09 GEN 2026
stampa

Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:00 Durata: 2 ore 57 min
A cura di Carmine Corvino e Guido Mesiti
Organizzatori: 
Associazione Stampa Parlamentare, Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
Player
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni" che si è tenuta a Roma venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11:00.

Con Carlo Bartoli (presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia).

La conferenza stampa è stata organizzata da Associazione Stampa Parlamentare e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Tra gli argomenti discussi: Giornalisti, Governo, Informazione, Meloni, Politica.

La registrazione video della conferenza stampa dura 2 ore e 57 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buongiorno buongiorno a tutti diamo inizio alla tradizionale conferenza stampa
Mi lei che inizia come di consueto con un saluto iniziale nel presidente dell'Ordine i giornalisti
Gentile Presidente
La ringrazio per essere ancora una volta con nove nell'appuntamento organizzato dall'ordine nazionale dei giornalisti e dell'associazione la stampa parlamentare
Prima di iniziare però permettetemi di rivolgere un commosso pensiero alle famiglie e agli amici dei giovani morti o gravemente feriti nel rogo di Crans Montana
Il due mila venticinque è stato un anno molto difficile per i giornalisti abbiamo assistito alla più grande strage di colleghi in Ucraina sono stati uccisi ventotto operatori dei media spesso colpiti in modo consapevole diretto oltre trecento giornalisti palestinesi assassinati dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza per oscurare la tragedia che si è consumata
Non a caso abbiamo per due volte ha lanciato un appello affinché la stampa internazionale possa entrare a casa
E sia chiaro
Criticare il governo di Israele non significa giustificare in alcun modo i rigurgiti di antisemitismo che condanniamo senza esitazione
Sulla sicurezza degli inviati in zone di guerra abbiamo apprezzato l'impegno del governo per la formazione e per i fondi destinati a garantire una copertura assicurativa per i freelance
La sicurezza giornalisti tuttavia in pericolo anche in Italia da bomba sotto l'auto di Sigfrido la RU Ranucci la testa mozzata di capretto davanti alla casa di Giorgio Venturini
Le sassate durante una manifestazione che hanno ferito Isa Dossi Davide vedi Bevilacqua e l'elenco sarebbe molto più lungo
Altrettanto lungo nell'elenco di capitani d'industria e della finanza di presidenti allenatori calcio di sindaci assessori e purtroppo anche di esponenti delle istituzioni che denigra no discreta no e di fama non indiscriminatamente chi fa informazione
Lo voglio dire senza mezzi termini sono atteggiamenti che contribuiscono alimentare un clima di aggressione verbale e fisica nei confronti dei giornalisti legittimando di fatto comportamenti da codice penale
Non a caso la Criminalpol nei primi sei mesi del due mila venticinque ha censito ottantun casi di aggressioni minacce giornalisti
Uno ogni due giorni con un aumento
Veramente preoccupante di poco inferiore al cento per cento rispetto all'anno precedente sono numeri preoccupanti anche se è doveroso ringraziare il centro di coordinamento per la sicurezza dei giornalisti al ministero dell'Interno
Le forze dell'ordine per l'impegno a contrastare questi fenomeni
Per l'Osservatorio ossigeno per l'informazione e lo scorso anno novantatré i giornalisti sono stati oggetto di querele temerarie ossia di iniziative giudiziarie infondate finalizzata esclusivamente a intimidire e a far tacere i giornalisti
L'Italia continua a essere il Paese con il maggior numero di querele per diffamazione esorbitanti richieste di risarcimento dei danni
Oltre l'ottanta per cento di questi procedimenti viene archiviato così concludeva una soluzione spesso però dopo molti anni
Ti presento una querela intimidatoria deve essere punito e non con un buffetto per questo riteniamo che il modo con cui è stata recepita la direttiva europea sulle querele intimidatorie sia un'occasione persa
Ci inquieta lo scandalo delle captazioni legali degli smartphone dei diversi giornalisti tra cui direttori fan page Francesco cancellato
Attendiamo ancora che si scopra chi perché ha fatto spiare i giornalisti in spregio alle leggi italiane europee
L'autonomia dei giornalisti viene messa in discussione anche dal profondo mutamento l'editoria ci preoccupa la svendita di quel che rimane del gruppo getti il destino di due quotidiani storici come Repubblica e Stampa e il futuro di radio radicale
Tutto questo mentre web e social media continuano a essere terra di nessuno
Con pochi manovratori il cui scopo è quello di arricchirsi con le grandi piattaforme digitali che saccheggiano impunemente il lavoro dei giornalisti non pagano le tasse non rispondono dei reati commessi
Particolarmente dolorosa e la mancanza di una norma che assicuri un equo compenso decine di migliaia di giornalisti
Una recente ricerca scattato una fotografia drammatica del lavoro autonomo e parasubordinato
La media delle retribuzioni per giornalisti freelance di diciassette mila euro l'anno per i co.co.co. di circa undici mila stiamo parlando di lordo
In entrambi i casi siamo sotto la soglia dei mille euro al mese netti una cifra con cui è impossibile vivere in maniera dignitosa
Torno a ripetere anche quest'anno come nel che nel dicembre due mila ventitré il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha consegnato al ministero della giustizia la proposta di tabelle per l'equo compenso
Definite sulla base di una legge che come prima fare firmataria reca il suo nome gentile Presidente in venticinque mesi il ministro non ha ritenuto di dare seguito per i giornalisti a questa legge
Adesso poi leggi sulla compenso stanno per diventare tre una legge speciale di tredici anni fa
Una legge ordinaria di tre anni fa un disegno di legge sulle professioni discussione al Senato nessuno però affinando nessuna però fino ad ora trova applicazione al Parlamento al governo
Quindi chiediamo di decidere presto
Le condizioni in cui versa la migliaia di colleghi è inaccettabile
Mentre gran parte dei proprietari dei giornali quelli che pagano compensi da fame compaiono nella lista degli uomini più ricchi d'Italia una cosa intollerabile una vergogna per un paese civile grazie
Dunque tanto buongiorno a tutti ovviamente ringrazio il presidente Bartoli
L'ordine dei giornalisti presidente signore l'associazione la stampa parlamentare
Per avere ancora una volta organizzato questa conferenza stampa che ormai è diventata una conferenza stampa di inizio anno quindi insomma in qualche maniera abbiamo insieme dato vita a una tradizione diciamo nuova
Non voglio rubare molto tempo ci sarà appunto abbiamo una lunga mattinata di fronte a noi
Rispondo volentieri ad alcune sollecitazioni che ho sentito dal presidente Bartoli
Partendo al tema della sicurezza dei giornalisti sono contenta ovviamente
Che si apprezzi il governo il la l'impegno che il governo aveva preso tra l'altro proprio in questa sede un anno fa
Per garantire agli operatori dell'informazione che sono inviati all'estero particolarmente che sono inviati in zone sensibile ad alta intensità
Bellica di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza
Chiaramente presidente Bartoli cita numeri che
Hanno colpito colpiscono ognuno di noi e io voglio cogliere anche questa occasione per rinnovare ho solo la mia solidarietà ma anche il ringraziamento
A tutti quei colleghi che chiaramente con la loro professionalità che con il loro coraggio ci consentono di arrivare dove altrimenti i nostri occhi
Non potrebbero arrivare in Italia come all'estero perché non parliamo solamente di zone di guerra parliamo anche per esempio
Di tutti i territori che sono oltraggiati dalla criminalità organizzata in tutti quei luoghi diciamo fisici e non che sono che altrimenti sarebbero invisibili all'opinione pubblica
Molti di loro nel corso anche nella nella storia recente hanno perso la vita io penso che sia molto importante regia rende omaggio alla loro memoria è la ragione per la quale sono
Contenta che ci sia stato in Parlamento il prima via il primo via libera alla proposta di legge che istituisce
Una giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro la legge come sapete già sa approvata alla Camera è ora in discussione al Senato e confido che concluda molto presso il suo iter
Tornando al tema della sicurezza come sapete la Presidenza del Consiglio il ministero degli esteri hanno organizzato su questo tema nei mesi scorsi anche un seminario ad hoc con la vostra collaborazione partecipazione nel decreto legge Ucraina quello che è stato licenziato negli ultimi giorni dello scorso anno è stata inserita la norma che prevede che i giornalisti iscritti all'ordine
Che esercitano la professione in forma autonoma indipendente senza avere rapporti di lavoro subordinato se vengono inviati in aree di guerra o in aree ad alto rischio di conflitto armato devono essere informati sui temi della sicurezza e devono avere un'adeguata copertura assicurativa chiaramente per rendere questa norma anche reale c'è bisogno di risorse che come sapete sono state reperite nell'ambito del bilancio della presidenza
Del Consiglio cioè noi abbiamo dato vita a una norma sperimentale per il due mila venti sei che prevede il riconoscimento all'editore che ne faccia richiesto di un contributo proprio per garantire la formazione di questi giornalisti la copertura assicurativa di questi giornalisti ci sono sono stati poi ricordati sempre al presidente Bartoli una serie di casi di giornalistiche purtroppo anche in Italia hanno subito
Intimidazioni persino attentati mi permetto di aggiungere alla lista presidente anche il caso dell'assalto alla sede
Del quotidiano la Stampa perché anche se i giornalisti chiaramente non erano presenti nel momento in cui questo salto si è consumato erano loro l'oggetto ovviamente di quella intimidazione
La mia personale personale solidarietà alla solidarietà del governo non è mai mancata è stata sempre chiara e netta voglio ribadirla e penso che sia giusto ribadirlo anche in questa sede
Perché chiaramente la libertà di stampa è un presupposto fondamentale
Dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla
Dopodiché direttiva anti Islam
Si faceva riferimento appunto alla recepimento della direttiva europea che punta a contrastare le azioni e le querele temeraria cioè chiaramente quelle forme di abuso dell'azione giudiziaria che vengono intentate da coloro che hanno l'obiettivo di mettere sotto pressione diciamo così di intimorire persone attive nella partecipazione pubblica quindi realtà non solo giornalisti ma anche attivisti in generale che pubblicano notizie producono contenuti
Ritenendo che che ritengono lesivi della loro reputazione
Nella legge di delega europea del due mila venticinque è stato approvato un emendamento del governo che chiaramente dalla delega
Ad adottare i provvedimenti necessari a recepire questa direttiva R. la scadenza per il recepimento della direttiva il prossimo sette maggio quindi chiaramente siamo assolutamente nei tempi voglio fare una precisazione perché si è chiesto nel corso del dibattito
Che l'ambito di estensione
Diciamo si applicasse anche a livello nazionale però come si sa è una è una cosa che la direttiva stessa esclude diciamo esclude la possibile crude questa possibilità perché la direttiva è diciamo concentrata
E indirizzato a alle controversie che hanno implicazioni transfrontaliere quindi il governo recepirà ovviamente
Entro i termini previsti questa direttiva apportando le modifiche sono necessari al nostro lettore ordinamenti qualche però non sono
Molte perché il nostro ordinamento come si sa e come ho già detto
Sanziona già l'abuso della processo sanziona già le liti temerarie così come già disciplina i riti accelerati la coso compensa virtuale in caso di rinuncia alla domando agli atti del giudizio
Si è poi toccata alla vicenda legata alle denunce presentate da Francesco cancellato da altri soggetti
Sul tema dell'intrusione nei rispettivi dispositivi informatici
è una questione che come voi sapete è stata oggetto di un lungo lavoro del Copasir cioè del comitato che chiaramente competente per queste materie
Che con la relazione del giugno due mila venticinque ha escluso che grafite cioè il sistema che viene fornito da Paragon sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti una relazione che è stata
Votata all'unanimità dopodiché però ci sono anche come sapete due procure che stanno lavorando su questo tema e confidiamo
Che anche qui insomma si possa arrivare ad avere delle risposte quello che posso dire io chiaramente che il governo per il tramite ovviamente particolarmente nell'agenzia di intelligenza sta fornendo tutto il supposto il supporto che è necessario
Sulle questioni editoriali anche qui pro andare per flash per flash radio radicale
Il Governo intende presentare un emendamento al decreto mille proroghe
Per garantire a Radio radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazione dell'archivio storico della testata contributo che si somma a quello chiaramente ordinario
Agenzia Dire
Abbiamo garantito la massima attenzione abbiamo sollecitato l'editore a corrispondere le retribuzioni arretrate dei dipendente dei giornalisti l'altro ieri è stato riattivato
Il contratto di fornitura anche con la Presidenza del Consiglio che può essere diciamo una buona notizia in questo contesto sul genere di governo si è mosso tempestiva tempestivamente voi sapete che il sottosegretario baracchini ha convocato i vertici di Jedi il CDR
Delle testate del i CDR delle testate del gruppo ovviamente anche l'ordine dei giornalisti la Federazione nazionale della stampa ha parlato anche con Titti odor che Rihaku cioè l'imprenditore greco che sarebbe in trattativa
Per l'acquisto del gruppo abbiamo ribadito a tutti
Fondamentalmente l'importanza per noi dalla difesa dei livelli occupazionali
Allo stato non c'è nulla di deciso ma chiaramente continuiamo a seguire la vicenda
Equo compenso voi sapete che il tema mista a cuore sapete che sono diversi ministeri che ci stanno lavorando
Ci sono oggettivamente state delle lungaggini cerchiamo di semplificare diciamo l'abbiamo parlato anche nelle ultime negli ultimi giorni con i ministeri competenti particolarmente con il ministero della Giustizia penso che e entro il mese di febbraio potremo avere le tabelle che servono per portare avanti finalmente questo provvedimento che come sapete a me sta particolarmente a cuore per ragioni che il presidente De Bortoli a presidente Bartoli chiedo scusa ricordava va be'sempre in tema di giornalisti siamo
Per quello che riguarda il tema del contratto ovviamente noi abbiamo seguito anche la questione del contratto seguiamo anche la questione del contratto
C'è diciamo un tavolo aperto
Il contratto è scaduto dal da tempo
Figuriamoci se non condivido il tema
Io penso che si sappia che diciamo questo governo ha particolarmente a cuore il tema del rinnovo dei contratti lo abbiamo dimostrato abbiamo dimostravano Simoni provvedimenti lo abbiamo dimesso dimostrato anche
Con i contratti che dipendono da noi dopodiché non mi è chiara la ragione per la quale si faccia diciamo una mobilitazione in questo contesto perché immagino che tutti sappiano che la competenza di più su questo non è del Governo la responsabilità su questo non è non altri governi
Quindi solo per ricordare diciamo che capisco che è un momento di visibilità ma siccome l'immagine che ne esce è una contestazione al presidente del consiglio e non so se in passato sia mai accaduto
Che la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio si facciano delle contestazioni tra l'altro su materie che non sono di competenza del presidente del Consiglio olio semplicemente segnalare al mondo
Che non dipende da noi non lo siamo fare moralismo la sua isola quello che stiamo facendo quello che continuerà a far continueremo a fare siamo dalla vostra parte su questo ma diciamo non vorrei che ne venisse fuori l'immagine di una contestazione la Presidenza del Consiglio su una cosa sulla quale prese la Presidenza del Consiglio non ha responsabilità
Dopodiché ovviamente penso che le diverse questioni che abbiamo cercato di riassumere possano essere anche l'occasione debbano essere anche l'occasione un tema doccia posto lo scorso anno per ragionare provare a ragionare insieme anche sull'evoluzione no della professione perché
Chiaramente non vediamo intorno a noi un mondo che continua a cambiare le questioni sono aperte
Le nuove tecnologie rischiano di impattare pesantemente penso che diciamo se si vuole aprire un ragionamento insieme su come si possa sostenere la professione
In un contesto nel quale le evoluzioni rischiano di essere molto più grandi di noi voglio solo dire che ci sono che il Governo c'è ci ha abbiamo tra l'altro diverse occasioni di farlo un è proprio il tema della legge sulle professioni insomma che ci consente di fare questo ragionamento ma questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore perché noi possiamo parlare quanto vogliamo
Della tutela della libertà di stampa della tutela della sicurezza i giornalisti delle tutele contrattuali dell'aumento dei contratti posso parlare di quello che volete
Dopodiché abbiamo un problema per cui rischiamo che da qui a qualche decennio la professione giornalista come molte altre professioni non esista più
E quindi forse a un certo punto dovremo e sono apertissimo a fare questo ragionamento ricorderete che nel G7 ponemmo sul tema dell'intelligenza artificiale proprio il tema la questione delle professioni del mercato del lavoro su questo sappiate che ci sono grazie mi fermo
Grazie grazie mille registriamo con grande ovviamente l'interesse soddisfazione la più rassicurazioni sono state fornite sull'equo compenso perché la la vettura
Che non è di oggi ma insomma comunque a un ragionamento sulla professione perché sicuramente occorre avere un respiro importante per gestire quello che accadrà nei prossimi decenni grazie mille adesso iniziano
Le domande che saranno domande molto rapide molto secche
Iniziamo con Meridiana Sciarra del Messaggero grazie
Buongiorno a tutti Bongiorno presidente
E l'anno scorso questa conferenza stampa sette note all'indomani della liberazione di Cecilia Sala quest'anno siamo tutti col fiato sospeso
Sulle carceri veneziana nessun il lascia dei detenuti italiani non passa esimere minacciate le se dopo il rilascio di Grignani Gasperini dai dicasteri nell'ansia fiduciosa
Se una liberazione già nelle prossime ore di Anna Bartelt Intini e quali siano le interlocuzioni in corso è come si stia muovendo il governo italiano per giungere acquistano risultato la ringrazio
Quasi il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente
Da diciamo quattrocento giorni per quello che riguarda la vicenda di Alberto trentini ma come sappiamo verso trentini non è l'unico i dalla italiano detenuto in Venezuela
Lo abbiamo fatto diciamo e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali
