Conferenza stampa del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della riunione straordinaria dei ministri dell’Agricoltura europei

La registrazione audio della conferenza stampa dura 28 minuti.
Allora grazie pervenuti a questa conferenza stampa un saluta l'ambasciatore ce la stanno sapere Cannavaro al capogruppo fidanzate qui Almieri collaboratori che sono insieme a me qui per questa importante riunione che si svolgerà oggi sette gennaio
Qui a funzionale tra i ministri dell'Agricoltura europeo spero che con queste condizioni di tempo tutti riescano ad arrivare perché l'argomento che andiamo a trattare fondamentale ed è un argomento intanto di principio
Il ruolo della agricoltura in Europa e per l'Europa per quello che riguarda l'Italia è chiarissimo da due anni a questa parte
Siamo riusciti anche a farlo comprando in Europa dal primo giorno dell'insediamento del governo per lo Meloni è stata una significativa e irrilevante affermazione gli agricoltori sono gli elementi fondamentali per la tutela dell'ambiente
Dell'ecosistema della biodiversità
L'agricoltore è il gusto del territorio l'agricoltura è centrale per questo ed è centrale per la garanzia di sicurezza alimentare di sovranità alimentare inizialmente l'Italia era una voce abbastanza isolata oggi una
Un'azione che è riuscita a determinare questo indirizzo anche all'interno del quadro europeo ed è evidente a tutti come l'impostazione del nostro governo sia riuscita a caratterizzare l'azione
Rispetto al modello agricolo che guardi con attenzione alla produttività alla capacità di resilienza delle imprese agricole e nulla più invece con una impostazione che sacrificavano a nostra produzioni a posizioni ideologiche devastanti che avevano visto in particolare nel Green dirle la loro massima espressione questa inversione di tendenza riteniamo sia un risultato
Verificabile il ed evidente
In realtà lo abbiamo fatto contro l'Europa non l'abbia fatto per l'Europa perché i principi che ho appena declinato sono quelli sanciti nei trattati europei in particolare nei trattati
Di Roma del cinquantasette che nelle loro evoluzioni successive che avevano visto nella politica agricola comune
La prima predisposizione dell'Europa a trasformarsi da Concetto giocherà antico a concerto politico cioè azioni comunità europee che mettesse in condizione questo continente di ragionare in termini politici su come migliorare la condizione
Economica e ovviamente di tenuta del proprio tessuto sociale
Siamo ripartiti da lì e abbiamo insistito perché si tornasse a immaginare questo tipo di impostazione non solo nei concerti e nei presupposti ma anche delle azioni che dovevano derivarne
E quando si parla di azioni si parla ovviamente di una predisposizione di politiche anche in termini
Finanziaria le capacità di resilienza di alcuni tessuti
Di produzione dipendono da come si incentiva il loro sviluppo
La Commissione a nostro avviso aveva lavorato su questo non esattamente nella modalità che rispondeva a questo tipo di impostazione io devo ringraziare il grande impegno che il vicepresidente Fitto messo nella trattativa insieme al commissario anziano per tentare di proteggere questo sistema ma non era riuscito appieno a permettere agli agricoltori di vedere configurate
In termini finanziari quelle aspettative di Preah allocazione di risorse sufficiente a tenere in piedi il sistema si parlava di tagli
Potenziali che potevano arrivare al ventitré per cento
Una rinazionalizzazione delle risorse che lasciava i singoli governi la determinazione di quanto investire sulla agricoltura e quanto invece eventualmente uno spendere per altri tipi di politica
Questo per noi la negazione di quello che è il principio delle politiche agricole comuni oggi abbiamo fatto dei passi avanti significativi ed imputabili per la maggior parte all'azione che la presidente Meloni e tutti abbiamo svolto in queste ultime settimane in particolare nelle trattative con la commissione alcune garanzie sono già certificate
