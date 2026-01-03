Cina versus Usa. 2^ Guerra Fredda: Venezuela, Taiwan, Iran, Ucraina, Medioriente. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa

L'intervista è stata registrata sabato 3 gennaio 2026 alle ore 00:00.
Il due mila e ventisei nasce con una vera e propria diciamo esplosione di avvenimenti la maggior parte dei quali drammatici
Non solo legate alla cronaca la tragedia Dini Crans Montana
Che ha occupato lascia nelle prime ore del due mila e ventisei ma tutti gli avvenimenti internazionali che in qualche misura sembrano riproporsi nella diciamo fotografia nella mappa anche mondiale
Di queste ore la notizia
Che è stata data da il Presidente americano Tramp di aver catturato il presidente
Venezuelano Maduro e non ci sa ancora in questo momento qui parliamo quali possono essere gli sviluppi della situazione ma abbiamo senta nell'agenda delle turbolenze mondiali la vicenda del diciamo delle rivolte contro il caro vita i morti gli arresti di Miranda il proseguimento della tragedia l'aggressione russa in Ucraina tutte le vicende che riguardano in Medioriente
Per tentare di diciamo inquadrare il contesto generale
Con noi abbiamo questa mattina come spesso realizzammo come diciamo riflessione
Il professor Francesco sedici che saluto buongiorno Francesco e cerchiamo insieme di riposizionare tutti gli scatti di questa di questo inizio domina il ventisei
Partendo se mi permetti anche con facendo riferimento alla conoscenza che tua e della realtà cinese sulla quale hai vissuto per moltissimi anni
Dico mi pare che siano trentadue gli anni in cui ha insegnato lì e e quindi di tentare di ricollocare tutti
Negli avvenimenti che sono anche in corso d'opera quindi work in progress e quindi il nostro obiettivo e quello di valutare come e perché si configurano in questi termini quali sono le connessioni che possono essere riportate tra di loro io ho ho dava il charter ma balla che questa la sensazione precisa e che dentro a questi scenari ci sono situazioni interni ai singoli Paesi ma credo che più conta lo sfondo ci prefigura quello che la piattaforma entro cui si consumerà
E il contesto mondiale e cioè quello che negli Stati Uniti viene definito la questione esistenziale e cioè la Cina
Cioè il rapporto di quella che nella volgarizzazione viene definita la mappa del mondo del G due
Di cui e a cui potremmo giungere caso mancano riflessioni sul specifica
Che ci consente di essere messa a fuoco proprio partendo degli avvenimenti che hanno riguardato Taiwan e cioè al fatto che dopo un certo numero di anni questa volta intorno all'Isola di Taiwan
Si è determinata una situazione molto particolare e cioè un numero di navi di rappresentazioni di forza
Che e sono poi da comparare a quelli che sono alcune riflessione che vengono fatti da taluni circa alla penetrazione della Cina
Sul all'interno diciamo del gruppo dirigenziale di Taiwan e cioè si parla di un vicepresidente che occhieggia o a una qualche simpatia un processo di riunificazione con la Cina che meriterebbe anche di essere segnalato ma lasciate
La parola per partire da questa vicenda e per tentare di collegarlo al contesto internazionale sulla base di un ragionamento che
Caso mai sul piano personale abbiamo già provato a sviluppare che adesso riproponiamo qui in sede pubblica
Sì direi forse per avere un termine di paragone anche più facile da
Da inquadrare
Nella situazione attuale bisognerebbe pensare alla alla prima guerra fredda
Cioè qua allora nella guerra fredda tutt'chi i movimenti tutti gli spostamenti politici dei vari Stati venivano visti nell'ottica e nell'ambito del il grande scontro tra
Paesi del liberali e e paesi invece comunisti guidati l'uno dalla dagli Stati Uniti e l'altro dalla dall'Unione Sovietica
Oggi forse per avere un quadro più chiaro della situazione forse dobbiamo usare
Strumenti simili anche sapendo però che ci sono differenze molte molto profonde tra la prima e la seconda guerra fredda cioè
