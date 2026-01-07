Incontro con la stampa del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della riunione straordinaria dei ministri dell'Agricoltura europei

Con Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Politiche Forestali, Fratelli d'Italia).
La conferenza stampa è stata organizzata da Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Sono stati trattati i … seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Agricoltura, Ambiente, Concorrenza, Costi, Economia, Fertilizzanti, Geopolitica, Importazione, Impresa, Italia, Mercato, Mercosur, Ministeri, Politica, Produzione, Sanzioni, Sviluppo, Tariffe, Unione Europea.
La registrazione audio della conferenza stampa dura 28 minuti.
leggi tutto
riduci