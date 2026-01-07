07 GEN 2026
intervista

Consulta: illegittima norma Decreto carceri sulla liberazione anticipata. Intervista a Veronica Manca

INTERVISTA | di Lorena D'Urso - RADIO - 19:46 Durata: 33 min 54 sec
A cura di Valentina Pietrosanti
Veronica Manca è avvocato penalista del Foro di Trento ed esperta di Diritto Penitenziario.

"Consulta: illegittima norma Decreto carceri sulla liberazione anticipata. Intervista a Veronica Manca" realizzata da Lorena D'Urso con Veronica Manca (avvocato del Foro di Trento).

L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 19:46.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Avvocatura, Carcere, Corte Costituzionale, Costituzione, Diritto, Giustizia, Governo, Magistratura, Parlamento, Penale, Riforme.

La registrazione audio ha una durata di 33 minuti.

è costituzionalmente illegittima per violazione tra gli altri dei principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena una norma del due mila ventiquattro contenuta nel decreto carceri che ha modificato la disciplina della liberazione anticipata un vero
L'articolo sessantanove bis dell'ordinamento penitenziario
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero duecento uno
E secondo la Corte il nuovo meccanismo ha fatto venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso trattamentale individuale
Per approfondire la portata di questa la decisione della Consulta noi abbiamo in lineare avvocato Veronica manca avvocato penalista del foro di Trento ed esperta di diritto penitenziario buon pomeriggio Veronica com'era un po'ma ringrazia per aver accettato il nostro invito e dunque secondo la Consulta dicevamo è illegittima la norma del due mila ventiquattro sulla liberazione anticipata
Tu hai avuto modo di di leggere di approfondire questa sentenza della della corte costituzionale allora qual è la sua opinione
Stella devo dire crea un grande numero duecento nel due mila e venticinque ma chiudere a l'anno con con con buoni auspici negando che era una una decisione che aspettavamo con altri a i ovviamente con i principi costituzionali di quelle in cui ormai siamo abituati
Anche sicuramente una diventa diciamo tutti aspettavamo però ovviamente nulla mai contatto ritenendo che il bilanciamento degli interessi
Anche nella discrezionalità degli utile divani di porre in essere le scelte di normativa in materia penitenziaria sicuramente una contenta che ponete fine a quel dibattito sulla legittimità o meno di questa disciplina e chiaro sospiro di sollievo rispetto agli operatori e anche diciamo ai giuristi rispetto a quella che è la in un tag istituto come la liberazione anticipata
Che lo dice la Corte ma dobbiamo tirar dritto numero di imprevisti in convegni manuali in anche pronunce della Corte costituzionale a un istituto chiave
Della dell'attualizzazione della finalità educativa quindi è sicuramente una sentenza molto importante perché appunto poni al sistema diciamo almeno a una parte di questa riforma che non si sposava bene impreca Larache appunto come ho detto
Agrigento da liberazione anticipata e far sì che diciamo possiamo ragionare con più serenità anche la magistratura di sorveglianza degli operatori dei titoli di Stato a qualche istituto soprattutto in nelle more in questa paventare entrata in vigore del decreto sicuri decreto appunto Carpineti curò fino all'emanazione di quella pronuncia di questa sentenza rispetta appunto alla normativa applicabile perché era quella ritiene che o quella novellata e anche appunto quell'assunto poi mista
Con il Regolamento che è uscito nell'autunno del due mila e venticinque quindi sicuramente un ascendente a chi va in rapina commentare ed è anche più più nel dettaglio al bensì si
Perché appunto la norma è stata giudicata lesiva del principio della finalità rieducativa della pena oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione
Anticipate allora ricordiamo anche che
Appunto
La la corte costituzionale ha ha dichiarato illegittima
Presidente l'unica misura del decreto carceri del due mila ventiquattro unica misura adottata dal governo che incideva no sull'ordinamento penitenziario
