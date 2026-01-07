07 GEN 2026
Voci Africane - Trasmissione del Movimento degli Africani con il coordinatore Steve Emejuru

RUBRICA | di Andrea Billau - RADIO - 15:38 Durata: 28 min 8 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
Ospite: Marco Omizzolo, ricercatore Eurispes Argomento: Il Sistema del Caporalato.

Puntata di "Voci Africane - Trasmissione del Movimento degli Africani con il coordinatore Steve Emejuru" di mercoledì 7 gennaio 2026 condotta da Andrea Billau con gli interventi di Steve Emejuru (coordinatore del Movimento degli Africani), Marco Omizzolo (ricercatore Eurispes).

Tra gli argomenti discussi: Africa, Agricoltura, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, Economia, Immigrazione, Impresa, Latina, Lavoro, Moda, Prevenzione, Sfruttamento, Sicurezza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

Radio radicale benvenuti a una nuova puntata di voci africane come sempre con noi il coordinatore della movimento degli africani si teme giuro benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale
Capire però reale occorrano Bonanno ovviamente e
A questo punto come di solito anche in questo due mila ventisei iniziamo con il rito iniziale di voci africane a te la parola circ
Bene come di consueto noi passiamo il microfono all'ospite che si auto presente brevemente pronto i Pronto buongiorno vogliono così
Sono Marco Omizzolo sono un docente universitario socio politologi e delle migrazioni e mi occupo da ormai da vent'anni di lunedì e contrasto allo sfruttamento lavorativo l'emarginazione dei migranti nel mercato del lavoro soprattutto agricolo
Di questo Paese e quindi attività di ricerca ma anche di contrasto di fatto con iniziative varie contro questa piaga enorme della nostra
Sì in una parola contro il caporalato è da questo punto di vista tutti se è occupato moltissimo della della pianura pontina e proprio adesso infine due mila venticinque c'è stato un altro grave episodio un'altra morte di un bracciante agricolo
Indiano se non sbaglio raccontaci
Chi è l'ennesima tragedia in un territorio che è appena cento chilometri da Roma ancora una volta lavoratori
I vigili indiana e dico di origine indiana perché la comunità migrante extra comunitaria più presente in quel territorio
Che anziché andare a lavorare in regola e tornare in sicurezza nelle loro abitazioni vengono in questo caso investiti si trovano quindi in situazioni di gravissimo pericolo perdono la vita dentro un sistema economico esso voto per colpa degli imprenditori ma anche per come viene diffido quel territorio senza più la possibilità di tornare dai loro familiari non è il primo caso
Ne registriamo attraverso il nostro osservatorio almeno una quindicina ogni anno quindi circa uno al mese forse anche qualcosa in più
Chi con una forma sistematica cioè l'abbiamo da molti anni a dimostrazione del fatto che il tema nonostante la sua drammaticità non è un'udienza
Per la politica gli vogliamo come braccia non ci interessa se poi come persone muoiono
In un'attività che ricorda è quella del bracciante dato che è particolarmente faticosa
Peraltro noi parliamo di braccia andato di caporalato il pensando la raccolta degli ortaggi dobbiamo pensare anche alla al settore lattiero-caseario alle famose mozzarelle no di Buffon lavorò di altro tipo che vengono prodotte con la fatica e lo sfruttamento di questi nostri amici lavoratori e lavoratrici che vengono loro diritti fondamentali cioè non parliamo di persone che soltanto sfruttate perché lavorano troppe ore
Troppe ore retribuzioni inferiori anche del settanta per cento rispetto a quello che prevede il contratto di lavoro linguaggi razzisti violenze di tematiche a volte la morte sul posto di lavoro cui in itinere
è una tragedia che si ripete di cui diamo secondo me tutti responsabili