Sono canali politici che sono canali diplomatici sono canali di intelligenza e non
Smetteremo di occuparci questa vicenda fino a quando
La signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio
Io ho parlato varie volte con con la con la mamma di Alberto chiaramente capisco il suo dolore la sua difficoltà ed molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposte ai tempi in cui vorrei darle come immagino
Sappiate
Dopodiché chiaramente saluto con gioia la liberazione di Piaggio P. ieri quello che ci risulta come lei accennava e che ci sia un provvedimento di scarcerazione non ancora eseguito anche
Nei confronti di Luigi Gasperina
Io sono fiduciosa voglio dire che considero il segnalo il segnale dato dalla Presidente
Bensì Rodriquez un segnale di grande valore
Un segnale stato detto no diciamo unilaterale che va nel senso della pacificazione nel Paese
Lo cogliamo lo cogliamo pienamente penso che possa diciamo anche rappresentare un elemento molto importante
Nella definizione di relazione nuove e diverse tra Italia e della sua
Grazie mille Andrea Bonini di Sky TG ventiquattro
Eccoci buongiorno bentrovati presidente buona non mi riaggancio anch'io alla conferenza stampa di fine anno dello scorso anno perché lei in quell'occasione disse che si sentiva di escludere categoricamente un tentativo di annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti ecco oggi Trump rilancia e dice di essere pronto a tutto ma approntarla di aggressività neocoloniale per la premier danese
Si rischia la fine della NATO allora io le chiedo se condivide queste valutazioni ma soprattutto quelle dell'India rossa che tra sulla Groenlandia per l'Italia non può oltrepassare grazie
Come lei correttamente ricorda ne abbiamo parlato lo scorso anno voglio dirle che non ho cambiato idea io continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti a Vinovo un'azione militare per assumere il controllo della come Groenlandia opzione che chiaramente non condividerei loro
Già messo nero su bianco ma che credo non converrebbe a nessuno credo non converrebbe neanche gli Stati Uniti d'America per intenderci e quello che è stato ribadito anche nello statement
Sottoscritto dai principali leader europei bisogna anche dire che allo stato
Diciamo l'ipotesi di un intervento per il per per
Diciamo assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa sia da da Marco Rubio che dallo stesso Donal Trump
Penso che l'amministrazione Trump con i suoi metodi diciamo un po'assertivi ecco molto assertivi
Sia soprattutto ponendo l'attenzione diciamo sulla importanza strategica della Groenlandia e in generale
Dell'area artica per i suoi interessi e per la sua sicurezza
Si tratta di una zona di un'area nella quale come si sa agiscono molti attori stranieri e io continuo a credere che il messaggio
Che gli USA vogliono dare che non accetteranno ingerenze eccessive di altri attori stranieri in una Area così strategica per la loro sicurezza per i loro interessi
Ma questo è un tema che dal mio punto di vista coinvolge anche noi cioè è un tema che oggettivamente ci deve interessare
Particolarmente all'indomani voglio dire senza aprire del del cambiamento climatico no per quello che quell'area può rappresentare sotto un po'vari punti di vista
In è è la ragione per la quale anche all'interno della NATO si è stabilito che l'area artica debba essere una priorità è la ragione per la quale ne parlano anche se ne parla anche all'interno dell'Unione europea e io penso che da questo punto di vista anche perché parliamo chiaramente di nazioni che sono tutte alleate in ambito NATO sia la NATO
A dover avviare su questo un diciamo un un dibattito serio se vogliamo ancora più attento anche per abbassare allentare la pressione sulla questione
Grazie Giselda Vagnoni Reuters
Si era visto sulla Groenlandia presidente perché dovessero agli Stati Uniti in realtà effettuare del mio interventi unilateralmente sulla Groenlandia
Cosa dovrebbe fare l'Europa per difendere se stessa cioè i suoi interessi strategici è il diritto internazionale
Quarti quando questa opzione dovesse manifestarsi ne parleremo l'Europa è stata immediata nella risposta quando appunto nei giorni scorsi si è diciamo così alzata l'attenzione ripeto penso che il dibattito non sia solo un dibattito coinvolge l'Europa penso che il dibattito sia Nicola dibattito deve coinvolgere la NATO credo che sia chiara a tutti
Implicazione che avrebbe per il futuro dell'alleanza atlantica
Una scelta è un'opzione di questo tipo il motivo per cui io non la credo realistica francamente dopodiché sicuramente l'Europa
Deve
Come dicevo continuare
A lavorare in ambito NATO per una maggiore preside una per presenza
Diciamo così della NATO nell'area artica è quello che c'è scritto nello statement dei leader dei principali leader europei e quello che
C'è scritto anche nei documenti della NATO anche se forse col bisogna essere un po'più concreti e quello su cui lavora anche il governo italiano
Perché una cosa che posso dirvi chi ci lavora non da ora non non nelle ultime ore quello che posso dirvi è è che entro la fine di questo mese Ministero degli Affari Esteri presenterà una strategia italiana
Sull'Artico cioè anche noi capiamo quanto sia strategico importante oggi occuparsi di questa area del mondo e stiamo facendo la nostra parte poi
Ministro Tajani e ministero degli Affari esteri che ringrazio presenteranno i contenuti di questa strategia ma chiaramente gli obiettivi quali sono preservare Lare artica come zona di pace e di cooperazione
Diciamo contribuire alla sicurezza della regione
Aiutare le aziende italiane che volessero investire anche in questa realtà
E penso che anche il tema della ricerca di favorire la ricerca in una zona che chiaramente in un terreno che per noi territorio che per lui è particolarmente strategico soprattutto per studiare il tema del cambiamento climatico
E e e anche noi ci stiamo occupando di fare la nostra parte quindi diciamo io vi occuperete più di prevenire e il modo migliore per prevenire problemi
Che potrebbero portarci molto in là è
Garantire che ci sia una presenza seria e significativa
Dell'alleanza atlantica somma degli alleati
Nell'Artico e diciamo che coinvolgono anche
Che coinvolgono anche la Groenlandia e che si possa quindi insieme rispondere a una preoccupazione che capisco da parte degli Stati Uniti che è quella di non avere un'eccessiva ingerenza di altri attori che potrebbero anche essere ostile
Grazie Tommaso Ciriaco la Repubblica
Buongiorno presidente Ventura le conferenze stampa per un anno in effetti e lei non ha escluso a ottobre l'ottobre scorso la partecipazione di soldati italiani a un'eventuale forza multinazionale di pace Gaza mentre continua a escludere
L'invio di soldati italiani in Ucraina
Immagino che la ragione di questa differenza non sia allegata alla ragione le ragioni della causa Ucraina pensi all'ombrello dell'ONU come ha spiegato su Gaza
Le chiedo se ci fosse questo ombrello dell'ONU che in futuro anche e per una missione in Ucraina se lei è disponibile in via o valuterebbe di inviare e militari italiani appunto in Ucraina o se prevarrebbe comunque diciamo il veto anti Ucraino filo Putignano G. Salvini crac
Non condivido riferimento alla alla veto come putiniano
Filo può
Ignaro di Salvini questa è una lettura diciamo che io considero
Come posso dire un po'di parte
Ho già detto in varie occasioni approfitto per dirlo anche a voi
Che i dibattiti che si fanno Literno la maggioranza particolarmente su questo tema della Russia e dell'Ucraina
Non sono dibattiti che si fanno tra filorusso il filo Ucraini traffico americani o filo o non so bene cosa questa cosa dei filo come sapete io penso a premessa dove finisce lì abbiamo i burattini e che i politici i fili non ce li hanno e quindi non tendenzialmente sono serie non devono essere filo niente
A è un dibattito su come meglio si difenda l'interesse nazionale secondo me e lei sa che c'è una fetta molto significativa forse maggioritaria diciamoci la verità l'opinione pubblica italiana che ritiene che sia me che sia sarebbe più facile difendere l'interesse nazionale
Diciamo facendo dei passi indietro chiaramente al ritenendo che questo possa allontanare no la guerra io penso che la cosa che allontana dalla guerra sia stare a fianco e l'Ucraina ma il dibattito quello è e sui metodi con cui si garantisce la pace si garantisce l'interesse nazionale
E ripeto suo ma sono in molti che perché la pensa in maniera diversamente io vi ho sempre detto l'unico modo di garantire pace la deterrenza
Dette Renza la deterrenza di recente lo sono andato a cercare mia molto affascinato la parola deterrenza viene dal latino
De via da terre Eretz spaventare cioè qual è il concetto della deterrenza devi essere abbastanza forte da far desistere
Il nemico dalla possibilità di attaccarti quindi è la forza che costruisce pace non è la debolezza che costruisce pace questa e la mia lettura ed è il motivo per cui ho sempre detto che per costruire pace serviva alzare
A fianco dell'Ucraina ma chi ha una procura opzione una proposta diversa dalla mia
E penso che sia perfettamente legittimato ad averlo senza che gli si dica che fino qualcosa o filo qualcun altro che nemico degli interessi nazionali comunque in ogni caso non è la mia lettura dopodiché per quello che riguarda la domanda che le formulava non c'è questa hip pop passione sul canto sul campo oggi quella di un intervento di una forza multinazionale non con l'ombrello delle Nazioni Unite quello di cui si sta parlando oggi e che è inserito anche nella ampio diciamo definizione degli accordi di pace e diciamo l'istituzione di una forza multinazionale nell'ambito della coalizione dei volenterosi senza quindi un in Brera lo un ombrello nato a portare a Paolo Pietro scusa attualmente per rafforzare la difesa ucraina come strumento di garanzia di sicurezza
La ragione per la quale io non ritengo necessario l'invio dei soldati italiani in Ucraina è che come lei sa la principale diciamo il principale strumento oggi individuato per costruire solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina
E il così detto article five laiche cioè un sistema di garanzie di sicurezza è spirato all'articolo cinque della NATO ora se c'è un sistema di sicurezza ispirato all'articolo cinque della NATO è quella la principale forma di garanzia
Di sicurezza per l'Ucraina
Cioè le nazioni che fanno parte della NATO anche se in questo caso la garanzia di sicurezza avrebbe speso esternano alla NATO però è diciamo ispirata a quel modello prendiamo il modello nato le nazioni nelle nazioni che sono all'interno della NATO sono molte nazioni nei quali non ci sono
Basi o truppe straniere
E sono nazioni garanti dello stesso e sono nazioni garantire lo stesso perché perché chiaramente la previsione di un intervento degli alleati di chi sottoscrive queste garanzie di sicurezza nel caso di un attacco sono quello che diciamo garantisce tutti poi l'invio dei soldati per rafforzare l'esercito ucraino può essere ed è probabilmente un di più e infatti io non contesto le nazioni che lo vogliono fare ma non lo considero necessario da parte del dell'Italia
Dopodiché mi pareva che su questo ci fosse anche diciamo una quasi unanimità del Parlamento
Sul non invio delle truppe italiane in Ucraina adesso leggo che invece cominciano a esserci posizioni diverse da parte di esponenti del Partito democratico se se è cambiata posizione si presenta in parlamento una mozione in questo senso si formalizza la proposta vi dirò che cosa ne penso ma ad oggi io non lo considero necessario anche perché guardi quante sono le truppe che noi dovremmo mandare in Ucraina
Per essere efficaci sul piano della deterrenza a fronte di un esercito che ha un circa un milione e mezzo di persone
In Russia
Quindi io credo io dall'inizio mi sono occupata di trovare una formula che potesse dare importanti e serie garanzie di sicurezza e penso dobbiamo essere tutti fieri mi consenta di dire anche questo Ciriaco del fatto che oggi nei documenti che vengono discussi le garanzie di sicurezza per l'Ucraina vengono disegnate sulla base di una proposta che è stata fatta dall'Italia e lo dico anche perché nei lunghi mesi in cui abbiamo trattato questa materia molto spesso
Ho ascoltato politici osservatori che derideva non l'Italia per una proposta totalmente campata in aria evidentemente così campata in aria non è
Grazie Alberto Ceppaloni CL centodue cinque
Buongiorno presidente io la riporto in Italia per la posizione che potremmo definire di sicurezza di cui ha parlato ieri in Senato anche la miss all'interno Piantedosi
Abbiamo visto a Capodanno scene di guerriglia urbana soprattutto a Roma Firenze e Milano gli hanno visto protagonisti i cosiddetti Maranzana Bologna abbiamo assistito all'omicidio di un capotreno ad opera di un immigrato irregolare
In generale c'è un senso di insicurezza che si avverte in diverse città
Le chiedo su questo fronte quali saranno le mosse dell'esecutivo anche perché sono fatti che in qualche modo stridono con l'immagine di un governo di centrodestra legge e ordine grazie
Guardi grazie a lei
Noi abbiamo lavorato moltissimo sulla materia
Della sicurezza in questi tre anni
Chiaramente anni di diciamo lassismo non sono facili da cancellare
Ma le dico anche che risultati per me non sono sufficienti
Penso che questo debba essere l'anno in cui diciamo si cambia passo
Su questa materia della sicurezza sicuro cui si fa
Ancora di più
Però voglio anche rivendicare che c'abbiamo lavorato molto
Sono moltissime le iniziative che abbiamo preparato che vale la pena di ricordare velocemente
Assunti trenta mila nuovi operatori delle forze dell'ordine stanziato un miliardo e mezzo per il rinnovo dei contratti nel settore della difesa della sicurezza e del soccorso sbloccato investimenti che erano fermi da molto tempo
E questo ci ha consentito anche di potenziare i mezzi il famoso decreto sicurezza molto contestato dalle opposizioni che oggi invocano sicurezza con il quale abbiamo dato risposte ad alcuni dei reati che sono diciamo che impattano di più sulla quotidianità
Delle persone
Tra cui ricorderete il tema dell'occupazione abusiva le truppe alle le le truffe agli anziani l'accattonaggio la violenza contro le forze dell'ordine i borseggi il blocco delle strade
E delle ferrovie
Vale la pena di ricordare anche il tema della lotta alla mafia perché in questi tre anni abbiamo visto
Centoventi latitanti Cau catturati migliaia di arresti sette miliardi di beni sottratti alla criminalità e diciotto mila beni confiscati alla mafia che sono tornati nella disponibilità dei cittadini che oggi ospitano
Progetti sociali o presidi delle forze dell'ordine
Poi c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto
Suca Ivano per a combatté Scarano e le altre che arrivano per combattere le zone franche cioè dare il segnale che lo Stato non indietreggiava e non faceva finta di niente in territori che erano troppo lungo Stati abbandonati
Abbiamo potenziato strade sicure stazioni sicure abbiamo avviato le azioni alto impatto abbiamo scombinato
Oltre
Duecentoventi interi stabili e quasi quattro mila case che sono state restituite
Ai legittimi proprietari abbiamo diminuito di oltre sessanta per cento gli arrivi di immigrati illegali che come si sa impattano sulla sicurezza in maniera significativa ma sicuramente ripeto
Bisogna fare di più ci sono altri provvedimenti che stiamo studiando uno riguarda proprio
Il tema delle baby gang altra situazione fuori controllo
Ma non è solamente questo il tema di cui ci dobbiamo ci vogliamo occupare voglio dire che in qualche maniera alcuni di questi privi provvedimenti contino cominciano a dare dei risultati
Perché i dati dicono che nei primi dieci mesi del due mila venticinque i reati sono calati
Del tre virgola cinque per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dopodiché
Credo che se vogliamo garantire sicurezza per i nostri cittadini
Occorra anche lavorare tutti nella stessa direzione
Significa che lo deve fare il governo significa che lo devono fare le forze di polizia significa che lo dovrebbe fare lo deve fare anche la magistratura che è fondamentale
In questo disegno
Perché guardi le faccio due tre casi dalla la dalla cronaca degli ultimi giorni e delle ultime settimane
Escluso quello del capotreno al quale chiaramente voglio rinnovare la mia totale solidarietà alla famiglia
Ricordo il caso dell'Imam di Torino
La con la polizia ne dimostra la pericolosità per i suoi contatti con i i jihadisti
Il ministro Piantedosi ne dispone Piantedosi ne dispone l'espulsione e l'espulsione viene bloccata
Lo scorso novembre una mamma ha ucciso il figlio di nove anni
Era stata più volte denunciata dalle forze dell'ordine e dai servizi sociali
Per i pregressi tentativi di omicidio del figlio
L'autorità giudiziaria non aveva aveva ritenuto di lasciarla diciamo a piede libero
Sempre lo scorso novembre
Ad Acerra una persona viene arrestato a arrestata mentre sversa Ava tonnellate di rifiuti nocivi Nella terra dei fuochi
è stato arrestato grazie ai provvedimenti del governo nel decreto Terra dei fuochi dopo poche ore è stato rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria
Io posso farle decine di questi esempi e chiaramente quando questo accade non solo solamente non è solamente vano il lavoro del Parlamento e soprattutto hanno il lavoro fanno le forze dell'ordine rischiando quindi penso che su questo diciamo un appello a lavorare tutti nella stessa direzione per garantire la sicurezza dei cittadini possa fare la differenza
Grazie Nicola Perrone la dire
Grazie buongiorno presidente Buon Anno nuovo grazie per l'attenzione e per la notizia che ha dato riguardo la mia agenzia ecco io resterei sempre sulla campo internazionale vorrei parlare di Gaza
Dopo i massacri arrivata la tregua debole però Benedetta
è un po'sparita anche un po'dai radar la situazione tratterò le notizie che ci arrivano dicono che la popolazione vive una situazione ancora drammatica
Il governo Netanyahu impedisce ai giornalisti come ha detto il presidente Bartoli di andare a raccontare quello che succede egli anche in questi giorni si muore
E non solo il trentun dicembre sono state anche cacciare altri trentasei ONG ecco che fa il governo italiano per garantire sicurezza diciamo a una popolazione già stremata
Guardi non è sparito dai nostri radar dalla questione noi continuiamo occuparcene
Quasi quotidianamente soprattutto nel tentativo chiaramente di rendere effettivo un piano di pace non di andare avanti nel percorso verso
La pace percorso che io ho sempre definito un'occasione che potrebbe non tornare da una parte ma anche un percorso molto complesso è una tregua molto fragile è la ragione per la quale credo che l'Italia debba mettere tutto il suo impegno
Nelle ultime settimane per dire
La nostra cooperazione ha stanziato cultore ulteriori venticinque milioni di euro
Per fare fronte sempre alle esigenze della popolazione ma ancora più importante dal mio punto di vista noi stiamo dando la disponibilità dei nostri carabinieri a formare i primi cinquanta