Leonardi come Veneto tu diciamo alla Corte costituzionale ma inciderà sull'articolo sessantanove bis dell'ordinamento penitenziario in particolar modo sul comma tre perché appunto ci sono state due ordinante dimensioni anche a quella del magistrato di sorveglianza di Spoleto e quella linea e quella di Napoli
In un caso diciamo il meglio di sé mediante Rispoli perché concentrato maggiormente sul comma sei di questa disposizione com'è stata modificata
Dal decreto anche decreto Cartier sicuro
E e niente appunto mai per il magistrato insegnanti Napoli andava più in generale sulla disposizione su compresso
Ma ancorché così italiana che incidere sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma tre dell'articolo appunto di trentanove bis che appunto si può irachena
E mai rapina magari dinanzi Tarcisio diciamo questa questa modifica perché come appunto abbiamo declinante tocca agli ioni con il decreto legge novantuno due mila ventiquattro
Schiera intervenuti sulle all'istituto della liberazione anticipata
L'obiettivo come sinergie ma anche la Tellus tre attiva quello di nell'idea di semplificare il procedimento gli accertamenti la liberazione anticipata quindi non ci andava a toccare l'Assostampa diciamo dell'istituto
Quindi non ci andava a toccare il quantum di detrazione Whipple modifiche dell'articolo cinquantaquattro riordinamento bene anche a recuperare appunto
In alcuni casi si era cercato di modificare io ho anche in data precedente all'epoca della punto tendente a Torregiani sia modificata la liberazione anticipata creando la liberazione anticipata speciale
E in alcuni casi appunto anche recentemente via
Una proposta di modifica in questo senso diciamo che il decreto
Calcistico non è andato a toccare quella parte quindi diciamo animata normativa quella che tutti noi conosciamo temibili pena scontata quarantacinque giorni di ricreazione ma c'ho cantato modificare Pato le modalità di accertamento Corno allo scopo diciamo l'obiettivo secondo appunto del attiva quella di alleggerire le modalità di accertamento non più si stanca di tante alla pari del condannato
E lo chiude il detenuto accertamento d'ufficio da parte del magistrato di sorveglianza
E davanti a quella di creare un meccanismo per per il quale andando invece a modificare le norme del codice di procedura penale
Per il quale appunto e le procure sono tenute a indicare Millemiglia diciamo di carcerazioni di esecuzione in i provvedimenti di cumulo
Ho la Pina virtuale cioè quella prima che il detenuto andrà a scontare tenuto conto di tutte le detrazioni pena per la liberazione anticipata
Per diciamo incide in maniera psicologica e anche diciamo dal punto di vista di incoraggiamento comportarti beni secondo quanto l'opera educativa
Di funky che appunto il detenuto è consapevole che si comporta bene Ambra vide sconterà quella Pina che sicuramente una pena inferiore rispetto a quella che anche da contare su un magistrato non gli concede i suoi concilierà alla liberazione anticipata però che questi erano i grandi cuochi estivi della riforma
E che estratto è come anche ha riportato la la Corte costituzionale possono essere due obiettivi assolutamente perché quindi che sono anche comprensibili
Ma che come appunto poi porta nelle conclusioni della motivazione in onda giustificano il venir meno di come di abbiamo detto in apertura invito del detenuto di Tedeschi
Niente Alinari e diciamo il proprio percorso educativo tramite istanza di parte del proprio marchio il tratto di strada piante e quindi la concessione periodica semestrale
La liberazione anticipata comico e poi diciamo sei grandi obiettivi appunto come diceva
La liberazione anticipata è stata modificata solo a livello procedurale e accertata accertabile d'ufficio
Da Pati mancato dissero tanta in e in due occasioni o in occasioni prossimità in concomitanza di una richiesta di misura alternativa
Oppure in prossimità dei filippini quei novanta giorni antecedenti alla conclusione dell'aspirina
Intoppi gli altri casi invece ma può essere accertata anche su istanza di di parte e quindi del detenuto dell'interessato
