mariano qui a prego Iran da Verona se se ce lo confermi abbiamo collegato Pascal lo sta mi membro del Consiglio di transizione dell'Iran un cittadino iraniano che da anni vive in Italia
Ecco che si trova proprio in questo momento a una manifestazione
Convocata per diverse sigle associazioni e partiti a Verona dal dal titolo Iran per la libertà
A settembre Mariano Giustino appena adesso ha parlato del fortissimo legame del Venezuela ecco con l'asse del male a Guido iraniana guida della bolla
Dall'atto iraniano di sì innanzitutto in breve cosa sta succedendo
Nel Paese come stanno montando le proteste la reazione del regime e infine se concreti e il due mila ventisei possa essere l'anno buono ecco per la cacciata degli Ayatollah
La
Cuggiono su molti Etò Mariano troppi vincoli troppi era insomma grazie per l'invito scusatemi per ritardo perché come invece non avevano ancora per la manifestazione
Allora le le proteste in Iran è praticamente purtroppo le notizie che avevano qui in Italia sono pochissime prendiamo poco copertura mediatica quasi novanta per cento non si se non arrivano e ma nipote se il praticamente continua tutti i giorni in fino adesso almeno le statistiche ci avevano in più duecento città
Quindi oggi ci sono stati circa cinquecento arresti e circa trenta purtroppo uccisi questi almeno sono i dati che ci abbiamo ancora noi ovviamente tutti i giorni tutte le sere quando le persone scendono in piazza questo numero purtroppo aumenta
Ma c'è una grande differenza prima di tutto le forze di oppressione del regime sembrano più deboli sembrano anche diminuito il numero e sembrava anche meno motivati anche se continuano comunque a restare a decidere ma comunque c'è questo patto l'acqua
Anche nei primi giorni effettivamente quello che vedevamo reazione del regime non è stato come tante altre volte in giorno quando e Khamenei uscito è praticamente ha dato la via per carattere fuoco su su manifestanti ovviamente subito dopo tutto iniziato a insomma tutta la violenza delle del regime di nuovo iniziato l'altro fattore differenze differente che sembrava in che manifestanti sono molto più organizzati
Sia per l'esperienza sia perché ovviamente dopo la guerra dei dodici giorni sono riusciti a insomma organizzarsi Ducci vediamo che Sandro Meglio i somali come difendersi come contro le forze del dell'oppressione sanno ma insomma come anche scappare sanno anche rimanere uniti permanga illiberale qualcuno che viene arrestato
Primo Ministro delle delle livido che sono usciti in questi giorni delle mele Crespi dei manifestanti che insomma lottavano direttamente contro le forze di oppressione col tutto che potevano unicamente puoi ovviamente le questione venezuelana tocca anche all'Iran quasi direttamente l'Iran Air
Ma perché gli italiani maggior parte sono molta che contenti del fatto che ha successo ma due poi ovviamente tutti dobbiamo restare un attimo a vedere cosa succederà dopo ma duro se effettivamente si sarà una transizione
Democratica se ci sarà quello che almeno tutti noi aspettiamo sono insomma Venezuela tornerà in un altro un altro tipo di dittatura Magnani non di maturo ma di qualcun altro spero di no sinceramente ma ovviamente l'intervento di di tram almeno per me è stato ma parte da un intervento molto molto preciso e molto chiaro
E nemmeno il di meno di un'ora praticamente hanno chiuso tutto l'operazione e quindi è stata fatta molto bene ma collegamento all'Iran ovviamente inizia là dove appunto regime islamico
Il usava praticamente Venezuela come un suo pupazzo come lo usavano anche Russia e Cina anche in alta Cuba in qualche modo come pupazzo usavano Venezuela per trasportare insomma il Petronio illegalmente ma soprattutto per carta della droga per per l'oppio prodotto in Afghanistan che poi tramite guarderebbe funzionarie iraniane o della Repubblica islamica passavano da Colombia da Venezuela quindi è stato un colpo durissimo a insomma alle all'economia del regime islamico è a Khamenei ha un messaggio molto forte anche a Khamenei che praticamente dice se continui a fare quello che stai facendo ti possiamo anche nel rinvenire a prendere in casa
Non succederà test Ascanio insalubre valutati coi passiamo una domanda Mariano Giustino intanto salutiamo entrata Marinelli sperma Munno giornalista italo venezuelana A scanner Flash quante persone ci sono adesso a Verona
Allora innata manifestazione adesso è finito ma eravamo circa diciamo circa cento persone più o meno
Che non so ma per una giornata una
Probabilmente Fania insomma e molto anche se gli inquirenti pienamente un successo ce ne sono stati tanti iraniani che anche questo è un punto positivo di solito cammina su motivi di sicurezza partecipano insomma pochi anni anima questa volta fortunatamente ci sono stati tanti iraniani
Bene speriamo che le manifestazioni ecco proseguano proseguono in tutta Italia e non ottimo due mila ventisei grazie a scannare
Io lavoro hanno prima di salutarti passare alla seconda parte ecco della nostra diretta o con una ultima domanda Bertea scamparla ma della transizione possibile in Iran
Dopo gli Ayatollah che cosa tende diramazione come a dare informazioni tetto l'Iran può uscire ecco dalla Grazia a guida degli Ayatollah qual è l'alternativa adesso in campo l'alternativa più credibile e lo sciame
Ed è molto nebuloso acquista così tutta la prospettiva
Il grande dopo dopo replica Mineo addirittura dopo la dica la Repubblica islamica perché intanto piste manifestazioni sono diverso
Dal dalle precedenti ha quindi tra cui le dona vita libertà
E chi la l'ambiguità di queste manifestazioni è prevalentemente uno in prevalenza diciamo
Resa dalla da anche e a esponenti no del del regime
Dai batteri che sull'onda corrente molto fu Ina comunità molto conservatrice