Ecco Marco dare la situazione diciamo che continua a essere grave nella pianura pontina ma in realtà in tutta in tutte le zone agricole italiane no perché si è scoperto molto presso che non era solo il sud del del nostro paese ad avere questa problematica ma anche il Nord Dusi
E io proprio al lordo mi voglio spostare trite salta spostandoci però dal dall'agricoltura
A altre lavorazioni perché vorrei parlare con te ne abbiamo già parlato in caso per esempio dell'indagine sulla tozzo che produce scarpe
Che è stata indagata tre suoi mentre sono stati indagati dal PM
Milanese Paolo Storari che poi a inizio dicembre
Ha inviato i carabinieri dell'ispettorato del lavoro nelle sedi di tredici marchi della moda tra cui i colossi del russo per acquisire tutta la documentazione su governance e sistemi di controllo interni
Le attività di audit
E
Praticamente nel mirino dei nuovi accertamenti sono finiti Dolce e Gabbana Versace Prada Gucci Missoni Ferragamo il Savona giro Shipping Coco Chevelle Adidas
Alexander McQueen Italia of White operating
E e hanno
Appurato ha scritto il PM
Il queste ispezioni in grado di coinvolgimento dei tredici Brenda dell'utilizzo della manodopera sfruttata degli opifici dormitorio
Su cui i carabinieri hanno condotto ispezioni la idoneità dei modelli organizzativi adottati dalle società per i controlli sulla filiera
Vogliamo approfondire Marco
Ma io direi intanto che c'è un punto un trait d'union tra l'agricoltura e l'alta moda
E lo possiamo sintetizzare nel Meridiani
I veleni che vi è certamente un brand importante fondamentale da difendere ma dentro questo troppo spesso si nascondono o con riferimento al vino alle mozzarelle di bufala o con e relativamente ai grandi marchi di moda situazioni di grave violenza e di grave sfruttamento in questo caso nel caso della moda con delle caratteristiche ulteriori forse per certi aspetti anche più grave rispetto all'agroalimentare
Perché parliamo di sistemi economici in primis e produttivi manageriali
Cioè chi amministra quei sistemi non è un ex contadino diventato imprenditore
E che cerca di produrre di arricchirsi perché parliamo di manager che si sono laureati nelle più importanti università europee
Parliamo di aziende che fatturano milioni di euro tu ne hai citati alcune no adesso viene in mente Adidas non è certamente un'azienda piccola del pratese
Parliamo di una multinazionale
Presentano bilanci che non lavorano in nero che hanno una relazione con l'istituzione con la politica te organizzano campagne promozionali pubblicitarie a volte anche lanciando ipotesi di difesa dei diritti umani al di là dei nostri confini
Cioè pagano di un sistema organizzato e pianificato che pienamente capitalistico e che però ha scientemente deciso attraverso una riorganizzazione della filiera
Attraverso procedure di nascondimento di fare milioni di euro attraverso lo sfruttamento guarda caso gran parte delle persone sfruttate sono migranti
Non sempre ma in gran parte delimitazioni di tratta di persone che arrivano in Italia con un'idea e poi si ritrovano a lavorare dentro un processo di delocalizzazione laboratori dove vengono violati nei loro diritti fondamentali altro elemento fondamentale
C'è stato un movimento sociale che va riconosciuto che su questo sempre come dire cercate di accendere un
Azione di scardinamento di tutto questo è arrivata da una procura
A dimostrazione del fatto che purtroppo c'è una parte di questo Paese
Chi ha fatta troppo di tra diciamo così da fenomeni ormai ignoti proprio quello agricolo quello edilizio ma lasciato stare
Quelli più anche economicamente e politicamente potenti perché noi parliamo di un sistema che non solo parla con le istituzioni ma che parla anche con la politica
Cioè quei marchi che tu hai raccontato
Hanno referenti nelle istituzioni che dicono di fare lobbying ma che hanno come scopo quello di nascondere queste pratiche violente che secondo le Nazioni Unite arriva una violazione quotidiana il sistematica anche in Italia dei diritti fondamentali