Ma solo dove il detenuto intitola specifico interesse anche concorrenti era uno di quelli che ho appena detto e quindi diciamo ipotetico veniva lasciata la possibilità e quando questa riforma viene lasciata la possibilità il detenuto di fare istante al prato ma dotati di tutti i tagli assolutamente virtuali che non coincidono o con il fine pena o quella richiesta di misura alternativa quindi evidente che udienza finita secondo questa riforma pur rispettando i due grandi obiettivi che ho detto
E poco fa
Viene meno la possibilità per in detenuto di accedere al magistrato di sorveglianza ogni simili e quindi diciamo vedere esaminata la propria posizione il proprio attaccamento all'interno del percorso educativo perché ha dichiarato chiuso il detenuto noi indica uno specifico motivo all'interno della richiesta di di di liberazione anticipata questa domanda deve essere dichiarata inammissibile da parte del magistrato di sorveglianza
Sindaco diciamo e indicato appunto nelle anticorpi tanta novità in vista comma uno contigua combatte
No dico quindi la corte di fatto ha stabilito che il condannato a diritto assoluto ritardare una decisione del giudice al termine di ogni semestre di di Biasco data
Esatto
Infatti diciamo queste richiamo era la normativa ed è questa la conclusione
In Vaticano che successivamente
A questa riforma appunto come dicevo non è Jonasson inciso nell'articolo settantanove vista
Comma uno due eterna appunto ha modificato il codice di procedura penale come ricchi dicevo in apertura indicandogli la procura di indicare
Diciamo la pena virtuale in appena reale deve essere indicata
All'interno di ogni atto che proviene dalla procura
Quanta pena effettivamente il detenuto deve scontare considerando tutta la liberazione anticipata quindi andate a introdurre il comma dieci bis dell'articolo seicentocinquanta del codice di procedura penale
E con quel famoso adeguamento Ricci nettissimo
Del tre ottobre due mila venticinque numero centosettanta sei andato in realtà la diciamo il governo è andato a a modificare nella parte diciamo più attuativa quindi al Regolamento Esecutivo duecentotrenta del due mila
Del due mila in materia appunto di più nel dettaglio
Andando a Searching cani che ultimo un qui nella relazione illustrativa chiarisce che queste modificare con un po'allo scopo di porre fine al riparo rispetto a questioni di legittimità costituzionale
Che il detenuto Agrigento a richiedere da parte della direzione nell'informazione se il giudizio sulla liberazione anticipata o sul suo percorso
A incarichi è negativo in modo tale che nei trenta giorni successivi il detenuto abbia la possibilità di rivolgersi al magistrato di sorveglianza
Piantando quindi la richiesta ringrazio in anticipo questo accorgimento
Che appunto d'aver letto illustrativa viene una forma di accorgimento a quelle critiche crescono attacca vantati più poi la corte a Corinto
Percorsi chiari in comunque la possibilità e per il detenuto agli eccidi Granma diktat di cervelli anche un giudizio negativo dell'abitazione rientra nello specifico interesse per il quale il detenuto si può rivolgere sui istante riparte il proprio magistrato di sorveglianza
Secondo la Corte Costituzionale neanche questo accorgimento non sufficiente per far sì che la normativa nel suo complesso quindi articolo sessantanove e disposizioni attuative cade al regolamento sull'ordinamento penitenziario siano sufficienti per fare venire meno il diritto del detenuto che accedere al proprio magistrato di sorveglianza ogni significa valutare la liberazione anticipata su istanza di parte
E devo dire che appunto una una sentenza molto importante perché è una tendenza che non lascia nulla anca alto ma esamina nel dettaglio tutte le varie disposizioni che sono stati introdotti la normativa su complesse appunto ne ricava un giudizio molto molto dettagliato infatti come ci dicevamo in apertura la Corte Costituzionale ritiene che appunto queste modifiche che pur comprende comprensibile all'interno di questi obiettivi macro obiettivi che sono stati indicati illustrative quell'accorgimento nel dettaglio
Pierino e comunque appunto imperanti nell'articolo tre come hai detto tu in apertura della singola ventisette comma anche l'articolo centoundici comma ritira quasi tutti ogni e non siano sufficienti