Diciamo le prime le prime cinquanta forze di sicurezza palestinese in Giordania
E credo che se questo si dovesse materializzare come come penso nelle prossime settimane noi saremmo la prima nazione europea a dare un contributo fattivo e concreto alla sicurezza
Della strisce all'implementazione piani di pace chiaramente parliamo di forze di sicurezza che vengono formate per poi garantire la sicurezza
Della Striscia
Siamo la prima nazione europea saremo la prima nazione europea non è una cosa che mi stupisce io sono convinta che l'Italia possa giocare un ruolo assolutamente unico
E fondamentale
Nella in questo delicato e molto importante percorso perché non siamo rispettati da tutti gli attori in campo da tutti gli attori della Regione da Israele chiaramente ma anche dall'Autorità nazionale palestinese come
Diciamo dimostrato anche la presenza del presidente Abu Mazen ad Atreju e non solo
I paesi del Golfo come ha dimostrato il fatto che l'Italia è stata in via invitata
Prima volta per la nostra nazione
Al Consiglio di cooperazione del Golfo come ospite d'onore penso che diciamo questo Rispetto del quale
Godiamo debba essere utilizzato positivamente al massimo quindi io credo anche che l'Italia non dovrebbe escludere niente ricordava Ciriaco prima lei non ha escluso la possibilità di una partecipazione italiana anche a un eventuale diciamo Forza multinazionale lo confermo
Anche perché differentemente da quello che dicevo per l'Ucraina dove non vedo una grande differenza fatta in questo caso si può davvero fare
Una grande differenza chiaramente poi dipenderà dalle condizioni sicurezza diventerà quello che dice il parlamento perché non è una decisione che io posso prendere da sola
Ma credo che l'Italia oggettivamente non dovrebbe escludere
Niente della sua possibile partecipazione in questo quadro chiaramente con l'obiettivo che per noi rimane sempre lo stesso che costruiva prospettiva di questa
Grazie Fognini a Camilletti la verità
Buongiorno presidente torniamo in Italia in occasione del CDM del ventidue dicembre si è discusso di disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali e referendarie
Si è stabilito che si voterà di domenica e lunedì ma su un passati quasi venti giorni ancora un abbiamo capito quali saranno questi domenica lunedì vantasse chiara così come chiaro che l'impegno impressione che nodo di passo che al Colle
Però la nostra convinzione che il fronte del no stia portando avanti il più possibile a questa data per cercare di arrivare in un'eventuale sì
Al voto il rinnovo del CSM collera che regole che esisterebbe totalmente il senso di questa riforma
Io le chiedo se rischio reale o se vuole confermarci l'indiscrezione che vede il ventidue ventitré marzo come date poi chiuse in un Accord quale
Grazie a lei allora intanto a norma di legge noi dobbiamo dobbiamo dare una data entro il diciassette di gennaio quindi lo farà il prossimo consiglio dei ministri la data del ventidue del ventitré marzo è oggi quella che mi sembra più probabile quindi diciamo mi sentirei
Di confermarla
E allora aggiungo anche che vedo anche io un diciamo così un intento dilatorio nelle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi
Ma non c'è nessuna in passato nel senso noi non c'è da parte nostra
Alcuni intento diciamo così di forzare
Stiamo facendo le cose a norma di legge non abbiamo ragione per forzare e quindi la data ci sembra una data ragionevole ed è dal nostro punto di vista anche una data che ci consente diciamo di portare nel caso in cui i cittadini fossero favorevole alla riforma di portare diciamo a casa le norme attuative in tempo prima della definizione del nuovo CSM
Grazie Jacopo ruotano TG tre RAI giorno Presidente sarà lei
Senta io torno un po'sul green anche sui i riflessi interni per la prima volta diciamo così esponenti anche di rilievo della lega hanno fatto sapere di auspicare che il decreto con cui annualmente l'Italia sostiene in Ucraina
Non ottenga l'ok del parlamento io al di là di come andrà questo poi dovrà esserci un voto anche evidentemente forse sull'articolo cinque io al di là di come andrà questo voto e questi voti le chiedo ma queste posizioni non rischiano di indebolire o peggio ancora di condizionare quello che è il suo lavoro sui tavoli internazionali e poi se mi consente Salvini ha detto di auspicare che l'Italia sia il primo paese a costruire e ricostruire i ponti con la Russia e le chiedo se lo condivide e se condivide anche che la Russia debba tornare del G otto
Allora guardi chiaramente ascolto tutte le valutazioni che arrivano dalla maggioranza
Ho letto anch'io di
Qualcuno che diceva
Che auspicava che il decreto Juti ucraina non ottenesse diciamo i voti non credo andrà così e come ho già detto lo considereremo sbaglio
Mi stupisce in particolar modo che arrivi da un generale diciamo proprio che il ragionamento che facevo prima sulla sul tema della deterrenza no
I soldati sono i primi che capiscono quanto le forze armate siano fondamentali per costruire pace e non diciamo semplicemente per fare la guerra no
Dopodiché per quello che riguarda la Russia nel G otto e diciamo i contatti con Putin
Salvini ha fatto una riflessione sulla sui rapporti dell'Italia come ma crolla fatta per esempio su rapporti con l'Europa
Nel senso che e su questo diciamo al di là di quei che sono i rapporti italiani perché noi siamo in un ambito che quello anche insomma della
Della della cooperazione dell'unione europea
Penso che però Macrone abbia ragione su questo
Cioè io credo che sia arrivato il momento in cui anche l'Europa
Parli con la Russia
Perché se l'Europa decide di partecipare a questa fase di negoziazioni parlando solo con una delle due parti in campo temo che alla fine vedrà
Diciamo il contributo positivo che può portare sia limitato
Dopodiché però dove il problema di questo problema di questo e chi lo deve fare perché se noi facessimo l'errore di
Diciamo decidere da una parte di
Riaprire le interlocuzioni con la Russia dall'altra di andare in ordine sparso metro facciamo le faremo un favore a Putin e l'ultima cosa che voglio fare io
Nella vita
Un favore a Putin
Noi abbiamo avuto questo problema dall'inizio delle negoziazioni sono molte le voci che parlano sono molti formati che esistono alla ragione per la quale io sono sempre stata favorevole
All'indicazione di un inviato speciale dell'Europa
Sulla questione Ucraina cioè una persona che ci consentisse fare la sintesi ma di parlare con una voce sola è questa la vera questione ci mette in difficoltà dopodiché rapporti con l'Italia la Russia nel G7
Quello che accadrà in futuro questo ne parliamo quando abbiamo un percorso di pace cioè quando abbiamo una pace ma le dico di più ne parliamo anche sulla base di quali sono le condizioni a cui si è chiusa una pace
Quindi per ora mi pare assolutamente prematuro oggi mi sembrerebbe impossibile l'ingresso diciamo della Russia nel G7 per esempio dopodiché sono tutti temi che si apriranno quando e se dovesse esserci una pace e ripeto anche sulla base di come si ottiene a quali condizioni Ciotti
Grazie Barbara Acquaviti Ascanio USA
Buongiorno presidente anche io la riporto su un tema di politica nazionale i ladri mila ventisei potrebbe essere l'anno in cui si apre il cantiere della riforma della legge elettorale lei ha già chiarito che non ci sarà un'iniziativa governativa su questo tema
E che il dibattito sarà lasciato alle aule parlamentari
Quello che però vorrei chiederle anche come al capo della principale partito della maggioranza e se lei mi ha già personalmente parlato con qualcuno dei leader dell'opposizione
Per quale motivo lei ritiene per esempio che l'Islam dovrebbe essere interessato a collaborare alla riforma di una legge elettorale in senso proporzionale con premio di maggioranza come quello di cui si sta discutendo
E se non ci dovesse essere convergenze anche con una parte dell'opposizione se comunque è pronta a votare questa riforma con i voti della sola maggioranza grazie
Ci sono interlocuzione con l'opposizione anche se non diciamo necessariamente al mio livello con lei sa che se ne sta occupando il parlamento e quindi il mandato è anche a chi se ne occupa il Parlamento a dialogare con l'opposizione
La ragione per la quale io penso che Alice line ma non solo è lì Fly in dovrebbe vedere favorevoli favorevolmente una
Riforma nel senso che lei nel senso che lei ricordava
E che una riforma
Che consente a chi prende più voti
Di governare per cinque anni con una maggioranza solida è un vantaggio per tutti
E potrebbe guardi dal mio punto di vista forse rappresentare un vantaggio ancora più importante per l'opposizione rispetto che per la maggioranza cioè la partita sarebbe più che aperta una riforma di questo tipo
La partita sarebbe più che aperta ai potrebbe dare al campo avverso per paradosso una maggioranza più ampia
In caso di vittoria di quella che otterrebbe con l'attuale legge elettorale
Quindi il tema non è solo vincere anche riuscire o meno a governare il momento in cui si vince
Quindi per me la cosa importante è che i cittadini abbiano un potere reale cioè che i cittadini vanno a votare dopodiché quello che ha preso un voto di più il giorno dopo poco Vernarelli una base l'indicazione dei cittadini e non ci sono
Diciamo scelte che i cittadini fanno che vengono scomposte e ricomposte all'interno del Palazzo perché anche questo che che anzi soprattutto questo che crea la di festini disaffezione al voto est e questo che crea l'astensionismo questo oltre a tutti i problemi che conosciamo
Quindi si può parlare poi diciamo e non e non compete a me e non intendo farlo tra l'altro diciamo non sono un tecnico della materia
Si può parlare dei dettagli si può parlare in molte cose io se se dipendesse da me ma è anche l'indicazione che che mi sono permessa di dare diciamo a Fratelli d'Italia ma della quale qui che condivido diciamo con gli altri esponenti la maggioranza chiaramente per noi l'obiettivo a cercare che ci sia diciamo una una composizione il più possibile ampia ripeto su una cosa che dovrebbe interessare a tutti
Perché il tema non è solo fare una legge che garantisca ovviamente no rispetto del voto popolare anche fare una legge che garantisca una stabilità a chi dovesse vincere elezioni a quest'ora mica sono un problema mio
Grazie potrebbe essere diciamo un problema
Molto più significativo per l'opposizione quindi io credo che tutti abbiano dovrebbero avere un interesse a fare una una legge di questo tipo
E spero che ci possa essere un'interlocuzione diciamo positiva da questo punto di vista che non ci possono essere che non ci siano più due chiusure pregiudiziali anche per risponderà alla al resto della sua domanda
Cioè se c'è un dibattito e una possibilità di avviare un dibattito è chiaramente noi faremo tutto il tutto quello che possiamo perché la le le norme siano condivise se c'è una chiusura pregiudiziale
Non escludo che si debba comunque diciamo chiederà al Parlamento a maggioranza di di risolvere questo problema per garantire che i cittadini abbiano la certezza che si fa quello che stabiliscono le elezioni
Grazie Roberto Sommella Milano Finanza
Buongiorno presidente Bonanno Bonanno ad un animale
L'Italia vive un paradosso
La finanza privata in ottima salute la Borsa di Milano è tra i migliori al mondo
Negli ultimi tre anni addirittura nel due mila venticinque è stata ha fatto delle performances migliori di Wall Street cose mai viste la finanza pubblica in sicurezza tant'è che le agenzie di rating
Più volte hanno promosso il voto dell'Italia peraltro letteralmente ingiusto rispetto ai ritiri fondamentali dell'economia tant'è che lo spread scende l'economia reale invece non non è nelle stesse condizioni a dispetto di un Pnr re da quasi duecento miliardi di euro
Dunque ecco cosa c'è che non va secondo lei secondo la visione del governo nella politica economica dell'esecutivo c'è qualcosa che si può migliorare qualcosa
Che può andare incontro poi alla fine all'economia che riguarda tutti noi famiglie imprese e farla godere della stessa salute di finanza privata e finanza pubblica
Grazie direttore
Dunque guardi un po'io guardo sempre diciamo con prudenza
Ai giudizi delle agenzie di rating
L'ho detto in passato e lo confermo anche se chiaramente oggi i giudizi che vengono dati
Per agenzie di rating che diciamoci la verità non è che siano mai stati particolarmente benevoli nei nostri confronti raccontano di una percezione no
Dello stato della solidità dell'economia italiana che deve farci
Che deve farci chiaramente piacere ma io penso che per valutare invece lo Stato dell'economia reale il dato più significativo sia quello
Dell'occupazione
E i dati sull'occupazione sono oggettivamente dei dati incoraggianti
Così come quelli sul potere d'acquisto
Segnalo anche
Che
Di recente cioè non molto tempo fa sono state riviste rispetto al tema della crescita che è l'altro grande focus di questo anno permea insieme alla sicurezza quindi sicurezze crescita sono i miei due focus principali di questo anno però segnalo che di recente sono state riviste al rialzo le stime della crescita del due mila venti tre
Dallo zero virgola sette all'un per cento ora lei capisce che anche psicologicamente una cosa è un per cento la cosa zero
Virgola
Io penso che la stessa cosa possa accadere anche per la crescita degli anni successivi quindi anche per quella del due mila ventiquattro e per quella del due mila venticinque staremo a vedere chiaramente la nostra crescita come si sa risente moltissimo del rallentamento dell'economia tedesca noi siamo in una economia interconnessa particolarmente un quella della Germania siamo forse la nazione che paga di più il rallentamento l'area la la diciamo recessione
Dell'economia tedesca per cui ci sono delle situazioni i famosi esogene
Che è molto difficile ovviamente risolvere dopodiché che cosa serve fare
Per favorire la crescita secondo me bisogna fare fondamentalmente tre cose
E cioè continuare a sostenere l'occupazione
Lavorare per abbassare i prezzi dell'energia che è un altro del i provvedimenti sui quali il governo sta lavorando in queste settimane che punta a portare in uno dei prossimi consigli
Dei ministri e poi chiaramente favorire gli investimenti e questo ha un lavoro sul quale anche l'ultima legge di bilancio ha dato
Idea di quanto questo sia per noi prioritario molti sono i provvedimenti che riguardano il tema degli investimenti l'ultimo è stato il supera molto amento introdotto nella legge di bilancio ma se lei chiede a me qual è quello che io considero il modello per favorire gli investimenti secondo me il modello è quello della zona sud mica del Mezzogiorno della Zona economica speciale penso che quello sia il modello dal quale partire per ragionare di favorire gli investimenti
Anche diciamo
Per tutto il territorio nazionale
Grazie Elisabetta Fiorito Radio ventiquattro
Buongiorno presidente continuiamo a parlare allora di economia visto che il collega mi ha preceduto l'emergenza casa sta diventando un grande problema proprio per lo scollamento
Tra il Paese reale non è quello che dicevamo le agenzie di rating come intende il il governo risolvere la crisi occupazionale che soprattutto colpisce i giovani penso agli studenti penso alle coppie giovani
E che cosa intende fare per sviluppare un'edilizia sociale a prezzi calmierati come intende magari aiutare anche gli imprenditori privati con degli sgravi
E sempre per quanto riguarda la casa nella legge di bilancio è stato stralciato il condono se avete intenzione invece di ritornare anche su questo Grazia
Per quello che riguarda l'ultima domanda non se ne sta parlando ora per quello che riguarda l'emergenza abitativa
Siamo in dirittura d'arrivo con la presentazione del piano casa
E un progetto molto ampio al quale stiamo lavorando
Insieme al ministro Salvini che voglio ringraziare ci lavoriamo da diverso tempo con la collaborazione del ministro Foti ma anche con la collaborazione diciamo
Di molti pezzi della della dei dei corpi intermedi della società civile penso a Confindustria ma non solo Confindustria c'è anche per dire una disponibilità e la Conferenza episcopale italiana su questo tema quindi penso che si possa diciamo lavorare insieme al sistema Italia e presentare un pacchetto molto articolato che non le anticipo perché chiaramente sarà oggetto di una apposita conferenza stampa una come un progetto al quale io tengo moltissimo
Credo che ci arriveremo nelle prossime settimane posso anticiparle qual è il mio obiettivo però il nostro obiettivo Obiettivo mio del ministro Salvini e degli altri componenti del governo il nostro obiettivo mettere in campo un progetto che possa arrivare a mettere a disposizione cento mila nuovi appartamenti case a prezzi calmierati
Ragionevolmente nei prossimi dieci anni al netto delle case popolari altro tema del quale il piano casa intende occuparsi
Grazie Antonio atti Adnkronos
Buongiorno e Buonanno presidente congela riporto su un tema di politica estera ma anche in parte interna
Dopo quanto accaduto in Venezuela diverse sigle della sinistra del sindacato hanno organizzato delle manifestazioni per protestare contro l'intervento americano
Quello che volevo chiederle qual è il suo giudizio qual è la sua valutazione politica di queste iniziative
E che effetto le ha fatto vedere degli esuli venezuelani fuggiti dal regime di Maduro contestati proprio nelle piazze della CGIL grazie
Guardi mi pare che non si abbia contezza o che si finga di non vedere qual è la situazione a quale versa il popolo venezuelano
Sperando che chiaramente la situazione possa migliorare
Con con con la presidente Rodriguez
Mi ha fatto specie soprattutto per quello quando ho visto le mobilitazioni sindacali
Venezuela un docente guadagna due dollari al mese
Più bonus che portano quello diciamo così stipendio
A circa centosessanta dollari
Accade che i ragazzi vadano a scuola due giorni a settimana
E che ci sia oggettivamente la situazione di povertà dilagante
Quello che mi stupisce ma cioè anzi non mi stupisce più
Quello che le immagini che lei ricordava raccontano è un mondo nel quale a sinistra vive da sempre cioè un mondo nel quale non è l'ideologia che si piega alla realtà ma è la realtà che si tre chiede all'ideologia perché vedere degli italiani di estrema sinistra che spiegano degli esuli venezuelani che cosa significhi essere venezuelano
Io lo considero surreale
Lo considero surreale
Ma credo che la risposta
Migliore l'abbiano data i
Venezuelani
Che in queste ore hanno diciamo ci hanno
Riempito
I social media e non solamente con gioia speranza no per il futuro della loro nazione e questo è quello che mi interessa francamente il giudizio è una sinistra che sta sempre dalla parte sbagliata della storia quello non mi interessa
Grazie Edoardo Romagnoli il tempo
Presidente buongiorno e buon anno il ventisette dicembre la DDA dice hanno arrestato nove persone con l'accusa di aver finanziato a Massa tramite una rete di associazioni benefiche
Una realtà di cui il tempo si è occupato mesi prima una campagna che oserei definire martellanti