Non è secondo me
Un banale
E casuale
Che adesso questa questo attacco sul Venezuela la cattura di ma duro arrivi praticamente poche ore dopo la
Le manovre militari intorno a Euan
Naturalmente sia
Le forze militari americane di erano presenti da tempo
Però certamente c'è questa coincidenza che non mi sembra semplicemente casuale
D'altro canto non vediamo anche movimenti sommovimenti e pesanti in Iraq almeno sappiamo come andranno a finire se il regime riuscirà a superare questa crisi se invece gli Ayatollah cadranno come cadranno chi
Si sostituì era allo allora regime attuale su tutti
Problemi che però mettono la Cina in difficoltà perché l'Iran è è una componente importante
Della geografia politica che Pechino sta costruendo e aste che ha costruito in questi anni
Cioè al di là della cronaca
Di queste ore
Si intravede di fatto una preparazione
In fieri del vertice che ci sarà tra marzo e aprile tra Donal Trump il presidente cinese Xi Jinping quindi
Se
Come sembra
Il presidente Tramper riuscito sarà riuscito a rovesciare il
Governo di Maduro ammettere un nuovo capo di Stato più favorevole agli interessi americani e alle ambizioni americane ed espellere invece di
Uno marginalizzare gli interessi ticinesi che oggi sono molto forti in Venezuela se il l'Iran continuerà a essere instabile incerto ecco non sono tutti gli elementi che peseranno su questo vertice in cui la Cina cercherà ovviamente via per fare avanzare i suoi interessi e d'altra parte gli americani cercheranno di mettere dei punti fermi
è una situazione estremamente volatile incerta la transizione in Venezuela mi sembra tutto sommato
Nel pur nella complessità estrema della cosa
Gestibile
La questione iraniana è molto molto più complicata perché l'Iran è un Paese molto compresso sia al suo interno con tutte le minoranze nazionali con la presenza comunque
Di una tradizione sciita che per cinquant'anni ha dim ha governato che non può essere semplicemente cancellata dall'oggi al domani con la presenza appunto di tensioni
Ai confini da una parte ci sono i curdi
Che occhieggiano ai i curdi iraniani che occhieggiano ai curdi turchi Ibra luci
Iraniani che occhieggiano e Balducci in Pakistan eccetera
Quindi questa operazione sarà
Se ci sarà potrebbe essere molto complicata e e tutto resta ancora molto incerto però ad oggi bisogna dire che Trump ha segnato un punto questo punto potrà essere molto importante nella trattativa futura d'altro canto la Cina a un invece un un altro elemento che certe volte dimentichiamo vogliamo dimenticare proprio perché è veramente difficili da gestire ed è la questione nordcoreana cioè c'è in atto un riarmo atomico a tappe forzate
Della Nord Corea
Questo riarmo atomico e
Certamente sostenuto dalla Russia ma non ostacolato quanto meno dalla Cina un una North Korea con cento centocinquanta atomiche
Missili balistici che possono raggiungere qualunque angolo del pianeta
Una carta
Veramente difficile da gestire
è dove però la Cina
A relativamente a tutte le altre potenze che che che guardano
A Pyongyang a più elementi per riportare il Paese sotto controllo quindi
è una si apre una partita molto molto difficile in cui certamente rampa
Ha avuto dei successi ma
La Cina rimane comunque molto forte
Vorrei un attimo il mettere a fuoco Conte alcuni aspetti di questo problematico ma interconnesso quadro che si va rivelando è che tu hai giustamente e io condivido questo approccio
Chiamato a sintesi nella appuntamento di fine aprile e cioè dell'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti e il presidente e segretario del partito e capo dell'esercito
Cinese Xi Jinping
Perché
Credo che sia interessante analizzare alcuni aspetti è vero per esempio noi viviamo in un Paese nel quale la simpatizza azione anti americana è uno degli ingredienti fondamentali abbiamo anche famosi generali dica stamattina nel commentare l'attacco in Venezuela