Dalla letteratura presidente fondarla N ha trasmesso ai governi in cui si assicura che i fondi
Del dieci per cento
Sui quali c'era una indeterminatezza rispetto alla definizione di investimenti per la ruralità si parlava di aree rurali
Possono a vivere come predilezione quello che per lui il l'impegno cogente la spesa in capo agli agricoltori ancora chiederemo ulteriori
Anche nella riunione di oggi specificazioni ma a al di là delle parole parlano oggi delle cose delle così che sono scritte di impegnative da parte
Della presidente fondarla Arianna e ovviamente anche oggi
Verranno ribadite
Dai commissari competenti
Ai temi in questione oggi sapere ci saranno sia il commissario anziano il commissario Marelli e credo anche il commissario secco ICE anche sitter una questione che parallela a questo tipo di ragionamento che il competitività sulla piano internazionale quindi la capacità di aprire nuovi mercati di valutare ragionare di semi tariffari immagino che questo sia un elemento secondario del vostro interesse quotidiana maggio e ci arrivo
Abbiamo chiesto che venissero o Preah Luca
Risorse per il mondo agricolo riuscendo ad avere l'impegno per quarantacinque miliardi ulteriori che significa sostanzialmente per l'Italia aderì più risorse di quanto avevamo nel settennato precedente
Si partiva dal potenziale taglio del ventitré per cento arriviamo ad avere più risorse rispetto a quanti ne avessimo
Nella settennato precedente sul sistema agricola
Complessivamente soddisfacente ancora cioè da lavorare su questo noi consideriamo ogni scalino di arrivo quello di partenza per nuovi risultati anche in questo caso riteniamo si debba ragionare di una prenotazione delle risorse che preveda anche una distinzione all'interno del fondo unico se proprio deve rimanere
Il fondo unico così come sembra delle risorse in agricoltura che rispondano alle regole della agricoltura e non altre regole di carattere generale che impattano sull'agricoltura in modo al nostro avviso
Molto critico e che riteniamo quindi non compatibili con questo tipo di indirizzo nel contempo se non ho dimenticato tre questioni riguardante la PAC
Abbiamo invece le questioni dei rapporti internazionali noi siamo una nazione esportatrici abbiamo sempre detto che guardavamo agli accordi internazionale
Dove si vanno a eliminare le barriere tariffarie non tariffarie Sempre con uno sguardo positivo salvo quando metteva hanno in discussione alcuni elementi di logica se tu impone delle regole ai tuoi produttori limitandone la capacità di competere sui prezzi è ovvio che non puoi avviene un sistema tariffario che mette in condizione altri di competere sui prezzi non per l'efficientamento delle loro imprese del loro modello ma semplicemente perché non rispettano le tue stesse regole
Riguardo i diritti
Dell'ambiente diritti dei lavoratori eccetera eccetera la vicenda del Mercosur è una vicenda tradimenti incidentale
Riteniamo che questo principio debba essere un principio di carattere generale non si possono più chiudere Accord a livello internazionale che mettano in discussione
Il nostro sistema economico europeo o anche solo una parte di questo guardando al sistema italiano abbiamo sempre detto che per noi il Mercosur è un'ottima occasione come sistema esportatore
Abbiamo ovviamente di vantaggi sicuramente sul sistema industriale abbiamo grandi vantaggi anche con gran parte del sistema agricolo immaginare il sistema vitivinicolo il sistema legato alla produzione casearia il sistema di produzione olivicolo si apre un grande mercato Seattle attraverso il la chiusura anche delle forme di protezione del con le nostre denominazioni
Immaginare in un mondo in cui c'è chi mette in discussione le indicazioni geografiche proteggere le nostre cinquantaquattro indicazioni geografico la corda d'arco sul significherà non avere più parmesan che fa concorrenza al parmigiano non avere più altri prodotti che Murano in termini Italian sounding