Tanti dei bazar
Sì ci sono gli studenti ma appunto il il il diciamo il rischio ci ci ha ci sono molti sostenitori il il principe
Parla di chiesti che hanno preso parte a queste manifestazioni diciamo che non sono estese e come componenti sociali
Rispetto come come quelli del movimento d'una vita libertà
Chissà erano partite dalla periferia come sappiamo dal Kurdistan iraniano
C'era molta componente del bimbi luci queste manifestazioni Bellucci stanno i manifestanti si stanno manifestando dietro queste manifestazioni sicuramente ci sto c'è anche ci sono anche i sauditi
Insomma e sono manifestazioni che sono più organizzate più di ideologizzate se così possiamo possiamo dire e la prospettiva e e a quanto l'impetuosa i giovani in movimento dalla vita libertà senta non può guardando alla finestra come procede procedo questi eventi probabilmente se le manifestazioni si estenderanno sarà tutta la popolazione
A intervenire per rovesciare per rovesciare il regime perché questo è l'intento l'intento comune dobbiamo vedere se poi il
Questa questa rivolta sarà egemonizzata
Da correnti équipe che prima facevano parte dei piccine e che adesso si i ticinesi statuito Lando
Ci sono delle faide interne e quindi potrebbero prendere la guida
Di di questa rivolta anch'io anti-regime se il le le il principe Reza Pahlavi sarà in grado e sarà soprattutto accettato dalla maggioranza sulla popolazione per un suo ritorna alla sua partecipazione ma costrizione una nuova il nuovo Iran Ivan post Ayatollah caminetti e la direzione e non e così scontata e possa poi nascere non la un sistema
Diciamo democratico così come lo intendiamo noi o così come erano leader lo slogan e mille intenzioni e movimento donna di Tel detta questo diciamo i dati dei re non è non è univoco così non lo darei per scontato vi diamo la direzione che prenderà certamente adesso si ha la percezione di aprire un obiettivo comune cioè il ribaltamento il il la cacciata degli Ayatollah la cacciata della Repubblica islamica quello che verrà dopo e morbido alquanto incerto non non ebbe un definito
Anche perché per la mancanza ancora incriminato leadership c'è una pasta componente di questo movimento che adesso sta manifestando che sostiene il ritorno del principe
Eh sì questo crediamo che li rende
Vedremo grazie mille Mariano lei continuiamo a seguire grazie all'americano attira su Radio finale veramente grazie adesso intervenga un buon lavoro buona fortuna anche grazie a voi rivali
Bene abbiamo parlato intanto benvenuto anche al senatore Marco Lombardo che salutiamo ed i tuoi magari dopo serva anche a Piercamillo ambito Luca parleremo del Rollo dell'Europa in questo contesti internazionali invocato ma parlando di transizioni non posso che passare a Marinelli miss ma rimane l'estrema Monno
Che ci parla un po'di quella che è tuttora la transizione in Venezuela Dessì Rodriguez la visione la vice di Maduro han giurato aggiornato come presidente ad interim del Paese
è evidente che qualcuno nel regime venezuelano agli Stati Uniti ha aperto la porta
Perché l'operazione è stata praticamente chirurgica dunque Marinelli spesso cede ora quale Spell wolof degli Stati Uniti qual è il sentimento della popolazione venezuelana e
Ci sono delle lezioni all'orizzonte e magari anche polo di Machado che può essere fondamentale in questo scenario
Grazie per l'opportunità per noi preziosissimo e riuscire a raccontare quello che sta succedendo nel qui in Venezuela
La prima cosa da chiarire per capire cosa sta succedendo e che dovete pensare che il Venezuela non è uno stato e tradizionale come quello che si conosce in Europa stiamo parlando
Purtroppo di quel regime è un consorzio criminale è un grande cartello con vincoli internazionali che ha sequestrato la struttura dello Stato
Quindi danni quello che noi vediamo in Venezuela e un cartello che utilizza le strutture ed è un intero è stato includendo anche la industria petrolifera per non solo al traffico di droga anche per tutta una serie di attività Illy illecita e includendo anche trafficoni armato di esseri umani e e eccetera anche per ovviamente la e l'obiettivo finale finanziamento di gruppi terroristi internazionali è lì proprio entra il vincolo con l'Iran quindi e quella pensare in quei possiamo anche parlare di questi vincoli ma rispondendo alla domanda e in questo momento quello che è successo che è stato prelevato il capo del cartello
Ma questo fartelo capire un capo ok quindi quello che sta succedendo come può succedere non cartello pratiche
Pagare
Sì io non chiamerei questa false ancora di transizione il regime ancora in piedi e le strutture repressive del rendimenti sono quindi si sono ancora circa novecento pitone di politici tra cui tredici italiani e non è cambiato nulla soltanto cambiata la faccia visibile del regime
Adesso la cosa interessante da vedere eccome gli altri capi di questo cartello assieme organizzano perché anche tra di loro ci sono
E grosse fratture ci sono e ovviamente giochi di potere e quindi è questa la fase interessante se questa situazione questa pressione internazionale dei che sta facendo tram militare specificamente potrebbe portare un'implosione ma è tutto imprevedibile secondo il mio parere
E imprevedibile bene parlavi proprio della dell'operazione dell'operazione di tanta allora prima dal punto di vista statunitense poi chiaramente dal punto di vista europeo Pier Camillo
Come leggiamo la mossa di tra
La leggiamo nella logica di accerchiamento dell'asse del male
Oppure lo leggiamo nella logica di liberalismo da battaglia che si è fatto sentire anche nei recenti post suo e di tutta la sua amministrazione come la dottrina Monroe due punto zero il dominio dell'emisfero e cose simile e noi europei
