07 GEN 2026
rubriche

Asiatica - La fine di Maduro minaccia gli interessi della Cina in America Latina?

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 35 min 25 sec
A cura di Luciana Bruno
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale.

Ospite della puntata Andrea Merlo, analista di relazioni internazionali.

Puntata di "Asiatica - La fine di Maduro minaccia gli interessi della Cina in America Latina?" di mercoledì 7 gennaio 2026

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Cina, Esteri, Maduro, Venezuela.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 35 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