Se le accuse dovessero essere confermate sarebbe non solo un danno per tutte quelle associazioni che operano in modo trasparente per sostenere la popolazione palestinese ma sarebbe anche la conferma di come l'Italia sia uno dei punti di snodo per questo tipo di gruppi terroristici
E chiedo che idea si è fatta di questa vicenda è pensa che parte della politica abbia sottostimato il fenomeno
Penso che parte della politica abbia ampiamente sottostimato il fenomeno chiaramente lei fa riferimento al caso di hanno un
Che è stato arrestato insieme altre otto persone con l'accusa di finanziamento al terrorismo anche con le risorse che dovevano servire ad Alia per alla dalle vie ad alleviare le sofferenze della popolazione di casa su questo non posso dire niente perché ci deve dire la magistratura se queste accuse sono fondate non sono fondate
Ma al di là di queste accuse qualcuno per non solamente voi aveva in passato segnalato
Che questa persona
Che veniva trattata con un punto di riferimento alla quale si stendevano dal pericolosi che veniva invitato ai convegni che veniva invitata nelle missioni dei parlamentari
Che veniva invitata nelle istituzioni aveva delle posizioni diciamo in riferimento ad esempio la questione
Del sette ottobre alla questione dei massacri del sette ottobre e in riferimento alla questione di Camassa
Diciamo se volessimo essere gentili ambigue
E quelli che si sono permessi di fare queste Senegal segnalazioni sono stati tacciati di essere degli islamofobia
E quindi si credo che la politica abbia sottovalutato ma considero ancora più grave è che dopo che sono emerse queste accuse ci siano le manifestazioni di protesta
A difesa in solidarietà con queste persone in solidarietà con Mohamed annulla questo lo considero davvero molto grave
E considero che ci sia un'ambiguità ora io non sono di sinistra perché se io fossi di sinistra seguendo quello che la sinistra ha fatto in questi ultimi due anni dovrei accusare la sinistra di complicità nei massacri al sette ottobre chiaramente io sola persona seria e questo non lo faccio è perché per dire no quanto siano surreali acqua alcune accuse che vengono mosse e rivolte al governo ma sicuramente ci sono dei casi in cui c'è stata
Un'ambiguità o una sottovalutazione per il resto chiaramente sono tutti casi che noi monitoriamo e che le forze dell'ordine che l'Intelligence chiaramente che tutti gli organi preposti monitorano
E continueremo a farlo perché sappiamo quanto diciamo il fenomeno sia reale quanto possa essere pericoloso
Grazie Sebastiano Sterpa TG cinque Mediaset
Presente buongiorno contro Nannelli siete intenderei tornare un attimo su uno dei due focus che lei ritiene importanti in questo caso sulla sicurezza per chiedere una cosa in URSS nello specifico
Cioè molte città italiane sono sconvolte da queste gang giovanili spesso dei minori
C'è una una qualche misura in più particolareggiata che allo studio del governo per cercare di arginare questo fenomeno parliamo appunto sempre di minori quindi è una tema molto delicato le vorrei solo aggiungere la sua deterrenza in questo caso qua
Guardino ci siamo già occupati in passato di questa materia come ricorderà lo abbiamo fatto nello specifico con il decreto che accompagnava l'intervento su Ca'Ivano lo abbiamo fatto raccogliendo
Consigli che venivano che arrivavano da soprattutto dei magistrati che operano in quei territori che ci hanno consentito di risolvere coprire alcune lacune che c'erano nel nostro ordinamento
Tra cui chiaramente ricorderete la possibilità di restare in fra in flagranza un minore che venga trovato in possesso di arma da fuoco
Lo dico anche per ricordare che al tempo fumo
Accusati di voler arrestare i bimbi io ricordo un titolo che per me indimenticabile il governo vuole arrestare i bimbi che chiaramente non è nostro intento il nostro intento se mai era diametralmente opposto e cioè salvare quei minori perché non sfugge a nessuno che la criminalità organizzata utilizza manovalanza sempre più giovane proprio perché questi ragazzi non si possono non si potevano arrestare dopodiché chiaramente questi provvedimenti non sono stati
Diciamo non basta perché il fenomeno delle gang giovanili fenomeno i così detti ma Ranza continua chiaramente a imperversare quindi si stiamo lavorando a un altro
Provvedimento specifico
Su questo tema
Verrà anche questo Suma presentato nei prossimi Consigli dei ministri però posso darle alcuni elementi Primo trio tutti il fatto che molto spesso
Quasi sempre diciamo in NARS stragrande maggioranza dei casi gli atti di violenza sono commessi
Più con armi da taglio che con armi da fuoco
Ecco penso che vada spietato il porto
Con una aggravante
Nel caso di persone travisate o nel caso di diciamo gruppi di persone che si riuniscono in luoghi sensibili
Va vietata la vendita anche on line ai minori di armi da taglio che simili e servono sanzioni nei confronti dei genitori che sono responsabili di questi minori questi sono alcune
Delle questioni sulle quali stiamo lavorando
Dopo di che chiaramente la legge penale non risolve tutto
C'è un tema che riguarda diciamo l'educazione alla responsabilità che riguarda la lotta al degrado che riguarda la lotta all'abbandono
Per qui casi e sono molti dei quali no la violenza diventa una
Come posso dire una risposta quell'abbandono e anche qui il governo come lei sa ha lavorato molto torno punto su tutto il lavoro l'abbiamo fatto su Ca'Ivano ma penso anche al lavoro che facciamo con la scuola guardi un dato che io non ho visto
Raccontato come dal mio punto di vista merita meriterebbe
è il dato sulla dispersione scolastica quando noi ci siamo insediati la dispersione sulla percentuale
Di dispersione scolastica in Italia era dell'undici virgola cinque per cento oggi all'otto virgola sette per cento significa che noi abbiamo recuperato circa cinquecento mila minori
Dalla dispersione scolastica
Penso che di questo dovremmo essere fieri così come lavoro che abbiamo fatto per l'introduzione delle vocazione civica nell'introduzione del voto di condotta cioè c'è un lavoro che facciamo anche sul piano
Diciamo dell'educazione alla responsabilità che pure è molto importante che pure intendiamo continuare a portare avanti
Grazie Paolo Cappelleri Ansa
Sì buongiorno Presidente volevo farle una domanda sulla tragedia avvenuta tramontana
Volevo sapere che iniziative sta considerando il governo in particolare se state valutando l'ipotesi di una costituzione di parte civile nel futuro processo che con ogni probabilità ci sarà
La ringrazio dunque
E intanto credo che chiaramente
Sia stato devastante per tutti e quindi mi unisco alle parole Presidente Bartoli
Ermanno ancora
Diciamo un abbraccio le famiglie che sono state coinvolte
Penso anche che valga la pena di ringraziare ministro Tajani
Ambasciatore e console forze dell'ordine Protezione civile e tutti coloro che nelle ore immediatamente successive
Alla tragedia sono intervenuta immediatamente che ci hanno consentito a anche almeno di non far mancare il supporto delle istituzione a queste famiglie voglio ringraziare l'opposizione che chiaramente con la quale ho parlato che mi ha chiamato sua verranno per offrire la propria disponibilità per avere notizie insomma c'è stato
C'è stato un ha un atteggiamento per la quale però per il quale voglio ringraziare tutti
Detto questo sarò abbastanza chiara
Quello che è successo a Camon Tana
Diciamo non è una disgrazia
Quello che è successo a tramontana è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili
E le responsabilità devono essere individuate devono essere perseguite
Cioè
Quando sono usciti i primi video di quella notte
Io sono rimasta molto colpita dal fatto che alcuni di questi ragazzi rimanessero all'interno del locale
Con le fiamme mentre mentre c'erano già le fiamme
E non capivo perché
Dopo di che
La cosa più intelligente l'ha detto la detta una delle mamme
Delle vittime
La musica continuava ad andare
E chiaramente avendo dei ragazzi molto giovani una soglia del pericolo che forse è più bassa della nostra questo non ha aiutato
E se ci pensate e dirimente cioè
Perché non è stata fermata la musica perché non è stato detto a questi ragazzi di uscire perché il Comune non faceva i controlli perché troppi perché che hanno prodotto quello che noi abbiamo visto dopodiché leggo che esisterebbero dei video della responsabile di questo Condi questa non se l'azione questo locale
Che è stata ripresa mentre scappava con la cassa
E se questo è vero penso che bisogna essere implacabili
Impraticabili
Quindi
Che cosa stiamo facendo noi
Avvocatura generale dello Stato su mandato della presidenza del Consiglio nelle scorse ore si è messa in contatto con la procuratrice generale elvetica per seguire le indagini
Sempre l'avvocatura delle generale dello stato si è messa in contatto con la Procura di Roma che come avete visto aperto a sua volta un fascicolo siamo pronti a fornire alle famiglie
Tutte diciamo tutta la la l'assistenza necessaria per far sì che queste famiglie possano
Avere giustizia
Questo per quello che riguarda diciamo il piano giudiziario della vicenda
Ma le famiglie hanno la mia parola che non verranno lasciate da sole mentre chiedono giustizia di fronte a questa vicenda dopodiché c'è un altro piano di questa questione
Che riguarda il tema della sicurezza dei locali
Ora chiaramente quando questo è accaduto io mi sono chiesto una relazione per capire no
Sarebbe stato possibile che è una cosa del genere
Ah cadesse anche in Italia in realtà le nostre norme sono norme più rigide di quelle
Di quelle che che ci sono nella nella nel Cantone
Però io penso che quando accadono queste cose
Ci si debba sempre chiedere che cosa si può imparare
E penso che anche dialogando ripeto con l'opposizione con qualcuno l'ho già accennato noi dovremmo ragionare
Della possibilità di vietare nei locali al chiuso l'uso
Dei degli scintille i
Che vengono messi nelle bottiglie
Per festeggiare perché è comunque un elemento che può essere di pericolosità e chiaramente avendo noi degli imprenditori abilissimi
Immagino che ci si possano trovare in mille altri modi no per
Festeggiare senza
Rischiare che diciamo in qualche maniera un locale possano andare a fuoco colletto di una notizia in cui
Diciamo c'è stato un piccolo incendio in un locale se non vado errata in Molise qualche giorno fa anche in Italia e quindi forse questa è una riflessione
Che possiamo provare a fare insieme
Grazie Andrea Carugati il manifesto
Buongiorno presidente lei prima parlava di limitati di occupazione in realtà questi due ultimi dati Istat parlano di una aumento dei di chi fino a dodici milioni di italiani ha rinunciato persino a cercare lavoro
E di i salari sono fede edito da meno otto per cento rispetto al due mila ventuno come potere d'acquisto
La situazione i giochi il Financial stagni stesso ha parlato il suo Governo come di una prudente amministratore dell'esistente non in grado di far ripartire e l'economia e soprattutto non in grado di come dire stimolare la crescita c'è un altro dato importante che riguarda i Litfiba che vive un incubo con la cassa integrazione manifestazioni degli operai a Genova in particolare alla fine dello scorso anno l'Automotive per non ne parliamo
Insomma la situazione economica e questo io le Défi riparlare due cose
E il salario minimo era stato fatto come delega al Governo affossato già più di un anno fa e indusse né più sentito parlare avete intenzione di fare qualcosa su questo in particolare e sui ribassi avete come dire nell'ultimo anno
Di diciamo di governo ultimo anno e mezzo avete qualche coniglio
Diciamo così da estrarre dal cilindro perché evitare che ci sia la chiusura del più grande e siderurgico italiano grazie
Grazie a lei anche per l'ottimismo sulla situazione italiana orribile dopodiché chiaramente si può sempre fare meglio però potere d'acquisto l'Istat dice che nell'ultimo anno che in un anno è cresciuto di venti miliardi di potere d'acquisto
Degli italiani sui salari
Ricordo che diciamo lavoriamo
Soprattutto con elementi di defiscalizzazione
Il cuneo contributivo da questo punto di vista è una delle nostre misure ma non è l'unica misura
Ricordo anche che diciamo sul tema dei salari
Quando diciamo l'intervistata cita le serie storiche sui sul sulla sulla sui salari
Quello che si calcola il lordo ma la Marcuccio parte dei provvedimenti che noi abbiamo varato in questi anni incidono sul netto in busta paga quindi bisogna anche ricordare che rispetto ai dati che noi leggiamo la gran parte del lavoro che il Governo ha fatto
Il cuneo fiscale i fringe benefit i premi di produttività e tutto questo lavoro che una parte molto significativa di quello che noi abbiamo
Diciamo spesso nelle nostre leggi di bilancio non
Risulta in quei dati perché come dicevo interviene sul netto in busta paga non sull'orto in busta paga che quello che gli ha bah valutato dopodiché ricordiamo anche che il tema dei salari dell'erosione dei salari è un tema
Estremamente
Importante ma anche molto antico in Italia
Che noi abbiamo nei decenni precedenti assistito a una progressiva erosione dei salari italiani e che quei salari hanno ripreso a crescere più dell'inflazione sotto questo governo e segnatamente nell'ottobre del due mila ventitré
Quindi
La crescita è sicuramente ancora poco Baa ancora troppo bassa però insomma
Lo scenario non è uno scenario ecco capo catastrofico
Dopodiché cioè il tema ovviamente dell'industria delle crisi industriali lei citava Automotive citava il va per quello che riguarda l'Automotive
E e come lei sa il cui sto la questione mi sta particolarmente a cuore
Ma i problemi sono figli soprattutto di scelte che io ho contestato
A livello soprattutto europeo
E che anzi lavoro per correggere e che anche grazie all'impegno italiano si cominciano a correggere e abbiamo visto le innovazioni diciamo le decisioni delle ultime settimane
E quindi si c'è un problema ma diciamo se fosse stato per noi quel problema sarebbe sicuramente mitigato rispetta quello che vediamo poi possiamo discutere anche del tema culturale secondo me sulla questione l'Automotive c'è anche una questione culturale
Noi siamo stati cresciuti in un mondo nel quale l'autore era il principale strumento diciamo che definiva lo status symbol no delle persone dei giovani oggi non è più così quindi ci sono varie questioni che vanno considerate ma sicuramente
Diciamo i provvedimenti che sono stati assunti particolarmente nell'ambito del Clean di del green deal sulle auto
Hanno
Diciamo contribuito a una parte significativa di queste crisi industriali per quello che riguarda il va
Chiaramente il
Il patron probabilmente il dossier industriale più complesso che noi abbiamo ereditato
E non solo noi voglio dire la fase più acuta della crisi di va dura da circa tredici anni ha attraversato praticamente tutti i governi senza che nessuno fosse in grado
Di dare una risposta diciamo di a una soluzione stabile
Noi abbiamo trovato una situazione molto compromessa da tutti i punti di vista dal punto di vista economico finanziario ambientale
Giudiziario
Lo dico perché sento spesso reclamare l'impegno del governo ma voglio tranquillizzare tutto tutti sul fatto che l'impegno al governo non è mai venuto meno
Quelli va probabilmente uno dei temi guardo qui Carlo Deodato Alfredo Mantovano ai quali noi abbiamo in questi tre anni dedicato più riunioni
Proprio perché è di una complessità
Estrema
Chiaramente qual è l'obiettivo al quale noi lavoriamo è quello di conciliare tenuta della produzione occupazione tutela dell'ambiente della sicurezza del territorio che è un obiettivo tutt'altro che facile
è un obiettivo tutt'altro che facile un obiettivo sul quale abbiamo bisogno che tutti anche qui lavorino per dare una mano e deve coinvolge diciamo tutti i livelli il governo le regioni la Regione i comuni
La magistratura anche qui insomma serve che si remi tutti nella stessa direzione qual è attualmente allo stato delle cose attualmente lo stato delle cose che è aperta una fase di negoziazione con operatori economici che si sono dichiarati interessati
Ma non ci sono impegni vincolanti da parte del Governo e non ci saranno impegni vincolanti da parte del governo fino a quando noi chiaramente non possiamo dare risposte chiare
Su quello che ci sta a cuore e cioè
Un solido piano industriale la tutela del lavoro e la sicurezza della comunità cioè nessuna
Proposta che abbia un intento come posso dire
Predatorio o opportunistico potrà essere avallata da questo governo perché non vogliamo fare
Diciamo ripetere errori che sono già stati commessi tutte tutte le opzioni vengono vagliate il confronto con le parti sociali diciamo sempre aperto
Però preferiamo diciamo le risposte agli annunci lo dico per dire che quando non ci sono annunci non è perché non ce la siamo comando semmai l'esatto contrario
Quando non ci sono annunci e proprio perché ce ne siamo occupando
Grazie giudice Stefano TG due RAI
Buongiorno presidente Buonanno ha lei ha rivendicato spesso la ritrovata centralità in Europa dell'Italia
Su quali dossier senza che ad oggi abbiamo più peso e dove invece la linea italiana ancora ritiene che sia poco ascoltata
Beh sicuramente sul dossier migratorio
Penso che non sfugga a nessuno il fatto che
Diciamo negli ultimi tre anni la politica la linea dell'Europa sulla migrazione è stata totalmente ribaltata ribaltata
Cioè al mio primo consiglio europeo
Di questo tema in realtà non si parlava
E quando se ne parlava si parlava nei miei primi Consigli europee e quando se ne parlava si parlava di redistribuire
Migranti illegali che era impossibile fermare oggi penso che lei legga diciamo quali sono i documenti
Che l'Unione Prodi Unione Europea la Commissione europea produce su questa materia e quello di cui si parla eh
Dimensione esterna difesa dei confini
Norme più efficaci per i terrà i rimpatri
Soluzioni innovative che prendono spunto anche lì dal protocollo Italia Albania e quindi diciamo non il tema di distribuire questi emigranti ma in tema di gestire
La politica migratoria nel senso di fermare l'immigrazione illegale anche lavorando con i Paesi
Di transito e di origine di questi migranti che è l'altro grande fuoco su quale lavoriamo
Ricordo che noi siamo promotori insieme alla Danimarca e all'Olanda di un tavolo di Paesi si dice l'Aic mai indette cioè che sono d'accordo
Sulla migrazione che si riunisce prima di ogni Consiglio europeo e che riunisce la maggioranza degli stati membri quello migratorio sicuramente un dossier sul quale
L'Italia ha fatto totalmente la differenza
Sul tema chiaramente del green deal anche abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti qui spero che l'Italia possa fare di più e ambisco a fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto sulla migrazione
Cioè quando
Si sia discusso
Ala ministeriale del ambiente del Consiglio europeo sulla definizione dei nuovi targhetta intermedi due mila trenta novanta per cento
Noi abbiamo messo insieme dieci Paesi nell'Unione Europea anche qui che erano d'accordo laico Minder con noi
Che sono arrivati a un passo dal costituire una minoranza di blocco ma che in ogni caso ci hanno messo nella condizione di portare a casa molte delle