Come dobbiamo reagire a questa provocazione mi rispondi tu e poi anche Marco Lombardo
Guardano tutto grazie grazie ai nostri ospiti per la per la presenza per la disponibilità in un giorno di festa a partecipare a questo a questo dibattito io penso che le parole che ha appena usato Marinelli fermammo uno siano urgenti cattive
Non è stato rovesciato un regime pur c'è stato un un attacco diretto personale
Ha un capo a di una cosca di un regime che chiaramente ha delle modalità mafiose
Questa cosca è stata decapitata il regime resta in piedi è molto probabile
Che l'Amministrazione americana cerchi secondo le modalità tipiche di Taranto transazionali un dialogo con il regime che c'è ancora in corso semplicemente sperando che la dittatura
Venezuelana oggi non più nelle mani di Maduro cambi riferimento internazionale e cioè passi dalla sfera di influenza cinese elusa alla sfera di influenza americana la sfera di influenza degli Stati Uniti e questo io temo basterebbe all'amministrazione all'amministrazione Trump è questo
Il miscuglio vedo ed è la ragione per cui non di produrre in oggi siamo prodotti nemmeno con l'europeista a facili a facili entusiasmi su quello che sta avvenendo
La cacciata di Maduro un fatto positivo assolutamente sì Maduro è come come abbiamo sentito da Marinelli se l'abbiamo sentito due da Mariano Giustino installato un pezzo fondamentale di questa catena del male
Che lega Iran Hezbollah Venezuela e quindi anche altri scenari del mondo ricordiamo Sempre che Hamas è ed era una una marionetta le mani di Hezbollah e nelle mani del regime degli Ayatollah
Ma le modalità e qui mi rifaccio anche alle parole molto nette causato Marco Lombardo di recente le modalità con cui questo avvenuto non possono farci dormire sonni tranquilli anche perché
Se tu rinunci anche solo alla simbologia solo a dei passaggi formali che lo Stato di diritto e lo fai la presidente degli Stati Uniti sia internamente
Fregandosene tagliando nel passaggio parlamentare quindi evitando addirittura di informare il Congresso perché congresso avrebbe rallentato perché il Congresso avrebbe avrete magari rischiando qualche fuga di notizie tu stai dicendo
Che il controllo democratico sul potere è un orpello è un fastidio è un'inefficienza
Che nella guerra di Trump non puoi sostenere e lo fa internamente lo fai anche esternamente non siamo di cultura identità internazionale che è stato bistrattato tantissime volte in questi in questi decenni però il la tutela dell'opzione del diritto internazionale deve essere per noi europei un criterio di riferimento costante perché esultare per quello che è accaduto
E poi non vedere che domani tutto questo può cadere con altre modalità ma in maniera sfacciata Berta alla Groenlandia significherebbe essere i miopi e allora da questo punto di vista e qui poi lasciare la parola Marco Lombardo Palanca tanto Luca cuoco
La la sigla organizzato questa trasmissione e sempre più emblematica l'Europa vivono in un mondo di carnivori
è un vaso di coccio tra vasi di ferro per citare Manzoni e di questa cosa dobbiamo soltanto essere consapevoli ma in qualche modo iniziare a farcene carico e qui oggettivamente io sono pessimista
Chiudo una scommessa se oggi mi chiedete
Pezzi che gli Stati Uniti
Produrranno un'iniziativa India diranno ora la Groenlandia ricaveranno la Groenlandia la mia risposta è sì lo faranno e sulla base di questa convenzione vorrei che parlassimo di quello che l'Europa deve fare
Lombardo
Anzitutto grazie Filippo grazie nel cammino sono trovati per la redazione dell'europeista poi la collega ed amico vero di questa relazione della ovviamente come dire se un membro un orario o anche o anche reale grazie grazie è un saluto anche a alle persone che sono collegate
Io sono molto d'accordo su alcune cose sono state dette eviterei
Facili entusiasmi
O
Diciamo delle manifestazioni
Di contentezza per quello che è successo in Venezuela ovviamente la caduta del dittatore feroce come maturo è una buona notizia innanzitutto per il popolo venezuelano ma giustamente come diceva
La persona collegata prima non si può parlare in questo momento di transizione democratica perché il regime c'è ha semplicemente cambiato volto
Il metodo con il quale è avvenuto questo cambio di regime è molto preoccupante non solo perché è una violazione flagrante del diritto internazionale
Ma perché secondo medici obbliga a prendere sul serio il documento strategico sulla sicurezza che è stato approvato dall'amministrazione tra pochi mesi fa quando personalmente io uscì con qualche dichiarazione molto preoccupata rispetto a quel documento dicendo guardate che quello non è un documento di Teoria
è un documento che esplicita la dottrina Trump tepore vorrei dire è anche diverso dalla dottrina Monroe le spiego che cosa oggi dopo ciò che è avvenuto in Venezuela noi sappiamo che non stiamo parlando solo di teoria stiamo parlando di realtà
Cioè stiamo parlando di un documento che esplicita come per difendere la sicurezza nazionale gli anni l'amministrazione Trump aggira
Per aumentare l'influenza nel mondo perché è diversa la dottrina Monroe perché la dottrina Monroe in qualche modo cercava di proteggere
L'interesse americano dall'intervento di altri paesi il riferimento era soprattutto al colonialismo europeo quindi era una dottrina che difendeva linfa lei diciamo l'influenza degli Stati Uniti nel continente americano dall'esterno
La dottrina tramite invece espansiva
Cioè dice sostanzialmente io per tutelare la sicurezza degli Stati Uniti d'America devo agire nel mondo degradando le relazioni internazionali a affari commerciali
Quindi se noi non assumiamo l'ottica dell'interesse commerciale dell'interesse privato l'interesse economico non riusciamo a dare una lettura questo nuovo ordine mondiale lo vediamo come disordine
