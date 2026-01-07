L'Iran sta per esplodere? Intervista al senatore Marco Scurria

L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 12:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Asia, Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Economia, Esercito, Esteri, Giovani, Guerra, Iran, Islam, Manifestazioni, Sicurezza, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trump, Usa.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è … disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci