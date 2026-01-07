07 GEN 2026
intervista

Il caso Bellavia -"Report". Intervista al senatore Walter Verini

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 14:48 Durata: 7 min 33 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Il caso dei di file rubati dall'archivio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente della trasmissione Rai Report.

"Il caso Bellavia -"Report". Intervista al senatore Walter Verini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Walter Verini (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle 14:48.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Archivio, De Donno, Dell'utri, Destra, Gasparri, Giornalismo, Informazione, Mafia, Mori, Parlamento, Politica, Rai, Servizi Pubblici, Stragi, Striano.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo col senatore Walter Verini del partito democratico per parlare
Delle di questa interrogazione che sono state presentate su report sul consulente di dire porta l'avvocato Bellaria allora io le volevo chiedere se cosa pensa di queste interrogazione che sono state presentate da Forza Italia dal senatore Gasparri e e soprattutto lo considera un attacco a Report
Beh difficile non considerarlo tale quando si muove Gasparri Gasparri ha dei chiodi fissi nella sua attività politica uno di questi attaccare il giornalismo di inchiesta in particolare porta e e lo fa cogliendo tutti i pretesti tutte le occasioni
Questa è una di quelle ora noi c'è un'inchiesta vediamo cosa è successo
E comunque sia il consulente viene poi mi pare della via della via una pare una parte lesa visto che è una sua collaboratrice dovrebbe aver sottratto alla sua agenzia
Un numero importante di fine era sui quali lui lavorava con la sua attività professionale quindi francamente è porta ASP a sua volta non aveva un rapporto spesso l'abbiamo visto
Commentare anche con grande competenza situazioni finanziarie Signal situazioni legate al riciclaggio situazione rilegata intelligente
Opachi paese gruppi aziende nel rapporto spesso con togato
Il pacco col mercato e con la stessa politica quindi ampiamente io ho sempre considerato servizio pubblico quello viene poi anche in queste circostanze
Evidentemente per Gasparri no evidentemente Gasparri e pensa che cercare di fare luce come fa sempre post su tante vicende anche a volte in maniera urticante nel giornalismo di inchiesta se urticante
Verso tutti perché è un contropotere evidentemente questa cosa Gasparri turba i sonni Sonni così come turba i sonni di Gasparri e l'altra vicenda per la quale in questi giorni si è prodotto in ulteriori attacchi addirittura cercando con un'intimidazione non riuscita di non mandare in onda domenica scorsa alla trasmissione perché si parlava ancora in quella trasmissione di possibili per qualcuno sicuri Peralta rinnovo ma si parlava di possibili intrecci tra le stragi e l'estremismo nero neofascista
Delle Chiaie mammone Fioravanti insomma i nomi sono sono quelli e ora
Dalla messa in interesse
A partire dal delitto Mattarella fino alle stragi di Capaci tra l'altro ieri ricorreva dopo le elezioni l'anniversario diversa
Dorme se l'interesse del Paese della politica e del Parlamento
Che si squarci Novelli che si fa provi a fare luce a scavare ulteriormente
Pozza questo poi può darsi che cos'è che dice poco ma andranno verificate le mani ecco quindi si l'ho considerato un attacco molto grave i file lei fa fatica a pensare che
Ci sia stata un'attività di dossieraggio
Ma Dini in genere il dossieraggio una pratica mirata nei confronti di qualcuno
Ma ripeto ammesso e non concesso e lo accerteranno i i magistrati mi pare di aver letto dai giornali agli questa che c'è un'inchiesta e non mi si credo che la magistratura comunque in seguito a una denuncia insomma c'è stata c'è stata una denuncia perché sono stati sottratti dei file cioè e un po'come sulla vicenda si stagliano non si capisce aveva chi rispondeva gusto Stajano perché ma faceva gli accessi su tutto sui calciatori su qualche politico non di primissimo piano per la verità sul delle monache di Santa Severa e altre cose non so che disegno
Avesse so che però chi guidava la all'epoca l'Antimafia penso Cafiero De Raho certamente era una parte lesa quest'attività di di di Striano
E qua non conosco i dettagli di questa perché la Commissione antimafia non se ne è occupata così come si è occupata del caso Striano ma tuttavia mi sembrano evidentemente non mi sento di escludere ma c'è stata una persona che secondo quanto è stato denunciato
A sottratto dei file e non si sa bene come li abbiamo usati fine molto sensibili ma son due cose diverse porta non ha usato quei file report fa le sue trasmissioni d'inchiesta che ripeto a volte sono scomode per tutt'ma sono comode per la democrazia perché il giorno il giornalismo di inchiesta è un conto poteva e i contropoteri in una democrazia non vanno zittiti vanno come dire sostenuto solleverà la questione anche l'Antimafia
Ma per il momento no non abbiamo già sollevato dichiarazioni mia e della senatrice Rando
Quando quel pomeriggio di domenica c'era stata il tentativo di non mandare in onda né di queste cose ne abbiamo parlato ora c'è un tentativo al di là di Gasparri anche se gli ascari e la come dire la punta di diamante di questo tentativo c'è uno una destra che vuole circoscrivere le stragi dei primi anni novanta al filone Marzia e appalti punto
C'è stata in un'audizione recentemente ho c'è stata tutta qua questa è la tesi del generale Mori
Il cui collaboratore più stretto De Donno e quello che dice ancora oggi oggi non prima delle condanna di stimare
Dell'Utri che è stato condannato per associazione mafiosa e lo stesso morì che dice di non stimare pendente la procura
Insomma questo lungo sta facendo la regia di un tentativo che quello di ieri
Quelle stragi vennero fatte solo per il filone mafia appalti
E c'era che esisteva e che va certamente come dire anche quello appena torno in tutti i suoi aspetti ma ma
In quegli anni ci fu anche qualcuno che tentò di cambiare il corso politico del Paese e quindi quelle stragi
Sicuramente rispondevano anche a disegni politici nazionali
Su questo la destra vuole tenere il coperchio chiuso possono fare quello che vogliono ma noi faremo relazioni di minoranza in tutte queste cose le diremo
Non permetteremo politicamente a questa destra
Di riscrivere la storia
Dell'antimafia in questo Faenza
Grazie come sempre il senatore Maurizio Castro c'era Maurizio Gasparri Walter Verini e il partito democratico