Ecco perché Iran Venezuela ma anche prima Siria la cacciata di Assad il consulente il conflitto israelo palestinese
Le minacce rivolte
Al Messico a Cuba e alla Groenlandia alla quale faceva riferimento a Piercamillo non sono esempi di un disordine geopolitico internazionale ma sono la costruzione di un nuovo ordine geopolitico in cui ci sono due potenze globali
Gli Stati Uniti e la Cina
E due che vengono degradate a potenze regionali e sono la Russia e l'Europa
E guardate che questo l'aveva già detto il Presidente Obama nel due mila e quattordici rivolgendosi
Alla Russia la Russia non è più una potenza globale mondiale è una potenza regionale si può occupare solo della situazione dei propri confini poi della propria regione
Per quanto riguarda l'Unione europea
Non europea se voi leggete il documento della Callas a ventisei Stati perché nemmeno su questo si è riuscito a ottenere il consenso di ventisette Stati per fermare l'Ungheria non lo Chiara voi vi rendete conto come noi stiamo scherzando col fuoco
Non basta qui dire semplicemente che il diritto internazionale non è stato rispettato il diritto internazionale di fronte un'aggressione militare è stato violato
Se noi cominciamo a giustificare l'intervento militare di uno stato terzo sulla base della giustizia del Tina che vuole perseguire non facciamo altro che dire che il diritto internazionale non esiste perché viene degradato a rapporti di forza tra gli Stati
Quindi stiamo molto attenti a non riconoscere la violazione del diritto internazionale
E l'Unione europea non capisce e questo non lo diciamo da sempre anche al governo Meloni che non è attraverso l'appeasement all'amministrazione americana che noi ci guadagneremmo ruolo di pontieri
Nell'asse euro atlantico
Perché anche qui in quel documento sicurezza c'è scritto molto chiaramente l'unione europea non è un interesse strategico degli Stati Uniti ne dobbiamo prendere atto quello no questo non significa dichiarare ostilità da parte europea nei confronti degli Stati Uniti ma capire che finché sarà presidente Donal Trump agli Stati Uniti dell'Europa non Fraga niente
Il punto è come noi vogliamo attrezzarci
Vogliamo continuare a fare il gioco dei regolatori trancio politiche mondiali o vogliamo cominciare a ragionare in termini geopolitici anche noi
Non esisteranno europea se non avrà una politica estera europea se non avrà una NATO europea e se non difenderà la sovranità degli Stati europei a partire dalla Groenlandia che territorio della Danimarca
Se non prendiamo seriamente le parole di Trump
Rischiamo di diventare noi europei vittime di questo imperialismo quindi attrezziamoci perché il mondo sta cambiando rapidamente e l'Unione europea se non diventa forza politica ed estera e militare rischia la marginalizzazione
Esattamente Groenlandia come il prossimo frontiera ecco della della difesa europea di quello che sarà veramente la difesa europea
E quando Luca cuoco prima di arrivare alla postura europea sulla difesa del delle di una una piccola provocazione il partito appostato nella mattina del tre gennaio la card con l'asta di Maduro Haute
Prima primo partito ecco in Italia ad esporsi sul tema parlava prima Marco Lombardi nidi facili entusiasmi ecco poi il partito ha chiarito di certo è stato noto l'operazione comunicativa mente molto porta tratto infatti ha catturato molto rapido e dunque brevissimamente la posizione del partito sul Venezuela e poi sulla politica europea che è sempre più politica interna e deve essere sempre più come diceva lombardo dunque da economica
Beh certo grazie all'uso turbinio avrebbe Marinelli alzato il dito cosa avevo commentato conto all'esatto citato anche l'ho notato non so se volete D'Amico
Tutto grazie sarà come ad altissima e so che questo che però non vi piacerà ma è il pensiero di no i venezuelani e lo devo dire
Noi siamo angosciate angosciati per queste affermazioni
De la difesa del diritto internazionale sa io capisco le vostre preoccupazioni veramente cerco di capirne ma voi dovete capire noi e di fronte a un regime con e dieci mila e sparizioni forzate più dei dieci mila
Dice tecnicamente più di diciassette mila e arresti arbitrari e più di tre mila settecento scomparsi senza sparizioni forzate
E con circa nove milioni di venezuelani che siano scappati quindi potete immaginare l'alta l'Algeria e il terrore che se e abbiamo vissuta che viviamo ancora perché la gente e Minisaga non parla perché ha terrore perché ti prelevano da casa
Quindi è è oltre il limes sanguinari o che ha e infiltrata dei gruppi terroristi fa dentro il territorio veneto non ci sono le FARC le degli Hezbollah
Io vorrei capire come pensate armonica si porrà devono versare a questo regime non c'è un altro modo no quello che la carta stampata purtroppo anche se ci sono
Persone che soffriranno in Venezuela per una un'azione di questo tipo che al momento e sono stati veramente è stato l'intervento chirurgico che non ha creato grossi problemi a alla alla popolazione civile al di là del dello spavento no ma e non c'è un altro ruolo può essere sono anni che hanno i venezuelani lo diciamo e lo dico con tutta responsabilità note
No
Migliaia di persone che sono morte nelle strade di Caracas e anche in tutto il Paese ragazzini giovani pesano certe in piazza e sono stati sparati dalle forze dell'ordine davanti a tutti
Io avrei voluto vedere tutta questa discussione suo il merito sui diritti umani dei venezuelani
Così come ho visto in questi giorni nelle testate italiane nel sono nessuno se ne preoccupa un po'la situazione venezuelani siano anni da quando io sono arrivata in Italia nel due mila nove non ho fatto altro che denunciare per spiegare raccontare e tantissime volte gli stessi colleghi se gli davano dall'altra parte così com'è la comunità internazionale Sampras girata da un'altra parte quindi almeno mi sembra assurda tutta questa discussione da di fronte a una persona che in questo momento si chiama Trump può potrebbe essere chiamate un'altra moto