A giustificare venir meno il diritto appunto al detenuto nell'accesso al proprio magistrato di sorveglianza
Approcciamo l'inciso brevissimo dicevi che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata una delle questioni era stata sollevata
Dal giudice di sorveglianza di Spoleto no filiera e se l'abbaglio e il dottor Fabiano già Filippi
E allora diamo così anche lo si ascolta Dori la notizia che è del sette gennaio perché nel pomeriggio il sette gennaio il plenum del Consiglio superiore della magistratura all'unanimità
Ha ha votato il nuovo presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze che è proprio il dottor Fabio
Già Filippi il cui a cui facciamo ovviamente io Winter e buon lavoro complimentiamo a lavorare eroicamente arretra insomma
Per completare diciamoli l'informazione su questa a direi importante sentenza della corte con
Seduzione Ale e su questa a norma che lo ricordiamo
Era o c'è stata una norma penale fortemente voluta dal ministro Nordio no le contenuta appunto all'interno del decreto carceri del del due mila ventiquattro
Carico ospite devo dire che appunto come ho detto poco fa sicuramente in questo caso la corte in questi anni ma gli accumuli pletorica Filippi e anche perché negli hangar
Napoli nel grande le due ordinanze di rimessione che appunto la a maniche corte questa segue di più diciamo quella di Spoleto in quanto quella di Napoli e siamo praticamente sovrapponibile
Diciamo ricco riconoscono e ricostruiscono nel dettaglio manca di Molière la o darne un giudizio eccessivamente negativo
Ciò che appunto viene contestato il Cinturato e a questo mandato bilanciamento ovverosia
La prospettiva di venire la procedura di accertamento anche per la magistratura di sorveglianza e sicuramente qualcosa che non può non essere eletto positivamente
Ma diciamo un falegname infatti intende far venir meno diciamogli editoriale ritenuto ad accedere proprio ma il terrorismo degli anta è qualcosa che appunto è un vulnus nell'ordinamento penitenziario
Per come appunto è stato costruito è stato concepito per cominciamo e la ratio
Del comprensiva della libera Fini anticipata e questo diciamo si impone in linea con tutta la giurisprudenza della corte costituzionale innumerevoli Elampini numerose volte abbiamo commentato dove appunto il costrinse la necessità di detenuto porta abbia vinto aderire al Cam comunque un intende bensì del drago manica dovette belli anche dagli operatori penitenziari anche per correggere io o per migliorare avere un giudizio da parte del magistrato di sorveglianza distante a quello che ci sta facendo e anche diciamo in alcuni casi capire anche un un rimando negativo ma in termini di suggerimenti e consigli sicuramente qualcosa che è fondamentale nel percorso educativo nella piena sì e quindi diciamo in questo metodo sicuramente diciamo come dire un esprime è una critica ovviamente impianto normativo e disciplina nella disciplina che sta per portinerie di recente dal legislatore perché in quel poco che è stato fatto viene parzialmente demolito
Potrebbe anche anche colto in ottica diciamo costruttiva e positiva Riccardo che qualcosa evidentemente ecco anche il fatto può essere mantenuto all'idea che diede filippina virtuali che filippina
Reali e ideali appunto della cartella anche Digitalia a disposizione dei vari uffici sono tutte le gli immigrati costretta diciamo ricostruite in ottica positiva
E diciamo può essere mantenuto questa scelta alimentare
Ai fatti nella nella sentenza c'è nella sentenza della della Consulta la sentenza ricordiamo ancora una volta duecento uno del due mila venticinque c'è un passaggio molto molto chiaro
Che che ti leggo Veronica
In cui c'è scritto che il nuovo meccanismo il meccanismo appunto introdotto dalla norma nel nel decreto car
C'eri nome Carisbo ha fatto venir meno il riscontro periodico sulla qualità del concreto percorso
Trattamentale individuale che era stato fino al due mila ventiquattro assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata semestre per semestre sollecitata da un'istanza del detenuto
E sono stati cancellati tutti questi riscontri periodici lasciando il condannato nell'incertezza questa poi al fondo della della decisione della della Consulta forse appunto questa questa condizione no del del detenuto che con questa norma il decreto carceri si si veniva di nuovo a trovare
