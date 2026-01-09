09 GEN 2026
Critica e militanti

RUBRICA | - RADIO - 07:30 Durata: 4 min 59 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Anniversario della scomparsa di Christopher Isherwood.

Puntata di "Critica e militanti" di venerdì 9 gennaio 2026 con gli interventi di Matteo Marchesini (critico letterario e scrittore).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Critica, Cultura, Isherwood, Letteratura, Storia.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