Diciamo delle delle rivendicazioni che tutti i Paesi avevano comprese quelle che aveva che aveva l'Italia anche questo
O un gruppo di lavoro che io adesso sto cercando di stabilizzare che secondo me può anche crescere
E quindi forse anche sulle materie legate diciamo sì alla transizione verde si riuscirà ad avere un approccio più pragmatico e meno ideologico perché poi purtroppo si sta dimostrando che non prova ciò era diciamo un po'ideologico atteso che stiamo tornando indietro su molte delle scelte che sono state fatte negli anni passati
Grazie Francesca De Benedetti domani
Buongiorno presidente salverà questa mattina ci siamo svegliati con un altro presidente quello degli Stati Uniti che ci ha fatto sapere a portata di telecamera del New York Times
Che non ritiene di avere limiti sulla scena internazionale se non la sua mente la sua morale a questo punto bisogna sperare che ne abbia di buone interrogato
Se il diritto internazionale sia un vincolo per lui ha risposto testualmente ai giorni detti non mi serve
Allora io le chiedo alla luce di queste considerazioni ma anche alla luce di considerazioni più pragmatiche parola che so che le canora
Penso per esempio al fatto che l'Italia ha comprato gemelle dagli Stati Uniti ma si è vista bloccati i pagamenti AN in Venezuela giusto per fare un esempio pragmatico
Le chiedo se abbia qualche critica qualche nota almeno un piccolo appunto nei confronti del presidente degli Stati Uniti colgo questa occasione non me ne voglia ma è l'ultimo l'unica che posso avere per ricordare anche che la mia redazione aspetta una sua reazione una spiegazione
Riguardo al nostro scoop sul capo di gabinetto Caputi spiato dei servizi segreti interni la ringrazio
Allora posso dirle che mi sarei aspettata una domanda su un altro importante scoop che avete fatto in queste settimane in questi mesi relativo al fatto che io avrei Brigato con l'Agenzia delle Entrate per fare accatastare casa mia in una diciamo la come si dice classe catastale diversa da quella che casa mia meriterebbe mi sarei aspettato una domanda su questo mi perdoni perché avete presentato questa come una grande inchiesta e mi stupisce che lei oggi non me le chieda conto probabilmente lei non me ne chiede conto perché non era una grande inchiesta probabilmente lei me ne ne chiede conto perché chiunque avesse voluto fare una proprio velocissima brevissima
Verifica su questo tema si sarebbe reso conto che nel quartiere nel quale io abito fuori dal Raccordo Anulare non c'è neanche una casa accatastata livello a otto cioè dove voi ritenete che io dovessi pensa che l'agenzia dell'entrate dovesse accatastare casa mia che io abbia Brigato per non farlo fare non ce n'è neanche una ci sono case più grandi della mia e in tutto il municipio nel quale abito
Ci sono due case accatastate a otto
è una è la villa di un famoso calciatore con i campi da tennis dentro quindi non ho capito se lo scoop era che l'Agenzia delle Entrate deve accatastare Casa della Meloni perché la la Meloni non ci sta esattamente simpatica
In una classe nella quale paga più tasse o se lo possono scoop era effettivamente una cosa seria mi perdoni ma o approfittato per rispondere a una delle tante menzogne l'ho sentito raccontare
E alle accuse infamanti che ho sentito raccontare sul mio conto in questi anni dopodiché le rispondo volentieri anche sulla vicenda di Caputi
Perché guardi posso dire questo
Ka il mio capo di gabinetto ha denunciato perché ritiene di essere stato spiato
Su questo chiaramente c'è una lavoro della magistratura la magistratura ci dirà se Caputi è stato spiato oppure no chiaramente
Difficilmente lo posso aver fatto spiare Emilio atteso che il mio capo di gabinetto e quindi forse spiare mio capo di gabinetto equivarrebbe a spiare direttamente me stessa
Però una cosa gliela dico
Le informazioni sensibili su Gaetano Caputi sono state pubblicate dal vostro giornale secondo Gaetano Caputi quelle informazioni sensibili non sono reperibile su fonte aperta forse vuole dire lei qualcosa me su questa vicenda
Dopodiché su Tampa
B ci sono molte cose sulle quali io non sono d'accordo l'ho detto
Lo ribadisco penso per esempio che il tema del diritto internazionale sia invece qualcosa che va
Ampiamente difeso penso che quando saltano le regole del diritto internazionale siamo tutti chiaramente molto più esposti
E quindi si quando non sono d'accordo lo dico ma guardi lo dico a Luino ciò neanche
Difficoltà e penso che se parlaste con i miei partner Losa avreste molto bene anche voi dopodiché chiaramente e e questo racconto continuo che io sentivo alcuni che che questo racconto continuo che io ascolto la Meloni le distanze prenda dica non ho capito che cosa si sta chiedendo
Quando si dice che l'Italia deve prendere le distanze dagli Stati Uniti perché questa geopolitica
Non sono comitive e geopolitica in giù nella geopolitica quando si prendono delle posizioni sia e conseguenti ok allora io penso che la politica estera italiana sia quella che il presidente Mattarella ci ha ricordato qualche giorno fa dicendo che le direttrici la nostra politica estera sono l'Unione europea e l'Alleanza Atlantica e quindi che cosa faccio
Cerco di cerco le luci piuttosto che le ombre nel mio rapporto nel rapporto italiano con i suoi partner europei e atlantici perché a noi conviene rafforzare questo ambito che il nostro ambito di appartenenza
è sbagliata questa strategia ne se ne discute allora ampi mi si deve formalizzare l'alternativa mi si deve dire quindi che cosa si intende fare cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO
Dobbiamo chiudere le basi americane dobbiamo rompere i rapporti commerciali dobbiamo assaltare i McDonald non lo so che dobbiamo fare
Che dobbiamo fare altrimenti chiaramente io certo che non sono d'accordo con tutto quello che dicono i miei partner sud con Trump sono stato a Cordoba le sue non sono sono d'accordo sulla Groenlandia
Qualsiasi altro nome voi doveste farmi qui vi dirò una cosa sulla quale sono d'accordo è una cosa sulla quale non sono d'accordo e se voi chiedeste a tutti i miei partner cosa pensa di quello che dico io vi diranno che su alcune cose sono d'accordo ampollosa non sono d'accordo si chiamati fendere il proprio interesse nazionale
Perché gli interessi delle nazioni non si sovrappongono sempre perfetta mente questa e la politica estera questa è la geopolitica tutto il resto è buono per il gossip ma il go la la geopolitica secondo me non è gossip
Grazie TG uno vai Francesco Maesano
Buongiorno puri dopo tre anni di governo non non sono mancate anche fibrillazioni all'interno della maggioranza che sostiene il suo governo esempi distinguo ricordavano anche i colleghi prima in politica estera
Della lega o quelli sulle banche di Forza Italia da ultimo c'è stato il tema legato al Mercosur non crede che le tensioni internazionali di queste ore possono rischiare di aggravare queste fratture vede nel caso rischi per la maggioranza che sostiene il suo governo grazie
Non vedo rischi per la maggioranza che sostiene il mio governo grazie a lei
Sono diciamo tre anni che sento dire che la maggioranza
Rischia dopodiché dopo tre anni di governo noi siamo
Forse il governo più solido
Tra le grandi democrazie europee
Tra i grandi paesi europei
Siamo un governo più solido perché abbiamo la maggioranza più solida
E vale la pena di ricordare
Che questa maggioranza opera in un tempo nel quale noi siamo chiamati a prendere decisioni
Come posso dire vocali
E di fronte a quelle decisioni io conosco molte maggioranze anzi ho conosciuto molte maggioranze che si sarebbero frantumate
Dopodiché proprio perché prendiamo delle decisioni chiamati a prendere delle decisioni
Non facili
è normale e giusto che ci sia dibattito
Io lo considero un valore aggiunto guardi lo dico sinceramente a me aiuta a riflettere anche quando ci sono all'interno dalla maggioranza su temi Complessi delle posizioni diverse tra di loro
Però alla fine oggi la linea dell'Italia chiaro no
A livello internazionale la linea di politica economica dell'Italia è chiaro no la linea diciamo no
Di di di sulla sicurezza cioè sulle materie delle quali noi ci occupiamo sulla giustizia c'è una linea chiara del Governo oppure no
Perché questo che definisce la compattezza della maggioranza se c'è chiarezza nella linea politica se c'è velocità di esecuzione
Perché io l'ho viste le maggioranze impantanati su qualsiasi problema che non sapevano dare risposte perché litigavano troppo su tutto e alla fine dove non accantonare i propri provvedimenti non abbiamo accantonato i provvedimenti
Noi abbiamo varato moltissimi provvedimenti e l'abbiamo fatto perché abbia una maggioranza solida dopodiché io sono fiera
Dei partiti della maggioranza sono fiera dei loro leader sono fiera del rapporto che ho con loro sono fiera del lavoro che stanno facendo un lavoro per entrambi parlo di Matteo Salvini e di Antonio Tajani
Difficilissimo su materie sciocco Tajani con me sulla politica estera
Non ci dobbiamo dire niente ma anche il tema del quale si occupa ministro Salvini con i risultati sugli investimenti che vengono messi a terra e non solo grazie al Pnr R. grazie a scelte che noi abbiamo fatto in questi anni
è un lavoro
Preziosissimo molto importante molto difficile e quindi no io non credo
Che si rischino fibrillazioni nella maggioranza chiaramente ciò che il dibattito c'è e ci sarà la considero una buona notizia cioè il fatto che non siamo una caserma ma siamo dei partiti politici che si confrontano ben sapendo
Che nulla o mettere a repentaglio
La cosa più seria
Che noi vogliamo fare che dimostrare che in questa nazione si poteva aprire una stagione politica una stagione di stabilità una stagione di credibilità una stagione di autorevolezza completamente nuovo
Grazie Marco Galluzzo rivedere la sera
Buongiorno presidente
Mi scusi se la domanda sarà leggermente meno
Breve dei colleghi allora lei giustamente viene indicato i dati positivi del mercato del lavoro parzialmente il Paese continua a non crescere in modo adeguato
Si veda la produzione industriale o a farlo in modo molto lento che è un apparentemente una parente anomalia
Uno studio recente della Banca d'Italia
Sui salari reali italiani
Fotografa l'Italia come fanalino di coda nell'Unione Europea
Con un gatto che arriva ad essere di sei sette mila euro inferiore alla media dell'Unione dati Eurostat
Tutti gli analisti di economisti ritengono che uno dei deficit strutturali della nostra economia
Sia nella bassissima produttività del lavoro
Nel due mila ventitré
E nel due mila e ventiquattro
La produttività del lavoro Alia e addirittura dei cresciuta del due virgola tre ed un l'uno virgola nove per cento sono dati Istat questi mentre negli ultimi vent'anni la crescita media annua in Italia della produttività è stata più o meno dello zero due zero tre per cento
Quella europea è stata superiore immediata all'un per cento ora è significativo il fatto che a risultati positivi che lei giustamente rivendica
In termini di occupati
Non corrisponde un aumento del PIL o un aumento proporzionale
Che resta ancorato al tradizionale zero virgola la domanda anche sì un attimo vanificando anche gli stessi sforzi che voi fate sul sul cuneo fiscale
Evidentemente i nuovi lavori sono a basso valore aggiunto in settori tradizionali e con investimenti tecnologici non adeguati doveva apporto fra bassa produttività e bassi stipendi è una sorta di cronico circolo vizioso
Le faccio non solo l'esempio della Spagna che negli ultimi anni in termini di produttività sì Presidente ci sono delle domande più articolate sa non sono tutte brevi alla prossima volta sarà il quarantesimo quando la domanda va bene Bazzaro
E le faccio solo l'esempio della Spagna che negli ultimi anni attraverso
Le cito soltanto l'esempio della Spagna che in termini di produttività negli ultimi anni ha superato la Germania
E che cresce più o meno
Tre o quattro volte quanto cresca l'Italia in in questi anni allora arriva la domanda come mai uno dei deficit strutturali del nostro Paese
Non si riflette in un non è in cima alla vostra agenda e non si riflette in un progetto di politica industriale che si impiega per in grado di costruire un circolo vizioso fra stipendi più alti da una parte e aziende che siano in grado di essere più produttive e di pagare meglio i propri dipendenti grazie
Mi scuso col presidente se oggi privata sa certe volte bisogna essere accurati soprattutto nei temi tecnici cosa che magari non è consuetudini di tutti i colleghi grazie grazie no grazie
Galluzzo io lei rischiamo di farci cacciare questa mattina perché la domanda era lunga ma risposta rischia di essere chilometrica cerco di sintetizzare per come la penso
Allora noi storicamente abbiamo un problema di produttività
Del lavoro quel problema di produttività del lavoro dipende da diversi fattori
Ne cito alcuni velocemente un tessuto
Economico fatto da molte piccole e medie imprese
Che chiaramente per loro natura hanno più difficoltà a investire e a innovare
C'è il tema di un accesso al credito che da noi
Molto spesso di fare
E Cile e certamente più oneroso che in altri sistemi c'è il problema delle infrastrutture che da noi sono storicamente più carenti di quello che accade in altri sistemi c'è il tema di regole adempimenti nel mercato del lavoro che sono da noi particolarmente onerosi chiaramente queste non sono tutti i problemi e sono alcuni sono dei nostri diciamo problemi strutturali alcune sono delle nostre peculiarità cioè avere un sistema economico che
Diciamo che vede moltissime piccole imprese è vero che produce un limite sulla produttività del lavoro ma dall'altro canto
Consente di avere un sì una una diciamo un'economia più resi niente più facilmente riconvertibile no è il motivo per cui noi siamo usciti dalla pandemia ciò siamo ripresi dalla pandemia più velocemente di quanto accadeva l'altra
Oppure c'è il tema del terziario terziario che diciamo un settore aveva ad alto valore produttivo da noi è coperto soprattutto dalle professioni quindi alcune cose sono delle nostre peculiarità io non mi sento di dire che siano dei problemi altre cose sono oggettivamente dei problemi che bisogna risolti risolve dopodiché che cosa fare secondo me per aumentare la protetta la produttività del lavoro
In primo luogo bisogna puntare molto di più sul capitale umano
Sulla formazione
Particolarmente per quello che riguarda le materie stemma governo come lei sa ci ha lavorato dall'inizio anche con investimenti importanti seicento milioni di euro per quello che riguardava il potenziamento delle materie sistema la riforma dei programmi
La riforma degli Istituti tecnici abbiamo lavorato moltissimo su questo tema che secondo me è molto importante
Bisogna favorire gli investimenti incentivare gli investimenti e qui diciamo rispondevo ciò prima direttore Sommella
Sul sul sul sui provvedimenti che il governo chiaramente a condizioni date ha portato avanti e sta portando avanti per favorire e incentivare gli investimenti e poi c'è un tema che riguarda le infrastrutture che pure non è secondario
Perché le infrastrutture incidono sulla produttività del lavoro e delle azienda in maniera dirimente allora qui anche i dati sono incoraggianti per quello che riguarda il sistema delle strade per capirci ANAS gli investimenti infrastrutture
Degli ultimi tre diciamo con questo governo sono aumentati del trecento per cento
Cioè stiamo cercando di anche grazie al Pian RR per carità ma non è solamente bien RR come dicevo stiamo cercando chiaramente di fare una cosa che strutturalmente può aiutare a risolvere diversi problemi dell'Italia tra cui il tema della produttività del lavoro
E che diciamo in passato a nostro avviso non è stata dovuta adeguatamente considerata per una sua importanza cercato di esserlo
Stringata
Grazie mille Lanfranco Palazzolo radio radicale
Innanzitutto signor Presidente del Consiglio volevo ringraziarla per l'attenzione e la sensibilità manifestata nei confronti di e di radio radicale
Volevo parlare delle delle delle carceri della drammatica situazione che vivono i nostri istituti penitenziari come lei sa meglio di me il tasso di sovraffollamento nazionale ha raggiunto il centotrentotto virgola cinque per cento
Con settantadue gli istituti oltre il centocinquanta per cento e punte superiori
Al duecento per cento sono duecentotrentotto le persone del deceduto in carcere
Nel corso di quest'anno di cui settantanove si sono suicidati come riporta il dossier morire in carcere di distretti Origgio orizzonti il partito radicale ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare per risarcire le persone che innanzitutto hanno subito un'ingiusta detenzione il presidente del Senato Ignazio la Russa ha meritoriamente lanciato a dicembre una proposta per decongestionare
Le carceri raccogliendo le riflessioni e le testimonianze drammatiche
Di Gianni Alemanno lei ha lasciato alla libera discussione dei gruppi parlamentari il confronto su questo argomento ma per evitare il ripetersi di questo dramma che oggi appare inesorabilmente scritto
Si prenderebbe la responsabilità per il governo di concerto con il Ministro Nordio di farsi carico di una misura di questo genere
Per dare al sistema carcerario la possibilità di organizzarsi e di migliorare la situazione della polizia penitenziaria la ringrazio e le auguro ogni bene per l'anno che si è appena aperta grazie quartet giudicare dai suoi primi giorni
Non sono particolarmente ottanio attivista sull'anno che esse
Appena aperto ma del resto me la sono chiamata come si dice a Roma da sola
Qualche settimana fa la ringrazio Palazzolo dunque
Il tema ovviamente ce e come lei ricorda correttamente
è stato fa è oggetto di dibattito anche all'interno dalla maggioranza
Però io penso che uno Stato serio questo tema lo debba affrontare in modo strutturale
Con risposte strutturali perché
I provvedimenti semplifichiamo di amnistia di indulto di
Concessione dei diritti
Come si consideri di oggi di uscita anticipata insomma ci ci sono varie formule
Sono provvedimenti tampone
Che sono stati sperimentati molte volte in passato
E che non hanno risolto nulla anzi per paradosso oltre chiaramente a minare il principio una certezza della pena hanno consentito alla politica di fare finta che il problema non esistesse più
Per cui noi abbiamo il sovraffollamento carcerario che abbiamo proprio perché negli anni scorsi la politica sempre pensato che a un certo punto si faceva un provvedimento che metteva diciamo le persone in libertà in modo anticipato e risolveva il problema del sovraffollamento carcerario dopodiché io credo che un governo serio invece debba affrontare il problema per quello che in Italia non ci sono abbastanza posti nel carcere
E quindi che cosa sta facendo il governo il Governo sta facendo un piano per arrivare a coprire la carenza di posti che ci sono che che oggi c'è nelle nostre carceri undici mila nuovi e
Diciamo nuovi posti
Aqui e il nostro obiettivo da qui alla fine del due mila ventisette
