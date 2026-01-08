Postsovietika - Intervista ad Anna Zafesova

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
L'imbarazzo di Mosca per la cattura del presidente venezuelano Maduro da parte Usa.
La Russia denuncia l'imperialismo Usa, ma non minaccia bellicose ritorsioni per l'estromissione di uno dei suoi principali alleati.
Il filosofo nazionalista teorico del Neo-Euroasianesimo Dugin incita ad emulare Trump e a rapire Zelensky.
Altri commentatori ed ex dei servizi segreti minimizzano l'operazione, sottolinenandone la semplicità.
Uno smacco per l'intelligence russa, da anni presente sul suolo venezuelano, così come per i dirigenti delle aziende petrolifere russe come Rosneft che puntavano ad investire … a Caracas.
Il ruolo esercitato dai mercenari della Wagner in questi anni a sostegno del regime venezuelano, garantendo la sopravvivenza di Maduro durante le proteste.
Un esilio a Mosca sfumato per Maduro e ora ipotizzato per la Guida Suprema dell'Iran Khameney.