Qualità che poi non viene riscontrata nemmeno dal consumatore finale
è ovvio che non eravamo disposti e non siamo disposti a sacrificare alcun settore l'abbiamo detto fin dall'inizio e quindi abbiamo chiesto
Salvaguardia del mondo produttivo che poteva essere danneggiato da questo tipo di accordo che cosa chiedevamo sostanzialmente e già lo abbiamo ottenuto
In precedenza
Una dotazione finanziaria che supera i sei miliardi sei miliardi e trecento milioni che serve a garantire rispetto a delle fluttuazioni di mercato che danneggino alcuni settori
Ma non ci interessa
Pagare il funerale a qualcuno non interessa invece col qualcuno resti in vita e utili a produrre e allora sulla vicenda del freno a mano
Siamo intervenuti in una trattativa anche da con voto in Parlamento europeo ringrazio tutte le forze politiche per atti italiane che si sono mosse quasi all'unisono
Su questo tema perché si arrivasse a un freno a mano che ancora non ci soddisfa pienamente ma che passa dal dieci all'otto per cento
Rispetto a rischio di invasione di prodotti nuovi deprezzamento degli stessi anche solo in una singola nazione europea se questo avverrà per una quota a oltre l'otto per cento che crediamo debba essere riportata quella del Parlamento europeo ha posto alla cinque per cento con adeguati controlli permetta di sospendere gli effetti dell'accordo Mercosur quindi sì azzera se le modalità che verranno garantite i controlli combinato disposto tra controlli cioè percentuali di variazione verrà mantenuta il
Rischio di invasione di prodotti che ogni tanto qualcuno in maniera spropositata
Descrive racconta non è ancora sufficiente lo impieghiamo vi chiediamo e chiederemo anche oggi e auspichiamo che ci sia questo termine
Chiaro reciprocità reciprocità quello che vale per i nostri vale anche per i prodotti che entrano a competere con i nostri prodotti questo è l'elemento fondamentale che ci mette in condizione di avere un buon accordo che diventa un ottimo accorto che era il lavoro sul quale ci siamo concentrati come sapete abbiamo rinviato richiesto il rinvio della firma del Mercosur proprio credere queste garanzie e ha avuto anche qualche forza politica che polemizzare la dicendo perché lo chiedete perché l'Italia non si accontenta
Se c'è il buono e si può arrivare all'ottimo sì bene tende ad arrivare all'ottimo e su questo che stiamo lavorando
Quindi contiamo nella riunione di oggi che vagano esplicita in maniera chiara
Le cose
Che vi ho appena sottolineato per arrivare poi a sbucare una situazione che metterà in condizione di avere un'Unione europea più forte e competitiva e un'Italia all'interno di unione europea che si dimostra capace di incidere in ultimo ma non per importanza rispetta la produzione del mondo agricolo abbiamo la vicenda dei fertilizzanti
Una lascito tra virgolette ancora delle posizioni ideologiche del credibile regolamento sui fertilizzanti sul regolamento che
Discutibile prima degli eventi geopolitici che hanno caratterizzato gli ultimi anni è diventato problematico in maniera particolare in questo momento i fertilizzanti che importiamo
Per gran parte vengono date coinvolte in crisi di carattere internazionale
E ovviamente sono sottoposti ad esempio a sanzioni portano a un momento quindi dei prezzi sul mercato dei fertilizzanti l'aumento dei prezzi a unità costo di produzione diminuisce la competitività delle aziende il Regolamento che parte dal primo di gennaio impone tariffe aggiuntive
E quindi noi ne abbiamo richiesta la sospensione degli affetti
Non chiediamo la sospensione del Regolamento perché non vogliamo entrare nel merito del regolamento sospendiamo gli effetti ad oggi in maniera tale che si sterilizza i il rischio dell'aumento dei prezzi di produzione per i fertilizzanti e abbiamo chiesto con lettera formale inviata
Al commissario Hansen anche che si tenga conto che se gran parte di questi prodotti provenivano da aree coinvolte nelle crisi tipo Russia ebbero e Bielorussia e non potendo toccare