Questo è secondo me in modo serio per difendere la dignità dei tenori dei dei dei detenuti senza compromettere la credibilità dello Stato perché non si può continuare a fare gli stessi errori e non risolvere mai
Problemi che sono oggettivamente ormai strutturali quando un problema strutturale si risolve in maniera strutturale se si pensa risolve un problema strutturale una serie infinita di provvedimenti Ramponi purtroppo il problema strutturale sia grave
A e aggiungo scusi Presidente
Che invece penso che sarebbe importante i sia importante che il Parlamento proceda velocemente nella
Approvazione del provvedimento d'iniziativa del governo del disegno di legge d'iniziativa governativa per favorire la diciamo il trasferimento nelle comunità terapeutiche dei detenuti tossicodipendenti
Perché questo è un provvedimento che chiaramente può aiutarci ad abbassare la pressione sulle carceri ma anche dare diciamo una possibilità di recupero reale a dai detenuti che possono diciamo avere una
Una speranza migliore per il futuro
Grazie Gabriele Martello conigli Rai News ventiquattro
Buongiorno presidente vorrei proiettarli con lei alla prossima legislatura che sarà segnata anche dall'elezione del presidente della Repubblica lei nel due mila ventinove avrà i requisiti per essere leggibile quindi forse eletta le chiedo se nella sua carriera politica un'aspirazione quella del Quirinale sì insomma parafrasando il suo predecessore ci può dire se ha una mamma al servizio delle istituzioni
Allora la ringrazio per questa per questa proposta non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello
Appagamento io ecco se chiedete a me che cosa vorrei fare volentieri vorrei lavorare con Fiorello vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello comunque
Mi basta quello che sto facendo mi appassiona quello che sto facendo
Chiaramente se lo farò ancora la prossima legislatura a questo livello dipenderà dal voto degli italiani quindi attualmente diciamo non c'è nei miei radar quello di salire di livello ecco i famosi faccio bastare
Il livello minimo
Grazie Dario Lombardo La Stampa
Buongiorno presidente auspico per quest'anno un numero maggiore di conferenze stampa di questo tipo ruolo delicato anche l'anno scorso Casanova settato dazi ricordo benissimo
Queste
Grazie
Non rimango sul tema comunque perché questo è stato un anno di mi se mi è sembrato di forte conflitto con la magistratura
E durante una sua visita queste sta all'estate scorsa a Washington ha ha detto a Trump c'è stato un fuori onda che lei non ama avere a che fare con i giornalisti cosa che diciamo abbiamo notato lei non pensa che stamattina immagino tranne Santina ovviamente non pensa che la delegittimazione dei poteri dello Stato
E dei poteri di controllo
Sia pericoloso per la democrazia visto che
Ho anche visto che ha fatto un elenco di delle colpe dei magistrati per quanto riguarda la sicurezza grazie io ho fatto l'elenco delle responsabilità dei magistrati sulle questioni della sicurezza lombardo perché penso
Che chi ha ruoli di responsabilità sia chiamato a quella responsabilità è quello a cui voi mi richiamate ogni giorno ed è corretto
Ed è corretto ma è corretto che si faccia a trecentosessanta gradi quindi il tema della delegittimazione non c'è sa che cosa secondo me delegittima i magistrati la campagna che è stata fatta dall'Anm nelle stazioni
Perché se chi ha nel suo DNA la ricerca della verità
Scrive una menzogna per difendere la sua campagna legittimissima contro il referendum questo delegittima
Così come le menzogne delegittimano la politica così come le menzogne delegittimano i giornalisti dal mio punto di vista chiunque abbia un ruolo di responsabilità è chiamato a ricoprirlo con dignità e onore direbbe la nostra Costituzione quindi chiaramente io ritengo che i magistrati siano importantissimi che i giornalisti siano importantissimi che il ruolo della politica sia un ruolo molto importante che i più tutte queste persone fanno bene il loro lavoro e meglio è per tutti ed è quello a cui richiamo quando non sono d'accordo
Ma non vuol dire che non se ne può parlare non vuol dire che non si può chiedere conto a un giornalista come posso aver fatto io prima di notizia che deliberatamente vengono pubblicate sono false
Non è non non vuol dire che non si debba chiedere conto a un magistrato o ai magistrati che alcune decisioni che vengono prese sulla giustizia che chiaramente hanno la conseguenza di mettere a repentaglio la nostra sicurezza esattamente come e fondamentale che si chiede al che sia dalla politica la della sua responsabilità quando la politica sbaglia ma questa è l'unica cosa che si può fare e che tutti fanno che legittimo che si faccia però non è diversa la responsabilità di un politico dalla responsabilità degli altri che hanno diciamo il ruolo un ruolo fondamentale nella difesa del nostro sistema della nostra democrazia
E quindi si anche quando ci sono dei toni critici la mia idea è che quei toni critici servano a migliorare poi si fanno le riforme soprattutto per migliorare e quindi qui diciamo andiamo nel senso di una secondo me il miglioramento dello stato della giustizia in Italia conosci sono Tom in toni di leggi delegittimazione ci sono toni in cui si dice ci sono delle cose che non sanno secondo me funzionando adeguatamente
Esattamente come si fa nei nostri confronti su qualsiasi cosa
Grazie Sonni Gasbarri LaPresse
Buongiorno presidente le volevo chiedere a dieci anni dalla sua caduta
La sua candidatura sindaca di Roma c'è chi ipotizza che un'altra Meloni sua sorella possano puntare al Campidoglio il prossimo anno ne avete parlato è un'ipotesi che secondo lei
Da un punto di vista politico vincente oppure riterrebbe più plausibile una candidatura in Parlamento grazie
Guardi non ne abbiamo mai parlato e io non ho parlato con Arianna di nessuna di queste ipotesi dopodiché Arianna è un dirigente politico il massimo livello di Fratelli d'Italia una militante storica finora ha sempre deciso
Di non avere incarichi elettivi io non sempre ho condiviso una scelta non il caso so come la pensa lei e quindi penso che le decisioni nel caso le debba prendere lei
Grazie Giacomo Salvini fatto quotidiano
Sì Presidente buongiorno con lei voluto tornare sui magistrati e suo referendum perché questa la separazione delle carriere potrebbe essere forse l'unica riforma che il suo governo porta in fondo e volevo chiederle lei poi ha più detto più volte che solo gli italiani possono mandarla casa volevo chiederle se lei in caso di bocciatura quindi del referendum si esclude di poter lasciare e in caso in qui invece passasse la riforma distrussero uscite alcune indiscrezioni
Di poter andare al voto anticipato in caso di vittoria del sì e poi mi perdoni ma visto che ha fatto diversi riferimenti anche diversi attacchi ai magistrati
Volevo chiederle anche risme i colleghi in collego alla domanda del collega se a questo punto la vostra ipotesi a introdurre una forma di responsabilità civile per i magistrati grazie
Non le stiamo parlando non c'è alcuna ripeto non so che cosa si intenda per attacchi ai magistrati io ho raccontato fatti di cronaca e non ci sono attacchi ai magistrati che soffrono facendo e questo fatto che si cerchi disperatamente di costruire degli scontri tra poteri quando dal mio punto di vista quegli scontri tra pruderie
Almeno non da me da parte mia
Esistono lo trovo un errore per lo Stato complessivo del nostro sistema per quello che
Guarda risultato referendum ho risposto molte volte a questa domanda
Salvini non intendo dimettermi nel caso in cui gli italiani dovessero diciamo bocciare la riforma con i referendum
Noi abbiamo fatto quello che avevamo scritto nel nostro programma
Quindi siamo banalmente mantenendo gli impegni ma in ogni caso la mia il mio obiettivo che questo governo arrivi alla fine della legislatura facendo una cosa
Diciamo che non è ma è stata possibile per i nostri predecessori
E presentarsi al cospetto dei cittadini per essere giudicato sul totale del suo lavoro suo complessivo del suo lavoro e questo vale anche
Diciamo risponde la seconda parte della domanda perché anche io ho letto queste ricostruzioni
Copiose circa i miei presunti intendimenti o peggio ancora sulle strategie tremende del tremendo fa solari che ormai viene
Il punto di riferimento su queste questioni ma anche qui non non è non è proprio nei miei radar ok io credo che la stabilità
Di questo governo sia e dell'Italia in questo momento sia uno stop una precondizione fondamentale per fare molte altre cose e farò del mio meglio per garantire quella stabilità per arrivare alla fine alla legislatura chiaramente
E e finché una maggioranza solida che mi sostiene però ovviamente il mio grande obiettivo
Chiudere questa legislatura come l'ho iniziata
Grazie mille Federica Origo Huffington post
Buongiorno presidente
Ecco
Solare ha anche una maggior
Poco prima di Natale il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia Franco Cioni un uomo che non un atto di pietà estrema ha ucciso la moglie che era gravemente malata
Subito dopo la grazia Cioni ha detto che spera che l'Italia si doti di una legge seria sul fine vita
Io le chiedo allora presidente intanto quali la sua posizione sul suicidio assistito e poi se li sarebbe d'accordo con l'approvazione di una legge sulla materia in tempi possibilmente Brevi anche alla luce del fatto che la Consulta la Chiesa tante volte
Che questo tema e negli sensibilità di molti cittadini anche degli elettori di centrodestra e che di recente anche i vertici della Chiesa hanno aperto a una legge sulla materia grazie
Guardi se io sia favorevole o meno dipende dei contenuti della legge lei sa che su questo sta lavorando il Parlamento quindi non ci sono iniziative governative allo stato attuale il Senato se non vado errata
A diverse proposte
Di legge che si stanno valutando dopodiché per quello che riguarda il lavoro il governo io penso che il compito dello Stato e delle istituzioni non sia favorire percorsi per suicidarsi ma sia semmai cercare di rimuovere o di ridurre al minimo la solitudine il lei difficoltà che peggioreranno la situazione di chi ha gravi patologie e dei suoi familiari e questo è il lavoro che fa il governo e lavoro che noi abbiamo fatto con l'aumento delle risorse
Per le cure parco per le cure palliative anche con questa legge di bilancio con l'aumento delle risorse per l'assistenza domiciliare ed è quello che il governo Facconi la prossimo
Ddl
Sui capi per familiari che intendiamo portare
In uno dei prossimi consigli dei ministri cioè penso che il nostro compito sia quello di combattere
La solitudine l'abbandono le difficoltà che spesso contribuiscono a far vedere l'opzione del suicidio assistito come un'unica opzione possibile per il resto quello che facciamo noi oggi a rimetterci al Parlamento le sue decisioni
Grazie Manuela Perrone Il Sole ventiquattro Ore
Buongiorno presidente Bonanno
Proprio in questi minuti a Bruxelles e gli ambasciatori degli stati membri riuniti nel coro e terra hanno dato il via libera alla firma dell'accordo UE Mercosur ricordiamo
Per la creazione di un'area di libero scambio dare corda con il più importante blocco demografico e commerciale del sud America
è arrivato il sì dell'Italia sofferto ma molto atteso dagli industriali ed è stato l'ago della bilancia visto il no di Irlanda Austria Ungheria Polonia e soprattutto della Francia
Le chiedo quali garanzie sono arrivate al governo visto che a dicembre aveva atteso speso il via libera all'accordo
E anche vista la storica ritrosia di le destre nazionaliste rispetto a questi tipi di intese le chiedo che cos'è che l'ha convinta anche personalmente a votare a favore e quali altre intese all'orizzonte ritiene strategiche perché l'Europa possa rafforzare la sua autonomia e anche l'accesso e la diversificazione dei mercati internazionali grazie
Grazie a lei dunque
Io non ho mai avuto diciamo una preclusione come posso dire ideologica nei confronti l'accordo del Mercosur
Lo dico per il riferimento alle destre nazionaliste cioè io ho sempre possono questione molto pragmatica
Che non riguarda solo il Mercosur e qui e quindi per questo rispondo anche così le rispondo anche all'ultima parte della domanda cioè il tema non è siamo favorevoli o siamo contrari agli accordi di Bros scambio il tre il tema è che la strategia europea
Dieter regolamentare al suo interno contestualmente aprendo agli accordi libero scambio con sistemi che non hanno neanche lontanamente a quella iper Arre iper regolare iper-regolamentazione rischia di essere suicida
E quindi bisogna scegliere una delle due strade io sono degli accordi di libero scambio ma anche per deregolamentare altrimenti noi
Diciamo io mi è stato insegnato che il mercato per essere libero deve essere anche quo è esattamente questa la questione che noi abbiamo posto nell'ambito del Mercosur e che abbiamo posto particolarmente vere per i nostri agricoltori quindi dire va bene Mercosur eh chiaramente non dobbiamo dirci niente non sulle potenzialità dell'accordo sulle punte in salita per il nostro sistema industriale sulle potenzialità per il nostro export ma no export ma non potevamo farlo diciamo a scapito delle eccellenze delle nostre produzioni quindi noi abbiamo sempre detto siamo favorevoli all'accordo del Mercosur quando ci saranno garanzie sufficienti per i nostri agricoltori che è il motivo per cui diciamo è anche una politica europea
Di rapporto con gli agricoltori diciamo un po'più tranquillizzante no lo dico anche rispetto al dibattito che c'era aperto sulla McPherson cioè sul sul quadro finanziario pluriennale dopodiché abbiamo aperto una con
Diciamo una una
Interlocuzione con la Commissione europea
Abbiamo
Diciamo siamo riusciti a ottenere alcuni risultati per gli agricoltori nell'ambito raccordo Mercosur che io considero molto importanti
E cioè nello specifico
Un meccanismo di salvaguardia per i prodotti sensibili
Un fondo di compensazione al quale attingere per chiaramente punto compensare eventuali squilibri un significativo rafforzamento dei controlli fido Sanispira fitosanitari in entrata non paghi di ciò abbiamo avviato una trattativa che riguarda invece il tema del bilancio europeo deve dedicare alla pacca
Su quale come lei sa c'è stato molto dibattito e molte contestazioni passate siamo riusciti a ottenere un impegno la Commissione europea ad anticipare dal due mila trentuno due mila ventotto la possibilità di Uta di più utilizzare per l'agricoltura altri quarantacinque
Miliardi di euro oltre all'impegno a non aumentare i prezzi dei fertilizzanti Chiban ma insomma conosciamo le materie
Alla luce di queste diciamo garanzie che abbiamo dato che siamo riusciti a dare ai nostri agricoltori in un quadro di attenzione verso l'agricoltura parte della Commissione europea abbiamo dato nostra corto ok alla corda sul Mercosur cioè abbiamo messo in equilibrio interessi che avevamo
Diversi chiaramente tra la tutela degli agricoltori e la spinta che invece arrivava dal sistema industriale
Chiaramente dagli altri settori ma abbiamo e boh e devo ringraziare anche il sistema industriale perché io ho spiegato qual era la strategia l'ho fatto anche con il presidente Orsini cioè ho visto una
Solidarietà come posso dire no nel nostro sistema economico che mi ha aiutato a fare questo lavoro perché se io avessi avuto una pressione eccessiva dall'altra parte il lavoro sarebbe stato più difficile invece c'è stata questa capacità di lavorare insieme questa solidarietà
E mi pare che l'equilibrio che si è creato sia un equilibrio sostenibile ecco sperando che chiaramente raccordo possa portare come io credo verrà per moltissimi a ambiti e speriamo per tutti vantaggi solo vantaggi
Grazie Marco io seguii avvenire
Sì buongiorno presidente
Insieme alle prospettive economiche non proprio rosse tracciate dall'unione europea ci sono dei dati che lei stessa in passato anche nel recente passato definito drammatici perché riguardano il futuro stesso del Paese
Mi riferisco ai dati demografici sulla natalità ma mi riferisco anche all'emorragia di giovani l'emigrazione giovanile che ormai non riguarda più soltanto le aree interne ma anche aree metropolitane ecco ci sono alcune forze sociali parti sociali la CISL in particolare ma non solo
Che ritengono che gli strumenti ordinari della politica economica non bastino di fronte a questi problemi e chiedono un patto sociale paragonabile per intenderci a quello del mille novecentonovantadue
Lei ritiene che questa sia una strada percorribile o ritiene che il governo e la maggioranza siano autosufficienti nel fornire risposte sul futuro del Paese grazie
Grazie a lei non ho mai ritenuto che la maggioranza il governo fossero sufficienti a fornire risposte al Paese
La CISL ha ma anche altri diciamo corpi intermedi sanno bene che una parte non irrilevante delle cose che noi abbiamo fatto in questi tre anni delle decisioni che abbiamo preso di quello
E bene o male abbiamo anche previsto con le leggi di bilancio è stato frutto di frutto di una interlocuzione che con le forze riformiste cioè con chi non ha diciamo pregiudizi
Insormontabili abbiamo sempre portato avanti e io ho già detto anche al congresso della CISL che sono assolutamente pronta e disponibile ad avviare diciamo a discutere di un patto sociale con il quale
Ciò affrontare le grandi questioni anche le grandi transizioni trasformazione anche di fronte alle grandi trasformazioni nostro tempo perché se non fosse per questo le dovrei dire che non sono d'accordo col paragone novantadue nel senso che
Adesso novantadue un anno
Instabilità politica Tangentopoli stragi di mafia e stabilità economica una debolezza della lira che ha portato
Diciamo alcuni
Noti filantropi tipo George Soros a scommettere contro la Rila lira
Portando una svaluta azione dalla moneta intorno al trenta per cento tassi di interesse che non arriva del quindici per cento c'è una situazione catastrofica di fronte alla quale i corpi sociali e il governo si misero insieme per cercare delle soluzioni e fu quando i sindacati
Rinunciano al meccanismo dalla scala mobile no quindi il paragone col novantadue un paragone
Forte secondo me oggi c'è una situazione internazionale molto complesse ci sono grandi trasformazioni che arrivano e questo ripeto impatterà soprattutto sul mercato del lavoro quindi o noi proviamo a dare risposte
Divisione su queste tematiche oppure diventerà tutto molto difficile e quindi ribadisco diciamo una
Disponibilità che ho già segnalato nello specifico alla CISL e perché appunto come lo hanno chiesto all'ultimo congresso ma anche a tutti gli altri che hanno un approccio positivo nel senso che
Non dicono ed è non dico che chiaramente non si del si deve pensare la stessa cosa interruzione con le parti sociali funziona se c'è
Anche divergenza di partenza non ci deve essere in pregiudizio a voler lavorare positivamente insieme e da molti concorda corpi intermedi quel pregiudizio non arriva
Grazie il grave torto lattiginoso il tre buongiorno giorno io torno in qualche modo sulla i suoi rapporti rapporti del governo con il Quirinale perché l'anno che si è concluso ha visto anche dei momenti diciamo così