Hanno anche ribadito che si tratta di una cosa improvvida e Rampino ammissibile come eccetera però fa un pari con l'aggressione russa in
Il ucraine dimenticando che lì casomai sarà stato preso Maduro è la moglie bene male diritto internazionale da discutere là ci sono
Centinaia di migliaia di morti che sono stati fatti che sono civili per cui questa equazione più che mani raccontare gli avvenimenti
Rivela la sostanza ultima di come il nostro sistema di analisi geopolitica è fortemente condizionata
Ma questo aprirebbe la strada alla considerazione su quali sono le centrali di analisi che sono nel nostro nel sistema e che e dal mio punto di vista sono da rispettare ma
Sicuramente poco a apprezzabili sul piano della comprensione della dirigenza di fatto
A te invece vorrei porre una questione che mi viene ulteriormente sollecitata proprio da alcuni due ultimi interventi sul l'istituto e di cui si è direttore che dirigi e cioè la pensi tutto
Perché nel momento in cui hai accennato alla questione della nucleari distrazione del nord coreano all'interno di quel conta è stata sempre più Patrese curandosi cioè di una sorta più che di alleanza di stato di necessità di alleanze tra le dittature del mondo nel caso specifico la Cina la Russia e il Nord Corea per ebbene si apre la strada al fatto che tu hai accennato al fatto che Pacino potrà controllare il versante nord coreana ma anche qui si apre un particolare la proliferazione di diciamo produttori e acquisito Olivi materiali nucleari allargando capisci il perito di coloro che potendo le possedere possono dar vita a conflitti e drammatici sul piano mondiale
E tra gli altri un problema nonostante tutto per la Cina
Perché evidentemente perché evidentemente sarà anche esso uno degli aspetti che verrà discusso è chiaro che in questa fase uno mette in campo quello che ritiene più opportuno ma la questione nucleare che riguarda per esempio Asia quello che ne abbiamo definito per imprese
Luogo entro cui si definiranno le nuove i nuovi assetti mondiali quali ripercussione potrebbero avere e ragionando anche in base a quelli che sono le cose più volte analizzate degli atteggiamenti del Giappone della preoccupazione che gli Stati Uniti vogliono sottrarsi ad una attenzione di difesa nucleare in quell'area oppure fanno finta di disinteressarsi alta per acquisire ulteriori elementi cioè vogliamo provare attentare una diciamo azione di riflessione più puntuale considerando che nel mille diciamo nei temi che l'agenda politica descrive ahimè l'Europa obiettivamente conta molto poco cioè non fa niente per essere attore dentro a questa a questa dinamica
E questo naturalmente è un elemento che anche solo ha messo in cantiere perché evidentemente cioè una sorta di
Definizione per cui l'Europa non solo è marginalizzata ma si Autori marginali da quelli che sono gli ha
Per avvenimenti che stanno disegnando il futuro prossimo alla ricerca di quella diciamo il riposizionamento di un ordine mondiale che noi speriamo sia
Fatto in chiave democratica liberale e di diritto
E e all'inverso altri pensano di poter fissare all'interno di uno schema che quello che possiamo definire delle dittature che hanno un preciso scopo il controllo di pochi sul sulle scelte di
Di tutti ecco
La questione nucleare in quale misura può avere un incidenza e nella specifico
Gli avvenimenti ultimi che vengono letti in modo anche piuttosto casuale annotano segnato delle cose tu sai che ti altri ripreso mi sono espresso su con molta perplessità sulle politiche tram piane però un dato di fatto è incerto la la vicenda iraniana che nasce di fatto da molti anni ma che ha visto anche l'interesse russo appunto di coltivare questo rapporto con le rane che però era anche una vicenda che aveva i suoi percorsi i suoi tentacoli si pensi a tutto il l'apparato terroristico mediorientale Hezbollah Rocco o utile e e e ancor di più a Massa
Che potrebbe essere stato è una chiave interpretativa discutibile in qualche misura spinto nella sua parte più estrema per quanto più estrema di Hamas l'estremità dell'estremità va bene che ha ritenuto di dar vita quella tragedia a un vera e propria una vera e propria forma