Le vicende legate alle sanzioni nemmeno volendole toccare dobbiamo guardare ai Paesi terzi sui quali c'era un sistema di dazi molto elevati quindi puntiamo alla sospensione anche dei dazi rispetto ai fertilizzanti per i paesi terzi che ce li forniscono e quindi anche da questo punto di vista dei risultati che dovrebbero essere addirittura positivi in termini di Trezzo tutto questo ovviamente oggetto della riunione di oggi quindi posso anticipare
L'esito della stessa la verificheremo chiediamo di avere non solo parole chiare ma anche un documento conclusivo che racchiuda quanto chiesto va l'Italia quanto ottenuto già
Nelle lettere al rinvio anticipato e che ovviamente ancor di più all'esito della riunione di oggi potrà essere certificato
Ne come presupposto di un lavoro che ancora a lungo ma che certamente oggi vede un modello europeo che guarda alla competitività alla difesa delle proprie produzioni
Con un occhio più attento rispetto al passato
Ma insomma eccetera al è chiaro che quindi varie sono gravi Marco
Sonora soddisfacenti in Italia occorrono Zampi isolato la richiesta di sospensiva dinanzi normalmente per così dire richiesto grazie dagli altri Paesi
Sulla seconda sì sulla prima invece l'Italia
Sta per sporgere una riunione molto rilevante qui ci sono tre commissari importanti ognuno di loro ha un ruolo in particolare tra tutti il ruolo più importante oggi a nostro avviso l'avrà il commissario Carelli perché il Regolamento
Che non dimenticare il Mercosur viene firmato
Ma poi a una fase parlamentare in cui deve essere approvato e ancora di più una fase conclusiva in cui corre per rivoterà
Per l'approvazione definitiva quindi tra questo e quel momento la firma impegnativa ma ovviamente c'è il tempo per verificare che le condizioni noi stiamo chiedendo
Di garanzia per il nostro mondo produttivo si verifichino questo è il dato quindi aspettiamo l'esito della vita di oggi in cui queste premesse vengano certificati se verranno certificare tutte le premesse che ho appena descritto di garanzia del nostro mondo produttivo nel suo complesso evidentemente noi approveremo in questa fase la sottoscrizione dell'accordo non dovesse essere così ne parliamo dopo
Faccio Carruggio proprio sul commissario
Se non ricordo male pacchetti omnibus sono stati introdotti
Ha già annunciato una serie di misure per rafforzare i controlli rendersi tenersi conto dogana ben più un pochettino bus
Si è azzerato ciclicamente il minimo consentito Carlo Conti illegali nell'Unione Europea
Questo sarebbe sufficiente d'insieme queste garanzie
Va bene Ducklair Grandetto a alcune cose sono state anticipate dal commissario oggi Leonard lei li ascolteremo si parlava anche di percentuali di controlli per lui non è determinante
La percentuale dei controlli e il principio che poi affidato alle regole che l'Europa deve mettere in campo permetta i nostri imprenditori di competere alla pari con gli altri
Tanti i costi di produzione dei nostri derivanti da regole che ci poniamo alla salvaguardia anche delle persone da qui se ne consumano dell'ambiente dei lavoratori tutte legittime e devono essere rispettate anche dagli altri
Quindi su questo tema in particolare per quanto riguarda il commissario Barelli per quello che riguarda le norme fitosanitarie
Rispetto ad alcune cose già fatte chiediamo anche oggi ne sentirà il bisogno giace annunciato che dirà parole vediamo quanto saranno chiare degli elementi di certezza
Questo è
La cosa che cerchiamo e che auspichiamo
Già
No ancora
Cosa che questa condizione necessaria ci sarà
Guardi le nozze non ragiona ormai per s'non ci sono punti chiave c'è un quadro complessivo l'elemento della reciprocità è un elemento molto rilevanti il Parlamento non noi Parlamento ha portata al cinque poi in fase di corre per sé ritornati all'otto
Ecco noi riteniamo che ci possano essere i margini per ritornare tendenzialmente a cinque