Di di frizione no di contrapposizione magari è una parola forte però insomma Fondaco ricordare io diversi episodi che ci sono stati non ultimo quello del caso del Consigliere del PD del consigliere Garofano il suo governo ha sempre ribadito però la piena collaborazione diciamo così e il rispetto per il Quirinale
In altri tempi quando naturalmente lei non era al governo nel due mila diciotto lei sosteneva la richiesta di impeachment per il capo dello Stato per una valutazione politica
Le chiedo che cosa è cambiato oggi nella sua valutazione del ruolo del capo dello Stato e quali sono appunto i i rapporti oggi con il Quirinale i miei rapporti con il Quirinale sono
Con il Presidente della Repubblica soprattutto sono rapporti ottimi
Devo dire la verità io anche qui le cuspidi sulle rive le ricostruzioni di questo nervosismo di questi scontri queste difficoltà
Io presidente la Repubblica non siamo sempre d'accordo ovviamente la della dichiarato anche Luino hanno ricordate quando dichiarò io firmo cose sulle quali non siamo nel merito non siamo non è che siamo sempre d'accordo
Però c'è una cosa che per me fatto talmente la differenza presidente La Repubblica Sergio Mattarella quando si tratta di difendere l'interesse nazionale italiano cioè
Questo per me
Tale tutto perché poter contare su un capo dello Stato che chiaramente soprattutto anche nel rapporto con l'estero anche nelle grandi né grandi sostiene Grandi fai che non affrontiamo
Che a cuore diciamo che aiuta no a rafforzare il ruolo dell'Italia e a difendere interesse nazionale fa la differenza poi sulle questioni interne immagino
E le sue posizioni personali non siano sempre le nostre però tutti quanti sappiamo entrambi sappiamo qual è il nostro ruolo entrambi siamo
Diciamo collaboriamo in maniera
Ottima davvero io vedo un racconto molto spesso sulla stampa sui media che ha molto diverso la realtà che vivo
E quindi non non vorrei a volte che diciamo il tentativo di scontro con il Quirinale si provasse a costruire per interessi Diversi guardando la riforma del premierato per poter dire
Che la Meloni vuole mettere le mani sul Quirinale che vi ricordo non centra nel senso che noi i poteri del Quirinale rimangono gli stessi
Quindi ci vedo una costruzione molto spesso che e questa costruzione porta a dover per forza raccontare che ci sono problemi anche quando i problemi non ci sono poi quando non siamo d'accordo ovviamente ne parliamo ma cerchiamo sempre delle soluzioni e li abbiamo sempre trovato
Grazie a voi Ciconte a cinque torno presidente negli ultimi mesi la famiglia Berlusconi ha più volte ribadito la necessità di un rinnovamento di Forza Italia
E servono facce nuove idee nuove ha detto Pier Silvio allora voglio chiederle se questa richiesta può creare delle tensioni che in qualche modo poi diventano un problema anche per il governo
Grazie
Guardi non credo che possa creare tensioni e non metto bocca sulle dinamiche interne a un altro partito della maggioranza sono materie che riguardano loro quello che le posso dire io perché credo
Che valga la pena di dirlo è che io penso che quello che ha fatto Antonio Tajani negli ultimi tre anni
E chiaramente soprattutto
Dopo che forse dalle non poteva più contare sul carisma di Silvio Berlusconi abbia oggettivamente del miracoloso cioè nessuno pensava
Che fosse diciamo possibile no vedere lo stato di salute che oggi noi vediamo
In Forza Italia e quindi penso che tutti dobbiamo da persone oneste riconoscere che Antonio Tajani ha fatto un lavoro straordinario con insieme agli altri dirigenti di Forza Italia
Ringrazio Massimiliano scafi il giornale
Buon giorno Presidente Borrello Bonanno
Io volevo portare invece non a caso nel bosco in Abruzzo
Perché è un tema che riguarda diversi comparti la
La magistratura la famiglia il ruolo della della scuola cioè tra la intervenuta su questo un un mese fa da tre io difendo dello Stato
Non è compito dello Stato sostituire genitori nell'educazione dei figli
Quindi in invitando un po'ognuno risale nel proprio confida però come si può fare quando ci sono dei genitori che educano i figli in questa maniera a volte un po'troppo al sociale appunto
Così in maniera un po'selvaggio non ha giustificato in certi casi l'intervento dello Stato ringrazio grazie guardi allora la questione è questa secondo me
Io penso che quando si tolgono dei bambini ai loro genitori
Si debba a vere la certezza che quei bambini stanno meglio lontani dai loro genitori piuttosto che con i loro genitori
Cioè penso che il caso degli affidi e del della della diciamo dei bambini che vengono sottratti alle famiglie siano dei casi che non ebbero essere nel nostro ordinamento molto estremi
Casi di pericolo casi di rischi per l'incolumità
Perché se la questione diventa morale
E signori diamo che abbiamo un problema se la questione diventa ideologica penso che abbiamo un problema se la questione diventa stabilire diciamo quali sono i
Qual è il giusto contesto di educazione e allora e qualcuno mi deve spiegare perché dei bambini non possono crescere in un bosco ma possono crescere un campo Roma in una baraccopoli possono essere mandati a fare a chiedere l'elemosina
Che cosa ha fatto il nostro ordinamento il nostro ordinamento storicamente di fronte a una famiglia in difficoltà lavora per aiutare la famiglia in difficoltà non per aggiungere anche il trauma della diciamo no della della
Separazione di fronte alla difficoltà e io credo che quello sia il modo giusto di
Procedere
Dopodiché nostro ordinamento lavora così
Però diciamo questo fenomeno a mio avviso potrebbe essere un po'sfuggito di mano nel senso che
Tanto questa è la ragione per la quale io Chiasso Nortel mandare un'ispezione quando abbiamo avuto la notizia ma ho anche chiesto al ministro Nordio di a vere un quadro complessivo su quanti siano i casi di minori
Sottratti alle famiglie in Italia
E la cosa guardi incredibile e che non esiste un monitoraggio
Cioè immediato no costante per cui io quanti sono attualmente i casi di minori quali sono le ragioni per cui sono stati allontanati dalle famiglie quanto durano questi allontanamenti come si risolvono che si allontana non esiste
Non c'è
Tant'è che noi abbiamo c'è una proposta di legge di iniziativa del governo
Che sta in Parlamento e che istituisce fondamentalmente due registri su questo tema uno presso ogni tribunale e uno presso la Presidenza del Consiglio perché non ci possa avere un quadro complessivo di quanti sono questi casi e di come sta andando nel nostro ordinamento anche per decidere se sia il caso di intervenire su un piano legislativo però credo che sia arrivato il momento su questa questione di diciamo studiarla un po'più a fondo governo ha diciamo messo in campo gli strumenti che sono propedeutici a farlo con il monitoraggio ma non escludo che su questo sì
Sì o possa essere in futuro necessario un intervento di natura legislativa
Grazie Francesca Buzzi vince il suo Miglietta Radiocor
Sì che chiedo scusa c'era Francesca Francesca Pozzi etici fa ventiquattro ecco sì grazie mi chiedo scusa
Buongiorno presidente io non è morto all'estero la porto in Africa perché l'governo da lei guidato sta puntando molto sul piano Matei quindi le chiedo
A che punto sono i progetti che sono stati già decisi che sono in corso d'opera io stesso che sono previsti degli altri grazie
Grazie per questa domanda
Intanto il due mila venticinque come avevo annunciato la conferenza stampa dello scorso anno ricorderà è stato l'anno diciamo così dell'internazionalizzazione
Del coinvolgimento dell'Unione europea sulle iniziative del piano Matei quindi abbiamo lavorato molto bene
Con la strategia che ci eravamo dati dall'inizio era quella di diciamo mettere in in in piedi un piano che potesse anche essere diciamo un esempio no e e poi cercare le cooperazioni con gli altri
Paesi particolarmente europee ma non solamente europei e con la Commissione europea per ampliare il nostro raggio d'azione
In questo anno chiaramente il piano la tesi allargato da dalle iniziali
Nove Paesi oggi coinvolge quattordici paesi ma la nostra il nostro obiettivo è ogni anno aggiungere altri paesi che possano partecipare al piano che cosa stiamo facendo adesso
Siamo lavorando all'organizzazione del summit Italia Africa
Ricorderete che fu diciamo quello con il quale fu lanciata l'iniziativa del piano Mattei si svolge ogni due anni quest'anno si dovrà svolge re in Africa ragionevolmente lo faremo in Etiopia che è anche la sede dell'Unione Africana
E quella sarà secondo me è la sede per diciamo presentare
I nuovi Progetti i nuovi paesi che stiamo coinvolgendo chiaramente partendo dalle migliori pratiche cioè le iniziative che riescono meglio sul terreno chiaramente si sono sono quelle che sulle quali noi lavori che noi lavoriamo prioritariamente per allargare e per riproporre devo dirle
E dirvi che trovo grande
Gratitudine
Nei confronti dell'Italia per questa iniziativa non
Non solo per l'iniziativa in sé ma per l'approccio che l'iniziativa che l'iniziativa per una cooperazione che non ha questo
Come posso dire questo questo atteggiamento paternalistico che non ha questo atteggiamento per cui vogliamo spiegare agli altri come dovrebbero comportarsi di dovrebbero essere e che non ha dall'altra parte neanche un atteggiamento Tron come posso dire caritatevole no per cui
Voglio aiuta no a un l'atteggiamento del rispetto di una cooperazione
Seria e
Ormai viene preso a modello per molti che decidono diciamo di
Rafforzare no la loro cooperazione con i Paesi africani perché tutti capiscono che l'Africa chiaramente un continente strategie estremamente importante estremamente strategico per i prossimi decenni quindi sono contenta che l'Italia su questo diciamo abbia un po'segnato la strada
Ringrazio Vincenzo Miglietta Radiocor
Presidente Bongiorno un giorno amo io a me le stesse abitudini le ventisei sarà l'anno
Della crescita uno dei focus sarà quello della crescita ora le chiedo questo il mondo dell'impresa de chiede un cambio di passo e perché no varare un piano industriale che permetta di avere una programmazione almeno di tre anni sugli investimenti
La domanda allora e qui sta viste le le risorse a disposizione e anche la conclusione del Pnr R. su quali leve intende agire
Per far tornare il Paese a crescere a livelli non da zero virgola ma nella media europea dell'uno due per cento e poi di brevissimamente importanti per la crescita del del Paese sono anche le banche come risponde a chi critica che nel recente risiko bancario il governo non sia stato solo spettatore grazie
Ora che il governo sia stato solo spettatore queste sono diciamo valutazioni oggettivamente infondate
Sono dinamiche di mercato guardiamo le dinamiche di mercato dopodiché per quello che invece riguarda la crescita
Le ho già ho già risposto su quali sono diciamo le priorità sulle quali investire per favorire la crescita volentieri le rispondo diciamo sul tema della
Di avere una pluriennali età pluriennali Tanno nei provvedimenti perché esattamente colono abbiamo cercato di fare e che arriva anche dalle richieste del mondo produttivo cioè
Sessa
Unica del Mezzogiorno che come io ho detto iniziativa secondo me molto importante il piano investimenti nella legge di bilancio è stata finanziata per tre anni
Così come il supera morta mento è stato finanziato per tre anni
La il come si chiama il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese quello è
Diciamo permanente
Più assumi meno paghi c'è da tre anni
Cioè tutti i provvedimenti che cioè che che portiamo avanti cerchiamo di dare a tutti i provvedimenti cerchiamo di dare una strutturalità e questo è frutto anche della dialogo con con gli imprenditori del dialogo con i mondi industriali
Lei faceva appunto riferimento a al piano industriale quindi piano rilancio Italia lavoro che ha fatto soprattutto la Confindustria
E ci sono per esempio alcuni fa una parte per esempio
Molto interessante di quel piano era il tema dell'ex diciamo così delle sburocratizzazione i nodi quello che si può fare per aiutare le imprese a costo zero per lo Stato c'erano proposte credo ottanta
Cose da fare credo che la metà siano già operative
E ci sono altri spunti molto interessanti nel piano chiaramente continuiamo a portare avanti perché ripeto come dicevo prima il riferimento all'ai sindacati
Io non ho la pretesa di avere le risposte migliori a tutte le domande chiaramente so che quando incontro un Prodi portatori di interessi è portatore di un interesse e questo si deve sapere per cui non si può semplicemente dire sì
Si deve mediare con gli interessi complessivi no della nazione però io non ho la presunzione d'aver risposto a tutte le domande chiunque abbia delle proposte serie da fare e delle cose sensate da dire troverà sempre la mia porta aperta la mia disponibilità piena così come quella
Di tutto il governo
Antonella Ambrosioni Secolo d'Italia
Buongiorno presidente Bonanno innovata
Io volevo riportarla sul terreno della riforma della giustizia e sulle polemiche della campagna referendaria intrapresa dall'Associazione nazionale magistrati di cui abbiamo accennato di cui ha accennato anche in precedenza
Questa campagna referendaria intrapresa dall'Anm è stata considerata anche da parte di altri magistrati fuorviante e più improntata alla propaganda che all'informazione corretta dell'opinione pubblica io le chiedo se lei si aspettava una dibattito di questo genere un'impostazione di questo tipo
E in seconda battuta se condivide la preoccupazione
Più volte espresse anche dal ministro Nordio che un'eccessiva politicizzazione di questa campagna possa minare la credibilità dell'ordine
Indipendentemente dall'esito del referendum che anche nei rapporti futuri con il governo la ringrazia
Guardi credo che diciamo un dibattito su una materia che è comunque complessa per i cittadini
Che non dovesse stare nel merito ma che dovesse diventare un dibattito diciamo
Uno scontro politico banalmente non aiuterebbe
I cittadini a votare a scegliere
E quindi ma lo dico anche lo dico per la per la parte che ci riguarda ciò avverrà per la parte di mobilitazione dei partiti politici io ho chiesto di stare molto sul tema
Perché vede le mistificazioni si possono fare quando diciamo la gente non sa come stanno le cose allora perché a me fa arrabbiare la campagna che ha portato avanti l'Anm perché nella riforma noi facciamo esattamente il contrario di quello di cui l'Anm ci accusa
Cioè non si può fare una campagna dicendo vuoi che i giudici siano sottomessi alla politica ma quale sarebbe esattamente l'articolo della legge le dice dei giudici verranno sottomessi alla politica perché quello che facciamo noi
Quello che facciamo noi e che conoscono tutti
Perché non è che stiamo parlando stiamo parlando di persone che conoscono bene questa materia quello che facciamo noi è togliere al Parlamento la possibilità di eleggere un pezzo del CSM
Quindi se mai non siamo togliendo
Diciamo la possibilità della politica di e influenzare quello che fanno i magistrati o no
A questa è la realtà
Chiaramente vedere si fanno delle campagne per argomentare inno
Dicendo l'esatto contrario quello che la norma fa e fa molto riflettere poi io le dirò che lo considero uno spot a favore del sì perché è ovvio che se uno ha bisogno di dire una cosa totalmente campata in aria vuol dire che nel merito diciamo pochi argomenti
Però rimane che noi parliamo
Di so persone che
Diciamo no sulla verità sulla ricerca della verità
Hanno uno su uno spiccato senso diciamo di responsabilità quindi mi dispiace spero che si possa stare sul tema
Spero che si possa stare sul tema e non c'è la volontà di fare nessuno scontro parte mia ripeto spero e si può sostare sul tema
Grazie Federici agli ontologie aveva
Buongiorno al Presidente D'Amuri alle cambiamo argomento vado sul tema economico anzi socioeconomico le pensioni
Annella programma elettorale del centrodestra c'era fra le varie misure il superamento della legge Fornaro e poi manovra accetta dall'anno prossimo un aumento minimo ma progressivo dell'età pensionabile
Le chiedo se state valutando altri interventi in questo campo grazie allora guardi mi corre l'obbligo di famosi fare una precisazione mi ha approfitto diciamo dalla domanda lei fa per fare una precisazione perché sento questo dibattito sull'aumento dell'età pensionabile però le cose non stanno esattamente così
Cioè noi abbiamo fatto esattamente il contrario di quello di cui teniamo Brusati cioè a un'era aumentato l'età pensionabile
In Italia insiste una legge che impone ogni tre anni di adeguare l'età pensionabile all'aspettativa di vita
In forza di quella legge che esiste
Da credo addirittura prima de la Fornero ok se noi non fossimo intervenuti come siamo intervenuti in legge di bilancio nel due mila ventisette l'età pensionabile sarebbe aumentata di tre mesi
Quindi noi siamo intervenuti per
Famosi limitare questo questa previsione automatica portando quei tre mesi a un mese e a zero per i lavoratori usuranti
Quindi oggettivamente dire che abbiamo meritato l'età pensionabile quando abbiamo diciamo siamo intervenuti per evitare un aumento dell'età pensionabile molto diciamo più consistente mi pare
C'è un po'come la polemica sul governo aumentato l'Iva sui pannolini
Ora linea nel due mila due nel due mila ventidue era al ventuno per cento al ventidue per cento oggi al dieci per cento l'abbiamo aumentato l'abbiamo diminuita lo so mi dica lei perché erano può arrivare un calcolo difficilissimo
Dopodiché vero che inizialmente eravamo portata addirittura al cinque per cento perché volevamo abbassare i il il prezzo di questi prodotti abbiamo visto
Che purtroppo il prezzo non cambiava perché il beneficio andava soprattutto alla grande distribuzione e l'abbiamo riportata al e l'abbiamo portata al dieci ma non si può dire che abbiamo mancato l'Iva sui pannolini perché l'abbiamo fatta scendere
Di dodici punti esattamente come non si può dire se aumentando le pensioni dopodiché attualmente non abbiamo diciamo altri provvedimenti particolari quest'anno il tema delle pensioni è un dei temi come lei sa bene diciamo preminenti
Sul tema diciamo l'età pensionabile che si che si che si affrontano durante le leggi di bilancio ma su Maicon rivendico che la scelta del governo è stata quella nel senso di aiutare i diritti dei lavoratori andare incontro ai pensionati senza facendo chiaramente cose di buonsenso
Grazie Simone Santi nove colonne
Buon giorno e buon anno
Io volevo parlare ecco pareri emigrazione perché si si parla sempre tanto di immigrazione è stato fatto anche oggi in parte spesso in termini emergenziali però pare guardare gli ultimi dati e anche quelli dentro un po'più storici abbiamo un saldo negativo nell'ultimo l'ultimo anno son parti di centocinquantacinque mila italiani verso l'estero un record negli ultimi anni
Leggo le motivazioni che arrivano dal nel rapporto Migrantes che ha curato questi questi dati ma c'è ancora portoricani che da da dati simili mancanza di lavoro stabile servizi insufficienti scarsa valorizzazione del merito fra le volevo chiedere se considera anche questa una emergenza