In in questa grande difficoltà in questa grande incertezza
Niente e a assolutamente fingendo che questo passaggio diciamo la corte in quantità e nella parte motiva almeno andare inventario sanitaria né ad altre dal punto sei punto tre a quello che diceva il tutto il punto cinque personalità magnetica delle delle dei passaggi molto
Molto importanti piangiamo angeli domande grazie compendiata attacca comprende né di quello che è l'istituto della liberazione anticipata nella concitazione appunto come dicevi tu
Di negli anni impiccare al Parioli detenuto
Bianco e rassicurato e c'è un altro passaggio importante appunto diceva dietro il detenuto deve essere assicurato tentiamo una liberazione anticipata di fornisce una prospettiva concreta e periodicamente aggiornata rispetto al sol fine pena in tal modo aiuta a stemperare il figlio di Caracas citazione introduce ciò che giova anche la sicurezza e la qualità della vita all'interno degli istituti di pena
E il meccanismo di sconto praticato melodici di appunto l'esito positivo delle calibrate anticipata
A fino al recente passato costituita per il detenuto uno stimolo importante a proseguire sul cammino di cambiamenti intrapreso attraverso una progressiva anticipazione che in tal modo di Cipro stella cadente filippina
Ed è il termine per l'accesso ai benefici Antipa Napoli in caratteri progressività effettività della pena
Che derivano dallo stesso principe educative il declino in una duplice speculare di responsabilità
Quella del condannato chiamato intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato di ricostruzione della personalità in linea con i dirigenti prima di dei valori fondamentali su cui si pone la convivenza civile
E quella quella attiva del sistema penale
Nello stimolare il condannato a intraprendere perché qui tale cammino
Ah digitando la gamba nuda ed edifici finalizzati a promuovere il suo progressivo inserimento della sua città
Quindi gli attentati in questo passaggio è duplice incanto ok nato dalla prospettiva che il condannato del detenuto ma anche nella prospettiva dello Stato
Per gli operatori del diritto che sono chiamati appunto a formulare Green valutazioni periodiche sulla sul percorso educativo a testimoniare il detenuto
A gli orari laddove ciò non accada uguali in via il percorso all'opera educativa da dove laddove ciò no schiantarsi tenuto è evidente che se il detenuto il verbale diciamo tenga la prossimità
Ad esempio l'accertamento più spicchio della Pravda liberazione anticipata in concomitanza i templi Misuraca nativa
Cadrà in una struttura tanto di incertezza non solo tanto su su una concessione o meno della misura alternativa del beneficio ma anche della concessionaria liberazione anticipata chi realmente sono consequenziali tecnica all'una
è difficile che venga concessa la misura alternativa però il detenuto diciamo arriva in prossimità dell'udienza qua assunto punto di domanda
Su quello che pensa ai il il proprio magistrato di sorveglianza e questo diciamo è deleterio sia per il detenuto ma devo dire anche nei rapporti tra magistrato di sorveglianza e e di minuto e anche il rapporto di fiducia con gli operatori penitenziari
Quindi sicuramente dal punto di vista pratico era un diciamo il meccanismo che creava più punti di domanda e più in qualità anche materiali burocratiche rispetto a quello che magari si poteva andare a risolvere sì un'altra problematica molto sentita diciamo ho avuto possibilità di mi attende dal vivo risultata diciamo alcuni convegni seminari quei maghi cattivi sorveglianza ma ho letto anche Papiniano appena al commento delle anche delle delle modifiche
Con Regolamento centosettantatré del due mila venticinque una delega preoccupati della magistratura i terreni anta
Ora quella e ma neanche quella tuttora estate diciamo agli sportivi di valutazioni d'ufficio del Mellberg anticipate prossime al fine impegna perché è evidente che con la carenza di operatori via quindi di personale di cancelleria quella difficoltà anche in comunicazioni ai vari uffici e anche la carica soprattutto di Magritte manichea divisione venti anni fa e discuterà preoccupate nello scegliere ad adempiere