Io dico sempre che un Paese che all'Italia la Francia la Germania
Che produce Quetta
Questo sistema è un Paese che sta violando la propria democrazia cioè un produca un Paese che prevede la democrazia per noi e non prevede la democrazia per quelle persone che diventano vittime di questo sistema
Che possiamo definire neo stilistico
E certo tra l'altro era andata via un momento la voce ogni tanto sta succedendo in questa trasmissione la tua voce ma mi pare che ti riferissi azioni appunto lodevoli per esempio anche dopo questa questa notizia del quattro dicembre uscì da un un articolo sull'Espresso di diretta Belotti il cinque che riferivano della campagna
Abiti puliti la petizione no lanciata dalla Campania abiti puliti è come però dice idee proprio in il punto insomma in cui si interviene realmente è quello giudiziario tra l'altro di lavoratori di queste di questi brand
In questo caso sono soprattutto cinesi ma anche pachistani si legge appunto nella nell'ordinanza dei dei piedi del PM
Solo far presente una cosa se il decreto non è allarmante cioè dinanzi all'operazione condotta dal pm Storari notevolissima
La risposta della politica non è stata cambiamo il sistema lo fondiamo sul rispetto dei diritti del lavoro dunque dei diritti costituzionali
Mai stato come dire emanato un provvedimento che per fortuna è stato bloccato che prevedeva di scorporare Labieno Honda applicabile
E fatte anche otto alcuni nomi quindi quelle aziende di scorporare dalla responsabilità penale
Rispetto a ciò che accade dentro quella filiera e come dire io ho domandato a e di produrre
Tu produci condizioni gravissimo sfruttamento camicie io poi ridendo e io non sono responsabile
Di ciò che accade nella tua Riviera pur avendo Conte un rapporto commerciale politico di scambio continuo me ne posso fregare di come tu produci io compro da te il camice a prezzo bassissimo deridendo fatturo milioni di euro sì che sono bello e pulito questa logica che è pienamente politica
Non soltanto economica per fortuna è stata arginata ma il muro di gomma addosso al quale quotidianamente ci scontriamo perché perché lo sfruttamento il caporalato il padronato
Hanno una grande dimensione o copertura politica non è soltanto appropriazioni di economia
E costruzione di una logica dottrinaria politica in cui il più forte comanda e il più vittoria deve tacere ringrazia
Infatti tra l'altro appunto ancora una notizia in onda questa agenzia
Insomma che cita appunto
Anche i dati di di altre aziende no o per perché queste aziende evadono anche il fisco come prima Mason italiano chiaro ho pensato oltre centottanta milioni ha modificato il suo sistema cui fatto Dini venivano spiati nelle consegne
Tre attraverso un sotto all'algoritmo come puntini rossi su una mappa per esempio
Cioè insomma e si dice anche negli ultimi anni più di trenta aziende tra cui via tele Esselunga
BR ti sicuri Italia UPS Renon sette ed ex hanno versato dopo se queste fiscali per vicende analoghe oltre un miliardo all'agenzia delle entrate
E la procura poi ottenuto dalle aziende la stabilizzazione di oltre cinquanta mila lavoratori prima in balìa della società della società serbatoio
Per fare l'ex ad esempio ha prodotto internalizzare mille settecentosettantotto Facchini oltre trecento venti drivers
Quindi insomma è proprio come dici te un fenomeno
Di sistema
Il sistema che fa male allo Stato alla democrazia peraltro quella sorta di retti intuizione del malloppo definiamolo così sta a significare che queste avviene con le disponibilità alle avevano da tempo
E le avevano privatizzare avevano ottenuto quei soldi nei propri bilanci formali o informali
E solo dopo che sono state pizzicate hanno pagato cioè non stiamo più e questo è un punto fondamentale in una dimensione dello sfruttamento per campare
Murdoch dello sfruttamento per diventare sempre più ricche più potenti
Per entrare la dimensione globale cioè c'è un sistema
Le soprattutto quando sono così grandi che non raggiungono in relazione
Scusate abbiamo perso momento dice dice il sistema globale nonché che non ragionano più ragiono secondo questo sistema globale stavi dicendo vero
Il giorno sistemi amministrativi
Che non si relazionano con il diritto ma ragionano su come fregare il diritto alla trasparenza per appropriarsi di economie e i diritti del lavoro
Per fare il bello e il cattivo tempo a livello internazionale per governare a livello globale ecco questo è un tema che
Ci diede interrogare non solo come appartenenti ad uno stato ma proprio in quanto persone che appartengono a questo mondo
Peraltro come dicevi tu questo significa anche evasione contributiva evasione salariale evasione tributaria cioè un danno vero allo Stato e al Paese
Allora si va a te la parola
Eh sì no sono seguendo con molta attenzione la questione che riguarda la
Lo sfruttamento degli immigrati
Ormai
Si fa scritto non devi parlare perché se no
Chi si butta fuori dall'Italia gli immigrati hanno paura di denunciare
Perché non hanno la difesa
Dai il sistema come si viene a dire che tutti gli immigrati vengono qui per rubare il lavoro
Proprietario che dà lavoro i datori di lavoro che mi fa capire che se tu azzardi a denunciare la tua condizione
Forte
E poi la gente finché non si muore
La gente fa finta di non vedere quello che succede intorno il lavoro
Come Iaia nei campi agricoli non soltanto in agosto continua ma in tutta l'Italia compreso Norditalia dove noti diverte che ci sto nel suo tormento delle degli immigrati che lavorano in questi campi
Ce lo stava ascoltando benissimo
La cosa mondiale incredibile ormai mondiale
Marco tra l'altro punto cioè questa è la descrizione no del sistema come l'abbiamo definita ma come l'ha definita Than particolare ma che cosa bisognerebbe realizzare a parte rispettare gialli leggi che ci sono ma anche qualcosa di più forse no
Beh certo intanto c'è da organizzare una grande mobilitazione cioè noi non possiamo immaginare che il sistemica il sistema Candy soltanto attraverso le nostre parole per quanto giuste noi continuiamo come correttamente detto a registrare tragedie sulle nostre strade sui posti di lavoro dentro le aziende dobbiamo non solo indignarci ma organizzarci perché non è possibile accettare
Ma fermare milioni come quelli del carico residuale invasione sostituzione etnica noi non disturberemo chi produce ha dichiarato la presidente del Consiglio quando ha aperto inaugurato come dire il suo attuale Governo affermando tutto questo alla Camera bene io vorrei invece una politica capaci di disturbare i padroni anzi meglio
Di arrestarmi di confisca dei loro beni e di ripartire dei diritti delle persone del lavoro
Della dignità delle persone e capaci così anche e lo dico perché per me è un passaggio fondamentale di contraffare quelle forme di razzismo perché arrivato ciò di cui stiamo parlando c'è anche il razzismo
Ecco sono finalizzati a dire a quelle persone non solo di rispettate ma non siete uomini come noi non appartenete al nostro stesso genere
Ecco è veramente una battaglia di civiltà quindi razzismo e sfruttamento vanno insieme
Certo per un altro tra l'altro vorrei sottolineare una pala una parola che sembra desueta all'uso del che fai della parola padroni però anche in altre interviste che abbiamo fatto insieme tu hai spiegato molto bene
Come usi questa parola esattamente per sottolineare questo tipo di approccio perché se no ovviamente uno potrebbe usare la parola alla parola datore di lavoro ma al datore di lavoro è quello che agisce nella legalità e con il rispetto dello Stato di diritto giusto
Assolutamente parta della mia stessa esperienze io quando ho lavorato da bracciante dentro diverse aziende agricole dell'Agro Pontino avevo l'obbligo insieme ai miei compagni dei miei compagni di lavoro
Prevalentemente asiatiche