Quanto sia dirimente dirimente coraggio daremo nel quadro complessivo siamo abituati a vedere l'esito di una trattativa in cui certo quando fa una trattativa non può tenere tutto quello che auspichi Tc Ghedi avvicinare il più possibile se quella trattativa per te risulterà essere una trattativa a buona e quindi lavoriamo per raggiungere il massimo dei risultati possibili
Giudicheremo se l'esito della trattativa sarà sufficiente per quanto ci riguarda abbiamo fatto dei passi eccezionalmente utili che sono frutto peraltro li voglio ringraziare perché sono stato fino adesso in una conferenza con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo agricolo non solo italiane
Per ragionare di un quadro che limite sempre in condizioni di essere aggiornati sia su quello che il loro auspicano
Sia sul fatto che il Governo ovviamente ministro dell'Agricoltura ministro dell'Agricoltura ma il governo non è il sindacato degli agricoltori deve ragionare sempre in un quadro ampio in cui siano garantiti tutti siano carenti gli agricoltori ma sia garantito il sistema nel suo complesso
Ci dica come si stava
Tra de diciamo concessioni così
Con il figlio nel contenuto anche
Tagliare dove funzione
Non c'è sulla base di ieri le sono inutili finanziarie la politica agricola
Voi vi stimato all'incirca dieci miliardi dividere otto pellicole italiane
Ammesso che questo cartoon ossia Graziosi longobardo una proposta da funzionante chi poi dovrà essere negoziata
Consiglio dal Parlamento lo abbiamo visto quelle precedenti proposte del quale eliminare in parte utilizzato spesso distanti stavolta quindi
Questi questi fondi aggiuntivi in realtà
Sono virtuali poi in questo momento sta riprendendo un sta citando una proposta nessuna garanzia e sarà quella finale quando il bilancio il voto del partito
Mi permetta all'inizio dell'anno di essere scherzoso se lei dovesse ragionare sul suo stipendio pensare al di che la trattativa si è utile partire dal doppio di quello che
Pensa di ricevere oppure
Dalla metà noi perse pensiamo che sia utile aver fatto un passo per arrivare a quello che volevamo ciò aumentare le risorse per la PAC e io non vedo da parte del Parlamento che già si è espresso più volte
In linea con questo tipo di impostazione alla Commissione sorta da questo punto di vista l'aumento delle risorse una possibile passo indietro sarebbe in contrasto con tutti gli indirizzi del Parlamento europeo quindi io giudico la posizione che la commissione assunto una posizione di partenza molto rilevante che vede in condizione il nostro governo di assumere impegni chiari sulle risorse che corrispondono esattamente a quello che lei certificava a risorse che permetteranno di avere di più di quanto abbia avuto nel settennato precedente non riesco nemmeno a comprendere perché ipotizzare che sia un fatto negativo che la commissione ci non concede prende atto Calamo ragione questo è l'esatta definizione rispetto a a quanto sta accadendo che le risorse erano da riallocare e che dovranno essere sufficienti a compensare le esigenze di un mondo agricolo decisivo per le sorti dell'Europa quindi io credo che sia oggettivo che ci sia stato un netto
Passa avanti e immaginare una ritorna indietro con i governi nazionali
Che sono tutti sostanzialmente a favore di questa impostazione il Parlamento per Messina indirizzato rispetto a questi in senso positivo una ipotesi abbastanza residuale
Ma un'alternativa prima
Procedurale oggi oggi consigliere straordinario quanto presidiare difficile lo si fa in commissione ma il ruolo del Consiglio questa cosa cioè quando ci sarà un'abitazione consiglio una presa di posizione del consiglio quindi dei cristalli
Un Governo suoni
Ma io credo che sia un fatto oggettivo e questa cosa non nasce tra i ministri l'agricoltura cioè forse