In prossimità dei filippina comuni spettare infine appena pardon liberazione anticipata diventa liberatoria
Perché ovviamente la preoccupazione di non uscire di a e Linda uniche a al politica tutte le richieste che appunto non non ci sono più ma una valutazione d'ufficio per una mancante al Pronto cioè di personale ma anche di risorse di comunicazioni tra i vari uffici quei diciamo che ha una normativa che fu ispirandosi degli obiettivi come diceva racconti questi cani comprensibili
Anche un ottica di sportivi nell'intento è andata più mai più difficoltà pratiche che pieno quelle che si volevano risolvere quindi sicuramente anche questo però anche questo aspetto della dei meccanismi di accertamento tata filippina diciamo i rapidi e monitorare l'applicazione di parto appunto a quelle richieste che non possono essere più con certe efficacia riparti ma devono essere posseduti intervistata infinite in anche vivamente diventa e diventa importante perché la liberatoria il detenuto potrebbe rischiare di fare più pena rispetto a quanta ne dovrebbe pagare e quindi sicuramente ecco ci sono degli attacchi ancora rimangono critici ma sicuramente qui fatto di a vere
Eliminato la preclusioni all'accesso al Prado ma anche perché premiante anche in questo caso anche rispetto a questa criticità ritiene palizzate anticipate dalla magistratura impegni anta
Può può esteriorità in tal senso Six
E dunque appunto così insomma abbiamo cercato di di approfondire questa sentenza della Consulta che ha appunto ritenuto illegittima la norma del decreto carceri del due mila ventiquattro sulla liberazione
Anticipata per concludere questa nostra conversazione Veronica mancati chiedo una una valutazione complessiva sulla situazione del nostro sistema penitenziario che insomma è sempre più in crisi veniamo da un bilancio di fine due mila venticinque che forse il più cupo degli ultimi anni lo ricordiamo con ottanta suicidi un tasso di sovraffollamento nazionale
Che ha raggiunto il centotrentotto virgola cinque per cento e già nei primi giorni
Dell'anno il sette gennaio in particolare c'è stato il primo suicidio del due mila ventisei ecco che cosa ne pensi
In in generale diciamo di questa situazione
E antico non è una è molto difficile credo che diciamo le problematiche del carcere ci sono ormai del numero di anni
In queste in gioco in questo anno particolar modo abbiamo imparato anche che i problemi del carcere
Il fatto che ci sia un sovraffollamento che non ci siano condizioni adeguate per scontare la pena e che quando standard incarni costituzionali ma anche sovranazionali ormai ce lo dicono in vari report i vari documenti anche i tribunali della Germania negli anni del Regno Unito
Che in Italia la pena non viene scontata perché quando è il canonico vecchi dovrebbe che con i canoni costituzionali ma anche internazionale tra Natalie ce lo dicono insomma da più parti italiani hanno imparato che anche il diciamo dati che ci parevano oggettivi quindi più persone in caricatura quella niente sui non tanto difficili comunque più alto rispetto a quello la carica di persone diciamo Iveco e cittadini non è così scontato e ci sono delle interpretazioni diventiamo di di fare delle polemiche che chiamarlo degli strascichi anche diciamo sull'interpretazione dei dati che sparivano comunque oggettive quindi questa diciamo e la domanda giudice dato l'anno del Giubileo
Ma non c'è stata diciamo una di Iorio unanime nemmeno a diciamo su quelle poche cose che si potevano contare diciamo come dei dati i punti di partenza oggettivi su cui ragionare poi dal punto di vista diciamo delle delle prospettive nemmeno diciamo siamo in un momento storico in cui sicuramente il carcere non è una priorità per il legislatore niente diciamo tra agli obiettivi principali di una politica di riforma di politica criminale di forma
Del resto diciamo missiva è una prospettiva contraria quella dell'aumento delle pene del nel massimo edittale dell'aggravamento diciamo degli anche delle delle conseguenze sanzionatorie quindi sicuramente a un momento particolare dove è una mia Vidor richiamo per quanto sia importante parlare di amnistia e di indulto e diciamo invocare le riforme diciamo parlamentari Clemente ha sicuramente non è il momento storico in cui questi possono aiutarci quindi ben venga diciamo che ci sia discussione e dibattito anni anche congiunto quell'accademia l'avvocatura associata in magistratura