Di chiamare padrone datori di lavori datori di lavoro ci obbligava ad utilizzare questo termine che è propedeutico non ad un'affermazione così
Declamatoria ma costruire quel rapporto di forze per cui il padrone italiano bianco governa
Su cui braccianti c'è una dimensione di classe stranieri una questione di nazionalità poveri questione economica e a volte anche di genere perché le donne straniere immigrate spesso guadagnano molto meno del loro connazionale già sfruttato i rapporti sono vittima anche di violenti dei ricatti sessuali quindi il concerto di padrone è una Teoria razzista classista xenofoba
Che noi dobbiamo contrastare lo possiamo fare soltanto se diamo a questa parola il senso che ha e lo strumento attraverso il quale vengono subordinati schiacciate le persone
Contro la quale dobbiamo indignarci riorganizzarci ribellarci
Tra l'altro voglio ricordare non sa ascoltatori che magari i più attenti se lo ricordano quando tu hai parlato del fatto che se è stato bracciante perché avevi fatto un lavoro come si dice in Sociologia di osservatore partecipante cioè rientrato sotto mentite spoglie no
E avevi lavorato appunto avevi condiviso il lavoro dei braccianti Diani e quindi questa tua esperienza che ha permesso poi appunto di fare documentare attraverso le tue ricerche lo stato reale della situazione no
Assolutamente costruendo per la prima volta con loro un rapporto orizzontale non verticale elemento più straordinario lo dico sul piano anche il motivo no di queste mie ricerche è stato quando quella comunità di lavoratori e lavoratrici e braccianti indiani mi hanno riconosciuto ufficialmente come fratello di sangue
Cioè
Mi hanno non hanno più visto la mia classe sociale il mio colore della pelle
E proprio per questa condivisione di un'esperienza di emarginazione di sfruttamento mi hanno detto tutti come noi a quel punto io ho avuto accesso a tutte le loro confidenze loro frustrazioni alle loro storie di vita
E con loro non non solo per loro
Iniziato un lungo percorso che dura ancora oggi che di studio in ricerca ma anche di azione perché io penso che il contrasto al razzismo lo sfruttamento
Come dire raggiunge il suo fine c'è quello di essere sfrutti superato se lo conosciamo ma poi insieme alla conoscenza bisogna agire pensate che in questo Paese da oltre vent'anni vige la Bossi-Fini
Ecco è una legge non è soltanto una pratica criminale di
Padroni nocivo così è una legge votata dal Parlamento che è una delle origini di questo sistema di segregazione di sfruttamento che ne
Scusa Marco ti abbiamo perso momento
Fra l'altro
Dicevo che la Bossi-Fini è una legge non è come dire
Una pratica messa in campo da un padrone o da un criminale o da un trafficante una legge votata dal nostro Parlamento in vigore da oltre vent'anni noi abbiamo una delle responsabili di questo sistema di vedere
Sì abbiamo verso l'altra volta però una pacca ritenere molto importante se sì sì sì Marco
Sì ecco allora io non mi aspetto che il Parlamento oggi cambi quella legge però dobbiamo spingere noi perché quella legge venga cambiata in meglio
E ci superino tutte le forme volute dallo Stato per determinare lo sfruttamento noi non abbiamo le leggi dello Stato che producono segregazione di sfruttamento
è qualcosa di particolarmente inquietante secondo me da superare quanto prima
Ecco un'ultima cosa pari nomino la parola Stead anche per arrivare a conclusioni perché ci stiamo avvicinando insomma alla fine del nostro tempo Marco volevo chiederti appunto tu hai detto infatti che nel tuo insomma lavoro ai fatto lavoro di studio ma anche di azione a proposito di azione attuale sul campo come consideri l'azione sindacale indifesa dei di questi lavoratori
Ma diciamo che ci sono divertito indagati e quindi diversi approcci io ho un rapporto molto dialettico indica intenso con la CGIL stiamo compiendo un percorso straordinario
