07 GEN 2026
intervista

L'Iran sta per esplodere? Intervista al senatore Marco Scurria

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 12:00 Durata: 3 min 6 sec
A cura di Silvio Farina e Simone Sapienza
Player
"L'Iran sta per esplodere? Intervista al senatore Marco Scurria" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Scurria (senatore, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 12:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Asia, Carcere, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Sociali, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Economia, Esercito, Esteri, Giovani, Guerra, Iran, Islam, Manifestazioni, Sicurezza, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trump, Usa.

La registrazione video ha una durata di 3 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Radio radicale siamo con il senatore Marco Scurria dei fratelli Italia questa iniziativa sul al sostegno dell'opposizione democratica imitano allora perché bisogna a dare vita a un'iniziativa in questo senso
Proprio oggi mentre vediamo
Scendere nuovamente in piazza all'opposizione democratica iraniana
E proprio per questo perché bisogna far capire a tante persone in questo nato sano rischiando la vita la libertà
Personale quello dei propri familiari dei propri amici non sono soli che c'è
In in Occidente in Occidente persone forze politiche sociali culturali che sono la loro parte che danno forza
Che danno spinta questo cambiamento che sembra ormai irreversibile speriamo che sia così
In Iran
Dobbiamo capire vedere il perno che ci siamo abituati a vivere in un Paese civile un paese democratico che fare delle manifestazioni in in Paesi come l'Iran non significa solo metta a repentaglio la propria vita ma significa mentre a repentaglio la vita dei propri familiari che magari sono anche non partecipanti esterni alle manifestazioni ma spesso siccome il CIO il padre la madre
Partecipa a queste manifestazioni vengono arrestati vengono incarcerati vengono torturati quindi c'è un tema di coinvolgimento completa totale che a cui non possiamo anche come istituzioni italiane rimanere
C'è chi è sorte in quindi siamo qui per dire semplicemente i giovani e meno giovani iraniani e stanno restando alle donne soprattutto che stanno protestando che ci siamo ci siamo stati e ci saremo finché l'Ira non avrà una risvolto definitivamente democratica pensa che
Questo che sta accadendo in Iran in queste ore oltre alla situazione internazionale sia stato determinato anche dalle sanzioni e stiamo assistendo al primo
Effetto storico di una grande espansione economica sì sì penso di sì e penso anche che sia il la conseguenza di tante azioni sono state messi in atto da guida internazionale le sanzioni sicuramente anche le attività sposta gli Stati Uniti e da listarelle nell'indebolire il fronte iraniano in Medioriente e all'interno dello stesso in gran quindi poco alla volta ma in misura vilmente penso che anche il muro delle accollasse finalmente per la lei spera in un intervento di tram pro come nella guerra dei dodici giorni io spero in un intervento del popolo iraniano io spero che la libertà dell'Iran si possa arrivare ci posso arrivare attraverso la volontà del popolo che poi ha bisogno ne stiamo facendo oggi un appoggio internazionale quindi spero costa contesta l'Occidente compreso gli Stati Uniti
Non si tiri indietro nel sostegno a questa ribellione pro senza agli iraniani questo non potrebbe
Persegue sempre il senatore Marco Scurria di fare dell'Italia su cui

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate