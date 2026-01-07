"Il caso Bellavia -"Report". Intervista al senatore Walter Verini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Walter Verini (senatore, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).
L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle 14:48.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Archivio, De Donno, Dell'utri, Destra, Gasparri, Giornalismo, Informazione, Mafia, Mori, Parlamento, Politica, Rai, Servizi Pubblici, Stragi, Striano.
La … registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
