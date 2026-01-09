CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Anniversario della scomparsa di Christopher Isherwood.
Puntata di "Critica e militanti" di venerdì 9 gennaio 2026 con gli interventi di Matteo Marchesini (critico letterario e scrittore).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Critica, Cultura, Isherwood, Letteratura, Storia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
Puntata di "Critica e militanti" di venerdì 9 gennaio 2026 con gli interventi di Matteo Marchesini (critico letterario e scrittore).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Critica, Cultura, Isherwood, Letteratura, Storia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
leggi tutto riduci