Va bene che ci siano stati dibattuti nell'anno appunto del cinquantenne ordinamento penitenziario penne nazionali Contini canta tenere altissima è anche la Cantelli sul carcere
Dovremmo diciamo poi più realistici puntare insomma degli obiettivi che sono più realistici e quindi delle modifiche più contenuti e circoscritte rispetto a quelle è l'ordinamento penitenziario
Che non siano che non paiono diciamo meramente descrittive marziano di contenuto quindi su questo sicuramente meno imponenti uniti possiamo continuare a battagliare a discutere
E a fare delle proposte che siano realistiche che abbiano un spostarli è una speranza più concreta
Di essere diciamo seguite inascoltate e sicuramente anche dal punto di vista giudiziarie la battaglia al tatto ha a questioni di legittimità costituzionale ad interpretazioni così tutte le
Mentre diventati laddove il piano possibile perché quindi questo diciamo è un invito è un sollecito faccio soprattutto alla mia categoria manca la magistratura
Di essere più coraggio e di e di cercare appunto di trovare delle vie consentano una maggiore applicazione delle norme così come sono state costruite così come ci sono nell'ordinamento penitenziario
Per avere un'applicazione in più invita delle delle misure alternative a pagamento e ci vorrebbero finanche a mente più conigli non tanto appunto sul carcere ma quanto sulla parte rievocativa delle misure alternative
E diciamo su quel pc ha moltissimo da fare sicuramente diciamo la speranza
Mai
Nell'ultima diciamo a venire meno quindi sicuramente serve anche al dibattito e speriamo diciamo che porta viene una forma che che è più realista rispetto al momento storico che stiamo vivendo e che qualcosa
Portiamo diciamo portare a cavi insomma in un'ottica di miglioramento del funzionamento di ordinamento penitenziario
E da ultimo parliamo di cifre proprio in un Flash perché leggevo tempo fa che i magistrati di sorveglianza in Italia
Sono meno di di duecentocinquanta nei ventinove tribunali appunto di di sorveglianza dei cinquantotto uffici di sorveglianza territoriali ora come si fa a con duecentocinquanta appunto ammesso che lo siano ma in realtà sono meno di duecentocinquanta
A gestire sessantatré mila ottocento sessantotto persone detenute siamo davvero a di fronte a cifre che insomma no cc lasciano sbigottiti
Certifica era quello che vi dicevo quantomeno appunto dal sicuramente e a ricercare una ampiamente di quelle che sono venditori dei finanziamenti acconto materiali
Economici finanziari rispetto
A quello che è una parte dirottato un apparato dello Stato che non interessa solo insomma i definitivi o coloro per i quali non c'è più speranza perché accanto attico buttare la chiave caldissimo Silvio premier ma chiama nell'immaginario collettivo è un po'anela Linate manierato cinque Italia un po'quello collettivo
è predominante ma ovviamente ci sono anche una materia di una percentuale molto importante di persone che stanno scontando Beckett che fino a prova contraria sono innocenti sono comunque la cui responsabilità deve essere accertata rispetta un project quotidiano
Una una durata non vede il diciamo nell'istanza diciamo tutto questa diciamo popolazioni anche qui però ma intanto il quindi una parte dello Stato e evidente Riccardo il maggiore presa di coscienza
Il Papa militari responsabili del penalista delle istituzioni alimentata appunto a una parte appunto dello stato della giustizia che quello di con tutte le identità
Nota funzionario anche vedi via appunto di questo organico parliamo solo viene a difesa degli alza al talent è carente
E anche su questo insomma bisognerebbe intervenire
Veronica noi ci fermiamo qui per oggi ma continueremo a ad affrontare con te le diverse tematiche relative alla mondo
Carcerario a il sistema penitenziario
Italiano intanto grazie davvero come sempre ammesso tuo contributo e quindi grazie all'avvocato Veronica
A manca avvocato del avvocato penalista del foro di Trento ed esperta di diritto penitenziario grazie buon lavoro risentirci