E sta facendo qualcosa per noi poi le riscossioni del petrolio quaestor qual era la nostra resort ma di cosa stiamo parlando se laniera lo si porta via il nostro petrolio Cova vive grazie al nostro petrolio latino arricciano entrante varia dal Venezuela
E lire anzi portami a loro e e le nostre noi abbiamo un pallino uranio sono anni che si sa che danno quindi è linea Simonetta niente ben ben attrezzato uniti vuole il nostro petrolio quando esattamente la nostra principale
Più niente che compravano firme tra le mani sulla rampa e in fase più moderno e sviluppato dall'America latina
Vediamo cosa è successo il programma Noriega ventisei anni fa è stata portata via per narcotrafficante
Che cosa è diventata il pane ma un Paese libero democratico ha sviluppato pieno di grattacieli ben venga anzi acquarello sarà la fine del Venezuela grafica
Grazie Marinelli se noi oggi non si girano dall'altra parte allora commento di questo angolo Luca cuoco e poi Marco Lombardo e Piercamillo
Facendo un giro ecco Antonio
Grazie ovviamente siamo penso tutti emozionati che anche se scossi dagli eventi che si rincorrono e abbiamo tante domande rispetto alle quali proviamo immaginare delle risposte
I veneziani il Venezuela in questo momento è alto uno ad uno ma questo non significa che stamattina c'è una condizione democratica e libera per il popolo venezuelano però siamo al top qualcuno
La domanda ovviamente che ci poniamo è vedremo una difficile transizione democratica
Quale America avremo e la cupola mafiosa venezuelana cosa farà l'esercito che ha un ruolo determinante
Cosa sceglierà di fare davanti a queste domande che ci poniamo punti in primis il popolo venezuelano in Italia c'è una comunità molto significativa io vivo in Campania Salerno c'è una enorme rappresentanza
Dei venezuelani soprattutto essa esuli ecco in questo momento abbiamo assistito a manifestazioni di gioia di milioni di venezuelani fuggiti all'estero
E questa è stata la loro prima risposta alla cattura di un criminale sanguinario Palermo uno ovviamente molti di quelli che oggi condannano quanto accaduto con questo blitz d'non lo fanno per empatia per il Venezuela ma lo fanno per una cosa precisa che voi conoscete
Chiaramente Marina Elisa ha dato delle indicazioni molto forti e il contesto del loro pista gli amici che qui parlano è un contesto di persone onesto intellettualmente vigili da sempre su queste ipocrisie ma purtroppo dobbiamo dirlo tanti condannano gli Stati Uniti d'America dell'odio ideologico per l'America
E questo odio purtroppo primo tema sembra pensare più della libertà di Milano di venezuelani
Ricordiamo che la via come dire pacifica democratica elettorale è stata tentata per tante volte in Venezuela
Anche con la vittoria che è stata ovviamente negato dal regime ecco in quei momenti non so quanti Paesi già unica rispetto del diritto sicuramente alcuni nostri democratici
Ma tanti che oggi in maniera ipocrita alzano il dito non hanno grande dignità e meritano rispetto secondo me
Siamo sommersi di notizie confesso che divora condizione probabilmente anche voi tanti altri amici una condizione di confusione fu circolazione perché siamo bombardati da notizie abbiamo percezioni contrastanti
Ma dobbiamo ricordare in tutte queste riflessioni l'avete fatto e condivido quello che ho ascoltato toh viviamo in un bellica mediamo in guerra e c'è una condizione drammatica di confronto scontro tra democrazie illegittimi
Così è accaduto oggi all'asse ostile alla libertà con la caduta di Maduro un colpo regime di Mosca un colpo al regime iraniano
Cosa possiamo osservare perché mica detto bene gli Stati Uniti con questa Amministrazione o con questo Trump sembra che nelle varie posizioni che poi cambiano c'è un punto pare che loro vogliono prescindere perché non sono necessariamente appassionati ha la libertà la democrazia in Venezuela però vogliono impedire che bellezza delle sue risorse siano a disposizione come è accaduto fino adesso
Di regimi come quello russo iraniano cinese
Purtroppo il contesto dove siamo prima fotografia della realtà drammatica e quelle in cui la forza conta su tutti supera anche per esempio contesti democratici dove si celebra il voto si tenta di celebrare il voto mi viene negato
Il paese come il Venezuela e legato al nostro in maniera straordinaria
Le comunità non soltanto in campagna avuti in Lombardia che oggi sognano di tornare magari a vivere in un Paese libero e democratico
Esprimono quello che per esempio Marvin Harris ha condiviso con tutti i muri secondo me dobbiamo ascoltare supportare imparare innanzitutto da loro come abbiamo ascoltato il contesto di lotta per la libertà iraniana oggi a Verona c'erano diverse sigle partitiche amici che sopporta su supportavano questo chiudo perché la riflessione tocca a voi europei
Ci crede nei valori della libertà individuale economica civile ovviamente non può che augurarsi che quest'anno appena cominciato porti per il popolo venezuelano libertà con la legittima vincitrice delle elezioni marciato a guidare il Venezuela non lo sappiamo siamo davanti a tante domande tante variabili in gioco non lo sappiamo
La preoccupazione io la la condivido con voi rispetto alle scelte per certi versi un primo in questi strani che di una persona come Donald Trump
Perché il ruolo dell'America in qualche modo è cambiato ma a nuovamente qui di nuovo le riflessioni che loro pista svolge e che tutti voi in qualche modo
Provate a a offrire nel dibattito pubblico segnalano quantum europei siamo scoperti e piccoli
