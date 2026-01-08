8 Gennaio 2026
Seduta 378ª
- Piano Transizione 5.0 ed energia da fonti rinnovabili (conversione dl, discussione generale)
CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
COPIA LINK
INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.
Indice della seduta
Trascrizione automatica
Indice
La seduta (378ª) è aperta alle ore 10,09
Presidenza del vice presidente Maria Domenica Castellone
Piano Transizione 5.0 ed energia da fonti rinnovabili (conversione dl, discussione generale)
Discussione del disegno di legge: (1718) Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili
- 0:12:38 10:10 Etelwardo Sigismondi (FDI), relatore
Discussione generale
- 0:09:04 10:23 Gisella Naturale (M5S)
- 0:10:36 10:32 Elena Sironi (M5S)
- 0:10:33 10:43 Ivan Scalfarotto (IV-C-RE)
- 0:06:30 10:53 Gabriella Di Girolamo (M5S)
- 0:10:12 11:00 Manfredi Potenti (L-SP-PSDAZ)
Trascrizione