Ma le persone attente come voi saranno resi conto che c'è stata una riunione qui a Bruxelles alla quale ha partecipato il presidente Meloni la quale ha dichiarato qual era la propria aspettativa rispetto al mondo agricolo e che questa riunione nasce da questo tipo di impostazione c'è questa riunione dei ministri agricoltura prolungato di Fischer
Diciamo aggiuntivo
Nasce dalla posizione italiana
Credo che sia oggettivo certo ci sono altre nazioni cavano posso problemi figuriamoci per l'Italia che ha chiesto di arrivare a questo momento con delle certezze se oggi a questa riunione è perché l'ha chiesto l'Italia forse qui a Bruxelles e si era un po'disabituati al fatto che questa nazione fondatrice e tra le principali potenze economiche europea potesse incidere così ma insomma io credo per abitudine
Cerchiamo di considerarlo un fatto normale avveniva per la Francia prima per la Germania deve avvenire anche per l'Italia
Grazie sui fertilizzanti
Con la Francia
Ma ci sono altri paesi sulla vostra stessa linea anche sul Silvana
Uno di riunioni visto se il primo dimostra mi sarei seccato le il dodici per cento rimane
Le nostre stime
Particolarmente città
Il zampino
Praticamente una scultura ellenistica delle assicurazioni con ideologie
Sufficienti in
Per oggi lesivo contatterà il sei dovesse arriva situazioni ogni stabilimento
No nostro avviso elementi formata lettera della folla che non è un elemento secondario nel senso che io faccio il ministro ritengo che il la figura pro-tempore che incarno
è importante ma se la Presidente Meloni firma una cosa vale più di quanto posso dire io questo è scontato sul piano nazionale e immagino che valga anche
Qui DNA Europa dopodiché ancor di più oggi si entra nel dettaglio e quindi io auspico che ci sia un documento finale che verrà prodotto a margine della riunione
Di oggi che codifichiamo ancora meglio declini ancora meglio i punti sui quali e ci si è chiarito sulla vicenda dei fertilizzanti è ovvio che la posizione italiana
Dove andiamo a suggerire anche quelli che possono essere gli elementi la Francia è una posizione leggermente differenti che ne abbiamo tre villette superato nei fatti non lo chiediamo la sospensione lo dicevo prima
Il si fa ma chiediamo la non applicazione del sistema tariffario e aggiuntivo che ci sia anche la sospensione dei dazi dei paesi rispetta l'importazione dei paesi terzi perché
Compensa non
Discutere le vicende legate al sistema sanzionatoria quindi questo quadro che emerge da una parte non c'ha visto mai isolati anzi devo dire l'Italia su entrambe le vicende viene considerata decisiva e non lo dico io da italiano ma credo che sia fatto oggettivo che ci riconoscono tutti l'abbiamo sempre fatto guardando relazioni con gli altri io costantemente di rapporto anche con paesi che hanno posizioni politico politiche generali anche quelle ma che hanno
Argomentazioni sui singoli temi differenti ho parlato questa mattina mio collega l'ANAS spagnolo
Parlerò con il collega polacco con la collega francese e hanno loro posizioni dentro il Mercosur agli antipodi l'Italia è stata baricentrica da questo punto di vista quindi ha detto con molta serenità nessun pregiudizio ragioniamo di così
Concrete sulle cose concrete si trovano le soluzioni la ragione per la quale se oggi esiste un'unione europea perché quelli che l'hanno fondata non erano ideologici ma molto concreti nelle cose che facevano e che hanno ragionato per arrivare a soluzioni
C'è una domanda
Trovar pace espandendo risultano suo visto quanto detto se possibile una firma l'accordo già ma osare
Guardi non dipende dal ministro Agricoltura e quindi io non rispondo alle questioni avete qui poi ambasciatore
Saprà magari tardi
Elementi aggiuntivi rispetto a questo io faccio il ministro Agricoltura sono qui oggi per garantire che il sistema agricolo italiano sia più forte e competitivo e sistema agricolo europeo sia più forte
E competitivo questo l'obiettivo che ci siamo posti lavoreremo ancora su questo tipo di scenario vi auguro un buon due mila e ventisei ritrovandoci ogni anno a migliorare il servizio
Grazie grazie