Torna il tema della forza quanto sia autorevole quanto sei capace di esprimere forza anche militare piramidi un ruolo quanto rispetto alle minacce
Infantolino dall'altra Danimarca l'attore europeo e in grado di esprimere una voce
Io credo che ci sarà mentre dobbiamo soltanto fotografare la realtà ma dobbiamo l'ho letto oggi una riflessione di del generale organo Giovio stirpe dobbiamo avere la forza di dire caro tram che in questo momento che il Presidente degli Stati Uniti d'America non sappiamo tra un anno cosa Giuseppe trentatré anni cosa succederà
Possiamo anche capire non accettare e condividere quello che i giudici gli alimenti ma devi capire che a voi per avere questa forza nell'esprimere una posizione politica doveva una forza militare politica diplomatica ma chiudo c'è un punto dirimente
La capacità dei leader politici di esprimere questa linea quanto è forte e le opinioni pubbliche cosa esprimono questa consapevolezza temo non ci sia
Grazie anzi ambiti un Mutu drammatico Epicurum su razziando Lucas hai spiegato benissimo il visibilio anche l'orizzonte Dusan Zenga diceva una persona molto più influente Dinoi Marco Lombardo
Tornando anche a ciò che diceva Marinelli stai evochiamo molto spesso giustamente il diritto internazionale ma forse non siamo troppo vigili sulle azioni occidentali invece troppo indulgenti con il regime cioè non rischiamo soprattutto a livello narrativo perché sappiamo che qui diciamo le idee sui regimi su chi siamo noi ci sono sono gli altri sono ben chiare ma non rischiamo a livello narrativo sempre di cadere
In quella tendenza antioccidentali vista in qualsiasi leggendo qualsiasi evento ecco che che accade nel mondo
No ne dobbiamo essere solidi nel distinguere che cosa il rapporto transatlantico
Che cosa sono le democrazie liberali da chi li governa pro tempore
Gli Stati Uniti in questo momento sono tranquillo
Ma gli Stati Uniti non solo solo Trump gli Stati Uniti sono l'alleato strategico dell'unione europea nella difesa delle democrazie liberali quello che però dobbiamo guardare con pragmatismo in realtà e che oggi gli Stati Uniti sono d'amministrazione tratta
Che ha chiaramente detto che in questo momento la difesa delle democrazie liberali e anche la tutela del rapporto euro atlantico non è una sua priorità ne dobbiamo prendere atto come orpelli possiamo fare finta di niente
E così ribadisco io sono molto contento per il popolo venezuelano noi in Senato faceva parte di un gruppo che anche nella Commissione diritti umani ha sempre sostenuto le illegittimità
Di Maduro
Ok e l regime dittatoriale in cui ci sono venti detenuti tra cui il nostro Alberto trentini
Ieri sono uscito anche in maniera polemica rispetto al governo italiano perché non è vero che il Governo italiano ha fatto tutto il possibile ricordo che la Francia ha liberato un detenuto che faceva parte della strategia degli ostaggi si trovava nella stesso nello stesso carcere nodino Alberto trentini
Ma d'altra parte
Quella felicitazioni per la liberazione diciamo da una dittatura non ci deve portare a giustificare un intervento militare esterno
Questo è un punto fondamentale per noi non è semplicemente una questione di forma o di metodo
Quando io dico che non bisogna essere facili prede del ottimismo e perché l'obiettivo di Trump non è sostituire maturo con Machado
Toglie togliamoci dalla testa non è questo l'obiettivo di Trump non a caso bruciato subito Machado dicendo che non ha aveva in quel momento la legittimazione popolare perché non l'ha fatto perché non gli interessa
Distinguere la e riportare democrazia se voi ascoltate gli interventi di ieri dell'amministrazione Trump non è mai stato usata la parola transizione democratica
Il tema è un altro
Cercare di trovare chi può collaborare in questo momento con gli Stati Uniti per bloccare i cartelli della droga e per gestire una capacità petrolifera
Che in qualche modo a un interesse essenziale nel fatto che siano le compagnie americane a gestire la raffineria uno dei principali importatori come prima è stato dichiarato non a caso e la Cina
E in questo scacchiere geopolitico che noi dobbiamo vedere il tema di oggi della Venezuela domani del Messico dopodomani di Cuba e anche della Groenlandia qual è la vertenza dell'Unione Europea
Usare parole né niente e chiare
Non fare finta di pensare che l'appeasement nei confronti dell'amministrazione americana posso giustificare una frammentazione del fronte europeo
Lì di fronte a la Premier danese che dice attenzione perché toccare la crollando significa toccare l'integrità di uno Stato europeo e anche della NATO noi dobbiamo avere delle parole chiare nel dire che non può essere attaccato un Paese della NATO perché altrimenti si applica l'articolo cinque del Trattato NATO e altrimenti il rischio è che salti sistema nato
Cosa comporta questo come conseguenza dell'Unione Europea capire che se non hai una politica estera europea e non hai una capacità di difesa europea e non ha emanato europea
Oggi in questo scacchiere sei irrilevante e marginalizzato questo significa dover investire più risorse nelle difese comuni europee sì
Significa dover fronteggiare anche un'opinione pubblica pacifista diciamo retorica che fa anche dell'ipocrisia sull'uso e sulla ricorso al diritto internazionale come uno strumento per garantire la pace attraverso la diplomazia non attraverso il sì significa anche fronteggiare un'opinione pubblica scomoda
Ma significa anche fare un ragionamento di verità questo il contesto nel quale siamo oggi è questo il contesto nel quale dobbiamo fronteggiare l'Unione Europea e così concludo
Deve uscire alla logica regolatoria
Non può continuare a fare da arbitro tra geopolitiche che giocano partite in campo che sono partite economiche politiche e militari