Insieme di ricerca di mobilitazione alla CGIL sarà protagonista della come dire della cancellazione di quella proposta che vi dicevo prima sul tessile
Quindi chi sta pagando questo da questo punto di vista un lavoro condanna in tale ciò che è importante però fare insieme agli indagati o anche a livello tono ma è costruire dei percorsi territoriali
Con immigranti ed emigranti sfruttare di quello che noi pensiamo di fare perché io ancora oggi a distanza di dieci anni l'accesso a quelle persone le loro confidenze perché quella relazione non l'ho mai tradita e perché sul campo nel pontino abbiamo dei progetti molto sofisticati in cui loro possono raccontarci
In tutta sicurezza e serenità ciò che accade quotidianamente la loro vita e con loro individuare percorsi di contrasto il lavoro con il sindacato è fondamentale
Purtroppo non basta dei nuovi includiamo anche le persone sfruttate e se non iniziamo ad esporci
Cioè non soltanto a parlarne già queste tantissimo ma contemporaneamente a mobilitarci in questo Paese insieme rassicuri tipizzazione no a quell'idea di controllo
Dell'organizzazione sociale informe anche tecnologicamente evolute parallelamente è morta la partecipazione e badate che nel momento in cui noi abbiamo questa combinazione di un Paese che si dice più sicuro perché prende più controllata la popolazione
Già questo è una contraddizione in sé ed in più questa popolazione partecipa sempre meno nel dibattito politico-culturale eccetera eccetera lo rifiuta in alcuni casi pensate al voto
Ecco l'orizzonte dell'eventualmente nero cioè significa che ci stiamo stiamo entrando dentro una posto democrazia e questo è inquietante perché arriva tra le varie cose a legittimare il potere del padrone
E a legittimare lo sfruttamento dello stato di inferiorità azione dei migranti io noi proviamo a ribellarci a tutto questo
Allora si io andrei alle conclusioni il piromane o meglio dico che ha detto tutto ha detto tutto non c'è da aggiungere nulla
Ma mobilitarci definisce cantiere con la manifestazione una presa di posizione pubblica così la gente capisce in che acque noi navighiamo questo è importante
Sì peraltro mi viene in mente un'ultima cosa però Marco perché così ma questa adesso rapida diciamo il fatto che purtroppo anche in quell'ambito politico per esempio sindacale
Di sinistra in cui si presumere ebbe che c'è un'attenzione e una sensibilità a questi temi per esempio si è visto nel referendum sulla cittadinanza in molte
Ci sono racconti di assemblee pubblica dove i lavoratori e mentre su gli altri avranno sulla volo c'era ovviamente sensibilità su questo era minore allora c'è da fare un lavoro anche di educazione no a una
Questa insomma assolutamente lì e per questo è importante parlarne nei posti di lavoro con lavoratori e lavoratrici con coloro che non hanno accesso ancora al mercato del lavoro
Crea quei giovani che per esempio non ancora maggiorenni o ai disoccupati ai gli inoccupati
Che purtroppo è questa però è una chiave politologi gran interessante non credono più nel padrone il problema ma lo vedono un emigrante questa torsione del conflitto da parte vedo due rapaci coordinati sarebbero tutelati
Ha prodotto che cosa non è più responsabilità del padrone e cioè lo sfruttamento ma addirittura dello sfruttato perché vorrei essere io li perché tanto in quanto italiano propone un contratto di lavoro ecco questa è la grande fiaba quella grande fregatura
E c'è stata diffuse nel corso degli ultimi vent'anni e che ha portato anziché all'Unione delle persone per un cambio radicale di questo Paese
A alla irrigazione alla preparazione come diceva Giulio cedere dividi et impera e quindi meglio dividere coloro che potrebbero unirsi e darci fastidio poi governare
Con le retoriche le logiche e le politiche dell'odio dello sfruttamento
Certo allora grazie a Marco Omizzolo ricercatore delle urine stesse grazie come sempre astile nel giugno lavori due Dario professore grazie grazie lì per le braccia