Di strage che è stata quella del sette ottobre per allontanare e ridurre la debolezza che si andava configurando nella strategia Putignano e cioè tutto questo intreccio sì configura da una parte con le ambizioni
Legittima non legittime velleitarie o o o di sentimenti del passato e poi dei dati di fatto sostanziali uno di questi è quello nucleare
Favorire una diciamo forma di costruzione di attori possessori di nucleare che incidono sullo scenario generale non possono essere un fattore che possono determinare la scintilla scatenante di un conflitto mondiale dalle tragiche tangibili Lupi
Sì secondo me diciamo
E ingenuo da parte della Cina favorire il riarmo nucleare
Nordcoreana perché che in teoria oggi la Nord Corea può essere usata in funzione antiamericana però
è difficile pensare che la Nord Corea sia completamente controllabile da Pechino per sempre
E quindi la Korea del Nord potrebbe trascinare la Cina in un conflitto che magari essa non vuole o viceversa anche usare le armi nucleari sua passionale nucleare
Per
Rivolgersi rivoltarsi contro la Cina spessa quindi è un gioco
Secondo me ingenuo e pericoloso perché la Nord Corea approvato
Nei decenni di essere non pienamente controllabile del da alcuno
Quindi questa ora è un è un elemento importante ma la Cina oggi sembra pensare che sia più importante nel breve periodo
Mettere una zeppa agitare una sciabola contro l'America che invece curarsi dei pericoli questa sciabola gittata può avere nei nei suoi stessi confronti quindi
E sono calcoli geopolitici secondo me di
Non di lungo respiro
Perché proprio per questo sono tanto più più pericolosi perché non si sa cosa vanno apparati in questo in questo quadro direi che è importante quello che tu dicevi sul ruolo dell'Europa perché oggi quello che succede e che su questi scenari grandi geopolitiche l'America e
Sostanzialmente da sola cioè tutto un appoggio un contributo da parte della della Gran Bretagna del Giappone
Dei fai Weiss come come si dice però per esempio non c'è un allineamento completo tra in via e Stati Uniti ci sono delle differenze e anche molto importanti
Per la politica indiana che è molto più cauta sulla Russia e anche
Fu lui grande quindi il un ruolo Gelli e Unione europea come alleato del dell'America
Potrebbe essere importante anche per aiutare l'America trovare un e quindi un equilibrio di politiche in in Asia e con la Cina perché la frizione con la Cina non deve necessariamente arrivare a uno scontro nucleare anzi De Vecchi cercare di trovare una composizione sentito arrivare uno scontro che sarebbe un danno
Enorme per tutti e in questo forse un mero pacche pensai pensa in grande e pensa quindi anche all'Asia potrebbe essere utile però è inutile
Come dire
Continuare a insistere su una cosa che non c'è che nel al momento numerose dichiarazioni o se l'Europa cominciasse a pensare a se stessa che sarebbe già Sandalo
In quanto proprio pentita di padre europeo abbiamo che sono già lamenta Kaname altri
Se Khdhiri paese in poi un'attenzione è un'ambizione misurata all'interno del della realtà delle cose
Se no comperò c'è un c'è un'altra c'è un'altra cosa cioè d'altro canto mentre c'è questa assenza dell'Europa
C'è anche un'altra un un altro elemento s'è vero che l'Europa
Non riesce a essere proattiva però è anche vero che senza una cornice europea l'Europa sarebbe portatrice e di maggiore Cause
E maggiore destabilizzazione di quanto già non sia cioè è vero che l'Europa non fa abbastanza ma se non ci fosse la cornice loro europea
Ci alleniamo lavorando in un'auto perché dipietrista nel caos i paesi che hanno dato vita nel passato in modo deciso una riunito e attuale nel comma unità europea
Hanno prodotto di causa sul piano mondiale il secolo scorso ce ne è stato di grande di grande Melissa tossica
Se non a caso la Russia vuole la distruzione di questa cornice europea e però secondo me ci sono alcune forze ancora qui