Questo è il dilemma nel quale si trova l'Unione europea e per uscire ci vuole leadership cioè ci vogliono dei leader europei che sappiano vivere la gravità s'della storia
Grazie grazie senatore lombardo sembra e per le sue parole prima di chiudere con Piercamillo ecco che tirerà le fila proprio su questo un flash Marinelli essa avevo visto che al Savini alzare la mano dunque un flash a compimento sempre sua situazione venezuelana e poi via Camillo a concludere proprio sull'Europa e anche sul ruolo del governo italiano
Sì quando ha alzato la mano quando ha nominato senatore lombardo Maria Corina Machado ovviamente Maria Corina nazionale e non solo Edmundo Consales avvenute e che il presidente ha letto
Sono Teledue figure piani della del futuro democratico del Venezuela
Io non prenderei generalmente le ultime parole dette opinioni di tram vendette in mezzo a una conferenza stampa
Io credo che luglio annunciò umani
E lui è anche un business ma quindi tante cose che lì c'è a volte non è quello che è realmente faranno dice proprio per far chiacchiera fare lasciò e Totti Cassano per alla fine gli o seguire le parole di Ruby dunque che sederino arriveranno in corso Venezia alla credo che più attendibile Marco Rubio perché quello che a contatto diretto con l'opposizione
è quello che ha le idee chiarissime ieri come è stato già dal quello è lo stratega di quello che sta succedendo non entrante e Marco Rubio
E e quindi io credo che in quella in quella prima conferenza stampa dove a tutti già un po'lasciato perplessi è il il la la la risposta che ha fatto su Maria Corina Machado
Che non ha parlato male ha detto che in questo momento è lei non ha e il controllo del paese hanno non vuole della poi capacità di controllo del paese non fornite dal cercando di interpretare le sue parole
E poi serve erosa in questo momento con quella struttura in piedi quella struttura repressiva sarebbe impossibile
Pensare anche Maria Corina Machado ad una cosa risoluti a possano ritornare e impossibile impensabile è impensabile fare elezioni nel contesto attuale quindi Terme
Avere un po'di prudenza su le le le opinioni impulsive ai sensi dell'aspettare io da venezuelana per conoscere la mia realtà
Il mi chiedono e di avere pazienza vi pazientare e e attendere non buttarsi a dare opinioni
Perché questo è un processo complesso non basta prelevare ma loro non basta prelevare nemmeno gli altri casi si nello smontare un sistema repressivo corrotta narcotrafficante
E questo non si fa del giornale altro quindi io sono ancora fiduciosa su quello che sta facendo la strategia che sta portando avanti Donald Trump
E c'è molto in gioco anche per loro quindi credo che i limiti e le loro spose non rischiare di di perdere questa partita sono loro
E immagino quello che pensiamo quello che abbiamo ascoltato anche l'amarcord è ovvio che in questo momento ci sono trattative in alto in atto tra il regime e e per quale abbiamo visto le dichiarazioni sotto mentre dove il giorno dopo
Dini le ha riservate lei Asquini
Ci auguriamo che questo ci porta qualcosa quindi dobbiamo a spendere dobbiamo aspettare e poi una ovvero come costruire
Consideriamo litorale a anche grazie al suo fantastico lavoro invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo e sono molti devo dire quindi li ringraziamo anche in un giorno festivo
Ecco a seguire le tre pagine quello di Mariano Giustino quella di Anton Luca gole del senatore
Marco Lombardo dunque Piercamillo prima di lasciarci
Al pranzo dell'Epifania
Ecco per tirare un po'le fila e anche parlava proprio Lombardo di leadership ecco se era una leadership europea
La nostra Presidente del Consiglio mi interesserebbe anche da terra un parere su come si sta muovendo
Sia nel rapporto transatlantico sia nel rapporto in tra due visto che Meloni entra volenti o nolenti le figure più influenti al momento dello scacchiere e anche un piccolo commento finale sulla situazione Alberto trentini
Allora io penso che innanzitutto
Sul tema Groenlandia occorre tenere alta l'attenzione su quel che accadrà nell'Artico e occorre a mio parere fare nostra di tutti la proposta francese forma di qualche mese fa messa nero su bianco
Dalla dal dal Governo dal governo francese a luglio della strategia artica di inviare un contingente europeo in Groenlandia
E l'unica risposta concreta agli appetiti dell'amministrazione americana e di un pezzo significativo
Del partito del partito repubblicano un piccolo contingente europeo con francesi e tedeschi ovviamente britannici io dico italiani i chiaramente danesi
Avrebbe un effetto proporzionato rispetto ai numeri perché alzerebbe il costo politico di qualsiasi di qualsiasi pressione trasformerebbe quindi l'ambiguità che tra sta avendo nei confronti dell'Europa
In una in una dichiarazione in una in un rapporto franco non ci siamo siamo la Groenlandia con un contingente europeo se tu pensi di mandare qui due aerei e dieci soldati a prendere l'isola detto questo sarebbe se non c'è alcuna forma di deterrenza Bassano due piccoli aerei e qualche soldato americano prendersi l'intera pure l'abbia devi tenere presente che qui ci saremmo già noi e questa cosa piccola sarebbe detonante in termini di capacità di costruzione di un'iniziativa di difesa comune europea oggi la vedevo rilanciata anche da Raphael Glucksmann io spero che diventi un fatto comune Tajani ne ha parlato a mezza bocca ma a mezza bocca
Perché perché il governo italiano da questo punto di vista si sta dimostrando passatemi il termine
Un gruppi dell'amministrazione e l'amministrazione americana va benissimo avere un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti d'America questo apre le porte intensissime cancellerie internazionali Giorgia Meloni e diventano di colpo la leader europea più popolare del Golfo arabo grazie a questa a questa posizione ma l'efficacia è un'altra cosa io penso l'efficacia resta nelle mani di chi può