Un un flusso migratorio che vale invece fermato in qualche modo e poi se avete individuato quali egli il mismatch tra la domanda e l'offerta delle spiegazioni di questi di persone che partono visti anche che prima di sull'occupazione invece sembrano essere come si è visto buoni
Dunque la ringrazio una questione sulla quale tifo che io considero una priorità assolutamente anche se lei sa molto bene che è un tema diciamo annoso per l'Italia
L'Italia ha storicamente una forte emigrazione credo che la questione principali sia e quindi diciamo rispetto al rapporto Migrantes che veniva citato credo che la questione principale sia la questione salariale cioè la percezione che all'estero
I salari possano andare meglio dalla ragione per la quale abbiamo cercato di lavorare per aumentare i salari ma forse andrebbe fatto un ragionamento sui salari di primo ingresso forse questa è una valutazione che ancora diciamo non abbiamo fatto e che potrebbe dare un segnale in questo senso
E dico la questione salariale così come la questione al merito sulla quale sono assolutamente d'accordo la percezione che c'è in Italia e che dove vuoi arrivare non dipende da quanto all'Itu
è questo il tema è un tema Reale culturale
Che bisogna smontare
E che diciamo lavoro
Per per smontare perché se noi non diamo in questa nazione la percezione che il tuo destino non è non è deciso in partenza il tuo destino non è deciso dalla famiglia la quale nasci dalle citare la quale nasce dalla
Da da da mille altre questioni che in dipendono dati tuo destino e deciso da quello che tu
Riesce a dimostrare questo cambia completamente la narrazione guardi sa che cosa subisce in questi dati
Noi parliamo sempre di fuga dei cervelli cioè ritenendo che chi se ne vada siano quelli che hanno una formazione più alta
Noi abbiamo in Italia trentuno per cento i laureati se lei va a guardare questi dati i laureati tra coloro che se ne vanno sono circa trentacinque per cento quindi siamo
In linea
Se ne vanno persone di alta formazione servano persone di bassa formazione cioè è diciamo spalmato ora noi viviamo anche in un tempo nel quale
Diciamo al mondo globale
E molti fanno un'esperienza all'estero vogliono fare un'esperienza all'estero secondo me anche utilissimo che facciamo un'esperienza all'estero siamo onesti
Il punto è quanti di loro ritornano sul rio sul rientro le percentuali non sono secondo me sufficienti siamo intorno sotto al cinquanta per cento
Di ritorno di chi per cui però dobbiamo anche considerare che ce ne sono molti che vanno invece a fare semplicemente un'esperienza all'estero
E credo che una parte di questa emigrazione siano persone che vanno a fare un'esperienza all'estero e che poi trovano
Una condizione
E buona
Perché gli altri sistemi sono molto capaci nell'attrarre le persone di valore nel cercare di trattenerne queste l'altro diciamo elemento su quale secondo me bisogna lavorare ma sicuramente un focus che ho in testa
Grazie usurante Itv due mila giorno presidente o buon pomeriggio questa è la prima domanda
Buon pomeriggio non so che ora si gli avevo perso un prete alla cognizione giù e allora buongiorno e buon pomeriggio può planare si affrontiamo un tema lei caro è anche un tema se vuole dolente
La denatalità è un'emergenza nazionale una drammatica tendenza da invertire con le misure a sostegno di famiglia e lavoro
E anche contro una cultura ostile solo le sue parole ma dopo oltre tre anni di governo sia ancora all'interno del cosiddetto inverno demografico la terapia d'urto non si è avvertita onestamente
Lo crede anche lei dove trovare allora forse risorse ed è quella che nella suo insediamento ricordiamo qui in Parlamento definito una priorità assoluta dalla devastante impatto economico no per il futuro un'emergenza che tocca aggiungo soprattutto le aree interne
Ormai trasformati in Borghi fantasma grazie presidente
Grazie a lei lei appunto a più o meno già detto tutto dalla mia posizione di partenza nel senso chiaramente questa è una priorità per il governo lo è sempre stata lo dimostra anche il fatto che abbiamo dedicato un ministero ad hoc a questa materia
E lo dimostra anche il fatto che il tema della natalità è sempre stato uno
Delle quattro questioni principali nei a alle quali ci siamo dedicati in ogni legge di bilancio aggiungendo ogni anno qualcosa i numeri non sono incoraggianti e quindi
Diciamo sicuramente bisogna continuare ad aggiungere
Strumenti
Però io credo che la questi numeri non siano incoraggianti Cantelmi anche perché
Noi prima o poi dobbiamo affrontare il fatto che la questione e anche molto culturale
Molto
Cioè
Noi nell'affrontare questa materia abbiamo scelto di concentrarci sul tema delle mamme lavoratrici
Perché
Perché il messaggio che vogliamo che passi e che i figli non sono un ostacolo
E che i figli non sono un fratello che i figli non sono un limite perché purtroppo se questo messaggio passa e
Rischia di passare come chiamo la così guardino possiamo mettere in campo tutti gli strumenti che vogliamo non risolveremo il problema e sa che cosa lo dimostra
Spesso noi citiamo la l'immigrazione per come come come diciamo strumento per risolvere il problema della denatalità
Allora
Gli immigrati diciamo in atti di seconda generazione sono diminuiti in Italia
Dai ottanta mila del due mila dodici ai cinquanta mila nel due mila ventitré
Sì mi nonostante si aumenta la popolazione immigrata significa che anche la popolazione immigrata quando arriva da noi
Diciamo i numeri non sono più quindi la questione che secondo me fa assolutamente affrontata chiaramente anche con gli strumenti a non solamente dicendo parliamone nelle scuole
So dicendo che noi abbiamo cercato di concentrare il nostro lavoro su tutto quello che poteva dare
Ai genitori è particolarmente alle mamme il senso della libertà nella scelta di un film il senso del fatto che un figlio aggiunge qualcosa non ti non toglie niente chiaramente per fare questo c'è bisogno d'ugual fra autore di un welfare adeguato
Ed è quello che non abbiamo fatto con i congedi parentali con i bonus sugli asili nido con la decontribuzione delle mamme se lei ci fa caso tutti gli strumenti sono interessati qui basta questo lavoro
Non basta se non cambiamo un po'la mentalità e sicuramente non basta neanche sul piano economico e quindi diciamo Mammano che ci sono risorse a disposizione l'unica certezza che posso darle
Non si sente a scusatemi l'unica certo
L'unica certezza che posso darle e che rimane e rimarrà una nostra priorità tra l'altro su queste cose si riesce a fare qualcosa solamente
Se si dà molta continuità se si fanno interventi Spoto sono risorse che non hanno alcun senso
Claudia Fusani l'altra voce d'Italia
Buon pomeriggio a tutti e grazie ma il riparto io riparto da questi ultimi teme che sono stati affrontati
Aggiungo che per aggiungo aggiungo che per quello che riguarda i giochi giovani sono dati del CNEL l'Italia perde sedici miliardi perché questi cervelli in fuga un capitale umano che se ne va
Su cui lo stato investito con distrazione da scuola eccetera sedici miliardi sono più o meno il valore di questa manovra forse no sì un pochino meno però sono tanti sedici miliardi
Allora io però do anche altri dati mi scusi Presidente se ritorno un po'su tanti temi affrontati l'energia per esempio le bollette allora le famiglie italiane valgono ancora il cinque per cento in più della media europea
Le aziende soprattutto le Pmi pagano il dieci per cento in più della media europea
Andiamo all'Aspen interno di quali inflazione di con la spesa la spesa in quattro anni aumentate del venticinque per cento
Gli stipendi è stato detto hanno sono fermi sono fermi cioè sono rimasti fermi del del nove del del nove per cento siamo abbiamo gli stipendi più poveri nonostante l'ultimo dato che arrivato dall'Istat
Allora per non parlare delle pensioni che sono ferme voi siete intervenuti ma i risultato oggettivo di quell'intervento sono tre euro sulle pensioni minime o poco di più
Le ricordo che Sanchez proprio adesso siccome aumentato le pensioni minime del sette per cento perché la la vita cresce e aumenta
Al
Ora non più o meno sono tre anni che ci vediamo qua e la ringraziamo per questo
La stiamo ripetendo le stesse cose cioè lei dice
Il mio obiettivo è la crescita il mio obiettivo è diminuire le utenze e le bollette e il mio obiettivo è evitare che i giovani se ne vadano
Il mio obiettivo è far sì che gli stipendi proprio e la domanda è questa stiamo ripetendo le stesse cose ma quando pensa di farle
Con a cominciare dalle tasse le tasse stanno aumentando o quanto meno non diminuiscono valori diminuiscono ok quando pensate di fare questo razze
Guardi
Nel senso allora
Energia siamo già intervenuti sull'energia penso che lei lo ricorderà proprio perché ripetiamo sempre le stesse cose e credo che sia qualche
Diversi miliardi sono stati spesi da questo governo nelle varie leggi di bilancio per calmierare i prezzi le energie all'ultimo decreto è stato di poco sei mesi fa circa altri tre miliardi e ce ne abbiamo un altro
Che portiamo in Consiglio dei ministri e prossime settimane quindi quando pensate di farlo dall'inizio
A inflazione e potere d'acquisto ripeto un dato
Che dovrebbe aver letto
Pubblicato dall'Istat più venti miliardi il potere d'acquisto degli italiani l'inflazione attualmente all'uno virgola cinque per cento quando pensate di farlo a occhio qualcosa abbiamo già fatto
Sul tema dei salari lei mi fa riferimento a uno meno nove per cento che risale credo al due mila ventuno
Meno nove per cento che abbiamo avuto per lunghi anni per per anni difficoltà a recuperare e che stiamo cominciando a recuperare adesso cioè quando è entrato
Diciamo arrivata al Governo
Quando siamo arrivati al Governo noi chiaramente non dipendeva solamente governi precedenti c'è stato il Covito c'è stata la tenda l'impennata inflazionistica perché io sono una persona seria c'è stato il corinzio è stata l'impennata Enzo inflazionistica
Meno nove per cento il valore dei salari dopodiché c'è voluto del tempo recuperare
La crescita dei sala una cresce ai salari che fosse maggiore dell'inflazione ci siamo arrivati dopo un anno che eravamo al governo quando abbiamo fatto nell'ottobre del due mila ventitré quando cioè i salari hanno ricominciato a crescere più
Per l'inflazione
Dopodiché sulle tasse che aumentano
Voglio dire a meno che lei non sia diciamo un una esponente dell'Abi perché sicuramente diciamo fosse un esponente del sistema bancario potrebbero dire che le tasse aumentano
Ma per tutti gli altri era se non aumentano o continuiamo a fare il giochino della pressione fiscale che purtroppo però è un tema che riguarda le entrate e non necessariamente le tasse
Noi abbiamo destinato un miliardi e miliardi di euro alla diminuzione delle tasse con il cuneo fiscale con l'accorpamento delle prime due aliquote di IRPEF fa con la diminuzione dalla seconda aliquota IRPEF eccetera eccetera eccetera eccetera
E
Se si è diciamo onesti lo si deve riconoscere dopodiché avremmo voluto fare di più certo
Cicchitto
Ma come procede un capo di governo è un Governo si guardano alle risorse che si hanno
E si scelgono le priorità
Nei modi in cui lo si può fare avrei voluto fare anche altro cento non avevo le risorse per farlo il tema che secondo me va posto è le cose sulle quali noi abbiamo messo i soldi erano serie o no
Ed erano più o meno serie di dove sono stati messi i soldi in passato
Tra aumentare i salari dei lavoratori con reddito fino a trentacinque mila euro e consentire la ristrutturazione Castelli gratuiti gratuita qual era
Diciamo più utile al nostro ordinamento abbiamo fatto del nostro meglio chiaramente a risorse date e lo abbiamo fatto dall'inizio per cui mi dispiace che non si voglia vedere un lavoro che può essere condivisibile o non condivisibile
Ma certamente non si può negare che stiamo lavorando
Grazie zona fu Paolo Mancini Bloomberg
Buon pomeriggio presidente grazie ma come dirò scendere
Torno su banche e finanza il governo prevede altre cessioni di quote che detiene ad esempio Monte dei Paschi
Sì sì come quando c'hanno dato mandato sempre un'uscita totale e in generale visto che aveva parlato dei dei pregi di un terzo polo bancario cosa auspica per il settore bancario il Governo è preoccupato dell'inchiesta attualmente in corso su Mps Mediobanca grazie
Non sono preoccupata per le inchieste in corso tra l'altro mi pare sia anche la procura Angel abbia detto per quello riguarda il governo che
Che ne che nel nelle azioni del governo non c'è niente di illegittimo
Per quello che riguarda le cessioni guardi MPS
Lei ricorderà che lo Stato intervenuto nel due mila sedici
Acquisendo diciamo a grande parte della proprietà di MPS
E allo stesso tempo ha fatto chiaramente ha preso un impegno con l'Unione europea di arrivare di tornare sotto il venti per cento delle quote
Entro il due mila ventuno poi diventò due mila ventiquattro è quello che abbiamo fatto noi noi siamo arrivati lo Stato deteneva sessantaquattro per cento di Mps
Abbiamo fatto un lavoro diciamo serio oculato che ha consentito una rivalutazione delle azioni
Via MPS quando ci siamo insediati le azioni di Mps valevano circa due euro ciascuna oggi valgono circa otto euro ciascuna
Questo significa anche che quando poi abbiamo dato seguito a quell'impegno che al tempo venne preso la Commissione europea
Di vendere e di scendere sotto il venti per cento abbiamo anche portato nelle casse dello Stato circa due miliardi e mezzo il che può una cosa perché quando fu salvata MPS erano soldi degli italiani e che scrissi Cats che si usavano per salvare e quindi almeno diciamo una parte di queste risorse rientrata oggi noi deteniamo circa il meno del cinque per cento delle quote di Mps quindi vogliamo cedere non escludo che le cediamo ma non c'è nessuna fretta sicuramente proprio a a perché non controlliamo MPS non non abbiamo diciamo come posso dire come posso dire non abbiamo un
Voce in capitolo ecco Suchet sul terzo polo bancario lei sa come la penso io penso che sarebbe utile al nostro sistema bancario nel complesso ma governo non non alla l'autorità diciamo i mezzi per fare assolutamente niente su questo
Grazie Susanna Turco L'Espresso
E l'ultima domanda
è l'ultima Susanna questo no
A Sarzana questo no grazie
Buongiorno presidente giornale
Allora siamo quindi alla fine all'ultima domanda e non ci vedremo più fino all'anno prossimo per lo meno in questa veste un anno quindi chiedo una cosa diciamo dell'anno passato un anno è passato senza che lei rispondesse sulla vicenda paragona parte generiche contro
Rassicurazioni il governo sta facendo di tutto come ho detto prima
Ha sempre detto che una questione secondaria da campagna elettorale anche dicendo e pure e persino Papa Leone incontrando a dicembre i vertici dei servizi
Italiani c'era anche Mantovano ha detto che non si usano
Informazioni riservate per intimidire manipolare ricattare screditare il servizio di politici giornalistico altri attori della società civile tutto ciò ha detto il Papa vale anche
Per l'ambito ecclesiale perché tra gli spiati come sappiamo c'è anche un prete don Matteo Ferrari
Ci sono quindi il Papa le chiedo se lei può garantire che su quale con soldi pubblici non siano stati spesi per intimidire manipolare ricattare il screditare il servizio di politici giornalisti tanti altri attivisti fra l'altro accanto a me
Uno degli spiati direttore di fronteggia evitando cioè dell'ultimo pezzetto nel mio spazio visto che la sua richiesta per fare oggi la domanda si è persa
L'abbiamo fatta perdere sempre noi presumo che questo fosse
No possiamo chiarire che non no no no non c'è nessuna responsabilità adesso fu un errore materiale nostro
Non s'si sente perfetto grazie buongiorno grazie per questa opportunità alla Presidente a Susanna Turco l'ordine dei giornalisti
Io volevo aggiungere questo è passato un anno da dal giorno in cui ho ricevuto il messaggio di essere stato bersaglio di un attacco dimostra per merce non Elio
Dopo è stata la volta dicevo Pellegrino altro giornalista di campeggi per il quale c'è anche conferma forense della dell'avvenuto corra a caccia con grafite
E pulivo chiede e quindi sostanzialmente che ha confermato che c'è un cluster di spiati che riguarda fan page alla luce di questo e al netto dell'indagine della magistratura del rapporto Copasir sa che diciamo mi pare superato dagli eventi in ragione di quello che è successo a Ciro Pellegrino e anche mi permetto di puntualizzare non dice
Che noi non siamo stati spiati ma dice che non c'è stata nessuna autorizzazione dei servizi d'autorità delegata al nostro spionaggio che è una cosa un po'diversa
Io le chiedo
Fattivamente che cosa ha fatto e cosa intende fare il governo per venire a capo di quasi torsione come si protrae da circa un anno e glielo chiedo anche in ragione del fatto
Che la stessa paga con ha detto che abbattere perde offerto il suo aiuto al Governo
Per capire chi ha spiato giornalisti comunicatori politici è vicina l'opposizione
Managers editori ma diciamo questo aiuto è stato rifiutato e quindi lucano deciso contratto unilateralmente
Allora le rispondo quello che ho già risposto su quello che il governo intende fare il governo intende fare e sta facendo opera offrendo tutta la sua disponibilità e tutte le risposte che può dare per aiutare ad arrivare alla verità su questo tema
Dopodiché però consentitemi di dire due cose perché adesso
Cioè un po'limitano allora punto primo turco io non ho mai detto che quest'anno questa è una campagna elettorale non so dove lei abbia letto una dichiarazione del genere
Ma non ho mai fatto una dichiarazione del genere non mai detto una questione secondaria non ho mai detto una questione campagna elettorale ho sempre detto che il tema molto serio
E che avremmo fornito tutte le informazioni che potevamo fornire per trovare una soluzione a questo problema secondo sottoscrivo in pieno le parole di Papa leone
Sul fatto che le informazioni personali delle persone non vengono utilizzate per screditare però vede io non ho trovato la vita scusi la vita scandagliata
E
Buttata sui giornali
O i conti in banca spiati
Ho
I fatti sul padre morto undici anni prima
O sulla situazione patrimoniale della madre
O nelle sommosse nelle inchieste che ci sono sulle sorso
Di altri ciò visto le mie per cui si figuri si figuri se non capisco di che cosa sta parlando
Si figuri se non capisco di che cosa sta parlando
Mi pare chiaro che in Italia dei problemi ci siano da questo punto di vista perché escono
Nell'inchiesta sui dossier raggi nell'inchiesta sua e Kuala is nella vicenda di Paragon c'è un problema c'è un problema ma ho voi state sostenendo la tesi che io mi sono messa a spiare anche i miei conti in banca
Oppure forse bisogna fare attenzione alle accuse lo dico anche al direttore cancellato che da mesi diciamo accusa implicitamente il governo
Dopo di che però qui se c'è una fatto che conosciamo e che i fatti personali non di cancellato ma di Giorgia Meloni
Sono finiti su tutti i giornali quindi figuratevi se non so solidale se non capisco di che cosa state parlando
Grazie la conferenza finisce qua una buona giornata grazie grazie presidente

più argomenti meno argomenti