Ingenue secondo me negli Stati Uniti che favoriscono vorrebbero favorire questa fine della cornice europea però sono calcoli
Di nuovo secondo me un poco di di corto respiro non non funzionano perché se se veramente i Paesi europei andassero ciascuno per conto suo sì
Arrivasse a quella distruzione dell'Unione Europea secondo alcune voci che sono arrivate anche i in in Europa con un asse che va dalla Polonia all'Italia
E il caos generale non solo in questa parte di mondo si moltiplicherà ebbe non diminuirebbe
Quindi è un invito a essere prudenti proprio perché si sta andando avanti di si sta andando avanti in sostanza pur con tutte le gli errori le incertezze
In un senso
Positivo però le sfide continueranno Automan Tare con
Le settimane i giorni semplicemente successivi
Bisogna essere molto molto attenti da convinti filo europei si potremmo dire che proprio la drammaticità della situazione potrebbe scatenare una sorta di rivelazione all'Europa di quanto dovrebbe dar forma perché sarebbe utile a sé e al contesto mondiale ultima notazione conclusiva lo faccio a te che hai un'esperienza più diretta per quanto riguarda l'aria che quello appunto asiatica e cinese in particolare queste di Taiwan ti sembrano elementi tattici oppure possono anche portare alla luce delle preoccupazioni anche delle dire
Potrei dire anche una cosa pur di nuovo alle debolezze cinesi non perché la Cina sia debole ma perché nel contesto generale la Cina e abbastanza me l'ha insegnato un po'anche pieni ragionamenti che abbiam fatto una sorta di disadattamento ha una capacità di governo complessivo delle situazioni la vicenda evitare quanto può esplodere all'improvviso oppure fa parte di una passaggio tattico oppure contiene in sé elementi che possono invece sfuggire di mano
Il ferimento aggressivo qual è la tua sensazione ecco ecco tutta la mia situazione naturalmente parte da un da un caveat cioè
L'esperienza dell'Ucraina ci dimostra che
Eventualità che sembrano remote in realtà si realizzano cioè nessuno pensavo quasi nessuno pensava cioè erano pochissimi che pensava che effettivamente la Russia sarebbe arrivata un'invade l'Ucraina invece lo ha fatto quindi non possiamo escludere niente detto questo
Alla luce anche della
Grande del grande repulisti che c'è stato nell'esercito cinese decine di generali e ammiragli destituiti son messi sotto processo in chiesa eccetera
Quindi la catena di comando cinese sembra molto debole e forse in questo c'è anche un elemento tattico cioè governo cinese vuole capire se questo nuovo sistema di comando funziona non funziona dove dove funziona è cosa può fare cosa non può fare
Quindi c'è anche questo elemento tattico forse in queste in queste manovre dimostrare all'America e che anche se mancano tanti generali le forze armate cinesi comunque funzione
Per questo io non credo che ci possa essere un'esclusione immediata o nel breve termine di di di ambizioni cinesi sul tema anche sono peraltro molto però pericolose da attuare cioè
Secondo me invece un elemento di gioco a scacchi con
Con l'America di
Di preparazione del del del vertice in quei sotto cascate come dicevamo
La l'America ha mosso un un suo cavallo facendo cadere un pezzo il Venezuela
Che era in qualche modo controllato aiutato
Dalla Cina stessa quindi
Secondo me siamo ancora a schermaglie tattiche dove però affatto
Come dire facendo da una riserva ovvio ovvia e di prudenza io non credo che dovremmo aspettarci grandi sommovimento intorno a The One
Prima della dell'incontro tra tram per esigibili
Ciò non esclude Perotti all'interno di Taiwan
Ci possano essere proteste
Anche
Anche agitazioni pesanti perché l'opinione pubblica di Thérouanne e
In parte anche legittimamente divisa sul sul sul futuro dell'isola e quindi possibile che ci possano essere agitazioni in questo senso
Bene seguiremo come ovvio questa lo sviluppo di questi avvenimenti ti ringrazio e e appresso risentirci
Grazie mille