Oltre alle parole mettere in campo delle azioni delle iniziative concrete perché alla fine parco né su quello che diceva Maria lì saremo uno
Con cui aprono un fronte polemico ma un fronte ideologico io penso che come dire Trump capisca solo le prove di forza
Io guarda Marinelli se credo che la pazienza che tu ci chiedi che facciamo nostra perché siamo sinceramente amici del popolo venezuelano e da sempre
Le piccole forze politiche dell'aria liberale liberal democratica sono apertamente e lo sai perché sei stata spesso so
Come dire invitata presente a iniziative fatte ad esempio l'anno rendiconto Luca un noi la pazienza ce l'abbiamo
Ma la pazienza dovrebbe avere la seduta l'amministrazione americana io differenza tua penso che quelle che che tra dice alla fine finisce per accadere e quando quando non accade perché c'è una deterrenza
In Medioriente è stata la deterrenza saudita che ha impedito a Donald Trump di fare di proseguire con la linea assertiva di di trasformare Gaza e
Un in un luna park o quel che sia da questo punto di vista deve essere la deterrenza europea
A diciamo l'argine in termini di prova di forza rispetto alla Groenlandia come dicevo ma anche rispetto al venezuelano dobbiamo rivendicare lo diceva Marco Lombardo un percorso democratico per il Venezuela
E non possiamo accontentarci del fatto che il Venezuela
Come dire passi da padrone
Cinese a capo dell'americano si sta meglio sotto un padrone americano assolutamente sì ovviamente si sta meglio sotto gli americani che sotto che sotto i cinesi semplificando all'osso è chiaro che sta meglio Panama rispetto al Venezuela oggi ma non possiamo rinunciare all'opzione democratica quindi stiamo meglio senza padrone viene arrestato non pazienza perché capiamo che c'è del buono anche nel variegato e plurale il mondo dell'amministrazione americana
Ma tu devi avere fiducia anche di chi in Europa comprendendo come dire la felicità e l'entusiasmo del Covolo venezuelano della diaspora Venezolana rispetto a alla caduta di un criminale
Delinquente mafioso come come Maduro crede che però ci sia sente un altro percorso possibile per noi il percorso possibile si chiama percorso democratico perché il Venezuela non è l'Afghanistan e a dentro di sé come dire i principi democratici da riattivare in qualche modo quindi penso che con questo spirito dialogico credo che anche Anton Luca comunque Marco Lombardo siano d'accordo
Noi li ringraziamo per la disponibilità che avete aperto oggi
Esatto grazie neanche un grande grazie a tutti gli ospiti non era banale fare una diretta così in una giornata di festa eppure ringraziamo
Anche chi ci ha seguito ecco prima del del pranzo dell'Epifania lo annusa io ero io parlo di una cosa no no perché il il terzo punto perché siamo stati che siamo come dire poco siamo stati l'ho detto anche in relazione poco attenti con l'europeista sul caso Alberto trentini quindi fa benissimo Marco Lombardo ha a tenerlo
A tenerlo a tenerlo vivo e e anzi che magari gli chiediamo di darci una mano a seguirlo meglio perché è un caso che secondo me come dire merita
La Massimo sulle possibili in Italia quindi è anche di fare qualcosa per gli altri non solo per Alberta trentine vorrei ricordare via via più ieri collega giornalista che si trova negli koinè italiano presidente del partito convergenza sempre di opposizione mano destra teme le Corina Machado
Poi ci sono altri posso ricordare Ramirez annuncia l'imprenditore che anche si trova al rodeo l'elenco che purtroppo la Farnesina non ha voluto dare altre informazioni ma io ho
Conoscenza almeno è eccezionale nacque abbiamo una sala magari una breve marmoreo dovrebbe avere una durata deve subito attivare cioè no nove ma lo abbiamo
Noi l'abbiamo già fatta una commissione diritti umani del Senato sono oltre venti i detenuti politici se incontriamo quelli precedenti alla lezione di il punto che non è accettabile se se posso
E che il governo dica abbiamo fatto tutto il possibile anche l'impossibile no non si è fatto tutto quello che si doveva fare ore è arrivato il momento che si faccia quello che si vede
Fare per la liberazione sia di Alberto trentini sia di tutti gli altri detenuti politici perché erano frutto di una diplomazia dell'ostaggio fatto da regia maturo quindi tutti devono essere liberati
Esatto
Grazie al convento anche i commenti adesso poi descrizione Lazio Ferlito grazie veramente a tutti a nome anche della redazione dell'europeista ecco che che vi saluta sta seguendo
In maniera molto corposa la vicenda in Venezuela e continuerà a farlo anche con gli elementi emersi in questa laico che devo dire non è non è stata nel banale ma siccome è stata molto molto molto importante Coop che abbiamo affrontato con calma e pacatezza le questioni
Più dirimente del nostro tempo dall'Europa alla politica internazionale ecco quindi ringrazio veramente marine l'estrema Monno e invito tutti a seguirla
Anton Luca cuoco della assemblea nazionale del Pd Marco Lombardo senatore di azione che ha preso un impegno ma sappiamo che era già molto attivo ecco come membro della Commissione diritti umani del Senato
A vigilare
E a consentire la liberazione di tutti i nostri connazionali ed in tutte le i detenuti politici ecco in Venezuela in questo momento grazie perché mi ero Palace che è grazie a Mariano Giustino Arcaro stami
E ci hanno conseguito nella prima parte la nostra diretta dunque
A nome di tutta la relazione dell'operista auguri ci magari siamo
A presto usato per parlare di transizione finalmente demaniali quella esperienza
Una guardate arrancante tra tutti

