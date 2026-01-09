Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Con Carlo Bartoli (presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia).
La conferenza stampa è stata organizzata da Associazione Stampa Parlamentare e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Tra gli argomenti discussi: Giornalisti, Governo, Informazione, Meloni, Politica.
La registrazione video della conferenza stampa … dura 2 ore e 57 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
leggi tutto
riduci