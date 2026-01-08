08 GEN 2026
ADAPT - Pillola - High education in Italia: il punto della situazione su ricerca, finanziamenti e mercato del lavoro

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:00 Durata: 5 min 17 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Valeria Manieri (Radio Radicale) In collegamento Arianna Zanoni, ricercatrice Adapt.

Puntata di "ADAPT - Pillola - High education in Italia: il punto della situazione su ricerca, finanziamenti e mercato del lavoro" di giovedì 8 gennaio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Arianna Zanoni (ricercatrice Adapt).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Finanziamenti, Formazione, Impresa, Italia, Lavoro, Mercato, Pnrr, Ricerca, Sviluppo, Universita'.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
